DHA YURT BÜLTENİ-6

1)PKK SIĞINAĞINDA GÜNEŞ PANELİ BULUNDU

BİTLİS’in Tatvan ilçesi kırsal kesiminde jandarma ekipleri tarafından PKK\'nın kış üslenmesine yönelik \'Şehit Jandarma Asteğmen Mustafa Burcu Operasyonu\' düzenlendi. Operasyonda, terör örgütü PKK\'ya ait tespit edilen 13 mevzi ve 10 sığınakta yapılan mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen patlayıcı maddeler, olay yerinde imha edildi.

Bitlis Valiliği, güvenlik güçlerinin Tatvan ilçesi Anadere kırsal kesiminde terör örgütü PKK\'nın kış üslenmesine yönelik düzünlediği operasyonlarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, PKK terör örgütüne ait tespit edilen 13 mevzi ve 10 sığınakta mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildiği belirtildi. \'Şehit Jandarma Asteğmen Mustafa Burcu\' adı verilen operasyonun Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı emir komutasında; 10\'uncu Piyade Komando Tugay Komutanlığı, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurları ve Güvenlik Korucularının katıldığı ifade edilen valilik açıklamasında şöyle denildi:

\"Operasyon kapsamında icra edilen temas araması faaliyetinde; tespit edilen 13 mevzi ile 10 sığınak içerisinde yapılan aramalarda, 2 el yapımı patlayıcı, 88 kilogram amonyum nitrat, 31 boş tüp, 166 pil, 1 adet parçalanmış dizüstü bilgisayar, 3 akü, 1 güneş paneli ile çok miktarda yaşam ve gıda malzemesi ele geçirilmiştir. Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilerek; tespit edilen mevzi ve sığınaklar kullanılamaz hale getirilmiş, delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alınmış, el yapımı patlayıcı ve diğer malzemeler Bitlis İl Jandarma Komutanlığı Patlayıcı Madde İmha Timi tarafından yerinde imha edilmiştir.\"

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,(DHA)-

ÖLDÜRDÜĞÜ AĞABEYİNİN CESEDİYLE BİRLİKTE KENDİNİ EVE KİLİTLEDİ (2)

2)ZANLI 17 SAAT SONRA YAKALANDI

Çanakkale\'nin Biga ilçesine bağlı Sarnıç Köyü\'nde dün (perşembe) akşam üzeri evinin ahırında ağabeyi Mehmet Y.\'yi (Yavaş) av tüfeğiyle öldüren R.Y. (Rüstem Yavaş), jandarma ve polis özel harekat tarafından 17 saat sonra yakalanıp, gözaltına alındı. Jandarma ve polis özel harekat ekipleri, çelik yelek giyip çelik başlık takarak operasyon için düğmeye bastı. Evin içine atılan 3 göz yaşartıcı gazın ardından kapıları kıran ekipler, içeri girdi. Bu sırada R.Y.\'nin av tüfeğiyle ekiplerin üzerine 1 el ateş ettiği belirtildi. Saat 09.30\'da etkisiz hale getirilen R.Y., gözaltına alındı. Operasyonun ardından evde yapılan aramada bir adet av tüfeği, bir tabanca ile 60 adet fişek ele geçirildi. Öte yandan öldürülen Mehmet Y.\'nin cesedinin evin içinde değil ahırda olduğu belirtildi. Ev ve eklentilerinde olay yeri inceleme ekipleri ve savcı tarafından inceleme yapılmaya başlandı. İncelemenin ardından cenazenin, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu\'na gönderileceği öğrenildi.

ANNE ÇOK ÜZGÜN4

Olayın ardından 112 acil servis ekipleri eşliğinde evinin önünde gözü yaşlı çaresiz bir şekilde bekleyen anne Zeliha Y, \"Oğullarımın arasında hiçbir sorun yoktu. Ben komşuya gitmiştim. Komşular evden iki el silah sesi geldiğini söyledi. Geldiğimde oğlum Mehmet yerde yatıyordu, ölmüş. Sonra tüfeğini bana doğrulttu. Sonra kapıyı kapatınca ben kurtuldum. Dışarı çıktım\" dedi.

Biga İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Zeliha Y. ile yakından ilgilendi. Zeliha Y\'ye su ikram eden jandarma ekipleri, acılı anneye zaman zaman sakinleşmesi için telkinlerde bulundu.

Görüntü Dökümü

-------------------

- Köydeki olay yerinden görüntü

- Jandarmadan görüntü

- Olayın gerçekleştirildiği silahın incelenmesinden görüntü

- Anneleri Zeliha Y.\'den görüntü

- Zeliha Yavaş röp.

- Ağabeyini öldüren R.Y.\'den görüntü

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ- Safiye TARI GÜNER / ÇANAKKALE, (DHA)

3)KAMYON FABRİKASI İŞÇİLERİ, TOPLU SÖZLEŞMEDE UZLAŞMA OLMAYINCA YÜRÜDÜ

AKSARAY\'da kamyon fabrikasında çalışan 100 işçi, toplu sözleşme masasında uyuşmazlık olduğu gerekçesiyle yürüyüş yaptı.

Aksaray’da kamyon fabrikasında çalışan işçiler, ücret artış görüşmesi kapsamında toplu sözleşme görüşmelerinde istediklerini alamadı. Bunun üzerine çalıştıkları fabrikanın önünde toplanan 100 kadar işçi, fabrika önünde bulunan yolda yürüyüş yaptı. Yapılan yürüyüşün ardından işçilerin bağlı olduğu Türk Metal Sendikası Aksaray Şubesi Başkanı Muhterem Taşdemir, \"Sendikamız işveren ile yürüttüğü toplu sözleşme görüşmeleri uyuşmazlıkla sonuçlandı. Sendikamız, bizim için talep ettiği can alıcı maddeler, alın terimizin karşılığını almak için ileri sürdüğü ücrete ve sosyal haklara ilişkin maddeler sonlandırılmıştır. Bu gelişmeler üzerine masayı terk etti. Oysa biz, yaklaşık 2,5 aydır bekliyoruz. Toplu sözleşme görüşmelerimizin başladığı 5 Ekim gününden bu yana sabrediyoruz. Emeğimizin karşılığını almak için insan onuruna yaraşır bir yaşam sürmek için, hak için, adalet için, bir ücret için bekliyoruzö dedi.

Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı eylem açıklamaların ve atılan sloganların ardından son buldu

Görüntü dökümü:

--------------------------------------------

-İşçilerin fabrika önünde yürüyüşü

-Sendika başkanı açıklaması

-Detaylar

(Haber-Kamera:Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY,(DHA))

(ÖZEL)

4)2 YAŞINDA 37 KİLOLUK YAĞIZ, DEVLET DESTEĞİYLE KİLO VERMEYE BAŞLADI

SAMSUN\'un Tekkeköy ilçesinde oturan Sedat ve Sevda Bekte çiftinin ikinci çocukları 2 yaşındaki Yağız Bekte, \'Leptin hormonu eksikliği\' nedeniyle hızla kilo aldı. Geçen ay 37 kiloya kadar ulaşan çocuğun tedavisi için kullanılacak ilacı devletin karşılamasıyla birlikte tedavi hızlandı. 1 aydır ilaç kullanan Yağız, 3 kilo vererek 34 kiloya düştü. Baba Sedat Bekte, oğlunun kilo vermeye başlaması nedeniyle çok mutlu olduklarını söyledi.

Tekkeköy ilçesinde, sanayide işçi 33 yaşındaki Sedat ve ev kadını 27 yaşındaki Sevda Bekte çiftinin ikinci çocukları olan Yağız Bekte\'nin hızla kilo almasından şüphelenen ailesi Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne başvurdu. Yağız Bekte\'nin 5 aylıkken yapılan tetkikler sonucunda leptin hormonu eksikliği rahatsızlığı bulunduğu belirlendi. Çocuğun tedavisi için doktorlar tarafından yazılan ilacın ücretini devlet karşılamayınca aile yardım çağrısında bulundu.

Ailenin bu çağırısının kamuoyunda gündeme gelmesinin ardından yapılan düzenlemeler ile bir kutusu 4 bin 441 dolar olan ilacın bedeli SGK tarafından karşılanmaya başlandı. Yurt dışından getirilen ilacı, Yağız Bekte bir ay önce kullanmaya başladı. Geçen hafta tedavi gördüğü OMÜ Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji Bölümü\'nde yapılan kontrolde Yağız Bekte\'nin ilaç tedavisi sonrasında 1 ayda 3 kilo vererek 34 kiloya düştüğü belirlendi. Çocuklarının kilo vermeye başlaması ailesini sevince boğdu. Büyük mutluluk yaşayan anne ve babası ilacın SGK kapsamına alınmasını sağlayan tüm görevlilere teşekkür etti.

\"1 KUTU İLACIN MALİYETİ 17 BİN LİRA\"

Oğlunun tedavisinin çok iyi gittiğini ve vücudundaki hormonların normal seviyelere gelmeye başladığını söyleyen Baba Sedat Bekte, şöyle konuştu:

\"Her gün ilacından bir doz iğne vuruluyor. Ömür boyu bu ilacı kullanacak. Oğlumun tedavisi yapıldığı için çok mutluyuz. Sağ olsun devletimizden, milletimizden, yetkililerden sesimizi duyup gerekli düzenlemeyi yapıp oğlumun ilacını SGK tarafından ödenir hale getirdiler. Ben sanayide işçi olarak çalışıyorum. 1 kutu ilacın maliyeti yaklaşık 17 bin lira civarında. Aylık 10 kutu ilaç kullanması gerekiyor. Bunu benim karşılamam gibi bir durumum yoktu. Çok şükür devletimiz ilacı artık karşılıyor. Mutluluğumuz kelimelere sığmıyor. İnşallah oğlum kilo vermeye devam edecek. Oğlumun sürekli yemek yeme isteği ortadan kalktı. Daha çok hareket eder hale geldi. Ayakta durmaya ve bizim desteğimizle yürümeye başladı.\"

Anne Sevda Bekte oğlunun tedavi başlamadan önce ayda ortalama 2 kilo aldığını söyleyerek şunları söyledi:

\"Oğluma anne sütü verirken de oğlum ayda 2 kilo alıyordu. Bu hormonlarla ilgili rahatsızlık olduğu için önüne geçemiyorduk. Yağız\'ın doyma hissi yoktu. Evde sofra kuramaz hale gelmiştim. Kıyafet bulmakta zorlanıyordum. 9 yaşındaki ağabeyinin kıyafetleri olmuyordu. Bez bulmakta bile zorlanıyorduk. Sürekli yemek yeme isteği vardı. Oğlumun yaşına ve boyuna göre kilosu 11-12 kilo olması gerekirken o, 3 kat daha fazla şekilde 37 kiloydu. İlaç kullanmaya başladıktan sonra sürekli yemek yeme isteği ortadan kaldı. Ben yemek verdiğimde eğer doyduysa \'İstemiyorum anne yemeyeceğim\' diyor. İlk defa kilo vermeye başladı.\"

\"KİLO VERMESİ; BİZE DÜĞÜN BAYRAM OLDU\"

Son kontrolde ilk kez oğlunun kilo verdiğin öğrendiklerini söyleyen Sevda Bekte, \"Yağız\'ı her ay kontrol için hastaneye götürüyorduk, sürekli üzülerek geri geliyorduk çünkü her gittiğimizde oğlum sürekli kilo alıyordu. Ama son kontrolümüz bize düğün, bayram gibi oldu oğlum ilk defa kilo verdiğini öğrenerek evimize döndük. Bu mutluluğun tarifi yok. Yağız kilo verdiği için çok seviniyoruz. Bu ilaç için çok çaba sarf ettik. Sonunda sesimizi duyurduk devletimiz ilacın ücretini karşılıyor, çok mutluyuz. Herkese teşekkür ederiz\" dedi.

Görüntü Dökümü:

----------------------

-Yağız Bekte\'den detay

-Aileden detay

-Röportajlar

-Detaylar

(SÜRE:5.51 Dk) (BOYUT:657.06 MB)

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)

5)DOWN SENDROMLU ANIL\'IN HEDEFİ DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU

KOCAELİ Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü sporcularından down sendromlu Erkekler Gülle Atma Türkiye Şampiyonu olan milli sporcu 26 yaşındaki Anıl Demir, başarısını dünya şampiyonasında da sürdürmeyi hedeflediğini söyledi.

Katıldığı bir çok yarışmadan başarıyla dönen Anıl Demir en son 17-19 Kasım tarihleri arasında Antalya\'da yapılan Erkekler Gülle Atma Türkiye Şampiyonası\'nda gülleyi 8 metre 54 santim atarak birinci olurken aynı zamanda Portekiz\'de yapılan Uluslararası down sporcular yarışmasında 8 metre 54 santim ile dünya ikincisi oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Özel Sporcular Antrenörü Tahir Tarım eğitim verdiği Anıl Demir aynı zamanda da bir otomobil fabrikasında çalışıyor. Dünya şampiyonasına hazırlandığını söyleyen Anıl Demir, \"Spor hayatıma ilk olarak yüzme ile başladım sonradan gülle sporuna geçtim. Burada haftanın bir günü cuma günleri antrenman yapıyorum. Cuma günleri koşuyorum ısınıyorum sporumun gerektirdiği her şeyi yapıyorum. Türkiye şampiyonu oldum, başka hedeflerim var. Önümüzdeki süreçte dünya şampiyonası var. Bu şampiyonaya katılıp kazanmak istiyorum, onun için çalışıyorum ve kazanmak istiyorum. Aynı zamanda bir fabrikada da çalışıyorum orada dedikleri her şeyi yapıyorum. Spor yapmak hoşuma gidiyor çocukluğumdan beri spor yapıyorum hala devam ediyorum. İlk hocama gittim o beni çalıştırdı. Spora ilk olarak yüzmeyle başladım ondan sonra gülleye geçtim. Çok sayıda şampiyonluğum, madalyalarım ile kupalarım var. Bütün hocalarımı çok seviyorum dünya şampiyonu olmak istiyorum\" dedi.

Anıl\'ın başarılı ve hırslı bir sporcu olduğunu söyleyen antrenörü Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Özel Sporcular Antrenörü Tahir Tarım, \"Anıl ile 6 senedir tanışıyoruz. Benimle tanışmadan önce çocukluğundan beri yüzme sporuyla ilgilenmiş yerelde de yüzme ile ilgili dereceleri var. Millli takım çalışmasında tanıştık, sonra gülle ile ilgili onu değerlendirince baktık ki gülleye yatkın bir fiziksel durumu var. Onun akabinde Türkiye şampiyonluğu, Marmara şampiyonluğu Türkiye rekorları, şimdi de Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu\'nun milli sporcusu oldu. 7 metrelik uluslararası down sendromlu sporcuların kotasını 8 metre 54 santim ile egale etmiş bir sporcumuz. Aynı zamanda dünya ikincisi. 17-19 Kasım tarihleri arasında Antalya\'da yapılan Türkiye şampiyonasında birinci oldu Kocaeli\'mize yine bir gurur yaşattı. İnşallah Türkiye\'mize de yaşatacak yaşatmaya devam edecek\" diye konuştu.

Anıl\'ın aynı zamanda bir fabrikada çalıştığını da söyleyen Tarım konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Anıl ilk milli sporcu olunca Kocaeli\'nde bir otomobil fabrikasının dikkatini çekti ve Anıl\'ı kendi bünyelerinde çalıştırdılar. Şu anda Anıl kendi bünyelerinde kadrolu olarak 4 yıldır çalışıyor. İş yerinin bize destekleri de var. Antrenman günlerinin saatleriyle de bize destek oluyorlar. Çalışmadığı günler antrenman yapıyoruz. Anıl hırslı, hırsının sayesinde de bu kadar başarılı oldu\"

Görüntü Dökümü

------------------------

-Anıl Demir antreman yaparken

-Gülle atarken

-Anıl ile röp

-Antrenör Tahir Tarım ile röp

Haber:Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU-KAMERA:UĞUR AYDIN-İZMİT-DHA

(ÖZEL)

6)KADROLU 3 EŞEK TÖRENLE EMEKLİYE AYRILDI

MARDİN\'de sokakların dar ve merdivenli olması nedeniyle çöplerin toplanmasında kullanılan 43 kadrolu eşekten çalışma süresi 8 yılı aşan 3 eşek düzenlenen törenle emekliliğe ayrıldı.

Tarihi dokusu, dilleri, dinleri, ırkları, örf ve adetleri ile dünyada eşine az rastlanan kentlerden biri olan Mardin\'de, küçücük sokaklar yüzünden insanlar yüklerini ya eşeklerin, ya da hamalların sırtında taşımak zorunda kalıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından UNESCO Dünya Kültür Mirası aday şehir gösterilen 7 bin yıllık tarihi Mardin kentinin temizlik hizmetini de kadrolu eşekler yapıyor.

Kentin araç girmeyen sokaklarını sabahın erken saatlerinde tırmanarak, mahalle sakinlerinin çöplerini toplayan Artuklu Belediyesi\'nin kadrolu eşeklerin mesaileri saat 06.00\'dan 11.00\'a kadar sürüyor. Eşeklerin kaldığı barınakta, Bach, Mozart, Beethoven müzikleri dinletilen eşekler, bu şekilde stres atıyor. Dinledikleri müziklerle uysallaşan hayvan barınağındaki 43 kadrolu eşekten 3\'ü için için emeklilik töreni düzenlendi.

Artuklu Belediyesi bünyesindeki hayvan barınağında eşekler için düzenlenen emeklilik töreninde, çalışma süreleri 8 yılı dolan ve çöp toplamaya bir haftadan beri çıkarılmayan Çari, Dara ve Reşo ismindeki üç eşeğin semerine bağlanan kurdeleler kesilerek emekliye ayrıldı. Emekliye ayrılan eşeklere bir tepsi içinde meyve ve sebze ikram edildi.

\"EŞEKLERE GÖZÜMÜZ GİBİ BAKIYORUZ\"

Törende bir konuşma yapan Artuklu Belediyesi Çöp Toplama ve Temizlik Hizmetleri Müdürü Kadri Toparlı, eşeklere gözü gibi baktıklarını belirterek, \"Artuklu Belediyesi olarak belediye bünyesinde olan ve kadrolu eşek olarak tabir edilen eşeklerimiz temizlik görevlisi arkadaşlarımız eşliğinde sit alanında çöp toplamaya sabahın erken saatinde başlarlar. Dar sokaklar ve dik merdivenler yüzünden mahalle ve sokak aralarına araçlar giremiyor. Mardin\'in temizliğini yapmak için mecburen kadrolu eşekleri kullanıyoruz. Sit alanında bütün sokaklar merdivenli ve yokuş olduğu için buralara da araç giremediği için merkepler sayesinde buranın temizliği yapılıyor ve bu merkepler de bizim işlerimizi çok kolaylaştırıyor. Merdivenli bütün sokaklar, mahalle araları bu merkepler sayesinde tertemiz yapıyoruz. 40 kadrolu çöpçü eşek 23 mahallenin temizliğini yapıyor. Bu nedenle çöpçü eşeklere gözümüz gibi bakıyoruz. Veteriner hekim kontrolünde haftalık muayeneleri yapılan eşeklerin yemlerini zamanında veriyor, günlük bakımlarını aksatmıyoruz. Bu eşekler daha 5-6 yaşlarında alınıp burada çalıştırılmaya başlanıyor. Burada 8 ve 11 yıl arasında çalıştıktan sonra sağlığına göre buradaki eşekler emekliliğe ayrılıyor. Buradaki üç merkebi 8 yıl çalışma süresini doldurdukları için onları emekliye ayrıldık. Emekliye ayrılan hayvanlarımız ayrı bir hayvan barınağında ölünceye kadar veterinerler eşliğinde orada yemleri verilerek barınacak. Her üç dört yılda bir bu tür emeklilik programları düzenliyoruz. En son emekli olan 4 eşeğimizi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi\'nin isteği doğrultusunda oradaki Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşamı Koruma Parkı\'na göndermiştik\" dedi.

Bu eşeklere verilecek olan en güzel ikramiyenin onların özgürlüğüne kavuşması olduğunu anlatan Toparlı, eşeklerin ortalama 14 yıl ömrü olduğunu, her eşeğin günde 6-8 saat arasında çalıştırıldığını söyledi. Bozo ismini verdiği eşekle birlikte sabah saat 06.00\'dan beri Mardin\'in sokaklarını temizleyen temizlik görevlisi Mehmet Bayram ise, uysallaştırmak için de eşeklere klasik müzik dinlettiklerini anlattı.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

-Hayvan barınağından görüntü

-Eşeklerden görüntü

-Yem verilmesi

-Müzik dinlemeleri

-Çöp toplayan eşekler

-Eşeklerin barınağa gelmesi

-Temizlik görevlileri ile yapılan röportaj

-Düzenlenen tören

-Toplanan eşekler

-Kadrolu eşekler

-Kurdele kesilmesi

-Eşeklere yapılan ikramlar

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)-

7)ERZURUM\'DA ATLI HAFIZLAR, 485\'İNCİ \'BİNBİR HATİM\'İ BAŞLATTI

ERZURUM\'u doğal afetlerden korumak için 484 yıl önce Pir Ali Baba tarafından başlatılan \'Binbir Hatim\' geleneğine bu yıl da devam edildi. Pir Ali Baba Türbesi\'nde hafızların bir hatim okuyarak başlattığı gelenek, ellerinde Kur\'an-ı Kerimleri okuyan atlı hafızın şehri turlamasıyla devam etti. Merkez Palandöken ilçesine bağlı Dutçu köyündeki Pir Ali Baba\'nın Türbesi\'nde düzenlenen törene Vali Seyfettin Azizoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Müftü Hasan Hüsnü Sula ve çok sayıda davetli katıldı. Erzurum\'da görevli hafızların ilk hatimi okudukları törende Müftü Hasan Hüsnü Sula, dua etti. Müftü Sula, Erzurum\'un bela, afetlerden korumak için yaptığı duada ayrıca Irak, Suriye\'de yaşayanlar da unutulmadı. Sula, duasında büyük tartışmaların yaşandığı Kudüs\'ü de unutmadı. Müftü Sula\'nın duasıyla birlikte başlayan Kuran\'ı Kerim\'in okunması 20 Ocak 2018\'e kadar devam edecek.

Törende bir konuşma yapan Vali Seyfettin Azizoğlu, 500 yıla yakın süredir süren geleğin devam etmesini sağlayan herkese teşekkür etti. Kuran-ı Kerim\'in dertlerden, devalardan koruyan bir şifa olduğunu belirten Vali Azizoğlu, \"Pir Ali Baba\'nın yaklaşık 500 sene önce başlattığı bu güzel geleneğin bu bayraklar dalgalandığı, ezanlar okunduğu sürece bu mübarek topraklarda devam edeceğine olan inancımı ifade etmek istiyorum. Erzurum var oldukça bu güzel gelenekler devam edecektir. İnşallah, çocumlarımız ve torunlarımız bu güzel geleneği devam ettirecek, bu topraklarda, dağlarda, ovalarda Allah\'ın Kuranı her zaman okunacak ve ruhları, gönülleri şadedecektir. Allah Erzurumumuzu, vatanımızı, milletimizi her türlü beladan, musibetten, kötülüklerden, ihanetlerden ve muhafaza etsin\" dedi.

Konuşmaların ardından Pir Ali Baba Türbesi\'nin bulunduğu tepede Kuran okumaya başlayan atlı 7 hafız, tören alanına indi. Tarihi bir geleneği de canlandıran hafızlar, protokolün tören alanından ayrılmasıyla birlikte Kuran okuyarak şehri dolaşmaya başladı. Törene katılanlara salep ikram edildi.

Erzurum\'da 485\'inci kez başlayan binbir hatim, merkez ilçeler Aziziye, Palandöken ve Yakutiye\'deki camilerde okunacak. Binbir hatim geleneği 19 Ocak Cuma 2018 günü Ulu Cami\'de erkeklere, 20 Ocak 2018 Cumartesi günü ise saat 09.00\'dan itibaren de yine Ulu Cami\'de kadınlara okunacak hatim duasıyla sona erecek.

PİR ALİ BABA BAŞLATTI

Pir Ali Baba\'nın 1500\'lü yıllarda yaşadığı tahmin diliyor. Pir Ali Baba\'nın yaşadığı dönem Yavuz Sultan Selim ve oğlu Kanuni Sultan Süleyman\'ın Osmanlı padişahı olduğu yıllardır. Bu dönem Osmanlı Devleti\'nin yükselme ve gelişme yıllarıdır. Bu yıllar aynı zamanda ilim, sanat ve edebiyat alanında büyük gelişmeler olduğu ve günümüze kadar gelen kalıcı eserlerin meydana geldiği yıllardır. Bu ortamda yetişen Pir Ali Baba, alim bir kişi olup, o devrin büyük zenginlerindendir. Düzcü köyünde mutasarrıflık yapan Ali Baba, \"Eğer her yıl binbir hatim okursanız Allahü Teala bu memleketi hususiyetle zelzeleden korur\" diyerek maliki bulunduğu 8 köyden 4\'nün gelirini tamamen Erzurum\'da yılda bir defa okunmasını ihdas ettiği \'Binbir Hatimler\'e vakf etmiş ve bu hatimler o günden sonra Erzurum\'da sürekli okutularak, Birinci Dünya Savaşı yıllarına kadar devam etmiştir. O yıllarda meydana gelen bazı aksamalarla okutulamayan binbir hatimler, bir süre sonra Erzurum Müftüsü Hacı Muhammed Sadık Solakzade ve o zamanın Erzurum milletvekillerinden Mühirzade Asım Efendi ile Zihni Bey tarafından yeniden okutulmasının temini için Mustafa Kemal Paşa\'dan izin aldırılarak \'Binbir Hatim\'ler yeniden başlayıp devam etmiş ve günümüze kadar gelmiştir.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

-Türbeden detay

-Programa katılan protokol

-İmamların Kuran-ı Kerim okuması

-Seyfettin Azizoğlunun konuşması

-Müftü Hasan Hüsnü Sula\'nın dua etmesi

-Atlı hafızların Kuran-ı Kerim okuyarak tören alanına inmesi

-Tekbirler getirilmesi

-Vali Seyfettin Azizoğlunun Pir Ali Baba\'nın mezarını ziyaret etmesi

Haber-Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,(DHA)

(SÜRE: 06.30 BOYUT: 392 MB)

8)KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ, ELEKTRİKLİ ARAÇ ÜRETTİ

KARAMANOĞLU Mehmetbey Üniversitesi\'nde, Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu ile Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Fakültesi öğretim görevlileri, elektrikli araç üretti. İlk etapta 30 kilometre hızla yaklaşık 50 kilometrelik yolda kullanılması hedeflenen elektrikli aracın motorunun 5 kilovat gücünde olduğu belirtilirken, 4 adet 12 volt 105 amper aküyle çalıştığı kaydedildi.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Fakültesi araştırma görevlisi Adem Sarılmaz, otomobil kaportalarındaki malzemeleri araştırırken, elektrikli araç projesinin ortaya çıktığını söyledi. Sarılmaz, aynı bölümdeki Yard.Doç.Dr. Faruk Özel\'in başkanlığında oluşturulan projeye Otomotiv Teknolojisi Programı öğretim görevlisi Hanifi Küçüksarıyıldız\'ın da dahil olduğunu belirtti.

Aracın şu an 4 adet 12 volt 105 amper aküyle çalıştığını anlatan Adem Sarılmaz, araçta çeşitli iyileştirmeler yapmayı planladıklarını dile getirdi. Sarılmaz, şöyle dedi:

\"Aracımızın motorunu satın aldık. Araştırmalarımız, bu gövde ve bu şekille bu taşıtı en az enerji harcayarak, en uzun mesafeyi aldırabilmek yönündedir. Bunun için çalışmalarımız sürüyor. İlk etapta 30 kilometre hızla yaklaşık 50 kilometre yol almayı hedefliyoruz. Daha sonra hızı ve hedef mesafemizi artırmayı planlıyoruz. Aracımızın motoru, 5 kilovat gücünde, 4 adet 12 volt 105 amper aküyle çalışıyor. Gerek işin enerji boyutu olan bataryalarda gerek malzemede gerekse güç aktarma ortamlarında iyileştirmeler yapılarak, hedefimize ulaşmayı planlıyoruz.\"

(Görüntü dökümü:

-------------------------------------

-Arabanını garajdan çıkışı

-Aracın test sürüşü

-Araştırma görevlisi Adem Sarılmaz ile röp

-Öğretim görevlisi Hanifi sarıyıldız röp

-Detaylar

(Haber-Kamera:Muammer ŞEN/KARAMAN,(DHA))

9)5 GÜNLÜK BEBEĞİN BAĞIRSAKLARINDAN 1 KİLO 300 GRAM KİTLE ÇIKARILDI

ŞANLIURFA\'da Harran konteyner kentinde kalan Suriye uyruklu Meryem ile Ramazan Hac Halaf çiftinin yeni doğan erkek bebeğin bağırsaklarında oluşan 1 kilo 300 gram ağırlığındaki kitle, ameliyatla çıkarıldı.

Harran konteynır kentinde kalan Suriyeli Halaf çiftinin 5 gün önce 3 kilo 100 gram ağırlığında erkek bebeği dünyaya geldi. Kontrolde, bebeğin kalın bağırsaklarında 40 santim genişliğinde kitle oluştuğu belirlendi. Bunun üzerine bebek, özel bir hastanede ameliyata alındı. Op. Dr. Ali Suat Erkoç ve ekibi, yaklaşık 2.5 saat süren ameliyatla bebeğin karnından 1 kilo 800 gram ağırlığında kitle çıkardı. Kuvöze alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Op. Dr. Ali Suat Erkoç, yeni doğan bir bebekte ilk defa bu büyüklükte kitle gördüğünü belirterek, şunları kaydetti:

\"Hasta 4 günlükken bize geldi, yaptığımız tetkiklerde kitleyi gördüğümüzde oldukça şaşırdık. Dünyada ve Türkiye\'de böyle büyük bir kitlenin nadir görüldüğünü biliyoruz. Kitleyi tamamen çıkardık. Kitle bağırsağa ait bir kitle idi. Kitlenin incelenmesi için patoloji laboratuvarına gönderdik. Biz de sonucunu bekliyoruz. Biz hastanın karnındaki kitleyi çıkardıktan sonra bebeğin kilosu nerdeyse yarı yarıya azaldı. Kitle yaklaşık 1 kilo 300 gram idi. Hastanın şu an kilosu 1 kilo 800 gramdır.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------------

- Hastanenin yoğun bakımı

- Suriyeli bebek

- Bebekten çıkarılan kitle

- Doktor Ali Suat Erkoç ile röportaj

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 253 MB

10)SİVAS\'TA KIRMIZI IŞIKTA ÖĞRENCİLER BİRDİRBİR OYNADI

SİVAS\'ta lise öğrencileri, araçlara kırmızı ışık yanarken yaya geçidinden birdirbir oynadı.

Kümbet Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı, Karayolları kavşağı üzerinde bulunan trafik lambalarında araçlara kırmızı ışık yanınca, 15 ve 16 yaşlarındaki lise öğrencileri, yaya geçidinde birdirbir oynadı. 7 arkadaş birdirbir oynayarak yolun karşı tarafına geçti. Öğrencilerin tehlikeli oyununu bir arkadaşları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Öğrencilerin oyununu gören sürücüler, şaşkınlık yaşadı. Yeşil ışığın yanması ile birlikte araçlar seyrinde devam etti.

Görüntü Dökümü

---------------------

-Öğrencilerin kırmızı ışıkta karşıdan karşıya birdir bir oynayarak geçişi

(34 MB)

Hüsne AKKAYA/SİVAS, (DHA)-

(ÖZEL HABER)

11)VAN\'DA ATLIBOARD

VAN\'da geçen hafta etkili olan kar yağışı ardından dondurucu soğuk haya yaşamı olumsuz yönde etkilerken, bunu keyifli hale getirenler de oldu. Kar yağışını fırsat bilen Vanlı esnaf ve profesyonel snowboardçu Cem Yaşar, Edremit İlçe Belediyesi\'ne ait olimpik binicilik tesislerinde, atlı snowboruad gösterisi yaparak Türkiye\'de bir ilki gerçekleştirdi. Yaşar, yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Van\'a, kış ayları için de beklediklerini belirtirken, atlı snowboardun inanılmaz keyifli bir deneyim olduğunu söyledi.

Van\'da geçen hafta etkili olan kar yağışı, kent merkezinde eriyip yerini güneşli havaya bırakırken, Edremit ilçesinde yer yer 20 santimetreyi bulan kar, bazıları için farklı ve zevkli yeni deneyimler keşfetmelerine neden oldu. Yerdeki karı fırsat bilen profesyonel snowboardçı Cem Yaşar, ilk defa atın çektiği snowboard üzerinde gösteri yaptı. Edremit ilçe belediyesine ait Çiçekli Mahallesi\'nde bulunan olimpik binicilik tesislerine gelen snowboardçu Yaşar, hareketleri ile nefes keserken, zaman zaman da koşan atın hızına ayak uyduramayıp düştü.

\"KAR YAĞIŞINI ZEVKE DÖNÜŞTÜRMEK İSTEYENLER VAN\'A GELSİN\"

Van\'ı temsilen 3 yıldan bu yana Türkiye şampiyonalarına katılan Yaşar, karı zevke dönüştürmek isteyen yerli ve yabancı turistleri Van\'a beklediklerini söyledi.Yaşar, şöyle dedi:

\"Türkiye\'de ilk atlı snowboard gösterisini ben yaptığım için çok mutluyum.Van\'da Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı bir sporcuyum. Valilik ve Kaymakamlıklarımızın bu tür organizasyonlara destek olmaları bizim için çok güzel. Van\'daki kış turizmine ve bu konuda gençleri spora yönlendirmek istiyoruz. Türkiye\'de derece yapan öğrencilerimiz de var.Özellikle Edremit ilçesindeki olimpik binicilik tesisleri ile Abalı Kayak Merkezine yerli ve yabancı turistin ilgisini çekmek için de Türkiye\'de ilk kez atlı snowboard yaptım. Benzer bir deneyimi arabayla yapmıştım. Ama atlı snowboardın daha zevkli olduğunu düşünüyorum, herkese de tavsiye ederim.\"

\"TURİSTLERİ VAN\'A BEKLİYORUZ\"

Van Gençlik Hizmetleri Spor Müdürlüğünde kayak antrenörlüğü yapan Bülent Kayhan ise, Van\'ın kış sporlarının en güzel yapılabileceği bir il olduğunu belirterek şöyle konuştu:

\"Van: yaz turizminin cenneti diye adlandırılıyor. Kış turizmine de biraz dikkat çekebilmek için atlı snowboard gösterisi yapıldı. Bu oldukça zevkli. Ben de ilk kez buna şahit oldum. Cem arkadaşımız bunu yaptı. Öncelikle bizlere bu imkanları sunan Edremit Belediye Başkanımıza ve Gençlik Spor İl Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz.Umarım bu spor yeni bir ses ve soluk getirir. Biz buna \'Atlı snowboard\' diyoruz. Buradaki amacımız; özellikle Edremit Belediyesi\'ne ait Olimpik Binicilik Merkezi\'ni, hem de Abalı Kayak Merkez\'nde yapılan kayak sporuna dikkat çekmek için böyle bir gösteri yapıldı. Lazboardı duymuştuk. Ama atlıboard ilk kez Van\'da yapıldı. Umarım ses getirir.\"

Görüntü Dökümü

------------------------------

-At arkasında snowboard için hazırlayanan profesyonel snowboardçu cem yaşar

-At\'ın çektiği iple snowboard yapan Yaşar

-Dron\'den genel görüntü

-Atlı snowboard gösterilerinden genel ve detaylar

-Zaman zaman yere düşen snowboardçu Cem Yaşar

-Atın yanında snowboard hareketi yapan Yaşar

-Snowboard gösterisinden genel ve detaylar

-Cem Yaşar ile röportaj

-Detaylar

-Van Gençlik Hizmetleri Spor Müdürlüğünde kayak antrenörlüğü yapan Bülent Kayhan ile röportaj

BOYUT:216 MB

SÜRE:3 DK 33 SN

Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN, (DHA)-



12)PATİSİYLE KASABIN CAMINI TIKLAYIP YEMEK İSTİYOR

KOCAELİ\'nin Gebze ilçesinde her sabah kasabın camına patisiyle vurarak yemek isteyen köpekler, kasabın verdiği etlerle karınlarını doyuruyor. Gebze\'de, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi\'nin Gebze Hayvan Barınağı tarafından tedavileri yapılan ve aşılanan \'Maviş\' ve \'Zeytin\' adlı köpeklere esnaf sahip çıktı. Kasaplık yapan esnafın sık sık yiyecek verdiği \'Maviş\' ve \'Zeytin\' bir süre sonra farklı bir şekilde yiyecek istemeye başladı. Acıktığında kasap dükkanının önüne gelen \'Maviş\' ile \'Zeytin\' patileri ile kasap dükkanının camına hafifçe vurarak içeride çalışanlardan yemek istiyor. Esnaf, köpeklerin cama patilerini vurması ile kapıyı açıp onlara yemeğini getiriyor. Sevimli köpekler, yemek isteme yöntemi ile esnafın ilgi odağı haline geldi.

Kendisini patileriyle uyaran köpeği besleyen Tuncer Demir, \"Hayvanlara ilgim çocukluğumdan beri var. Bu hayvanlar günün belli saatlerinde aç oldukları zamanlarda benim oturduğum koltuğun bulunduğu camın önüne gelirler, yem isterler. Ben arkadaşlarıma talimat verdim. Çalışanlarım köpeklerin yiyeceklerini temin ederler. Onları doyurmak bizi mutlu ediyor. Günün belli saatlerinde hepsi bizi ziyaret ederler. Yiyecek vermeyi unuttuğumuz zaman patileriyle cama vurarak bizi uyarırlar. Karınlarını doyuracak kadar yerler\" dedi.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Köpeğin camını tıklması

-Esnafın yemek vermesi

-Köpeklerin verilen etleri yemesi

-Esnafın sevmesi

-Köpeklerden görüntüler

-Röportaj

GEBZE(Kocaeli), (DHA) -

