DHA  YURT BÜLTENİ-6

1)SAVCI: \'EŞİNİZ AYLARDIR İZİN VE RAPORLA İŞE GELMİYOR\' DEYİNCE ATEŞ ETMEYE BAŞLADI

ANTALYA\'nın Korkuteli İlçesi\'nde adliyede katip olan eşi Şerife Avcı\'nın izni nedeniyle tartıştığı Cumhuriyet Savcısı 26 yaşındaki A. Kadir Küçüköner\'i dün makam odasında tabancayla vurup yaralayan polis memuru Turgut Avcı\'nın polisteki sorgusu sürüyor. Turgut Avcı\'nın eşi Şerife Avcı da gözaltına alındı. Solunum cihazından ayrılan ve hastanede o anları yakınlarına anlatan Savcı Küçüköner, \"Odama geldi. \'Eşiniz sürekli izin ve raporla aylardır işe gelmiyor\' deyince silahını çıkarıp ateş etmeye başladı\" dedi. Korkuteli Adliyesi\'nde Cumhuriyet Savcısı A. Kadir Küçüköner, dün saat 15.00 sıralarında, adliyede katip Şerife Avcı\'nın izin istemine sık izin kullandığı gerekçesiyle olumsuz yanıt verdi. Katip Avcı\'nın haber vermesi üzerine adliyeye polis eşi Turgut Avcı geldi. Eşinin izni konusunda tartışan polis memuru Avcı, Savcı Küçüköner\'e makam odasında tabanca ie 5 el ateş etti. Mermiler Küçüköner\'in sol ve sağ akciğeri ile karaciğerine ve sağ el ve sağ ayak bileğine isabet etti. İsabet eden diğer mermiler vücuttan çıkarken, sağ eline isabet eden mermi çekirdeği ise orta parmak kemiğinde kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi Korkuteli\'ndeki özel hastanede yapılan Savcı A. Kadir Küçüköner, ambulans helikopterle Antalya\'ya sevk edildi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'ne getirilen Küçüöner, göğüs cerrahi uzmanı Prof. Dr. Abdullah Erdoğan tarafından ameliyat edildi.

SOLUNUM CİHAZINDAN AYRILDI

Yaklaşık 45 dakika süren operasyon ardından yoğun bakıma alınan Savcı Küçüköner, dün saat 23.00 sıralarında uyandırıldı. Solunum cihazından ayrılan Küçüköner\'in sağlık durumu hakkında bilgi veren Prof.Dr. Erdoğan, şöyle dedi:

\"Hastamız bize gelir gelmez ameliyata aldık. Çok kanaması vardı. Mermiler hastamızın sağ, hem de sol akciğerine isabet etmişti. Sağ akciğerdeki yaralanma ameliyat gerektiren kanamalı bir yaraydı. Kanamayı durdurduk. Sol akciğerde delik var. Solunum cihazından ayrıldı ve kendi başına nefes alıp verebiliyor. Yoğun bakımda kontrol altında tutuyoruz.\"

OLAYI YAKINLARINA ANLATTI

Yoğun bakımda tedavisi süren Savcı Küçüköner\'in, gece yakınlarıyla görüşmesine izin verildi. Savcı Küçüköner yakınlarına verdiği bilgide, olayın katip Şerife Avcı\'nın izin talebi nedeniyle meydana geldiğini belirterek şöyle dedi:

\"Şerife Avcı sık sık izin ve rapor kullanıyordu. Olay günü de bana rapor getirdi. Ben de kendisine \'Sizinle hiç çalışamayacak mıyız\' dedim. Bunun üzerine odamdan çıktı. Birkaç dakika sonra polis eşi Turgut Avcı geldi. Elinde bir torba (poşet) ilaç ve raporla geldi. Masamın üstüne koydu. \'Karım hasta, bunlar da ilaçları\' dedi. Ben de \'Yanlış anladınız, tabiki hastadır. Ama burada işler birikti, yetiştiremiyoruz. Eleman lazım, sürekli izin ve raporla aylardır işe gelmiyor\' dedim. Bunun üzerine Turgut Avcı silahını çıkarıp ateş etmeye başladı.\"

İKİSİ DE GÖZALTINDA

Olayın ardından polis memuru Turgut Avcı ile eşi Şerife Avcı, gözaltına alındı. Şerife Avcı Korkuteli İlçe Emniyet Müdürlüğü\'nde, Turgut Avcı ise İlçe Jandarma Komutanlığı\'nda geceyi geçirdi. Avcı çifti bugün ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı ise soruşturmayla ilgili 2 başsavcı vekili ve 2 savcı görevlendirdi. Polis Avcı\'nın tabancası ile olay yerinde bulunan 5 adet boş kovana ve tutukluk yapan silahtaki 10 mermiye de el konuldu.

İZZETBEGOVİÇ\'İN ŞİİRİNİ PAYLAŞTI

Savcı A. Kadir Küçüköner\'in, sosyal paylaşım sitesi Twitter\'daki kişisel sayfasında paylaştığı Bağımsız Bosna Hersek\'in ilk cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç\'e ait bir şiir ise dikkati çekti. Küçüköner\'in sayfasında kapakta yer alan şiir şöyle:

\'Yıldızlar altından geçmemiz gerek/ Hangi yolu seçersen seç/ Sonunda ölüm var/ Ve her şey bitecek/ Ve sen de öleceksin/ Bu dünya da ölecek/ Bu yüzden başını hep dik tut.\'

EMNİYET MÜDÜRÜ KIZILIRMAK DA \'İZİN \'YÜZÜNDEN ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Antalya\'da, 17 yıl önce de bir emniyet müdürü, izin nedeniyle tartıştığı polis memuru tarafından makam odasında öldürüldü. 2 Haziran 2000 tarihinde meydana gelen olayda, İl Emniyet Müdürlüğü Ruhsat Tebligat Şube Müdürlüğü\'nden görevli polis memuru Halil Türkaslan, İstanbul\'da trafik kazası geçiren halasının oğlunu ziyarete gitmek için Şube Müdürü 4\'üncü sınıf Emniyet Müdürü Alptekin Kızılırmak\'a, çıkan tartışma sonrası 14 el ateş etti. Vücuduna 5 kurşun saplanan evli ve 2 çocuk babası Kızılırmak, hastanede yaşamını yitirdi. Halil Türkaslan, 30 yıl hapse mahkum edildi.

\'SAYIN CUMHURBAŞKANI KONUYU YAKINDAN TAKİP EDİYOR\'

Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, dün Korkuteli Adliyesi\'ndeki makam odasında, polis memuru Turgut Avcı tarafından tabancayla vurulan savcı A. Kadir Küçüköner\'in tedavisinin yoğun bakımda devam ettiğini, sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini kaydeden Başsavcı Solmaz, şöyle konuştu:

\"Soruşturmayla ilgili 4 savcı görevlendirdik. Olay yeri incelemesi yapıldı. Çevredeki tüm kameralar incelendi. İfadeler alındı. Raporlar hazırlanıyor. Adli yönle ilgili açıklama, raporlar hazırlandıktan sonra yapılacak. Hastamızı da ziyaret ettik. Her şey çok iyi. Şuuru ve konuşması çok iyi. Olayla ilgili her şeyi hatırlıyor ve anlatıyor. Sağlığı açısından her şey çok iyi. Konuyla ilgili soruşturma süreci devam ediyor. Göğüs, sağ el ve sağ ayak bileğiyle ilgili tedavileri devam ediyor. Bizi görünce yüzü güldü. Savcımızın mesleğindeki ilk görev yeri, ilk kez bizimle çalıştı. Bizi görünce \'Sayın Başsavcım\' diyerek ayağa kalkmak istedi. Bu da her şeyin yerinde olduğunu gösteriyor.\"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın da konuyu yakından takip ettiğini aktaran Ramazan Solmaz, \"Sayın Cumhurbaşkanımıza da çok teşekkür ediyoruz. Olayı duyduğu andan itibaren yurt dışında olmasına rağmen yakından ilgilendi\" dedi.

KAYIP MERMİ ÇEKİRDEĞİ ARANIYOR

Olayın terör uzantısı olup olmadığı yönündeki soru üzerine Solmaz, \"Terörizmle ilgili bize de sorular geliyor. Ancak konuyla ilgili soruşturma devam ediyor. Olay yerinde 5 boş kovan, 4 de mermi çekirdeği bulduk. Şu an 5\'inci çekirdeği arıyoruz. Kısa süre içinde raporlar hazırlanacak. O zaman geniş bir açıklama yapacağız\" dedi.

KIRIKLAR VAR, AMELİYAT EDİLECEK

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Aydınlı ise \"Hastamızın yoğun bakımda tedavisi sürecek. Kemik kırıkları var. Yarın ya da daha sonraki gün ortopedi servisinden ameliyat edilecek\" dedi.

2)GÜNEYSU\'DA ANİDEN GELEN SEL KORKUTTU

RİZE\'de bu sabah başlayan ve aralıklarla şiddetini artıran yağmur etkili oluyor. Güneysu İlçesi Başköy Köyü\'nde dere aniden yola taşınca vatandaşlar büyük panik yaşadı. O anlar kameraya yansıdı.

Güneysu İlçesi Başköy Köyü\'nde şiddetli yağmurla birlikte dereler taştı, köy yolları göle döndü. İlçe Özel İdaresi\'ne ait iş makinesi yolda temizlik yaptığı sırada Başköy deresi aniden yola taştı. Bu sırada sel sularının geldiğini gören vatandaşlar \'Kaçın kaçın\' diye bağırarak birbirlerini uyardı. Vatandaşların yaşadığı panik anları kameraya yansıdı.

Çamur ve balçıkla kaplanan yola iş makineleri ile müdahale edildi.

Rize\'de 28 Eylül\'de yaşanan sel ve heyelanlarda Çayeli İlçesi\'nde çöken evin enkazı altında kalan 1 kişi hayatını kaybetmiş 1 kişide yaralı kurtarılmıştı. Maddi hasara da yol açan sel ve heyelanlarda 10 ev yıkıldı, 40 evde tedbir amaçlı boşaltılmıştı.

Haber: Aytekin KALENDER RİZE-DHA

3)KILIÇDAROĞLU, 12 EKİM\'DE DENİZLİ\'DE



CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın (perşembe) Denizli\'ye gelerek partisinin yeni il binasının açılışını yapacak. Sanayici ve muhtarlarla da bir araya gelecek olan Kılıçdaroğlu, Çal İlçesine de geçerek şehit Muhammet Arıkan\'ın baba ocağını ziyaret edecek.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın saat 10.00\'da, kente gelecek. CHP lideri Kılıçdaroğlu, saat 11.00\'de, Otel Lavin\'de sanayicilerle toplantı yapacak. Saat 13.00\'te ise basın toplantısı düzenleyecek Kılıçdaroğlu, saat 14.00\'te muhtarlar, esnaflar ve kanaat önderleriyle bir araya gelecek. CHP Genel Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu, toplantıların ardından saat 17.00\'de, Denizli CHP İl Başkanlığı\'nın yeni hizmet binasının açılışını yapacak. Kılıçdaroğlu, daha sonra da Mardin\'in Nusaybin ilçesi kırsalında, PKK\'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 25 yaşındaki Uzman Çavuş Muhammet Arıkan\'ın Çal ilçesi Bayıralan Mahallesi\'ndeki baba ocağını ziyaret edip, ardından kentten ayrılacak.

DENİZLİ/DHA



4)CHP\'Lİ BÖKE\'DEN \'TORBA YASA\' AÇIKLAMASI: EK BÜTÇE GETİRMEDEN BORÇLANMAK İSTEYEN BİR İKTİDAR VAR

CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, Meclis\'te görüşülen torba yasayla ilgili \"Hukuka aykırı biçimde, ek bütçe getirmeden 37 milyar lira daha borçlanmak isteyen bir iktidar var karşımızda\" dedi.

CHP\'li Böke, Antalya Sanayici ve İş Adamları Derneği\'nin (ANSİAD) konuğu oldu. Aynı zamanda akademisyen olan Böke, ANSİAD üyesi iş adamlarının katıldığı toplantıda, \'Kalkınma ve Demokrasi, Nasıl Bir Ekonomi Politikası, Nasıl Bir Siyaset\' başlıklı konuşma yaptı. Toplantıya CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, Muratpaşa Belediye Başkanı CHP\'li Ümit Uysal, ANSİAD Başkanı Abdullah Erdoğan ve çok sayıda iş adamı katıldı.

Türkiye\'nin ekonomik sisteminin çökme eşiğine geldiğini savunan Böke, “Rakamların bana söylediği bir gerçek üzerinden bir Türkiye tarif ediyorum. Rakamların ötesinde iktidarın meclise getirdiği, Plan ve Bütçe Komisyonu\'nda görüşülen torba yasada ise esasında bugün iktidarda olanların, Türkiye ekonomisini nasıl bir çıkmaza soktuklarının itirafı olarak da okunmalı bence. Türkiye\'nin borçlanmaya, vergi artışına, zam yapmaya ihtiyacı var. Çünkü Türkiye ekonomisi artık kaynak üretemeyen ve kendini sürdüremeyen bir yere sıkışmış durumda\" dedi.

Türkiye\'de, bugün sağlam bir kurumsal yapıdan ve kurallı işleyen ekonomik düzenden bahsetmenin mümkün olmadığını dile getiren Böke, 80 milyonun, bir kişinin iki dudağı arasına sıkışmış kararlarla kendisini dahil edemediği bir düzenle karşı karşıya olduğunu kaydetti.

Türkiye\'nin 25 milyar liralık bütçe açığıyla karşı karşıya olduğunu da vurgulayan Böke, “25 milyarlık bütçe açığı nedeniylede 50 milyarlık borçlanma ile karşı karşıyayız. Şimdi bu yetmezmiş gibi bu torba yasayla hukuka aykırı biçimde, ek bütçe getirmeden 37 milyar lira daha borçlanmak isteyen bir iktidar var karşımızda. Yani paralar saçılıyor ama dönüp sonuca baktığımızda işsizliğe çare olmamış, ileri teknoloji üretilmemiş, Türkiye ekonomisi olduğu yerde sayıyor tablosuyla karşı karşıyayız\" diye konuştu.

Torba yasada, çok açık ortaya konulan bir tercih olduğundan da bahseden CHP\'li Böke, şunları söyledi:

“Bu iktidar orta gelirli, senede brüt 30 binle 110 bin lira arasında kazanan vatandaş grubuna ciddi vergi yükü getiriyor. Çok açık bir sınıfsal tercih koyuyor. \'Benim tulumbama su getirecek rant çarkını çevirenlere dokunmam\' diyor ama beyaz yakalı, KOBİ, belki sanayici, kendi yağında kavrulan ve bu işi zar zor yapan milyonlarca insana \'size vergi getiriyorum\' diyor. Bu sınıfsal tercih şu açıdan önemli, bu iktidarın \'Bu ülkedeki sınıfsal sorunları çözebilirimin\' yanıtı bence bu torba yasanın içinde yatıyor. Çözemez, çünkü 3-5 kişinin kaynak aktarımını milyonların vergisinden daha değerli buluyor. Dolayısıyla 80 milyon ortak bir bedel ödüyoruz. Bu açmazdan kurtulmak mümkün ama bunun için bu iktidarı değiştirecek demokrasi talebimizi ve bu işi sandıkta yapma inadımızı sürdürmek zorundayız. Ve o sandık gelene dek de yeni iktidarı inşa edecek çalışmalara ortak olmak zorundayız.\"

Haber: Mehmet ÇINAR- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA, (DHA)

5)İNEGÖL\'DE KARAYOLUNDAN ÖLÜMÜNE GEÇİŞ

BURSA\'nın İnegöl İlçesi\'nde, Bilal Mahallesi sakinleri, Bursa-Ankara Karayolu\'nda karşıdan karşıya geçerken kaza tehlikesi yaşıyor. Mahalle sakinleri yola acilen alt ya da üst geçit yapılmasını istedi.

İnegöl\'de Bilal Mahallesi sakinleri, Bursa-Ankara Karayolu\'nda karşıdan karşıya geçerken büyük tehlike yaşıyor. Üst geçit olmadığı için canlarını tehlikeye attıklarını söyleyen Hüseyin Cerrah, “Karayolunda karşıya geçerken çok sıkıntı yaşıyoruz. Dağın başında dahi \'Yabani hayvan çıkabilir\' diye levhalar var. Hayvanlara saygısı olanların insanlara saygısı yok mu? Yaşlılar var, çocuklu kadınlarımız var. Zorlukla karşıya geçmeye çalışıyorlar. Kimi bariyerlerin altından sürünerek kimi üstünden atlayarak geçiyor. Buraya bir üst geçit veya alt geçit yapılmasını istiyoruz\" dedi. Mahalle sakinlerinden İsmet Yücedağ ise \"Biz yaşlıyız, mahallemizde çok yaşlı insan oturuyor. Karşıya geçerken araçların çarpma tehlikesinin yanı sıra yüksek bariyerleri de aşmakta zorlanıyorlar, hatta bu yüzden karşıya geçemiyorlar. Buraya bir geçit mutlaka yapılmalı\" diye konruştu. Bir diğer mahalle sakini Seyfullah Çakıroğlu da şöyle dedi:

\"Bu yolda karşıya koşarak geçebiliyoruz. Sanki olimpiyatlara katılacağız. Burada her an kaza geçirip sakatlanabilir, hatta ölebiliriz. Akşam saatlerinde hava kararınca sürücüler bizi rahat görmediği için kaza tehlikesi atlatıyoruz. Burada 55 hane var, 200 civarında insan yaşıyor. Karayollarına talepte bulunduk fakat bize yardımcı olmadılar. Belediyeye de başvuruda bulunduk. İnegöl Belediyesi bu konuda bize yardım edecek, diye umutlanıyoruz. Kaza mağduru olmak istemiyoruz. Çocuklarımız, eşlerimiz ve yaşlılarımız buradan geçerken büyük tehlike yaşıyorlar. Bu tehlike son bulsun.\"

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)

6)YOLDA BULDUĞU 10 BİN LİRAYI POLİSE TESLİM ETTİ

BURSA’nın İnegöl İlçesi\'nde alışveriş için gittiği dükkanın önünde 10 bin lira bulan Ümit Yazıcı, parayı polise teslim etti.

Kestel İlçesi Şükraniye Mahallesi\'nde işletmecilik yapan Ümit Yazıcı, İnegöl İlçesi Ahmet Akyollu Caddesi üzerinde alışveriş yaptığı dükkanın önünde bankamatikten para çeken bir kişinin düşürdüğü 10 bin lirayı buldu. Aracına binerek uzaklaşan bu kişiye parayı düşürdüğünü haber vermeye çalışan Yazıcı, araca yetişemeyince durumu emniyet ekiplerine bildirdi. Yazıcı, parayı düzenlenen tutanakla emniyet ekiplerine teslim etti.

Emniyet ekipleri Ümit Yazıcı´ya bu duyarlı davranışında dolayı teşekkür ederken, paranın Belediye Kayıp Eşya Birimine teslim edileceği belirtildi. Ekipler tarafından paranın sahibinin bulunması için de çalışma başlatıldı. Parayı polise teslim eden örnek vatandaş Ümit Yazıcı, “Dükkandan alışveriş yaptığım sırada bir kişi parayla birlikte yürüyordu. Sanırım parayı dükkanın yan tarafında bulunan ATM\'den çektikten sonra cebine koyarken düşürdü. Öncelikle kağıt parçası olduğunu düşündüm, daha sonra para olduğunu fark ettim. Düşüren kişi hemen otomobiline binip uzaklaştığı için kendisine haber veremedim. Sonra parayı polise teslim ettim\" dedi.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖ L(Bursa), (DHA)

7)ÇANAKKALE\'DE \'TÜRKİYE TRAFİK GÜVENLİĞİ-7\' DENETİMİ

ÇANAKKALE\'de ülke geneliyle eş zamanlı gerçekleştirilen \'Türkiye Trafik Güvenliği-7\' denetimi kapsamında, araçlar ve sürücüler kontrol edildi. İçişleri Bakanlığı talimatıyla ülke genelinde eş zamanlı başlatılan \'Türkiye Trafik Güvenliği-7\' denetimi, Çanakkale\'de de yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından il genelinde 16 farklı noktada kontroller gerçekleştirildi. Polis ve jandarmadan 57 görevli denetimde görev aldı, İl merkezinin giriş ve çıkışlarında drone da kullanılarak yapılan denetimde, emniyet kemeri ve hız kontrolleri yapıldı, yolcu ile yük taşıyan araçların yetki belgeleri incelendi, araçlar ve sürücüler kontrol edildi.

Kontroller sırasında sürücülere ve yolculara emniyet kemerinin önemi konusunda uyarılarda bulunan Çanakkale Bölge Trafik Şube Müdürü Yasin Pala, \"Trafik bilincinin, güvenliğinin sağlanması için ortak hareket etmemiz gerekiyor. Son yıllarda yapılan yoğun denetimlerle trafik kazalarında özellikle ölümcül kazalarda azalmalar meydana geldiğini görüyoruz. Ölümcül kazaların özellikle aşırı hız ve emniyet kemeri takılmamasından dolayı kaynaklandığını görüyoruz. Bizde bugünkü uygulamamızda çevirmeli radar ekibimizle beraber denetimlere başladık. Yolcu taşımacılığı yapan araçların hem yetki belgeleri hem de emniyet kemeri takmaları, daha duyarlı ve dikkatli olmaları konusunda çalışıyoruz. Görüyoruz ki, yolcularımızın çoğu koltuklarında emniyet kemerinin olduğunun bile farkında değil. Biz de uyarmaya çalışıyoruz. Emniyet kemerinin nasıl takıldığını anlatmaya çalışıyoruz. Gün boyunca ve ilerleyen günlerde de bu uygulamalarımız devam edecek\" dedi.

Çanakkale\'de saat 10.00 ile 12.00 arasında yapılan denetimin gün boyunca 13.00-15.00 ve 19.30-21.00 saatleri arasında süreceği belirtildi.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

8)BURSA\'DA \'V FOR VENDETTA\' OPERASYONU

BURSA’da, \'V for Vendetta\' filmini izledikten sonra kırtasiyeden aldıkları maskeleri yüzlerine takıp, silahlı soygun yapmak isteyen 19 yaşlarındaki H.G. ve A.K., polis ekiplerince güvenlik kamerası görüntülerinin izlenmesi sonucu yakalandı.

Olay, merkez Yıldırım İlçesi\'nde bulunan Otosansit Sanayi Sitesi\'nde 5 gün önce meydana geldi. Bir gece önce sinemada \'V for Vendetta\' filmini izleyen H.G. ve A.K., kırtasiyede satılan filmin başrol oyuncusunun da taktığı maskeden aldı. Daha sonra 52 yaşındaki D.İ.’ye ait oto cam alanında faaliyet gösteren iş yerine yüzlerinde maske ve ellerinde kuru sıkı tabancayla gelen şüpheliler, çekmecedeki paraları istedi. Direnen iş yeri sahibinin başına silah kabzasıyla vurup, D.İ.’yi yaralayan şüpheliler, herhangi bir şey alamadan olay yerinden uzaklaştı. Olaydan sonra araştırma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, çevrede bulunan 55 ayrı güvenlik kamerasını inceleyerek, şüphelilerin gittiği mahalleyi tespit etti. İş yerinde çırak olarak çalışan 17 yaşındaki K.Ç.’nin de şüphelilerle aynı mahallede oturduğu belirlendi. K.Ç.’nin, ifadesinde H.G. ve A.K.’nin arkadaşı olduğunu ve soygundan elde edilecek parayı aralarında paylaşacaklarını söylemesi üzerine şüpheliler, evlerine yapılan eş zamanlı baskınla yakalanıp, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, tutuklandı.

Hüseyin TÜCCAR/BURSA, (DHA) -

