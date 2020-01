DHA YURT BÜLTENİ-6 

OTO AKSESUARCILARI CAM FİLMİ YASAĞINDAN DERTLİ: BÖYLE DEVAM EDERSE İŞTEN ÇIKARMALAR OLACAK

ARAÇLARA takılan cam filminin yasaklanmasına ilişkin tartışmalar devam ederken, Diyarbakır\'daki oto aksesuar işletmecileri, yasağın mağduriyetler yaşatacaklarını belirterek, yasaklama iptal edilmezse personel çıkarma zorunda kalacaklarını dile getirdiler.

\"DAHA ÖNCE TAKILAN CAMLARA FİLMLER ŞİMDİ SÖKÜLÜYOR\"

Türkiye\'deki yaklaşık 5,5 milyon aracı ilgilendiren cam filmi yasağı düzenlemesinin hayata geçmesiyle araç sahipleri fimleri sökmek için oto aksesuarlara akın etti. Trafikte ceza kesilmemesi için camlardaki filmlerin sökme zorunda kalan araç sahiplerinin düzenlemeye tepkileri sürerken, düzenlemenin esnaflarıda mağdur ettiği belirtildi. Diyarbakır Oto Sanayi Sitesi\'ndeki oto aksesuar işletmecisi Bülent Taş, cam filminin 4 ay önce serbest bırakılmasının ardından çok sayıda kişinin araçlarını getirip camlarına film taktıklarını belirterek, o araçların bugün ise taktıkları filmleri sökmeye getirdiğini söyledi. Mağdur olduklarını anlatan Taş, \"Elimizde inanılmaz stoğumuz var. Devletin yeni bir karar vermesini bekliyoruz. Koyu filme karşıyız, çok koyu olmasın ama, biraz daha açık filmler kullanılabilinir. Şu an günden 30-40 araç camlardaki filmleri sökmek için bize geliyor. Sökme için 20-30 lira alıyoruz. Daha önce ise günde en az 20 araca film taktırıyorduk. Biz de 25 dolayında personel çalışıyor. Buradan devlet büyüklerine sesleniyorum, oto aksesuar sektöründeki işletmecilerin gelirinin büyük bir bölümü cam filminden sağlanıyor. Bu soruna bir an önce çözüm getirmeleri geriyor. İnsanlar mağdur, bazı işletmeler kapanabilir. Böyle giderse personeli işten çıkarmak zorunda kalacağız ve küçülmeye gideceğiz\"dedi.

\"400 LİRA CEZA ALDIM, FİLMİ SÖKMEK ZORUNDA KALDIM\"

Diyarbakır\'da müteahhitlik yapan İrfan Baran ise, önceki gün aracına 400 lira ceza yazılmasının ardından camdaki filmi sökmek için sanayiye getirdiğini belirterek, \"Filmli camların sökülmesine karşıyım. Milyonlarca insan sevdiği için araçlarının camlarını filme kapatmış. Ama bir dayatmayla sökmek zorundayız. Aracıma yakıştığı için film takmıştım. Tamamen saf ve temiz duygularla yapmıştım. Çıkan son düzenlemeden sonra filmlerin sökülme zorunluğu geldi. Dün aracım ile il dışına çıktım. 400 lira ceza aldık. Mecburiyetten ve istemeye istemeye söküyoruz. Bu uygulama sektöre de olumsuzluklar yaşatacak\"diye konuştu.

\"EKMEĞİMİZİ ELİMİZDEN ALDILAR\"

Oto aksesuarcı Firket Yıldırhan da, düzenlemenin işlerini olumsuz etkileyeceğini dile getirerek, \"Ekmeğimizi elimizden aldılar. Şu an bir iş yapamıyoruz. Herhangi bir kazanç yok. Daha önce 100 ila 500 lira arasında değişin filmlerimiz vardı. Şu anda sökmeye ise 50 lira civarında alıyoruz. Daha önce çektiğimiz filmli araçlar gelip filmlerini söküyoruz. Müşterimiz oldukları için ücret almıyoruz. Uygulamanın iptal edilmesini değil, uygun bir şekilde düzenleme yapılaması gerekiyor\"dedi.

İYİ PARTİ KOCAELİ İL BAŞKANI BİR HAFTADA GÖREVİ BIRAKTI

İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Haluk Ulusoy geçen hafta göreve atanırken, bugün ise sağlığını gerekçe göstererek görevini bıraktı.

İş adamı Haluk Ulusoy, geçen hafta İYİ Parti Kocaeli İl Başkanlığı görevine atandı. Haluk Ulusoy\'un göreve başlamasıyla birlikte daha önce sosyal medya hesabından yaptığı, \'Devlet Bahçeli, Allah bize tez zamanda senin helvanı yemeyi nasip etsin\' paylaşımı gündeme gelirken, özellikle MHP\'lilerin tepkilerine neden oldu. Ulusoy, 16 Nisan referandum sonuçlarının açıklandığı gece kızgınlıkla yaptığı, paylaşımı sildiğini belirtti. Haluk Ulusoy yaptığı açıklamada, \"Referandumda, Sayın Bahçeli\'nin bana göre MHP\'nin kuruluş değerlerine, rahmetle, saygıyla andığım Alparslan Türkeş\'in kurduğu partinin değerlerine aykırı hareket ettiğini ve kendisine verilen oyların karşılığını vermediğini, Ak Parti\'ye yaklaşarak partisine ve seçmenine sırtını döndüğünü düşündüğüm için o akşamın kızgınlığıyla yapılmış paylaşımdır. İşin özünde, kendisi Türkiye\'de belli bir seçmen kitlesine sahip olan MHP\'nin genel başkanıdır. Makamını saygı ve sevgiyle hürmet ederiz. Bugün kendisinin giydiği cekettir. Kişisel olarak yaptığının hâlâ yanlış olduğunu düşünüyorum,. Bu sebeple de İYİ Parti\'nin üyesi oldum. Türkiye\'de iyi şeyler yapmak için göreve talip oldum. Görevlendirildim, iyi insanların aldığı oyu, söz verdiği şekilde kullanacağı, seçmenine yanlış yapmayacağı iyi bir hareketin içindeyiz. Herkesi de iyi şeyler yapmak için İYİ Parti\'ye bekliyoruz\" dedi.

Bir haftadır görevde olan Haluk Ulusoy bugün yaptığı yazılı açıklama ile sağlığını gerekçe göstererek, görevinden ayrıldığını bildirdi. Haluk Ulusoy\'un açıklaması şöyle: \"Geçen hafta İYİ Parti Genel Merkezi tarafından atanarak il başkanı olarak görev yaptığım bir haftalık süre içerisinde şahsım üzerinden İYİ Parti\'ye gösterilen büyük teveccüh karşısında yaşadığım mutluluğu sizlere kelimelerle ifade etmem mümkün değil. Özellikle sayın Genel Başkan Meral Akşener hanımefendinin doğduğu ve büyüdüğü bu şehrin kamuoyundaki önemi malumunuzdur. Bu bilinçle gelen her telefona cevap vermek, gelen her mesaja karşılık vermek için büyük çaba gösterdim. Bir haftadır nerede ise geceleri sadece 4 saat uyku için zaman bulabildim. Gün erken başladı ve çok geç bitti. Her ne kadar bu tempodan hiçbir mutsuzluğum olmasa da, dün akşam sağlığım bu aşırı tempo karşısında uyarı vermeye başladı. Dün akşam aşırı yükselen tansiyonumu düşürmek çok uzun zaman aldı. Geçmişten beri gelen kardiyolojik problemlerimden ötürü son günlerde yüklendiğim aşırı stresin önümüzdeki günlerde de artarak devam edeceği gerçeği, eşim ve çocuklarımdan bu sebeple gelen büyük baskı, doktorumun da onlara katılması beni karar almaya zorunlu kılmıştır. İYİ Parti hareketine sağlığım el vermediği için, ilerleyen günlerde zarar vermemek adına henüz daha yolun çok başındayken İYİ Parti İl Başkanlığı görevimi bıraktığımı kamuoyuna saygılarımla arz ederim\"

KAZADA ARAÇTA SIKIŞAN TIR SÜRÜCÜSÜ BÖYLE KURTARILDI

BURSA’nın Orhangazi İlçesi’nde gece yarısı meydana gelen trafik kazasında bir TIR, önde gitmekte olan ve kırmzı ışıkta duraklayan bir başka TIR’a arkadan çarptı. Kaza yapan aracın sürücüsü direksiyon başında sıkıştı. Hurdaya dönen TIR içinde sıkışan sürücüyü kurtarma ekipleri yaklaşık 2 saatlik bir çalışma sonunda sıkıştığı yerden çıkardı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza gece saat 01.30 sıralarında Yalova-Bursa karayolu Orhangazi- İznik yol kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre Caner Çelik (34) idaresindeki 16 DY 668 çekici plakalı hurda kağıt yüklü bir TIR Bursa’dan Yalova istikametine seyir halindeyken İznik ışıklı kavşağında kırmızı ışıkta durakladı. Bu sırada arkadan gelmekte olan Mehmet Yılmaz (49) idaresindeki 42 FGT 45 plakalı bir başka TIR yavaşlayan TIR’a arkadan çarptı.

ARAÇ İÇİNDE SIKIŞTI

Kazada, öndeki araca arkadan çarpan TIR’ın sürücüsü Mehmet Yılmaz araç içinde sıkıştı. Kazayı farkeden vatandaşlar 112 Acil Servise haber verdi. Sağlık ekipleri yaralı TIR sürücüsüne ilk müdahaleyi sıkıştığı yerde yaptı. Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri direksiyon başında sıkışan sürücüyü kurtarmak için nefes kesen bir çalışma başlattı.

2 SAATLİK ÇALIŞMA SONRASINDA ÇIKARILABİLDİ

İki aracın çarpışması sonucu hurdaya dönen TIR’dan sürücüyü çıkarmak için olay yerine vinç çağrıldı. Öndeki TIR’ı çekmek için çalışma yapan vinç başarılı olamayınca TIR’ın dorsesini çektirerek sürücünün kurtarılmasına yardımcı oldu. Yaralı TIR sürücüsü Mehmet Yılmaz tam 2 saat süren bir çalışma sonrasında çıkarılarak ambulansa hastaneye götürüldü. Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan Mehmet Yılmaz burada tedavi altına alındı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

MALKARA\'DA 8 BİN KAÇAK CEP TELEFONU ELE GEÇTİ

TEKİRDAĞ\'ın Malkara İlçesi\'nde polisin bir minibüste yaptığı aramada yurda kaçak olarak sokulan piyasa değeri 20 milyon lira olduğu belirtilen 8 bin adet cep telefonu ele geçirildi.

Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yurda kaçak sokulan cep telefonlarının ilçeye getirileceği ihbarı üzerine hareket geçerek, aracı belirledi. Takibe alanın araç durdurularak yapılan aramada 43 kilo içine gizlenmiş 8 bin adet değişik markalarda cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınırken, ele geçirilen kaçak cep telefonlarının piyasa değerinin yaklaşık 20 milyon lira olduğu belirtildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

\'ESCORT ÇETESİ\'NİN 8 ŞÜPHELİSİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

ADANA merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, \'Eskortluk sitesi\' adı altında fuhuş çetesi kurduğu ve fuhuşa yer temin ettiği iddiasıyla yakalanan 13 kişiden, 2\'si kadın 8 kişi adliyeye sevk edildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği\'nde görevli ekipler tarafından, eskort sitelerine yönelik başlatılan soruşturmada, 37 eskort sitesi ve buralara 1000 ila 2 bin 500 lira arasında ilan ücreti verip fuhuş yapan 240 kadın takibe alındı. Yaklaşık 3 ay süren soruşturma ardından polisler, Adana, İstanbul, Ankara, Mersin, Eskişehir, Düzce, Malatya ve Amasya\'da operasyon düzenledi. Polisin yaptığı eş zamanlı operasyonda \'Hoca\' takma isimli çete lideri olduğu öne sürülen 33 yaşındaki H.A.\'nın da arasında bulunduğu 4\'ü kadın 13 kişi gözaltına alındı.

RAKİP SİTELERE SİBER SALDIRI

\'Fuhuşa aracılık, fuhuş amacıyla örgüt kurmak, örgüt üyeliği ve örgüte yardım\' suçlamasıyla sorgulanan çete üyelerinin, fuhuş işinden yaklaşık 2 milyon 700 bin liralık gelir elde ettiği belirlendi. Çete elebaşı olduğu öne sürülen H.A.\'nın kız arkadaşı E.Y.\'nin banka hesabını aylık 10 bin lira karşılığında çete için kullandırdığı, S.Ö. ve E.K.\'nin örgüte bilişim alanında teknik destek verdiği ve rakip olarak görülen başka eskort sitelerine siber saldırı yaptıkları ortaya çıktı.

İŞ BULAMAYINCA CİNSEL İÇERİKLİ MAKALE YAZMIŞ

Gözaltına alınan B.K.\'nin de sitedeki tanıtım makalelerinin 100 kelimesi 1 TL karşılığında yazdığını söyledi. B.K., \"Kilolu olduğum için kimse bana iş vermedi. Para kazanmak için bu tarzda makaleler yazmaya başladım\" dedi.

Emniyette sorguları tamamlanan 13 kişiden, 2\'si kadın 8 kişi adliyeye sevk edilirken 5 kişi ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

OTOMOBİLİN ÇARPMASIYLA BETON MİKSERİNİN ALTINA FIRLAYAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

KONYA\'da otomobilin çarpmasıyla, önündeki beton mikserinin altında fırlayan motosiklet sürücüsü İrfan Kulekaya, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, bugün 09.45 sıralarında merkez Karatay İlçesi Ankara Yolu Hüdai Caddesi Köprülü Kavşağı alt geçidinde meydana geldi. 37 yaşındaki Mehmet Büyükdere yönetimindeki 06 BC 2543 plakalı otomobille önündeki motosiklet ve beton mikserini sollamak istedi. İddiaya göre bu sırada Büyükdere\'nin kullandığı otomobil, önündeki 18 yaşındaki İrfan Kulekaya idaresindeki 07 EDD 61 plakalı motosiklete çarptı. Başında kask takılı olan Kulekaya da çarpanın şiddetiyle motosikletiyle birlikte önündeki 35 yaşındaki Ebubekir Yıldız\'ın kullandığı 42 EB 627 plakalı beton mikserinin altına fırladı. Motosikletle mikserin altında yaklaşık 50 metre sürüklenen Kulekaya, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi. Kanlar içinde kalan Kulekaya, yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Kulekaya\'dan geriye bir çift ayakkabısı ve kaskı kaldı. Araç sürücüleri Büyükdere ve Yıldız ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BÜYÜKELÇİ BERGER\'DEN, ŞAHİN\'E ZİYARET

AVRUPA Birliği (AB) Türkiye Delegasyon Büyükelçisi Christian Berger, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin\'i makamında ziyaret etti.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Gaziantep\'e gelen Berger, Şahin\'i makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında kent hakkında bilgiler veren Şahin, belediye ile Avrupa Birliği arasında uyumlu bir çalışma içerisinde oldukların ifade etti. Şahin, göçten en çok etkilenen bölgenin Gaziantep olduğunu dile getirerek, \"Göçten en çok etkilenen bölgenin belediye başkanı olarak, bize etkileri var. 6 yıldan bu yana hem sosyal projeler hem göçün getirdiği yerel yönetim projeleri var. Uluslararası olan büyük bir sorunu tek başına Türkiye\'nin ya da tek başına bir yerel yönetim çözmesi mümkün değil. Dolayısı ili bunun için hep birlikte oturup yükü paylaşmamız ve en önemlisi göç olmasın diye gerekli tedbirleri almak gerekiyor. O yüzden bugünkü ziyaret çok önemli\" dedi.

Berger ise ev sahipliğinden dolayı Şahin\'e teşekkür ederek, Avrupa Birliği ile Büyükşehir Belediyesinin iş birliği içerisinde olduğunu ifade etti. Berger, \"Aslında bu şehir Türkiye\'de çok farklı alanda olan işbirliğimize bir örnek teşkil ediyor. Bir yandan zorlu konularla uğraşıyorsunuz buradaki Suriyeliler ilgili sosyal projeler gibi. Aslında bu çalışmalarımızın artık meyve verdiğini görmeye başladık. Ama bunun ötesinde bu şehirle geçmişe dayanan işbirliğimiz var. Tarım, eğitim gibi alanlarda projelerimiz vardı. Önümüzdeki yıl Avrupa Kültür Mirası yılı olacak önümüzdeki yıl umut ediyorum ki bu alanda Gaziantep\'le çalışırız. Zaten dünyanın en eski şehirlerinden birisi olduğu bir şehirde bunun için idealler olacaktır. Sonuç olarak burası medeniyetlerin beşiği\" diye konuştu.

SİVAS\'TA \'EPİLEPSİ\' SEMPOZYUMU DÜZENLENDİ

SİVAS\'ta Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) tarafından kronik bir sağlık sorunu olan \'Epilepsi\' hastalığı hakkında sempozyum düzenlendi. Yorgun düşen öğrenciler salonda uyukladı.

CÜ Kültür Merkezi Konferans Salonu\'nda düzenlenen sempozyuma Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, İl Sağlık Müdürü Dr. Adil Kaya, CÜ Tıp Fakültesi Dekan Vekili İlhan Çetin, akademisyenler ve tıp fakültesi ile hemşirelik bölümü öğrencileri katıldı. Sempozyumda CÜ Tıp Fakültesi Dekan Vekili İlhan Çetin, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Hatice Tel Aydın ile Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü ve Nöroloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof Dr. Ertuğrul Bolayır, \'Epilepsi Hastalığına Genel Bakış\' ile \'Epilepsi\'de Semptom Yönetimi ve Hastalığa Uyum\' konuları hakkında katılımcılara bilgi verdi.

\"KIRSAL KESİMDE EPİLEPSİ ORANI FAZLA\"

\'Epilepsi Hastalığına Genel Bakış\' konusu hakkında katılımcılara bilgi veren Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü ve Nöroloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Bolayır, \"Epilepsi\'de en büyük risk enfeksiyondur. Basit bir idrar yolu enfeksiyonu, diş çürüğü gibi enfeksiyonlar epileptik hastada, ya da epilepsi adayı hastalarda zemini kötüleştirebilir, epilepsiye döndürebilir. Dünyaya bakacak olursak kırsal kesimde epilepsi oranı daha fazladır. Epilepsi oranının fazla olmasında beslenme, bakım gibi koşullardan tutun da bir yaygın enfeksiyon, parazit gibi durumlar tetikleyici olabilir. Biz bize gelen hastalarda bunları sorguluyoruz\" dedi.

\"EPİLEPSİDE DÜZENLİ İLAÇ KULLANIMI ÖNEMLİ\"

\'Epilepsi\'de Semptom Yönetimi ve Hastalığa Uyum\' konusunda bilgi veren Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Hatice Tel Aydın, epilepsili bireylerin hastalığa uyumuna değinerek, \"Epilepsi bireylerle çalışırken bireyin var olan güçlerini ve yaşadığı zorlukları iyi dengelemeye çalışmamız gerekmektedir. Bunu başarabildiğimiz zaman uyumuna katkıyı sağlamış olacağız. Epilepsili bireylerin hastalığa uyumlarında önemli bir parametre de ilaç tedavisini düzenli ve önerilen şekilde sürdürebilmeleridir. Yüzde 70 oranında hastanın ilaç tedavisi ile epileptik nöbetlerden özgür, rahat bir hayat geçirme şansı vardır. İlaç tedavisinin temel amacı da nöbetin gerçekleşmesini ortadan kaldırmaktır. İlaç tedavisinde hedeflenen şey nöbetlerin tekrarlanmasını önlemektir\" şeklinde konuştu.

ÖĞRENCİLER UYUKLADI

Yaklaşık 2 saat süren sempozyumun birinci oturumunda sabah erken saatlerden itibaren konferans salonuna gelen öğrencilerin yorgun düştükleri gözlendi. Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencilerinin bir çoğunun salonda uyukladığı görüldü.

SURİYELİ ÖĞRENCİLER, GEZİ ÖNCESİ YILDIZ\'I ZİYARET ETTİ

ADANA İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü\'nce düzenlene \'Görmediklerimi Görüyorum Hayvanları Seviyorum\' projesi kapsamında hayvanat bahçesine gidecek olan 50 suriyeli öğrenci, Emniyet Müdürü Selami Yıldız\'ı ziyaret etti

Ülkelerindeki iç savaştan kaçıp, Adana\'ya gelen suriyeli ailelerin çocuklarına, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü\'nce düzenlenen, \'Görmediklerimi Görüyorum Hayvanları Seviyorum\' projesi kapsamında gezi düzenlendi. İlk etapta 50 öğrencinin, Mersin\'in Tarsus İlçesi\'nde bulunan hayvanat bahçesine götürüleceği projede öğrenciler gezi öncesi Adana İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız\'ı ziyaret etti. Ziyarette konuşan Yıldız, \"Savaşın mağduru çocuklarımızın acılarını biraz olsun hafifletmek, onları topluma daha iyi adapte etmek için bu tür faaliyetlerimiz devam edecek\" dedi. Öğrenciler, ziyaret sırasında, \'Adana Köprü Başı\' şarkısını söyledi. Ziyaretin ardından öğrenciler hayvanat bahçesine gitti.

KİLİS\'TE, 4 BİN BEBEĞE \'HOŞGELDİN\' PAKETİ

KİLİS Belediyesi tarafından 2014 yılında başlatılan \'Hoşgeldin meleğim\' projesi kapsamında bugüne kadar dünyaya gelen 4 bin bebeğin ailesi ziyaret edilerek, hediye paketleri verildi.

Kilis Belediyesi tarafından yürütülen proje kapsamında, Kilis Belediyesi Bayanlar Meslek Zenginleştirme Merkezi çalışanları tarafından yeni doğum yapmış aileler ziyaret ediliyor. Ziyaretlerde hem anneler bilgilendiriliyor, hem de yeni doğan bebeklerin ihtiyacı olan hediyeler veriliyor. 2014 yılından bugün kadar sürdürülen proje kapsamında şu ana kadar kentte 4 bin aileye ulaşıldı.

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, nüfuslarından daha fazla Suriyeliyi misafir etmelerine rağmen sosyal çalışmaları ihmal etmediklerini belirterek, \"Bu sosyal hizmetler çerçevesinde \'Hoş geldin Meleğim Projesi\' uyguluyoruz. Yani yeni doğan çocuklarımıza gerek Suriyeli gerek Türk çocuklarımızın evlerine ekibimiz giderek, anneleri bilgilendiriyor ve çocuğun ihtiyaçlarının yer aldığı hediye paketlerini veriyor. Bu şekilde insanların gönlünü kazanmaya çalışıyoruz. Barışın ve huzurun ana şehri olan Kilis’te bu tür sosyal faaliyetleri yaygınlaştırmaya çalışıyoruz\" diye konuştu.

