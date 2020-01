DHA YURT BÜLTENİ-6

(yeniden)

1)3 TURİSTİN ÖLDÜĞÜ KAZADA TUR MİNİBÜSÜ ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI



ANTALYA\'nın Manavgat İlçesi\'nde önceki gün 3 Alman turistin ölümüne, 11\'inin de yaralanmasına neden olan tur minibüsü kazasına ilişkin şoför 62 yaşındaki Ömer Ayabakan tutuklandı. Ayabakan, ifadesinde minibüsün arka sağ lastiği patladığı için kaza yaptığını iddia ederken, yaralı Alman turistler ise şoförün aşırı hızlı araç kullandığını öne sürdü.

Antalya Havalimanı\'ndan cumartesi günü aldığı Alman turistleri Alanya\'da çeşitli otellere götüren Ömer Ayabakan\'ın kullandığı 02 DB 595 plakalı tur minibüsü, Manavgat\'ın Çolaklı Mahallesi\'nde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda savrularak refüjdeki palmiye ağacının üzerine devrildi. Kazada Alman turistler Heike Mendler, Frank Fauth ve Heike Fauth olay yerinde yaşamını yitirdi. Minibüste bulunan 11 turist de yaralandı.

ŞOFÖR: ARKA SAĞ TEKER PATLADI

Kazanın ardından gözaltına alınan minibüs şoförü Ömer Ayabakan, jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından dün Manavgat Adliyesi\'ne sevk edildi. Cumhuriyet savcısı tarafından ifadesi alınan Ömer Ayabakan, minibüste herhangi bir eksiğin olmadığını, kontrollerin düzenli yapıldığını, yolda hızlı gitmediğini, minibüsün arka sağ lastiği patladığı için kaza yaptığını öne sürdü.

TURİSTLER BİR KAZA DAHA ATLATTIKLARINI SÖYLEDİ

Jandarma olay yeri inceleme ekipleri ve görgü şahitlerinin ifadelerine göre, şüphelinin kaza sırasında çok hızlı olduğu ve yolda fren izine rastlanmadığı belirtildi. Jandarma, kazada yaralanan Alman turistlerden durumları iyi olanların ifadelerini aldı. Turistlerden 2\'si minibüs şoförünün çok hızlı araç kullandığını, Antalya Havalimanı\'ndan çıktıktan bir süre sonra bir kaza tehlikesi daha atlattıklarını iddia etti. Alkol testine tabi tutulan Ömer Ayabakan\'da alkol tespit edilemediği belirtildi.

TUTUKLANDI

Gece geç saate kadar süren savcılık sorgusunun ardından Ömer Ayabakan, \'birden fazla insanı taksirle öldürme\' ve \'birden fazla insanın yaralanmasına neden olma\' suçlarından tutuklanma istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Ömer Ayabakan tutuklanarak, Alanya Cezaevi\'ne gönderildi.

TURİSTLERİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Kazada yaralanan turistlerden 2\'sinin Side Anadolu Hastanesi\'nde, 3\'ünün Bilgi Hastanesi, 3\'ünün Yaşam Hastanesi ve 3\'ünün de Eslem Hastanesi\'nde tedavilerinin devam ettiği kaydedildi. Side Anadolu Hastanesi\'nde tedavi gören turistlerden birinin yoğun bakımda olduğu ve hayati tehlikeyi atlatamadığı belirtildi.

AYNI ARAÇLA 17 KEZ DENETLENMİŞ

Antalya Emniyet Müdürlüğü\'nden kazaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada ise minibüs şoförünün havanın yağışlı olması nedeniyle ıslak zeminde aracın hızını, yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmayarak direksiyon hakimiyetini kaybettiği ve refüje savrulup ağaca çarptığı belirtildi. Açıklamada, kazaya karışan ve adı belirtilmeyen bir turizm şirketine ait ticari aracın trafik ekiplerince 2016 yılı içerisinde 13 kez, 2017 yılında ise 22 kez denetime tabi tutulduğu kaydedilirken, \"Sürücü, kaza yaptığı araçla 2017 yılı içerisinde 17 kez denetlenmiş ve bu denetimler sonucunda şahsa 2016- 2017 yıllarında 4 kez 51/2-a \'Yasal hız limitlerini yüzde 10 ile yüzde 30 arasında aşmak\' maddesinden cezai işlem uygulanmıştır. Ayrıca 2005- 2017 yılları arasında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu\'nun muhtelif maddelerini toplam 25 kez ihlal ettiği tespit edilerek gerekli cezai işlemler uygulanmıştır\" denildi.

Görüntü Dökümü

-------------------------

- Manavgat adliyesinden görüntü

- Tutuklanan Ömer A. jandarma tarafından cezaevine götürülüyor

- Kazadan görüntüler

60 MB /// 01.54\"

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)

=====================================================

2)HALK OTOBÜSÜ ŞOFÖRÜNÜ DÖVÜP, ARACIN CAMINI KIRANLAR YAKALANDI



BURSA’nın İnegöl İlçesi\'nde, belediye halk otobüsünün şoförünü dövüp, aracın camını çekiçle kıran 2 şüpheli yakalandı. Adnan Menderes Bulvarı\'ndan gelip Park Caddesi üzerinde ilerleyen M.S. yönetimindeki 16 PT 229 plakalı belediye halk otobüsünün önü, iddiaya göre, korna çalarak uyardığı kamyonetteki iki genç tarafından kesildi. Aracın ön kapısından girerek şoför M.S.’ye hakaret edip, tekme- tokat saldıran iki kişi, kaçarken de ellerindeki çekiçle aracın ön camını kırdı. Şikayet üzerine harekete geçen polis, şüpheliler O.Y. ile kardeşi Y.Y.\'i kısa sürede yakaladı. Şüpheliler gözaltına alınırken, olay anı ise saniye saniye aracın kameralarına yansıdı.

Görüntü Dökümü

-------------------

Güvenlik kamera görüntüleri

Detaylar

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)

===================================================

3)17 YAŞINDAKİ TRAFİK MAGANDASI, TARTIŞTIĞI SÜRÜCÜYÜ ÖLDÜRDÜ, \'HEPİMİZ ÖLECEĞİZ\' DEDİ



KONYA\'da 26 yaşındaki Orhan Kingütmez, iddiaya göre, kırmızı ışıkta aracına arkadan çarpan otomobildeki 17 yaşındaki A.Ç. ile tartıştı. A.Ç, tartışma sırasında Kingütmez\'i vücudunun 4 yerinden bıçaklayarak öldürdü. 2.20 promil alkollü olduğu belirlenen A.Ç., Kingütmez\'in öldüğünü öğrenince polise, \"Ne yapayım öldüyse öldü. Hepimiz öleceğiz\" dedi.

Olay, dün saat 22.45 sıralarında merkez Meram İlçesi Ahmet Özcan Caddesi\'nde meydana geldi. Market işleten Orhan Kingütmez 42 FLG 36 plakalı hafif ticari aracıyla kırmızı ışıkta beklerken, ehliyetsiz Serkan Yıldırım\'ın kullandığı 42 PY 367 plakalı otomobil, arkadan çarptı. Araçtan inen Orhan Kingütmez, 18 yaşındaki Yıldırım ve yanında bulunan A.Ç. ile tartışmaya başladı.

BIÇAKLA KOVALADI

Tartışma sırasında A.Ç., yanında taşıdığı bıçakla Orhan Kingütmez\'e saldırmak istedi. Bunun üzerine kaçan Kingütmez, cadde üzerinde bulunan parkın duvarından atlarken yere düştü. Peşinden koşan A.Ç., Orhan Kingütmez\'i yakalayıp, biri göğsünden olmak üzere vücudunun 4 yerinden bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan evli ve 1 yaşındaki 1 çocuk babası Kingütmez, çağrılan ambulansla kaldırıldığı Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Orhan Kingütmez\'in kanlar içinde yerde yatması ve şüphelilerin kaçışı, çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

SALDIRGAN ALKOLLÜ ÇIKTI

Olayın ardından kaçan sürücü Serkan Yıldırım ve arkadaşı A.Ç., polis tarafından kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan sürücü Serkan Yıldırım\'ın 1.50, A.Ç.\'nin de 2.20 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Yıldırım, polise verdiği ilk ifadesinde, \"Önümüzde durdu. Sonra sürücü araçtan inip \'Bana çarptınız\' dedi. Sürücü benimle konuşurken arkadaşım A.Ç., arabadan inip bıçakla saldırmaya başladı\" dedi.

\'NE YAPAYIM ÖLDÜYSE; HEPİMİZ ÖLECEĞİZ\'

\'Sustalı\' diye tabir edilen bıçakla cinayeti işleyen A.Ç. ise Kingütmez\'in öldüğünü öğrenince polise, \"Ne yapayım öldüyse öldü; hepimiz öleceğiz\" dedi. A.Ç., 18 yaşından küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğü\'ne teslim edildi.

Serkan Yıldırım\'ın kullandığı aracın annesi adına kayıtlı olduğu ve trafikten men edildiği; kendisi ve annesine \'Ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmak, kullandırmak\'tan para cezası uygulanacağı belirtildi. İki şüphelinin de sorgusu sürüyor.

Görüntü Dökümü

----------------------------

- Olay yerinden detay

- Şüphelilerden detay

- Olay sonrası cep telefonu kaydı

- Ölen marketcinin vesikalığ

Haber- Kamera: Hasan DÖNMEZ KONYA DHA))

===================================================

4)TIR\'IN ALTINA GİREN OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİ ÖLDÜ

TEKİRDAĞ\'ın Muratlı İlçesi\'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, karşı şeride geçerek, TIR\'la çarpıştı. Kazada hurdaya dönen aracın sürücüsü 55 yaşındaki Hasan Ayaz ve yanındaki arkadaşı 43 yaşındaki Cüneyt Tınmaz, yaşamını yitirdi.

Kaza, Muratlı-Tekirdağ karayolunun 2\'nci kilometresinde meydana geldi. Hasan Ayaz, kullandığı 59 NC 257 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek, karşı şeride geçip, Nedim Esen yönetimindeki 59 DM 036 plakalı TIR’a çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobil, alev alırken, araçta çıkan yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

TIR\'ın altına giren araçtaki Cüneyt Tınmaz, olay yerinde, otomobil sürücüsü Hasan Ayaz ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Muratlı Devlet Hastanesi\'nde hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

-----------------------------------

-Kaza yeri

-Alev alan otomobil

-Ölenlerin vesikalıkları

(elinde balık olan Hasan Ayaz)

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Emre BAŞTUHAN/MURATLI(Tekirdağ),(DHA)-

==================================================

5)KAZADA YARALANAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ SORUSUYLA ŞAŞIRTTI

\"ARABAMA NE OLDU, BUNU KİM YAPTI\"

MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi\'nde 2.28 promil alkollü 29 yaşındaki M.E. (Mustafa Eroğlu), otomobiliyle kaza yapınca yaralandı. Vatandaşların yardımıyla aracından çıkarılan M.E.\'nin hastaneye kaldırılmadan önce baktığı aracına, \"Arabama ne oldu, bunu kim yaptı\" diye sorması dikkati çekti. Kaza, bu sabah, Akçaalan Mevkii\'ndeki virajda meydana geldi. İlçe merkezinde arkadaşlarıyla sabaha kadar eğlenen inşaat teknisyeni M.E., Turgutreis Mahallesi\'ndeki evine dönmek üzerine 48 BA 326 plakalı otomobiliyle yola çıktı. M.E., virajda direksiyon hakimiyetini yitirdiği otomobiliyle önce kaldırıma çarptı, ardından takla atan otomobiliyle bir inşaat firmasının bahçesine düştü. Vatandaşların yardımıyla aracından çıkarılan M.E.\'nin, \"Arabama ne oldu, bunu kim yaptı\" dediği duyuldu. M.E., ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Yapılan kontrolde M.E.\'nin 2.28 promil alkollü olduğu tespit edildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

---------------------

- Kazanın olduğu yer gencin ayağa kalkıp arabasına bakması vatandaşların ikna etmeye çalışması

Haber-Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), (DHA)

======================================================

6)MİNİBÜSTE 420 KİLO KAÇAK DOMUZ ETİ ELE GEÇİRİLDİ

ANTALYA\'nın Serik İlçesi\'nde polisin durdurduğu minibüste 420 kilo kaçak domuz eti ele geçirildi. Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü aldığı bir ihbar üzerine D400 karayolu üzerindeki sanayi kavşağında önlem aldı. Polis Engin K.\'nin kullandığı 34 FB 5903 plakalı minibüsü durdurarak arama yaptı. Minibüsün koltuklarının arası ve bagajdaki çuvallar içerisinde kaçak kesildiği değerlendirilen 420 kilo et ele geçirildi. Polis, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ve Serik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü\'nden destek istedi. Gelen ekipler yaptıkları incelemede ele geçirilen etin domuz eti olduğunu belirledi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri imha etmek üzere etlere el koydu. Sürücü Engin K. hakkında idari para cezası uygulanıp cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.

Ele geçirilen etlerin Manavgat İlçesi\'nde ormanlık alanda kesildiği belirlendi.

Görüntü Dökümü:

-----------------------------------

- Minibüsten görüntü

- Ekiplerin çalışması

- Etlerden görüntü

41.7 MB /// 00.41

(Haber- Kamera: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)

===================================================

7)LİSELİLER, 29 EKİM\'E HAZIRLANIYOR



TÜRKİYE Liseliler Birliği (TLB) Bodrum Şube Başkanı Yağız Çoşkun, eğitim müfredatında yapılan değişiklikleri eleştirerek, 29 Ekim\'de çeşitli illerden üyelerin katılımıyla Ankara\'da bir etkinlik yapacaklarını söyledi.

TLB Bodrum Şubesi üyelerinin bir otelde gerçekleştirdiği genel üye toplantısına, Cumhuriyet Kadınları Derneği ve Vatan Partisi üyeleriyle TLB Bodrum üyeleri katıldı. Toplantıda konuşan TLB Bodrum Şube Başkanı Çoşkun, vatan bütünlüğüne ve cumhuriyete düşmanlık besleyen bütün girişimlere karşı topyekun bir mücadele içine gireceklerini söyledi. Cumhuriyetin 94 yıl önce olduğu gibi yine savaştığını belirten Çoşkun, \"Yanı başımızda sınırlarımızı kast eden bir kukla devlet kurulmaya çalışırken, Mehmetçiğmiz, polisimiz canını ortaya koyarak bölücü terörle göğüs göğüse mücadele ediyor. Devletimizin her kademesine, Cumhriyetimizin bütün kurumlarına sinsice sızan ve kanlı bir darbe girişimine kalkışan FETÖ yere seriliyor. Bu koşullarda dahi, Cumhuriyetimizin en büyük mirası, milli devletin teminatı olan milli eğitime hesapsızca zarar veriyorlar. Atatürk\'ü kaldırmaya çalışan, gayrimilli müfredatı Türk milletine dayatıyorlar. Atatürk gençliği olarak vurguluyoruz, geçmişimizde olduğu gibi inanç ve kararlılıkla vatan savunmasındayız. 26 Ekim günü Samsun ve Amasya\'da, 27 Ekim günü Erzurum\'da, 28 Ekim günü Sivas\'ta 81 ilden gelen temsilciler ile yapılacak yürüyüşlerin ardından, 29 Ekim günü tüm Türkiye\'den onbinlerce genç, Ankara\'da buluşacağız. İstiklal yolunun temsilcileri olarak Anıtkabir\'e, Atamıza koşacağız. Ant olsun ki vatanımızı sahipsiz, Cumhuriyetimizi kimsesiz bırakmayacağız\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

---------------------

-Toplantıya katılanlardan görüntü,

-Yağız Çoşkun\'un açıklamalarından görüntü.

Haber -Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)

================================================

8)PATENLİ GENCİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU

İZMİR\'deki Konak Tünelleri\'nden paten ile giden bir genç hem kendi hayatını tehlikeye atarken, hem de sürücülere zor anlar yaşattı. Yeşildere Kavşağı\'ndan Konak yönüne doğru, 1674 metre uzunluğundaki tünele paten ile giren bir genç, sürücüler arasında şaşkınlığa neden oldu. Yayaların girmesinin yasak olduğu tünelde, hız sınırı saatte 50 kilometre olmasına rağmen patenli genç, araçların önünde hızla ilerledi. Kendi hayatını ve sürücüleri tehlikeye atan genç tünelden çıkarak gözden kayboldu.

Görüntü Dökümü

---------------------

- Patenli gençten görüntü

Haber-Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)

====================================================