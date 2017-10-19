DHA YURT BÜLTENİ-6

DAYAKÇI ÖĞRETMENE AİLEDEN TEPKİ (EK)

1)GÖZALTINA ALINDI

Adana\'daki Şakirpaşa İlkokulu\'nda \'D\' harfini yazamadığı için öğrencisi Salih G.\'yi döven öğretmen Hacı A.\'nın Milli Eğitim Müdürlüğü\'nce açığa alınmasının ardından Adana Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Görüntüleri inceleyen savcılık, Hacı A. hakkında \'çocuğa karşı kasten yaralama\' suçundan soruşturma açtı. Gözaltına alınan şüpheli Hacı A.\'nın polis merkezindeki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

ADANA /DHA

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2)BIÇAKLANDI, DÖVÜLDÜ, OTOMOBİLDEN ATILDI

ADANA\'da 36 yaşındaki Meryem Tekin gezmeye çıktığı erkek arkadaşı tarafından dövüldü, bıçaklandı ardından otomobilden atıldı. Yol üzerindeki bir işyerine sığınan kadının polis kurtardı.

Olay, merkez Çukurova İlçesi Turgut Özal Bulvarı Kavşağı\'nda meydana geldi. İddiaya göre, Meryem Tekin\'e erkek arkadaşı Mustafa M. otomobil ile gezdiği sırada içmesi için esrar verdi. Teklifi kabul etmeyen Tekin, bunun üzerine Mustafa M. ile tartışmaya başladı. Kavganın büyümesi üzerine Mustafa M., genç kadına araç içinde vurduktan sonra, elinden bıçaklayıp otomobilden attı. Yaralı kadın ise, olay yerinden kaçarak bir pastaneye sığındı. Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan, yaralı kadın tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzeni Bağlar Polis Merkezi\'ne götürüldü. Gazetecilere, \" Hiç bir sevgi, aşk bıçaklamayı gerektirmez. Kadına şiddet son bulsun, devletime sığındım\" dedi. Polis kaçan Mustafa M.\'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Sevgilisi tarafından bıçaklanan kadının hastaneden çıkarken görüntüsü

- Polis aracına binmesi

- Hastane önündeki polis aracının görüntüsü

- Hastanenin acil tabelası

- Kadının polis aracı içinde konuşması

- Polis aracının gidişi

- Hastane tabelası

SÜRE:01\'32\" BOYUT:94 MB

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)

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3)CİLVEGÖZÜ’NDE TIR KUYRUĞU 5 KİLOMETRE OLDU

HATAY\'ın Reyhanlı İlçesi\'ndeki Cilvegözü Gümrük Kapısı\'nın Suriye\'ye yapılan ticaretin açılması nedeniyle 5 kilometrelik TIR kuyruğu oluştu. Ramazan Bayramı\'ndan sonra sadece gıda ve temizlik malzemelerinin geçişine izin verilen Cilvegözü Gümrük Kapısı\'nın dün sabah saatlerinde demir çimento hariç ticarete açılması ile bölge ticari olarak hareketlendi. Suriye\'deki iç savaşın başladığı günden bu yana zaman zaman güvenlik sorunu nedeniyle tamamen de kapanan Cilvegözü\'nden komşu ülkeye sevkiyat hız kazandı. Gümrük kapısında ulaşan TIR kuyruğu 5 kilometreyi buldu. Yaklaşık 2.5 aydan bu yana nakliye konusunda sıkıntılı günler geçirdiklerini belirten TIR sürücüleri, kapının ticarete yeniden açılması ile birlikte hareketlilik olduğunu ve bunun devam etmesini istediklerini belirtti.

Görüntü Dökümü

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- Tırlardan görüntü

- Hareket halinde kapıya giderken

- Tır kuyruğu

- Cilvegözü’nden Suriye tarafında geçen tırlar

(SÜRE: 3’08’)(BOYUT:100 mb)

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI, (Hatay), (DHA)

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4)GAZİANTEP\'TE MUHTARLAR GÜNÜ KUTLANDI

GAZİANTEP\'te19 Ekim Muhtarlar Günü, düzenlenen törenle kutlandı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı\'nda düzenlenen tören, Türkiye Muhtarlar Türkiye Muhtarlar Federasyonu Başkan Yardımcısı ve Gaziantep Muhtarlar Derneği Başkanı Ökkeş Titiz tarafından Atatürk Anıtı\'na çelenk konulmasıyla başladı. Şahinbey Kaymakamı Cemaletti Yılmaz, Şehitkamil Kaymakamı Ali Dursun, mahalle ve köy muhtarlarının katıldığı törende saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. 19 Ekim Muhtarlar Günü\'nün anlam ve öneme değinen Ökkeş Titiz, \"Bu günü kanunlaştırıp 50 bin 249 muhtarımıza bu günün verilmesi için çabalayan altında imzası bulunan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Bu katılım Türkiye\'de en çok Gaziantep\'te var. Başka illerde de katımın böyle olması taraftarıyım, çünkü birlikten güç doğar\" dedi. Program folklor gösterisi ve güvercin uçurulmasının ardından sona erdi.

Görüntü Dökümü

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- İstiklal Marşının okunması

- Çelenk bırakılması

- Ökkeş Titiz\'in konuşması

- Folklor gösterisi

- Güvercin bırakılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-(DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 121 MB

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5)DEVLET, FAZLA YATAN PARAYI 41 YIL SONRA GERİ İSTEDİ

ÇORUM’da yaşayan 51 yaşındaki İrfan Peker, 38 yıl önce ölen dedesiyle bu yıl yaşamını yitiren anneannesi adına Sosyal Güvenlik Kurumu\'ndan (SGK) gelen borç tebliğiyle büyük şaşkınlık yaşadı. Önce, emekli dedesinin eksik prim borcu olan 458 TL’yi gecikme faiziyle birlikte 2 bin 8 TL olarak ödeyen Peker, daha sonra dedesinden anneannesine kalan ve 41 yıl sonra fazla ödendiği belirtilen parayı ödemek zorunda kaldı. Çorum\'da, 38 yıl önce ölen Nurettin Ölçer ile bu yıl hayatını kaybeden eşi Nahide Ölçer’in torunu İrfan Peker, ilginç bir olay yaşadı. 1925 yılında doğan ve 1979 yılında ölen Nurettin Ölçer, 1976 yılında Bağ-Kur’dan emekli oldu. Vefat ettiği güne kadar emekli maaşını alan Ölçer’in torunu Peker’in eline bir yazı ulaştı. SGK tarafından 2015 yılında gönderilen yazıda Ölçer’in 1972, 1973, 1974 yıllarında Bağ-Kur prim borcu olduğu ve 458 TL olan ana borcun, şu an 2 bin 8 TL olduğu belirtildi.

Dedesinin prim borcunu ödeyen Peker, geçen 26 Mayıs’ta anneannesi Nahide Ölçer\'i de kaybetti. Peker, 16 Ağustos\'ta eline ulaşan resmi bir yazıyla daha büyük şaşkınlık yaşadı. Yine SGK tarafından gönderilen yazıda, dedesinden anneannesine kalan emekli maaşının 1976 yılından beri her ay fazla yattığı belirtilerek, gereğinden çok yatan paranın mirasçılar tarafından ödenmesi gerektiği bildirildi. Bu duruma isyan eden İrfan Peker, \"Gelen son yazıda 1989 yılında ölen Nurettin Ölçer’e zaman içerisinde Bağ-Kur emekli maaşı yatarken \'fazla emekli maaşı\' ödendiğinden dolayı yersiz ödeme yapıldığı beyan edildi. Bu yersiz ödemenin de mirasçılar tarafından devlete geri iadesi istendi. Tabi ben bunu da araştırdığımda yersiz ödemenin nasıl olduğunu kimse söyleyemedi. Ama 1591 lirayı bizden tahsil ettiler\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-İrfan Peker dedesinin mezarı başında yaşadıklarını anlatması

-İrfan Peker’in dedesinin mezarını başında dua etmesi

-Mezarlıktan genel görüntü

-Ölen çiftin fotoğrafları

- Detaylar

(SÜRE: 3 Dk) (BOYUT 280 MB)

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)

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6)BURDUR\'DA MUHTARLAR GÜNÜ KUTLANDI

BURDUR\'da 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Burdur\'daki Muhtarlar Günü kutlaması kapsamında Burdur Muhtarlar Derneği Başkanı Sami Çelik tarafından Cumhuriyet Meydanı\'ndaki Atatürk Anıtı\'na çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın ardından konuşan Sami Çelik, muhtarlığın belediyecilikten daha eski, köklü bir yönetim sistemi olduğunu belirtti. Çelik, \"Muhtarlar yerel yönetimlerin önemli bir parçasıdır. Yerel yönetimlerin en alt birimi olması hasebiyle halka çok yakın olup onların sosyal hayatına birebir tanıklık etmektedir\" dedi.Çelenk sunma töreninin ardından muhtarlar kent protokolü ile kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltıya Vali Şerif Yılmaz, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, İl Genel Meclisi Başkanı Muzaffer Bağcı, İl Genel Sekreteri Servet Olpak ile muhtarlar katıldı.

Vali Şerif Yılmaz, \"Burdur ailesi olarak Burdur\'da yönetimde bulunan tüm arkadaşlarımızla birlikte bu millete en kılcal damarlarına kadar hizmet etmeye çalışıyoruz. Bu hizmeti yaparken de en fazla beraber çalıştığımız, birlikte olduğumuz muhtarlarımızdır. Gerek merkezde, gerek köylerde muhtarlarımızla birlikte bu millete hizmet etmenin gayreti içerisindeyiz\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Çelenk sunam töreni

- Sami Çelik\'in konuşması

- Kahvaltıdan

- Vali Yılmaz\'ın konuşması

- Detay

(Haber- Kamera Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

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7)İNEGÖL\'DE POLİSTEN KAÇARKEN DUVARA ÇARPAN CİPTEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

BURSA\'nın İnegöl İlçesi\'nde uygulama yapan polisin \'dur\' ihtarına uymayan şüpheli, cipini ekiplerin üzerine sürerek kaçtı. Yaşanan kovalamaca şüphelinin aracının bir duvara çarparak durmasıyla noktalandı. Araçta yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, sürücü S.D. tutuklandı. İnegöl İlçesi Ahmet Türkel çevreyolu girişinde dün akşam uygulama yapan polis ekipleri, siyah renkli bir cipi durdurmak istedi. \'Dur\' ihtarına uymayan sürücü aracını polislerin üzerine sürerek kaçtı. Polisin havaya ateş açmasına rağmen durmayıp aracıyla kaçan sürücü ile polis ekipleri arasında uzun süren kovalamaca yaşandı. Cip, Turgutalp Mahallesi Paşabey Sokak\'ta bir apartmanın duvarına çarparak durdu. Kaza yapan araçtan inip kaçmaya çalışan S.D., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramada, aracın arka koltuğunda çanta içinde bir miktar sentetik uyuşturucu metanfetamin ele geçirildi. İfadesi alınan S.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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Kovalamaca anı görüntüleri

Şahsın yakalanma görüntüleri

Detaylar

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA



