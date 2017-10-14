DHA YURT BÜLTENİ-6

1)SAHİL GÜVENLİK 154 KAÇAĞI KURTARDI

İZMİR\'in Çeşme İlçesi\'nden 3 ayrı botla Yunanistan\'ın Sakız Adası\'na gitmeye çalışan 154 Suriyeli kaçak, olumsuz hava şartları yüzünden denize düşmek üzereyken sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Karaya getirilen gruptaki Suriyeli bir böbrek hastası, sağlık kontrolü için hastaneye kaldırıldı. Kurtarılan bir bottaki kaçaklar ise Yunan askerlerinin motoru söküp, kendilerini denizin ortasında ölüme terk ettiğini öne sürdü.

Çeşme Körfezinde devriye görevi yapan TCSG 30 Sahil Güvenlik Botu, bugün saat 00.10\'da, Dalyan Uçburun açıklarında bir lastik bot tespit etti. Sert hava nedeniyle botları su almaya başlayan kaçaklar, sahil güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle ölümden döndü. 76 kişilik Suriyeli grup, Çeşme İskelesi\'ne getirildi.

Aynı saatlerde KB-4309 Sahil Güvenlik Botu ise, içinde 18 Suriyelinin yer aldığı ve olumsuz hava şartları yüzünden zor anlar yaşayan bir başka lastik bottaki kaçakları kurtardı. Bu grup da Çeşme İskelesi\'ne getirildi. Grubun içinde bulunan ve böbrek hastası olduğu öğrenilen bir kişi rahatsızlandığı için ambulansla Çeşme Devlet Hastanesi\'ne götürüldü.

\"MOTORU SÖKÜP ALDILAR\" İDDİASI

Çeşme Körfezine açılan TCSG 30 Sahil Güvenlik Botu ise, saat 05.30\'da, Yunan karasularına yakın bölgede, motoru olmayan ve su aldığı için batma tehlikesi geçiren lastik bottaki 60 Suriyeliyi kurtardı. Kurtarılan Suriyeli grup, Yunan sahil güvenlik botunun kendilerini durdurduğunu, motoru söktüklerini, benzin bidonlarını da aldıktan sonra, lastik botu Türk karasularına kadar çekip kendilerini burada ölüme terk ettiklerini öne sürdü.

Çeşme İskelesi\'ne getirilen, aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun da bulunduğu 154 kaçağa, Uluslararası Göç Örgütü temsilcileri tarafından yiyecek ve içecek dağıtılarak, insani ihtiyaçları karşılandı. Kaçakların işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne sevk edileceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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- Kaçakların sahil güvenlik botundan Çeşme İskelesine indirilişi

- Böbrek hastası Suriyelinin sedyeyle ambulansa taşınması

- İskeledeki kaçaklardan görüntü

- Yiyecek ve içecek dağıtılması

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Güneş ATAGÖZ / ÇEŞME (İzmir), (DHA)

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2)ANTALYA\'YA HAVA YOLUYLA GELEN TURİST SAYISI 9.5 MİLYONU GEÇTİ

TURİZMDE geçen yıl 6.5 milyon turist ağırlayan Antalya\'ya, 13 Ekim itibarıyla hava yoluyla gelen turist sayısı 9 milyon 637 bine yükseldi.Antalya Havalimanı aracılığıyla kente gelen yabancı turist sayısı, 13 Ekim Cuma günü itibarayla 9 milyon 37 bine ulaştı. 1 Ocak- 13 Ekim tarihleri arasında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 63\'lük artış yaşanırken, 1-13 Ekim tarihleri arasında ise 544 bine yakın turist Antalya Havalimanı\'na indi. Günlük ortalama 41 bin 769 yabancı turistin iniş yaptığı Antalya Havalimanı\'na geçen yıl 1-13 Ekim tarihleri arasında 413 bin turist geldi. Geçen yıl ekim ayı boyunca 791 bin turist kente gelmişti.

3.5 MİLYON RUS

Milliyetlere göre dağılıma bakıldığında, eylül ayı sonu itibarıyla gelen 8 milyon 493 bin turistin 3 milyon 302 bin 233\'ünü Ruslar oluşturdu. Ekim ayının 13 günlük verileriyle birlikte Antalya Havalimanı aracılığıyla kente gelen Rusların toplamı 3.5 milyonu buldu.

Yine eylül sonu verilerine göre, 1 milyon 332 bin Alman, 661 bin Ukraynalı, 305 bin İngiliz kente geldi. Kazakistan\'dan 234 bin, Hollanda\'dan 212 bin, Beyaz Rusya\'dan (Belarus) 152 bin, Polonya\'dan 144 bin, İsrail\'den 144 bin, Belçika\'dan 117 bin, Romanya\'dan 112 bin, Danimarka\'dan 102 bin turist geldi. 100 bin kişinin altındaki pazarlar ise 98 bin İranlı, 84 bin İsveçli, 78 bin Çek, 74 bin Slovak, 68 bin Litvanyalı, 64 bin Moldovalı, 54 bin Fransız, 52 bin İsviçreli, 45 bin Norveçli, 43 bin Avusturyalı, 36 bin Macar, 29 bin Finli, 18 bin KKTC\'li şeklinde sıralandı.

GAZİPAŞA İLE 10 MİLYONA ÇOK YAKLAŞTI

Antalya Havalimanı verilerinin yanı sıra Gazipaşa Havalimanı\'na bu yıl gelen yabancı turist sayısı 600 bini aştı. Bu rakamla birlikte sadece hava yoluyla Antalya\'ya gelen toplam turist sayısı da 9 milyon 600 bini geçti.

Görüntü Dökümü

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- Havalimanı turist

- Sahilden detay

Haber: Mehmet ÇINAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

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3)ÖNCE ABLAYI SONRA KIZ KARDEŞİNİ KAÇIRDI

MUŞ\'ta 2 kız kardeşi farklı tarihlerde kaçırıp, evlerini de uzun namlulu silahla tarayan şüpheli ve yanındaki 3 kişi tutuklandı.

Konuyla ilgili Valilikten yapılan yazılı açıklamada, geçen mayıs ayında, bir kızı zorla kaçıran şüphelinin, yakalandıktan sonra cezaevine gönderildiği kaydedildi. Bir süre tutuklu kalan şüphelinin, cezaevinden çıktıktan sonra yanına aldığı 3 kişiyle, bu kez de kızın kardeşini kaçırdığı belirtildi. Açıklamada, araya giren köylülerin kaçırılan kızı ailesine geri gönderdiği, firardaki şüphelinin de gece yarısı kız kardeşlerin evini uzun namlulu silahla taradığı ifade edildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı saldırıda evde hasar meydana geldiği kaydedildi. Açıklamanın devamında şöyle denildi:

\"Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları neticesi kaçırma olayında fail ile birlikte olan 3 kişinin yerleri tespit edildikten sonra, 12 Ekim 2017 günü sabah saatlerinde şahısların saklandıkları Toprakkale Köyü\'ndeki ikamete operasyon yapıldı. Operasyonda silahlı saldırgan ve zorla kaçırma olayına karışan şahıslar, 1 adet Kalaşnikof marka uzun namlulu silah, 3 adet şarjör ve 18 adet fişek, 1 adet 7.65 mm Çekoslovak Vzor marka tabanca, bu tabancaya ait 1 adet şarjör ve 20 adet fişek ile yakalandı. Ayrıca, olayla bağlantıları tespit edilen 3 şüpheli daha yakalandı. Yakalanan 6 şüpheliden 2\'si Cumhuriyet Savcısının talimatları ile ifadelerine müteakip serbest kalırken, 4 şüpheli 13 Ekim 2017 günü çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanmıştır\" denildi.

Görüntü Dökümü

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-Kızın zorla arabaya bindirilmesi

-Kurşunlanan ev

-Polisin zanlıların bulunduğu eve operasyon yapması

-Ele geçirilen silah ve mühimmatlar

(Haber-Kamera: MUŞ (DHA)

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4)LOKANTA YANGININI İTFAİYE SÖNDÜRDÜ

ADIYMAN\'da, bir lokantanın bacasında çıkan ve çevrede kısa süreli tedirginliğe yol açan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, öğle saatlerinde Sıratut Mahallesi\'nde meydana geldi. Cadde üzerindeki bir lokantanın bacasından duman ve alevler yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından 1 saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Kısa süreli tedirginlik yaşatan ve hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Görüntü Dökümü

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- Olay yeri ve önlem alan polis

- İtfaiye ekiplerinin müdahale etmesi

- Lokantadan yükselen dumanlar

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 50 MB

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5)ŞEREFLİKOÇHİSAR\'DA 2 BİN KİŞİLİK AŞURE DAĞITILDI

ANKARA\'nın Şereflikoçhisar Belediyesi tarafından 2 bin kişilik aşure dağıtıldı.

Şereflikoçhisar Belediyesi tarafından Tuz Gölü Meydanı\'nda düzenlenen aşure etkinliğine çok sayıda vatandaş katıldı. Kazanlarda pişen aşureyi, sıraya giren vatandaşların kaselerine dolduran Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Ferda Polat şunları söyledi:

\" Aşure günü, iyilik yapma, paylaşma, birlik ve beraberlik içerisinde refaha erme, Allah\'ın ihsanının bol olduğu sonsuz ikramına kavuşması günüdür. Kerbela olayında bizler gerekli dersi çıkararak fitne ve tefrikanın nelere mal olduğunu bir kez daha hatırlamalıyız. Aşure gününün günahlardan kurtuluşa erdiğimiz ve dualarımızın kabul olduğu bir gün olmasını diliyorum\"

Görüntü Dökümü

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-Belediye başkanının aşure dağıtması

-Vatandaşlar

Haber-Kamera:Zeynep GÖRGÜLÜ/ ŞEREFLİKOÇHİSAR (Ankara),(DHA)

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KÜRE DAĞLARI\'NDA BİSİKLET FESTİVALİ

BARTIN ile Kastamonu arasında bulunan Küre Dağları Milli Parkı\'nda gerçekleştirilen Bartın Bisiklet Festivali, 3\'üncü günde Uluyayla etabıyla devam etti.

Bartın Pedaldaşlar Bisiklet Kulübü Derneği\'nin Ulus Belediyesi ve Küre Dağları Milli Park Müdürlüğü desteğinde bu yıl 4\'üncüsünü düzenlediği festival, 12 Ekim’de başladı. Festivale 31 ilden 200 bisikletçi katıldı. Festivalin startı, Perşembe günü kent merkezinde verildi. Festivalde bisikletçiler, sırasıyla Küre Dağları Milli Parkı bölgesinde bulunan Ulukaya Şelalesi, Drahna Vadisi, Köklü Köyü, Çerde Köyü etaplarını geçti. 3\'üncü günde bisikletçiler, Uluyayla etabı için Ulus İlçesindeki futbol sahasından hareket etti. 4 gün sürecek festivalde bisiklet tutkunları toplam 230 kilometre yol kat ederek, etapları tamamlamış olacak.

Bartın Pedaldaşlar Bisiklet Kulübü Derneği Başkanı Mustafa Artar, festivale yoğun katılımın olduğunu belirtti. Artar, \"Bu yıl 4\'ncüsünü düzenlediğimiz festivale umduğumuzdan fazla katılım oldu. Amacımız Batı Karadeniz Bölgesinin incisi Küre Dağları Milli Parkının tambon bölgelerini sonbahar ayında bisiklet severlerle buluşturmaktı. Bunda başarılı olduk. Ziyaretçilerimizden çok iyi izlenimler aldık. Herkesi sonbahardaki renklerin dansını görmeye bu bölgeye davet ediyorum\" dedi.

Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun ise festivalin ilçede yapılmasından dolayı büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Başkan Uzun, belediye olarak bütün desteği verdiklerini ifade etti.

Görüntü dökümü:

-Kamp alanından detay

-Bisikletlerin hazırlanması

-Start verilmesi

-Yolda ilerleyen bisikletler

-Dernek Başkanı Artar ile röp.

-Belediye Başkanı Uzun ile röp.

Süre: 3.10 Boyut: 106 MB

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)

