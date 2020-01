DHA YURT BÜLTENİ-6

1)DOKTOR MUAYENE ETMEDEN HASTAYA ENJEKSİYON YAPAN HEMŞİREYE HAPİS CEZASI

ZONGULDAK\'ın Çaycuma İlçesi Devlet Hastanesi Acil Servisi\'nde görevli hemşire Nazlı Arslan, iddiaya göre, yüksek ateş ve soğuk algınlığı şikayetiyle başvuran kalp hastası 13 yaşındaki Buse Nur Demirçakmak\'a, doktor muayene etmeden ve ona sormadan ağrı kesici enjeksiyon tedavisi uyguladı. Nazlı Arslan, \'görevi kötüye kullanmak\' suçundan yargılandığı davada 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Baba 36 yaşındaki Yılmaz Demirçakmak, nöbetçi doktor B.G.K. hakkında Kaymakamlığın soruşturma izni vermemesine tepki gösterdi.

7 Mayıs 2014 tarihinde sabaha karşı saat 05.30 sıralarında meydana gelen olayda, demir doğrama ustası Yılmaz Demirçakmak ve eşi Satı Demirçakmak, doğuştan kalbindeki ritim bozukluğu nedeniyle tedavi gören kızlarını, yüksek ateş ve soğuk algınlığı şikayetiyle Çaycuma Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Yılmaz Demirçakmak, aracını park ettiği sırada acil servise giren eşi ve kızını boynunda steteskop bulunan hemşire Nazlı Arslan, karşıladı. Nazlı Arslan, iddiaya göre şikayetini sorduğu Buse Nur Demirçakmak\'a, annesinin kalp hastası olduğunu söylemesine rağmen o sırada odasında dinlenen nöbetçi doktora sormadan ağrı kesici enjeksiyon tedavisi uygulayıp gönderdi.

\'ACİL DEĞİL, BAKMAK ZORUNDA DEĞİLİM BU ÇOCUĞA\'

Yaklaşık 5 dakika süren tedavinin ardından acil servisten kızıyla birlikte çıkan Satı Demirçakmak, dışarıda bekleyen eşine durumu anlattı. Yılmaz Demirçakmak, tekrar içeriye girip doktor muayene etmeden kızına enjeksiyon yapan hemşireye tepki gösterdi. Hastanedeki güvenlik kamerasına da yansıyan tartışmada hemşire Nazlı Arslan, ağrı kesici iğne yaptığını söyledi. Baba Demirçakmak\'ın tepkisini sürdürmesi üzerine hemşire odasında bulunan Dr. B.G.K.\'yı çağırdı. Demirçakmak\'ın, \"Doktor Bey, siz nasıl bakmadan hemşire hanıma iğne vurduruyorsunuz? İsminiz ne sizin doktor bey?\" diye sorduğu doktor B.G.K., \"Ne bağırıyorsunuz? Acil bir durum yok. Bakmak zorunda değilim bu çocuğa\" diye cevap verdi. Doktor, Demirçakmak\'ın tepkisini sürdürmesi üzerine çocuğu getirmesini, muayene edeceğini söyledi. Satı Demirçakmak, kızını muayene kabinine götürdü. Ancak duruma sinirlenen Yılmaz Demirçakmak, doktor muayene etmeden eşi ve kızını kabinden çıkarıp hastaneden ayrıldı.

SORUŞTURMA İZNİ HEMŞİREYE VAR, DOKTORA YOK

Yılmaz Demirçakmak, hemşire ve doktor hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Dönemin Çaycuma Kaymakam Vekili Efecan Şahin, doktor B.G.K. hakkında görevinde kusurlu davranmadığı gerekçesiyle soruşturma izni vermedi. Hemen ardından göreve başlayan Kaymakam Serkan Keçeli ise hemşire Nazlı Arslan hakkında, hekime danışmadan hastayı muayene ederek tedavi uygulaması nedeniyle görevinde kusurlu davrandığı gerekçesiyle soruşturma izni verdi.

5 AY HAPİS CEZASI ERTELENDİ

Hemşire Nazlı Arslan hakkında, Çaycuma 1\'inci Asliye Ceza Mahkemesi\'nde \'Görevi kötüye kullanma\' suçundan dava açıldı. Mahkeme suçu işlediğine kanaat getirdiği hemşireye duruşmalardaki iyi halini de gözeterek 5 ay hapis cezası verdi. Verilen ceza, sanığın sabıkasız olması, duruşmalardaki olumlu tutum ve davranışları gözönünde bulundurularak hükmün açıklanması geri bırakılma kararıyla ertelendi.

MANEVİ TAZMİNAT DAVASINA RET

Yılmaz Demirçakmak, ceza davasının ardından hemşire hakkında Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi\'nde 80 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Mahkeme, olayda hizmet kusuru bulunduğu, ancak hatalı tedavi sonucunda herhangi bir maddi veya manevi zarar doğmadığı, oluşmayan bir zarardan manevi elem ve ızdırap duyulmasının da mümkün olmadığı gerekçesiyle manevi tazminat talebinin reddine karar verdi.

DOKTORA SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEMESİNE TEPKİ

Yılmaz Demirçakmak, hemşire yargılanırken doktor için soruşturma izni verilmemesine tepki gösterdi. Demirçakmak, \"Kaymakam Vekili, hemşirenin hastanın şikayetini ve hikayesini dinleyip Dr. B.G.K.\'ya bildirdiğini ve onun yönlendirmesi sonucu tedavinin uygulandığını ve doktorun görevinde kusurlu olmadığını söylüyor. Ancak hem sesli kamera kayıtları, hem hemşire için verilen soruşturma izni, hem de mahkeme kararında hemşirenin hekime sormadan tedavi uyguladığı belirtiliyor. Kaymakam Vekilinin doktor için verdiği kararı anlamak mümkün değil. Kaldı ki kamera kayıtları çok açık. Doktor bey, \'Acil bir durum yok, bakmak zorunda değilim\' diyor. Nasıl söyleyebiliyor böyle bir şeyi. Acil değilse biz niye sabahın 05.00\'inde acil servise gittik\" diye konuştu.

\'KIZIMI 5 GÜN GÖZETİM ALTINDA TUTTULAR\'

Hemşirenin yaptığı iğnenin kalbinde ritim bozukluğu olan kızına olumsuz etki yapmasından çok korktuklarını söyleyen Demirçakmak şöyle konuştu:

\"O zaman kızımı hemen kalbinden tedavi gördüğü Ankara\'daki hastaneye götürdüm. Orada doktorlara başımdan geçeni anlattım. Onlar da inanamadılar. Kızıma 5 gün boyunca tahlil ve testler yaparak gözetim altında tuttular. Ben hepsini belgeledim ve savcılığa sundum. Ben başkalarının canı yanmasın diye mücadele ediyorum. Hemşire hapis cezası aldı ama doktor yargılanmadı. Doktorun da yargılanmasını istiyorum. Bunun için tekrar gerekli yerlere şikayetlerimi yaptım, BİMER\'e kadar yazdım. İnşallah sesimi duyarlar. Hemşire hakkında açtığım tazminat davasında da çocuğuma yanlış tedavi uygulandığı kabul ediliyor ancak bu iğne sonucu kalıcı bir hasar olmadığı için davanın reddine karar veriliyor. Bunu da anlayamıyorum. İlla kızıma bir şey mi olması gerekiyor ? Mahkeme bana \'tamam yanlışlık olmuş ama kızına da bir şey olmamış\' diyor.\"

2)DÜĞÜNDE TERÖR ÖRGÜTÜNÜ ÖVEN ŞARKI SÖYLEDİKLERİ İDDİA EDİLEN 2 ŞARKICI ADLİYEDE

İZMİT\'te, düğünde bölücü terör örgütü PKK\'nın elebaşına ithafen yazılan şarkı söylediği iddia edilerek gözaltına alınan 2 şarkıcı, adliyeye sevk edildi.

İzmit Topçular Mahallesi\'ndeki bir düğünde, PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetleri ile ilgili ve terör örgütü elebaşına ithafen yazılan, içerisinde \'Kürdistan, Apo, PKK, gerilla\' sözlerinin birçok defa tekrar ettiği şarkıların halaylar eşliğinde söylendiği yönünde ihbarda bulunuldu. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatı ile İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri düğünde şarkıları söyleyen B.B. ve S.B.\'yi gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından bugün Kocaeli Adliyesi\'ne sevk edildi.

3)CİNAYET ŞÜPHELİSİ: HAKKETTİĞİ İÇİN ÖLDÜRDÜM

GAZİANTEP\'te, arkadaşı 25 yaşındaki Yusuf Çiçek\'i av tüfeğiyle öldüren 26 yaşındaki Hasan Genç, Çiçek\'in eşine tecavüz ettiğini iddia etti. Hasan Genç, gazetecilerin \'Neden öldürdün?\' sorusuna \"Hak ettiği için\" yanıtını verdi. Olay, geçen çarşamba günü öğle saatlerinde Kıbrıs Mahallesi\'nde meydana geldi. Yusuf Çiçek, kendisine ait 27 E 1223 plakalı otomobilde arkadaşı İbrahim Günay ile otururken, yanlarına motosikletle yaklaşan Hasan Genç yanındaki av tüfeği ile otomobile doğru peş peşe ateş ederek kaçtı. Silah sesini duyanların haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri Yusuf Çiçek\'in öldüğünü belirlerken, yaralanan arkadaşı İbrahim Günay ise ambulansla Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü.

Olayın ardından çalışma yapan polis, Hasan Genç\'i saklandığı evde yakalayıp gözaltına aldı. Emniyette sorgulanan Genç\'in ifadesinde arkadaşı olan Yusuf Çiçek\'i, eşine tecavüz ettiği için öldürdüğünü söylediği belirtildi. Hasan Genç, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Hastane çıkışında pişman olduğunu söyleyen Hasan Genç, gazetecilerin \'Neden öldürdün?\' sorusuna \"Hak ettiği için\" yanıtını verdi. Hasan Genç, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

4)SAMSUN\'DA 509 KONUT HAK SAHİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

SAMSUN’da kentsel dönüşüm çalışması kapsamında Kıran Mahallesi’nde TOKİ tarafından yapılan 509 konut hak sahipleri düzenlenen kura çekilişi töreniyle belirlendi. Samsun’un İlkadım İlçesi Kıran Mahallesi’nde gerçekleştirilen kentsel dönüşüm projesi kapsamında Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından inşaatına 2 yıl önce başlanan konutların inşaatında sona gelindi. 1’inci etaptaki 509 konut için bu gün Samsun Büyükşehir belediyesi Sanat Merkezi’nde hak sahipleri için kura çekilişi töreni düzenlendi. Programa Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Kentsel Yenileme Daire Başkanı Gürol Konyalıoğlu, Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sefer Arlı, kentsel dönüşüm sahasında hak sahibi olan vatandaşlar katıldı.

Programın açılışında konuşma yapan TOKİ Kentsel Yenileme Daire Başkanı Gürol Konyalıoğlu, “TOKİ ile Samsun Büyükşehir Belediyemiz arasında 2010 yılında imzalanmış ön protokol süreci ile Kıran Mahallesi’nin kentsel dönüşüm işlemlerine başladık. Kentsel dönüşüm projeleri gerçekten uzun soluklu zor işlemlerdir. Ön protokol sürecinin ardından teknik iş ve işlemler iki yıl içinde tamamlandı ve 2013 yılında imzaladığımız protokolle görüşme süreçlerine başlamış olduk. Tasarladığımız kentsel tasarım ve mimari projesi klasik anlamda TOKİ’nin imal ettiği projelerin dışında yeni bir bakış açısı ile hazırlandı. Bu bölge kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ilan edilmiş bir bölgedir. Aynı zamanda proje alanımızın içerisinde afet riski altında bulunan heyelan riskinde bulunan yerleşime kapatılmış bölgelerde vardı. Samsun ilinde kentsel dönüşüm projesi nerede yapılsa yapılır denilmiş olsaydı ilk proje alanlarımızdan birisi buyduö diyerek sözlerine şöyle devam etti:

“TOKİ Başkanlığı olarak 2004 yılından günümüze kadar kentsel dönüşüm projelerine hız ve ağırlık verdik. TOKİ Başkanlığı günümüze kadar yaklaşık 805 bin konut inşa etmiş ve hayata geçirmektedir. İdaremizin 2023 yılı perspektifi çerçevesinde hedefimiz 1 milyon 200 bin konuta ulaşmaktır. Bu güne kadar yaklaşık 184 farklı proje hayata geçirmiş ve geçirmekteyiz. Bu kapsamda 100 binin üzerinde kentsel dönüşüm projesi inşasını gerçekleştirdik.

Daha sonra hak sahipleri için noter huzurunda konutların belirlenmesi için kura çekimi gerçekleştirildi.

Hak Sahibi Mehmet Ali Cenikli, “Tapusuz bir evim vardı. Kentsel dönüşüm kapsamına alındı. Şimdi TOKİ tarafından bize tapulu bir ev verilecek. Kura çekimi yapmaya geldik. Güzel bir çalışma oldu. Heyecanlıyız\" dedi.

Diğer bir hak sahibi Sabri Aşçı ise 110 metrekare tapulu dairesinin karşılığı olarak bir kısmını borçlanıp 138 metrekarelik daire sahibi olacağını söyleyerek “Her gün inşaatın önünden geçiyorum. Çok güzel evler yapılıyor. İnşallah nasibimize güzel bir daire düşecek. Heyecanla bekliyoruz. Güzel bir çalışma oldu. İstesek böyle bir evi alamazdıkö şeklinde konuştu.

5)ÖLÇÜMLERİ DAHA İYİ YAPMAK İÇİN BAHÇEDEKİ AĞAÇLARI KESTİLER

DENİZLİ\'nin Acıpayam ilçesindeki Meteoroloji Gözlem Sahası\'ndaki 30 çam ağacı, meteorolojik verilerin sağlıklı ölçümünün yapılamaması gerekçesiyle kesildi. Çevredeki vatandaşlar, ağaçların kesilmesine tepki gösterdi.

Acıpayam ilçesinde bulunan Meteoroloji Gözlem Sahası\'nda bulunan ağaçlar, bugün sabah saatlerinde, meteorolojik verilerin daha sağlıklı elde edilebilmesi gerekçesiyle kesildi. 60 ağacın bulunduğu gözlem tesisinde, 30 ağaç kesildi. Çevredeki vatandaşların tepkisi üzerine devam eden kesim işlemleri yarıda bırakıldı.

Denizli İl Meteoroloji Müdürü Bedri Ürper, ağaçların ilçedeki rüzgar, nem, sıcaklık, yağış gibi meteorolojik verilerin tespitini engellediğini belirtti. Ürper, Meteoroloji Genel Müdürlüğü\'nün Islah Eylem Planı doğrultusunda, daha sağlıklı bilgiler elde edebilmek için gözlem sahasındaki ağaçların bir bölümünün kesildiğini ifade etti. Ürper, ağaç kesimi yapılan noktanın yeniden düzenleneceğini de ifade ederek görsel açıdan eskisinden daha iyi bir konuma getireceklerini kaydetti.

6)ZİNCİRLİ HÖYÜK\'TE 11\'İNCİ ETAP KAZILARI TAMAMLANDI

GAZİANTEP\'in İslahiye İlçesi\'nde, 5 bin yıllık tarihi kalıntıların bulunduğu Zincirli Höyük\'te bu yıl başlatılan 11\'inci etap kazıları tamamlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ABD’deki Chicago Üniversitesi’nin 2006 yılında Zincirli Mahallesi\'nde bulunan Zincirli Höyük’te ortaklaşa başlattığı kazıların 11’inci etabı akademisyen, öğrenciler ve mahalle sakinlerinde oluşan 80 kişilik kazı ekibiyle 56 gün süren çalışmayla sona erdi. Kazı Başkanı Chicago Üniversitesi öğretim üyesi Prof Dr. David Schloen’in başkanlığında 40 hektarlık alanda 4 ayrı alanda yapılan kazılara ABD, Fransa ve Türkiye\'deki üniversitelerin Arkeoloji bölümlerinde okuyan öğrenciler katıldı.

Kazılarda bulunan hayvan kemikleri ve kerpiç gibi kalıntıların, bölgede insanların yaşadığına ve büyük bir doğal afetin izlerine ilişkin bilgilerini verdiğini anlatan Arkeolog Dr. Virginia Rimmer Herrmanın, \"Bu yılki kazılarımızda, at heykeli ile M.Ö. 8\'inci yüzyıldaki Genç Hitit Dönemi\'ne ait 1300 yıllık olduğu belirtilen üzerinde Aramice yazı bulunan makyaj kutusuyla birlikte birçok eser, hayvan kemiklerine ve çömlek gibi parçalara rastlanıldı. Bugüne kadar 11 yılda yapılan kazılarımızda ise M.Ö. 800 yılına ait Kral Kuttumova steli, Genç Hitit Dönemi Arami Kralı\'nın heykeli gibi eserler bulundu. Bu eserlerin Gaziantep başta olmak üzere birçok müzede sergileniyor. Her kazı çalışmasında yüze yakın tarihi eser, binlerce çanak, çömlek parçaları bulundu. Bulunan her parçanın bilimsel çalışmalar için kullanılıyor. Her yıl yapılan kazılarda yaklaşık 15 eser müzeye kazandırıldı\" dedi.

7) ŞANLIURFA, TURİZM MERKEZİ OLACAK

ŞANLIURFA Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, GAP\'ın başkenti ve \'Peygamberler şehri\' olarak bilinen kenti turizm merkezine dönüştürmeyi hedeflediklerini söyledi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Doğan Haber Ajansı Gaziantep Bölge Temsilciliğini ziyaret etti. DHA Bölge Temsilcisi Hasan Kırmızıtaş ile görüşen Çiftçi, inanç ve kültür turizminin merkezi haline dönüştürmeyi hedefledikleri Şanlıurfa\'da, hafta sonu \'İsot Festivali\' düzenleyeceklerini ifade etti.

Şanlıurfa\'nın sahip olduğu değerleri korumak ve tanıtmak adına çalışmalar yaptıklarını, bu kapsamda kent ile özdeşleşen İsot\'un festivalini düzenlemeye karar verdiklerini anlatan Çiftçi, \"12 bin yıllık geçmişe sahip olan kültür ve inanç merkezi Şanlıurfa\'yı geniş bir bakış açısıyla kalkındırmak istiyoruz. İsot coğrafi işaret anlamında Şanlıurfa’nın önemli bir ürünü. İsotun Şanlıurfa’da bırakmış olduğu bir etki, yaşam hikayesi var. Özellikle hasat zamanı geldiğinde isotla ilgili her evde bir hazırlık başlar. İsot Şanlıurfa’ya has Şanlıurfa ile özdeşleşen bir ürün. Hatta sanatçılarımızın sesinin güzel olmasında da muhakkak bunun bir tesiri vardır. Bizler de kurum olarak İsot Festivali ile tüm ülkeye hem İsot\'u hem de Şanlıurfa\'yı en güzel şekilde tanıtmak istiyoruz\" dedi.

Son yıllarda gerek Suriye\'deki gelişmeler, gerekse de Doğu ve Güneydoğu\'daki terör olayları nedeniyle bölge turizminde sıkıntılar yaşandığını anlatan Çiftçi, Şanlıurfa\'nın ise barış ve huzur kenti olduğunu ifade etti. Türk, Kürt, Arap ve diğer etnik kökenli insanların Şanlıurfa\'da huzur içerisinde yaşadığını dile getiren Çiftçi, \"Hedefimiz bu özelliğimizi herkese anlatarak Şanlıurfa\'yı inanç ve kültür turizminin merkezi yapabilmek. Suriye sınırı ve bölgedeki terör olayları nedeniyle son yıllarda turizmde istediğimiz payı alamadık. Ancak, biz şehrimizin tanıtımını iyi yaparak ve huzurlu bir şehir olduğumuzun mesajını vererek, Şanlıurfa\'yı bir cazibe merkezine dönüştüreceğiz. Peygamberler şehri olmamızın yanı sıra 12 bin yıllık geçmişe sahip Göbeklitepe ile Şanlıurfa\'yı yerli ve yabancı turistlerin buluşma noktası yapmayı hedefliyoruz\" dedi.

Çiftçi, cumartesi ve pazar günü yapılacak olan İsot Festivali kapsamında isotun tarladan sofraya uzanan yolculuğunun anlatılacağını, çeşitli yarışmalar düzenleneceğini ve ünlü isimlerin de konserler vereceğini sözlerine ekledi.

