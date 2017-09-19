DHA YURT BÜLTENİ-6

1)MARDİN\'DE UYUYAN DAEŞ HUCRELERİNE POLİS BASKINI

MARDİN merkez Artuklu ve Mazıdağı İlçesi\'nde tespit edilen DAEŞ terör örgütüne ait uyuyan 2 hücre evine düzenlenen baskınlarda 4 şüpeli gözaltına alındı. Merkez Artuklu İlçesi ile Mazıdağı İlçesi\'nde tespit edilen, birbirinden habersiz ve \"Yalnız kurt\" diye adlandırılan terör örgütü DAEŞ\'e ait 2 uyuyan hücre evine dün ve bugün Emniyet Müdürlüğü ve MİT Bölge Başkanlığı\'nın ortak operasyonu ile baskın düzenlendi. Baskınla ilgili Emniyet Müdürlüğü\'nden yapılan yazılı açıklamada, \"Mardin Emniyet Müdürlüğü ve MIT Bölge Başkanlığının ortak çalışması neticesinde ; DAEŞ terör örgütü başta olmak üzere diğer örgütlerin ilimizdeki faliyetlerinin deşifresine ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; Mardin Artuklu ilçesinde, \'Yalnız kurt\' diye adlandırılan, uyuyan birbirinden habersiz iki ayrı DAEŞ hücresine yapılan operasyonla; DAEŞ terör örgütünün içerisinde faliyet yürüttüğü tespit edilen; Hüseyin A. S. isimli şahıs 18.09.2017 tarihinde Mardin Artuklu ilçesinde kaldığı bir evde yakalanmıştır. Ayrıca şahsın ikametinde Suriye\'de DAEŞ terör örgütü faaliyetleri kapsamında hareket edip, çatışmalarda vurulup tedavi olduktan sonra buraya gelip aynı evde kalan Aaed M. isimli şahıs da yakalanarak gözaltına alınmıştır. Çatışma bölgeleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen kişinin kaldığı yerde yapılan aramada ; Çok sayıda dijital malzeme ve dökümanlar, 1 adet siyah renkli kar maskesi ele geçirilmiştir. Ayrıca; DAEŞ terör örgütünün Mardin ilinde Mazıdağı İlçesi\'nde ikinci uyuyan DAEŞ hücresi tespit edilerek yapılan çalışmada; DAEŞ terör örgütü içerisinde faliyet yürüttüğü tespit edilen; Abdurrahim E. H. isimli şahıs 19.09.2017 Mazıdağı İlçesi\'ndeki adresinde yakalanmıştır. Ayrıca aynı ikamette bulunan Ubeyde H. isimli şahıs da gözaltına alınmıştır. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatları ile tahkikat devam etmektedir. Her türlü terör örgütleri ile mücadele, ülkemizin huzuru ve devletimizin güvenliği için tüm güvenlik birimlerimizin ortak çalışma ve birlikteliği ile kararlılık la sürdürülecektir\" denildi.

Görüntü Dökümü

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-Polis ekiplerini hücre evlerinde arama yapması

-Gözaltına alınan ve yerde oturan, elleri bağlı bir şüpheli

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)-

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2)DEAŞ\'A KAZANDIRDIĞI ELEMAN BAŞINA 7 BİN DOLAR ALIYOR İDDİASI

ADANA\'da terör örgütü DEAŞ\'a kazandırdığı elaman başına 7 bin dolar aldığı öne sürülen Mahmut Ö.\'nün de aralarında bulunduğu 6 kişi adliyeye sevk edildi.

DEAŞ\'a eleman kazandırdığı iddia edilen kişiler olduğunu belirleyen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen hafta merkez Yüreğir İlçesi\'ne bağlı Yamaçlı Mahallesi\'nde bazı adreslere operasyon düzenledi. Asayiş ve Özel Harekat ekiplerinin katıldığı operasyona, polis helikopteri de havadan destek verdi. Özel harekat timlerinin demir kapıları koç başıyla kırarak girdiği evlerde arama yapan ekipler, örgüte eleman kazandırdığı öne sürülen 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Sorgularının tamamlanmasının ardından Adli Tıp Birimi\'nde sağlık kontrolünden geçirilen, aralarında \'Yamaçlı Emiri\' olarak kendini tanıttığı öne sürülen Mahmut Ö.\'nün de aralarında bulunduğu 6 kişi adliyeye sevk edildi.

ELEMAN BAŞI 7 BİN DOLAR

Şüphelilerden Mahmut Ö.\'nün daha önce de DEAŞ\'a eleman temin ettiği gerekçesiyle gözaltına alındığı, bir süre tutuklu kalıp serbest bırakıldığı belirtildi. Terör örgütüne kazandırdığı her kişi için DEAŞ\'tan daha önce 7 bin dolar aldığı öne sürülen Mahmut Ö.\'nün, son dönemde de kişi başına 2 bin dolar aldığı da iddia edildi.

Görüntü Dökümü

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- Zanlıların Adli Tıp Birimi\'ne getirilmesi

- Adli Tıp Birimi tabelası

- Zanlıların Adli Tıp Birimi\'nden çıkarılması

- Gazetecilere tepki göstermeleri

- Polis aracına bindirilmeleri

- Polis aracının gidişi

- Adli Tıp Birimi genel görüntüsü

SÜRE: 01\'12\" BOYUT: 74 MB

Haber-Kamera:Yusuf BAŞTUĞ/ADANA,(DHA)

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3)SERVİS MİNİBÜSÜYLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETTEKİ 2 KİŞİ ÖLDÜ

ŞANLIURFA\'da, öğrenci servis minibüsüyle çarpışan motosikletteki 2 kişi, ağır yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede yaşamlarını yitirdi.Kaza, öğle saatlerinde Konuklu Mahallesi\'nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen servis minibüsü 19 yaşındaki İsmail Men\'in kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı. Kazada, devrilen motosikletten yola savrulan sürücü İsmail Men ile beraberindeki 19 yaşındaki Mehmet Bayar ağır yaralandı. Yaralı gençler, ihbar üzerine gelen ambulanslarla götürüldükleri hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 2 gencin cesetleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Servis minibüsü sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü

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- Adli Tıp Kurumuna getirilen cenazeler

- Araçtan indirilen cenazeler

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA)

TÜM KANALLAR

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 162 MB

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4)26 BİN 931 SURİYELİ, KESİN DÖNÜŞ YAPTI

İÇ savaştan kaçarak Türkiye\'ye sığınan 26 bin 931 Suriyeli, yaşadıkları toprakların Fırat Kalkanı Harekatı ile teröristlerden temizlenmesinin ardından Kilis\'teki Öncüpınar Sınır Kapısı\'ndan ülkelerine kesin dönüş yaptı. Suriye\'deki iç savaşın ardından evlerini terk ederek Türkiye’ye yerleşen kimi Suriyeliler, Fırat Kalkanı Harekatı ile yaşadıkları bölgenin huzura kavuşmasıyla ülkelerine dönüyor. Harekatın ardından terör örgütü ve teröristlerden temizlenen ayrıca yeniden yapılanma sürecine girilen bölgelerde yaşayan 26 bin 931 Suriyeli, Öncüpınar Sınır Kapısı\'nda işlemlerini yaptırarak yeniden ülkelerine döndü. Ülkelerine dönmeye devam eden Suriyeliler, doğdukları topraklara kavuşmanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

Görüntü Dökümü

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- Suriyelilerin eşyasının yüklü olduğu kamyonet

- Ülkesine dönen Suriyeliler

- Suriyelilerin konuşmaları

- Öncüpınar Sınır Kapısı

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 232 MB

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5)FETHİYE\'DE 62 KAÇAK YAKALANDI

MUĞLA\'nın Fethiye İlçesi\'nden yasa dışı yollarla Yunanistan\'ın Rodos Adası\'na kaçmaya çalışan 12\'si çocuk toplam 62 kaçak, sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Fethiye Sahil Güvenlik Komutanlığı\'na bağlı TCSG 65 sahil güvenlik botu, rutin denetimleri sırasında, Faralya Mahallesi\'nin 5 mil açığında bir motoryattan şüphelendi. Sahil güvenlik botu yaklaştığı sırada dümen kıran ve harekete geçen 15 metre uzunluğundaki \'K.Eylül\' isimli yat, sabit noktada daireler çizmeye başladı. Hareket halindeki yata, bugün saat 06.00\'da güçlükle çıkan sahil güvenlik ekipleri, kamaralarda 12\'si çocuk, 25\'i kadın 62 kaçak bulunduğunu gördü. Kaçakların 1\'nin İran, 4\'ünün Yemen, diğerlerinin ise Suriye uyruklu olduğu tespit edildi. Kaçaklar sahil güvenlik botuna alınarak, eşlik edilen yat ile birlikte Fethiye Sahil Güvenlik Komutanlığı\'na getirildi.

KAPTAN KAÇAKLARIN ARASINA KARIŞMIŞ OLABİLİR

Yatın kaptanını tespit etmek için kaçakların ifadesine başvuruldu. Çelişkili ifadeler üzerine sahil güvenlik ekipleri, kaptanın kaçakların arasına karışmış olma ihtimalini araştırmaya başladı. Kaptanın tespit edilmesi için soruşturma sürerken, kaçakların kimlik tespitinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne teslim edileceği kaydedildi.

Görüntü Dökümü

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- Kaçakların sahil güvenlik botundan indirilmesinden görüntü

- Kadın ve çocuk kaçakların görüntüsü

- \'K.Eylül\' isimli teknenin görüntüsü

Haber- Kamera: Ergün TOS / FETHİYE (Muğla), (DHA)