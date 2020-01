DHA YURT BÜLTENİ-6

1)KÜRT YÖNETİMİ, HAVALİMANLARININ BAĞDAT\'A TESLİM EDİLMESİ İSTEĞİNİ REDDETTİ

IRAK\'taki Bölgesel Kürt Yönetimi, Bağdat yönetiminin bağmsızlık referandumundan sonra merkezi Bağdat yönetiminin sınır kapıları ve havalimanlarını kendilerine teslim edilmesi istemini reddetti. Erbil\'de, Erbil ve Süleymaniye havalimanlarının genel müdürleri ile basın toplantısı düzenleyen Bölgesel Kürt Yönetiminin Haberleşme Bakanı Mewlud Bawemurad, Bağdat’ın, havalimanlarının 3 gün içinde teslim edilmesi kararına yanıt verdi. Erbil ve Süleymaniye havalimanlarının Irak\'taki bölgesel Kürt yönetiminin mülkü olduğunu beliren Bakan Bawemurad, faaliyetlerine devam edeceklerini söyledi. Bakan Bawemurad, Bağdat’ın havalimanlarının teslimi ve uçuşların durdurulacağı kararlarının doğru ve yerinde olmadığını, halka olumsuz etkilerinin olacağını söyledi. Bakan Bawemurad, Erbil ve Süleymaniye dahil bütün havalimanlarının Irak Havacılık Kurumu tarafından yönetildiğini de dile getirdi. Erbil Uluslararası Havalimanı Genel Müdürü Telar Fayeq ise, Bağdat’ın kararının yasal olmadığını belirterek, “Irak Havacılık Kurumu, faaliyetlerini düzgün yürütmüyor\" dedi.

Felat BOZARSLAN -ERBİL, (DHA)-

2)EV SAHİBİNDEN İTFAİYE ERİNE GÜLDÜREN TALİMATLAR

ANTALYA\'da ocakta yemeklerin bulunduğu evin anahtarını yanlışlıkla çöpe atan 45 yaşındaki Kadriye Yay\'ın yardımına polis ve itfaiye yetişti. Yay, evine balkondan merdivenle giren itfaiye erine, \"Eve ayakkabılarla girme, yemeğin altını kapat, ayrıca sigaramı da getir\" dedi.

Olay saat 10.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi 2811 Sokak\'ta bulunan 1071 Sitesi\'nin 3\'üncü blok 2\'nci katında meydana geldi. Ev kadını Kadriye Yay, mutfakta ocağa yemek koyduktan sonra biriken çöpleri atmak için dışarı çıktı. Yay, kapıyı çekip çöpleri eline aldığında, evin anahtarını da yanlışlıkla çöpe attı. Tüm aramasına rağmen anahtarı bulamayan Yay, ocaktaki yemeklerin yangın çıkarma ihtimaline karşı itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekibi, merdivenle balkona çıktı. İtfaiyenin çalışmasını endişeyle izleyen Kadriye Yay, balkondan giren itfaiye erine, \"Eve ayakkabılarla girme, yemeğin altını kapat, ayrıca sigaramı da getir\" dedi. İtfaiye ekipleri ocağı kapattıktan sonra, Kadriye Yay\'ın sigarasını da getirmeyi unutmadı. Hemen bir sigara yakan Yay, itfaiye ekiplerine yardımları için teşekkür etti.

Haber: Bülent TATOĞULLARI-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

3)ANNE- KIZ \'TÜP MİDE\' AMELİYATIYLA TOPLAM 86 KİLO VERDİ

ANTALYA\'da aşırı kilolarından kurtulmak için tüp mide ameliyatı olan 65 yaşındaki Rezzan Aşabay 3 yılda 40, kızı 34 yaşındaki Yeşim Otsuz ise 1 yılda 46 kilo verdi.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurullah Bülbüller tarafından gerçekleştirilen tüp mide ameliyatı öncesi 120 kilogram olan Rezzan Aşabay 3 yılda 80, 101 kilo olan kızı Yeşim Otsuz ise 1 yılda 55 kiloya düştü. 3 yıl önce annesi Rezzan Aşabay\'ın \'tüp mide\' ameliyatından sonra kendisinin de 1 yıl önce aynı ameliyatı olduğunu söyleyen turizmci Yeşim Otsuz, evlendikten sonra hızla kilo aldığını, kiloların üst üste bindiğini, bir süre sonra da artık kilolarına \'dur\' diyemez hale geldiğini belirtti.

YAŞITLARIM GİBİ OLMAK İSTİYORDUM

Tüp mide ameliyatı olmaya karar verdiğinde 101 kilo olduğunu söyleyen Yeşim Otsuz, \"Annemdeki inanılmaz değişimi görünce \'Artık ben de ameliyat olmalıyım\' dedim. Ben de yaşıtlarım gibi görünmek istiyordum. Kilolarım nedeniyle çok daha yaşlı görünüyordum. Bugün ameliyatımın üzerinden tam 1 yıl geçti. 101 kiloyla ameliyata girdim, şu an 55 kiloyum. Diyetisyenimle karar verdiğim kiloya ulaştım. En sağlıklı ve en iyi halimdeyim, çok mutluyum\" diye konuştu.

50 bedenden 36 bedene indiğini belirten Yeşim Otsuz, \"Annemse 56 bedenden 46 bedene indi. Bu sürede ikimizin verdiği kilo toplamı 86. 86 kilo uzun boylu bir erkek kilosu. Kilolar bizden gitti, şimdi kuşlar gibi hafifiz. Allah bu rahatlığı ve sağlığı herkese nasip etsin\" dedi.

BEYAZ KIYAFET VE TOPUKLU AYAKKABI ÖZLEMİNİ GİDERDİ

Kilo vermeden önceki yaşam koşullarıyla şu anki koşulları karşılaştırınca, bugün ne kadar mutlu olduğunu anlatan Yeşim Otsuz, kiloluyken hiç beyaz kıyafet giyemediğini, topuklu ayakkabı giyenlere özenerek baktığını söyledi. Otsuz, \"Yaşıtlarım gibi kot pantolon giyip üzerine bir tişört çekip sokağa çıkamıyordum. Hiçbir yerden alışveriş yapamıyordum. Alışveriş için tek bir yere bağlı kalıyorsunuz. Ama şimdi gönlüm nereden isterse alışveriş yapabiliyorum. Tüp mide ameliyatı olmadan önce sağlık sorunları yaşıyordum, bel fıtığım vardı, tamamen geçti. İnsülin direncim vardı, yok oldu. Tüm arkadaşlarım ameliyat sonrası sağlık sorunlarım olacağını düşünüyordu. Fakat ben bir yıldır grip bile olmadım\" diye konuştu.

19 YILDIR TURİZMCİ

Antalya\'da 19 yıldır turizm işinde çalıştığını, yıllardır yaşlı görünmenin sıkıntılarını yaşadığını söyleyen Yeşim Otsuz, \"Sürekli yaşımdan büyük göründüğüm için farklı departmanlarda yöneticilikler yaptım, ancak kilo verdikten sonra stajyer muamelesi görüyorum ve bu da benim çok hoşuma gidiyor. Hatta ne zaman üniversiteye başlayacağımı soranlar var, tabi ki bu da beni mutlu ediyor\" dedi.

HER YÖNTEMİ DENEDİ

Tüp mide ameliyatına karar verene kadar kilo vermek için birçok yöntem denediğini aktardan Yeşim Otsuz, şöyle konuştu:

\"Akupunktur, bitkisel ilaçlar denedim, tüm denemelerim sonunda şunu gördüm. Bunların hiçbiri çare değildi. Kilo veriyorsunuz fakat olmayı istediğiniz kiloda kalamıyorsunuz. Annemle tüp mide ameliyatını duyduğumuzda deneyelim istedik. Prof. Dr. Nurullah Bülbüller ile görüştük. Bu ameliyatı uzun yıllar yaptığını öğrendik. Annemin ameliyatından sonra onun tüm beslenmesini ve yapması gerekenleri takip ettim. Ben de tüp mide ameliyatı olduktan sonra, anneme uyguladığım beslenme kurallarını aynı şekilde kendime uyguladım. Bu ameliyat tek başına çözüm değil, kafa ve düşünce yapınızın tamamen değişmesi gerekiyor. Bu ameliyatın en büyük faydalarından biri de yediklerinizi kısıtlayabilmeniz. Ama sonrasında bunu devam ettirmek, istikrarlı olmak, sağlıklı beslenmeyi hayat biçimi olarak kabul etmek, spor yapmak, denge kurmak çok önemli. Vücudumuzda sarkma olup olmadığı merak ediliyor, bunların hiç birini yaşamadım, bunu çok su içmeye borçluyum.\"

AMELİYATTAN SONRA KURALLARA UYMAK ŞART

Annesinin 62 yaşında tüp mide ameliyatı olduğunu söyleyen Yeşim Otsuz, \"Doktorumuz annemin tüp mide ameliyatı için ileri bir yaşta olduğunu ve ameliyat sonrası kurallara sıkı bir şekilde uyması gerektiğini söylediğinde endişe duyduk. Fakat doktorumuzla daha sonraki görüşmelerimizde, \'Biz size güveniyoruz\' diyerek ameliyata karar verdiğimizi belirttik. Tüp mide ameliyatından önce annemin dizlerinde sıvı birikmesi vardı. Yıllardır çok zor yürüyordu. Çok ciddi tansiyon hastalığı vardı. Bu ameliyattan bir hafta sonra annem tansiyon ilaçlarını bıraktı. Astım hastalığı vardı, artık astım hastalığından kurtuldu\" diye konuştu.

HASTALIKLARINDAN KURTULDU

Maliyeden emekli olduktan sonra hızla kilo almaya başladığını söyleyen Rezzan Aşabay ise zamanın şartları gereği 43 yaşında emekli olduktan sonra hızla kilo almaya başladığını, kısa süre sonra da 80 kilodan 125 kiloya ulaştığını belirtti. Aşabay, \"Tüp mide ameliyatını ve nasıl yapıldığını hiç bilmiyordum. Fakat çok sayıdaki rahatsızlığımın da aşırı kilolarımdan kaynaklandığını biliyordum. Dizlerimdeki hastalık nedeniyle oturduğum yerden kalkamıyordum. Yürüyüş benim için ölüm demekti. Hayatım kısıtlıydı, neredeyse dört duvar arasında yaşıyordum. Doktorumla birlikte ameliyata karar verdik ve şu an 80 kiloyum. Şimdi çocuğumla birlikte her yere gidebiliyorum. Eşimle geziyorum. Hayat daha güzel\" dedi.

Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Nurullah Bülbüller, obezitenin hem dünya toplumlarının hem de Türkiye\'nin ciddi bir sorunu olduğunu, obezite cerrahisinin ameliyat sonrasında hastaların beslenme kurallarına sadık kalmasıyla başarının daha da arttığını söyledi. Kilo kaybetmek için ilaç ve diyet yöntemleriyle çözüme ulaşamamış obezite hastalarına uygulanan yöntemlerden birinin de tüp mide ameliyatı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Bülbüller, ileri yaşlarda uygulanan tüp mide ameliyatlarında kişilerin ameliyat sonrasında gıda alımına çok sıkı disiplinle uymalarının başarıyı artıracağını kaydetti.



Haber-Kamera: Erol AKKIR/ANTALYA,(DHA)

4)SİVEREK\'TE 160 KİŞİLİK İŞE 2 BİN 565 BAŞVURU

ŞANLIURFA’nın Siverek İlçesi’nde, İş-Kur’un toplum yararına çalışma programı kapsamında okullarda istihdam edilecek 160 kişilik işe 2 bin 565 başvuru oldu.

İş-Kur İl Müdürlüğü ilçedeki okulların bünyesinde 9 ay süre ile 160 kişi istihdam edeceğini duyurdu. 160 kişinin alınacağı duyurulan asgari ücretli iş için İş-Kur\'un Siverek Müdürlüğü\'ne 2 bin 565 kişi başvuru yaptı. Yoğun başvurunun ardından bugün Siverek Spor Salonu\'nda kura çekimi düzenlendi. Noter huzurunda yapılan kura çekimi ile geçici işe alınacak 160 asil ve yedek kişinin isimleri belirlendi. Kurada ismi çıkanlar iş bulmanın sevincini yaşarken, ismi çıkmayanlar ise üzüldü.

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA)

5)ÇOCUKLARA KAHVALTININ ÖNEMİ ANLATILDI

BURDUR\'da çocuklara kahvaltı alışkanlığını kazandırmak ve kahvaltının önemini anlatmak amacıyla \'Kahvaltımı Yapıyorum, Güne Sağlıklı Başlıyorum\' etkinliği yapıldı.

Kışla İlkokulu\'nda \'Kahvaltımı Yapıyorum, Güne Sağlıklı Başlıyorum\' etkinliği düzenlendi. Okul bahçesinde düzenlenen etkinliğe Vali Şerif Yılmaz, Vali Yardımcısı Hayri Sandıkçı, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram, Halk Sağlığı Müdürü Sevinç Sütlü ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Protokol üyeleri öğrencilerle birlikte okul bahçesinde kurulan kıl çadırda kahvaltı etti.

Halk Sağlığı Müdürü Sevinç Sütlü, müdürlük olarak en önemli çalışmalarının koruyucu hekimlik kapsamında obeziteyle mücadele olduğunu belirtti. Sütlü, \"Obeziteyle mücadele çocukluk çağından itibaren başlıyor. Onlara öncelikli olarak sağlıklı beslenme alışkanlığını kazandırmak ve hareketli hayat felsefesiyle birleştirmek amacımız. Bu vesileyle okullarda çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Okulların açıldığı bu ilk günlerde, özellikle okula yeni başlayan öğrencilerimize güne sağlıklı başlangıç yapmaları için kahvaltı alışkanlığını kazandırmayı amaçlıyoruz\" dedi.

Çocukların kahvaltı etmeden okula gönderilmemesi gerektiğini anlatan Sütlü, \"Kahvaltı etsinler ki güne sağlıklı, zinde başlayabilsinler ve zeki, başarılı öğrenciler olabilsinler. Kahvaltı dediğimiz atıştırmalık abur, cubur şeyleri kastetmiyoruz\" diye konuştu. Programda, Vali Şerif Yılmaz tarafından Kışla İlkokulu Müdürü İmran Elay\'a \'Beslenme Dostu Okul Sertifikası\' verildi.

Haber/Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,(DHA)