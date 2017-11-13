DHA YURT BÜLTENİ-6

1)OTURULAMAZ RAPORU VERİLEN EVDE YAŞIYOR, ULAŞIMINI TELEFERİKLE SAĞLIYOR

RİZE’nin Çayeli İlçesi Çukurluhoca Köyü’nde,72 yaşındaki Mehmet Taşçı, 2 yıl önce bölgede yaşanan heyelanda oturulamaz raporu verilen evinde gidecek yeri olmadığı için eşi ile birlikte heyelan tehlikesine rağmen yaşamayı sürdürüyor. Taşçı, tehlikeye rağmen 2.5 kilometre dik yolu yürümeyi göze alamadığı zamanlarda evine ilkel teleferikle gidip geliyor.

Çayeli İlçesi Çukurluhoca Köyü’nde, Taşçı ailesinin yaşadığı evin çevresinde 2 yıl önce heyelan meydana geldi. Eve, alt kısmında kopan toprak kütlesi nedeniyle oturulamaz raporu verildi. Ancak gidecek yeri olmayan Mehmet Taşçı eşi Güldane ve oğlu Hamit Taşçı ile birlikte heyelan tehlikesine rağmen evde yaşamayı sürdürüyor. Taşçı, tehlikeye rağmen 2.5 kilometre dik yolu yürümeyi göze alamadığı zamanlarda evine ilkel teleferikle gidip geliyor. Taşçı, 310 metre uzunluğa sahip eğimli yamaca kurulu teleferikle ana yoldan evine ulaşıyor.

“YAĞAN HER YAĞMURDA KORKUYORUZ

2 yıl önce yaşanan heyelan afetinde evine oturulamaz raporu verildiğini anlatan Mehmet Taşçı, gidecek yeri olmadığı için evde kalmayı sürdürdüğünü ve kendisine verilecek evi beklediğini söyledi. Taşçı, “Devletimizin bize ev vermesini bekliyoruz yada kendi gücümüz ile evimizin altını beton yapmayı düşünüyoruz. Yağan yağmurlarda çok korkuyoruz ama gidecek başka yerde yok. Son yağan yağmurda ırmaklar taştı, hiçbir tarafa gidemedik. Evde kaldık. Kaptan gemiyi en son terk eder dedik yattık, uyuduk dedi.

“KORKSAMDA BİNİYORUM\"

Evlerine gelen araç yolunun heyelanda hasar gördüğünü belirten Mehmet Taşçı, “Yolumuz kapalı bende teleferikle işlerimi görüyorum. Bende mecburi kaldığımda bu teleferiğe korkarak ta olsa biniyorum. 310 metre uzunluğunda bir teleferik. Dere üzerlerinde yerden yüksekliği 200-300 metreye çıkıyor. Ana yoldan eve gelen dik patika yolu çıkmaktansa bu teleferiğe biniyorum\" diyerek en kolay çözümün bu olduğunu belirtti.

Yaşanan heyelanlarda evlerinin deprem olur gibi sallandığını belirten Güldane Taşçı da “Evimizin etrafı koptu. Son heyelanda çok korktuk ama bir yere çıkıp gidemedik. Oturulamaz raporuna rağmen evimizde çekinerek oturuyoruz ama nere gidelim? Bir ev yapmayı düşündük ama olmadı mecbur burada oturuyoruz. Teleferik vagonu ile bazen eşim gidip geliyor. Bize tehlikeli gelmiyor, korkmuyoruzö dedi.

Görüntü Dökümü

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Ev detayları

Aileden detay

Yol detayları

Teleferikle ulaşım detayı

Mehmet ve Güldane Taşçı ile röp.

Haber: Muhammet KAÇAR - Kamera: Aytekin KALENDER RİZE-DHA

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2)ANTALYA\' DA 2 ÇOCUĞUNU ÖLDÜRÜP İNTİHAR EDEN ŞAHIS 2 YIL ÖNCE DE İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞ

Görüntü Dökümü

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- Göksel A.\'dan görüntü

- Pencereden sarkarken

- İtfaiyeden

- Polis ve sağlık ekipleri

- Vatandaşlardan

- Özel harekat ekipleri

- Detaylar

Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)

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(ÖZEL)

3)GİRESUN\'DA \'MAVİ GÖL\' BÜYÜLÜYOR

GİRESUN\'un Dereli İlçesi sınırlarında yer alan Kuzalan Tabiat Parkı içinde, Doğu Karadeniz Bölgesi\'nde sodalı suyun dere halinde aktığı tek yer olma özelliğine sahip Mavi Göl, turkuaz rengi ile oluşan eşsiz görüntüsüyle görenleri kendisine hayran bırakıyor.

Giresun il merkezine 32 kilometre uzaklıkta bulunan 20 bin nüfuslu Dereli ilçesindeki Kuzalan Tabiat Parkı içerisinde yer alan Mavi Göl doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini büyülüyor. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği tabiat parkı ve Mavi Göl, bin 800 metre devam eden traverten ve şelalesi ile dikkati çekiyor. Doğu Karadeniz Bölgesi\'nde sodalı suyun dere halinde aktığı tek yer olma özelliğine sahip Mavi Göl\'de su özellikle belirli aylarda turkuaz rengine bürünmesi ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor. Büyüklü küçüklü 3 gölden oluşan, halk arasında sodalı göl olarak da adlandırılan Mavi Göl, kireç taşları ve sodalı suyun etkisiyle turkuaz renkte akması doğaseverlerin yanı sıra fotoğraf tutkunları için de adeta görsel şölen oluşturuyor.

KAYNAK DEĞERİ YÜKSEK

Doğa Koruma ve Milli Parklar Giresun Şube Müdürü Ertan Kuduban, Giresun’da ikisinin Ağustos ayında tescillendiği 6 tane tabiat parkının bulunduğu bunlardan 4’ünde tesisleşmenin devam ettiğini söyledi. Koçkayası, 7 Değirmenler, Ağaçbaşı, Aymaç, Köroğlu tabiat parklarının yanı sıra kentte bu yıl en fazla ziyaretçi alan Kuzalan Tabiat Parkı ile tabiat turizmini geliştirmeye çalıştıklarını belirten Kuzalan, tabiat parkının kaynak değerinin çok yüksek olduğunu da dile getirdi.

\"BURALARI KORUYACAĞIZ\"

Kuzalan Tabiat Parkı’nın dünyada eşi benzeri çok nadir olan travertenler oluşan bir bölge olduğuna değinen Kuduban, “Travertenlerin yanı sıra yine bu bölgede Karadeniz’in tek sodalı deresi olan Göksu deresi üzerindeki 5 gölden oluşan Mavi Göl adını verdiğimiz alanı da Kuzalan Tabiat Parkına dahil ettik. Buranın yürüyüş yolları, seyir terasları bitti. Konaklama tesislerinin yapımına başlayacağız. Kuzalan Tabiat Parkı 20 bin ziyaretçi aldı. Yaklaşık 3 yıl önce keşfedilen Mavi Göl ise çevresinde hiçbir tesisleşme olmamasına rağmen 300 bin kişi bu alanı ziyaret etti. Özellikle bu sene yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgi gösterdiği Mavi Göl bölgesinde, önümüzdeki aylarda insanların çok rahat ulaşabileceği yürüyüş yolları ile otopark düşünüyoruz. Buraları hem koruyacağız hem yöre halkına gelir getirici yatırımlar düşünüyoruzö dedi.

\"KARADENİZ’İN TEK SODALI DERESİ\"

Bölgenin bir kalker bölgesi ve onun üzerinde bir çok su çeşidi de bulunduğuna işaret eden Kuduban \"Ayder ve Uzungöl markalaşan yerlerden. Marka değerini öne çıkarıp devamında diğer yerleri ön plana çıkaracağız. Dereli’deki bu güzelliklerimizle Ayder ve Uzungöl ile mücadele ediyoruz. Kuzalan’ı Doğu Karadeniz’in travertenleri olarak değerlendiriyoruz. Bir kalker bölgesi ve onun üzerinde su çeşidi var. Oradaki minarel sular bir traventer yolu oluşturmuş. Bu anlamda çok değerli bir alan. Bunun yanında da Göksu deresi Doğu Karadeniz’in tek sodalı deresi. Ender bulunan bir alan\" diye konuştu.

\"ÇEVREYİ KORUMALI VE DEĞERİNİ BİLMELİYİZ\"

Bölgesel düzeyde tanınan tabiat parklarını yapılacak çalışmalarla ulusal ve uluslararası düzeyden tanınabilirlilik düzeyine çıkarmaları gerektiğini de vurgulayan Kuduban “Bu seviyeye ulaşırsak dünyada bilinen alanlar olacak. Yerel halk da böylece sahip çıkacak ve tüm kesim buraları koruyacak. Elimizdeki değerlerin değerini bilmeli ve ona göre çalışmalar yapmalıyız. Çevreyi korumalı ve değerini bilmeliyiz. Bu konuda ilimizdeki diğer paydaşlarımızla ortak çalışmalar içindeyizö ifadelerini kullandı.

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Mavi Göl belgeseli detayları

Milli Park Müdürü Ertan Kuduban\'ın açıklamaları

Hbaer-Kamera: Hakan KABAHASANOĞLU GİRESUN DHA



