DHA YURT BÜLTENİ-6 

Kılıçdaroğlu: Geri adım atmayacağım (1)



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, açıkladığı Man Adası belgelerine ilişkin, \"Niye Man Adası dedik? Tüyü bitmemiş yetimin hakkını korumak için. Emekli, işçi için dedik. Niye vergi vermiyorsun arkadaş, hangi şirketi sattın? Tık yok. \'Kılıçdaroğlu doğruları söylemiyor\' deniyor. Bütün belgeler var. Her şey gün gibi açık. İsteseler de bunları yok edemezler çünkü olay uluslararası bankacılık sisteminin içine girmiş vaziyette. Türkiye\'deki bankayı kapatsan yurt dışındaki banka var. Para oradan geldi. Herkes biliyor bütün bunları\" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kocaeli\'de STK temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldiği toplantıda konuştu. Kılıçdaroğlu, konuşmasında, günün 24 saati her türlü hakarete maruz kaldıklarını belirterek, \"Ben konuştukça beni tehdit ediyorlar. Sanıyorlar ki geri adım atacağım. Asla ve asla bir milim geri adım atmayacağız. Bu milletin hakkını, hukukunu sonuna kadar savunacağım. Benim kitabımda yandaş yok vatandaş var. Hangi partiden olursa olsun mağdursa ben onun yanındayım\" dedi.

\"SARRAF\'IN AVUKATI: DAVALARDAN VAZGEÇMEK İSTİYORUZ\' DİYE TELEFON AÇMIŞ\"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın, Reza Zarrab aleyhine tek cümle kullanmadığını anlatırken, \"Ben söylüyorum; Reza Zarrab, sahtekardır. Daha önce de söyledim. Reza Zarrab da aleyhime dünya kadar dava açtı. Tazminat davaları açtı şu anda Yargıtay\'da dün avukatı telefon açmış; \'biz davalardan vazgeçmek istiyoruz\' diye. İster geç. ister geçme. Sahtekarın davası ne ise o davanın üzerine sonuna kadar gideceğim\" diye konuştu.

\"OLAY ULUSLARARASI BANKACILIK SİSTEMİNİN İÇİNE GİRMİŞ VAZİYETTE\"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, neden Man Adası dediklerini şöyle anlattı: \"Tüyü bitmemiş yetimin hakkını korumak, emekli, işçi için bunları dedik. Niye vergi vermiyorsun arkadaş? Hangi şirketi sattın? Tık yok. \'Kılıçdaroğlu doğruları söylemiyor?\' deniyor. Bütün belgeler var. Her şey gün gibi açık. İsteseler de bunları yok edemezler çünkü olay uluslararası bankacılık sisteminin içine girmiş vaziyette. Türkiye\'deki bankayı kapatsan, yurt dışındaki banka var. Para oradan geldi. Herkes biliyor bütün bunları.\"

\"2019\'DA GELİP O ADALARIN HEPSİNİ ALACAĞIM\"

Ege adalarına ilişkin sözleri üzerine Savunma Bakanı Panos Kammenos\'un, \"Sıkıysa gel al\" dediğini hatırlatan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, \"2019\'da gelip o adaların hepsini alacağım\" dedi. CHP lideri, Yunan Bakanın bu çıkışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın sessiz kalmasını da eleştirdiğini söyledi.

Görüntü dökümü

----------------------

-Kılıçdaroğlu\'nun açıklamaları (CANLI VERİLDİ)

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU-Uğur AYDIN/GÖLCÜK(Kocaeli)

============================================

Çanakkale güne beyaz örtüyle uyandı

ÇANAKKALE’de sabaha kadar etkili olan kar yağışı nedeniyle kent beyaz örtüyle kapladı. Her yerde kartpostallık manzaralar oluştu. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Terzioğlu Yerleşkesinde öğrenciler karın keyfini kartopu oynayarak çıkardı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 dereceye kadar düştüğü Çanakkale\'de, kar kent merkezinin yanı sıra yüksek kesimleri de beyaza büründü. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Terzioğlu Yerleşkesinde öğrenciler sabahın ilk ışıklarıyla kar ve boğaz manzarasının güzelliğiyle karşılaştı. Ortaya karpostallık görüntüler çıktı. Üniversite öğrencileri kar keyfini kartopu oynayarak çıkardı.

Çanakkale’ye yılın ilk karı yağdığı için çok mutlu olduğunu belirten ÇOMÜ Tıp Fakültesi öğrencisi Bensu Zadeoğlu, “Sabah hemen kartopu oynamak için dışarı çıktık. Yollar kapanmış, otobüsler çıkmıyor. Muazzam bir olay. Hafta sonunu burada değerlendireceğiz. Arkadaşımla birazdan kartopu oynayacağız ve ben yeneceğimö dedi.

İzmirli olduğunu ve kara pek alışık olmadığı için kartopu oyununda yenildiğini belirten ÇOMÜ Tıp Fakültesi öğrencisi Gökçe Avsever ise, “Ben 18 yaşına kadar pek kar görmedim. 3 yıldır burada okuyorum. İlk sene kar yağmadı ama iki yıldır kar yağıyor. Bende böyle güzel bir kar manzarası ile karşılaştığım için mutluyumö diye konuştu.

Sabaha dek süren kar yağışı Çanakkale kent merkezinin yarı sıra Ezine, Ayvacık, Bayramiç, Çan ve Yenice ilçelerini de beyaza bürüdü. Her yerde kartpostallık kar manzaraları oluştu.Kilitbahir Köyü\'nde dağda bulunan \'Dur Yolcu\' yazısı da kısmen karla örtüldü.

Hafta sonu olması nedeniyle, günün ilk ışıklarıyla birlikte çok sayıda vatandaş karın keyfini yaşamak için sokaklara çıktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Çanakkale’nin kar manzaralı genel görüntü.

-Kar temizleme çalışmalarından görüntü.

-Kar manzaralarından genel ve detay görüntü.

-Bensu Zadeoğlu röp.

-Gökçe Avsever röp.

-Üniversite öğrencilerin kartopu oynamasından görüntü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

======================================

Bakan Özlü: Türkiye\'nin dünya piyasalarında bilinen bir markası olacak

BİLİM, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye\'nin kendi markası olacak olan bir otomobil tasarımı yaptıklarını belirterek, \"Türkiye\'nin dünya piyasalarında bilinen bir markası olacak. Toplum tarafından en fazla sahiplenilen projeyi biz bakanlık olarak yürütüyoruz\" dedi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Ak Parti Düzce İl Başkanlığı\'nın, Düzce Kültür Merkezi\'nde düzenlediği \'Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı\' na katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Özlü, Düzce\'de otogar, hastane, kültür merkezi, TEM Otoyolu bağlantısı ve depremler sonrası yapılan kalıcı iş yerlerinin atıl durumdan kurtarılması konusunda yaptıkları çalışmaların tamamlandığını söyledi. Bakan Özlü, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak yerli otomobil konusuna oldukça önem gösterdiklerini belirterek, \"Bakanlıkta çok çalışıyoruz, iyi çalışıyoruz. Türkiye\'de ilk defa Türkiye\'nin kendi markası olacak olan bir otomobil tasarımı yapıyoruz. Türkiye\'nin en büyük 5 firmasını bir araya getirdik. Nasıl Almanya’nın Mercedes\'i, Wolkswagen\'i varsa, nasıl Fransa\'nın Reno\'su, Citroen\'i varsa, Türkiye\'nin de dünya piyasalarında bilinen bir markası olacak. Toplum tarafından en fazla sahiplenilen projeyi biz bakanlık olarak yürütüyoruz. Bugüne kadar toplumsal bir sahiplenme olduğuna inandığım bir proje. Bu sebeple bu konuda çok iyi çalışıyoruz\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Bakan Özlü\'nün salona gelişi

Salondan görüntüler

Bakanın konuşması ve detaylar var

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ / DÜZCE (DHA)

=========================================

Uzungöl\'ün muhteşem manzarasına seyir terasından bakılacak

TRABZON\'un Çaykara ilçesinde dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl\'e hâkim tepede yapılan, 300 metrekarelik gezinme alanı bulunacak seyir terası projesi tamamlandı. Uzungöl’ü ziyaret edenlerin görsel ihtiyaçlarını karşılamak ve göle hakim noktadan noktadan seyredilmesini sağlamak için çelik konstrüksiyon üzerinde ahşap kaplamayla tasarlanan seyir terasında çevredeki ağaçların yanı sıra doğal yaşamın da korunduğu gözlendi.

Bölge turizminin göz bebeği konumunda olan ve her yıl binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğrayan ve son günlerde imar kirliği tartışmalarıyla gündemde olan Uzungöl\'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’nce yapımına başlanana seyir terası inşaatı tamamlanarak hizmete açıldı. Ziyaretçilerin gölü yüksek bir noktadan görebilme imkanına sahip olabileceği, çelik konstrüksiyon üzerinde ahşap kaplamayla yapılan seyir terasında 300 metrekarelik gezinme alanı sahip.

AĞAÇLARA ÖZEL KORUMA

Uzungöl’ü ziyaret edenlerin görsel ihtiyaçlarını karşılamak ve gölü yüksek bir noktadan seyredilmesini sağlamak için özel çalışmayla tasarlanan seyir terası çalışmalar sırasında çevredeki ağaçların yanı sıra doğal yaşamın da korunduğu dikkat çekti. Göle hâkim bir tepeye konuşlandırılan ve zemininde özel ahşap malzemeleri kullanılan terasta yer alan ağaçların çevresi camla çevrilerek korunduğu gözlendi.

‘DOĞANIN KORUNMASINA ÖZEN GÖSTERDİK’

Seyir terası projesi çalışmalarında tabiataı korumaya dikkat ettikleri ve bölgede bu tür projelerin süreceğini belirten Doğa Koruma, Milli Parklar Trabzon Şube Müdürü Akif Ümüzer “Uzungöl Tabiat Parkı’nda tabiata katkı sağlamak amacıyla göle hâkim bir noktada geçen yıl planladığımız seyir terasımız tamamlandı. Seyir terasımız, ziyaretçiler tarafından büyük ilgi görmekte. Terasımızdaki çalışmalarımızda doğamızı koruyarak hareket ettik, buranın doğaya uyumlu olması özen gösterdik. Görüldüğü üzere ağaçlara zarar vermeden onları da içerisine alacak şekilde terasımızı planladık ve yaptıkö dedi.

UZUNGÖL’E 2’İNCİSİ DE YAPILACAK

Proje sayesinde Uzungöl’ün panoramik olarak görüntülendiğine dikkat çeken Ümüzer, “Projemiz toplam 561 bin liraya mal oldu. 300 metrekare bir alanı kapsayan terasımızı aynı anda 200 kişi ziyaret edebilecek. Sağlam bir yapı oldu. Buraya gelen ziyaretçiler tabiat parkını panoramik olarak göl ve çevresini görüntülemekte. Güzel bir hizmet oldu kanaatindeyim. Bölgede yaşanan araç trafiği yoğunluğu için de bir dizi önlemlerimizi aldık. Bu bölgede araçlar sıkışmasın diye, gölden buraya özel bir patika yol projesi için çalışmalara başladık. İnşallah bu patika yolumuzu da 2018 yılında tamamlamış olacağız. Uzungöl için 2 seyir terası projemiz vardı. Birini tamamladık. İkinci seyir terasını da 2018’de yapmayı planlıyoruzö diye konuştu.

TELEFERİK PROJESİ BAŞLIYOR

Bölgede sıkça gündeme gelen teleferik projesine ilişkin de konuşan Ümüzer, teleferik projesinde imar planı çalışmalarının ilgili bakanlıkça onaylandığına işaret ederek şöyle dedi: \"Çok heyecan verici bir proje olacağını düşünüyorum. 2013 yılında başlattığımız bir teleferik projemiz var. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca da imar planı onaylanmış durumda. Şu anda teleferiğin yapım projesi hazırlanma aşamasında. 3 bin 540 metre uzunluğundaki bu teleferik projesi inşaatına 2018 yılında başlanacak. 3 istasyon ayağından oluşacak projede ilk önce 2 istasyon arası yapılması planlanıyor. 2019 yılında inşallah 2 istasyon arası hazır olacak\"

\"DOĞAYI AVUÇLARINDA HİSSEDİYORSUN\"

Uzungöl’e ziyaretçilerinden Gürkan Yılmaz, seyir terasından muhteşem doğayı izleme fırsatı bulduklarını söyledi. Bölgeyi ziyaret eden iş adamı Erdoğan Baltacı da “Allah ülkemizi bütün kötülüklerden korusun. Ülkemiz bir cennet. Burası da ikinci bir cennet. Çok güzel bir hizmet olduö dedi. Diyarbakır’dan bölgeye gelen ve adını Onur olarak tanıtan bir öğrenci de “İlk kez Trabzon’a ve Uzungöl’e geldim. Ben bu denli muhteşemlik beklemiyordum. Tek akılımı bulandıran soru şu: gölün kenarlarında bu kadar yapılaşma olmamalıydı. Eski hali daha muhteşemdi. Teras çok güzel oldu. Bu terastan bakınca doğayı avuçlarının içinde hissediyorsunö ifadelerini kullandı.

UZUNGÖL

Çaykara İlçesi\'ne 20 kilometre mesafedeki bin 250 metre yükseklikte yer alan doğal güzellikleriyle Doğu Karadeniz\'in gözde turizm merkezi olan Uzungöl, yüksek dağ peyzajı ve yayla ekosistemiyle orman ekosisteminin birlikte yer aldığı \'tabiat harikası\' bir yer olması özelliğiyle öne çıkıyor. Tabii ve kültürel değerlerin var olması nedeniyle 1989 yılında Tabiat Parkı ilan edilen Uzungöl, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. 500 bin metrekare alana sahip olan göl, alabalık ve sazan balığına da ev sahipliği yapıyor.

Görüntü Dökümü

---------------------

Seyir terasından genel görüntüler

Ağaçların korunmasından görüntüler

Şube Müdürü Ümüzer konuşma

Ziyaretçilerin görüntüleri ve röpler.

Gölün görüntüleri

Detaylar

HABER KAMERA: FATİH TURAN / TRABZON (DHA)

=========================================

Falezlere dikkat çekmek için yürüdüler

ANTALYA\'da bir grup vatandaş, falezlere ve travertenleri dikkat çekmek için 3,5 saat boyunca falezlerin uzandığı güzergah üzerinden yürüdü.

Türkiye Ormancılar Derneği Batı Akdeniz Şube Başkanı Prof. Dr. Tuncay Neyişçi\'nin Antalya kıyı bandı olan falezler üzerinde yürüyüş düzenledi. Antalya Müzesi\'nin önünde başlayıp Düden Park\'ta sona eren 3,5 saatlik yürüyüşe yaklaşık 20 kişi katıldı. İnceleme gezisinde Neyişçi, ara ara grubu durdurup bilgi verdi. Neyişçi, “Antalya\'nın en önemli özelliklerinden biri olan travertenleri ve falezleri izlemek ve tanıtmak için yürüyoruz. Gezileri her gün dönümünde yapacağız. Falezler yürüyüş maratonu yapmayı planlıyoruz. Bazı noktalarda kesintiler olsa da falezlerin üzerinde yürüyüş parkuru sağlamak için çabalayacağız\" dedi. Antalya\'nın dünyanın traverten platosunda ve en uzun falezler üzerinde kurulmuş en büyük kent olduğunu belirten Neyişçi, Antalya\'ya bir kimlik aranıyorsa falezlerin kullanılması gerektiğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------------------

Grup üyelerinin yürüyüşünden görüntü

Tuncay Neyişçi grup üyelerine bilgi vermesi

Falezlerden görüntü

RÖP: Tuncay Neyişçi

Detaylar

Haber: Hasan DEMİRBAŞ-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

======================================

(ÖZEL) Akdeniz foku \'Murtaza\' Yat Limanı\'nda görüldü

DÜNYA genelinde sayıları 500 ile 700 arasında tespit edilen Akdeniz foku, Antalya\'da görüntülendi. Yat limanındaki teknelerin arasından sıklıkla görülen foka \'Murtaza\' adı verildi.

Antalya\'da tarihi Kaleiçi Yat Limanı, bir aydır Akdeniz fokunu ağırlıyor. Hemen hemen her sabah tur teknelerinin arasında gezinen Akdeniz fokuna tekneciler \'Murtaza\' adını verdi. Teklerin arasında dolaşan foku görüntüleyen tekne çalışanlarından Mert Sezer, ilk gördüğünde çok heyecanlandığını söyledi. Mümkün olduğunca foka yiyecek vermediklerini belirten Sezer, \"Bize alışırsa başına bir şey gelebilir diye yiyecek vermiyoruz. Daha güvenli bir yer bulsun istiyoruz. Yuvası burada, yavrulamıştır diye düşünüyorum. Çoğalmasını da istiyoruz. İsmini \'Murtaza\' koyduk. İlk gördüğümüzde farklı isimlerle seslendik ama \'Murtaza\' dediğimizde bize baktı. Bu nedenle adı böyle kaldı\" dedi.

\'AİLE GİBİ OLDUK\'

Dalgalı havalarda fokun adeta kendilerinden yardım istercesine çırpındığını kaydeden Sezer, “İlk zamanlar kötü havalarda dışarı çekip soluklanmasını sağlıyorduk. Kendine geldikten sonra tekrar denize giriyordu. Ama artık çekemiyoruz, çünkü çok ağırlaştı. Aile gibi olduk, her sabah tekneye geldiğimde onu görüyorum. Nefesini duyuyorum her sabah. Umarım yakın zamanda yavrularını da görürüz\" diye konuştu.

DÜNYADA EN FAZLA 700 FOK VAR

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Gökoğlu, bu fok çeşidinin dünyada Atlas Okyanusu ve Akdeniz\'de kaldığını söyledi. Toplam sayılarının dünyada 500 ile 700 birey arasında olduğuna dikkati çeken Doç. Dr. Gökoğlu, şöyle konuştu:

“Bu popülasyonun dörtte üçlük kısmı Türkiye ile Yunanistan arasında. 100 kadarı bizim kıyılarımızda yaşıyor. Bu mevsim Akdeniz fokunun yavrulu olduğu dönemdir. Yat Limanı\'nda 1 aydır görüntülenen bu fok var. 20 gün önce ölü bir yavru birey aldık. Yat Limanı içinde mutlaka yavrusu var. Görüntüdeki birey dişi, çok gezgin olmasına rağmen yavrusunun olduğu mağara etrafında dolanıyor. Yavrusunu kollar, bu neden limandan ayrılmıyor.\"

TEKNECİLERE UYARI

Fokların insanlarla çok kısa sürede bağ kurabildiğini vurgulayan Doç. Dr. Mehmet Gökoğlu, “Teknecilerin fokları beslememesini istiyoruz. İnsanla bağ kursun istemiyoruz. O bölgede tekne sahiplerinin teknelerini çalıştırdıkları an çok dikkatli olmaları gerekiyor. Çünkü teknenin altında olma ihtimali yüksek. Dünyada sürekli bir düşüş vardı yapılan son çalışmada bu durağanlaştı. Tedbirler başarılı oldu\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------

Yat limanından görüntü

Teknelerin görüntüsü

Fok yuvasının görüntüsü

RÖP 1: Mert Sezer

Su ürünleri fakülte dış plan görüntü

RÖP 2: Doç. Dr. Mehmet Gökoğlu

Detaylar

Haber: Hasan DEMİRBAŞ-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)



===================================

Teknesi alabora olan Hüseyin Öz aranıyor

ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde dün teknesinin alabora olması sonucu denizde kaybolan Hüseyin Öz\'ü (43) arama çalışmaları şiddetli rüzgar ve denizin çok dalgalı olması nedeniyle havadan yürütülüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat Koordinatörlüğü ilaçlama biriminde çalışan veteriner hekim Hüseyin Öz, dün tekneyle tek başına balık tutmak için denize açıldı. Saat 16.30 sıralarında Boğaz mevkiinin 3- 4 kilometre açıklarında teknesi alabora olan Hüseyin Öz, denize düştü. Kıyıda bulunanların görüp, haber vermesiyle olay yerine sahil güvenlik, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Görgü tanıkları Hüseyin Öz\'ün tekne devrildikten sonra bir süre yüzdüğünü, daha sonra gözden kaybolduğunu söyledi. Görgü tanıklarının gösterdiği bölgede sahil güvenlik ekipleri arama çalışması başlattı.

ARAMALAR HAVADAN SÜRDÜRÜLÜYOR

Dün gece yürütülen çalışmalardan bir sonuç elde edilemezken, çalışmalara bugün sabah saatlerinde yeniden başlandı. Boğaz mevkiine gelen sahil güvenliğe ait arama kurtarma ekibi şiddetli rüzgar ve denizin çok dalgalı olması ayrıca nokta olarak yer belirtilmemesi nedeniyle zodyak botla arama yapamadı. Aramalar havadan helikopter ve özel teçhizatlı uçak tarafından Belek ve Gazipaşa arasında sürdürülüyor. Hüseyin Öz\'ün yakınları ve iş arkadaşları Boğaz mevkiinde gelecek iyi haberi bekliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- Denizden görüntü

- Bekleyen yakınları ve arkadaşları

- Sahilde arayan arkadaşları

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)

==============================================

Şarampole devrilen otomobildeki jandarma astsubay yaşamını yitirdi

SİVAS\'ta kullandığı otomobilin kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu Jandarma Astsubay Davut Karaşın(32) hayatını kaybetti. Eşi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza saat 11.00 sıralarında Sivas-Ankara karayolu 29\'uncu kilometredeki Sıcak Çermik Kaplıcası yakınlarında meydana geldi. Siirt\'in Pervari ilçesinde görevli Jandarma Astsubay Davut Karaşın yönetimindeki 52 LP 645 plakalı otomobil yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Karaşın\'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yanında bulunan eşi Özlem Karaşın ise yaralandı. Yaralı Karaşın ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Jandarma Astsubay Davut Karaşın\'ın cenazesi de aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

-Kaza yapan aracın görüntüsü

-Götürülüşü

-Hastaneden görüntüler

-Ölen astsubayın fotosu

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA)

================================================

Takla atan araçtan fırlayan sürücüsü yerde acı içinde kıvrandı

ÇORUM’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil çok sayıda takla attı. Takla atan aracın sürücüsü camdan yola fırladı.

Kaza, Çorum’un Dumlupınar Caddesi Çamlık mevkiinde meydana geldi. İddialara göre, 35 yaşındaki Ahmet Badak yönetimindeki 19 UA 897 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak çok sayıda takla attı. Hurdaya dönen araçta bulunan otomobil sürücüsü Badak, araçtan dışarıya fırladı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, araçtan dışarıya fırlayan ve yerde acı içinde kıvrayan otomobil sürücüsüne hareket etmemesi yönünde uyarıda bulundu.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından sürücüyü ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

--------------------

- İş yerinden detay

-Kaza da ağır yaralanan sürücü yerde ambulans beklerken

- Sağlık görevlilerinin müdahalesi

- Yaralının ambulansa alınışı

- Detaylar

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)

==============================================

Tokat\'ta güvenlik güçleri \'Huzur operasyonu\' yaptı

TOKAT’ta İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde ortaklaşa \'Huzur operasyonu\' yaptı.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün gece, il genelinde huzur operasyonu gerçekleştirdi. 554 personelin katıldığı operasyonda, 3 bin 605 kişinin kimlik sorgusu yapılırken, bin 20 araç, bin 25 umuma açık iş yeri kontrol edildi. Yapılan operasyonda çeşitli suçlardan aranması olan 7 kişi yakalanırken, 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Görüntü Dökümü:

-Operasyondan görüntüler

-Araçlarda yapılan aramalar

-Detaylar

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA)

==============================================