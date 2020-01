DHA YURT BÜLTENİ-6

(ÖZEL)

1)KEMİKLERİ KARIŞAN SELÇUKLU SULTANLARI, KİMLİKLERİ BELİRLENİP YENİDEN DEFNEDİLDİ

KONYA\'da Anadolu Selçuklu Devleti döneminde yapılan Alaeddin Cami’deki türbede, geçmiş yıllarda yapılan temizlik ve restorasyon sırasında iddiaya göre, köpeklerin türbeye girip poşete bırakılan kemiklerden bazılarını almasıyla karışan Selçuklu sultanları 2\'nci Kılıçarslan ve 1\'inci Gıyaseddin Keyhüsrev\'in kemikleri, belirlenip yeniden defnedildi. Defin işlemi, sultanların cenazeleri yeniden İslami usullere göre hazırlanıp Konya Valisi Yakup Canbolat, Ak Partili 2 milletvekili ve üst düzey bürokratların katıldığı, İl Müftüsü Ali Akpınar\'ın kıldırdığı cenaze namazıyla gerçekleşti. Konya\'da tarihi Alaeddin Camii, kent merkezinin ortasında bulunan \'Alaeddin Tepesi\' diye bilinen höyüğün üzerinde yer alan ve Selçuklu Sultanı 1\'inci Rükneddin Mesud\'in son zamanlarında başlayan 2\'nci Kılıçarslan devrinde inşaatına devam edilen, Sultan 1\'inci Alaeddin Keykubad tarafından 1221 yılında tamamlanarak ibadete açıldı. Caminin bahçesinde bulunan türbede Selçuklu Devleti\'nin sultanlarından; 1\'inci Sultan Mesud, 2\'nci Kılıçarslan, 2\'nci Rükneddin Süleyman, 1\'inci Gıyaseddin Keyhüsrev, 1\'inci Alaeddin Keykubat, 2\'nci Gıyaseddin Keyhüsrev, 4\'üncü Kılıçarslan, 3\'üncü Gıyaseddin Keyhüsrev\'in cenazeleri bulunuyor. Cenazeler ise \'Zir-i zemin\' olarak adlandırılan zemin altında, yer seviyesinin aşağısında bulunan bir odaya defnedilmiş.

KEMİKLERİ KÖPEKLER ALMIŞ

İddiaya göre geçmiş yıllarda türbenin restorasyon ve temizliği yapıldığı sırada işçiler, sultanların kemiklerini sandukaların altındaki mezarlardan çıkartıp poşetler içine koydu. Ancak gece açık bırakılan havalandırma bölümlerinden içeri giren köpekler ağzı açık bırakılan poşetlerdeki sultanların kemiklerinden bazılarını alıp kaçtı. Ertesi sabah durum fark edildi. Şans eseri kemikler Alaeddin Tepesi çevresinde ve biraz ilerisindeki şimdiki Kültür Parkı\'nda çevresinde saçılmış halde bulunup toplandı.

İKİ SULTANIN KEMİKLERİ BELİRLENİP YENİDEN DEFNEDİLDİ

Alaeddin Cami\'nde 2014 yılında yeniden restorasyon çalışması başlatıldı. Halen devam eden çalışmalar kapsamında geçmiş yıllarda karıştığı ileri sürülen ve yıllarca bekletilen kemiklerden, Sultan 2\'nci Kılıçarslan ve oğlu 1\'inci Gıyaseddin Keyhüsrev\'in kemikleri kafataslarından yola çıkılarak tespit edildi. Tespitin ise bilimsel yöntemlerle, tarihi belgelerde yüz ve kafa yapısı, o dönemlerdeki yara ve benzeri belirleyici özellikler sayesinde yapıldığı öğrenildi. Sultanların birinde ise siyanüre benzer bir zehirin tespit edildiği ileri sürüldü.

TÜRBE\'DE GİZLİ CENAZE NAMAZI

Belirlenen 2 sultanın cenazeleri, geçen 28 Temmuz\'da yeniden İslami usullere göre hazırlanıp Konya Valisi Yakup Canbolat, Ak Partili 2 milletvekili ve bazı üst düzey bürokratların katıldığı, İl Müftüsü Ali Akpınar\'ın kıldırdığı cenaze namazıyla yeniden defnedildi. Türbede bulunan diğer 6 sultanın kemiklerinin akıbeti ise sır gibi saklanıyor. Konu ile ilgili Konya Valiliği ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bilgi vermekten kaçındı.

CAMİ BAHÇESİNDEKİ ESKİ MEZAR GÜN YÜZÜNE ÇIKACAK Alaeddin Camii\'nde sürdürülen restorasyon çalışmalarında caminin bahçesinde sultanların türbelerinin yakınında zamanla yıkılmış ve unutulmuş Osmanlı dönemine ait türbe ve mezar yerinin de yeniden aslına uygun şekilde ortaya çıkartılacağı öğrenildi.

2)HAKKARİ AK PARTİ İL BAŞKAN YARDIMCISININ ARACINA BOMBALI SALDIRI

HAKKARİ\'nin AK Parti İl Başkan Yardımcısı Salih Kahraman\'ın park halindeki aracına bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda araçta hasar meydana geldi. Olay, dün akşam 22.30 sıralarında Kıran Mahallesi\'nde meydana geldi. AK Parti İl Başkan Yardımcısı Kahraman\'ın otomobilinin altına PKK\'lı teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcı inflak ettirildi. Meydana gelen patlamada, araçta hasar meydana geldi. Bölgeye çok sayıda polis sevk edilirken, teröristlerin yakalanması için kapsamlı soruşturma başlatıldı

HAKKARİ, (DHA)-

====================================================

3)BURSALI İŞ ADAMLARINA KURUMSAL YÖNETİMİN ÖNEMİ ANLATILDI

BURSA Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İşadamları Derneği\'nin ev sahipliğini yaptığı ve pek çok sivil toplum kuruluşunu desteği ile Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği, Bursalı iş adamlarına kurumsal yönetimin ne olduğunu ve şirketlerin neden kurumsal yönetimi tercih etmeleri gerektiği konusunda panel gerçekleştirdi. Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İşadamları Derneği\'nin ev sahipliğini yaptığı, şirketlerde kurumsallığın öneminin anlatıldığı panel, Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Aclan Acar, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Aydın Pandır ve Beyazıt Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Beyazıt\'ın katılımı ile gerçekleştirildi. Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş damları Derneği Başkanı Abdullah Bayrak, son yıllarda kurumsallığın çok önem kazandığına dikkat çekerek, şöyle dedi: \"İşletmeler iş yapacakları firmaların kurumsal olup olmadıklarına baktıkları gibi kişiler de gerekiyorsa kurumsal bir firmada işbaşı yapmayı tercih ediyorlar. O nedenle kurumsallık her geçen gün daha da önem kazanmaya başladı. Biz de bu derneğin değerli konuşmacılarını Bursa\'da ağırlayarak kurumsallık nedir, ne için önemlidir gibi soruların cevaplarını verileceği bu toplantıyı düzenledik.\"

Kurumsal yönetimi \"İlkeleri halka açık olsun olmasın bir şirketin işleyişine bir disiplin getiren, onun bütün yönetim sinerjisini sağlayan kurallar dizinidir\" diyerek tanımlayan Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Aydın Pandır, bu durumun her türden şirket için önem taşıdığına dikkat çekerek, şöyle dedi:

\"Son yıllarda aile şirketleri halka açık olmasa dahi kurumsal yönetime geçiş konusunda çok istekliler. Bizim Anadolu\'daki toplantılarınızda hep bu durumla karşı karşıyayız. Bir kere bu şirketler günün birinde yabancı bir ortakla birleştirilirse, bu yabancı ortaklar şirketlerin kurumsal yönetimde olup olmadığını çok önem verecekler. ikincisi borsaya açıldıkları takdirde bu kurumsal yönetime geçiş onlar için önemli bir fayda sağlayacak. İhracat durumlarında ise mutlaka müşterileri de kurumsal şirketler ise onların nasıl yöneticilerini dikkate alarak seçim yapacaklar. Yani her yönüyle şirketler bu durumdan ekonomik fayda sağlayacak.\"

\'YÖNETİM KURULU BİREYSEL BİR YAPI DEĞİLDİR\'

Panel kapsamında katılımcı iş adamlarının sorularına yanıt vererek şirket sahipleri ve yönetim kadrosunda çalışanlara tavsiyelerde bulunan Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Aclan Acar, kurumsal yönetimin temel taşı olan yönetim kurulu anlayışının bireysel bir yapı değil şirketlerin üst aklı olduğuna dikkat çekti. Acar, şöyle konuştu:

\"Yönetim kurulu ortak karar mekanizmasıdır. Dolayısıyla Yönetim Kurulu Başkanı, diğer üyelere göre daha üstün bir görevde değildir. Orkestra şefi gibidir. Bu orkestrayı doğru şekilde yönetmek lazım. Bazı durumlarda patronun yönetim kurulu başkanı olduğu şirketlerde orkestra çalışmıyor. Patron oturuyor, orkestrada kimse ses çıkarmıyor, patron tek başına söylüyor. Geri kalan herkes \'başüstüne efendim\' diyor. Bu durum böyle olduğunda şirketinin kurumsal yönetim ile alakası kalmamış oluyor. Haliyle yönetim kurulu sadece şeklen yer alıyor. Bu mekanızmaya insan organizmasına bakar gibi bakmak lazım. Bir vücut düşünün; kafa çalışmıyor, ama kollar bacaklar çalışıyor. Bir oraya çarpıyor bir buraya. Bir şirketin beyin fonksiyonu çalışmadığımız takdirde şirketin diğer fonksiyonlarının sağlıklı çalışmasını beklemek hayal olur.\"

4)ŞANLIURFA\'DA 3 YANKESİCİ TUTUKLANDI

ŞANLIURFA\'da, yankesicilik yöntemiyle para ve telefon çaldıkları belirlenerek gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı. Şanlıurfa\'da, otobüs duraklarında ve turistik bölgelerde bazı vatandaşların parası ve cep telefonları çalınması üzerine polis çalışma başlattı. Mağdurların şikayetinin ardından polis, yankesicilik olaylarının yaşandığı otobüs duraklarındaki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Ekiplerin araştırmasının ardından vatandaşların dalgınlığından yararlanarak yankesicilik yaptığı saptanan İ.H.G., E.K. ile A.B.\'nin kimliği saptandı ve adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki sorgulamasının ardından 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

5)OTOMOBİLDE YAŞAM MÜCADELESİ

ANKARA\'da, bir iş kazası sonucu iki ayağını kullanamaz durumda olan ve otomobil içerisinde yaşam mücadelesi veren 78 yaşındaki Fuat İlhan, devletten tek isteğinin, başını sokabileceği TOKİ\'den bir ev olduğunu söyledi. Yaşadığı bazı badireler sonucu kendisine ait 1992 model otomobilolde 6 yıldır yaşam mücadelesini verdiğini belirten İlhan, \"Devletimizden tek isteğim, TOKİ\'den 1+1 evlerinden bana uygun taksitlerle verirlerse, sokaklarda ölmekten kurtulurum\" dedi. Van\'ın Erciş İlçesi doğumlu olan Fuat İlhan, 20 yıldır Ankara\'da yaşadığını belirtirken, son yıllarda başından değişik badireler geçtiğini, eşini ise hastalık nedeniyle 15 yıl önce kaybettiğini söyledi. Yaşadığı evin kirasını ödeyemediği gerekçesiyel atıldığını, Ankara\'nın Çankaya İlçesi Kumrular Sokak\'ta yaklaşık 7 aydır kendisine ait bir otomobilin içinde yaşam mücadelesi verdiğini belirten Fuat İlhan, \"Beslenme sorunumu eş dost ve tanıdıklarım karşılıyor. Kronik kalp hastasıyım. Prostat ve solunum sıkıntımın yanı sıra ayaklarımı da yaşadığım bir iş kazası sonucu yeterince kullanamıyorum\" dedi.

Yol, Su Elektrik Kurumu\'ndan (YSE) yol fenomeni olarak çalıştığı dönemde, 1980 yılında yaşadığı bir iş kazası sonucu malünen emekli olduğunu belirten Fuat İlhan, şunları söyledi:

\"Karla mücadele sırasında kayan bir greyderin ayaklarımın üzerinden geçmesi sonucu her iki ayağımdan yüzde 61 engelli kaldım. İlerleyen yaşımla da birçok hastalığı beraber yaşıyorum. Malüllük maaşım bin TL\'ye yakın, en küçük oğlum ticaretle uğraşıyordu, ona kredi çektim, ödeyemedim. Kendisi mağdur oldu, beni de mağdur etti. Şimdi sokaklarda perişan kaldım. Eş-dost yardımı ile karnımı doyurmaya çalışıyorum.\"

Gençlik yıllarında Van\'ın Erciş ilçesinde Adalet Partisi (AP) Gençlik Kolları Başkanlığını 10 yıldan fazla yürüttüğünü belirten İlhan, \"O yıllarda, şimdiki siyasilerin çoğunu tanırım. Şimdi yolda görüyorlar, selam bile vermiyorlar. Yüce devletimizden tek isteğim; bana TOKİ\'den 1+1 daireyi makul taksitlerle verirlerse, ben de sokaklarda yaşamaktan kurtulurum\" diye konuştu.

6)YILDIRIM ÇARPAN OĞLUNU KURTARMAK İÇİN TOPRAĞA GÖMDÜ



ARDAHAN\'ın Çıldır İlçesi\'ne bağlı Kenarbelli Köyü\'nde çoban Yılmaz Yıldırım\'ın oğlu, 11 yaşındaki Murat\'a yıldırım isabet etti. Yaralanan oğlunu vücudundaki elektriğin boşalması için toprağa gömen Yılmaz Yıldırım, daha sonra onu hastaneye götürdü. Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi Klinik Sorumlusu Op. Dr. Mehmet Öztürk, \"Hastanın toprağa gömülmesi yanlıştır. Böyle bir uygulama yok\" dedi.

Iğdır\'ın Erhacı Köyü\'nde oturan, evli ve 5 çocuk babası 30 yaşındaki Yılmaz Yıldırım çobanlık yapmak için ailesi ile birlikte Ardahan\'ın Çıldır İlçesi\'ne bağlı Kenarbelli Köyü\'ne gitti. Köyün yaylasında sürü otlatan Yılmaz Yıldırım\'a çocukları Murat ile 9 yaşındaki Berat, demlik içerisinde çay götürdü. Burada babaları ile birlikte bir süre duran çocuklar daha sonra köye doğru yola çıktı. Babalarından yaklaşık 100 metre uzaklaşan çocukların üzerine yıldırım düştü. Ağabeyi Murat yaralanıp bayılırken, küçük kardeşi Berat olaydan yara almada kurtuldu. Yaşadığı şoku atlatan Berat koyarak gittiği babasına durumu anlattı. Yanına gittiğinde Murat Yıldırım\'ı baygın halde bulan baba vücudundaki elektriği boşaltacağını düşünerek oğlunu toprağa gömdü. Toprakta bir süre kalan oğlunun kendine geldiğini belirten babası onu hemen Ardahan Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Buradaki ilk müdahale ardından Murat Yıldırım Erzurum\'daki Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi Yoğun Bakım Ünitesi\'nde tedavi altına alındı. Vücudunda yanıklar bulunduğunu ancak sağlık durumu iyi olduğunu söyleyen baba Yılmaz Yıldırım şunları söyledi:

\"Hayvanları otlatırken iki oğlum bana çay getirdi. Bir süre yanımda durduktan sonra havanın kapandığını görünce gitmelerini istedim. Bir sür sonra yıldırım düştüğünü gördüm. Aradan birkaç dakika geçtikten sonra oğlum Berat yanıma gelip, \'Baba ağabeyimin üzerine yıldırım düştü\' dedi. Can havli ile koşarak oğlumun yanına gittim. Bayılmıştı. Vücudundaki eletriği boşaltmak için toprağa gömdüm ve elimle masaj yaptım. Bu sırada kendine geldi. Hemen hastaneye götürdüm. Çok şükür sağlık durumu her geçen gün iyiye doğru gidiyor. Yakında taburcu olacak.\"

Olayları tam hatırlayamadığını söyleyen Murat Yıldırım ise \"Babamdan ayrılmış köye gidiyorduk. Sadece bir ışık gördüm. Sonra neler oldu hatırlamıyorum. Gözlerimi açtığımda ambulanstaydım\" diye konuştu.

Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi Klinik Sorumlusu Op. Dr. Mehmet Öztürk şunları söyledi:

\"Hastanın toprağa gömülmesi yanlıştır. Böyle bir uygulama yok. Hastamız geldiğinde şuru açıktı. Yıldırım çarpması kısa süreli alışılmadık derecede yüksek voltaj akımıdır. Anlık bir olaydır. Oluşan akım birkaç milyon volttan bir milyar volta kadar yükselmektedir. İyi olan şudur ki akım vücudun içerisinden değil de hemen yan tarafından akmaktadır. İçerisinden akış olmadığı için yüzde 65 oranında sağ kalmaktadır. En sık ölüm sebebi kalbin ve solunum durmasıdır. Kaslarda nekroz kalp yırtılması oluşabilir. Hastalarda gözle alakalı sıkıntılar oluşabilir. Şu anda hastanın durumu iyi. Burada asıl önemli olan yıldırım çarpması esnasında kalp yırtılması, akciğer sıkıntılarının oluşmamasıdır. Çocuğumuzun takip ve tedavisini yapıyoruz. Yaraları ikinici derecededir. Yoğun bakımdan çıkardık. Kalbi ile akalı bir sıkıntı gözükmüyor. Yakın zamanda edeceğiz. \"

