DHA YURT BÜLTENİ-6 

Lüks sitelerde gizlenen örgüt üyeleri adliyede

İZMİR\'de MİT ile İl Emniyet Müdürlüğü\'nün terör ve istihbarat şube müdürlüğünün koordinesinde yapılan operasyonla çökertilen, FETÖ\'nün hücre yapılanması üyesi 41 kişi adliyeye gönderildi. İki sanığın işlemlerinin sürdüğü açıklandı. Dikkkat çekmemek için lüks sitelerde oturan, örgütün Ege Bölgesi illerindeki kopuşu engellemek için çalışma yürüten sanıkların, gizli haberleşmelerinde de yenilenen Eagle programını kullandıkları ortaya çıktı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturmasında, yaklaşık üç ay önce başvuruda bulunan itirafçı, örgüt adına önemli bilgiler verdi. Örgütün Gaybubet evlerinden (aranan firari örgüt üyelerinin saklandığı evler) sorumlu itirafçının verdiği çarpıcı bilgiler sonrasında MİT, İzmir Emniyet Müdürlüğü Terör ve İstihbarat şube müdürlüğü koordine olarak çalışma yürüttü. İtirafçının verdiği gaybubet evleri üzerinden başlayan çalışmada üç aylık takip sonrasında örgütteki dağılımı önlemeye çalışan yeni hücre yapılanması deşifre edildi. Adreslerin de tespit edilmesiyle, İzmir, İstanbul, Manisa, Uşak, Kayseri illeri başta olmak üzere 10 ilde operasyon yapıldı, 48 kişi gözaltına alındı. Örgütü Ege Bölgesi\'nde toparlamaya çalışan sözde il imamı S.K., Ege Bölgesi genel muhasebe sorumlusu M.T. ve Ege Bölgesi eğitim danışmanı İ.B.\'nin de aralarında bulunduğu sanıklardan 5\'i gönderildikleri adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 41 sanıkta bugün adliyeye gönderildi. İki kişinin sorgularının devam ettiği açıklandı.

HER TOPLANTI BAŞKA BİR VİLLADA

İstihbarat ekiplerinin takibi, FETÖ\'deki çöküşü önlemeye çalışan hücrenin faaliyetleri de tek tek ortaya çıkartıldı. Buna göre, hücre sistemiyle hareket eden FETÖ üyelerinin, İzmir\'in farklı bölgelerindeki lüks semtlerde değeri milyonlarca dolar olan evleri dolar üzerinden kiraladıkları, yine lüks araçları kullandıkları saptandı. Her evde de örgütün üst düzey kişilerinin sahte kimliklerle kaldıkları ortaya çıktı. Örgüt üyelerinin ayrıca haftalık olarak büyük gizlilik içinde yaptıkları toplantıların da, her seferinde başka bir lüks sitedeki villa yada evde yaptığı zaman zaman da kırsal bölgelerdeki yine villa sitelerini tercih ettikleri belirlendi. Böylelikle örgüt üyelerinin hem dikkat çekmemeye çalıştıkları hem de kendilerince güvenlik önlemleri aldıkları üzerinde duruldu. Örgüt üyelerinin bunun yanı sıra, örgütteki dağılımı önlemek adına eşleri cezaevinde bulunan ailelere yardımda bulundukları, yardımlar için para toplamayı sürdürdükleri ortaya çıktı. ByLock gibi şifreli haberleşme sistemlerini kullanan örgütün bunu geliştirip yeni bir sistem kullandıkları da saptandı. Buna göre daha önce kullanılan Eagle uygulamasını geliştiren örgüt üyeleri, bu sistem üzerinden haberleşmelerini sağladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Sanıkların adliyeye sevkinden görüntü.

Haber: Taylan YILDIRIM - Mehmet CANDAN, kamera: mücahit BEKTAŞ / İZMİR (DHA)

===============================

Market işletmecisine demir çubukla köpek dövmekten gözaltı

- Güvenlik kamerası görüntü

MUĞLA\'nın Fethiye ilçesindeki sanayi sitesinde, bir döşemecinin beslediği köpeğini demir çubukla dakikalarca ve bayıltana kadar dövdüğü gerekçesiyle market işletmecisi 44 yaşındaki E.D.Ö. gözaltına alındı.

Fethiye Sanayi Sitesi Şehit Osman Tosun Caddesi 274\'üncü Sokak\'ta koltuk döşemecisi 45 yaşındaki Adnan Özal ve çalışanı 19 yaşındaki Volkan Alaşan\'ın baktığı Rottweiler cinsi 4 yaşındaki \'Cesi\' adlı köpek, bilinmeyen bir nedenle, sanayide market işletmecisi E.D.Ö. tarafından geçen çarşamba gecesi demir çubukla, bayıltıncaya kadar dakikalarca dövüldü. O anlar, işyerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Sabah işyerine gelen dükkan sahibi köpeğinin halini görünce, otomobille veterinere götürdü. Röntgeni çekilen ve kafasına 7 dikiş atılan, sol ön ayağı ile sırtında darp izleri bulunan köpek tedaviye alındı. Köpeği döven kişinin dükkana 2 kilometre mesafede market işleten E.D.Ö. olduğu belirlendi. Şikayet üzerine E.D.Ö., bu sabah gözaltına alındı. Öfkeli köpek sahibi Alaşan, \"Köpeğimiz zaten dükkanın önünde bağlı durumda. Yani saldırması bile söz konusu değil. Ayrıca köpeğimiz tüm esnaf tarafından çok sevilir, kimseye bir zararı yok. Buradan saat 23.00 gibi yoldan geçen şahıs, her nedense elindeki demir çubukla köpeğimize saldırıyor. Vurdukça, vuruyor. Kanlar içinde bırakıyor. Her yeri yara bere içinde. Görüntüleri izleyince dehşete düştük. Önce köpeğimizin tedavi edilmesini sağladık ardından şahıs hakkında şikayette bulunduk. En ağır şekilde cezalandırılmasını istedik\" dedi.

Karakolda ifade veren Alaşan\'ın durumu sosyal medyadan paylaşmasının ardından köpeğe E.D.Ö.\'ye tepki gösterildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Güvenlik kamerası görüntü

- Köpeğin dövülürken görüntüsü

- Volkan Alaşan köpeğin görüntüsü ile birlikte köpeğin başında ve röp.

Haber-Kamera: Yaşar ANTER / FETHİYE (Muğla), (DHA)

=======================================

Hakim, Aile Mahkemesi kapısına mutluluğun 10 altın kuralını astı



DİYARBAKIR\'da, boşanma davalarının artması üzerine 1\'inci Aile Mahkemesi Hakimi Gökçe Küçükakça Öpöz, davaların görüldüğü mahkeme salonunun kapısına, ‘Mutlu bir evliliğin kuralları ve boşanmanın çocuklar üzerindeki etkileri’ konulu yazı astı. Duruşma salonunun kapısına asılan 4 sayfalık yazı, boşanmak üzere mahkemeye gelen çiftlerin ilgisini çekerken, yazının asılmasının ardından boşanma davalarını çeken çitin de olduğu belirtildi.

Tekirdağ\'ın Çerkezköy ilçesinde görev yaparken, geçen yıl Diyarbakır 1\'inci Aile Mahkemesi Hakimliği\'ne atanan Gökçe Küçükakça Öpöz, göreve başladıktan sonra kentteki boşanma davalarının istatistiğini çıkardı. Diyarbakır\'da, 2016 yılında yaklaşık 2 bin 600, 2017 yılının Kasım ayına kadar ise 2 bin 900\'e yakın boşanma davası açıldığını belirleyen Öpöz, boşanma oranlarının gittikçe artması nedeniyle örnek bir çalışma başlattı. Boşanmak üzere olan çiftlere yönelik 4 sayfalık yazı hazırlayan Öpöz, mahkemeye başvuran çiftlerin son kez düşünmeleri için yazıyı duruşma salonunun kapısına astırdı. \'Mutlu bir evliliğin kuralları ve boşanmanın çocuklar üzerindeki etkileri\' başlıklı yazıyı aile mahkemeleri duruşma salonunun kapısına astıran Öpöz, boşanma davası için mahkemeye gelen çiftlerin duruşmaya girmeden önce bu yazıyı okumasını istedi. Duruşma salonunun kapısına asılan yazı, boşanmak üzere mahkemeye gelen çiftlerin ilgisini çekerken, yazının asılmasının ardından bazı çiftlerin boşanma davalarını geri çektiği belirtildi.

\'HAKLI OLMAK YERİNE MUTLU OLMAYI SEÇ\'

Hakim Öpöz\'ün duruşma salonunun kapısına astırdığı yazıda, mutlu evliliğin bir şans değil; çaba, emek, sabır, özveri, uzlaşma ve önemsemenin ürünü olduğu belirtilerek, şöyle denildi: \"Mutlu ve iyi evliliğin sırrı bir ilaç terkibi gibi karışık olabilir, ancak mutlu evliliğin bazı evrensel sırları vardır. Sağlıklı ve mutlu bir evliliği gerçekleştirebilmek için sevgi, saygı, güven temel koşullardır. Karşındakini olduğu gibi kabullen ve değiştirmeye çalışma. Suçlamak yerine sorumluluk al. Haklı olmak yerine mutlu olmayı seç. Koşulsuz sev ve kabullen. Değişim için karşılık bekleme. Her şeye rağmen her evlilikte anlaşmazlıklar, fikir ayrılıkları, tartışmalar olabilir, önemli olan bunları dozunda tutup insani bir şekilde sorunları halledebilmektir.\"

HAKİMDEN MUTLU EVLİLİĞİN SIRLARI

Yazısında mutlu evliliğin \'10 altın kuralı\'nı sıralayan Öpöz, şunları kaydetti:

\"Bankada bir hesap açtığınızı düşünün. Bu hesaba ne kadar mutlu an yatırırsanız ilişkiniz o kadar mutlu ve uzun ömürlü olur. Amacınız, hesabınızı mutlulukla doldurmak olmalı. Birbirinize olan ilgisizliğiniz nedenini bulun. Sevgiliyken, yaptıklarınızı tekrarlayın. Çiftler, evlenince, toplumun yüklediği roller doğrultusunda evlilik sürecinde sevgililiği birbirlerine yakıştırmazlar. Böylece kısa süre önce sevgiliyken, yaşadıkları güzel paylaşımları evliliklerine taşıyamazlar. Hatta flörtü, evliliğin doğal süreci olarak görmeme eğilimi hakim olur. İnsanları değiştiren evlilik değil, evliliğe bakış şekilleridir. Evlilikle birlikte sevgiliyken, yaptıkları davranımlardan uzak duran çiftler, zaman içinde hayatın sunduğu monotonluğu yaşarlar. Sevgiliyken, yapılan küçük paylaşımların devam etmesi, ilişkiyi ateşler. Tutkuların devam ettiğini görmek, kişileri birbirine bağlar. Eşinizin fikirlerine ve hayallerine değer verin. Evliliğinizi monotonluktan kurtarmak için yenilikler yapın. Kaliteli zaman geçirmek için olanaklar yaratın. Ona beklenmedik sürprizler yapın. Özel bir gün olmazsa dahi ona küçük bir hediye alın. Ortak zevklerinize uygun paylaşımlar yaratın. İlgi çekmek için ilişkinize gizem katın. Narsistik gereksinimlerinizi karşılayın. Kendisini sevin ve beğenin. Eşinizi fark edin. Onun saçını boyadığını, zayıfladığını, sizin için küçücük de olsa özel bir şeyi görün ve takdir edin. Öfkelendiğinizde, asla şiddete başvurmayın. Mola verin, ortamı tek edin, duş alın ve uyuyun. Müzik dinleyin. Kavganızın dozajının yükseldiği anda nefes alıp, vererek, gevşeyin. Çatışmalarınızı yıkıcı değil, yapıcı olarak ele alın.\"

Yazısında boşanmanın çocuk üzerindeki etkilerine de değinen Öpöz, \"Boşanma, psikolojik, sosyal ve ekonomik açıdan çok ciddi değişikliklere neden olmaktadır. Ebeveynleri boşanan çocukların, boşanma sonrasında kısa ve uzun dönem içinde birçok olumsuz sonuçlara maruz kaldıkları gösterilmiştir. Boşanmanın uzun süreli etkileri araştırıldığında, çocukluk dönemlerinde ebeveynlerinin boşanmasına şahit olan çocukların, yetişkinlik yaşantıları boyunca daha çok sorun yaşadıkları hatta kendi evliliklerinin de daha yüksek oranda boşanmayla sonuçlandığı bildirilmektedir. Bulgular, boşanmanın ebeveyn- çocuk ilişkilerinde bozulma, duygusal desteği kaybetme, ekonomik zorluklar gibi birçok stresli yaşam olayına neden olduğunu göstermektedir\" dedi.

Görüntü Dökümü

------------------------

FOTOĞRAFLI

Haber-Kamera: Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, (DHA) -

====================================

120 jandarma er yemin etti

MANİSA İl Jandarma Komutanlığı\'nda 4 haftalık temel eğitimi tamamlayan 120 kısa dönem jandarma er, törenle yemin etti. Yemin töreninin ardından aileler çocuklarıyla kucaklaştı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde, 369\'uncu kısa dönem 120 jandarma er için düzenlenen yemin törenine MHP\'li Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mümtaz Kahya, Akhisar Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, Manisa İl Jandarma Komutanı Vekili Albay Hakan Eşitgen, Manisa Garnizon Komutanı Vekili Topçu Albay Fikret Rahmi Atalay ve jandarma erlerin aileleri katıldı. Yemin töreninin öncesinde Şehzadeler Mehter takımı konser verdi. Konserin ardından Jandarma Marşı\'nı söyleyen erler, yemin etti. Aileler, çocuklarını görebilmek için birbiriyle yarıştı, o anları fotoğraf makinesi ve kameralarla ölümsüzleştirdi. Manisa İl Jandarma Komutanlığı\'na ilk katılan Jandarma Er Caner Biran yaş kütüğüne plaket çaktı, eğitimlerde başarılı olan erlere de aileleriyle birlikte ödül verildi.

Törende konuşan Manisa İl Jandarma Komutan Vekili Albay Hakan Eşitgen, anlamlı bir gün yaşadıklarını belirterek, \"Milletimizin ve bağımsızlığımızın sembolü olan bayrağımızın gölgesinde şehitlerimizin manevi huzurunda, silah arkadaşlarınızla birlikte namusunuz ve şerefiniz üzerine ant içtiniz. İçtiğiniz bu ant vatan ve millet sevgisi, vazife anlamında olup, dürüstlüğün ve emirlere itaatin simgesi, aynı zamanda kahraman Türk jandarmasına mensup bir asker olduğunuzun kabul belgesidir. Vatan toprakları söz konusu olduğunda en olumsuz koşullarda dahi devleşen mehmetçiğin vatan sevgisinin, erişilmez kahramanlık ruhunun, asil karakterinin bundan sonra sizlerle daha da yükseleceğine olan inancım tamdır\" diye konuştu. Konuşmaların ardından jandarma erler geçiş töreni yaptı. Geçişin ardından da aileler çocuklarıyla buluştu, duygusal anlar yaşandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Tören alanındaki aileler ve jandarma erlerden görüntü

-Mehter takımının konseri

-Jandarma erlerin yemin etmesi

-Başarılı olan askerlere ödül verilmesi yaş kütüğüne plaket çakılması

-Manisa İl Jandarma Komutan Vekili Albay Hakan Eşitgen\'in konuşması

-Jandarma erlerin geçiş töreni

-Ailelerin çocuklarıyla kavuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber: İlker KILIÇASLAN - Kamera: Nermin UÇTU / MANİSA, (DHA)

=============================================

Nevşehir’de \'huzur\' operasyonu



NEVŞEHİR\'de, Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde \'huzur\' operasyonu yaptı. 2 saat içerisinde 31 ekip, 1570 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı. 474 araç kontrol edildi, 23 araç sürücüsüne 19 bin 778 TL para cezası kesildi.

Polis ekipleri, dün gece 69 yeri kontrol ederken,1 ruhsatsız av tüfeği ve tüfeğe ait 21 fişek ele geçirildi. Ayrıca, iki iş yerine tütün mamulleri tüketmekten işlem yapıldı. Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, \"Bu uygulamayı yaklaşık 1 yıldır yapıyoruz. Trafik yönünden, asayiş, ruhsat, terör, uyuşturucu yönünden çeşitli aramalar taramalar yapıyoruz. Şüpheli şahıslar varsa inceliyoruz. Çok yararı olduğunu düşünüyorum. Bu uygulamaya devam edeceğiz\" dedi.

Görüntü Dökümü:

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Umuma açık olan yerleri üst ve kimlik kontrolü yapmaları

-Uygulama noktalarında polislerin araçları durdurması ve otomobillerin içi ve bağaclarının kontrol etmelerinden genel ve detay görüntü

-Uygulama noktasında sürücülerin açıklaması ve İl Emniyet müdürü Mehmet Artunay ile röportaj

-Uygulama noktasında otomobilde ele geçirilen ruhsatsız av tüfeğinin Emniyet müdürü Mehmet Artunay’ın incelemesi ve sürücüler ile uygulama hakkında sohbet etmesi

Haber - Kamera: Sinan KORKMAZER /NEVŞEHİR,DHA)

================================================

Nemrut Dağı yolunu kapatan karı, aracıyla temizledi

ADIYAMAN\'ın Kahta İlçesi\'nde turizmci Osman Aydın, kar nedeniyle kapanan Nemrut Dağ’ının yolunu, aracıyla açarak ziyaretçilerin geçişini sağladı.

UNESCO tarafından dünya kültür mirası listesine alınan 2 bin 206 metre yüksekliğindeki Nemrut Dağı’nın yolu kar yağışının ardından ulaşıma kapandı. Nemrut Dağı\'na ziyarete gelenler, dönüşte güçlük çekince turizmci Osman Aydın, aracıyla yoldaki karı temizledi.

Osman Aydın, yaptırdığı paleti aracına takarak yolu temizlediğini belirterek, \"Nemrut’a gelen yerli ve yabancı turistlerin araçlarının karda mahsur kaldığını öğrendim. Paleti takarak gidip yolu 15 santim kalınlığındaki kardan temizledim. Dağda mahsur kalanları kurtararak rahat nefes almalarını sağlamış oldum. Çok kalın kar tabakası oluşmazsa yıl boyu yolu kendi aracım ile kardan temizleyeceğim\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------

- Nemrut Dağı

- Yolların karla kaplanması

- Aracın yolu temizlemesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Haci BOZKURT-Kamera-ADIYAMAN-DHA)

==================================================