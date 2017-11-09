DHA YURT BÜLTENİ-6

1)FABRİKADAKİ FACİA, BUHAR KAZANI YAKILIRKEN MEYDANA GELMİŞ

BURSA\'da, tekstil fabrikasının boya atölyesinin buhar kazanında dün meydana gelen, 5 kişinin öldüğü, 16 kişinin de yaralandığı patlamayla ilgili soruşturma sürerken, kazanın, işçilerin yakmaya çalıştığı sırada patladığı ortaya çıktı. Olayda oğlu 37 yaşındaki Yavuz Demir ölen, kızı Nurefşan Makas da yaralanan iş yeri sahibi Şükrü Demir de gözaltına alındı. Cenazelerden 2\'sinin tamamen parçalandığı, 3\'ünün ise tanınmayacak durumda olduğu belirtildi. Merkez Gürsu ilçesinde, dün saat 10.49\'da, Şükrü Demir\'in sahibi olduğu Gökkuşağı Tekstil Fabrikası\'nda patlama meydana geldi. Boya atölyesinin buhar kazanındaki patlamanın, bu bölümde çalışan 9 işçinin kazanı yakmak istediği sırada yaşandığı ortaya çıktı. Buhar kazanının basınç nedeniyle patladığı iddia edilirken, fabrikada ve boya atölyesinde büyük hasar meydana geldi. Çalışanlardan 18 yaşındaki Yasir Saraç, Suriye uyruklu 55 yaşındaki Sadık Huceyce, 35 yaşındaki Muhammed Baddih, 30 yaşındaki Samir Haşom ile fabrika sahibinin oğlu Yavuz Demir, patlamada yaşamını yitirdi. Olayda 16 kişi ise yaralandı.

Patlamada hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri, Bursa Adli Tıp Kurumu\'nun morguna kaldırıldı. Cenazelerden 2\'sinin tamamen parçalandığı, 3\'ünün ise tanınmayacak durumda olduğu öğrenildi. Suriye uyruklu 2 kişinin cenazelerinin teşhisi için yakınlarına ulaşılamayınca Bursa Valiliği devreye girdi. Valilik, gece saatlerinde ulaştığı ve Şanlıurfa\'da oturduğu öğrenilen aileleri, Bursa\'ya çağırdı. Suriye uyruklu 3 kişinin cenazesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şubesi\'nde bugün kılınacak cenaze namazı sonrası Hatay üzerinden Suriye\'ye gönderilecek. Yaşamını yitiren Yavuz Demir ile Yasin Saraç\'ın cenazeleri ise Bursa\'da toprağa verilecek.

YARALILARDAN 10\'U TABURCU EDİLDİ

Patlamanın ardından 16 yaralı, Bursa\'daki Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Muradiye ve Çekirge devlet hastanelerine kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan yaralılardan 10\'u, dün taburcu edilirken, kalan 6 yaralının tedavisine hastanelerde devam edildiği belirtildi. Yaralılar arasında iş yeri sahibi Demir\'in kızı Nurefşan Makas da bulunurken, Makas\'ın Çekirge Devlet Hastanesi\'nin genel cerrahi servisinde tedaviye alındığı ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

FABRİKA SAHİBİ, GÖZALTINDA

Bu arada kazayla ilgili soruşturma sürerken, iş yeri sahibi Şükrü Demir\'in patlamadan sonra gözaltına alındığı öğrenildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı\'nca görevlendirilen 3 müfettişin patlamayla ilgili araştırmasının da sürdüğü öğrenildi. Ölen işçilerin sosyal güvencesinin olup, olmadığını da araştıran müfettişlerin geniş kapsamlı rapor yazacağı, ayrıca görevlendirilen bilirkişilerin ise fabrikada araştırma yaparak, patlamanın nedenini tespit edeceği kaydedildi.

9 KİŞİLİK YEMEK İSTEMİŞLER

Patlamada buhar kazanının bulunduğu bölümde çalışan personelin öğle saatlerinde kendilerine 9 kişilik yemek getirilmesi için sipariş verdiği, bu kişilerden 4\'ünün ise patlamada hayatını kaybettiği öğrenildi.

Hüseyin TÜCCAR- Berktuğ ÖNCÜ- Enver Fatih TIKIR- Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA) -

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2)İLK İŞ GÜNÜNDE 4\'NCÜ KATTAN DÜŞÜP ÖLDÜ

KONYA\'da bir inşaatta kalıp ustası olarak çalışan Suriye uyruklu 22 yaşındaki Cesim El Halife, dengesini kaybedip 4\'üncü kattan düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Cesim El Hanife\'nin bugün ilk iş günü olduğu öğrenildi. Olay, saat 09.45 sıralarında merkez Karatay İlçesi Karakulak Mahallesi Arifbey Sokak üzerinde bulunan bir apartman inşaatında meydana geldi.Bir inşaatta çalışan Cesim El Halife, iddiaya göre, 4\'üncü katta kalıp çaktığı sırada dengesini kaybedip, toprak zemine düşmesi sonucu ağır yaralandı. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan El Halife, ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Cesim El Halife, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cesim El Halife\'nin bugün ilk iş günü olduğu öğrenildi. İnşaattaki diğer işçilerin çalışmaya devam etmesi ise dikkat çekti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden detay

- Çalışanlardan detay

- polisin incelemesi

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA)

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3)GÖLBAŞI\'NDA HURMA HASADI BAŞLADI

ADIYAMAN’ın Gölbaşı İlçesi’nde \'cennet elması\' olarak adlandırılan hurma hasadına başlandı.

Gölbaşı\'nın Karaburun, Azaplı, Kekikli ve İnekli köylerindeki 500 dönüm alanda üretimi yapılan hurmanın hasadına başlandı. Bu yıl yaklaşık 4 bin 500 ton civarında hurma hasadı yapılması beklenen ilçede, toplanan ürünler kilosu 1 lira ile 1 lira 30 kuruş arasında satışa sunuluyor. 16 yıl önce 10-15 dekarlık bir alanda hurma üretimine başlandığını belirten Gölbaşı Ziraat Odası Başkanı Doğan Güven, \"Gölbaşı genelinde 4 bin 500 tona yakın hurma üretimi yapılıyor. Bir hurma ağacından 100-140 kilo arası hasılat alıyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Hurma hasadı

- Hurma üreticisi İbrahim Taymur ile röp.

- Toplanan hurmaların kasalara konulması

- Gölbaşı Ziraat Odası Başkanı Doğan Güven ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZ-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 425 MB

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4)GOFRETLE KANDIRIP 4 AY BOYUNCA İSTİSMAR ETTİĞİ İDDİASIYLA GÖZALTINA ALINDI

ANTALYA\'da fayans ustası 54 yaşındaki H.A., gofret ile kandırdığı kız çocuğu 9 yaşındaki H.Ö.\'yü 4 aydır istismar ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Muratpaşa İlçesi\'ndeki bir ilkokulda 4\'üncü sınıf öğrencisi H.Ö., sınıf öğretmenine, aynı binada oturan komşuları H.A.\'nın kendisine yaklaşık 4 aydır gofret alıp eve götürdüğünü, yatırdıktan sonra üzerine abandığını, bunu en son 5-6 gün önce yaptığını söyledi. Okul yönetiminin durumdan haberdar edilmesi üzerine polise haber verildi. Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 çocuk babası H.A.\'yı gözaltına aldı. Olayı öğrenenler tarafından tartaklanan, linç edilmek istenen H.A., sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğine götürüldü. Şüphelinin, ifade işleminin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)-

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5)ALACAK KAVGASINDA KAN AKTI: 1\'İ AĞIR 4 YARALI

ADAPAZARI şehir merkezinde iki genç arasında çıkan bıçaklı kavgada 1\'i ağır 4 kişi yaralandı.

Olay, kent merkezindeki Papuççular Mahallesi\'nde muhtarlık önünde meydana geldi. İddiya göre 17 yaşındaki Enes Anık kendilerine ait otoparkta alacak verecek meselesi yüzünden arkadaşı 22 yaşındaki Ümit Pekçalışkan ile tartışmaya başladı.Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine iki gencin babaları Turgay Pekçalışkan ve 48 yaşındaki Cengiz Anık da olaya müdahale etti. İki grup arasında çıkan kavgada iki genç ve babaları aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı.

Olayı gören çevredekiler durumu hemen 112 ve polise bildirdi. Yaralılardan sağ bacağından bıçaklanan Enes Anık, sırtından bıçaklanan babası Cengiz Anık Toyotasa Acil Yardım Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Diğer yaralılar Ümit Pekçalışkan ve göğsünden aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan babası Turgay Pekçalışkan da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan ve yoğun bakımda tedavi altına alınan Turgay Pekçalışkanın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinde yaralılar

-Yaralıların ambulansa alınması

-112 ve polis detayları

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya),(DHA)-