DHA YURT BÜLTENİ-6

1)DEMİRTAŞ, 399 GÜN SONRA YAPILACAK YARGILAMADA MAHKEMEYE GETİRİLMEYECEK



DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın hakkında yürüttüğü soruşturma kapsamında 4 Kasım 2016 tarihinden bu yana tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş\'ın, 399 gün sonra yapılacak ilk duruşmasında mahkemeye getirilmeyeceği belirtildi. Yargılamayı yapacak olan Ankara 19\'uncu Ağır Ceza Mahkemesi hazırlık duruşmasında, Demirtaş\'ın tutukluluğunun devamına ve 7 Aralık\'ta yapılacak olan duruşmaya SEGBİS yolu ile katılımının sağlanması için Edirne F Tipi Cezaevi\'ne yazı yazılmasına karar verdi. Demirtaş\'ın avukatı Mahsuni Karaman tutuklumanın devamı hem de SEGBİS ile ilgili itirazda bulunacaklarını söyledi. Avukat Karaman, \"Karardan önce müvekilimizin SEGBİS ile duruşmalara katılmayacağını belirtmemize rağmen gerekçesi konulmadan böyle bir karar alındı, karara bir üst mahkemeye itirazda bulunacağız\" dedi.

TUTUKLULUĞUN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Hakkında yürütülen soruşturma ve ardından açılan dava nedeniyle 4 Kasım 2016 tarihinden beri tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili yargılamayı Demirtaş\'ın tutuklanmasından 399 gün sonra başlayacak olan Ankara 19\'uncu Ağır Ceza Mahkemesi, 3 Ekim\'de toplanarak hazırlık duruşması yaptı. Mahkeme ara kararında, Demirtaş\'a yöneltilen eylemlerin sübutu halinde bunlar için öngörülen cezaların alt ve üst sınırları birlikte dikkate alındığında adli kontrol tedbirlerin bu aşamada yetersiz kalacağını belirterek, şöyle dedi:

\"İstinat edilen eylemlerin sayı ve yoğunluğu ile bunların nitelikleri, suçların sübutu halinde verilmesi muhtemel ceza miktarı dikkate alındığında sanığın siyasi faaliyete bulunma ve temsil hakkı ile davanın tutuklu yürütülmesindeki kamu yararı arasında ölçülü dengenin mevcut hususları birlikte dikkate alınarak, sanık müdafilerinin tahliye taleplerinin reddi ile sanığın tutukluluk halinin davamına karar verildi.\"

\'MAHKEMEYE DEMİRTAŞ\'IN SEGBİS\'E ÇIKMAYACAĞINI SÖYLEDİK\'

Ankara 19\'uncu Ağır Ceza mahkemesi ayrıca, Selahattin Demirtaş ile ilgili Edirne F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu\'na yazı yazılarak duruşma günü olan 7 Aralık\'ta Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yoluyla hazır edilmesini istedi. Mahkemenin ara kararı Demirtaş\'ın avukatlarına tebliğ edilirken, Avukatı Mahsuni Karaman, tutukluluğun devam kararına ve SEGBİS ile savunma almaya ilişkin ara karara itiraz edeceklerini yazdı. Avukat Karaman, hazırlık duruşmasından önce de bu Demirtaş\'ın SEGBİS\'e çıkmayacağını mahkemeye söylediklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

\"Ön talepte bulunmuştuk, dolayısıyla şimdi böyle birkarar verdiler. Karara itiraz edeceğiz. SEGBİS\'e ilişkin karar gerekçesiz bir karardır. SEGBİS keyfi değil, canı istediği sanık için mahkeme bu kararı alıyorum diyemez. Son KHK ile Ceza mahkemesi kananun 196-4 değişiklik yapıldı. Yapılan değişikli her ne kadar SEGBİS uygulamasını genişletilmiş ise de, yine oradada SEGBİS\'e zorunlu hallerde başvurulabileceği düzenleniyor. Zorunlu hal masraf değil, keyfilik değil, güvenlik değildir. Zorunlu hal kavramının gerekçesi objektif, anlaşılır ve makul olarak ortaya konulması gerekir. Karar ile ilgili gerekçe ortaya konulması gerekir. Gerekçe gösterilmeden SEAGBİS kararı alınmıştır.\"

\'TUTUKLANDIĞI GÜNDEN BERİ TEK DELİL TOPLANMAMIŞ\'

Avukat Mahsuni Karaman, Selahattin Demirtaş\'ın tutuklandığı 4 Kasım 2016 tarihinden bu yana dosyası ile ilgili tek bir delilin toplanmadığını, yazışma yapılmadığı ve ara karar alanmadığını savunurken şöyle dedi:

\"Yasin Börü davası ile birleştirme olayı dışında tek bir faaliyet yapalmamıştır. Oda siyaseten çamur atma faaliyetinin bir devamıydı. Çünkü ortada delil yoktur. Delil, Demirtaş\'ın yaptığı konuşmalardır ve hepsi de dosyada mevcuttur. Başkaca toplanacak bir delil yoktur.\"

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA)-

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2)AİHM, HDP\'NİN TUTUKLU VEKİLLER DAVASINDA MÜDAHİLLİK TALEPLERİNİ KABUL ETTİ

AVRUPA İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), HDP\'nin tutuklu eş genel başkanları ve milletvekilleri için açılan davada; Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri (AKİHK) Nils Muiznieks, sivil toplum kuruluşu ARTICLE 19 ile İnsan Hakları İzleme Örgütü\'nün (HRW) üçüncü taraf olarak yaptığı müdahillik talebini kabul etti.

HDP Genel Merkezi\'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

\"Hukuksuz bir şekilde tutuklanan ve bir yıla yakın süredir cezaevinde rehin tutulan Eş Genel Başkanımız Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile milletvekillerimiz, bilindiği gibi, tutuklanmış olmalarına ilişkin AİHM\'e başvuruda bulunmuştu. Bu başvuru üzerine AİHM\'de devam eden davaya, Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Nils Muiznieks, sivil toplum kuruluşu ARTICLE 19 ile İnsan Hakları İzleme Örgütü\'nün (HRW) yaptıkları üçüncü taraf olarak müdahillik talepleri kabul edilmiştir. Birleşmiş Milletler\'e üye ülkelerin parlamenterlerinden oluşan Parlamentolar Arası Birlik\'in (IPU) müdahillik talebi ise mahkemeye ulaşmıştır.\"



DİYARBAKIR, (DHA) -

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3)ÇANAKKALE SAVAŞLARI\'NA 102 YIL ÖNCE İDLİBLİLER DE KATILDI

ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tarih Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mithat Atabay, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) çatışmasızlık bölgesinde keşif faaliyetini sürdürdüğü Suriye\'nin İdlib kentinin Çanakkale\'ye olan tarihsel bağını anlattı. Yrd. Doç. Dr. Atabay, Osmanlı coğrafyasında yer alan İdlib\'den 102 yıl önce Çanakkale Savaşları\'na katılarak, şehit düşen 121 İdliblinin, tarihi Gelibolu Yarımadası\'ndaki şehitliklerde yattığını belirtti.

Yrd. Doç. Dr. Atabay, Çanakkale Savaşları\'na katılmak için İdlib\'den gelen askerlerin, ağırlıklı olarak Arıburnu ve Seddülbahir bölgesinde görev aldığını belirtti. Atabay, ayrıca 1\'inci Dünya Savaşı sırasında, Osmanlı ordusunda 321 İdlibli askerin çeşitli cephelerde şehit düştüğünü söyledi. 1\'inci Dünya Savaşı başladıktan hemen sonra Osmanlı İmparatorluğu\'nda seferberlik başladığını hatırlatan Yrd. Doç. Dr. Atabay, şöyle konuştu:

\"Osmanlı coğrafyasında bulunan yerlerde erkekler, askere alınıyor. O sırada, Suriye bölgesinde yer alan Halep\'te, bir askere alma bölgesi oluşturulmaktaydı ve Halep\'e bağlı olan İdlib\'de de bu askerler; Halep Askere Alma Dairesine müracaat ederek, 6\'ncı Kolordu bünyesinde askere alındılar. 1915 yılında Çanakkale cephesinin açılmasıyla birlikte burada şiddetli savaşlar başladı. Bu şiddetli savaşlar karşısında İdlipli askerlerin özellikle 26\'ncı Tümen\'e dahil olarak, Çanakkale bölgesinde görev aldıklarını biliyoruz. Burada İdlibli askerler savaştılar ve bu sırada onların komutanlığını, Atatürk döneminde de Milli Eğitim Bakanlığı yapacak olan, Atatürk\'ün, \'hocam\' diye hitap ettiği Esat Sagay üstlenmiş bulunuyordu. Çanakkale Savaşları sırasında İdlip\'ten gelen askerler ağırlıklı olarak Arıburnu bölgesinde, bir kısmı ise Seddülbahir bölgesindeki savaşlarda görev aldılar ve hayatlarını kaybettiler.\"

Görüntü Dökümü

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- Kocadere Hastane Şehitliğinden görüntü

- Kocadere Hastane Şehitliğindeki İdlip\'li şehitlerin isimleri yazılı şehitliklerden görüntü

- Kocadere Hastane Şehitliğini gezen vatandaşlardan görüntüler

- Mithat Atabay röp.

Haber- Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

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4)AMANOSLAR’DA PKK SIĞINAĞINDA PATLAYICI ELE GEÇİRİLDİ



OSMANİYE\'de, Amanos Dağı eteklerinde terör örgütü PKK\'ya ait sığınak bulundu. Sığınakta plastik patlayıcı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı ekibi, merkeze bağlı Kırıklı Köyü Hacı Dağı Güzeloluk mevkiinde yaptığı arama tarama faaliyetlerinde bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen üzeri çalılarla örtülü sığınak tespit etti. Gerekli çevre emniyeti alınarak yapılan incelemede, toprağa gömülü vaziyette 3 adet 100\'er litrelik bidon içerisinde 6 kilo plastik patlayıcı, 25 kilo gübre, 7 adet kalaşnikof mermisi, üstü kesilmiş ve içerisi patlayıcı dolu bir adet küçük tüp, 2 çift mekap ayakkabı, 1 adet tulum, 2 adet çakmaz gazı, 2 adet 50 metrelik çuval ipi, 7 adet dikiş ipi, 5 adet havalı tüfek fişeği, 29 adet yemek kaşığı, 11 adet bıçak, 15 adet su bardağı, 2 adet kupa bardak, şarj cihazı, antibiyotik ilaç, 8 adet enjektör, antibiyotik krem, çeşitli giyim ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelerin bazıları Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı\'na incelenmek üzere gönderilirken, taşınması ve bulundurulması yasak olanlar da yerinde imha edildi.

Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı ekiplerinin bölgedeki arama tarama faaliyetlerinin devam ettiği bildirildi.

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)-

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5)ATA\'NIN MANİSA GELİŞİ KUTLANDI

ULU Önder Mustafa Kemal Atatürk\'ün Cumhuriyetin ilanından sonra Manisa\'ya gelişinin 92\'inci yıldönümü kutlandı. Manisa Tren Garı\'nda temsili karşılama töreninde Vali Mustafa Hakan Güvençer, öğrencilerin trenden indirdiği Türk bayrağını öperek alnına koydu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün Manisa\'ya gelişinin 92\'inci yıldönümü için Manisa Garı\'nda, temsili karşılama töreni düzenlendi. Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili MHP\'li Mehmet Palabıyık, 1. Eğitim Tugay Komutanı Albay Güven Dere, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Hakan Eşitgen, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Çelebi, kaymakamlar, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar törene katıldı.

Ata\'nın bindiği temsili yolcu treni, siren seslerinin duyulmasıyla birlikte alkışlar eşliğinde karşılandı. Trenden inen iki öğrenci, Türk bayrağını Vali Güvençer\'e verdi. Vali Güvençer, bayrağı alnına koyup ardından öptü. Temsili karşılama merasiminin ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi Halkoyunu ekibi, garda gösteri sergiledi. Tren garındaki törenin ardından protokol üyeleri Manisa Garı\'ndan Cumhuriyet Meydanı\'na kadar öğrenciler ve askeri bando eşliğinde yüründü. Balkonlardan sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlar, bol bol fotoğraf çekti. Kortej yürüyüşünün ardından Şehzadeler İlçesi Cumhuriyet Meydanı Milli Egemenlik Anıtı\'nın önünde çelenk sunma töreni düzenlendi. Törene katılan protokol üyeleri ile siyasi partiler, anıta çelenklerini sundu.

Ardından Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Palabıyık, günün anlam ve önemini belirten konuşmasında, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Sonrasında dönemin Belediye Başkanı Bahri Sarıtepe\'nin Atatürk için yaptığı \'Hoş geldin\' konuşması, ardından Ata\'nın cevap konuşmaları okundu.

Milli Egemenlik Anıtı\'ndaki törenden sonra Fatih Sergi Salonu\'nda açılan \'Atatürk Fotoğrafları\' sergisi ziyaret edildi. Kutlama programı çerçevesinde İsmet İnönü Kız Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi\'nde \'Atatürk\'ün Manisa\'ya Gelişi\' konulu konferans düzenlendi.

Görüntü Dökümü

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- Ulu Önder Atatürk\'ün temsili olarak Manisa Garı\'nda karşılanması töreni

- Kortej eşliğinde yürüyüş

- Çelenk Sunma töreninden görüntü

- Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Palabıyık konuşması

Haber-Görüntü: Haber : İlker KILIÇASLAN-Kamera: Nermin UÇTU/MANİSA,DHA)

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6)YARALI YAVRU KÖPEĞİN YARDIMINA ÇEVREDEKİLER KOŞTU

ISPARTA\'nın Yalvaç İlçesi\'nde hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralanan yavru köpeğin yardımına çevredekiler koştu. Karton kutu üzerinde veterinere götürülen hayvan tedaviye alınırken, durumunun iyi olduğu belirtildi.

Yalvaç merkez Çarşı Mahallesi Hürriyet Caddesi\'ndeki bir büfe önünde gezinen yavru köpek dün saat 16.30 sıralarında bir aracın altında kaldı. İddiaya göre köpeğe çarpan hafif ticari aracın sürücüsü durmadan yoluna devam ederken, yerde acı içinde kıvranan köpeğin yardımına çevredekiler koştu. Kalabalık hayvanın başına toplanırken, bir çocuk da köpeğin yanına yaklaşıp ne olduğunu anlamaya çalıştı.

Yoldan geçerken olayı gören bir kamu kurumunda çalışan veteriner hekim ile çevredekiler bir kartonun üzerine koydukları köpeği yakındaki özel bir hayvan kliniğine götürdü. Veteriner hekim Ekrem ve Zeynep Kara, yavru köpeği muayene edip tedaviye aldı.

AĞIR BİR DURUMU YOK

Veteriner Ekrem Kara, yavru köpekte ilk bulgulara göre ağır bir durum olmadığını ancak iç kanama şüphesiyle gözetim altında tutulması gerektiğini söyledi.

\"BUNLAR DA CAN TAŞIYOR\"

Köpeğin tedaviye getirilmesine yardımcı olan Süreyya Bakım, \"Bizler bu hayvanların sayesinde rızıklanıyoruz. Bunlar da can taşıyor. Madem çarptınız niye geçip gidiyorsunuz, veterinere götürün. Dinimizce de böyle gerekmiyor mu? İnsanlığımızı dili, ağzı olmayan canlılara yapacağız\" dedi.

\"DUYARLI OLMALIYIZ\"

Son zamanlarda hayvanlara eziyet edilmesine sık rastlandığını anlatan Süreyya Bakım, \"Bunlar insan olamaz. Ailesine de eziyet eden tipler bunlar. Benim köpeğimi de zehirlediler. Veteriner çağırdım gelmedi. Bir köpeğimi ezdiler ayağını zeytinyağı ile filan ovup sardım iyileştirdim. Toplum olarak duyarlı olmalıyız, yerel yönetimler de bunun için bir şeyler yapmalı\" diye konuştu. Süreyya Bakım, yavru köpeği iyileşmesinin ardından sahiplenmek istediğini de belirtti.

Görüntü Dökümü

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- Ezilen yavru köpeğin başında bekleyen üzgün 1 çocuğun meraklı bekleyişi

- Veteriner hekimin köpeğin durumunu kontrol etmesi

- Hayvansever 2 kadının tedaviye götürülmesi yönündeki ısrarları

- Köpeğin mukavvadan yapılan sedyeye konularak 4 kişi ile taşınması

- Kliniğe giriş

- Veterinerin tedavisi ve Süreyya Bakım isimli kadının konu hakkında açıklamaları

Haber- Kamera: Nurettin ARKAN/YALVAÇ (Isparta), (DHA)



