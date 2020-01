DHA YURT BÜLTENİ-6

ŞEMDİNLİ\'DE 6\'SI ASKER 8 ŞEHİT (EK)

1)ŞEHİT KORUCULARIN YAKINLARI ÇATIŞMA BÖLGESİNDE

Hakkari\'nin Şemdinli ilçesine bağlı Ortaklar bölgesinde, sisli hava ve kötü hava kosullarından faydalanarak sızmaya çalışan PKK\'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan güvenlik korucuları Osman Yeşil ve Alaattin Tekin\'in Derecik beldesinde bulunan yakınları, çatışmanın çıktığı bölgeye akın etti.

HAVA DESTEKLİ OPERASYON BAŞLATILDI

Şehit yakınlarının bölgedeki sessiz bekleyişleri sürerken, kaçan PKK\'lı teröristlerin etkisiz hale getirilme için bölgede hava destekli operasyonların devam ettiği belirtildi.

Görüntü Dökümü

------------------

-Şehit güvenlik korucularının yakınlarından görüntü

-Hava destekli operasyondan görüntü

-Yükselen dumanları

Haber: HAKKARİ (DHA)

========================================

2)CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU\'NDAN ŞEHİT EVİNE ZİYARET (2)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa\'nın İnegöl ilçesinde şehit Uzman Çavuş Hüseyin Gençer\'in ailesini ziyaret ederek, başsağlığında bulundu. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu; Kanaat Önderleri, Sanayici, İş Adamları ve Muhtarlar Toplantısı\'na katılmak üzere Ankara\'dan Bursa\'nın İnegöl ilçesine geldi. Kılıçdaroğlu, 11 Ağustos\'ta Bingöl\'de teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen Uzman Çavuş Hüseyin Gençer\'in İnegöl\'de yaşayan ailesini ziyaret ederek, başsağlığı dileğinde bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu\'nu şehidin babası İsmail Gençer ve ailesi ile şehidin eşi Nurgül Gençer karşıladı. Basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından Kılıçdaroğlu, İnegöl\'de bir otelde gerçekleşecek toplantıya geçti.

İnegöl\'deki toplantının ardından Kemal Kılıçdaroğlu\'nun, Bursa\'nın Orhaneli ilçesine geçip, Yörük-Türkmen Dernekleri ve Muhtarlar Buluşması\'na katılacağı, öğle yemeğini Çöreler Köyü\'nde yedikten sonra İstanbul\'a döneceği kaydedildi.

Görüntü Dökümü

------------------

Kılıçdaroğlu\'nun şehit evine girişi, şehit evinden ayrılışı, şehit evinin çevresinden detaylar, şehit ailesinden görüntü, Kılıçdaroğlu\'nun bir sonraki programına geçiş yapması

Yavuz YILMAZ- Enver Fatih TIKIR- Gürkan DURAL/İNEGÖL (Bursa), (DHA)-

===============================================================

3)AK PARTİ İL BAŞKANI ÇELENK: ENVER YILMAZ GÖREVİNİN BAŞINDADIR

AK Parti Ordu İl Başkanı Uğur Çelenk, istifası isteneceği iddia edilen Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Enver Yılmaz\'ın görevinin başında olduğunu, çıkan haberlerinde gerçeği yansıtmadığını söyledi.AK Parti Ordu İl Başkanı Uğur Çelenk parti binasında düzenlediği basın toplantısında Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz\'ın görevinden istifa ettirileceğine ilişkin çıkan haberler ve dedikodulara yönelik değerlendirmede bulundu. Başkan Enver Yılmaz\'ın 3.5 yıldır kentte gerçekleştirdiği yatırımlarla Ordu\'yu şantiyeye dönüştürdüğünü, belediyecilik alanında tarihin en büyük hizmetini aldığını belirten Uğur Çelenk, \"Son dönemlerde ilginç ve enteresan olaylara şahit olmaktayız. Büyükşehir Belediye Başkanımız Enver Yılmaz, sosyal medyada başlatılan , ardından sokak enfarmasyonu olarak devam ettirilen, bazı yerel ve ulusal medyanın içine dahil edildiği bir yıpratma bir itibarsızlaştırma organizasyonu ile karşı karşıyadır. Enver Yılmaz’ın görevinden istifa ettirileceğine yönelik iddia ve iftiralar asla gerçeği yansıtmamaktadır. Belediyeden rant beklentileri olan,ancak, bu beklentilerine karşılık bulamayan bazı gruplar ile siyasi ikbal peşinde olan kesimlerin organize ettiği bilinen bu yanlış erfermasyon geçmiş dönemlerde olduğu gibi mağlup ve yenik düşmeye mahkumdur\" dedi.

AK Partili gibi görünüp AK Parti\'ye zarar veren kişilere de tepki gösteren Uğur Çelenk, \"AK Partili gibi görünen ancak hiçbir zaman AK Parti dava şuuruna sahip olmayan bu grup ve isimler partiye hizmet etmek için değil aksine zarar vermek bir araya gelmiş kesimlerdir. Tamamen şahsi hırs ve menfaatperest düşüncelerle hareket eden ve bu düşüncelerine taraftar bulmaya çalışan zavallılara asla prim vermeyeceğiz. Çünkü AK Parti bir dava partisidir. Kendilerini AK Partili gibi göstererek, gerek sosyal medya aracılığıyla, gerekse medyayı kullanarak partimizin kurumsal kimliğine zarar veren kimse bu davanın neferi olamaz. Partimiz içinde nifak çıkması için uğraşanlar, hiçbir zaman bunu başaramadılar ve başaramayacaklardır. Bu kesimler bizim nasıl bir dava ahlakına sahibi olduğumuzu hiçbir zaman anlamadılar, anlamayacaklar. Bizim davamızda sinsilik yoktur, arkadaşının kuyusunu kazmak yoktur.Bundan önce olduğu gibi bundan sonraki süreçte de bu tür enformasyonları organize edenler ve nifak için pusuda yatanları sevindirmeyeceğiz\" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

-----------------------------

-İl Başkanı Uğur Çelenk\'in basın toplantısından görüntü

(SÜRE: 3.24 Dk) (BOYUT: 201 MB)

Haber-Kamera: Nedim KOVAN/ORDU-DHA

========================================================

4)YOLCUNUN OTOBÜSTEN İNMESİNİ İSTEYEN ŞOFÖRE 30 GÜN ÇALIŞMAMA CEZASI

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi, İzmit\'te tartıştığı kadın yolcunun otobüsten inmesini isteyen özel halk otobüsü şoförüne 30 gün çalışmama cezası verirken, araç 3 gün süre ile trafikten men edildi.İzmit\'te bir halk otobüsü şoförü, durakta bekleyen 2 kişiyi, araçtaki yolcuların ikazı üzerine son anda fark ederek durdu. Durağın ilerisinde duran otobüse yolcular bindi. İddiaya göre, özel halk otobüsü sürücüsü yolculara neden yavaş hareket ettikleri yönünde tepki gösterdi. Yaşanan tartışma üzerine aracı durduran sürücü yerinden kalkarak kadın yolcudan araçtan inmesini istedi. Yolcular, şoföre kamu hizmeti yaptığını hatırlattı. Bunun üzerine otobüs şoförü, \"Konuşma, bu benim özel arabam\" diye çıkıştı. Yolcular, \"Bu senin özel araban olsa da amme hizmeti yapıyorsun\" sözleriyle cevap verdi.

41 J 0292 plakalı özel halk otobüsü şoförünün yolcusuna yaptığı kötü davranışın ihbarını alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, görgü tanıklarının ifadelerini ve kamera görüntülerini dikkate aldı. Meclis kararı ile sürücüye 30 gün çalışmama cezası verilirken, araç ise 3 gün süre ile trafikten men edildi. Özel halk otobüsü 3 gün süreyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi otobüs garajına çekildi.

Görüntü Dökümü

-----------------------------

Cep telefonu ile çekilen görüntüler

Haber: Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli), (DHA) -

=================================================================

5)NİĞDE\'DE ANNE VE KIZI SOBADAN ZEHİRLENDİ

NİĞDE\'de, 36 yaşındaki Hatice Özgen ile kızı 18 yaşındaki Fatma Özgen evlerinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Annenin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.Olay, Merkez Sırali Mahallesi Sırali Sokak Sungur Apartmanı\'nın 4\'üncü katında meydana geldi. Hatice Özgen ile kızı Fatma Özgen, dün akşam sobayı yakarak uyudu. Sabah anne ve kızına ulaşamayan komşuları polisten yardım istedi. Evin kapısını çilingir yardımıyla açan polis tarafından baygın halde bulunan anne ve kızı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Anne Hatice Özgen\'in durumunun ağır olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

-----------------------

- Sağlık ekiplerinin koşarak apartmana girmesi

- Vatandaşlardan görüntü

- Apartmandan görüntü

- Detay görüntüler

- Yaralıların ambulansa bindirilmesi

- Ambulansın gidişi

Süre: 01\'39\" Boyut: 111 MB

Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,(DHA)

======================================================

6)BOZUK OLAN OKUL YOLU, ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENLERİN ÇİLESİ OLDU

MARDİN\'in Midyat İlçesi\'nde bulunan Selahaddin Eyyubi İlk ve Ortaokul\'a giden yolun bozuk olması, öğrenci ve öğretmenlerin çilesi oldu.

Midyat lçe merkezinde bulunan 800 öğrencinin eğitim gördüğü Selahaddin Eyyubi İlk ve Ortaokul\'unun bozuk olan 2 kilometrelik yolunun bir türlü yapılmaması, öğrenci ve velilerin tepkilerine neden oldu. Yolun bozuk olmasına tepki göstermek amacıyla bazı veliler, okul önünde düzenledikleri basın açıklamasıyla tapkilerini dile getirdi. Öğrencilerin de katıldığı açıklamada konuşan öğrenci velilerinden Salih Barış, yolun bir an önce yapılması için yetkililere çağrıda bulunarak, \"Kışın çamur var, yazın toz var. 800\'e yakın çocuk bu okula geliyor. Bu çocuklar bu okula geldiğinden beri kışın çamur, yazın toz olduğu için ailelerde perişan oluyor. Buradan yetkililere sesleniyorum, biran önce bu yolun yapılmasını istiyoruz\" dedi.

Velilerden Asya Güler de, okula giden yolun asfalt olmadığı içi yağmurla birlikte çamura, yaz mevsiminde ise toz deryasına döndüğünü belirterek, şöyle konuştu:

\"Yollarımız asfalt değil, çamur. Kışın çamur, yazın toprak, toz. En azından bu konu ile ilgili gerekirse yerel yönetimlerimizden, gerekirse de sesimizin duyulduğu her yere sesleniyoruz, rica ediyoruz bu konu ile ilgili olaya el atılmasını istiyoruz. Sizden rica ediyoruz yollarımızı yapın. En azından önümüz kış malum çamur, toprak demeden çocuklarımız okula gelip gidiyor. Sizde bu konuda el atarsanız, yolumuzu yaparsanız ciddi anlamda çok mutlu oluruz. Tüm her şey eğitim için.\"

Görüntü Dökümü

-------------------------

-Okuldan görüntü

-Velilerin bir araya gelişi

-Bozuk yolda yürüyen veliler

-Açıklamalar

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet Halis İŞ/MİDYAT (Mardin), (DHA) -

===============================================================

7)DOĞADAN TOPLADIĞI TAŞLARA HAYAT VEREN AYDIN, ATÖLYE İÇİN HAYVANLARINI SATMIŞ

ELAZIĞ\'ın Karakoçan ilçesine bağlı Kızılpınar köyünde yaşayan ve doğadan bulduğu taşları el aletleri kullanarak sanat eserine dönüştüren Abdulbari Aydın, ilk minyatür sergisini açtı. Taş oymacılık işine kendini kaptıran Aydın, Atölye açmak için hayvanlarını sattığını belirtirken, sergiyi açan Karakoçan Kaymakamı Mehmet Kocabey, \"Bu çok özel bir yetenek, maliyeti olmayan doğadaki taşları toplayarak onlara yeni şekiller kazandırıyor. Bunu ekonomiye dönüştürecek desteği ve ne gerekiyorsa yapacağız\"dedi.

Karakoçan ilçesine bağlı Kızılpınar köyünde oturan ve doğada bulduğu taşları el aletleri kullanarak sanat eserlerine dönüştüren 37 yaşındaki Abdulbari Aydın, ilk minyatür sergisini açtı. Serginin açılışına, Kaymakam Mehmet Kocabey, Karakoçan İmam Hatipliler Derneği Başkanı Ahmet Yıldız, kurum müdürleri, esnaflar ve vatandaşlar katıldılar. Aydın, doğada dolaşırken dikkatini çeken taşları önce toplayıp üzerlerine yazı yazılar yazmaya başladığını, ardından doğal renk ve desenlere sahip olan taşları şekillendirdiğini belirtirek, işlediği taşları sergilemek ve işini büyütmek için beslediği hayvanlarını satarak atölye açtığını söyledi. Taşlara hayat veren ve onları hediyelik eşya haline getiren Aydın, \"Hediyelik taşların hepsi doğal taşlardır, kesinlikle boya veya başka renklendirici malzeme kullanılmamıştır. Taşlardaki renkler hepsi kendi doğal rengidir.Kızılpınar köyündeki dağlardan topladığı renkli doğal taşlardan spiral ve çeşitli el aletleri kullanarak kılıç, balta, kama, kalkan, gitar, ağaç, kalp, şahin, kartal, at, ejderha, serçe figürleri yaptım\"dedi.

Serginin açılışını yapan Karakoçan Kaymakamı Mehmet Kocabey, \"Bu çok özel bir yetenek, maliyeti olmayan doğadaki taşları toplayarak onlara yeni şekiller kazandırıyor. Bunu ekonomiye dönüştürecek desteği ve ne gerekiyorsa yapacağız. Kendisini kutluyoruz\"dedi.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

-Serginin açılışından görüntüler

-Hayat verilen taşlardan görüntüler

-Kaymakam Kocabey\'in konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nursel ŞENGEZER/KARAKOÇAN, (DHA)-

===============================================

8)KIŞLIK YAKACAK DERDİNE DÜŞEN NİNEYE ODUN YARDIMI

RİZE’nin İkizdere İlçesi Güneyce Köyü\'ndeki evinde tek başına yaşayan ve kışlık yakacak ihtiyacı için sel sularının sürüklediği odunları toplayarak taşıdığı görüntüleri ile yürekleri burkan 90 yaşındaki Fatma Yılmaz’a yardım eli uzatıldı. İkizdere Belediyesi yaşlı kadına odun yardımında bulundu.

İkizdere İlçesi Güneyce Köyü Çarşı Mahallesi\'nde aylık 350 liraya kiraladığı evde yalnız yaşayan Fatma Yılmaz’ın sel sularının sürüklediği ve kızının dere kenarında biriktirdiği odunları taşırken görüntüleri yürekleri burkmuştu. Yılmaz\'ın ilerlemiş yaşına rağmen sırtladığı odun yükü ile yürümesi üzerine kendisine verilen odun sözüne karşılık odun toplamaktan ve taşımaktan vazgeçirilmişti.Kadının durumunu öğrenen İkizdere Belediye Başkanı Hasan Kösoğlu, devreye girdi, yaşlı kadına bir kamyon odun gönderdi. Kadına odunları kendisi teslim eden Başkan Kösoğlu, bölge kadınlarının vefakar ve çalışkan olduğunu belirterek 90 yaşına rağmen Fatma ninenin çalışma azmi ile dere kenarlarında odun topladığını ve gençlere örnek olduğunu söyledi. Kösoğlu, “90 yaş üstü kadınlar çalışmazsak ‘yaşayamayız’ diyorlar. Bu durum kahvehanelerde oturan gençlere örnek olmalı. Bu yaşta çalışan insan benim için çok değerlidir. Bizde evlatları olarak onlara elimizden geldiğince yardımcı olmalıyız. Biz onların hizmetindeyiz.ö dedi.

Belediye başkanına teşekkür eden Fatma nine, odun yardımı nedeniyle çok memnun olduğunu belirtti, eksik olan televizyon ve buzdolabı ihtiyaçları için yardım istedi. Başkan Kösoğlu’da kadına eksikliklerinin giderileceği sözünü verdi.

HAYATI ÇİLE DOLU

5\'i kız, 3\'ü erkek 8 çocuk sahibi Fatma Yılmaz\'ın hayat hikâyesi de yürek burktu. Eşi gurbette çalışırken bağ bahçe işleri yapan Yılmaz\'ın, evine giden yol olmadığı yıllarda sırtında taşıdığı erzaklarla çocuklarını büyüttüğü öğrenildi. 19 yıl önce

eşini kaybeden Yılmaz\'ın 11 yıl önce de oğullarından birinin intihar ettiği ortaya çıktı.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

Kadınla belediye başkanının görüşmesi

Kadının açıklamaları

Başkanın açıklamaları

Odunların boşaltılması

Haber-Kamera:Aytekin KALENDER DHA

======================================================

9)OSMANİYE\'NİN EN YAŞLISI, 102 YAŞINDAKİ ŞERİFE NİNE

OSMANİYE\'nin resmi kayıtlara göre, en yaşlısı 102 yaşındaki Şerife Köse, Sakızgediği köyündeki tek odalı evde yaşıyor.Köse\'nin sağlık kontrolleri, her ay İl Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri çalışanlarınca köydeki evinde yapılıyor. Aydın\'ın Söke ilçesinde, 1915 yılında doğan Köse, yaşlılık maaşıyla geçindiğini söyledi. Eşini 40 yıl önce, 2 çocuğunu ise bir süre önce yaşlılığa bağlı olarak kaybettiğini anlatan Köse, yaşını yaklaşık 2 yıl önce doktora gittiğinde öğrendiğini anlattı. Köse, \"Yaşımın kaç olduğumu bilmiyorum. İinekleri, koyunları kovalasan bu kadar daha yaşarsın\' dediler. 40 yaşına kadar ben, toplum görmedim. Hayvancılıkla uğraştığımız için sürekli Göksun\'un yaylalarında kalırdık. Çok sayıda hayvanımız vardı\" dedi. Osmaniye İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Cingöz, Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri\'nin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Evde sağlık hizmetlerinden 65 yaş üstü bireylerin yararlandığını, bu hastalardan birinin de Şerife Köse olduğunu belirten Dr. Cingöz, şunları söyledi:\"Şerife teyzemizin çok şükür sağlığı yerinde; ama yaşı dolayısıyla evinde sürekli takip etmekteyiz. Aylık olarak ziyaret edip, sağlık kontrollerini yapıp, kendisiyle ilgilenmekteyiz. İlimizde, şu ana kadar Evde Sağlık Hizmetleri\'ne 4 bin 547 başvuru olmuş; bunlardan 2 bin 741\'i çeşitli nedenlerle bakım hizmetlerinden çıkmış. Şu an itibariyle 799\'u kadın, 615\'i erkek olmak üzere toplam bin 394 Evde Sağlık Hizmetleri hastamız bulunmaktadır. Bu hastalarımızı evlerinde takip ederek, sağlık hizmeti sunmaktayız.\"

Görüntü Dökümü

-----------------------

- Şerife teyze saçını bağlarken, detay görüntüler

- Şerife teyzenin kendisini ziyaret edenlerle sohbet etmesi

- Tespihlerini göstermesi

- Şerife Köse\'nin konuşması

- Üzüm yerken görüntüsü

- Ağlaması, gözyaşını silmesi

- Köse, ayaklarının ağrıdığını söylemesi, şükür etmesi

- Ailesi hakkında bilgi vermesi

- Devlete dua etmesi

- Kınalı ellerinden detay

- Eşarbından örtü yapması

- Köse, kapının önünde beklerken

- Çamaşır mandallarından detaylar

- Köse\'nin evin avlusunda sağlık görevlisi ile sohbeti

- Bahçesini süpürmesi, yemeninden detay

- Sağlık görevlisine sarılması

- El sallaması

- Yaşını söylemesi, kimliğini göstermesi

BOYUT: 238 MB SÜRE: 07\' 28\"

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)