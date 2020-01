DHA YURT BÜLTENİ-6 

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vatanımızı bölmeye çalışanlara fırsat vermedik, vermeyeceğiz (1)



CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin il kongresine katılmak üzere geldiği Ağrı\'da halka hitap etti. Kongre salonu önünde kendisini bekleyen Ağrılılara teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, birlik çağrısı yaparak, \"Bizde Türkçülük, Kürtçülük, şuculuk, buculuk yok. Bizde sadece tek millet, tek vatan var. Vatanımızı bölmeye çalışanlara fırsat vermedik, vermeyeceğiz. Tendürek, Cudi, Gabar, Bestler Dereler\'e teröristleri gömdük, gömüyoruz, gömeceğiz\" dedi.

İnşaatı yeni tamamlanan spor salonunun önünde toplananları selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ağrı\'ya müjdeyle geldiğini söyledi. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi\'ne tıp fakültesinin de kurulacağını açıklayan Erdoğan, hastanenin de mart ayına kadar tamamlanacağını söyledi. Tıp fakültesini, iş adamı İbrahim Çeçen\'in yaptıracağını belirten Erdoğan, \"İnşallah, tıp fakültesiyle beraber İbrahim Çeçen Üniversitesi\'ne ayrı bir zenginlik katmış olacak. Hastanenin de en geç mart ayında hizmete girmesiyle Ağrı\'nın dertli insanları, dermanını bu hastanede bulacak. Tıp fakültesi öğrencileri de eğitimlerini burada alacaklar\" diye konuştu.

Ağrılılara 2019 yılının Mart ayında yapılacak seçimlerde belediyeyi istediğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

\"İşte bakınız; bu kadar zaman geldi, geçti. Belediyeyi kime verdiğiniz belli. Belediyeyi şurada 3.5 yıldır alanlar, Allah aşkına soruyorum; şu Ağrı\'ya ne hizmet verdi? Her taraf, arka sokaklar, hizmet gördü mü? Seçtiğiniz belediye başkanı, nerede? Emaneti kime veriyorsanız hesabı da ondan sormalısınız. Emaneti verdiğiniz kişi, ortada yok ki. Bırakmış birisine, çekmiş, gitmiş. Mecburen belediyeyi kayyuma teslim ettik. Valimiz, kayyum olarak hizmeti sürdürüyor. İnşallah, kalan 16 ayda da bu hizmete başarılı bir şekilde devam edecek. Daha güzel günler olacak. Sizden ricam, 2019\'un Mart\'ına iyi hazırlanmalıyız. Yetmez, 2019 Kasım reformu var. Bu reformu siyasi reform olarak beraber yapacağız. Buna var mıyız? Kapı kapı dolaşmaya var mıyız?\"

Konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu da yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: \"Sizden bir şey istiyorum. Biz, tek millet olacağız. Bizde Türkçülük, Kürtçülük, Lazcılık, şuculuk, buculuk yok. Bizde sadece tek millet var. Tek bayrak var. Öyle paçavralar, maçavralar önümüze gelmesin. Tek vatan dedik; ama vatanımızı bölmeye çalıştılar. Vatanımızı bölmeye çalışanlara da fırsat vermedik, vermeyeceğiz. Tendürek, Cudi, Gabar, Bestler Dereler\'de bütün teröristleri gömdük, gömüyoruz ve gömeceğiz. Benim halkımın, vatandaşımın huzurunu refahını bozanlar, şunu bilsinler ki karşılarında bizi bulacaklar. Şehitlerimiz, olabilir. Gazilerimiz olabilir. Onlar bu vatan için şehit oldular, gazi oldular ve şehadete yürüdüler. Allah, onlardan razı olsun. Şimdi de diyorum ki bu birliğimizi koruyalım. Birbirimizi Kürt, Türk olduğu için değil; Allah için seveceğiz, Yaradan\'dan ötürü seveceğiz. Bunu böyle yaparsak işi kurtarırız.\"

AK Parti\'li Davutoğlu: New York’ta sunulan belgelerin bizim açımızdan hükmü yoktur (2) (Yeniden)



İZMİR’de, Konyalılar Federasyonu üyeleriyle bir araya gelen 26\'ncı Dönem Başbakanı ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, ABD\'de devam eden, Reza Zarrab\'ın tanık olarak ifade verdiği Hakan Atilla davasıyla ilgili konuştu. Davutoğlu, \"New York’ta, o mahkemede sunulan belgelerin 17- 25 Aralık ile irtibatı dolayısıyla bizim açımızdan hükmü yoktur. Rıza Zarrab başta olmak üzere bu ateş çemberindeki ülkenin düştüğü zor şartlarda kim kendi çıkarını düşünmüşse kim servetini artırmayı planlamışsa kim rüşvet almışsa kim haksız kazanç peşinde olmuş ve elde etmişse onlardan da hesap sorulmalıdır. Mücadele yürütürken eğer Türkiye’de yanlış bazı işler, olmuşsa bu yanlışın hesap verilme makamı da New York değil; Ankara’dır. Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleridir\" dedi.

AK Parti Konya Milletvekili Davutoğlu, Konyalılar Federasyonu tarafından Buca Atlı Spor Kulübü\'nde düzenlenen 2\'nci Konya Hemşehri Buluşması\'na katıldı. AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Başçı, AK Parti İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık ve AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican’ın da yer aldığı buluşmada Konyalı hemşehrileriyle bir araya gelen Davutoğlu, Atlı Spor Merkezi\'ni gezdi. Atlara yem veren Davutoğlu, \"Küçük kızım ve ben de iyi biniciyizdir\" dedi. Davutoğlu, ABD\'nin New York kentinde devam eden Hakan Atilla davasıyla ilgili de açıklamalarda bulundu. \'İzzeti ve adaleti olmayan bir devletin yaşama şansı yoktur\' diyen Davutoğlu, şöyle devam etti: \"Bugünlerde, ciddi sınamalarla karşı karşıyayız. Bugünlerde ülkemize, devletimize, vatanımıza dönük farklı kuşatma faaliyetinin farkında olmamız lazım. New York’ta bir Türkiye Cumhuriyeti ve yöneticilerini de izam etmeye çalışan bir mahkeme görülüyor. Bir kere, şunun bilinmesini ve bütün dünya tarafından ve zihinlerden çıkarılmamasını isteriz. Devletimiz, izzet temeli üzerine kurulmuştur. Devletimizin izzetine kim el uzatırsa 80 milyon, tek yürek olarak çelik bir sur gibi oluruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti\'nin izzeti, bağımsızlığı ve egemenliği ile inşa edilmiştir. Biz, onun için Selçuklu’da Moğollara ve haçlılara karşı, Osmanlı’da yedi düvele karşı, İstiklal Harbi\'nde ‘Ya istiklal ya ölüm’ dedik. Kimse, bizi böyle bir tercihle karşı karşıya bırakmasın. Yine deriz ki \'Ya istiklal ya ölüm\'.\"

\'KONYA MERKEZSE İZMİR UFUKTUR\'

Konya ile İzmir arasında farklı bir ilişki bulunduğunu, İzmir’in, gönüllerinin diğer yarısı olduğunu vurgulayan Davutoğlu, \"Konya, merkezse İzmir, ufuktur. İzmir, penceredir. Dünyaya açılan kapıdır. Anadolu’ya girenler, İzmir’e doğru yürümüşlerdir; bizim medeniyetimizi taşımak için. Bir merkezden bir ufka yürümüştür Konya-İzmir ilişkisi. İzmir’in tarihimizde oynadığı rol, Konya ile bütündür. Bazı kısır ve kıt görüşlülerin Konya ve İzmir’i iki farklı ideoloji gibi görme anlayışının karşısında İzmir’de yaşan Konyalıların asli görevi, ‘Konya ve İzmir hiçbir zaman ve hiçbir şartta ayrılmayacaktır’ demektir. İzmir’deki Konyalı temsilciler, İzmir ve Konya arasındaki bu manevi ve tarihi bağı mutlaka yaşatacaktır\" diye konuştu.

AK Parti Konya Milletvekili Davutoğlu, toplantının ardından hemşehrileriyle fotoğraf çektirdi.

Bakan Soylu: CHP, FETÖ ile ‘siyasi kâr ortağı’ olmuştur



İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun \'dekont\' iddialarını değerlendirirken, \"CHP, FETÖ ile ‘siyasi kâr ortağı’ olmuştur. Dün siyaseti kasetle kirlettiler, bugün de yalan dekontlarla kirletiyorlar. Bir kere milli ol, maşa olma. Onlar hangi tezgahları ortaya koyarlarsa koysunlar, biz istikrar içinde büyütmeye devam ediyoruz\" dedi.

AK Parti Trabzon Yomra ilçesi 6\'ncı Olağan Kongresi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da katılımıyla yapıldı. Kongrede konuşan Bakan Süleyman Soylu, terör konusu üzerinden Amerika’yı eleştirdi. Türkiye\'nin ters kelepçe vurulacak bir ülke olmadığını belirten Soylu, şöyle dedi: \"Gezi olaylarını, 17-25 aralık olaylarını kimin planladığını ve neler yapmak istediklerini biliyoruz. Bu ülkenin ilerlemesini engellemek isteyenlerin, arkasında kimlerin olduğunu biliyoruz. Bu ülkenin her seçimde ortaya koyduğu iradenin varlığı bunlara meydan okumaktır. Onlar \'Teröre karşı diz çökelim, ihracatımızı artırmayalım, çocuklarımızın geleceğini iyi yapmayalım, Bu milletin her gün bir derdi olun\' istiyorlar. Türkiye ters kelepçe vurulacak bir ülke değildir. 15 Temmuz gecesi bunu bütün dünyaya gösterdi bu millet. Bu ülke dünyanın 10 büyük devletinden biri olacak. Ne yaparsanız yapın engelleyemeyeceksiniz.\"

\'TÜRKİYE’NİN GÜNEYİNE PKK İLE KOLİ BANDI ÇEKMEYE ÇALIŞIYORLAR\'

ABD\'ye eleştiriler yönelten Bakan Soylu, şöyle devam etti: \"Kendi nerede? Türkiye’nin en alt sağ köşesinde. Neden buralara PKK sözde komutanlar atıyor. Neden burada ABD paravan bir şirket kuruş YPG’e silah veriyor. Ne olacak milyonlarca kendi topraklarından gönderilen insanlar. Bu kirli fotoğrafın bir tek yüzü vardır. Kandil’den başlayıp Hatay’a kadar uzanan hatta yeni bir yaşam alanı açmaya çalışıyorlar. Türkiye’nin güneyine PKK ile koli bandı çekmeye çalışıyorlar. İtirafçı yaptıkları bir kişi ile yeni şeyler yapmak istiyorlar. Ekonomilerini ve zamanlarını boşa harcadılar. PKK bu ülke karşısında mağlubiyete uğramıştır. Türkiye’yi bunlarla tehdit etmek yolundan alı koymaz.\"

\'ÇADIR MAHKEMELERİ TEZGAHI KURUYORLAR\'

Amerika\'da yargılanan Reza Zarrap\'a ilişkin de konuşan Soylu, bu ülkedeki \'Çadır mahkemelerinde\' tehditle itirafçı yaptıkları bir kişinin eliyle Türkiye’nin tecrit edilmeye çalışıldığını anlattı. Soylu, şöyle dedi: \"Amerika, tezgah kurayım derken tezgaha gelmektedir. Amerika\'nın para ve zamanını boşa harcamaktadır. FETÖ’nün Türkiye’ye yapabileceklerinin zirvesi 15 Temmuz’du, onun da akıbeti sabaha varmadan hüsran olmuştur. Türkiye ters kelepçe vurulacak bir ülke değil. PKK desen, 40 yıldır bir çakıl taşı koparabilmiş değildir.\"

\'BİR KERE MİLLİ OL, BİR KERE MAŞA OLMA\'

Ana muhalefet lideri Kılıçadaroğlu\'na tepki gösteren Bakan Soylu, şöyle devam etti: \"Dün siyaseti kasetle kirlettiler bugün de yalan yanlış dekontlarla kirletmeye çalışıyorlar. Girdiği her seçimi kaybeden ama Başkanlığı kaybetmeyen bir başkan ne yapacak. Bir şekilde vaziyeti kurtarmak lazım. Bu bir siyasettir. Tasvip etmediğimiz bir siyasettir. Hiç birisi önemli değildir. Bir şey söylemek istiyorum demirden korkan trene bilmez. Yok dışarıda bankalarda hesaplar var. Be utanmaz be yüzsüz adam. Türkiye’nin bu kadar derdi varken çelme takmaya çalışacağına bir kere milli ol. Bir kere maşa olma. Düzenbaz düzenbazlığından vazgeçer mi. O AK Parti’yi de faklı zannetti. Türkiye’nin geldiği noktayı da farklı zannetti.\"

\'DEMİRYOLU 2019’DAN ÖNCE\'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na eleştirilerini sürdüren Bakan Soylu şöyle dedi: \"CHP, FETÖ ile ‘Siyasi kâr ortağı’ olmuştur. Dün siyaseti kasetle kirlettiler, bugün de yalan dekontlarla kirletiyorlar. Bir kere milli ol, maşa olma. Onlar hangi tezgahları ortaya koyarlarsa koysunlar, biz istikrar içinde büyütmeye devam ediyoruz. Trabzon\'u da geliştirmeye devam ediyoruz. 2002’den bugüne kadar Trabzon’a yapılmış yatırım miktarı 18.5 milyar TL’ye ulaşmıştır. 2019’dan önce de Trabzon- Erzincan demiryolunun temelini Cumhurbaşkanımız önderliğinde attık mı, tamamdır.\"

AK Parti\'li Ünal: ABD\'deki davaya kaçak FETÖ\'cü yargı mensupları lojistik destek veriyor



AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, ABD\'de Reza Zarrap\'ın tanık olduğu davanın ambargo davası olmadığını belirterek, \"Eğer ambargo davası olsaydı ambargoyu konuşurlardı. Neyi konuşuyorlar? Tayyip Erdoğan\'ı konuşuyorlar, Türkiye\'yi konuşuyorlar. Peki, onlara kimler lojistik destek veriyor? Onu da gördük, Amerika\'daki kaçak FETÖ\'cü yargı mensupları\" dedi.

Mahir Ünal, partisinin Kahramanmaraş Afşin ilçe Olağan Kongresi\'ne katıldı. Ünal Peköz ile Mehmet Ali Taşkale\'nin aday olduğu kongre, divanın oluşturulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başladı.

Adayların konuşmasının ardından kürsüye gelen Mahir Ünal, kongrede iki aday olmasını değerlendirerek, \"Biz işimizi istişare ile yaparız. İstişare yapıldıktan, karar verildikten sonrada o kararın arkasında dururuz. Bizim teşkilat ahlakımız budur. Arkadaşımız \'Çıkıyorum\' dedi, arkadaşlar dün bana sordular dedim ki \'Kendi iradesini ortaya koymuşsa çıkar, kimseyi engellemeyiz.\' Ama biz bir şeyi biliriz ki, bu bizim teşkilat adabımıza, istişaremize uygun değildir\" diye konuştu.

\'AK PARTİ, 17-25 ARALIK\'TAN SONRA TÜM MİLLETVEKİLLERİNİ GÖZDEN GEÇİRDİ\'

AK Parti\'nin tek kriterinin temayül yoklaması olmadığını ifade eden Ünal, şunları söyledi: \"Bir sürü kriterimiz var. Hele bu FETÖ belasından sonra artık her alanda güvenlik soruşturması çok kıymetli bir hal almıştır. Dolayısıyla biz ince eleyip sık dokuyoruz. Şimdi bize diyorlar ki, \'FETÖ\'nün siyasi ayağı. Ak Parti bu konuda bir şey yaptı mı?\' İnsafsızlar 15-25 Aralık\'tan sonra k Parti 3 tane kongre yaptı. Bir tane yerel seçim, iki tane genel seçim yaptı. Kongrelerinde bütün teşkilatlarını, yerel seçimlerde bütün belediyelerini, genel seçimlerde bütün milletvekillerini tek tek gözen geçirdi. Yani 17-25 Aralık sonrası biz her şeyi ince eleyip sık dokuyoruz.\"

FETÖ\'nün 165 ülkede Türkiye karşıtı bir propaganda yürüttüğünü kaydeden Mahir Ünal, şöyle devam etti:

\"İçeridekiler de diyor ki, \'Aynı gemide değiliz.\' Sosyal medyada görüyorsunuz hashtag açıyorlar \'Aynı gemide değiliz.\' \'Bu savaş Ak Parti\'ye karşıdır, bu savaş Türkiye\'ye karşı değildir\' diyorlar. Ak Parti kim? Ak Parti bu ülkede yüzde52 oy almış ve kıymetli olmasının sebebi bu millet tarafından seçilmiş olması değil midir? Bu bir FETÖ taktiği. Şimdi \'Efendim bu Amerika\'daki davadan siz niye rahatsız oluyorsunuz ki?\' Oradaki dava ambargo delindiği için mi o davayı görüyorlar? Hayır, eğer ambargo davası olsaydı ambargoyu konuşurlardır. Neyi konuşuyorlar? Tayyip Erdoğan\'ı konuşuyorlar, Türkiye\'yi konuşuyorlar. Peki, onlara kimler lojistik destek veriyor? Onu da gördük, Amerika\'daki kaçak FETÖ\'cü yargı mensupları. Dün gördünüz değil m, televizyonlara da yansıdı mahkemeden kimlerin çıktığını gördünüz Emre Uslu\'lar. Nurhaklı biliyorsunuz, buradan. Maalesef bu topraklardan böyle bir adam çıkmazdı ama maalesef çıktı. İşte Adem Yavuz. Bu davaları bilgi olarak besleyen oradaki o rehin alınmış adama ne söylemesi gerektiğini ezberleten, içeride de \'Bak duyuyor musunuz adam ne diyor\' diye Türkiye\'ye baskı yapmaya çalışan bir aklın ne yapmaya çalıştığını görüyorsunuz.\"

Bakan Elvan\'dan Kılıçdaroğlu\'na: Küresel odakların kılıcını sallamaya çalışıyor



KALKINMA Bakanı Lütfi Elvan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'na yönelik eleştirilerde bulunarak, \"17-25 Aralık kumpasında, FETÖ\'nün kılıcını sallamıştı. Bugün, o kumpası yeniden ısıtan küresel odakların kılıcını sallamaya çalışıyor\" dedi.

Kalkınma Bakanı Elvan, Mersin\'de hemşehri derneklerinin üyeleriyle bir araya geldi. Dernek temsilcileri tarafından bir kafede düzenlenen toplantıda konuşan Bakan Elvan, CHP Lideri Kılıçdaroğlu\'na yönelik eleştirilerde bulundu. Elvan, \"Bugün birileri kalkıp, o iftira kazanını yeniden kaynatmaya, bayat kumpas tenceresini yeniden ısıtmaya çalışıyor. Bir siyasi partinin, millet iradesini hiçe sayanlarla aynı söylemleri kullanması, tek kelime ile aymazlıktır. Millet iradesine açık ve net hakarettir. Bu siyasi partinin bazı yapılarla söylem birliği, artık eylem birliğine evrilmiş durumdadır. Sayın Kılıçdaroğlu, milletin kılıcını sallamıyor. 17-25 Aralık\'ta FETÖ\'nün kılıcını sallamıştır. FETÖ\'cülerin televizyon kanallarında boy boy açıklama yaptılar, onların gösterilerine iştirak ettiler. Örgütün girişimlerine karşı başlatılan mücadelede maalesef Kılıçdaroğlu ve ekibi, güçlü bir destek verdi onlara. 17-25 Aralık kumpasında, FETÖ\'nün kılıcını sallamıştı. Bugün o kumpası, yeniden ısıtan küresel odakların kılıcını sallamaya çalışıyor\" diye konuştu.

\'İFTİRA SİYASETİNDE ÇIĞIR AÇIYOR\'

CHP Lideri Kılıçdaroğlu\'nun yalan söylemekten çekinmediğini savunan Elvan, \"Eline verilen birtakım kağıtlarla iftira siyasetinde çığır üstüne çığır açıyor. Birtakım odakların emellerine hizmet etmek noktasında oldukça mahir olduğunu biliyoruz. Tek ayak üstünde 40 yalanın belini büküyor. Aklınca Cumhurbaşkanı\'mızı karalamaya çalışıyor. Dışarıdakilerin yaptığı gibi. Siz ne yaparsanız yapın, iftira siyaseti ile bir arpa boyu yol gidemezsiniz. Recep Tayyip Erdoğan, bu milletin evladıdır. Karanlık odaklar ve 7 düvele karşı mücadele vermektedir. Bizi parçalayamayacaklar, güçlendikçe güçleniyoruz. Ekonomik anlamda, algı operasyonları karşısında bile ekonomimiz büyük ihtimalle ihracat rekoru kıracak\" dedi.

\'SALDIRI VE ALGI OPERASYONU BAŞLATILDI\'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a ve Türkiye\'ye yönelik saldırı ve algı operasyonu başlatıldığını söyleyen Bakan Elvan, şöyle devam etti: \"Maalesef ülkemizde, bazı siyasi partiler de bu saldırılara alet oluyorlar. Bir taraftan Türkiye\'ye dışarıdan saldırı, diğer taraftan içeriden bazı operasyonları yapmaya çalışan girişimlerin olduğunu görüyoruz. Bu, bizi üzüyor. Zaman, milli birlik ve beraberlik, kenetlenme, dayanışma ruhu içerisinde olma zamanıdır. Dışarıdan ülkemize yapılan bir saldırı ve algı operasyonu varsa Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkesin kenetlenmesi gerekiyor. Ay yıldızlı al bayrağımız için kenetlenmesi gerekiyor. 17-25 Aralık kumpasının nasıl 15 Temmuz hain darbe girişimi ile aynı çanaktan nasıl beslendiğini milletimiz gördü. 17-25 Aralık\'ta yargı ve emniyetin gerçekleştirmek istediği darbe gerçekleşmedi, başaramadılar.\"

Belediye başkanının vurulması olayında 2 gözaltı



İZMİR\'de, evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda bacağından yaralanan Güzelbahçe Belediye Başkanı CHP\'li Mustafa İnce’nin hastanedeki tedavisi sürerken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, eşi Nilüfer İnce ile birlikte ilçenin Yaka Mahallesi\'nde bulunan evine girerken, kapı önünde silahlı saldırıya uğradı. Otomobille yanına yaklaşan kimliği belirsiz bir kişi, 3-4 İnce çiftine doğru ateş açtı. Silahtan çıkan mermilerden biri, Mustafa İnce\'nin sol diz kapağının üzerine isabet etti. İnce yere yığılırken, saldırgan otomobille olay yerinden uzaklaştı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mustafa İnce, ambulansla Dokuz Eylül Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Görgün tanıklarının ifadesine başvurup, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Başkan İnce’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerin sorgusunun sürdüğü belirtildi.

Trabzon\'da havaya ateş açan magandalar yakalandı



TRABZON\'da bir grup gencin eğlence sırasında tabancayla havaya ateş ettiği anları, bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydedip, sosyal medyada paylaştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\'nun da etiketlenerek paylaşıldığı görüntülerle ilgili Trabzon Valisi Yücel Yavuz, hemen devreye girdi. Vali Yavuz\'un talimatıyla, soruşturma başlatan polis ekipleri 4 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Yeşiltepe Mahallesi\'ndeki Mustafa Cumhur Parkı civarında araçlarını yol kenarına çeken bir grup genç, akşam saatlerinde düzenledikleri eğlence sırasında tabancayla havaya ateş açtı. Paniğe kapılan çevre sakinleri polise haber verdi. Gençlerin havaya ateş açtığı anı evinin penceresinden cep telefonunun kamerasıyla kaydeden bir kişi, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\'nun da etiketlenerek paylaşıldığı görüntüler, kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi. Mahalle sakinleri, ihbar sonrası olay yerine geç geldiğini öne sürdükleri polislerin de olaya müdahale etmediğini iddia etti.

VALİ YAVUZ OLAYA EL ATTI

Tepkiler üzerine Trabzon Valisi Yücel Yavuz mahalle sakinlerine sosyal medya hesabı üzerinden cevap verip, \'İl Emniyet Müdürümüz bizzat ilgileniyor, duyarlılığınız ve bilgi verdiğiniz için teşekkürler, iyi akşamlar\' paylaşımında bulundu.

Vali avuz\'un talimatıyla polis ekipleri, havaya ateş açan kişilerin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

MAGANDALAR YAKALANDI

Sosyal medyada kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenen ve tepkilere neden olan görüntüler üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, havaya ateş açan kişileri belirledi. Düğün eğlencesi esnasında kutlama amaçlı havaya ateş eden şüpheliler T.B., O.A., E.U. ve T.B., gece saatlerinde gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Yapılan incelemelerde yaklaşık 60 el havaya ateş eden gruptaki silahın kuru sıkı tabanca olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Emekli Tuğgeneral Veli Küçük\'ün acı günü

ERGENEKON Davası\'nda yargılanan Emekli Jandarma Tuğgeneral Veli Küçük\'ün eşi Necla Küçük yaşamını yitirdi.

Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören Necla Küçük, vefat etti. Necla Küçük için bugün ikindide Gölpazarı ilçesine bağlı Türkmen köyünde cenaze töreni düzenlenecek. Necla Küçük\'ün cenazesi, ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazının ardından Türkmen köyü mezarlığında toprağa verilecek.

Necla Küçük, Ergenekon Davası\'nda ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılan ve son çıkartılan yasayla cezaevinden tahliye edilen eşi Emekli Tuğgeneral Veli Küçük ile birlikte 16 Mart 2014 tarihinde İstanbul\'dan, memleketleri Gölpazarı ilçesine gelmişti.

Develer Koçarlı Belediyespor için güreşti

AYDIN\'ın Koçarlı ilçesinde, bu yıl 4\'üncüsü düzenlenen deve güreşleri 150 namlı devenin katılımı ile yapıldı. Deve güreşlerinden elde edilecek gelirin Aydın 1. Amatör Küme\'de mücadale eden Koçarlı Belediyespor\'a bağışlanacağı bildirildi.

Koçarlı 4. Geleneksel Güreşleri, Koçarlı Arenası\'nda yapıldı. Güreşlere Ege, Marmara ve Akdeniz Bölgesi\'nden 150 pehlivan deve katıldı. Biletleri 15 liradan satılan güreşlere ilgi büyük oldu. Havanın da güzel olmasıyla güreşleri izlemeye yaklaşık 5 bin kişi geldi. Arenada önce daylaklar boy gösterdi. Ardından namlı develer kıyasıya mücadale verdi. Pehlivan develerin güreşi, büyük heyacana sahne oldu. İzleyicilerden bazıları güreşleri piknik yaharak izledi. Koçarlı\'da 30 yıl aradan sonra yapılan deve güreşlerinden elde edilecek gelirin Aydın 1. Amatör Küme\'de mücadale eden Koçarlı Belediyespor\'a bağışlanacağı bildirildi.

CHP\'li Koçarlı Belediye Başkanı Mutlu Öztürk, deve güreşleri ile kültürümüzü yaşattığmıız belirtip, \"Bu yıl 4\'üncüsünü düzenlediğimiz güreşlerden

beklentimiz büyük. Selçuk deve güreşleri ayarında bir güreş organizasyonu yaptık. Bizim bu kadroyla birlikte yapamayacağımız hiç bir şey yok\" dedi.

Sivas\'ta 3 Aralık Dünya Engelliler günü etkinlikleri

SİVAS\'ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle \"Hayatı Paylaşmak için Engel Yok\" adlı programı düzenlendi. Üniversite öğrencileri ise engelli empati parkuru oluşturdu.

Atatürk Kültür Merkezi\'nde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü öncülüğünde kentte faaliyet gösteren rehabilitasyon merkezlerinden hizmet alan engelli bireylerin hazırladığı programa Sivas Valisi Davut Gül, 5\'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı. Program saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşı\'nın okunması ile başladı. Programa katılan doğuştan bedensel engelli 72 yaşındaki emekli öğretmen Şükriye Atsin\'in saygı duruşunda bulunulduğu ve İstiklal Marşı\'nın okunduğu sırada tekerlekli sandalyesinden ayağa kalkması dikkati çekti. Programda katılımcılara il protokolünün katkısıyla hazırlanan \'İşaret dili ile toplumsal mesaj\' adlı video izletildi. Daha sonra rehabilitasyon merkezlerinden hizmet alan engelli bireyler aktivite ve müzikal gösteri yaptı. Program sonunda ise engelli vatandaşlara protokol üyeleri tarafından çeşitli hediyeler verildi.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDEN EMPATİ PARKURU

Kentte bir başka etkinlik ise kent meydanında yapıldı. Cumhuriyet Üniversitesi Toplum Gönüllüleri tarafından sağlıklı bireylerin, engelli bireylerin yaşadığı zorlukları anlaması amacıyla engelli empati parkuru oluşturuldu. Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi bahçesinde kurulan engelli empati parkurunda engeli olmayan vatandaşlar, ilk parkurda tekerlekli sandalyeye bindirildi. Önüne tahta ve taş gibi engeller konulan tekerlekli sandalyedeki vatandaşların oldukça zorlandığı görüldü. İkinci parkurda ise gözleri bandajla kapatılan vatandaşların önüne insan, yol çalışması ve taş gibi engeller konuldu. Zaman zaman gönüllülerin yardımcı olduğu parkurdaki vatandaşlar destek almadıkları zamanda zor anlar yaşadı. Parkurun son bölümünde ise vatandaşlar koltuk değneğiyle merdivenleri çıkarak engellilerin yaşadığı zorlukları yaşadı. Cumhuriyet Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Temsilcisi Furkan Yıldız, düzenlenen etkinlik hakkında yaptığı açıklamada,engellilerin yaşadığı zorluklara dikkati çekmek amacıyla engelli empati parkuru kurduklarını söyledi. Bu parkurda engelli insanların yaşadığı zorlukları anlatmaya çalıştıklarını belirten Yıldız, \"Parkura katılan vatandaşlar zorlandıklarını ve engellileri daha iyi anladıklarını söylüyorlar.\" dedi.

Yalıkavak koylarını pırıl pırıl yapıyorlar

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde, ilkokul ve ortaokul öğrencisi toplam 12 kişiden oluşan Zortul (Kuş sürüsü) Çevre Grubu, 3 yıldır hafta sonları Yalıkavak Koyları\'nı temizliyor.

Temizlik sırasında çevreyi kirletenlere mesaj da veren küçük çevreciler, \"Yiyin, için, gezin, tatil yapın ama lütfen yaşadığımız çevreyi kirletmeyin\" uyarısında bulunuyor. Üzerinde \"Küçükler iş başında\", \"Büyüklerden hayır yok\", \"Zortuldur Adımız Doğadır Aşkımız\", \"Herkes Evinin Önünü Temizlese Dünya Tertemiz Olur\" yazılı dövizler taşıyan çocuklar, yakınlarının da destekleri ile topladıkları çöpleri traktörlerle katı atık depolama alanına gönderiyor. Koy koy gezerek, çevreyi temizlediklerini pırıl pırıl yaptıklarını belirten 11 yaşındaki Eftelya Demir \"Üç dört yıl önce ailemiz ve arkadalarımızla pikniğe gittiğimiz koyda aşırı atık vardı. O gün piknik yapma isteğimiz olmadı ve hemen temizliğe başladık. Şimdi her hafta bir koya giderek 12 arkadaşımız ve bize rehber olan büyüklerimizle önce saatler süren temizlik yapıyoruz, ardından piknik yapıp eğleniyoruz. 3 yıldır yaptığımız bu çevre temizliğini her mahallenin kendi çocukları bizim gibi hafta sonlarında yaparak bir sosyal duyarlılık oluşturabilirler. Böylece çevremiz, pırıl pırıl olur. Ama en önemlisi buraya piknik yapmaya gelenler, lütfen atıklarını bırakıp gitmesinler\" dedi.

Zeybekçi: Yerli otomobilde siyasi yönlendirme yanlış olur

EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekçi, yerli otomobil üretimi için aday şehirler arasında Tekirdağ\'ın da bulunduğunu ifade ederek, \"Özel sektörün tamamen maddi menfaatleri itibariyle değerlendireceği bir alanda siyasi olarak yönlendirme yapmak yanlış olur. Menfaatlerine en uygun yeri kesinlikle kendileri seçecekler. Tekirdağ da bunların içinde alternatif olabilir mi? Olabilir\" dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, partisinin Süleymanpaşa ilçe kongresine katılmak üzere Tekirdağ\'a geldi. Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan\'ı makamında ziyaret eden Bakan Zeybekçi, yerli otomobille ilgili değerlendirmelerde bulunarak gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yerli otomobil üretimi konusunda Tekirdağ\'ın aday kentler arasında yer aldığının sorulması üzerine konuşan Zeybekçi, \"Tekirdağ, gerek sanayide gerek lojistik ve taşımacılıkta gerekse tarımda büyük potansiyeli olan bir şehir. Türk ekonomisi ve sanayisi için dış ticareti için son derece önemli bir şehrimiz. Onun için inşallah buradayız ve değerlendirmelerde bulunacağız. Yerli otomobil belli bazı hassasiyet isteyen sektörler, özellikli bazı sanayi kuruluşları ve meslek grupları, yılların verdiği bazı birikimler, tecrübeler ve kümelenmelerden yararlanır. Şöyle söyleyeyim, belirli bazı şehirler vardır ki belli meslek veya sektörlerde çok uzun yılların verdiği kümelenmeleri vardır. Orada hem yan sanayi ile ilgili hem yetişmiş eleman ve teknik kadro olarak özellikleri vardır, avantajları vardır. Özel sektörün tamamen maddi menfaatleri itibariyle değerlendireceği bir alanda siyasi olarak yönlendirme yapmak yanlış olur. Menfaatlerine en uygun yeri kesinlikle kendileri seçecekler. Tekirdağ da bunların içinde alternatif olabilir mi? Olabilir\" şeklinde konuştu.

Bakan Zeybekçi\'ye ziyareti sırasında AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri Mustafa Yel, Metin Akgün, Ayşe Doğan, Tekirdağ Emniyet Müdürü Mustafa Aydın da eşlik etti.

