DHA YURT BÜLTENİ-6

(ÖZEL)

1)O TERÖRİSTİ YAKALATAN VATANDAŞ KONUŞTU

GİRESUN’un Dereli İlçesi Kulakkaya Yaylası\'nda \'Aram’ kod adlı PKK\'lı terörist Mustafa Tolucan\'ı ihbar ederek yakalanmasını sağlayan yöre sakini Kemal Çoban o anları anlattı. Trabzon\'un Maçka İlçesi\'nde 15 yaşındaki Eren Bülbül ile jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik\'i şehit eden terörist grup içierisinde yer aldığı belirlenen teröristi fotoğraflayarak güvenlik güçlerine ihbar eden Kemal Çoban, \"Jandarma gelene kadar yanından ayrılmadık, kapıyı da kapattık. Hiç tepki vermedi. Biz de şüphe arz ettiği için serbest bırakmadık. Kendisine söyledik, üzerini aradık, sadece çakmak vardı\" dedi. Dereli İlçesi Kulakkaya Yaylası\'nda \'Aram’ kod adlı PKK\'lı terörist Mustafa Tolucan\'ın önceki gün saat 15.25 sırlarında yaylada yaşayanların ihbarı üzerine güvenlik güçlerinin operasyonuyla yakalanmasıyla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı. Başına puşi takılı ve mekap ayakkabı giyimli terörist yayla yolunda karşılaştığı bir vatandaşa ’Ben bir şantiyede çalışıyordum. Beni işten çıkardılar. Karnım aç, bana yiyecek bulabilir misin?’ dediği öğrenildi. Durumundan şüphelendiği teröristi köy kahvehanesine götüren ve burada beklemesini sağlayan vatandaş bu sırada Jandarma\'ya ihbarda bulundu. Köye ulaşan jandarma ekipleri teröristi kıskıvrak yakaladı.

DHA O YAYLADA

Trabzon\'un Maçka İlçesi\'nde teröristlerin erzak çaldığını ihbar eden ve girdikleri evi gösteren Eren Bülbül ile beraberindeki Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik\'in şehit olduğu saldırıyı gerçekleştiren PKK\'lı grubun içerisinde yer aldığı belirlenen teröristin yakalandığı yaylaya DHA ulaştı. Teröristi ihbar ederek yakalanmasında önemli rol oynayan yayladaki kahvehane işletmesi sahibi Kemal Çoban yaşanları DHA\'ya anlattı. Jandarmaya işbirliği içersinde olduklarını belirten işletme sahibi Çoban \"Araçla yoldan geçen arkadaşı durdurup buraya getirmesini söylemiş. O da alıp buraya getirdi, içeri aldık. Yemek yedi, çay içti. Zaten jandarmayla işbirliği içindeydik. Jandarma bir süre sonra gelip bunu aldı. Fazla bir şey konuşamadık. Suçlu gibi görmedik. Ama Maçka’daki olayın elebaşıymış. Hayırlısıyla vukuatsız yakalandı.Bize Diyarbakır Liceli olduğunu söyledi. Buralara kadar bazen yürüyerek bazen arabayla geldiğini söyledi. Burada arkadaşı varmış onun yanına gelmiş ama kim olduğunu söylemedi\" dedi.

\'PANİKLİ DEĞİLDİ, SAKİN VE RAHATTI\'

Teröristin panik halinde olmadığını, sakin ve rahat olduğunu ve kendilerininde bazı önlemleri aldıklarını anlatan Çoban şöyle konuştu:

\"Kaçmak gibi bir hareketi yoktu, panikli değildi. Sakin ve rahattı. Jandarma gelene kadar yanından ayrılmadık, kapıyı da kapattık. Hiç tepki vermedi. Biz de şüphe arz ettiği için serbest bırakmadık. Kendisine söyledik, üzerini aradık, sadece çakmak vardı. Üzerindeki elbiseden şüpheli olduğu belliydi. Terörist olduğu belliydi. Jandarmaya da fazla tepki göstermedi. Onlar da birer çay içip alıp götürdüler. Alaydan bir asker \'fotoğrafını çekip at, bakalım bizim aradığımız şahıs mı?\' dedi. Şurada otururken fotoğrafını çektim. Fotoğrafı çekilirken bile tepki de göstermedi. Normal bir vatandaş gibiydi. Sakindi oldukça\"

\'TERÖRİST OLDUĞU BELLİYDİ\'

Teröristin teslim olmak için yaylaya indiğini dile getiren yöre sakinlerinden Recep Yüksel de şunları söyledi:

\"Giyimi biçimsizdi. Terörist olduğu belliydi, onların giyimiydi. Ben Lice’den geliyorum, evden kaçtım dedi. İsterseniz ailemi arayın dedi. Ama hiç kapmışa benzemiyordu. Yemek yedi, sigara içti, çay içti. Asker aldı gitti. Herhalde teslim olmak için gelmiş. Korkmadık. Biz de tepki gösterirse derdest ederiz diye bekledik\"

\'GİYİMİNDEN ŞÜPHELENDİK\'

Giyiminden şüphelendiklerini ifade eden Helim Önal ise \"Jandarma Kemal Çoban’ı arayarak bölgede şüpheli şahsın olduğunu söylemişti. Kemal Çoban da etrafta biraz arama yapmış ama bulamamış. Sonra taş ocağında çalışan bir arkadaş buraya gelirken onu alıp buraya getirmiş. Giyimi teröristi andırıyordu. Giyiminden şüphelendik. Kuşkulu bir konuşması ve panik durumu yoktu. Jandarma geldi, aldı ve Dereli’ye karakola götürdü\" diyerek tedirgin olacak bir durumunun olmadığını söyledi.

GRUPTAN FİRAR ETTİ, YAYLAYA İNDİ

İhbar üzerine yakalanan teröristin sözde Karadeniz açılım grubu üyesi olduğu, Tunceli\'den 5-6 kişilik bir grupla Trabzon\'un Maçka ilçesi kırsalına yerleştikleri öğrenildi. İlçede Ağustos ayında gerçekleştirilen ve Eren Bülbül ile beraberindeki Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik\'in de şehit edildiği eylemi gerçekleştiren grubun içinde yer aldığı belirlenen \'Aram\' kod adlı Mustafa Tolucan adlı teröristin, grup ile birlikte Maçka\'dan Giresun kırsalına geçtikleri ve kendisinin yaşadığı erzak bulamama sorunu nedeniyle gruptan kaçarak Kulakkaya Yaylası\'na indi. Burada yaşayan vatandaşların kendine sağladığı gıda yardımıyla karnını doyurduğu sırada yapılan ihbar üzerine kıskıvrak yakalanan terörist gözaltına alındı.

TERÖRİSTİN SORGUSU SÜRÜYOR

Yakalan \'Aram\' kod adlı Mustafa Tolucan’ın götürüldüğü Giresun Jandarma bölge Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi\'nde sorgulaması sürüyor. Terörist ilk ifadelerinde PKK\'nın sözde Karadeniz açılım grubuna ilişkin önemli bilgiler verdi. Sorguda elde edilen bilgiler üzere aynı grupta yer alan \'Cudi Zaza\' kod adlı Mehmet Yakışır ile \'Türk Tarık\' kod adlı Barış Öner\'in yakalanması için operasyonlar başlatıldı. PKK\'nın sözde Karadeniz açılım grubunun lideri olduğu belirtilen ve Yeşil listede başına 1 milyon lira ödül konulan \'Türk Tarık\' kod adlı Barış Öner adlı teröristin geçen yıl CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'na yönelik Artvin\'in Şavşat ilçesinde düzenlenen ve jandarma er Fatih Çaybaşı\'nın şehit edildiği eylemin emrini verdiği öğrenildi.

OPERASYONLAR O BÖLGEDE YOĞUNLAŞTI

PKK\'lı teröristin sağ olarak yakalanmasının ardından güvenlik güçlerince yürütülen operasyonlar Kulakkaya Yaylası ve civar yaylarında yoğunlaştı. Maçka\'da yaşanan terör eylemlerinin ardından PKK\'lı teröristleri etkisiz hale getirmek için bölgede başlatılan operasyonlara sürüyor. Bölgede Ankara’dan Jandarmanın en seçkin birliği Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ve Jandarma Özel Operasyon Komutanlığı (JÖPER) ekiplerinin yanı sıra çok sayıda güvenlik güçlerinin de desteğiyle yürütülen operasyonda teröristlerin etkisiz hale getirilmesi bekleniyor.

Görüntü Dökümü

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Teröristin yakalandığı yayla detayları

Kahvehane detayları

Kemal Çoban ile röp.

2 vatandaşlar röp.

Detaylar

Haber: Muhammet KAÇAR-Fatih TURAN/ Kamera: Hakan KABAHASANOĞLU GİRESUN-DHA

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2)ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNE SALDIRILARA TEPKİ

GAZİANTEP\'te Özgüven-Sen, özel güvenlik görevlilerine yapılan saldırıları basın açıklamasıyla kınadı.

Hak-İş Gaziantep Şube Başkanlığı\'nda yapılan basın açıklamasına; Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Sipahi, Hak-İş İl Başkanı Mehmet Geçer ve özel güvenlik görevlileri katıldı. Özgüven-Sen Şube Başkanı Ömer Albayrak, son olarak Gaziantep Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi\'nde çalışan güvenlik görevlilerinin hasta yakınları tarafından tartaklanmasına tepki göstererek, şunları söyledi:

\"Bilindiği üzere 21 Ekim 2017 tarihinde Gaziantep Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi\'nde görev yapan güvenlik görevlisi arkadaşımız 4 hasta yakını tarafından darp edilmişti ve darp eden 4 kişinin alkollü olduğu belirtiliyor. Özgüven-Sen olarak darp eden şahıslar hakkında gerekli hukuki işlemler başlatılacak olup, kanunen takipçisi olacağımızı belirtmek isteriz. Yine aynı gün bir hasta yakını çocuğunu taburcu etmek istemiş, taburcu etme esnasında bir sağlık görevlisinin yüksek sesle konuşmaması gerektiği hususunda uyarması sonucu darp edilmiş ve bunu kırılmıştır. Özgüven- Sen olarak hem sağlık çalışanlarına, hem de özel güvenlikçi arkadaşlarımıza karşı yapılan şiddet olaylarının artık son bulmasını istiyoruz.\"

Görüntü Dökümü

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- Toplantıya katılanlar

- Ömer Albayrak\'ın konuşması

- Genel ve detay görüntüler konuşması

( Haber- Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 92 MB

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(ÖZEL)

3)KUŞADASI\'NDA YABANCILARA KONUT SATIŞI DÜŞTÜ

AYDIN\'ın Kuşadası ilçesindeki Kuşadası Emlak Müşavirleri Derneği (KUŞEMDER) Başkanı Müslüm Yıldırım, Türkiye\'ye güvenin azaldığını öne sürerek, yabancılara konut ve yazlık satışının düştüğünü söyledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2017 yılı Eylül ayı konut satış istatistiklerini yayımladı. Geçmiş yıllarda yabancıların en çok konut aldığı eylül ayında, Aydın ili genelinde sadece 119 yabancı, konut satın aldı. KUŞEMDER Başkanı Müslüm Yıldırım, geçmiş yıllarda Kuşadası ve Didim gibi turistik beldelerden konut alan Avrupalı turistlerin, konutlarını sattığını söyledi. Avrupa\'da yaşayan Türklerin dolar ve euro\'nun arttığı dönemlerde yatırım amacıyla konuta yöneldiğini söyleyen Yıldırım, \"Artık onlar da almıyor. Yabancılara konut satışının dibe vurduğu bir dönemi yaşıyoruz. Türkiye\'ye güven azaldı. Herkesle kavgalıyız. Euro ve doların Türk Lirası karşısında arttığı dönemlerde özellikle Avrupalılar konuta hücum ederdi. Avrupa\'da yaşayan Türkler yatırım amacıyla böyle dönemde konut yatırımı yapardı. Avrupa\'daki Türkler alımı durdurdu. Avrupa ülkeleri vatandaşları ise bırakın almayı, geçmiş dönemlerde aldıkları konut ve yazlıkları satışa çıkarıyor. İrlandalı, İngiliz neredeyse hiç kalmadı. Gelenler ise sadece Araplar. Onlar da yeterli değil\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Kuşadası Emlak Müşavirleri Derneği (KUŞEMDER) Başkanı Müslüm Yıldırım ile röp.

-Binalara asılan İnglizce ve türkçe \'satılık\' yazılarından görüntü

-Konut ve sitelerden görüntü

-Kuşadası\'ndan genel görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Latif SANSÜR / KUŞADASI (Aydın), DHA

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4)TECAVÜZCÜ COŞKUN: ALDIĞIM PARA YEDİĞİM KÜFRE YETMEDİ

YEŞİLÇAM\'ın en çok sevilen kötü karakteri \'Tecavüzcü Coşkun\' lakaplı Coşkun Göğen, \"1975-80\'li yıllarda günde 3 filmde oynamışlığım oldu. Şimdilerde sinema mı bizi terk etti, biz mi sinemayı bilmiyorum. Aldığım para yediğim küfre yetmedi\" dedi.

Yeşilçam\'ın \'Tecavüzcü Coşkun\' lakaplı aktörü 72 yaşındaki Coşkun Göğen, sanat ve özel yaşamıyla ilgili Doğan Haber Ajansı\'na (DHA) açıklamalarda bulundu. 55 yıl önce figüran olarak kapılarını araladığı Yeşilçam\'da yüzlerce filmde rol aldığını aktaran Gögen, çok para kazandığını söyledi. Şimdilerde 1100 TL emekli maaşıyla mutlu ve \'keşke\' demeden yaşadığını belirten Göğen, Antalya\'nın Manavgat İlçesi\'nde bir otelde çekimlerine başlanan \'Karımı gördünüz mü?\' adlı komedi filminde yeniden kamera önüne geçti.

\'ŞU ANDA YARALI DELİKANLIYIM\'

Rutin bir kontrol için gittiği hastanede kendisini bir anda ameliyat masasında bulduğunu anlatan Göğen, 72 yıllık yaşamında grip dahi olmadığını, 22 yıl önce apandisit operasyonu geçirdiğini söyledi. Acil ameliyat olması gerektiği söylendiğinde \'komik\' karşıladığını vurgulayan Göğen, \"Şu anda yaralı bir delikanlıyım. Değişik bir durum. Çok enteresan. Check-up yaptırırken birden ameliyat yapmaları gerektiğini söylediler. Aort damarında patlama riski vardı. İzah ettiler ama bana komik geldi. İkna ettiler ve ameliyat oldum\" dedi.

Göğen, ameliyatın ardından huzursuzluklar yaşadığını ve uyku ilaçları alıp dualarla uyuyabildiğini kaydetti.

ULUSLARARASI ANTALYA FİLM FESTİVALİ\'Nİ ELEŞTİRDİ

Bu yıl 54\'üncüsü düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali\'yle ilgili görüşü sorulan Yeşilçam\'ın emektarı Göğen, İstanbul\'da doğup büyümesine rağmen yıllarca Antalya\'ya hizmet ettiğini, festivalde de uzun yıllar para almadan gönüllü hizmet verdiğine değindi, davet edilmediği için üzüldüğünü anlattı. Festivalden bu güne kadar ne ödül ne de plaket aldığını söyleyen Göğen, şöyle konuştu:

\"Antalya\'ya geldiğimden bu yana hem Antalyaspor\'a hem de festivale hizmet ettim. Hiçbir kuruş almadan parasız pulsuz yaptım bunu. Festival benim içinde bulunduğum, büyüdüğüm bir şeydi. Ancak 3-5 senedir değişen birtakım politikalar bizi uzaklaştırdı. Özledim. Beni çağırmadıklarında üzüldüm. Bir burukluk var tabi. Yeşilçamlı bir sanatçı olarak bir kral varsa o benimdir Antalya\'da. Halk bizi bilir. Benim gençlik filmlerimi bilenler geliyor \'Ah be baba\' diyorlar. Ödülü geçtim bir plaket bile almadım festivalden. Biz ödülümüzü halktan alıyoruz\" dedi.

\'ALDIĞIM PARA YEDİĞİM KÜFRE YETMEDİ\'

Göğen, Yeşilçam\'a girdiğinde ilk başlarda \'Hippi Coşkun\', sonraları ise oynadığı kötü karakterler ve tecavüz sahneleri nedeniyle \'Tecavüzcü Coşkun\' lakabıyla anıldığını söyledi. Tecavüz sahnelerini canlandırdığında tecavüzün kötü sonuçlarına dikkat çekmeyi amaçladığını belirten Göğen, \"Yıllarca kötü adamı oynadım. Aldığım para yediğim küfre yetmedi. Ama tabi ki ben bu işi sevdim yapıyorum. Rüzgarlar bizi deviremez. Emekli maaşımla yaşıyorum. 1100 TL emekli maaşım var. Yazları plajda, kışları da restoranlarda çalışıyorum. \'Bu kadar yıl çalışıp bir şeyler biriktirmedin mi?\' diyeceksiniz. Hayatta yaptığım tek şey. 3 kızım var ve hepsini üniversiteye kadar okuttum. Kendimi \'iskele babası\' olarak hissetmiyorum. Ben ilkokul mezunuyum\" dedi.

Kimseye minnet etmeden huzurlu bir şekilde yaşadığını söyleyen Coşkun Göğen, \"Hiçbir zaman çok zengin olacağımı düşünmedim\" dedi. \'

Keşke\' demeden yaşayan ender insanlardan biri olduğunu vurgulayan Göğen, \"Yaşarken yiyip, yemek için çalışıyorum. Hayatımda her şeyin en güzelini yaptım. \'Keşke\' dediğim hiçbir şey yok. 1975-80\'li yıllarda günde 3 filmde oynamışlığım oldu. Şimdilerde sinema mı bizi terk etti, biz mi sinemayı, bilmiyorum. Kırgın olduğum hiçbir sanatçı yok. Bana \'Tecavüzcü\' lakabını takanlara bile kırgın değilim. Senelerce ekmeğini yedik. Arada beni görenler \'Tecavüzcü Bey\' diyor. Ama Allah hepimizi korusun deriz\" diye konuştu.

Dizi seyretmediğini de belirten Göğen, yeni nesil oyuncuların çok bakımlı ve iyi olduklarını, ekrana yakıştıklarını kaydetti.

Görüntü Dökümü

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Coşkun Göğen röp

Coşkun Göğen satranç zeminde detaylar

Coşkun Göğen çay içerken detay

Coşkun Göğen ve Berna Öztürk detay

Otel yakınında akan nehirden geçen teknelerden detay

10,17 DK/// 327 MB

Haber: Alparslan ÇINAR - Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya) (DHA)

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(ÖZEL)

5)UYUŞTURUCU MADDE BAĞIMLILARINI UMREYE GÖNDERİYORLAR



KONYA\'da Gül Madde Bağımlılarını Kurtarma ve Gençlik Derneği, uyuşturucu bağımlısı gençleri manevi yönden desteklemek ve uyuşturucu madde bağımlılığından kurtulmalarını sağlamak amacıyla, umreye gönderme projesi başlattı. Bu kapsamda valilik yardımı ile 10 genci umreye gönderip olumlu sonuçlar aldıklarını belirten dernek başkanı Yakup Öztürk, 35 genci göndermek için de sponsor aradıklarını söyledi.

Gül Madde Bağımlıları Derneği Başkanı Yakup Öztürk, gençleri uyuşturucu madde bağımlılığından kurtulmalarını sağlamak için manevi desteğin çok önemli olduğunu söyledi. Bu yoldan hareket ederek gençleri umreye göndermeyi hedeflediklerini belirten Öztürk, \"Bu projemizi 2 yıl önce Valiliğimize ilettik. Olumlu karşılandı ve proje kapsamında madde bağımlılığından kurtulmak için mücadele eden 10 gencimizi aileleri ile birlikte, valiliğin desteğiyle manevi destek olmak için umreye gönderdik\" dedi.

UMRE ZİYARETİ ETKİLİ OLDU

Madde bağımlısı gençlerin umre ziyaretinden çok olumlu sonuçlar aldıklarını anlatan Öztürk, şunları söyledi:

\"Gençlerimiz buradan giderken çok heyecanlılardı ve madde bağımlılığında kurtulmak için can atıyorlardı. Tabi her şey niyete bağlı. Umreden gelen madde bağımlısı gençler, orada iken uyuşturucu krizine girdiklerini ama Kabe\'yi gördükleri ve oranın manevi atmosferinin de etkisiyle psikolojik olarak rahatladıklarını anlattı. Oranın manevi ortamından etkilendiklerini dile getirdiler. Bu ziyaretin ardından gençlerimiz uyuşturucudan tamamen kurtulmuş oldu. Biz de umreden gelip de madde bağımlılığından kurtulan gençlerimize iş imkanı sağladık. Tabi şu anda durumları iyi ve bu da bizi mutlu ediyor.\"

35 GENCİMİZ DE GİTMEK İSTİYOR

Dernek ile işbirliği içerisinde uyuşturucu madde bağımlılığından kurtulmak için tedavi gören 18-25 arasındaki 35 genci daha umreye göndermek istediklerini belirten Öztürk, \"Şimdi umreye göndermek istediğimiz 35 gencimiz daha var. Ama maddi yönden desteğe ihtiyacımız var. Gençlerimizin umreye gitmesi ve konaklaması için 150 ila 200 bin liraya ihtiyacımız var. O nedenle de bu projenin gerçekleşmesi için sponsor arıyoruz\" dedi.

UYUŞTURUCUNUN ZARARLARI

Uyuşturucunun gençleri, aileleri, nesilleri yok ettiğini, devlete ve millete de her türlü zarar verdiğini ifade eden Öztürk, şöyle konuştu:

\"Uyuşturucu illeti gençlerimizin ölümüne sebep olmaktadır. Gençlerimize sahip çıkmamız, el birliğiyle uyuşturucuyla mücadele etmemiz ve bağımlı olan gençleri de topluma kazandırmamız lazım. Biz dernek olarak yüzlerce gencimizin uyuşturucudan kurtulmasına vesile olduk. Valilik, Büyükşehir, emniyet ile işbirliği içinde çalışıyoruz. Bizler gençlerimizi nasıl kurtarırız ve uyuşturucuyu bırakması için nasıl vesile oluruz onun derdindeyiz.\"

ANNE VE BABALARA BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR

Uyuşturucu ile mücadelede anne ve babalara büyük görevler düştüğünü de anlatan Öztürk, \"Bir anne veya baba evladının madde bağımlısı olduğunu hal ve hareketlerinden anlayabilir. Eğer çocuğu okuyor ve okul devamsızlığına başladıysa, giyim kuşamında değişiklik yaşanmışsa, arkadaş ortamını değiştirmişse, eve geç geliyorsa, yeme ve içme alışkanlıkları değişmişse, gözlerinde kızarıklık varsa ve zayıflamaya başlamışsa madde kullanmaya başladığının işareti olabilir. Bunun için anne ve babalara büyük görevler düşüyor. Tüm anne ve babaların mutlaka çocuğum kimlerle arkadaşlık yapıyor, kimlerle oturup kalkıyor diye takip etmesi gerekiyor. Eğer bunları gerçekleştirirse bir şekilde tedbir almış olabilir. Ama takip etmediği ve ilgilenmediği takdirde her türlü sıkıntı yaşanabilir\" dedi.

Görünütü Dökümü

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- Dernek Başkanı Öztürk röp.

Haber- Kamera: Mehmet Kayhan YILDIZ KONYA DHA))

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6) POLİS BASKININI FARK EDİNCE, TEZGAHLARINI BIRAKIP KAÇTILAR

ADANA\'da gümrük kaçağı içki ve sigara satanlar, polis baskınını fark edince tezgahlarını bırakıp kaçtı.

Yurda kaçak yollarla sokulan içki ve sigaraların satıldığı bilgisini alan polis, özellikler Suriyelilerin bulunduğu, merkez Seyhan İlçesi\'ndeki Mısır Çarşısı\'na baskın yaptı. Asayiş Şubesi ekiplerin de destek verdiği operasyonda, bazı satıcılar polisleri görünce tezgahlarını terk edip kaçtı. Ekipler, sahipsiz kalan tezgahlardaki kaçak içki, sigaraları, çay ve cinsel uyarıcı hapları topladı. Kilitli olan tezgâhlar ise kaldırım taşıyla kırılarak açıldı. Kaçan tezgah sahiplerinin yakalanması için de çalışma başlatıldı.

SURİYELİLERE KİMLİK DENETİMİ

Öte yandan, kent merkezinde işyeri açan Suriyelilerin işyerleri kontrol edildi. Polis, Arapça yazı olan işyerlerinin evraklarını inceledi. İçeride bulunanlara ise kimlik kontrolü yaptı. Yabancılar Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan bilgilendirme broşürleri ise incelenen Suriyelilere verildi.

Denetimlerin aralıklarla yapılacağı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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- Zırhlı polis aracı ve polis ekibinin görüntüsü

- Mısır Çarşısı\'ndaki caddeden görüntü

- Tezgahlardaki kaçak sigara ve içkilerden görüntüler

- İçkilerden detay görüntüler

- Polisin kasayı kırması

- Kasanın içinden çıkan paralar ve kaçak sigaralar

- Tezgahtaki paralar ve çay paketleri

- Caddeden genel görüntü

- Polisin evrak kontrolünden görüntü

- Arapça tabelalar

- Polisin Suriyeli işletmeci ile konuşması

- İşletmenin içindeki nargileler

- Polisin evrak kontrolü

- İş yerinden görüntü

- Genel görüntüler

SÜRE:02\'07\" BOYUT: 130 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,(DHA)

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7)VİRANŞEHİR\'DE SOSYAL MEDYA OPERASYONU: 12 GÖZALTI

ŞANLIURFA\'nın Viranşehir İlçesi\'nde, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları öne sürülen 12 şüpheli jandarmanın düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Sorguları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medya hesaplarında terör propagandası yapan ve devlet büyüklerine hakarette bulunan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Savcılık talimatıyla harekete geçen jandarma, ilçeye bağlı kırsal mahallelerde 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Gözaltına alınan şüpheliler, İl Jandarma Komutanlığı\'nda tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görünütü Dökümü

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- Jandarma ekiplerinin adliyede önlem alması

- Şüphelileri jandarma aracından indirilmesi

- Şüphelileri adliye binasına konulması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 90 MB

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