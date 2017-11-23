DHA YURT BÜLTENİ-6

(ÖZEL HABER)

1)KARADENİZ\'DEKİ FOTOKAPANLAR, TERÖRİSTLERİN KABUSU OLDU

KARADENİZ\'de yaban hayatını görüntülemek için ormanlara kurulan fotokapanlar, PKK\'lı teröristlerin geçiş güzergahlarını da ortaya çıkardı. Orman ve Su İşleri Bakanlığı\'na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü\'nce, Doğu Karadeniz\'de ormanlık alanlara yerleştirilen 100\'den fazla fotokapanla bölgedeki yaban hayatı izlenerek, kayıt altına alınıyor.

Karadeniz Bölgesi\'ndeki sık ormanlık alanlarda, yaban hayvanlarını görüntüleyen fotokapanlar, terörle mücadelede de büyük fayda sağladı. Türkiye genelinde, doğaya yerleştirilen bin 581 fotokapanın, 100\'den fazlasının Doğu Karadeniz\'de olduğu belirtildi. PKK\'nın sözde \'Karadeniz Açılım Grubu\'ndan olduğu belirlenen 4 kişilik terörist grup, 16 Mayıs\'ta Trabzon\'un Maçka ilçesinin kırsal kesiminde saldırıda bulunarak, Uzman Çavuş Osman Gazi Çetingöz\'ü şehit etmişti. Çatışmanın ardından bölgede sık ormanlık alandan faydalanarak, kaçan teröristlerden biri, yaban hayatını görüntülemek için yerleştirilen fotokapanlara yakalandı. Kimliği tespit edilen PKK\'lı terörist, saldırı sonrası izini kaybettirirken, halen bölgede olduğu bilinen 5-6 kişilik PKK\'lı terörist grubun da fotokapanlar nedeniyle ormanlık alanda rahatça hareket edemediği belirtildi. Yaban hayatının yanı sıra terörle mücadelede de kullanılır hale gelen fotokapanların sayısının artırılması için çalışmalar sürerken, Ordu\'da 4 olan fotokapan sayısı, bu yıl 33\'e çıkarıldı.

HER YERDE ARANIYORLAR

Bu yıl Trabzon\'da Uzman Çavuş Osman Gazi Çetingöz, Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik ile 15 yaşındaki Eren Bülbül\'ü şehit ederek, izini kaybettiren PKK\'lı teröristler ise Trabzon, Gümüşhane, Tokat, Giresun ve Ordu kırsalında aranıyor. Bölgeye gelen Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ile Jandarma Özel Operasyon Komutanlığı (JÖPER) ekipleri, bölgedeki Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve profesyonel komandolar ile İnsansız Hava Aracı (İHA), drone ve dedektör köpekleri kullanarak, kaçan teröristlerin bulunması için ormanlık alanları ararken, PKK\'nın kış üstlenmesini önlemek için de operasyon yürütüyor. Teröristlerin, yayla evlerinde bırakılan erzakları ve yaşam malzemelerini çalarak, kış üstlenmesi hazırlığı yapmaya çalıştığı istihbarat raporlarına da yansırken, operasyonların yaylalarda ve yüksek rakımlı kırsal köylerde yoğunlaştığı gözlendi.

\'ERZAK BIRAKMAYIN\' UYARISI

Öte yandan İçişleri Bakanlığı\'nın Doğu Karadeniz illerinin valiliklerine gönderdiği \'Yazlıklarda Yiyecek Bırakmayın\' genelgesi üzerine ilçe kaymakamlıkları da sosyal medya üzerinden yöre sakinlerini uyardı. Terör örgütü mensuplarının yayla ve meralardaki evlerden yaşam malzemelerini çaldığı hatırlatılarak, buralarda yiyecek, içecek ve yaşam malzemesi bırakılmaması istendi.

ANLIK FOTOĞRAF GÖNDEREBİLİYOR

Geçen yıl Ordu Gölköy ve Mesudiye kırsalında, PKK\'nın sözde \'Karadeniz Açılım Grubu\'ndan olduğu belirlenen PKK\'lı 7 teröristin öldürülmesinin ardından Mesudiye Topçam kırsalında ve Giresun Güce\'de örgütün sığınakları tespit edilerek, imha edildi. Güvenlik güçlerinin operasyonlarıyla büyük darbe yiyen PKK\'lı teröristlerin, önünden geçen canlıların hareketini algılayan, saniyeler içinde çekim yapabilme özelliği olan ve GSM devrelerinin de entegreli olduğu fotokapanlar nedeniyle bölgede eskisi gibi rahat hareket edemediği belirtildi. Fotokapanların elde ettiği fotoğrafların, birkaç dakika içinde tanımlanmış cep telefonuna multimedya mesaj (MMS) olarak gönderildiği de öğrenildi. Bölgede ormanlık alanlara yerleştirilen ve en üst düzeyde güvenlik önlemiyle koruma altındaki fotokapanlarla çakal, karaca, yaban domuzu, tilki, kurt, ayı ve vaşak gibi çok sayıda tür, görüntülenerek, kayıt altına alındı. Kayıtların incelenmesiyle yaban hayvanlarının popülasyonunun, birey sayısının ve türlerinin de belirlendiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

--------------------------------

-Trabzon\'da fotokapana yakalanan teröristin fotoğrafı (arşiv)

-Ordu\'da fotokapana yakalanan yaban hayvanlarından görüntü (arşiv)

-Aybastı Kaymakamlığı\'nın sosyal medyadan paylaştığı vatandaşlara erzak uyarısı, ekran fotoğrafı

-Yaylalar ve yayla evlerinden görüntü (arşiv)

-Fotokapan fotoğrafı

-Güvenlik güçlerinin Ordu kırsalında operasyonlarından görüntü (arşiv)

(SÜRE: 4.31 Dk ) (BOYUT: 192 MB)

Haber-Kamera: Nedim KOVAN/ORDU-DHA

=====================================================

2)SIKIŞAN PARMAĞI İTFAİYE KURTARDI

ADANA\'da 11 yaşındaki Çağrı Biçil\'in elinde oynadığı demir halkasına sıkışan ve şişince çıkmayan parmağını, itfaiye ekibi kurtardı.

Adana Şehir Hastanesi\'ne parmağının sıkıştığı demir halkası ile birlikte getirilen Çağrı Biçil\'e müdahale eden doktorlar, Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibinden yardım istedi. Hastaneye gelen itfaiye görevlileri, küçük çocuğun parmağının sıkıştığı demir halkasını kesti. Çocuğun parmağını kurtaran itfaiye görevlileri, kestikleri demir halkayı da anı olarak saklaması için kendine verdi. Çağrı Biçil, daha sonra taburcu edildi.

Görüntü Dökümü

------------------------

- CANKUR ekibinin çocuğun parmağındaki halkayı çıkarmaya çalışması

SÜRE:51\" BOYUT:52 MB

Haber-Kamera:ADANA,(DHA)

===================================================

3)ATİKER KONYASPORLU FUTBOLCULAR ÖĞRETMENLER GÜNÜ\'NDE AYBÜKE ÖĞRETMENİ UNUTMADI

ATİKER Konyasporlu futbolcular 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle klip hazırladı. Yeşil-beyazlı ekipteki yabancı ve Türk futbolcular hazırladıkları klipte Batman\'da şehit olan öğretmen Aybüke Yalçın’ı da unutmadı. Teknik direktör Mehmet Özdilek\'in de yar aldığı klip Batman\'da şehit olan öğretmen Aybüke Yalçın’ın fotoğrafının gösterilmesi ile başlıyor. Ardından futbolcular tek tek ekrana gelerek, \"Aybüke genç, idealist, yüreği vatan sevgisi ile dolu bir öğretmendi. Ogün çok mutluydu. Öğrencileriyle ilk kez karne dağıtmanın heyecanını yaşamıştı. Fakat arkadaşlarıyla birlikte çatışmanın ortasında kaldı. Herkesi sakinleştirmek isterken öğretmen arkadaşlarının kollarında şehit oldu. Bu ülkede Necmettinler, Hüseyin Yavuzlar, Abdurrahman Nafizler bitmez, bitmeyecek. Ay yıldızlı bayrak başımızın üstünden inmeyecek. Bir kez daha şehitlerimize Allahtan rahmet diliyoruz. Öğretmenler Günü\'nde kıymetli öğretmenlerimizin önünde saygıyla eğiliyoruz\" ifadelerini kullanıyor.

Klip şehit öğretmen Yalçın’ın fotoğrafının tekrar ekrana gelmesi ve \'24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun’ yazısı ile sona eriyor.

Görüntü Dökümü

-------------------------

- Hazırlanan klibin görüntüsü



KONYA, (DHA)-

========================================================

4)BUZAĞI ARAÇ BAGAJINDA TEDAVİ EDİLDİ

ARDAHAN\'ın Posof İlçesi Kol köyünde hastalanan buzağı araç bagajında veterinere getirildi. Koy köyünde ikamet eden Temel Özdemir\'e ait 20 günlük buzağı rahatsızlanınca sahibi tarafından araçla ilçe merkezine getirildi. Veteriner hekim hasta buzağıya ilk müdahaleyi bagajda yaptı. Buzağı sahibi Temel Özdemir, sabah ahıra gittiğimde koşup, oynayan buzağı aniden fenalaştı. Bende aracımla veterinere getirdim. İnşallah iyi olur\" dedi.Aracın bagajında yatan buzağı vatandaşların meraklı bakışları arasında tedavi edildi.

Görüntü Dökümü

-------------------------

Aracın bagajında yatan buzağı

Veterinerin müdahalesi

Sahibinin konuşması

Buzağının bagajdan alınıp tezgaha yatırılması

Tedavisi ve serum takılması

Detaylar

Haber-Kamera:Alper TURGUT/ POSOF(Ardahan),(DHA)

=====================================================

5)RECEP GÜRKAN\'DAN KÜTAHYALI\'YA \'BOŞNAK BÖREKLİ\' TEPKİ

EDİRNE Belediye Başkanı Recep Gürkan, bir televizyon programında Boşnaklara yönelik sözleri nedeniyle tepki alan Rasim Ozan Kütahyalı\'yı \'Boşnak böreği\' yiyerek protesto etti. Gürkan, \"Bazı kendini bilmezler, bazı meçzuplar, bazı zavallılar milleti etnik kökenleri ya da inançları itibariyle bölmeye çalışıyorlar\" dedi.

Edirne Belediye Başkanı CHP\'li Recep Gürkan, bir televizyon programında Boşnaklara yönelik sözleri nedeniyle tepki alan Rasim Ozan Kütahyalı\'yı protesto etti. Şükrüpaşa Mahallesi\'ndeki bir Boşnak börekçisine giden Gürkan, Boşnakların meşhur böreğini yiyerek gazetecilere açıklamalarda bulundu. Boşnakların Türk milletinin değerli ve anlamlı bir parçası olduğunu ifade eden Gürkan, \"Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti\'ni kurarken, Türkiye Cumhuriyeti\'nin kuruluşunda emeği geçen, can veren, kanını döken hiç kimseyi \'sen şusun\', \'sen busun\' diye ayırmamıştır. Demiştir ki, \'Türkiye Cumhuriyeti\'ni kuran halka Türk Milleti denir\'. Sen Boşnak\'sın, Arnavut\'sun, Kürtsün, Çerkezsin dememiştir. Cumhuriyetin en büyük başarısı da budur. Bugün geldiğimiz noktada bakıyoruz ki, bazı kendini bilmezler, bazı meçzuplar, bazı zavallılar milleti etnik kökenleri ya da inançları itibariyle bölmeye çalışıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti\'nin 94 yıldır en büyük başarısı, bütün inançları, bütün kültürleri, etnik kökenleri biraraya getirmesi ve ondan bu Cumhuriyeti ilelebet payidar kılacak ve sonsuza kadar böldürmeyecek tek bir millet yaratmış olması. Biz yeri geldiğinde hepimiz Boşnak oluruz, Arnavut oluruz, Kafkas kökenli oluruz, Myanmar\'da ki Müslüman oluruz. Bunlar hepimizin gurur duyduğu kökenler ve inançlar. Ama asıl mesele büyük Türk milletinin bir ferdi ve parçası olabilmek\" dedi.

Rasim Ozan Kütaylı\'nın sözlerinin \'insanlık suçu\' olduğunu anlatan Gürkan, \"İsmi, sıfatı, kimliği kim olursa olsun bir insanın kökenine, inancına saygısızlık yapmak hele hele saldırıda bulunmak kabul edilebilecek bir şey değil. Bu bir insanlık suçudur. Bu bir kendinden olmayanı hor görmek, aşağılamaktır. Bunu kim yapıyorsa yapsın kabul edilmesi mümkün değil. Hele hele bu zihniyetteki insanların halkın sürekli izlediği televizyon, gazete, radyo gibi ortak paydalarda yer alması gerçekten halkı derinden yaralıyor. Ve dolayısıyla biz insan olma, millet olma özelliklerimizi yitiriyoruz yavaş yavaş. Çünkü onlardan da mutlaka etkilenen var. Bunlar yanlış rol modeller. Hiçbir şekilde kabul edilmesi mümkün olmayan modeller. En son bu meczubun çalıştığı kanal işine son verdi. Bunların hiçbir yere sokulmaması lazım. Bunları kendi hayal dünyalarında bırakacaksınız, ne istiyorlarsa onu yaşasınlar ama toplumun gözü önünde olmaması gereken insanlar. Çünkü işledikleri gerçekten bir insanlık suçu\" şeklinde konuştu.

Gürkan değerlendirmelerinin ardından gazetecilere Boşnak böreği ikram etti.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

-Gürkan\'ın börekçiye gelişi

-Gürkan ve salondaki basın

-Gürkan\'ın açıklaması

-Boşnak böreği

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN/EDİRNE,(DHA)-

================================================================