DHA YURT BÜLTENİ-6

(ÖZEL HABER)

1)HAMSİ RUSYA VE GÜRCİSTAN\'A KAÇTI, FİYATLAR UÇTU

TRABZON\'da hamsi sürülerinin Doğu Karadeniz kıyılarına göre daha soğuk olan Rusya ve Gürcistan sahillerine yönelmesi ve fırtına dolayısıyla balıkçıların denize açılamaması üzerine hamsi fiyatları katlandı. Tezgâhlarda bir hafta önce kilosu 5 liradan satılan hamsinin kilogram fiyatı 15 lirayı buldu. Trabzon\'da tezgâhlarda bir hafta önce kilosu 5 liradan yerini alan hamsinin kilogram fiyatı 15 liraya kadar yükseldi. Balıkçılar hamsi avının bu sezon dalgalı seyrettiğini, bundan sonraki dönemde de umutlarının pek olmadığını söyledi. Karadenizlinin kış aylarında temel besin maddesi olan hamsinin denizde pek olmaması ve fiyat pahlılığı vatandaşın belini büktü. Trabzon Balıkçı Haline gelen vatandaşlar hamsi fiyatından ve ince olmasından dert yandı. Fiyatlarda yaşanan artışın hamsi sürülerinin Doğu Karadeniz kıyılarına göre daha soğuk olan Rusya ve Gürcistan sahillerine yönelmesi ve fırtına dolayısıyla balıkçıların denize açılamamasından ötürü yaşandığı belirtildi. Bu sezon Doğu Karadeniz\'de istedikleri düzeyde hamsi avlayamayan balıkçılar ise rotalarını Gürcistan\'a doğru yöneltti. Türk tekneleri tarafından avlanacak Gürcü hamsisinin vatandaşın yüzünü güldürmesi bekleniyor.

HAMSİLER BİR ANDA KAYBOLDU

Trabzon balık halinde balıkçılık yapan Temel Özdemir, hamsinin bir hafta önce kilosunu 5 liraya sattıklarını, bugün itibariyle ise 15 liradan sattıklarını söyledi. Son bir aydır sezonun iyi gittiğini belirten Özdemir, \"Hamsi sezonu 1 aydır güzel gidiyordu. Son bir haftadan beri hamsi bir anda çok az yakalamaya başlandı, neredeyse kayboldu. Bir hafta önce 5 liraya satılan hamsi bugün 15 liraya çıktı. Kasası 50-60 lira iken şu an 200 liraya kadar çıktı. Hamsi hava şartlarından dolayı burada duramadı. Buradan Gürcistan\'a, Abazya bölgesine gitti. Bizim tezgâhımızda bulunan hamsi yerli hamsi, akşam Sürmene civarında tutuldu, ama çok ince. Fiyatlarda oldukça yüksek, 15 lira civarında satıyoruz. Hamsi az tutulunca fiyatlar da yüksek oluyor\" dedi.

\"BALIKTA SIKINTI VAR\"

Vatandaşın bu sezon hamsiden umutlu olduğunu ve hamsinin tarihinde ilk kez bu fiyatlara tırmandığını kaydeden esnaf Ceyhun Örseloğlu da \"Balıkta şuan sıkıntı var. Denizde fırtına var fırtınadan dolayı hamsi yok. Balıkçı Hali\'ne de az geliyor. Bu gün ince hamsi geldi ve kilosunu da 15 liradan satıyoruz. Vatandaş temel tüketim gıdası hamsi ama vatandaş da hamsiden bu sene aradığını bulamadı. Hava şartları düzelince hamsinin bol olacağını ve ucuzlayacağını düşünüyorum. Vatandaş hamsiden umutluydu ama tarihinde ilk defa bu fiyatları gördü\" diye konuştu.

\"YETİŞTİRME ALABALIK SATIYORUZ\"

Pazarkapı mevkiinde 30 yıldır balıkçılık yapan Turgay Memiş de, hamsiyle birlikte diğer balık çeşitlerinde de azlık yaşandığına işaret \"Karadeniz gibi bir yerde şu anda balık bulamıyoruz. Yetiştirme alabalık satıyoruz. Normalde bu ayalarda balık bol olması lazım. Hamsi sezon başında iyi başladı ama sonradan bunu arkası kesildi. Diğer balıklarda şuanda yok istavrit mezgitte çıkmıyor Karadeniz felç olmuş durumda\" ifadelerini kullandı.

\"VATANDAŞ UMDUĞUNU BULAMADI\"

Denizer Balıkçılık Yönetim Kurulu Başkanı Recep Denizer ise hamsinin yüzde 90\'ının Gürcistan tarafına yöneldiğine dikkat çekerek şunları söyledi:

\"Karadeniz bir süredir fırtınalı. Bu yüzden hamsi yok. Daha önceki yıllara göre şuan yakalanan hamsi oldukça ince. Karadeniz\'deki hamsilerin yüzde 90\'ını şu an Gürcistan tarafına geçiş yapmış durumda. Teknelerimizde bunun hazırlığını yapıyor. Buradan Gürcistan giderek parsını verip hamsi avlayarak Türkiye\'ye getireceğiz. İklim şartları ve teknelerin avlama kapasitelerinin artması ile birçok etkenle birlikte eskisine nazaran daha kısa sürelerde avlanma yapıyoruz. Bu yüzden balık az, balıkçı haline gelen hamsi de talepten dolayı kapış kapış gidiyor. Tezgâhlarda boş balıkta yüksek fiyatlara rağmen kısa sürede satıldı. Bu yıl, evvelki yıllara oranla iri hamsi yok. Vatandaş bu zamana kadar ucuz ve güzel hamsi yiyemediyse bundan sonra doyasıya yemesi zor. Gürcistan\'da inşallah hamsi bol olur ve herkes fazlasıyla yakalarda burada da vatandaş yer. Ama orda da devlete bir fiyat ödendiği için fiyatın çok fazla düşeceğini düşünmüyorum. Bu yıl Karadenizliler hem palamutta hem de hamside umduğunu bulamadı. Artık her geçen yıl bir önceki yılı aratan bir Karadeniz oldu.\"

\"BEKLENEN HAMSİ AVI OLMADI\"

Hamsi avı sezonunun erken başlayıp erken bitiğinden ötürü dert yanan ve buna bir anlam veremediklerini ifade eden Farozlu Balıkçı İsmail Usta da şöyle dedi:

\" Biz hamsi avcısıyız geçimimizi bu yolla sağlıyoruz. Karadeniz\'de hamsi avı erken başladı ve erken bitti. Bu sene beklenen hamsi avı olmadı. Hamsi Gürcistan geçti. Bizde gereken hazırlıklarımızı yaparak oraya gideceğiz. Daha önceki yıllarda böyle dalgalı sezon olmuştu. Biz de bu işe bir anlam veremedik. Balıkesir\'den gelen tekneler bile buralarda avlandı. Hamsi sezonu çok kısa geçti. Sezonun neredeyse üçte birini geride bıraktık. Bundan sonra da beklentimiz pekiyi değil. İnşallah yanılırız, çünkü balıkçıların en büyük gelir kapısı hamsi. Çoğu balıkçı hamsi sayesinde geçimini sağlıyor. Sonuçta ucuz olan hamsiyi vatandaş da tercih ettiği için rahatlıkla tüketebiliyor. Diğer balıklar çok pahalı\"

VATANDAŞA OLUMSUZ YANSIYOR

Doğu Karadeniz Balıkçı Kooperatifleri Birliği Başkanı Ahmet Mutlu, bu sezon Karadeniz\'de hamsi sezonunun verimsiz olduğunu söyledi. Karadeniz\'de balık avının en önemli bölümünü hamsinin oluşturduğunu vurgulayan Mutlu, artan balık fiyatlarının vatandaşa olumsuz yansıdığını kaydetti. Hamsinin bol olması temennisinde de bulunan Mutlu, bu sayede hem balıkçı hem de vatandaşın kazanacağını da ekledi.

Trabzon Balık Hali\'nde tezgâhlarda kilo başına yer alan balık fiyatları ise şöyle: Tirsi 20 lira, hamsi 15 lira, istavrit 15 lira, somon 15 lira, Mezgit ve Sargan 30 lira, Çupra ve levrek 25 lira.

Görüntü Dökümü

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Balık halinden genel görüntüler

Balıkçıların konuşması

Detaylar

HABER KAMERA: OSMAN ŞİŞKO/DHA

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2)DAĞLARI PKK\'YA, MİNDERİ RAKİPLERİNE DAR EDİYOR



PKK terör örgütü ile dağlarda amansızca mücadele veren özel harekat polisi 26 yaşındaki Karate Milli Takım sporcusu Necati Pınarbaşı, minderi de rakiplerine dar ediyor.Hakkari Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi\'nde görevli 2 yıllık polis memuru Necati Pınarbaşı, Erzurum\'da düzenlenen Karate Milli Takım Kampı\'na katıldı. 18 yıldan bu yana bu sporu yapan ve 2007 yılından itibaren milli takımda bulunan Pınarbaşı\'nın hedefi 2018\'in Mayıs ayında yapılacak Avrupa Şampiyonası ve 2018 Kasım ayında yapılacak Dünya Şampiyonası\'nda altın madalya almak. Necati Pınarbaşı\'nın en büyük isteği ise, 2020 yılında Tokyo\'da yapılacak olan Olimpiyatlarda Türkiye\'yi en iyi şekilde temsil edip Türk bayrağını göndere çekmek.

Erzurumlu Pınarbaşı ailesinin 3 çocuğunun en küçüğü ve bekar olan Necati Pınarbaşı, 2013 yılında Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi\'nden mezun oldu. Karete Milli Takımı\'nın Olimpiyat hazırlık kampında yer alan Pınarbaşı\'nın 4 Türkiye şampiyonluğu, İslam Oyunları Şampiyonluğu, Balkan Şampiyonluğu, Akdeniz oyunları ikinciliği ve Hazar ülkeleri şampiyonluğu gibi birçok derecesi bulunuyor.

Görüntü Dökümü

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-Türk Bayrağının önünde fotoğraf çektirmesi

-Antrenmanından detay

-Özel hareak elbiseli resimleri

-Necati Pınarbaşının kendi çektiği video

Haber: Turgay İPEK - Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,(DHA)

(SÜRE: 02.26 BOYUT:130 MB)

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3)ZİLE\'DE KIRK HATİM GELENEĞİ 103 YILDIR DEVAM EDİYOR

TOKAT’ın Zile ilçesinde Çanakkale Savaşı\'na giden askerlerin ardından okunmaya başlanan \"Kırk Hatim\" geleneği 103 yıldır aralıksız devam ediyor.

Zile ilçesinde 1915 yılında ilçe merkezinden Çanakkale Savaşı\'na uğurlanan askerlerin ardından ilçede başlayan hatm-i şerif geleneği günümüze kadar aktarıldı. okunmaya başlayan 40 hatim geleneği, o tarihten bu yana gelenek halini aldı. Bu yıl da ilçedeki Ulu Camide 31 Ekim\'de başlayan hatm-i şerif okunması bu sabah yapılan dua ile tamamlandı. Ulu Cami\'de düzenlenen programa Tokat Valisi Ömer Toraman, Zile İlçe Kaymakamı Adnan Tezcan, İlçe Belediye Başkanı Lütfi Vidinel, İl Müftüsü Ahmet Erdem ve vatandaşlar katıldı. Çanakkale Savaşı sırasında ilçedeki gençlerin cepheye gittiklerini söyleyen Belediye Başkanı Vidinel, \"En son 15’liler diye ifade ettiğimiz 14 -15 yaşındaki çocuklarımızda gidince, ilçemizdeki kadınlar evlerinde, cepheye gidemeyen erkekler ise camide her gün hatim okuyorlar. Cepheye gidenlerin 4’te 1’i ancak evlerine dönüyorlar. Bu gelenek ise erkekler tarafından o tarihten eri sürdürülüyor.\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Camiden görüntüler

-Hatmin tamamlanması ve dua edilmesi

-Katılanlar

-Belediye Başkanının konuşmaları

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/ZİLE,(Tokat),(DHA)

(331 mb)

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(ÖZEL)

4)\'ASKIDA YEMEK\' UYGULAMASIYLA İHTİYAÇ SAHİPLERİNİ DOYURUYORLAR

SİVAS\'ta bir lokanta tarafından başlatılan \'Askıda yemek\' uygulaması kapsamında, işletme sahipleri ve hayırsever müşterilerin katkılarıyla ihtiyaç sahipleri günlük olarak karınlarını doyurabiliyor.

Kent merkezindeki Toptancılar Sitesinde faaliyet gösteren bir lokantada askıda yemek uygulaması başlatıldı. 4 ay önce açılan lokantanın ortakları İlkay Dirici ve Ahmet Polat, yaklaşık 20 gün önce askıda yemek uygulaması başlattı. Kendi ceplerinden günlük olarak ihtiyaç sahibi birkaç ailenin karınlarını doyuran ortaklar, daha çok aileye ulaşabilmek için bu uygulamayı sosyal medya hesaplarından paylaştı. Paylaşımı çok sayıda insan beğenip paylaşınca askıda yemek uygulamasına geçildi. Lokantaya gelen müşteriler yemeklerini yedikten sonra hesabı öderken, fazladan verdikleri para askıda yemek uygulamasına aktarılıyor ihtiyaç sahipleri için bedava yemeğe dönüştürülüyor.

İşletme ortaklarından İlkay Dirici, kendi ceplerinden günlük bir kaç ailenin karınlarını doyurarak bu işe başladıklarını, sosyal medyada bu uygulama beğeni kazanınca askıda yemek uygulamasına geçtiklerini söyledi. Dirici, \"Küçüklüğümden beri esnaflıkla uğraşıyorum. 4 ay önce lokanta sektörüne girdik. Bu sektörde kendimizi acizane iddialı konuma sokmak için uğraşıyoruz. Daha iyi ve güler yüzlü hizmetle müşterilerimizi en iyi şekilde ağırlamaya çalışıyoruz. İş yerimizde askıda yemek uygulaması başlattık. Aslında biz buna askıda yemek diye başlamadık. Kendi cebimizden birkaç ailenin ihtiyaçlarını karşılayıp karınlarını doyuruyorduk. Bunu kesinlikle reklam olsun diye başlatmadık. Sadece sosyal medya hesaplarımızdan paylaştık. O paylaşımları da arkadaşlarımız paylaşmış. Askıda ekmek uygulaması gibi biz de aynı şekilde yapalım istedik. Müşterilerimiz yemek yediğinde, mesela 40 liralık hesap için 10 lira fazla verirse biz o parayı askıda yemek uygulamasına aktarıyoruz. Müşterilerimizden önce de biz zaten bu uygulamayı yapıyorduk ama hayırsever müşterilerimizde bu uygulamaya katkı vermeye başladı. Biz bu uygulamaya başlarken müşterilerimizden hiçbir şey beklemedik. Sivas halkı destek olursa gerekirse biz işletmemizi tamamen ihtiyaç sahibi ailelere ayırırız.\" dedi.

İşletmenin diğer ortağı Ahmet Polat ise Sivaslıları askıda yemek uygulamasına katkı sağlamaya davet ederek \"Dükkanımızın önünden geçen garip gurebalar içeriye giriyordu biz de kendi aramızda bir istişare yaptık. Daha sonra kendi kendimize \'yemek verebilir miyiz, yardımımız dokunur mu\' diye sorduk. Bu şekilde faaliyetimize başladık. Bugün de üçüncü haftayı bitirdik. Günlük aileler geliyor, geldikleri zaman biz onları en iyi şekilde ağırlıyoruz, istedikleri yemeği yediriyoruz, en son dualarını alıp gönderiyoruz. Halkımızı da bu uygulamaya katkı sağlamaya davet ediyoruz.\" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Lokantadan görüntüler

-Askıda yemek uygulaması ile ilgili afişleri

-İşletme sahiplerinin konuşmaları

-Detaylar

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

(247 mb)

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5)BODRUM\'DA DENİZ VE GÜNEŞ KEYFİ

HAFTA başında soğuk havanın etkili olduğu Muğla\'nın Bodrum ilçesinde, hafta sonu ise sıcak ve güneşli hava iç ısıttı.

Yaklaşık bir haftadır Bodrum\'da süren soğuk hava nedeniyle evlere kapanan Bodrumlular, cumadan itibaren hafta sonu sıcak ve güneşli havanın etkisiyle dışarı çıktı. 18 dereceye kadar yükselen hava sıcaklığı nedeniyle vatandaşlar, sahillere gidip temiz hava aldı. Kafeteryalarda bol bol oturup güneşlenenler de oldu. Turgutreis Mahallesi Bahçelievler Mevkiindeki üç yıldızlı otelde tatillerini geçiren bir grup Alman turistler ise bol bol güneşlendi, denize girdi. Bazı yerli turistler ise kano üzerinde denizde gezerek, keyif yaptı.

Sağanak yağışın beklendiği Bodrum\'da açan güneşle birlikte renkli görüntüler oluştu. Bazıları plajda köpekleri ile birlikte güneşlenip kış ortasında sıcak havanın tadını çıkardı. Bodrum\'da bu hafta düşen hava sıcaklığı hafta başından itibaren normale dönecek.

Görüntü Dökümü

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- Köpekleri ile güneşlenenler, yürüyüş yapanlar, kano yapanlardan genel detay görüntü balık avlayanlar

- Güneşlenen bir gurup yabancı turist

Haber- Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), DHA)

