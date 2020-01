DHA YURT BÜLTENİ-6 

Saldırıya uğrayan VEDAŞ aracını almaya giden çekiciye mayınlı tuzak: 3 yaralı

HAKKARİ\'nin Yüksekova İlçesi Onbaşılar Köyü yakınlarında 3 gün önce teröristlerin saldırısında 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı VEDAŞ\'a ait aracı almaya giden çekiciye de PKK\'lı teröristler tarafından mayınlı tuzak kuruldu. Patlamada 3 kişi yaralandı.

Yüksekova\'nın Onbaşılar Köyü Çobanpınar Piyade Hudut Karakolu\'na bağlı Dolavere Tepe Üs Bölgesinde 6 Eylül 2017\'de çalışan VEDAŞ ekibine PKK\'lı teröristler tarafından otomatik silahlarla ateş açıldı. Açılan ateş sonucu evli ve 2 çocuk babası elektrik teknikeri 35 yaşındaki Hazım Şahin ile evli 3 çocuk babası 35 yaşındaki Sabri Özdel hayatını kaybetti. Saldırıda Elektrik Mühendisi Fendi Yüzgeç ile işçiler Ferdi Karatay ve Mustafa Kaya yaralandı.

Yaralıların tedavileri sürerken, dün akşam saatlerinde bölgeye VEDAŞ ekibinin aracını alamaya giden çekiciye de PKK\'lı teröristler mayınlı saldırı düzenledi. Yola döşenen mayının inflak etmesi sonucu meydana gelen patlamada çekici sürücüsü Yaşar Arslan, Sabri Özatlı ve İsa Alıcı yaralandı. Olay yerine giden ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların tedavileri sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------

-Yüksekova Devlet Hastanesi Tabellası

-Hastane önünde bekleyen vatandaşlar

-Hastane önündeki güvenlik

-Genel Detaylar

Haber-Kamera: Yaşar KAPLAN/ YÜKSEKOVA(Hakkari), (DHA)-

===============================

Başbakan Binali Yıldırım İzmir\'de 3 stadın temelini attı

İZMİR\'de bulunan Başbakan Binali Yıldırım, Buca\'daki Yasin Börü Gençlik Merkezi\'nin açılışını yapıp, Alsancak, Göztepe ve Karşıyaka statlarının temelini attı.

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir\'in kurtuluş günü törenlerinden sonra Buca\'ya geçti. Burada yapımı tamamlanan Yasin Börü Gençlik Merkezi\'nin önünde kalabalığa seslenen Başbakan Binali Yıldırım, ilk olarak Selçuk ve Torbalı\'daki açılışları anlattı. İzmir milletvekili seçildiği zaman 35 proje sözü verdiklerini söyleyen Başbakan Binali Yıldırım, \"Peki İzmirli takip ediyor değil mi? Bu projelerin 8 tanesi bitti. 14\'ü halen devam ediyor. Diğerlerinin proje çalışmaları yapılıyor. İZBAN bunlardan biri. Konak Tüneli, Havaalanı bir başka proje. İzmir\'in çılgın projesini de hazırladık. Nasıl İstanbul\'un Marmaray\'ı varsa İzmir\'in Körfez geçişi var. Körfezi kuzeyden güneye denizin altından ve üstünden geçecek muazzam bir proje. İzmir isteyince bizde bu projede düğmeye basacağız. Bu geçiş tamamlanınca bütün çevre yolunu dolanmak ortadan kalkıyor. 6 dakikada Çiğli\'den Narlıdere\'ye, Balçova\'ya geçiş mümkün hale geliyor. Bizim işimiz hizmet gücümüz millet. Siyaset bizim için millete hizmet anlamına geliyor. İzmir isteyecek biz de yapacağız\" dedi.

YASİN BÖRÜ\'YÜ ANDI

Buca\'da gençlik merkezinin açılışını yapacaklarını söyleyen Başbakan Binali Yıldırım, \"Gençlik merkezi ismine dikkatinizi geçmek istiyorum. Yasin Börü Gençilik Merkezi. Kim olduğunu biliyorsunuz değil mi? Alçak bölücü PKK terör örgütünün bayramda kurban eti dağıtan 16 yaşındaki genç yavrumuzu nasıl vahşi bir şekilde katlettiğini (2014 yılında Diyarbakır\'da öldürülmüştü) gün gibi hatırlıyoruz. Onun ismi Buca\'da bu spor merkezinde yaşayacak. Yasin Börü ismini buraya koyarken şunu düşündük. Dedik ki, bu ülke birliğini, beraberliğini kardeşliğini daima sürdürecektir. Bölücülere, FETÖ\'cülere, DEAŞ\'çılara asla fırsat vermeyecektir. İzmir, birliğin, beraberliğin, kardeşliğin sembol şehridir. Genç yaşta alçak bölücüler tarafından katledilen Yasin Börü\'nün ismi Buca\'da yaşayacak. Gençlerimizi karanlık hesapların kurbanı olarak artık görmek istemiyoruz\" dedi.

STATLARIN TEMELİNİ ATTI

Buca\'da İzmir\'in Alsancak, Karşıyaka ve Göztepe statlarının temelini de atan Başbakan Binali Yıldırım, \"İzmir\'in 100 yıllık tarihi geçmişi olan kulüplerin statlarının temelini de Buca\'da atıyoruz. Bucaspor\'un tabii gönlümüzde ayrı bir yeri var. Buca\'nın stadı var. Onlar kendi aralarında anlaşamadılar. Nerede temel atalım? Karşıyaka\'da atalım dedik, Göztepe olmaz dedi, Göztepe\'de atalım, Altay olmaz dedi. Biz dedik ki tarafsız Buca\'da bu temeli atalım. Böylece tatlıya bağlayalım. İzmir\'in kurtuluş günü Türk futbolu için de İzmir futbolu içinde önemli bir gün. Özlemle beklenen bu statlar bugüne kolaylıkla gelmedi. Türlü engellerle karşılaştık. Engel engel engel ve nihayet bütün engelleri bütün mahkemeleri hallederek bugünlere geldik. İzmir\'de iş yapıyoruz ama gelin bir de bize sorun, maalesef İzmir\'e çivi çakmayanlar yapılan hizmetlere de engel olmaktan geri durmuyor\" diye konuştu.

Konuşmasında, ekonomide sporda, sanatta, gençleri artık ön planda görmek istediklerini de vurgulayan Başbakan Binali Yıldırım, \"Onların gelişmelerini sağlayacak her türlü alt yapıyı, imkanı sunmaya çalışıyor, bunun için seferber oluyoruz. 15 yıl boyunca AK Parti hükümetleri 80 ilde olduğu gibi İzmir\'in gençlerine de büyük hizmetler verdi. İzmir\'de futbola gönül verenler için önemli tarihi bir gün, yıllar boyunca Türk futboluna hizmet edecek. Az sonra ilk kazmasını vurularak, İzmir takımları bu statlarda hepimize gurur veren o anlı şanlı geçmiş yıllarını tekrar yaşatacak. Göztepe 2016 - 2017 yılında süper lige çıktı. Tebrik ediyoruz. Göztepe İzmir\'i süper ligde temsil edecek. İstedik ki Akdeniz oyunlarına ev sahipliği yapan İzmir\'e yakışan stadyumlar olsun. İzmir taraftarı takımının maçlarını en güzel statlarda izlesin. Temelini atacağımız üç stadyumun yerine UEFA standartlarında Türkeye\'nin hak ettiği stadyumları kazandırmak içini harekete geçtik. Yapılan iyileştirme çalışmalarının yeterli olmadığını gördük. Alınan tedbirlerin sonucu yeniden stadyumları sıfırdan yapmaya karar verdik. Alsancak Stadyumu, Gençlik ve Spor Bakanlığı uhdesinde, Karşıyaka ve Göztepe stadyumları TOKİ ile Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğiyle yapılacak. Üç stada toplam 400 milyon liraya mal olacak. Helalihoş olsun. Bazı nedenlerden dolayı maalesef bu iş engellendi. Belediyeler bunu mahkemelere taşıdı. Mahkemeler uzun süreler aldı. Bütün engelleri nihayet hallettik. Şimdi temelini atıyoruz. Alsancak Stadı 14 bin, Göztepe 20 bin, Karşıyaka 15 bin seyirci kapasitesi olacak. Üç stadyumu İzmir\'e kazandıracağız. Türkiye\'de gençlik adına çok büyük projeler devam ediyor\" dedi.

AÇILIŞLAR İÇİNİ TARİH SÖZÜ ALDI

Başbakan Binali Yıldırım, konuşmasından sonra sırasıyla Alsancak stadı\'na bağlandı. Burada sözleşme gereği 2019 yılının Mayıs ayında teslim edilmesi gereken stadın 2019 yılının Şubat ayında, ligin ikinci yarısına yetiştirilmesini istedi. Yüklenici firmadan söz aldı. Ardından Göztepe Stadı\'na bağlanıldı. Başbakan Yıldırım, burada da sözleşmede 700 günde teslim edileceği bilgisinin olduğunu belirterek, bunun da Alsancak Stadı gibi 2019 yılının Şubat ayında açılmasını istedi. Temel atmada son bağlanılan yer ise Karşıyaka Stadı oldu. Karşıyaka Stadı\'nın da takımın kuruluş tarihini simgelemesi için 19.12.2018 tarihinde bitirilmesi istendi. Başbakan Yıldırım da bunun sağlanması talimatını verdi. Temel atma töreninden sonra Başbakan Binali Yıldırım, buradan ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Törenden görüntü

- Başbakan Yıldırım\'ın konuşması

- Genel ve detay görüntü

Haber: Taylan YILDIRIM - Mustafa OĞUZ - Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR (DHA)

===================================

Iğdır’da 13 şehit polis dualarla anıldı

IĞDIR\'da 2 yıl önce bombalı terör saldırısı sonucu şehit olan 13 şehit polis memuru dualarla anıldı.

Iğdır\'dan Nahcivan\'a açılan Dilucu Sınır Kapısı\'nda görev yapan polisleri taşıyan servis minibüsü ile korumaları taşıyan zırhlı araçlara, 8 Eylül 2015\'de PKK\'lı teröristler tarafından bombalı tuzak kuruldu. Karayolu kenarına bırakılan ve içinde 5 ton patlayıcı bulunan 76 DP 825 plakalı kamyonetin infilak ettirilmesi sonucu minibüs ve zırhı araçlarda bulunan 13 polis memuru şehit oldu. Polis memurlarının şehit olmalarının yıldönümleri nedeniyle Iğdır Emniyet Müdürlüğü Şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okan Konferans Salonu\'nda, anma programı düzenlendi. Düzenlenen programa Vali Vekili Bilgehan Karanfil, Ak Parti Iğdır Milletvekili Nurettin Aras, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mehmet Hakkı Alma, İl Emniyet Müdürü Melih Ekici, İl Genel Meclis Başkanı Kurban Oluz, Aralık Kaymakamı Kemal Duru ve Emniyet personeli katıldı. İstiklal Marşı ve saygı duruşu ardından şehit polisler için hazırlanan slayt gösterisi sırasında duygulu anlar yaşandı. Okunan dualarla şehit polisler anıldı. Programda konuşan Vali Vekili Bilgehan Karanfil şunları söyledi: \"Olay yaşandığında bir çoğunuz burada yoktunuz, ben buradaydım. Herkesin talip olduğu bir makama ulaştılar. Tabii geride acı bıraktılar. Bir şehit acısını bu kadar yaşadığımı hatırlamıyorum. Beni çok etkiledi. Hala hatırlayınca tüylerim diken diken oluyor. Onlar görevlerine gidiyorlardı. İlk şehitlerimiz değildi son şehidimiz de olmayacaktır. Bu topraklar şehit kanlarıyla sulanmıştır. Bu bayrak, rengini şehit kanından almıştır. Herhalde kıyamete kadar da şehit vermeye devam edeceğiz. Şehitlerimiz peygamberimizin yanındadırlar. Bütün şehitlerimize Allah\'tan rahmet diliyorum. Biz ne yaparsak yapalım onların mertebesine ulaşamayacağız. Şehitler bizi birleştirir. Terör belasını bitireceğiz, sonunu getireceğiz. Hepimiz şehitlik mertebesine talibiz. Şehitlik mertebesine ulaşan Polislerimizi hiçbir zaman unutmayacağız. Allah, geride kalanlara sabır versin. Bizler onların geride bıraktıkları kutsal emanetlerine sonsuza değin sahip çıkacağız.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Anma programı

-Programa katılanlar

-Slayt gösterisi

-Duygulanan polisler

-Vali Vekilinin konuşması

Haber-Kamera: Suat DENİZ/ IĞDIR, (DHA)

==============================================

Bayramı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin dönüşü sürüyor

KİLİS\'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Kurban Bayramı\'nı geçirmek için ülkelerine giden 53 bin 798 Suriyeli’den 4 bin 873\'ü Türkiye’ye döndü.

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye’nin çeşitli kentlerine dağılan Suriyeliler, Kurban Bayramı\'nı geçirmek için 15- 30 Ağustos tarihleri arasında gittikleri ülkelerinden dönüyor. Kurban Bayramı\'nı ülkelerinde geçiren Suriyeliler, Türkiye’ye gelmek için Suriye\'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesindeki Babul Selam Sınır Kapısı’nda uzun kuyruklar oluşturuyor. Eşyaları arandıktan sonra Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından işlemleri yapılan Suriyeliler, otobüslerle Öncüpınar Sınır Kapısı\'nın Türkiye tarafına getiriliyor. Ülkelerine giden 53 bin 798 Suriyeli’den 4 bin 873\'ünün Türkiye\'ye döndüğü, geçişlerin 15 Ekim\'e kadar süreceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------

- Sınır kapısı

- Otobüsten inen Suriyeliler

- Kuyruğa giren Suriyeliler

- İşlemleri yapılan Suriyeliler

- Yapılan röportaj

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

==============================================

Bağ evi cinayetinin sanığıydı, uyuşturucudan tutuklandı

ZONGULDAK\'ın Ereğli İlçesi\'nde 7 Eylül 2013 tarihinde eski sevgilisi Gizem Tunç ile onun sevgilisi Murat Erdoğan\'ı öldüren 27 yaşındaki Deniz Boyraz\'a \'yardım ve yataklık etmek\' suçundan 1 yıl hapis cezası alan 56 yaşındaki baba Ali Boyraz, cinayetin 4\'üncü yıldönümünde diğer oğlu ile birlikte uyuşturucu operasyonunda yakalanıp tutuklandı.

Taksi şoförü 29 yaşındaki Murat Erdoğan ve sevgilisi 21 yaşındaki Gizem Tunç, Gizem\'in askerden izine gelen eski sevgilisi Deniz Boyraz tarafından bağ evinde öldürüldü. Gizem Tunç\'un öldürüldükten sonra elleri kesildi. Aynı zamanda Murat\'ın da yakın arkadaşı olan Deniz Boyraz, vatani görevini yaptığı Denizli\'de gözaltına alınıp tutuklandı ve 50 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bir süre tutuklu yargılanan babası Ali Boyraz da yardım ve yataklık suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri önceki Ali Boyraz\'ın Sarı Korkmaz Mahallesi\'nde dağlık alandaki evine ve bahçesine operasyon düzenledi. Drone ile havadan görüntülenen operasyonda boyları 50 santim ile 4.5 metre arasında değişen 592 kök hintkeneviri, 3 kilo 530 gram esrar ve 73 gram esrar tohumu ele geçirildi. Uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 600 TL paraya da el konuldu. Ali Boyraz ile oğlu 26 yaşındaki U.Boyraz gözaltına alındı. Ali Boyraz ve oğlu, polisteki sorguları ardından adliyeye sevk edildi. Baba ve oğlu, kesik el cinayetinin 4\'üncü yıldönümünde yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındıktan sonra çıkarıldıkarı nöbetçi mahkemece \'Uyuşturucu ticareti yapmak\' suçundan tutuklandı.

Görüntü dökümü:

-Uyuşturucu operasyonundan fotolar

-Kamyondan uyuşturucu maddenin boşaltılması

-İlçe emniyet müdürlüğü

-Ali Boyraz ve oğlu Uğur Boyraz\'ın adliyeden çıkarılmaları

-Araca bindirilmeleri

-Cinayetten arşiv görüntü

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak), (DHA)

========================================

Vasiyet üzerine 50 yıldır arıcılık yapıyor

TOKAT\'ta anneannesinin vasiyeti üzerine 50 yıldır arı yetiştiriciliği yapan 85 yaşındaki Mahide Koç, şimdi çok sevdiği mesleğini oğluna öğretiyor.

Tokat\'ta merkeze bağlı Emirseyit Beldesinde yaşayan 6 çocuk annesi Mahide Koç, 1967 yılında arı yetiştiriciliği yapan anneannesi Pembe Kuş\'un ölmeden önce \'Bırakmayın arıyı, şifa arıda bin bir çiçeği alır çocuklarınıza şifa olur\' vasiyeti üzerine arıcılığa başladı. Kendilerine ait bağda, bir kovan arı ile bal üreten Mahide Koç, zamanla işini geliştirerek 35 kovan arıdan yaklaşık 300 kilo bal üretiyor. Mahide Koç, 50 yıldır yaşı ilerlemesine rağmen haftada iki kez büyük oğlu Duran Koç ile birlikte bağa giderek burada bal üretimi yapıyor.

\"VASİYET ÜZERİNE BAŞLADIM\"

Yaklaşık 50 yıldır arı yetiştiriciliği yaptığını söyleyen Mahide Koç, \"Benim anneannem arıcıydı 500 petek arısı vardı. Bize, \'Bırakmayın arıyı, şifa arıda, bin bir çiçeği alır çocuklarınıza şifa olur\' derdi. Hevesimden, aşkımdan 50 yıldır yapıyorum. Sana böyle vasiyet eden anneannenin vasiyeti unutulur mu ? Çocuklarımdan sadece Duran Koç\'un hevesi vardı. \'Kardeşlerinin hevesi yok, sen benim yanımdan ayrılma\' dedim. Yanıma getirdim, arı sokardı oğlum kaçardı. Oğlumu 10 arı soktu tek seferde. Yine de hiç bir şey olmadı. Oğlum \'anne bundan vazgeçtim ben daha \'dedi. Gelinlerimi, torunlarımı hepsini okuttum. Torunlarımı gelinlerimi çocuklarımı getiriyorum yanımda öğretiyorum. Size bir eser bırakıyor babaanneniz diyorum. Büyüğün eseri altın kilittir bilene\" dedi.

\"ANNEMDEN ALDIĞIM ARI HEVESİYLE DEVAM ETTİRİYORUM\"

Memur olarak çalışan Duran Koç, annesinden öğrendiği arı yetiştiriciliğini 10 yıldır yaptığını ifade ederek, şöyle konuştu: \"Annem 85 yaşında olduğu halde hafta iki kez buraya gelir gezer arılara bakar fikir alışverişinde bulunarak arıların bakımını yapıyorum. Artık arının yükü benim üzerime bindi. Annemden almış olduğum el ile arı hevesini devam ettiriyorum. Bu bölgenin bal familyası güzel olduğu için 35 kovandan yaklaşık 300 kilo bal alıyorum\"

Görüntü Dökümü

-Anne oğul görüntüler

-Bağdan görüntüler

-Arılardan görüntüler

-Mahide Koç\'un görüntüleri

-Mahide Koç açıklama

-Duran Koç açıklama

-Genel Görüntüler

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)

======================================

Erzincan\'da eylülde kayısı üretimi

ERZİNCAN Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü\'nde 20 yıllık çalışma sonucu yeni bir kayısı çeşidi üretildi. Türkiye\'de ilk olan Mihralibey kayısı ağacı eylül ayında meyve verdi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı tarafından finanse edilen Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü, Erzincan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Iğdır Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından yürütülen olgunlaşması uzun süren \'Mihralibey\' kayısısı basına tanıtıldı.

Bahçe Kültürleri Enstitüsü Müdürü Birol Karadoğan, müdürlük bünyesinde çeşitli sebze, meyve ve üzüm ıslah çalışması yapıldığını ve yeni bir ürün elde edildiğini söyledi. Islah çalışmalarının uzun soluklu ve emek isteyen çalışmalar olduğunu söyleyen Karadoğan, şöyle konuştu: \"Arkadaşlarımızın yoğun çalışmaları neticesinde kayısı popülasyonları içerisinde yapılan ıslah çalışmalarında \'Mihralibey\' adını verdiğimiz bir çeşit elde ettik. Bunu kurumumuz adına da tescil ettirmiş bulunmaktayız. Islah edilen çeşitleri ıslah ettirip ortada bırakmak çok doğru değil. Bunu üreticilerle buluşturmak esas olan. Çeşidimizin ana özelliği turfanda olan bir çeşit oldu. Eylül ayında Türkiye\'nin hiçbir tarafında kayısı bulmak mümkün değildir. Fakat şu an hala dalında hatta bir hafta on gün daha kalır şekilde kayısılar bulunmaktadır. Böyle turfanda geçici bir kayısı çeşidini ülkemize kazandırdığımız için enstitü olarak mutlu ve gururluyuz.\"

Erzincan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Murat Şahin ise geç hasat edilen \'Mihralibey\' kayısının sadece Erzincan\'da üretildiğini belirtti. Şahin, \"Bu ürünün güzel tarafı hiç bir yerde kayısı kalmadığı zaman şu anda burada yeni hasat başlıyor. Bu çiftçimize ekonomik olarak çok büyük getiri sağlayacak. Yapmış olduğumuz bu çalışmayı önemsiyor ve bunun içinde vatandaşlarımıza bunu özellikle tavsiye edip ektirmeye çalışıyoruz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kayısı ağaçlarından görüntü

Kayısılardan görüntü

Kayısıların toplanması

Enstitü müdürünün açıklaması

Tarım il müdürünün açıklaması

Haber-Kamera: Coşkun MENEK / ERZİNCAN, (DHA)

==========================================

Elmalı\'da Sibel Can rüzgarı

ANTALYA\'nın Elmalı İlçesi\'nde Yağlı Pehlivan Güreşleri\'nin startı kortej yürüyüşüyle verildi. Akşam sahneye çıkan ünlü şarkıcı Sibel Can ise yaklaşık 10 bin kişinin izlediği konserinde sevilen şarkılarını seslendirdi.

Elmalı\'da bu yıl 665\'incisi düzenlenen Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri, dün Ömer Paşa Camii\'nde cuma namazı öncesi okunan mevlidi şerifle başladı. Cuma namazı sonrası saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından protokol ve güreşçilerin katılımıyla kortej yürüyüşü yapıldı. Korteje, Ak Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Kaymakam Gürbüz Saltaş, Belediye Başkanı Ümit Öztekin, Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Akın Çiçek, Emniyet Müdürü Hasan Mutlu, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Başkaya, MYO Müdürü Yard. Doç. Dr. Halil Demir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Akif Tak, güreş ağası Tarık Sarvan, Elmalı eski güreş ağası Muammer Ak ve mahalle muhtarlarının yanı sıra kalabalık halk kitlesi katıldı. Güreş sahasında Kırkpınar başpehlivanı Recep Gürbüz\'ün kabrinde dua okunması ve kurban kesilmesinin ardından kurdele kesilerek güreşlerin startı verildi.

Akşam ise ünlü şarkıcı Sibel Can sahneye çıktı. Yaklaşık 10 bin kişinin izlediği konserde Sibel Can, sevilen şarkılarını seslendirdi. Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin, Sibel Can\'a plaket verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------------

- Sibel Can konseri detay

- Belediye Başkanı Ümit Öztekin ve eşinin Sibel Can\'a plaket vermesi

- Konser detay

HABER- KAMERA: Mehmet AKIN/ELMALI, (DHA)

===========================================