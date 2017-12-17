DHA YURT BÜLTENİ-6 

Bilecik Valisi Büyükakın: Bilecik’e \'Ertuğrul\' ismi verilebilir (2)



CHP\'li TÜZÜN: BİLECİK ADINDAN RAHATSIZ DEĞİLİZ

Bilecik Valisi Tahir Büyükakın\'ın Bilecik isminin \'Ertuğrul\' olarak değiştirilmesi önerisine CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün tepki göstererek, \"Biz Bilecik adından rahatsız değiliz\" dedi.

CHP Milletvekili Yaşar Tüzün, yaptığı açıklamada Bilecik Valisi Tahir Büyükakın\'ın önerisini yerinde bulmadığını söyledi. Bilecik’in bilinen tarihinin Tunç çağına kadar dayandığını belirten Tüzün, şöyle dedi: \"Tarih boyunca çok sayıda kavime yurt olmuş topraklarda yaşıyoruz. Hitit, Frig, Kimmer, Lidya, Pers, Makedonya, Bitinya Krallığı, Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu ve Osmanlı bunlardan sadece bilinenler. Osmanlı’nın kurulduğu yer olması ve Kurtuluş Savaşı’nda kazanılan destansı zaferlerle cumhuriyetimizin kuruluşundaki önemi nedeniyle \'kuruluşun ve kurtuluşun başkenti\' diye adlandırdığımız Bilecik tarih boyunca birçok uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. Son zamanlarda geliştirilmeye çalışılan bazı akımlar nedeniyle zaman zaman illerimizin adının değiştirilmesi gündeme geliyor. Anadolu’da çok sayıda kentimizde böyle tartışmalar var.\"

\"ERTUĞRUL\'A DA SAHİP ÇIKIYORUZ TARİH ÖNCESİNDEN KALAN MİRASA DA\"

Bilecik adından rahatsız olmadıklarını belirten Milletvekili Tüzün, Cumhuriyet ile birlikte 1926 yılında yasa ile getirilen Bilecik adından rahatsız olmadıklarını kaydederek şöyle dedi: \"Osmanlı’dan miras kalan \'Ertuğrul\' adına da sahip çıkıyoruz, tarih öncesinden kalan arkeolojik mirasa da. Önemli olan isim değiştirmek değil, tarih boyunca çok sayıda uygarlığın merkezi olan Bilecikimizi yine hak ettiği yere çıkarmak. Enerjimizi isim tartışmalarına değil, Bilecik’in gelişmesine harcamamız gerekiyor. Biz geçmişimizden, tarihimizden gurur duyuyoruz ama geleceğe bakıyoruz. Enerjimizi Bilecik’in geleneksel değerlerini evrensel noktaya nasıl taşıyabiliriz, buna yoğunlaştırmalıyız. Bilecik tarihi ve kültürü nedeniyle elbette güzel unvanları hak ediyor ama bunu tartışmaya açmak, yurdumuzun çok sayıda ilinde başka tehlikeli gelişmelerin de yolunu açar, başka başka amaçlarla isim değişiklikleri gündeme gelir.\"

Haber: BİLECİK (DHA)

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İtfaiyeden yüzük çıkarma operasyonu

ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde, 25 yaşındaki Kübra Akman\'ın parmağına sıkışan yüzük acil serviste itfaiye tarafından çıkarıldı.

Kübra Akman, sağ el yüzük parmağındaki gümüş yüzüğü çıkaramayınca Ereğli Devlet Hastanesi\'ne gitti. Sağlık görevlileri yüzüğü çıkaramayınca itfaiyeden yardım istendi. Hastaneye gelen itfaiye ekibi, kısa sürede yüzüğü keserek çıkardı. Akman, itfaiye ekiplerine teşekkür etti. Akman, sağlık görevlilerinin kontrolünün ardından hastaneden taburcu edildi.

Görüntü Dökümü

-İtifayenin yüzüğü kesmesi(cep telefonu görüntüsü)

-Yüzüğün çıkarılması(cep telefonu görüntüsü)

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)

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Pazaryeri esnafından belediyeye tepki

İZMİR Üçkuyular pazaryerinin Balçova viyadüklerinin altına taşınmasının ardından belediye meclisinde pazarcılardan \'ilk tahsis\' adı altında 2 bin 500 lira talep edilmesine ve parayı ödemeyenlerin pazara alınmamasına esnaf tepki gösterdi. Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya ise \"Biz kamu olarak vergisini ödeyen ile ödemeyen esnaf arasında ayrımı yapmak zorundayız. Yasanın ödeyeceksiniz dediği vergiyi ödemeyen esnaf pazara giremeyecek\" dedi.

Üçkuyular pazaryeri geçen yıl burada başlayan AVM inşaatı nedeniyle Balçova viyadüklerinin altına taşındı. Pazarın taşınmasının ardından Balçova Belediye Meclisi 870 esnafın tezgah açtığı yerde, esnaftan tezgah başı 2 bin 500 lira ilk tahsis bedeli adı altında para istedi. Daha önceki pazaryeri için bu parayı ödediklerini belirten esnaf, belediyenin istediği paranın hukuksuz olduğu belirterek konuyu yargıya taşıdı. Çok sayıda pazarcı esnafı bir araya gelerek belediye meclisinde alınan kararın iptali için İzmir 3. İdare Mahkemesi\'ne dava açtı. Mahkeme heyeti belediye meclisi tarafından alınan kararın iptal edilmesi yönünde karar verdi. Ancak esnaf mahkeme kararına rağmen belediyenin kendilerinden para istemeye devam ettiğini ve ödemedikleri içinde pazara alınmadıklarını öne sürdü.

Esnafın avukatı Necla Dulkadiroğlu Günay, mahkemenin encümen kararını iptal ettiğini ifade ederek, \"İzmir Üçkuyular pazaryerinin buraya taşınmasının ardından esnaf başına ilk tahsis bedeli adı altında 2 bin 500 lira para istendi. Tabii ki tezgah sahipleri sattıkları ürünlerle kıt kanaat geçinen kişiler. Bu uygulamaya sonucunda esnafımız hukuksuz olduklarını düşünerek konuyu yargıya taşımaya karar verdiler. Biz de araştırmamızı yaparak mahkemeye başvurduk. Mahkeme de encümen kararının iptaline karar verdi. Bu meblağın hukuksuz olduğunu, pazaryeri kurmanın belediyelerin asli görevi olduğunu açıkladı. Bu kararla pazarcılardan toplanacak olan veya toplanmış olan paranın usule aykırı olmasına rağmen hala pazara alınmayan esnafımız var. Biz bu mağduriyetin giderilmesini, mahkemenin verdiği kararın uygulanmasını istiyoruz\" dedi.

Üçkuyular pazaryeri esnaflarından Bülent Sabırlı, ilk tahsis bedelini ödemediği için pazara alınmadığını öne sürerek, \"Benden 2 bin 500 lira istediler. Encümen kararı iptal olmasına rağmen hukuksuzca bu parayı istiyorlar. Herkesi hukuka saygılı olmaya davet ediyoruz. Ben tezgahımı açamadım. Zararım var, zararımı kim karşılayacak\" diye konuştu.

Esnaflardan Mehmet Sarıkaya ise daha önceki pazaryeri için bu parayı ödediklerini söyleyerek, \"Daha önceki pazaryerinden buraya taşındık. Bu yüzden bu paranın bizden istenmesine anlam veremiyoruz. Bu belediyenin asli görevi. Ayrıca burası belediyenin yaptığı yeni bir pazaryeri değil. Belediyenin bize gösterdiği bir yer. Bize hizmet vermediniz ki para istiyorsunuz. Bu para zaten yasal değil, kaldı ki bu para esnaf için çok ağır\" dedi.

\"VERGİSİNİ VERMEYEN PAZARA GİREMEYECEK\"

Mahkeme kararının henüz kesinleşmediği belirtilirken, konuyla ilgili açıklama yapan Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya, \"Üçkuyular\'daki pazaryerinde arsa sahibi tahliye kararı aldırınca biz burada pazara çıkan esnafımızdan 3 yıl işgaliye parası almadık. Başbakanlık, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Esnaf Odası tarafından pazaryerinin şu an açıldığı viyadük altına alınması ile Belediye Meclisimiz tüm Türkiye\'de uygulandığı gibi 1 sefere mahsus tahsis ücreti belirledi. Esnafımızın bir bölümü bu ücreti ödedi, ama bir bölümü de 11 aydır ödememekte direniyor. Sadece bu değil haftalık 5 TL işgaliye harcını bile ödemiyorlar. Bunun yanında bu pazarın kura çekimlerini Pazarcılar Odası yaptı. Kurada hak kazanıp yer alan ama buranın tahsis ücretini ödemeden kiraya verip haksız kazanç elde eden esnaflar var. Biz kamu olarak vergisini ödeyen ile ödemeyen esnaf arasında ayrımı yapmak zorundayız. Yasanın ödeyeceksiniz dediği vergiyi ödemeyen esnaf pazara giremeyecek\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Avukat Necla Dulkadiroğlu Günay röportaj

Esnaf Bülent Sabırlı ile röportaj

Esnaf Mehmet Sarıkaya ile röportaj

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)

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Terminalde asker uğurlama yoğunluğu

Bursa’da askere giden gençleri uğurlamak için Bursa Şehirler Arası Otobüs Terminali’ne akın eden vatandaşlar yoğunluğa yol açtı.Davul ve zurna eşliğinde eğlenerek otobüslere bindirilen 97/4 tertip asker adayları acemi birliklerine katılmak üzere yola çıktı.

Ülke genelinde birliklerine teslim olmak için yola çıkan 97/4 tertip askerleri uğurlamak için terminale akın eden vatandaşlar büyük yoğunluk oluşturdu. Uğurlamalar sırasında araç konvoyları yaparak terminale gelen asker adayları için davul ve zurnalar eşliğinde eğlenceler düzenlendi. Asker uğurlamaları sırasında terminalde yaşanan yoğunluk, otobüs şoförleri ve peron görevlilerine zaman zaman zor anlar yaşatırken asker adaylarının aileleri, dost ve yakınlarıyla vedalaşmaları esnasında hüzünlü anlar yaşandı. \'En büyük Asker Bizim Asker\', \'Ne Mutlu Türküm Diyene\', \'Bu vatan Bizimdir Bizim kalacak\' sloganlarıyla omuzlara alınıp havaya atılan askr adayı gençler tekbir getirilerek otobüslere bindirildi. Hareket eden otobüslerin önü kesilip Türk Bayrağı açan asker yakınları ve arkadaşları, hep birlikte İstiklal Marşı söyleyip asker adaylarını acemi birliklerine uğurladılar.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Araç konvoyu

Terminalde Davul Zurna eşliğinde eğlence

Otobüsün önünün kesilmesi

İstiklal Marşı okunması

Detaylar

Haber-Kamera: Hüseyin TÜCCAR-BURSA/(DHA)-

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Soğanlı Sazlığı\'na kuş gözlem kulesi

BURDUR Gölü Yaban Hayatını Geliştirme Sahası\'na kuş gözlem kulesi kuruldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6\'ncı Bölge Müdürü Rıza Kamil, Soğanlı Sazlığı\'na kurulun kuş gözlem kulesinin hem öğrencilerin eğitim alabileceği hem de turistlerin yaban hayatını izleyebileceği bir alan olduğunu belirtti. Kuş gözlem kulesinin 9 metre yüksekliğinde, 4x4 ebatlarında birinci ve ikinci sınıf basınçlı-vakumlu yöntemle emprenye edilmiş çam kerestesi kullanılarak imal edildiğini aktaran Rıza Kamil, \"Bu nedenle dış hava koşullarına ve çeşitli böceklere dayanıklıdır\" dedi.

Kuş gözlem kulesinin geçen hafta Burdur\'u ziyaret eden Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu\'nun temelini attığı 81 Milyon TL\'lik 13 tesisin arasında yer alan paket tesislerden birisi olduğunu kaydeden Rıza Kamil, \"Antalya\'ya gelen 10 milyon turistin yüzde 15\'ini Burdur\'a çekmek amacıyla güneş, kum, deniz üçgeninden daha farklı bu tip alanlarda eserlere ihtiyacımızın olduğunu düşünüyoruz. Farklı alanlarda tabiat parkları, yürüyüş yolları yapıyoruz. Burası özellikle kuş gözlemcilerinin gelmeleri amacıyla yapılmıştır. Sazlıklar kuşların beslenme ve güvenli üreme alanlarını oluşturuyor. Dünyada bu tip yerler, bu tür faaliyetler çok dikkati çekiyor. Turistler turlarla gelecek, öğrenciler eğitim için gelecekler. Biz de gelenleri bilgilendirip, doğal hayatı kendilerine tanıtacağız\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kuş gözlem kulesi

- Rıza Kamil\'in açıklamaları

- Soğanlı Sazlığı

- Detay

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

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