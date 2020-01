DHA YURT BÜLTENİ-6

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI UYARDI, CAN GÜVENLİĞİ NEDENİYLE TESİSLERİ BOŞALTIN

1)ILGAZ DAĞI KAYIYOR TESİSLERİ BOŞALTIN!..

TÜRKİYE Kayak Federasyonu, Gençlik ve Spor Bakanlığı\'nın uyarılarına rağmen Ilgaz Dağı\'ndaki tesisi hala açık tutuyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, kendisine ait olan ve işletmesini Türkiye Kayak Federasyonu\'nun yaptığı Ilgaz Dağı Milli Parkı\'nda yer alan tesis için \'toprak kayması var güvenlik nedeniyle boşaltın\' yazısı gönderdi. Türkiye Kayak Federasyonu\'nun ise uyarıları göz ardı ettiği ve tesisi hala açık tuttuğu ortaya çıktı.

DAĞ KAYIYOR ONLAR AÇIK TUTUYOR

Türkiye Kayak Federasyonu yetkilileri 2017 yılının ilk aylarında Ilgaz Dağı Milli Parkı içerisinde yer alan kayak tesisinde toprak kayması tespit ederek Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerine başvurdu. Bakanlık gelen başvuru üzerine sahibi olduğu ve işletmesini Türkiye Kayak Federasyonu\'nun yaptığı tesise mühendisler göndererek inceleme yaptırdı. Yapılan incelemeler sonunda kayak pistlerinde kayma tespit eden mühendisler hazırladıkları raporu Gençlik ve Spor Bakanlığı\'na sundu. Tesisin yeniden güvenli hale gelmesi ve herhangi bir facianın yaşanmaması için bir süreliğine kapatılmasına karar veren Bakanlık, almış olduğu bu kararı Türkiye Kayak Federasyonu\'na iletti.

SPOR BAKANLIĞI UYARDI, CAN GÜVENLİĞİ NEDENİYLE TESİSLERİ BOŞALTIN

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ilgaz Dağı Milli Parkı\'nda kendisine ait olmayan araziler için gerekli yazışmaları ve tesis ile ilgili proje hazırlanacağını 5 ay önce Türkiye Kayak Federasyonu\'na resmi bir yazı göndererek bildirdi.

Bakanlık tarafından yapılan çalışmanın ardından tesisin tekrar sıfır riskli halde hizmete girmesi için kazık çakma yönteminin kullanılacağını federasyona iletti.

RESMİ YAZI \'BOŞALTIN\' DİYOR

Türkiye Kayak Federasyonu\'nun, Bakanlığa kendisinin yaptığı toprak kayması başvurusu ve yaşanan gelişmeler sonrasında gelen resmi yazıya rağmen tesisi boşaltmadığı ve açık tuttuğu ortaya çıktı.

Türkiye Kayak Federasyonu, 2017 yılı başlarında Gençlik ve Spor Bakanlığı\'na gönderdiği yazıda 2 kayak pistinin ve mekanik tesisin toprak kayması sebebiyle can ve mal emniyeti açısından tehlike arz ettiğini belirterek, tesislerle ilgili çalışmanın yapılmasını istemişti. Bakanlık yetkilileri yapılan incelemelerin ardından kazık çakma işlemi için alınacak yasal izinler ve projenin zaman alacağı gerekçesiyle, federasyona resmi bir yazı gönderdi.

Spor Bakanlığı konu ile ilgili 51677942-100-E.238104 sayılı federasyona gönderdiği yazıda, acilen söz konusu tesisin kapatılarak, mal ve can güvenliği açısından gerekli önlemlerin alınması konusunda uyardı.

TESİSLER AÇIK MÜŞTERİ BEKLİYOR

Gençlik ve Spor Bakanlığı\'na ait olan Ilgaz Kayak Tesisleri\'nin işlemecisi olan Türkiye Kayak Federasyonu\'nun 5 ay önce \'acilen önlem alınarak kapatılsın\' yazısına rağmen, Doğan Haber Ajansı (DHA) dün kar yağışının sürdüğü tesislere giderek incelemelerde bulundu. Personelin görev başında olduğu tesisin açık olduğu ve gelen müşterilere hizmet ettiği gözlendi.

2)KONYA\'DA SOBADAN ZEHİRLENEN YAŞLI ÇİFT ÖLDÜ

KONYA\'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Ramazan ve Sadiye Kaya çifti hayatını kaybetti. Olay, saat 09.30 sıralarında merkez Selçuklu İlçesi Sakarya Mahallesi Güleda Sokak\'ta meydana ortaya çıktı. Bir apartmanın ikinci katındaki dairede 1 aydır oğlu Ömer Faruk Kaya ile birlikte kalan 70 yaşındaki Ramazan Kaya ve eşi 67 yaşındaki Sadiye Kaya, sobanın bulunduğu odada torunları tarafından hareketsiz halde yatarken bulundu. Aile durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık görevlilerinin yapılan müdahalesi sonrası çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri tespit edildi. Kaya çiftinin cesetleri, otopsi işlemleri için Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nin Morgu\'na kaldırıldı.

3)İSKENDERUN\'DA FIRTINA ÇATI UÇURDU ARAÇLARA HASAR VERDİ

HATAY\'ın İskenderun ilçesinde dün gece çıkan fırtına ve hortum çatı uçurdu.

İskenderun\'da başlayan ve gece şiddetini arttıran fırtına ve ardından çıkan kısa süreli hortum yaşamı olumsuz yönde etkiledi. İsmet İnönü Mahallesi Şehit Er İbrahim Çağlar Caddesi ile İskenderun Cezaevi bölgesinde fırtınanın hortuma dönüşmesi ile çatıları uçurdu, elektrik telleri kopartıp araçlara hasar verdi. Fırtına binaların üzerindeki çatıları 75 metre ileriye uçurdu. Uçan çatıların çarptığı park halindeki araçlarda da hasar oldu. Polis hasar gören araçlar ile ilgili tespit yaparken kesilen elektrikler için onarım çalışması yapılıyor.

4)KAHRAMANMARAŞ\'TA 3 HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

KAHRAMANMARAŞ\'ta park halindeki araçların camlarını kırarak hırsızlık yaptıkları öne sürülen 3 kişi, polis tarafından yakalandı. Şüphelilerden biri, adliyeye götürülürken, \'Karıma ve çocuklarıma selam söylüyorum, kusura bakmasınlar\" dedi.

Olay, geçen 30 Kasım günü Şeyh Adil Mahallesi\'nde bulunan mezarlık önünde meydana geldi. Mezarlık önünde park halinde olan bir minibüsün camı kırılarak içerisindeki çanta çalındı. İhbar üzerine olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik ve mobese kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonunda, hırsızların olay yerine bir otomobille gelip soygun yaptığı, aynı araçla da kaçtığı belirlendi.

Ekipler, araç plakasından şüphelilere ulaşarak Tolga K. (19), İbrahim M. (26) ile Muharrem G.\'yi (26) gözaltına alındı. Emniyete götürülen ve sorgularında suçlarını itiraf eden şüphelilerden Tolga K. ve Muharrem G., 2 Aralık\'ta da yine bir otomobilden cep telefonu çaldıklarını söyledi.

\'KUSURA BAKMASINLAR\'

Şüpheliler, sorgularının ardından sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Tolga K., kendilerini görüntüleyen gazetecilere, \"Buradan karıma, çocuklarıma selam söylüyorum. Kusura bakmasınlar\" dedi. 3 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

5)ALANYA\'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

ANTALYA\'nın Alanya ilçesi merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler takibe aldıkları S.U., N.E. ve A.S.\'yi Alanya\'da; E.E.\'yi Diyarbakır\'da; A.S ve U.G.\'yi ise Mersin\'deki adreslerinde yakalayarak gözaltına aldı.

6 şüpheli Alanya Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından \'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak\' suçundan adliyeye sevk edildi.

6)SURİYELİ KUYUMCUNUN KAÇIRILMASIYLA İLGİLİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

MARDİN\'in Ömerli ilçesinde Suriye uyruklu kuyumcuyu kaçıran ve aynı gün polisin düzenlediği operasyonla yakalanan 3 şüpheli, bugün çıkarıldıkları kahkemece tutuklandı. Mardin polisinin kurtarılmasıyla ilgili görüntüler ortaya çıktı.

Olay, 1 Aralık günü Ömerli ilçesinde meydana geldi. İlçede kuyumculuk yapan Suriye uyruklu bir kişi silahlı kişiler tarafından kaçırıldı. Kaçırılma olayının ardından Ömerli Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatları ile Ömerli İlçe Emniyet Amirliği ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Yapılan çalışma sonucu Suriye uyruklu kuyumcuyu kaçırdığı değerlendirilen Salih U., Mehmet K. ve Levent K. adlı 3 şüpheli, teknik ve fiziki takibe alındı. Polislerin yaptığı baskın sonucu 3 şüpheli saklandıkları evde yakalanırken, glock marka 2 silah de ele geçirildi. Gasp şüphelilerinin alınan ifadelerinin ardından Suriyeli kuyumcu, Kabala beldesinde kiralık araç içerisinde elleri ve kolları bağlı bir halde bulundu. Gözaltına alınan 3 şüpheli bugün çıkarıldıkları mahkemece, \'silah ile yağma suçundan\' tutuklanarak cezaevine gönderildi. Suriyeli kuyumcunun kurtarılması için düzenlenen operasyon ise saniye saniye kayıt altına alındı.

7)DÜNYANIN EN HIZLI AÇIK DENİZ KARAKOL GEMİSİ

KATAR İçişleri Bakanlığı\'nın Türk firması Ares Tersanesi\'ne sipariş verdiği 17 gemiden 48 metrelik 1\'inci \'Ares 150 Hercules OPV\' karakol gemisi tamamlandı. Önümüzdeki günlerde teslim edilecek gemi, 37 deniz mili hızıyla \'dünyanın en hızlı açık deniz karakol gemisi\' unvanına sahip.

Antalya Serbest Bölge\'de faaliyet gösteren Ares Tersanesi ve Ticaret A.Ş, Katar İçişleri Bakanlığı\'nın isteği doğrultusunda 2014 yılında hayata geçirdikleri \'Hercules Sınıfı Karakol Gemileri\' projesi kapsamında yapımı tamamlanan gemilerin teslimatını sürdürüyor. 3 yıllık sürede 24 metrelik 5, 34 metrelik 6 gemi teslim edildi. Yapımı tamamlanan 7\'nci 34 metrelik gemi ile ilk 48 metrelik gemi, 8 Aralık Cuma günü teslim edilecek.

\'Ares 150 Hercules\', dünyanın en hızlı açık deniz karakol gemisi ve Türkiye\'de bugüne kadar inşa edilmiş en büyük kompozit gövdeli gemi unvanına sahip. Gemi, hizmete girmesinin ardından 37 deniz mili azami süratiyle Katar Körfezi ve okyanuslarda operasyon yapabilecek. Askeri alanda kullanılacak olmasına rağmen oldukça konforlu ve lüks inşa edilen geminin içi lüks otel odalarını aratmıyor. VIP kamaralardan dinlenme salonlarına, kaptan köşküne kadar birinci sınıf malzemelerin kullanıldığı gemi, Katarlı yetkilileri de kendine hayran bıraktı.

1600 DENİZ MİLİ İKMAL YAPMADAN SEYREDEBİLİYOR

Ares Tersanesi ve Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Kalafatoğlu, geminin uzun süreli bir projenin ürünü olduğunu söyledi. 2014 yılında ihaleye giren 18 dünya devi firma arasında Türk şirketi olarak ihaleyi aldıklarını belirten Kalafatoğlu, 17 gemilik siparişin 11\'ini tamamlayıp teslim ettiklerini aktardı. Projenin ilk 48 metrelik gemisini de tamamladıklarını anlatan Kalafatoğlu, \"Bu projenin içinde iki adet \'Ares 150 Hercules OPV\' diye adlandırdığımız 48 metrelik gemi var. Bunlardan ilkini 8 Aralık Cuma günü Katar Sahil Güvenlik Komutanlığı\'na teslim ediyoruz. Bu geminin önemi, sınıfında dünyanın en hızlı açık deniz karakol botudur. Toplam 1600 deniz mili ikmal yapmadan seyredebiliyor. 37 deniz mili gibi bir sürate erişebiliyor\" dedi.

OKYANUSLARDA HİZMET VEREBİLECEK

Askeri denizcilik anlamında Türkiye\'nin yaptığı en önemli ihracat olduğunu söyleyen Kerim Kalafatoğlu, kompozit gövdeli karakol gemileri sınıfında dünyanın en büyük siparişi olduğunu vurguladı. Projenin büyümeye başladığını ve yeni siparişler de aldıklarını aktaran Kalafatoğlu, şöyle konuştu:

\"Bu gemilerin inşa malzemesi ileri teknolojik malzemeler. Vakum infüzyon dediğimiz bir sistemle üretiyoruz. Bu sistem Türkiye\'de bu türden gemilerde ilk defa uygulanıyor. Kısmet olursa bu proje, sözleşme takviminden 23 ay evvel teslim edilmiş olacak. Gemi 260 ton deplasmana sahip. 9 bin 100 beygir makine gücü var. Gövde formu itibariyle açık denizlerde kesintisiz hizmet verebilecek. Çalışacağı yer Arap Körfezi. Çok yüksek sert denizler yok oralarda ama okyanuslarda operasyon yapma imkanı da sağlıyor.\"

8)ROCKÇI İMAM\'IN ABD\'DE KATILDIĞI KONSER, ALBÜM OLDU

ANTALYA\'nın Kaş ilçesinde kurduğu rock müzik grubu ve söylediği şarkılar nedeniyle \'Rockçı imam\' adıyla tanınan Ahmet Muhsin Tüzer\'in de sahne aldığı, \'The Chora(s)san Time-Court Mirage Grubu\'nun 3 yıl önceki ABD konseri, albüm haline getirildi. Tüzer, \"Canlı performans, kayda alınmıştı. Çok mükemmel olduğu için de albüm çıkarma kararı almışlar\" dedi.

Kaş\'a bağlı Pınarbaşı Mahallesi\'nde, cami imamı olarak görev yapan Ahmet Muhsin Tüzer, 2013 yılında gitarist Doğan Sakin ile \'Firock\' adlı müzik grubunu kurarak, dikkatleri üzerine çekti. Türkiye\'de \'Rockçı imam\', yurt dışında ise \'Rock N İmam\' adıyla tanınmaya başlayan Tüzer, Türkiye\'nin yanı sıra farklı ülkelerde de konserler verdi.

ABD\'nin New York kenti Brooklyn bölgesindeki Issue Project Room\'da, 2014 yılında \'The Chora(s)san Time-Court Mirage\' adlı grupla birlikte konser veren Tüzer, grubun \'Blues Alif Lam Mim In The Mode of Rag Infinity/Rag Cosmosis\' isimli eserine eşlik etti. Tüzer\'in canlı performans da sergilediği konser, bir firma tarafından albüm haline getirildi.

\'MÜTHİŞ BİR KONSERDİ\'

Albümün, ABD\'de ve internet üzerinden CD olarak satışa çıkarıldığını söyleyen Tüzer, \"Canlı performans bir konserdi. Bu müziğin felsefesini bilen insanlara, gayrimüslim bir kesime hitap ettik. Çok özel bir salonda, müthiş bir konser oldu. Özellikle insanı, ruhani yolculuğunda manevi makamlara yükselten bir konser oldu. Uluslararası bir grupta vokallik yapmak, eserleri seslendirmek müthiş. Bu canlı performans, kayda alınmıştı. Çok mükemmel olduğu için de albüm çıkarma kararı almışlar\" diye konuştu.

Albümü Türkiye\'den de dinleyenler olduğunu belirten Tüzer, \"Dinleyenler, çok etkilendiklerini söylüyor. Bu da İslam dünyasında çok farklı bir açılım\" dedi.

GÖREVİNE GERİ DÖNDÜ

Öte yandan \'Rockçı imam\' Tüzer, Pınarbaşı Mahallesi\'nde cami imamı olarak görev yaparken, 2016 yılının Nisan ayında Portekiz\'in Porto kentinde, 3 gün arka arkaya sahneye aldı. Portekiz konseri sonrası Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından \'basına açıklama yaptığı\' gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan Tüzer, kınama cezası aldı. Tüzer, Diyanet İşleri Başkanlığı\'nca imamlık görevinden alınarak, Balıkesir\'in Karesi ilçesi müftülüğüne memur olarak atandı. O dönem izne ayrılan Tüzer, atamanın iptali ve yürütmenin durdurulması için Antalya Bölge İdare Mahkemesi\'ne başvurdu. Mahkeme, geçen ocak ayında yürütmenin durdurulmasına karar verdi. Sonraki süreçte Ahmet Muhsin Tüzer, Kaş\'taki görevine döndü.

