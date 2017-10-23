DHA YURT BÜLTENİ-6

DİYARBAKIR\'DA SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN UZMAN ONBAŞI AĞIR YARALANDI (4)

1)VALİLİK\'TEN SALDIRI AÇIKLAMASI

Diyarbakır Valiliği\'nden Uzman Onbaşı Bilal Dicle\'nin silahlı saldırıyla uğraması ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Uzman Onbaşı Bilal Dicle\'nin bugün saat 07.00 sıralarında mesaiye gitmek üzere evinden çıktığı sırada Yenişehir İlçesi, Şehitlik Mahallesi, Yaradanakul Caddesi, Tekel Kooperatifi, Filiz Apartmanı önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandığı belirtildi. Yaralı uzman onbaşının Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi\'ne sevk edilerek tedavisine başlandığı belirtilen açıklamada, söz konusu olayla ilgili olarak Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatları doğrultusunda başlatılan adli soruşturmaya devam edildiği de belirtildi.

DHA-Güvenlik - Türkiye-Diyarbakır / Merkez - Canan ALTINTAŞ-Ahmet ÜN

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2)SİLVAN\'DA MAHALLEDE POLİS VE JANDARMADAN ORTAK OPERASYON



DİYARBAKIR\'ın Silvan İlçesi\'nde bugün sabaha karşı silah seslerinin geldiği Selahattin Mahallesi\'ne polis ve jandarma ekipleri ortak operasyon düzenledi. Giriş ve çıkışa kapatılan mahalledeki evlerde aramalar sürüyor.

Silvan\'ın Selahattin Mahallesi\'nde, Gaza Tope mevkiinde sabaha karşı saat 04.00 sıralarında silah sesleri duyuldu. Bunun üzerine polis ve jandarma ekipleri mahalleye sevk edildi. Giriş ve çıkışa kapatılan mahallede, sokak başlarında ekipler önlem aldı, özel harekâtçı polislerin de aralarında olduğu güvenlik güçleri evlerde arama yapmaya başladı. Evlerdeki arama sürerken, operasyonla ilgili açıklama yapılmadı.



Görüntü Dökümü

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-Mahalleye giriş-çıkışlardaki güvenlik güçleri

-Ara sokak başlarındaki polisler

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: İhsan YILMAZ/SİLVAN (Diyarbakır), (DHA)-

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3)PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL, ALEV TOPUNA DÖNDÜ

DENİZLİ\'nin Merkezefendi ilçesinde park halindeki bir otomobil, çıkan yangında kısa sürede alev topuna dönenek, kullanılamaz hale geldi.

Merkezefendi ilçesi Servergazi Mahallesi\'nde bir şirkete ait park halindeki 09 YN 456 plakalı otomobilden, bugün saat 01.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Otomobildeki alevler kısa süre içerisinde büyüdü. Yanan otomobilin freninin boşalması sonucu, araç hareket ederek yaklaşık 20 metre uzaklıktaki bir bahçe duvarına çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü. Yangının ardından otomobil kullanılamaz hale gelirken, polis soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Otomobilin yanması

-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)

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4)PİKAP TAKLA ATTI: 3 YARALI

SİVAS\'ta, kontrolden çıkan pikabın takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza saat 11.00 sıralarında Sivas-Erzincan karayolu Seyfebeli mevkiinde meydana geldi. Hafik ilçesi istikametinden Sivas\'a gelen 36 yaşındaki Zihni Kaymak yönetimindeki 58 PB 563 plakalı pikap sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Orta refüjde bulunan bariyerleri aşarak karşı şeride geçen araç takla attıktan sonra yaklaşık 200 metre sürüklendi. Kazada araç içinde bulunan sürücü Kaymak\'ın yanı sıra Ayşegül Tomak ve 3 yaşındaki oğlu Kerem Tomak yaralandı. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılardan Ayşegül ve Kerem Tomak Numune Hastanesi\'nde, sürücü Zihni Kaymak ise Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası pikabın aracın takla atması ve yaklaşık 200 metre sürüklenmesi nedeniyle yola ve çevreye aracın bazı parçaları saçıldı. Aracın iki lastiğinden biri yol kenarındaki tarlaya uçtu. Bu sırada tarlada çalışan bir vatandaş traktörüyle seyir halindeyken lastiği fark etti. Lastiği traktörün arkasına bağlayan kişi kaza yerine getirerek görevlilere teslim etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden görüntüler

-Aracın görüntüsü

-Etrafa saçılan parçaları

-Traktör ile aracın lastiğin getiren vatandaş

Haber-Kamera:Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)

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5)AK PARTİLİ BAYBATUR: SIRA CHP\'Lİ VE MHP\'Lİ BELEDİYELERE DE GELECEK

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Manisa Milletvekili Murat Baybatur, bazı AK Partili belediye başkanlarının istifasının istenmesiyle ilgili, \"Zannetmeyin bunlar sadece AK Parti için kalacak. CHP\'li, MHP\'li belediyeler için de olacak. Bütün eksik hatalı olan noktalar varsa oraları için de olacak\" dedi.

AK Parti\'de Balıkesir, Bursa ve Ankara Büyükşehir Belediye başkanlarının istifalarının istenmesinin ardından AK Partili Manisa Milletvekili ve MKYK Üyesi Murat Baybatur, istifa sırasının CHP\'li ve MHP\'li belediyelere de gelebileceğini söyledi. Manisa\'daki eğitim yatırımlarının açıklandığını toplantıda konuşan Baybatur, \"AK Partili büyükşehir belediyelerinin, il belediyelerinin istifaları alınıyor. Zannetmeyin bunlar sadece AK Parti için kalacak. CHP\'li, MHP\'li belediyeler için de olacak. Bütün eksik hatalı olan noktalar varsa oraları için de olacak. Bu bizim parti içi çalışmamızdır. Mental yorgunluk gördüğümüz arkadaşlarla ilgili alakalı Cumhurbaşkanımız gereğini ifade etmiştir. Bu seçmene saygısızlık değildir. Biz partinin oyunun altına kendini düşürmüş, kamuoyunda ilgili desteği kaybetmiş olan belediyelerimizle alakalı ilgili çalışmaları yapıyoruz. Bu seçmene saygısızlık değildir. 2019 yerel seçimlerinde seçmene karşı saygısızlık mı olmuştur göreceğiz. Bu azletmek değildir, kendi talepleri ile istifa ediyorlar. AK Parti kendisinden olan belediyelerle ilgili kendi iç çalışmaları yapacak. Doğru yaptıysak, 2019 yerel seçimlerinde halkımız gerekli desteği verecek, yanlış yaptıysak halkımız cezalandıracak. Yani azletmek ya da seçmenin oyuna karşı saygısızlık zinhar yoktur\" diye konuştu.

\"ADLİYENİN YERİ BELLİ, BİLMİYORSANIZ BİZ GÖTÜRELİM\"

CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer\'in, Manisa\'daki AK Partili belediye başkanlarının da sıkıntıda olduğu ve bazılarının görevden alınacağı yönündeki iddialarıyla ilgili de açıklama yapan Baybatur, \"Bizim belediye başkanlarımızın o kadar çok çalışıyorlar ki, yorgunluktan gece kesintisiz uyuduklarını biliyorum. Hiçbir sıkıntı yok. Böyle bir şeyi ortaya atıp, çekilmek doğru değil. Bir şeyi iddia ediyorsanız ispatlayın. Elinizde bilgi belge varsa adliyenin yeri belli, bilmiyorsanız biz götürelim. Herkes hakkında çok dedikodu yapılabilir. Biz de bir çuvalı silkelersek yer yerinden oynar\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Toplantıdan genel ve detay görüntü

- AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur\'un konuşması

( Haber- Kamera: İlker KILIÇASLAN- Nermin UÇTU / MANİSA, (DHA)

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6)PARKTA FUHUŞ PAZARLIĞINA SUÇÜSTÜ: 4 GÖZALTI

BOLU\'da, parkta fuhuş pazarlığı yaparken suçüstü yakalanan 4 kişiden 34 yaşındaki Asım K., \'fuhuşa aracılık ve yer temin etme\' suçundan adliyeye sevk edildi, di4ğer 3 kişi serbest bırakıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki denetimlerde bir parkta fuhuş pazarlığı yapıldığını tespit etti. Ekipler, uzaktan yaptığı izlemede 34 yaşındaki Asım K. ve yanında bulunan 27 yaşındaki Yeter G.\'nin, fuhuş için anlaştıkları 2 kişiden para aldığını gördü. Polis, 4 kişiyi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerden kadın ile diğer 2 kişi serbest bırakıldı. Asım K. ise \'fuhuşa aracılık ve yer temin etmek\' suçundan adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelinin adliyeye getirilmesi

-Adliyeden detaylar

Süre: 01.04 Boyut: 119.7 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)

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7)ELEKTRİKLİ BİSİKLET YAYAYA ÇARPTI: 2 YARALI

ADIYAMAN\'da, elektrikli bisiklet yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Turgut Reis Mahallesi\'nde meydana geldi. 21 yaşındaki Hüzeyfe Kahil yönetimindeki elektrikli bisikletle yolun karşısında geçmeye çalışan 70 yaşındaki Osman Yücel\'e çarparak yere savruldu. Kazada bisiklet sürücüsü Kahil ile Yücel, yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından tedavi için ambulanslarla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü

Görüntü Dökümü

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- Olay yeri ve yaralılar

- Yaralının ambulansa alınması

- Kazaya karışan elektrikli bisiklet

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 50 MB

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(ÖZEL)

8)İMO BAŞKANI ÇELİKTÜRK: MASTER PLANLAR HAZIRLANMALI

GAZİANTEP İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı (İMO) Gökhan Çeliktürk, Gaziantep\'in önümüzdeki 20 yılın master planlarının hazırlanması gerektiğini söyledi.

İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Gökhan Çeliktürk, kentin alt yapıdan üst yapıya, ulaşımdan depreme master planlarının hazırlanması gerektiğini belirtti. Nüfus artışı nedeniyle yaşanan sorunların çözülmesi gerektiğini kaydeden İMO Başkanı Çeliktürk, şunları söyledi:

\"Gaziantep şuan 2 milyona yakın nüfusu var. Bu 2 milyon nüfusu da biz sıkıntı çekiyoruz. Ulaşımda, alt yapıda sıkıntılar doğuyor. Bunun sebebi yıllardır Gaziantep’te imarın düzgün yapılamaması, Karşıyaka, Düztepe ve diğer bölgelere bakarsak planlı bir konutlaşmanın olmadığını görüyoruz. Gecekondulaşma var, gri bir kent görünüm var. O yüzden bizim 2040 yılına kadar, kentsel dönüşüme hız vermeniz gerekiyor. Oraları yeniden planlamamız gerekmekte, insanlara sosyal donatı alanlarını, parlarını, yeşil alanlarını, oluşturmamız gerekiyor. Gaziantep’in hızlı bir şekilde kentsel dönüşüme ihtiyacı var, kentsel dönüşüm yaparken bizim Ulaşım Master Planı da buna göre hazırlamamız gerekiyor. Onun dışında altyapı planlarımızı ona göre entegre etmemiz gerekiyor. Bu planlamalar komple büyük, birbirine bağlı işlerdir. Aynı zamanda 2040 yılında tabi ki Gaziantep\'in su sorunu 2 milyona göre planlar yapılıyor. 4 milyonun su ihtiyacını karşılayabilecek miyiz? Bunların hesaplarının yapılması gerekiyor. Önümüzde 20 yıllık süreç var. Bu 20 yıllık süre içersinde biz alt yapıdan üst yapıya, ulaşımdan depreme master planında kadar planlaması yapılması gerekiyor. Sonuçta Gaziantep’te bir deprem master planı yoktur. Şuan kime sorsan, deprem olsa ne yapacağını bilmiyor. Bizim acil bir şekilde ulaşımda, diğer planlarda ve deprem master planlarını yapmamız gerekiyor. Bunu yapabilmemiz içinde Gaziantep\'in yapı stokunun çıkarıp tekrardan mahalleleri dizayn etmemiz gerekiyor.\"

\'KİRA FİYATLARINDA CİDDİ BİR ARTIŞ OLDU\'

Kentteki kira fiyatlarında önemli derecede artış olduğunu ifade eden Çeliktürk, \"Talebin olduğu yerde fiyatlar artar. Gaziantep’te 500 bine yakın kişiyi misafir ediyoruz. Suriyelilerin gelmesi, kira fiyatlarımızın yükselmesine etkisi oldu. Kira fiyatlarında ciddi bir artış var. Gaziantep’te eskiden dışarıdan gelen devlet memurları, Gaziantep\'te yaşayanlar çok rahat uygun fiyata daire bulabiliyorlardı. Daha sonra 500 bin misafirin buraya gelmesi, yardım kuruluşlarının da Gaziantep’te yaşamaya başlaması kiralarda büyük bir artışa neden oldu\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Gökhan Çeliktürk\'ün konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-(DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 197 MB

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