DHA YURT BÜLTENİ-6 

(Tekrar) Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Şırnak 6\'ncı Olağan İl Kongresi\'nde konuştu

Platforma çıkan kişi paniğe neden oldu

AK Parti Şırnak 6\'ncı Olağan İl Kongresi\'nde dün konuşmasını tamamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salonda bulunanlarla vedalaşırken, platforma bir vatandaş çıktı. Bu kişinin koşarak Erdoğan\'a sarılması, paniğe neden oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın koluyla ittiği kişiyi, korumlar da kucaklayarak uzaklaştırdı.

İntihar eden kızın görüntüleri ortaya çıktı



ERZURUM\'da yüzlerce insanın mağduriyetine yol açan Karadayı Konutları inşaatinin 12\'nci katından atlayarak intihar eden Nazlıcan G.\'nin (15) atlama görüntüleri ortaya çıktı. 2 ay içerisinde 2 genç insanın intihar ettiği binaya çözüm bulunması için yetkililerin harekete geçmesi istendi.

Merkez Palandöken ilçesindeki Yenişehir semtinde, 2013 yılında temeli atılan 2 bin 100 konutluk projesi hazırlayan müteahhit Ahmet Metin Karadayı, inşaata başlamadan dairelerin bir bölümünü sattı. İmar İskan eski konutlarında oturanların evlerini 2012\'de yıkarak karşılığında daire sözü veren Karadayı\'nın inşaatı, ruhsat ve projesi olmadığı gerekçesiyle şimdiki Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Sekmen tarafından durduruldu. Yüzlerce kişinin mağdur olduğu inşaat projesinde Karadayı mağdurları, sık sık eylem yaptı. Bazı mağdurlar ise intihara teşebbüt etti. İş adamı Ahmet Metin Karadayı, başka inşaat projeleri nedeniyle \'dolandırıcılık\' suçundan 386 yıl hapis cezası alınca cezaevine girdi. Büyük bölümü tamamlanan New City konutları inşaati ise yıllardırdır atıl durumda bekliyor.

İnşaat halinde bırakılan ve akıbetinin ne olacağı belli olmayan binalar madde bağımlıları ve intihar etmek isteyenlerin mekanı haline geldi. İlk olarak geçen 27 Ekim\'de Uğur Sezer U. (16), arkadaşı ile içki içtiği inşaatın 8\'inci katından annesini arayıp, helallik istedikten sonra atlayarak intihar etti. Arkadaşının atlamasının ardından intihara kalkışan M.L. (15) ise polis tarafından ikna edildi.

Pasinler ilçesindeki Teknik Meslek Lisesi öğrencisi Nazlıcan G. de geçen 21 Aralık\'ta kız arkadaşı İ.A.\'ya \'Hakkınızı helal edin ben intihar ediyorum\' yazılı not bırakıp, inşaat halindeki aynı binanın 12\'nci katından atlayarak intihar etti. İntihar olayı ile ilgili soruşturma başlatılırken, Nazlıcan G.\'nin atlama görüntüleri cep telefonu ile kaydedildi.

İki genç insanın aynı inşaatten atlayarak hayatlarını kaybetmesi vatandaşların tepkisine neden oldu. Sosyal medya üzerinden paylaşım yapanlar, inşaatların yıkılmasını istedi. Çok sayıda kişi \"Bu binalar önce yüzlerce insanın canını yaktı. Şimdi gençlerin canını alıyor. Yıllardır yarım bırakılmış inşaatlara bir çözüm bulunsun. Yıkılmazsa veya önlem alınmazsa can yakmaya devam edecek\" dedi.

Sahte polisin gözcüsü, yakalandı



ADANA\'da kendisini \'polis\' olarak tanıtarak, Teksin Ağar\'ın (77) 400 bin lira değerindeki altınlarını alan, kaçarken esnaf tarafından yakalanıp polise teslim edilen Selçuk Erbaş\'a (34) gözcülük yaptığı belirlenen Kemal Yazıcıoğlu (29), evine operasyon yapan polislerden kaçmak için 2\'nci kattan atlayınca ayağını kırdı.

Olay, 22 Aralık\'ta merkez Seyhan ilçesindeki Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Yalnız yaşayan emekli doktor Teksin Ağar\'ın evine giden Selçuk Erbaş, kendisini \'polis\' olarak tanıtarak, süren soruşturma kapsamında evde bulunan altın ve paraları vermesi gerektiği söyledi. Bu arada arkadaşı Kemal Yazıcıoğlu apartman girişinde gözcülük yaptı. Selçuk Erbaş, bir kuyumcudan yüklü miktarda altın çalındığını ve evde altın ve üzerinde parmak izi çalışması yapılacağını söyledi. Çantada sakladığı altınları alıp getiren Teksin Ağar, Selçuk Erbaş\'a polis kimliğini sordu. Erbaş\'ın kimliğinin yanında olmadığını söylemesi üzerine Teksin Ağar, kapıyı kapatmak istedi. Ancak kapının kapanmasını engelleyen şüpheli, eve girip kadını iterek elindeki çantayı alıp apartmandan koşarak inmeye başladı. Bu sırada evinin balkonuna çıkan Teksin Ağar, çığlık atıp yardım istedi.

Bölgede bulunan Kuyumcular Çarşısı\'ndaki esnaf, şüpheli Selçuk Erbaş\'ı apartmandan çıkarken yakaladı. Diğer şüpheli ise kaçtı. Esnaf, şüpheliyi elindeki altın çantasıyla birlikte çağrılan polise teslim etti. Eve çıkan polis, Teksin Ağar\'ı yerde yatarken buldu. Çağrılan sağlık ekibi, yaşlı kadının yere düşmeye bağlı kalça kemiğinin kırıldığını belirledi.

PERCEREDEN ATLADI

Yaklaşık 400 bin lira değerindeki altınlarla kaçamadan yakalanan Erbaş, olayı Kemal Yazıcıoğlu ile birlikte planladıklarını söyledi.

Polis, Yazıcıoğlu\'nun merkez Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi\'ndeki evine baskın düzenledi. Gelen ekipleri gören şüpheli 2\'nci kattaki evinin penceresinden atladı. Atmayınca ayağı kırılan şüpheli yakalanarak sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ayağı alçıya alınan Yazıcıoğlu, tedavisinin ardından Emniyet Müdürlüğü\'ne getirildi. Sorgulanan 2 zanlı, adliyeye sevk edildi.

Müzik ve seslerin balıklar üzerindeki etkisini araştırıyor



ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Balıkçılık Teknolojisi Bölümü öğretim görevlisi Halit Kuşku, ‘Müziğin Koi Balıklarının Davranışları, Stres ve Gelişimi Üzerine Etkisi’ başlıklı doktora tezi hazırlamaya başladı. Farklı 12 sesin balıklar üzerindeki etkisi araştırılan çalışmanın ön sonuçlarına göre, tasavvuf müziği ve Kur’an-ı Kerim okunmasıyla rahatlayan balıkların, şehir gürültüsü sesiyle strese girdiği anlaşıldı.

Öğretim görevlisi Halit Kuşku, ÇOMÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi’nde görevli Prof. Dr. Sebahattin Ergün danışmanlığında ve Dr. Sevdan Yılmaz’ın katkısıyla ‘Müziğin Koi Balıklarının Davranışları, Stres ve Gelişimi Üzerine Etkisi’ başlıklı doktora tezini hazırlamak için 1 ay önce çalışmalara başladı. Farklı 12 ses ve müziğin balıklar üzerindeki etkisinin gözlemlenmesi için fakülte binasındaki akvaryumlara su altında çalışabilme özelliğine sahip ses sistemi yerleştirildi. Balıklara her gün, sabah, öğle ve akşam yarımşar saat şehir gürültüsü sesi, Kur’an-ı Kerim tilaveti, tasavvuf ney musikisi ve \'new age\' müzik dinletildi.

\'KOİ BALIKLARI\'NIN HAREKETİ GÖZLENDİ

Şu ana kadar yapılan ön denemelerde, farklı 12 ses ve müzik türünün, gerek Türkiye\'de gerekse üretimi yapılan diğer ülkelerde akvaryum sektörü için ekonomik öneme sahip balık türü olan \'koi balıkları\'nın hareketlerine etki ettiği tespit edildi. Müzik ve seslerin dinletildiği anlarda alınan görüntüler ve kayıtlar sonucunda, özellikle tasavvuf müziğiyle Kur’an-ı Kerim tilavetinin balıkları rahatlattığı, şehir gürültüsü gibi rahatsız edici seslerin ise strese soktuğu belirlendi. Dinletilen farklı 12 ses arasından, balıklar üzerinde olumlu veya olumsuz etki yaratan en etkili sesler seçilecek. Doktora tezi TÜBİTAK projesi olarak sunulacak.

Öğretim görevlisi Halit Kuşku, doktora tezinin konusu gereği farklı seslerin \'koi balıkları\' üzerindeki etkilerini araştırırken ilginç sonuçlar elde ettiklerini belirterek, şunları söyledi: \"Ülkemizde en tanınan ve bilinen balık türlerinden sazangillerin ailesi olan \'koi balıkları\' farklı seslere tabi tutuluyor. Akvaryuma lokal olabilecek şekilde verdiğimiz seslerin balıkların üzerindeki etkisine bakıyoruz. Bu bir ön çalışma ve 12 farklı sesi balıklara dinletiyoruz. Alfa, Beta, Gama, Teta ses dalgaları veriyoruz. Dünyada bilinen müziklerden klasik müzik ve Mozart dinletiyoruz. Balık çiftliği gibi işletmelerin ve akvaryum sahiplerinin karşılaştığı en büyük problemlerden biri de bilindiği gibi şehir gürültüsü. Biz de aldığımız kayıtlarla şehir gürültüsünü balıklara dinletiyoruz. Kur\'an-ı Kerim, tasavvuf ney musikisi dinletiyoruz. Farklı seslerin balıklar üzerindeki etkilerini araştırıyoruz. Bu parametreleri ölçmeye çalışıyoruz. Farklı 12 sesin en fazla olumlu ve olumsuz etki edenlerini değerlendirip, bu çalışmayı TÜBİTAK projesi olarak sunmayı hedefliyoruz.\"

Gelini ve kayınvalidesini öldüren şüpheli tutuklandı



ZONGULDAK\'ta, Dilek Akyol (29) ile kayınvalidesi Fatma Akyol\'u (60) girdiği evlerinde bıçaklayarak öldüren Necati Gökdemir (39), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, geçen cuma günü, Alaplı ilçesine bağlı Cambazlı köyünde meydana geldi. Fatma Akyol ve gelini Dilek Akyol, sabah saatlerinde eve giren Necati Gökdemir tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Sesler üzerine uyanan Fatma Akyol\'un eşi Cevdet Akyol (58) ve oğlu Mehmet Akyol (35), şüpheli Necati Gökdemir\'i yakalayarak, ellerini ve ayaklarını bağladıktan sonra jandarmaya teslim etti. Boğuşma sırasında yaralanan Necati Gökdemir, hastanedeki tedavisinin ardından jandarma tarafından gözaltına alındı.

Necati Gökdemir\'in, bulduğu bir takım tarihi eserleri Cevdet Akyol\'a ait araziye sakladığı, daha sonra buraya gittiğinde bunları bulamayınca da ailenin aldığını düşünerek evlerine girdiği, yakalanınca Dilek Akyol ile kayınvalidesi Fatma Akyol\'u bıçaklayarak öldürdüğü ortaya çıkmıştı.

Necati Gökdemir ve gözaltında bulunan M.A., S.T. ile A.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Necati Gökdemir tutuklanırken, diğer 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

