DHA YURT BÜLTENİ-6

1)BÖLGEDE İLK KEZ SİİRT\'TE 2 ADET BANGALORE TORPİDO PATLAYICI DÜZENEĞİ ELEGEÇİRİLDİ

SİİRT\'in Eruh ilçesine bağlı Akmeşe köyü (Garisa) bölgesinde güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonda, zırhlı araçların geçişi sırasında tuzaklanan ve çok etkili olan Amerikan yapımı 2 adet Bangalore Torpido adı verilen patlayıcı düzeneği ele geçirildi. Siirt Valisi Ali Fuat Atik, ele geçirilen silah, mühimmat ve yaşam malzemelerini, düzenlediği basın toplantısı ile basına tanıttı. Eruh ilçesi kırsalında ele geçirilen silah, mühimmat ve malzemeler, İl Jandarma Komutanlığı\'nda basın mensuplarına tanıtıldı. Burada yaptığı konuşmada silah ve mühimmatlar hakkında bilgi veren Vali Ali Fuat Atik, \"9 Eylül 2017 tarihinde merkez ilçemize bağlı Kemerli köyümüzün eski muhtarını katleden terörist gruptan 3 bölücü terör örgütü mensubunu, arazide 7 gün 24 saat faaliyet yürüten kahraman komando timlerimiz ve güvenlik koruyucularımız, 16 Kasım 2017 tarihinde etkisiz hale getirmişti. Her zaman devletinin yanında olan, Siirt halkının büyük desteği, istihbarat birimlerimizin titiz ve fedakarca çalışmaları neticesinde, bölgemizde barınma arayışı içerisinde olan bölücü terör örgütü mensuplarının peşini bırakmayarak, ilimiz Eruh ve Pervari ilçe sınırları arasında bulunan Akmaşe bölgesinde, 30 Kasım tarihinden itibaren çok kapsamlı bir operasyon icra edilmiştir. Operasyona, jandarma özel hareket timimizle birlikte güvenlik koruyucularımız ve 3\'ncü Komando Tugayımız\'ın seçkin birlikleri katılmıştır. Hazırlık safhasıyla birlikte yaklaşık bir hafta süren operasyonda; bölücü terör örgütünün bölgemizde kış üslenmesine yönelik çabaları boşa çıkaracak şekilde toplam 18 sığınak ve barınak tespit edilerek tamamen kullanılamaz hale getirilmiştir. Ele geçirilen ve önemli bir kısmı Cumhuriyet Savcımız\'ın talimatı ile taşınamayacağından dolayı bulunduğu yerde imha edilen malzemelerin dışında kalan tüm silah, mühimmat ve diğer malzemeleri huzurlarınızda sergilemiş bulunuyoruz. Terör örgütüyle, Siirt genelinde son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar amansız mücadelemiz, devletimizin tüm kurum ve kuruluşlarıyla devam edilecektir. Huzurlarınızda kararlı ve üstün bir performansla her türlü arazi ve iklim koşullarında, halkımızın huzur ve güvenliği için kahramanca görev yapan tüm güvenlik gücü mensuplarımızı tebrik ediyorum, başarılarının devamını diliyorum. Ele geçirilen silah, mühimmat ve el yapımı patlayıcı düzenekleriyle, bölücü terör örgütünün hain emelleri ve planları bir kez daha boşa çıkarılmıştır\" dedi.

BÖLGEDE İLK KEZ GÖRÜLDÜ VE ELEGEÇİRİLDİ

Akmeşe köyü kırsalında 18 sığınakta yapılan aramalarda ele geçirilen mühimmatları tanıtan İl Jandarma Komutan Vekili Albay Uğur Özmen, silahları tek tek tanıtarak, \"Güvenlik güçlerimizin yaptığı operasyonda PKK terör örgütüne büyük bir darbe vurulmuştur. Buradaki patlayıcı düzenekleri görmektesiniz. Buradaki zaman ayarlı patlayıcıların çalışır durumda ve zamanları da işlemektedir. Bu tür elektronik patlayıcı düzenekten yaklaşık 300\'e yakın ele geçirdik. Diğer taraftan bölgede ilk kez ele geçirilen Bangalore Torpido dediğimiz; her biri 1.5 metre uzunluğunda ve içerisinde 6.5 kilogram ağırlığında yüksek patlayıcıya sahip bir torpido, bunlar hemen gördüğünüz araçlara yönelik basma düzenekli bombaları ele geçirdik ve bunlar ilk kez bu bölgede ele geçiriliyor\" diye konuştu.

ELE GEÇİREN MÜHÜMMATLAR

Akmeşe kırsalındaki 18 sığınakta yapılan aramalarda ele geçirilen mühimmatlar ise şöyle sıralandı:

\"12 adet ak-47 kalaşnikof tüfek, 1 adet bixi makineli tüfek, 1 adet rpg -7 roketatar, 16 adet el bombası 7 adet taarruz, 9 adet savunm, 2 adet Bangalore torpido, 2 adet antipersonel mayın, 188 kg eyp (amonyum nitrat/mazot), 1500 gr c3 plastik patlayıcı (yüksek etkili patlayıcı madde), 1550 gr a4 plastik patlayıcı (yüksek etkileyici patlayıcı madde), 6 metre eyp patlayıcı düzenek, 131 adet elektrikli fünye, 11 adet el bombası fünyesi, 2 adet anti personel mayın fünyesi, 11 adet rpg-7 roketatar mühimmatı, 13 adet rpg -7 roketatar sevk fişi, (8.035) adet 7,62 mm ak-47 kalaşnikof mühimmatı, 250 adet 7,62 mm bixi mühimmatı, 52 adet 12,7 mm uçaksavar mühimmatı, 15 adet 14,5 mm doçka mühimmatı, 39 adet 7,65 mm tabanca fişeği, 1 adet m-16 piyade tüfeği şarşörü, 42 adet kalaşnikof piyade tüfeği şarşörü, 14 adet el telsizi (yaesu), 4 adet walkie - talkies telsiz, 7 adet telsiz anteni, 515 metre kablo, 1 adet cep telefonu, örgütsel dökümün ile bol miktdarda yaşam ve gıdda maddesi gele geçirildi. Ele geçirilen malzemeleri, bölücü terör örgütünün Kış üstlenmesine yönelik olduğu değerlendirilmektedir. Bölgede icra edilen operasyonlar genişlettirilerek devam ettirilecektir\" denildi.

Görüntü Dökümü

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-Ele geçirilen malzemeler

-Mühimmatların yakın çekimi

-İlk kez ele geçirilen Bangalore Torpidolar (Yerdeki 2 boru)

-Vali Ali Fuat\'ın konuşması

-Albay Uğur Özmen\'in konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)-

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2)KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL İŞYERİNE GİRDİ: 2 YARALI

TEKİRDAĞ\'ın Çorlu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin tantuni satan büfeye girmesiyle meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, Çorlu\'nun Şeyhsinan Mahallesi Hallaçoğlu Sokak üzerinde meydana geldi. Oğulcan Kemik, kullandığı 34 SJJ 84 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkan araç yolda bebek arabası ile yürüyen ailenin yanından geçip tantuni satan işyerinin önünde bekleyen Suna Gürgen\'i çarparak işyerine girdi. Hasar gören işyerinde şans eseri müşterinin bulunmaması yaralı sayısının artmasını önlerken, Suna Gürgen ile otomobil sürücüsü Oğulcan Kemik yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Güvenlik kameralarının kaydettiği kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü(güvenlik kamerası)

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Otomobilin ilerlemesi

Otomobilin ailenin yanından geçmesi

Otomobilin işyerine çarpması

Detaylar

Haber:Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA) -

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3)ORMANDA GEZERKEN DÜŞEREK YARALANAN KİŞİ KURTARILDI

BOLU\'da, ormanlık alanda gezerken düşerek yaralanan 34 yaşındaki İbrahim Baykara, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sabah saatlerinde 112 Acil Servisi arayan İbrahim Baykaya, Dodurga Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda düşerek yaralandığını söyledi. 112 Acil, UMKE ve polis ekipleri, Baykara\'yı bulmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 2 saat süren arama sonucu Baykara, ormanlık bölgede yerde yatarken bulundu. Yamaçtan düşmesi sonucu sol bacağından yaralanan Baykara, ilk müdahalesi ardından sedye ile ambulansa taşınarak İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi\'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Baykara\'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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-Yaralıya müdahale

-Yaralının sedye ile ambulansa taşınması

-Ambulans

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)

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4)AK PARTİLİ KÜLÜNK: FETÖ HAŞHAŞİ BİR ÖRGÜTTÜR

AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, FETÖ terör örgütünün haşhaşi bir örgüt olduğunu dile getirerek, CHP Genel Başkanı ve tepe yönetiminin bu örgütün tetikçisi olduğunu ihanet içerisinde olduğunu söyledi.

AK Parti Milletvekili Külünk, Mersin\'in Anamur Ziraat Odası\'nın düzenlediği 15 Temmuz İhaneti Konferansı\'na konuşmacı olarak katıldı. Külünk, FETÖ\'nün 2020 yılında bu ülkeyi anahtar teslimi almak istediğini ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve üst yönetiminin de bu örgütün tetikçisi olduğunu iddia etti. Külünk, FETÖ\'nün paraya ve güce tapan bir örgüt olduğunu belirterek, \"Bu milletin kanını akıttılar. 250 şehidimiz var. Bu milletin sırrını uluslar arası istihbarat örgütlerine verdiler. Ermeni diasporası ile birlikte hareket ettiler. PKK ile iç içeler. Onun için şehitlerimiz geliyor. Bu hesaplaşma bin yıl devam edecek\" dedi. FETÖ\'nün haşhaşi bir örgüt olduğunu iddia eden Külünk, şunları söyledi:

\"Bu örgüte giriş vardır, çıkış yoktur. Deniz Baykal, bu ihanete itiraz ettiği için tasfiye edildi. Devlet Bahçeli de bu ihanet şebekesine hayır dediği için 2011 yılında büyük bir operasyon yedi.\"

Görüntü Dökümü:

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- AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk\'ün folklor ekibi ile karşılanması

- Salona girişi

- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

- Dua okunması

- Ziraat Odası Başkanının konuşması

- AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk\'ün konuşması

(Süre: 7.46) (Boyut: 525 MB)

Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin), (DHA)

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5)FUHUŞ OPERASYONUNDA 11 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

ZONGULDAK merkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 15 kişiden 11\'i adliyeye sevk edildi, yabancı uyruklu 4 kadın ise sınır dışı edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezinde günlük kiralanan evlerde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. 2 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu Zonguldak, Karabük ve Bartın\'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden fuhuş yaptıkları tespit edilen Azerbaycan uyruklu J.T, G.O, I.A. ve Kırgızistan uyruklu G.A., sınır dışı edildi. 11 şüpheli ise sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Polis araçlarının adliyeye gelmesi

-Şüphelilerin adliyeye sokulması

-Adliyeden detay

Süre: (1.41) Boyut: (115 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)

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6)AZİZE SANTA BARBARA İZMİT\'TE AYİNLE ANILDI

İZMİT\'te, Hıristiyanlığı seçtiği için babası Dioskorus tarafından 4 Aralık 235 tarihinde öldürüldüğü ileri sürülen Azize Santa Barbara, Fener Rum Patriği Bartholomeos\'un katıldığı ayinle anıldı.

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Kocaeli Arkeoloji ve Etnoğrafya Müzesi\'ni gezip yetkililerden bilgi aldı. Ardından Roma İmparatorluğu\'na bir dönem başkentlik yapan ve Bağçeşme mevkiinde bulunan \'Santa Barbara Kulesi\' olarak da adlandırılan tarihi surlar altında ayine katıldı. Ayine, Bartholomeos, İstanbul Yunanistan Başkonsolosu Evangelos Sekeris, Çekül Vakfı Şube Başkanı Numan Gülşah, Santa Barbara filminde oynayacak oyuncu Selin Irmak, İstanbul ve Kocaeli\'nden Hıristiyan vatandaşlar katıldı. Burada başı kesildiğine inanılan Azize Santa Barbara için dualar okunarak, mumlar yakıldı.

Bartholomeos ayininin ardından yaptığı konuşmada, \"Azize Barbara\'nın yaşadığı, inancı uğruna yaşamını feda ettiği İzmit\'te bulunmaktan ve onuruna ayin icra etmekten dolayı büyük sevinç ve huzur duymaktayız. Bizleri davet eden sayın Numan Gülşah\'a ve izinleriyle ayini mümkün kılan devlet yetkililerine teşekkürlerimizi sunarız. Biz Hıristiyanlar için din büyüklerinin yaşadığı alanları ve Hıristiyanlık tarihindeki önemli mekanları ziyaret etmek her zaman kutsal bir görev olarak algılanmış ve yerine getirilmiştir. Örnek yaşamlarını daha iyi kavrayabilmek ve ilahi atmosferin sağlıklı olarak teneffüs edilmesini sağlayan bu ziyaretleri seleflerimiz gibi bizler de sürdürmekteyiz. Günlük tasalardan ve koşturmacadan uzaklaşarak, azizlerin yaşadığı dönemin koşullarını, yaşadıkları zorlukları hatırlayarak bu günümüze şükretmekte, bizleri doğru yoldan ayırmak isteyen şeytanla mücadele edebilecek gücü vermesi için yüce Tanrı\'ya dua etmekteyiz. İyilik, doğruluk, barış ve en önemlisi sevginin dünyada hakim olacağı güzel günler mutlaka gelecektir. Yaratıcıya, inancımızı her zaman sağlam tutarak kötülükle mücadeleye hazır olmalıyız. Herkese ayırt etmeden sevgi beslemeye ve onlara için de dua etmeye devam etmeliyiz. Hepimiz Tanrı tarafından yaratıldık ve onun tarafından korunmaktayız. Yüce Tanrı\'nın hepimize sağlık, bereket ve huzur ihsan etmesini dileriz\" dedi.

Vatikan bahçelerinde zeytin ağacı diktiklerini, barış meyvesi vermesini dilediklerini söyleyen Bartholomeos konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"2014 yılında Papa Hazretleri ile Kudüs\'te buluştuğumuzda gerek Filistin Devlet Başkanı, gerekse İsrail Devlet Başkanı ve bendenizi Vatikan\'a davet etti. 2014 Haziran ayında Vatikan\'a gitmiştik ve hep beraber Vatikan bahçelerinde güzel bir tören oldu. Tevrat, İncil ve Kuran-ı Kerim\'den parçalar okuduk, güzel müzik dinledik. Şimon Peres, Mahmut Abbas, Papa Hazretleri ve bendeniz Vatikan bahçelerinde bir zeytin ağacı diktik. Barış sembolü olarak inşallah o zeytin ağacı büyüyor, meyve veriyor ve yalnız zeytin meyveleri değil, aynı zamanda barış meyveleri de vermesini diliyoruz. Bugün bu kutsal mekanda bunu için de dua ettik\"

Numan Gülşah ise ayin sonrasında inanç ve hoşgörü fermanı olan Galerius Fermanı\'nın Türkçesi ile Hıristiyanlarca madencilerin koruyucusu olarak bilinen St. Barbara anısına Azize Barbara\'nın İzmitli olduğuna dair hazırladıkları nüfus kağıdı örneğinin kopyasını hediye etti.

Görüntü Dökümü

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-Bartholomeos\'un müzeyi gezmesi

-Ayine katılması dualar ve mum yakılması

-Bartholomeos\'un açıklaması

(Haber: Ergün AYAZ-Uğur AYDIN-Kamera: Alişan KOYUNCU-İZMİT(Kocaeli),(DHA) -

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7)SAHTE STERLİNLE DOLANDIRICILIĞA 2 GÖZALTI

DENİZLİ\'de emekli Fehmi Karahan\'ı sahte 280 bin sterlin bozdurmak bahanesiyle 150 bin lira dolandırdığı iddia edilen biri kadın iki kişi, polis tarafından kovalamaca sonunda yakalandı.

Olay, geçen cumartesi günü, Pamukkale ilçesinde meydana geldi. F.G. (Funda Güzel) (28) ile İ.E. (İsmail Eskicioğlu) (32) ellerinde 280 bin sterlin olduğunu ve bozdurmak istediklerini belirterek, Denizli\'de yaşayan gurbetçi emekli işçi Fehmi Karahan\'a ulaştı. Karahan\'a önce gerçek sterlin gösteren F.G. ile İ.E., 280 bin sterlin karşılığında 150 bin liraya anlaştı. Karahan\'a, üst ve altındaki banknotlar gerçek, ancak içindekiler sahte olan para destesini veren iki kişi, karşılığında ise 150 bin lira aldı. Parayı alan F.G. ile İ.E. kiraladıkları otomobille olay yerinden uzaklaştı. Elindeki paraları inceleyen Fehmi Karahan, destelerin içindeki banknotların sahte örnek paralar olduğunu fark edince polisi aradı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, dolandırıcılık olayına karışan F.G. ile İ.E.\'nin yerini tespit etti. Cankurtaran Mahallesi\'nde iki kişinin bulunduğu İ.E. yönetimindeki otomobili takibe alan polis, durmayan şüphelileri, peşlerine düşüp yakaladı. Otomobildeki aramada, 28 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ile dolandırılan paranın 95 bin lirası ele geçirildi. Gözaltına alınan ve paranın geri kalanını banka hesabına yatırdıkları belirlenen 2 kişi, adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Zanlıların adliyeye sevk edilmesi

- Adliyeden görüntü

(Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

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8)PEDALLER UYUŞTURUCUYA KARŞI ÇEVRİLDİ

ADANA\'nın Çukurova Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Çukurova Belediye Başkanlığı Sporun Gülen Yüzü Bisiklet Festivali büyük ilgi gördü.

Adana Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği ile Adana Bisiklet Topluluğu Derneğinin de katkı koyarak katıldığı festivale halk yoğun ilgi gösterdi. Bisikletiyle festivale katılan vatandaşlar, çocukların da olduğu etkinlikte keyifli anlar yaşadılar. Çukurova Belediye Başkanlık binası önünde başlayıp Turgut Özal Bulvarı, Duygu Kafe, Kenan Evren Bulvarı, Sepici Bulvarı, M.Kartal Bulvarı, Kasım Öner Bulvarı, 80. Yıl Bulvarından devam eden bisiklet turu yine Çukurova Belediyesi önünde son buldu.

Uyuşturucuya karşı farkındalık yaratan projelerin artarak devam edeceğini vurgulayan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, \"Uyuşturucuya karşı geniş çaplı bir kampanya başlattık. Uyuşturucuya Hayır, Spor Kenti, Sanat Kenti Adana diyoruz. Çocuklarımızı, gençlerimizi spora ve sanata yönlendirmeliyiz ki kötü alışkanlıklardan uzak dursunlar. Maalesef bugün emniyet yetkililerinin ifadelerine göre uyuşturucu kullanma yaşı 9\'a düştü. Bu çok tehlikeli ve üzüntü verici bir durum. Emniyet yetkililerine verdikleri çok değerli mücadele için teşekkür ediyorum. Ama sadece polisiye tedbirlerle, cezalandırmayla uyuşturucunun önüne geçemediğimiz gün gibi ortada\" dedi.

Çocukların ve gençlerin mutlaka spora yönlendirilmeleri gerektiğinin altını çizen Başkan Çetin, \"Ne yapacağız o zaman; ağaç yaşken eğilir. Bugün pırıl pırıl çocuklarımız da var aramızda. Bunlar büyüyünce bisikletçi olacaklar. Gençlerimize ve çocuklarımıza spor bilincini aşılamak zorundayız. Bütün bu çalışmaların hepsi bunun için. Hem 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle farkındalık yaratmak hem de çocuklarımızı bisiklet başta olmak üzere diğer sporlara da yönlendirebilmek. Bugün bir farkındalık yaratmak için burada bir araya geldik. Bizi yalnız bırakmadınız. Biz de her zaman sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz. Bütün sporcu dostlarımızı sevgiyle saygıyla kucaklıyorum. Sağolun, varolun\" diye konuştu.

Çetin, Çukurova Belediye Başkanlığı Sporun Gülen Yüzü Bisiklet Festivali\'ne katılan sporculara, çekiliş sonucunda 3 Adet Bisiklet ve 30 Adet kask hediye etti. Etkinlik birlikte çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

Görüntü Dökümü

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- Yarışmacılardan genel ve detay görüntüler

- Yarışmacıların yolda bisiklet turu atması

- Çukurova belediye başkanı soner çetin konuşması

- Yarışmacılara plaket taktımı yapılırken

- Yarışmacılara bisiklet verilirken

- Yarışmacılara baklava ikram edilmesi

SÜRE:01\'50\" BOYUT:111 MB

Haber-Kamera:ADANA,(DHA)

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