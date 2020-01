DHA YURT BÜLTENİ-6 

Bodrum\'da korkutan deprem

Korkup, çocuklarını okuldan aldılar

AFAD\'ın 4.6 olarak açıkladığı depremin büyüklüğünü Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü 4.5 olarak açıkladı.

Deprem, Bodrum\'un Yalı Mahallesi\'nin yanı sıra ilçe merkezindeki Kumbahçe, Eskiçeşme ve Cevat Şakir mahallelleri ile çevre ilçelerden de hissedildi. Sarsıntı ile birlikte panik yaşanırken, Bodrumlular ev ve işyerlerini terkedip, açık alanlara ve parklara çıktı. Can ve mal kaybı yaşanmazken, Kumbahçe Mahallesi\'ndeki Atatürk İlkokulu\'na yakın bölgede oturan veliler, okula gelerek öğle tatilini de fırsat bilip, çocuklarını da alarak evlerine döndü.

Depremi otoparkta çalışırken hisseden İsmail Delice, \"Bu kez çok şiddetli sarsıldık. Aralarda küçük sarsıntılar oluyordu ama bu hem şiddetliydi hem de uzun sürdü. Heyecanlandık\" dedi.

Elazığ\'da taşımalı eğitim ile liselere taşınan öğrenciler isyan etti

ELAZIĞ\'daki liselere taşımalı eğitim ile köylerden getirilen yaklaşık 105 öğrenciyi taşıyan servislerin 14\'er öğrenci yerine 20-22 öğrenci alması ve öğrencilerin okula bir saat erken bırakılıp 1 saat geç alınmasına tepki gösteren öğrenciler, servis içinde yaşadıklarını görüntüleyip ilgili kurumlara şikayette bulundu. Elazığ Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk ise, yaptıkları denetimlerde bazı araçların belirlenen şartlara uymadığının tespit edildiğini ve gerekli cezaların kesildiğini söyledi.

Elazığ\'da taşımalı eğitim kapsamında eğitim gören lise öğrencileri, taşımalı eğitimde kullanılan servislere adeta isyan etti. Merkeze bağlı Tepeköy, Ürünveren, Sarıyakup,Tadım, Ballıca, Karaman, Ziyaret köy, Yemişlik, Çifteminare ve Yeniköy köylerinde yaşayıp Elazığ merkezdeki Meslek, İmam Hatip ve Anadolu liselerine gelen öğrenciler, servislerin balık istifi gibi doldurulduğunu, okullarına 1 saat erken bırakılıp bir saat geç alındıklarını söyledi. Şikayetlerinden sonuç alamayan öğrenciler, normal şartlarda 14 koltuk bulunan servislere ayakta ve balık istifi gibi doldurulan öğrencilerin servis içinde yaşadıklarını cep telefonları ile görüntüleyip yetkililere gönderdiklerini söyledi.

Öğrenciler, bu yıl ihalesi yapılan ve yaklaşık 105 lise öğrencisini taşımalı sistem ile kent merkezine taşıması gereken firmanın, 7 minübüs yerine 3-4 minibüs ile bu işi yaptığını iddia etti. Konuyu BİMER ve Elazığ Milli Eğitim müdürlüğüne taşıdıklarını ancak şimdiye kadar köklü bir çözüm bulunmadığını söyleyen öğrenciler, en yakını 8 kilometre en uzağı 40 kilometre olan köylerine çoğu zamanda ayakta gidip geldiklerini söyledi. Öğrenciler, bazen uygulama yapıldığını ve sadece para cezası kesildiğini de belirterek, bunun yeterli olmadığını söyledi.

Konu ile ilgili Elazığ Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk yaptığı yazılı açıklamada, Elazığ genelinde 94 Taşıma Merkezi okuluna 291 araçla 455 yerleşim yerinden 4616 öğrencinin taşındığını belirterek, \"Yapılan taşıma ihalelerinin hemen ardından müdürlüğümüz tarafından taşıma yapan şirketler ve araçlar belirli periyotlarla zamansız bir şekilde denetlenmeye başlamış, taşıma şartlarına uymadığı tespit edilen firmalara gerekli uyarılar yapılarak ceza kesilmiştir. Bu denetimlerimiz aralıksız devam etmekte olup, Emniyet müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ve Jandarma Trafik ile işbirliği içerisinde devam etmektedir. Müdürlüğümüz tarafından sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirmeyen hiçbir firma veya araca tarafımızdan müsamaha gösterilmeyecektir. Uygun olmayan araçla veya kapasitesinin üstünde öğrenci taşıyan araçlar yapmış olduğumuz sözleşmedeki maddeler uyarınca en ağır şekilde cezalandırılacak, öğrencilerimizin can güvenliğini tehlikeye atabilecek hiçbir olumsuz duruma müsamaha gösterilmeyecektir\"dedi.

Gürtürk yazılı açıklamasında, yaptıkları denetimlerde bazı araçların belirlenen şartlara uymadığının taraflarından tespit edildiğini de belirterek, \"Hem gerekli mali cezalar kesilmiş, hem de konuyla ilgili idari inceleme başlatılarak şartlara uymayan firmaların sözleşmeleri iptal edilmiş ve teminatları yanmıştır. Öğrencilerimizin can güvenliğinin bizim için her şeyden önemli olduğunu tüm kamuoyunun bilmesini istiyoruz\"dedi.

12 yaşındaki Zehra\'nın ölümüne yol açan maganda yakalandı

ŞANLIURFA\'da gelin indirme sırasında tabancayla havaya açtığı ateşle 12 yaşındaki Zehra Gül’ün ölümüne neden olan 34 yaşındaki Mehmet Gezergül, özel kurulan 30 kişilik polis ekibinin çalışmasıyla yakalandı.

Hacıbayram Mahallesi’nde geçen pazar akşamı meydana gelen olayda, tek katlı evinin damında gelin indirme merasimini izleyen 12 yaşındaki Zehra Gül, kimliği belirsiz kişinin tabancayla havaya açtığı ateşle başından yaralandı. Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürülen Zehra, acil serviste doktorların çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

30 KİŞİLİK ÖZEL EKİP KURULDU

Olayın ardından tabancayı ateşleyen kişinin kimliğinin belirlenerek yakalanması için İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu\'nun talimatıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu tarafından 30 kişilik özel ekip kuruldu. Özel ekip, olay yeri çalışması ile düğün konvoyunun geçtiği güzergahlardaki güvenlik kamera kayıtlarından tabancayı ateşleyen kişinin Mehmet Gezergül olduğunu belirledi. Ekiplerin, adresini belirlediği Gezergül, operasyonla Eyyübiye Mahallesi\'ndeki evinde gözaltına alındı. Gezergül, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesinin alınması için emniyete götürüldü.

Yaşlı kadın \'kira param\' deyince çaldığı 200 liranın yarısını bıraktı

ANTALYA\'da evine giren kar maskeli hırsızın 200 lirasını çaldığını fark eden 75 yaşındaki Gülizar Yıldız, \"Bu, benim kira param; lütfen alma\" deyince hırsız, paranın 100 lirasını bırakıp, kaçtı.

Olay, bugün saat 11.00 sıralarında, Kepez İlçesi Altınova Mahallesi\'nde bulunan Ladin Sokak\'ta yaşandı. Oğluyla yaşayan Gülizar Yıldız, evde olduğu sırada, oturma odasından ses geldiğini fark etti. Mutfaktan oturma odasına geçen yaşlı kadın, elinde bıçak bulunan kar maskeli bir kişinin, sehpanın üzerindeki 200 lirayı aldığını gördü. Yıldız, \"Bu, benim kira param. Lütfen alma\" diye seslenince hırsız, paranın 100 lirasını sehpanın üzerine bırakıp, evden koşarak, çıktı. Yaşlı kadının durumu telefonla bildirdiği oğlu Cengiz Yıldız, polisi arayarak, yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kar maskeli hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

Olayın şokunu uzun süre üzerinden atamayan Yıldız, \"Hırsızı görünce, çok korktum. \'Kira param\' deyince, yarısını geri bırakıp, kaçtı. Beni öldürecek, diye çok korktum\" dedi. Oğul Yıldız ise annesinin yaşlılık parasını çektikten sonra kirayı vermesi için parayı sabah sehpanın üzerine koyduğunu belirterek, \"Hırsız, anneme acımış olabilir. İnsafa da gelmiş olabilir. Paranın yarısını bırakıp, gitmiş. Anneme bir şey olmadı ya tek tesellimiz o\" diye konuştu.

FETÖ şüphelisi 18 polis adliyeye sevk edildi

KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan meslekten ihraç edilen 18 polis adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY\'nin Emniyet Müdürlüğü\'ndeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen 20 polis hakkında gözaltı kararı verdi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin operasyonu ile 18 polis gözaltına alınırken, 2 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından 18 kişi, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçlaması ile bugün adliyeye sevk edildi.

Muğla merkezli uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli daha adliyede (2)

Diğer 9 zanlı da adliyede

Muğla merkezli 13 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 36 zanlıdan işlemleri tamamlanan son 9 zanlı da adliyeye sevk edildi.

Nasreddin hoca, anıldı

KONYA\'nın Akşehir İlçesi\'nde mezarı bulunan ünlü gül- düşünür Nasreddin Hoca, ölümünün 733\'üncü yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törenlerle anıldı.

Akşehir Belediyesi, Nasreddin Hoca\'nın ölümünün 733\'üncü yıl dönümü nedeniyle hem anma hem de Nasreddin Hoca\'yı gençlere daha iyi anlatmak amacıyla \'Nasreddin Hoca Anla Günleri\' düzenledi. Nasreddin Hoca Meydanı\'nda \'Sabahın Seherinde Nasreddin Hoca\'dan Esintiler\' adı altında düzenlenen programda ilk olarak meydandaki mescitte Kuran okunup, saban namazı kılındı. Ardından Nasreddin Hoca Türbesi ziyaret edilip mezarı başında dualar edildi. Türbe ziyaretinin ardından yine meydana geçilip belediye tarafından çorba ikram edildi. 2 Ekimg ünü sona erecek Nasreddin Hoca Anma Günleri, kapsamında Nasreddin Hoca fıkraları canlandırma yarışması yapılacak, Konya ve Akşehir\'de Nasreddin Hoca\'nın hayatıyla ilgili konferanslar düzenlenecek.

Ahlat\'taki tarihi mezarlıkta 600 mezar taşı düzeltildi



BİTLİS\'in Ahlat İlçesi\'nde bulunan ve dünyadaki en büyük Türk-İslam mezarlığı olan Selçuklu Meydan Mezarlığı\'ndaki kazı ve restorasyon çalışmaları sürüyor. Kazı Başkanı Prof. Dr. Recai Karahan, 7 yıldır devam eden çalışmalarda, 600 mezar taşının düzeltildiğini söyledi.

Ahlat Selçuklu Mezarlığı\'nda, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Karahan başkanlığında yürütülen çalışmalarda, yeni mezar taşlarıyla geometrik şekiller ortaya çıkarken, bugüne kadar 600 civarında mezar taşı düzeltilip, taşlardan 550\'sinin okuması yapıldı. Kazı Başkanı Prof. Dr. Karahan, Selçuklu Meydan Mezarlığı\'nın Türk-İslam tarihi açısından tek olduğunu belirtirken, mezarlığın 210 dönümden oluştuğunu söyledi. Prof. Dr. Karahan, şöyle konuştu:

\"Bölgenin, her yıl çevre temizliğini yapıyoruz. Yıkılmış olan taşları ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Eğik taşları düzelterek, üzerlerindeki likeni temizliyoruz. Uzmanlarımız tarafından okumaları ve çizimleri yapılarak, arşivleniyor. Bu sezonla birlikte 7 yıl boyunca aşağı yukarı 600 civarında mezar taşının şakulünü alıp, düzeltmesini yaptık, 550 tane mezar taşının okumasını gerçekleştirdik. Yaklaşık 500 taşın ise likenini temizledik. Bu çalışmalar, Sayın Cumhurbaşkanı\'mızın himayesinde Kültür Bakanlığı\'mızın katkı ve destekleriyle sürmektedir. Ahlat Selçuklu Mezarlığı, kültürel yapıyı, geçmişteki yerleşimi bize bildirmektedir. Taşların birçoğu, 32 usta tarafından yapılmıştır. Burada, çok büyük bir atölye var. Kültürel bir çalışma var. Bu mezar taşlarının devamı Divriği Ulu Cami’de de aynı şekilde süslemeleri görmekteyiz; çünkü Ahlat, çok büyük sanatkarları yetiştirip, Anadolu’ya gönderiyordu. Bu bakımdan da oldukça önemlidir. Ayrıca Ahlat ve Ahlat Mezar Taşları, Türk aydınlarının yetişerek, dünyaya yayılmasına vesile olduğunu bize gösteriyor. Bu açıdan da oldukça önemlidir. Bir de dünyanın hiçbir yerinde 4 metre yüksekliğinde ve tek parça taştan yapılmış 1 ve 1,5 metresi de yerin altına kadar giden böyle devasa taşlara rastlanılmıyor. Bunların üzerindeki süslemeler çok önemlidir. Selçuklular Dönemi\'nde Karatay Medresesi\'nde, Sırçalı Medresesi\'nde çeşitli yerlerde Kubadabad Sarayı\'nda, Divriği Ulu Cami’de, Kayseri’deki yapılarda gördüğünüz tüm süslemeleri burada görebiliyoruz. Geometrik süslemeler, palmetler, rumiler, ejderha başları bunların hepsi Ahlat Selçuklu Mezarlığı\'nda görülüyor.\"

Bataklığa batan ineği itfaiye kurtardı

YOZGAT\'ın Sorgun İlçesinde otlatılması için meraya bırakılan inek, bataklığa saplandı. İnek, itfaiye ekiplerinin yaptığı 1 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

Olay, Sorgun Bedirbaba Mahallesi Mükremin Göleti yakınlarında meydana geldi. Otlaması için meraya bırakılan ineklerden biri, gölet civarındaki bataklığa saplandı. İneğin saplandığını gören vatandaşlar, kendi imkanlarıyla çıkaramayınca itfaiye ekiplerine bildirdiler. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ineğin boynuzlarına bağladıkları halatlarla bataklıktan çıkarttılar. Bataklıktan çıkarıldıktan sonra ayakta durmakta güçlük çeken inek, çevredeki vatandaşların kovalarla getirdikleri su ile temizlendikten sonra tekrar meraya bırakıldı.

Olay anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

