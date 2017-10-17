DHA YURT BÜLTENİ-6

1)KÖYCEĞİZ\'DE 5 PKK\'LININ ÖLDÜRÜLDÜĞÜ OPERASYONDAN KAÇAN TERÖRİST YAKALANDI



MUĞLA\'nın Köyceğiz İlçesi\'nde, PKK\'lı 5 teröristin ölü ele geçirildiği operasyondan kaçan terörist de yakalandı. Bir terörist de bomba düzeneğini patlatarak, kendisini imha etmişti.

Köyceğiz\'de, 5 Ekim Perşembe günü, güvenlik güçleriyle çıkan çatışmada 5 PKK\'lının öldürüldüğü operasyondan kaçan terörist, polis ekiplerince yakalandı. Dalaman İlçesi\'nde yakalanan teröristin üzerinden sahte kimlik çıktı. Yakalanan terörist, Köyceğiz\'de polis ve jandarmanın PKK\'lı teröristlere yönelik düzenlediği ve 5 kişinin ölü ele geçirildiği operasyonda, başka bir teröristle kaçmıştı. Dalaman\'da yakalanan teröristin beraber kaçtığı diğer terörist ise 9 Ekim Pazartesi günü bomba düzeneğini patlatarak, kendisini imha etmişti.

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA) -

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2)MANİSA DEAŞ OPERASYONU: 2 GÖZALTI

MANİSA\'da bu sabah polis tarafından yapılan operasyonda, terör örgütü DEAŞ içinde faaliyette bulundukları gerekçesiyle Suriye uyruklu L.M.A. (Luey Mahmud Ali) ile S.A. (Süleyman Avda) gözaltına alındı. Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatlarıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün saat 06.30\'da, DEAŞ terör örgütü üyelerine yönelik operasyon düzenledi. Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde belirlenen 4 adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüklerinin belirlendiği belirtilen Suriye uyruklu L.M.A ve S.A.\'yı gözaltına aldı. Şüpheliler, Terörle Mücadele Şubesi\'ne götürüldü.

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA)

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3)BYLOCK KULLANDIKLARI İDDİA EDİLEN 12 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

KOCAELİ\'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Bylock kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 kişi adliyeye sevk edildi. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Bylock kullandıkları iddiasıyla 12 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından 12 kişi adliyeye sevk edildi. Bir kişi adliyeye doğru götürülürken Rabia işareti yaptı.

Görüntü Dökümü

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Adliyeye sevk edilmeleri

Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli), (DHA) -

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4)KAVŞAK İNŞAATI ÇUKURUNA DÜŞEN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

EDİRNE\'nin Keşan İlçesi\'nde köprülü kavşak inşaatında açılan çukura düşerek takla atan otomobilin sürücüsü 31 yaşındaki Serkan Karakaya yaralandı.

Kaza, Keşan-Gelibolu Karayolu üzerindeki Sanayi Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Çanakkale\'nin Gelibolu İlçesi\'nden Keşan yönüne giden Serkan Karakaya yönetimindeki 22 RD 452 plakalı otomobil, Sanayi Kavşağı\'na yaklaştığı sırada köprülü kavşak çalışmaları nedeniyle açılan çukura düşerek, takla attı. Kazada yaralanan sürücü Karakaya, çağrılan ambulansla Keşan Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yapan araç

-Polisin incelemesi

-Olay yeri genel gör.

-Akan trafik

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)-

(SÜRE: 02.00 - BOYUT: 65 MB)

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5)HATALI PARK EDİLEN ARAÇLAR İTFAİYE GEÇİŞİNİ ENGELLEDİ

TEKİRDAĞ\'ın Çorlu İlçesi\'nde yangın ihbarına giden itfaiye ekipleri, sokağa park edilen araçlar yüzünden olay yerine ulaşamadı. Araçtan inip yürüyerek dumanların yükseldiği apartman katına çıkan itfaiye erleri dumanlara yangın tüpü ile müdahale etti.

Çorlu\'nun Muhittin Mahallesi Selim Kahya Sokak üzerinde bir bir apartmanın 3\'üncü katından dumanların çıktığını gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine giden itfaiye araçları sokak üzerinde araçların gelişi güzel park edilmesi nedeniyle yangın mahalline ulaşamadı. Park edilen araçların sürücüleri aranırken, itfaiye erleri araçlarından inerek ellerindeki yangın tüpleri ile dumanların yükseldiği kata çıkarak müdahalede bulundu. Dumanın ocakta unutulan bir yemek nedeniyle çıktığı ve büyümeden kontrol altına alındığı belirtildi. İtfaiye aracı ise park eden sürücülerin araçlarını çekmesiyle ancak olay yerine ulaşabildi.

Mahallede itfaiye ekiplerinin olay mahalline park edilen araçlar nedeniyle ulaşamamasına vatandaşların tepkisine neden oldu. Olası büyük bir yangında itfaiyenin sokağa giremeyeceğini belirten vatandaşlar, \"Yangın daha büyük olsa ne olacaktı? Burada yaşayan insanların başına bir şey gelse hesabını kim verecekti. Merak ediyoruz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-İtfaiyenin trafikte beklemesi

-İtfaiyenin sokağa girememesi

-Hatalı parklar

-Araçların çekilmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU( Tekirdağ),(DHA) -



