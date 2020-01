DHA YURT BÜLTENİ-6 

Zeytinköy\'deki yangında 50 ev ve 250 hektar orman kül oldu (3)

YANGININ BİLANÇOSU AĞIR OLDU

Muğla\'da ormanlık alanda çıkan yangının bilançosu ağır oldu. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, kontrol altına alınan yangında 300 hektarlık orman alanı ve 400 hektarlık tarım arazisinin yanarak kül olduğunu, toplamda 700 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtti. Ayrıca yangına 4 uçak, 13 helikopter, 152 arazöz, 14 dozer, 750 personel, 48 teknik eleman, 400 asker ve vatandaşın müdahale ettiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Yanan bölgenin havadan görüntüsü

Haber- Kamera: Yaşar ANTER/ MUĞLA, (DHA)

==============================

Antalya\'da ormanlık alanda yangın

ANTALYA\'da sabaha karşı ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Antalya\'nın Aksu ilçesi Karaöz mevkisindeki ormanlık alanda saat 02.30\'da belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Antalya-Isparta karayolundan da görülen yangına, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü\'ne bağlı 7 helikopter, 3 uçak,42 arazöz, 4 dozer ile Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri müdahale etti. Sarp bir arazide çıkan ve ekiplerin güçlükle müdahale ettiği yangın, öğle saatlerinde kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Köylülerden Ali Kayış, aynı bölgede sürekli yangın çıktığını belirterek, \"Gece bir arkadaşımın telefonuyla uyandık. Hemen evden çıkarak koştuk. Ancak kısa sürede yangın yerleşim yerlerine kadar indi. Şansımız varmış ki evlere sıçramadan kontrol altına alındı\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------

-Helikopterler ve uçakların söndürme görüntüsü

-Arazözlerin çalışma görüntüsü

-Bölgede yapılan çalışmalardan görüntü

-Yanan ormandan detay görüntü

-Gölgede oturan vatandaşların görüntüsü

-Ali Kayış isimli bir vatandaş ile röp

-Detaylar

Haber -Kamera Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,(DHA)

===============================

Darbeci Yüzbaşı, milletten özür diledi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan\'ın Marmaris\'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen 1\'i firari 37 darbeci askerin aralarında bulunduğu 43\'ü tutuklu 47 sanığın yargılanmasına devam edildi. Muğla 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın duruşmasına yüzbaşı İsmail Yiğit\'in bir gün önce yarım kalan esasa ilişkin savunmasıyla başlandı. Yiğit, \"Darbe girişiminde içinde bulunduğum ve ismim geçtiği için milletimden özür diliyorum\" dedi.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Marmaris\'te kaldığı otele saldırı düzenleyen Özel Kuvvetler ve Muharebe Arama Kurtarma (MAK) timlerinde görevli, 1\'i firari 37 darbeci askerin de aralarında bulunduğu 43\'ü tutuklu 47 sanığın yargılanması Muğla 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde sürüyor. Bugünkü duruşma, yüzbaşı İsmail Yiğit\'in dün (çarşamba) yarım kalan savunmasıyla başladı. Mahkeme heyetinden oteller bölgesinin keşfinin tekrar yapılmasını isteyen Yiğit, \"İçimizden birkaç kişiyi oraya götürüp keşif isteğimiz yerine getirilsin. Otelde güvenlik görevlisi olan Sefa Toskar\'ı darp etmedim. Hiçbir polisi de şehit etmedim. Hayatım boyunca çok çatışmaya girdim ve boş kovan toplamadım. Kimsenin okumuş üflenmiş parasına ihtiyacım yok. Bende 1 dolar hiç olmadı. İddianameyi okudum FETÖ ile bağlantım olmadığı için \'Kesin tahliye olurum\' diye düşündüm. Darbe girişiminde içinde bulunduğum ve ismim geçtiği için milletten özür diliyorum. Davayı uzatma gibi bir niyetim yok. Çünkü ailem İstanbul\'dan buraya gelip gidiyor\" dedi.

Öğle arası verilen duruşma, sanıklardan yüzbaşı Muammer Gözübüyük\'ün savunması ile devam edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Güvenlik önlemlerinden görüntü

-Darbeci askerlerin cezaevi aracıyla getirilişinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)

===========================================

PKK\'nın şehit ettiği TEDAŞ arıza şefi Özdel toprağa verildi

HAKKARİ\'nin Yüksekova İlçesi Onbaşılar Köyü yakınlarında çalışma yapan VEDAŞ işçilerine ait araca yönelik PKK\'lı teröristlerin yaptığı saldırıda şehit edilen TEDAŞ Yüksekova Arıza Şefi Sabri Özdel memleketi Yüksekova\'da toprağa verildi.

Yüksekova \'nın Onbaşılar Köyü Çobanpınar Piyade Hudut Karakolu\'na bağlı Dolavere Tepe Üs Bölgesinde dün çalışan VEDAŞ ekibine PKK\'lı teröristler tarafından otomatik silahlarla ateş açıldı. Açılan ateş sonucu evli ve 2 çocuk babası elektrik teknikeri 35 yaşındaki Hazım Şahin\'in ile evli 3 çocuk babası 35 yaşındaki Sabri Özdel öldü. Saldırıda Elektrik Mühendisi Fendi Yüzgeç ile işçiler Ferdi Karatay ve Mustafa Kaya ise, yaralandı. Bölgede başlatılan hava destekli operasyonlar devam ederken, saldırıda yaşamını yitiren TEDAŞ Yüksekova Arıza Şefi Sabri Özdel\'in cenazesi sabah saatlerinde Yüksekova Devlet Hastanesi Morgunda alındı. Akarsu Camii\'nde yapılan törenn ardından Özdel\'in cenazesi Akalan mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaçıkçı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Kurdoğlu, Eski Hakkari HDP Milletvekili Esat Canan, Van VEPSAŞ bölge müdürü Murat Taş, TEDAŞ Bölge Müdürü Cezmi Yakar, TES-İŞ Van Sendika Başkanı Naif Balandır, VEDAŞ Bitlis İl Müdürü Tahsin Uzunselvi, TEDAŞ Hakkari İl Müdürü İsmail Özdemir, kurum amileri ve çok sayıda kişi katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Cenazenin morgtan alınması

-Cenaze aracına konulması

-Cami önü ve yapılan dualar

-Sabri Özel\'in toprağa verilişi

-Detaylar

Haber-Kamera: Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA(Hakkari), (DHA)-

==================================

Bakan Tüfenkci ve Yılmaz Sivas\'ta

GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ve Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz 4 Eylül Sivas Kongresi Kültür ve Sanat 98\'inci yıldönümü etkinlikleri kapsamında Sivas\'ın Değerleri Tanıtım programına katılmak üzere Sivas\'a geldi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ve Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz 4 Eylül Sivas Kongresi Kültür ve Sanat 98\'inci yıldönümü etkinlikleri kapsamında havayolu ile Sivas\'a geldi. Bakan Yılmaz ve Tüfenkci\'yi Sivas Nuri Demirağ Hava Limanı\'nda Vali Davut Gül, Belediye Başkanı Sami Aydın ve diğer protokol üyeleri karşıladı. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Gümrük, Ticaret ve Sanayi Bakanı Bülent Tüfenkci, Sivas Valiliği ve Sivas Belediyesini ziyaret etti. Yılmaz ve Tüfenkci Sivas temasları kapsamında ilk olarak Sivas Valisi Davut Gül\'ü makamında ziyaret ederek şeref defterini imzaladı. Tüfenkci, ziyarette yaptığı konuşmada, \"Baktığımız zaman tarihte de gelecektede Sivas Türkiye\'nin omurga illerinden birisidir. Gerek ekonomisiyle gerek ticaretiyle, gerek tarımı ve üretimiyle Sivas bölgemizin müstesna illerinden birisi ve Sivas gelişmeye açık olan illerden de birisidir. Ekonomik anlamda üretimini tamamladığı takdirde gerçekten bölgenin yıldızlarından birisi olacaktır. Alt yapı itibariyle ulaşımın biliyorsunuz ekonomide alt yapı çok önemli. Bu anlamıyla ulaşımın kesiştiği douyu batıya kuzeyi güneye bağlayan kavşak bir noktada Sivas ayrıca buradaki hızlı trenle beraber ulaşım demiryolu ve havayoluyla birlikte Sivas inşallah 10 yıl içinde çok farklı noktalarda olacağına canı gönülden inanıyorum. 4 Eylül kutlamaları kapsamında Sivas\'ın değerleri fuarının açılışı için birlikteyiz. Tabi Sivas birçok değeri içinde barındıran ozanlarıyla sanatçılarıyla, sporcularıyla ve fikir adamlarıyla çok farklı bir noktadadır. Sivas Türkiye\'ye birçok değeride üzerine koyacaktır.\" dedi. Bakan Yılmaz ise, bu tür etkinliklerin bir araya gelme, kardeşliği, birliği beraberliği artırmak adına çok önemli olduğunu belirterek Bakan Tüfenkci\'ye etkinlikler kapsamında Sivas\'a gelmesinden dolayı teşekkür etti. Bakan Yılmaz ve Tüfenkci ardından Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın\'ı makamında ziyaret etti.

Görüntü Dökümü:

-Bakan Yılmaz ve Tüfenkci\'nin uçaktan inişi

-Havalimanı karşılama

-Bakan Yılmaz ve Tüfenkci\'nin Valilik Ziyareti

-Belediye Ziyareti

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

================================================

Samsun\'da kaza 2 ölü, 5 yaralı

SAMSUN\'un Tekkeköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasinda 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun\'un Tekkeköy İlçesi Gelemen mevkii\'nde meydana geldi. Kazım Somuncu idaresinde ki 55 DH 079 plakali kamyonet kavşakta İbrahim Tunc\'un kullandıği 34 PA 5614 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonrası savrulan araçlarda bulunan sürücüler İbrahim Tunç ile Kazım Somuncu, Neribe Karaman, Avni Demir Tunç, Tuğce Tunç, Burcu Yılmaz ve Ayşe Somuncu yaralanırdı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla özel hastanelerin yanı sıra Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yaralılardan Kazım Somuncu ve eşi Ayşe Somuncu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ve jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü dökümü

------------------------------

-Kaza yerinden detaylar

-Ekiplerin çalışama yapmaları

Haber-Kamera:Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)

===============================================

Oğlunu tüfekle öldürdü

KAHRANMANMARAŞ\'ta 70 yaşındaki Abdullah Yeter, tartıştığı oğlu 35 yaşındaki Murat Yeter\'i tüfekle öldürdü.

Olay, sabah saatlerinde merkez Dulkadiroğlu İlçesi\'ne bağlı Aslanbey Mahallesi\'nde meydana geldi. Abdullah Yeter, oğlu Murat ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Abdullah Yeter, iddiaya göre av tüfeği ile oğluna ateş etti. Murat Yeter vücuduna isabet eden saçmalarla olay yerinde yaşamını yitirirken, Abdullah Yeter polis tarafından gözaltına alındı. Murat Yeter\'in cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi için hastane morguna konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------

- Evin önünde bekleyen polisler

- Cenaze aracından tabutun indirilmesi

- Cenazenin çıkarılması

- Cenaze aracına konulması

- Cenaze aracının gidişi

- Murat yeter\'in vesikalık fotoğrafı

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Ömer KOÇ Kamera: KAHRAMANMARAŞ-DHA)

=======================================

Uyuyan kaptanı soyan hırsız tutuklandı

ANTALYA\'da tur şirketine ait otobüste uyuyan A.B. adlı kaptanın cebindeki parayı çalan H.C.K., yakalanıp tutuklandı.

Olay, 29 Ağustos günü Muratpaşa İlçesi\'nde meydana geldi. Turizm firmasında şoför olarak çalışan A.B., tur sonrası yorulduğu için aracını yol kenarına çekip uyumak istedi. A.B\'nin kapıları açık halde arka koltukta uyuduğunu gören H.C.K., kaptanın pantolon cebinin bulunduğu yeri jiletle kesip 300 TL, 140 dolar ve 750 rubleyi alıp kayıplara karıştı. Bir süre sonra uyanıp soyulduğunu anlayan A.B., polise başvurdu.

Şikayet üzerine harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, otobüsün kamera görüntülerinden, şüphelinin çeşitli suçlardan kaydı bulunan H.C.K. olduğunu belirledi. Polis, H.C.K.\'yi kısa sürede gözaltına aldı. Sağlık kontrolü sonrasında ifadesi alınan H.C.K., çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------

-Şüphelinin otobüsü binmesi

-Otobüs içinde gezmesi

-Hırsızlık sonrası cüzdan karıştırması

Haber: Bülent TATOĞULARI- KAMERA: Antalya-DHA)

=========================================

Sürücü kursu bir hafta iki kez soyuldu

Hırsızlık anı kamerada

ŞANLIURFA’da, bir sürücü kursuna bir hafta içinde 2 kez hırsız girdi. Bilgisayar ve monitör çalan hırsız, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, gece geç saatlerde Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan Müslüm Yıldız’a ait sürücü kursunda meydana geldi. Yüzünü tişörtle kapatan kimliği belirsiz kişi, elinde kesici aletle sürücü kursunun penceresini açarak içeriye girdi. Sabah sürücü kursuna gelen Müslüm Yıldız, bir hafta içerisinde 2\'nci kez soyulduğunu fark edince polise ihbarda bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri sürücü kursunda yaptıkları parmak izi araştırmasının ardından, kaçan hırsızın yakalanması için çalışma başlatıldı. Bir hafta içerisinde ikinci kez işyerinde hırsızlık olayının meydana gelmesine tepki gösteren Müslüm Yıldız, biran önce hırsızların yakalanmasını istedi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------------

- Hırsızlık yapılan işyeri

- Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık anı

- İşyeri sahibi Müslüm Yıldız ile röportaj

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Ömer ŞULUL-Kamera: Uğur BUDAK-ŞANLIURFA-DHA)

=============================================

Bayramda böbrek nakli oldu

ÇANAKKALE\'de yaşayan 52 yaşındaki Mahmut Altıntaş, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Organ Nakil Merkezi\'nde, Kurban Bayramının 4\'ncü günü gerçekleştirilen böbrek nakli ile sağlığına kavuştu.

Çanakkale\'nin Yenice İlçesi\'ne bağlı Kurtlar Köyü\'nde oturan ve 20 yıldır diyabet sorunu yaşayan Mahmut Altıntaş, 5 yıl önce böbrek yetmezliğine yakalandı. Bir buçuk yıl önce ÇOMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Organ Nakil Merkezi\'ne başvurarak nakil için beklemeye başlayan Mahmut Altıntaş\'a müjdeli haber, Kurban Bayramı\'nda geldi. Mahmut Altıntaş\'a Bayramın 4\'ncü günü, Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi\'nde beyin ölümü gerçekleşen 65 yaşındaki Kemal Akdemir\'in sağ böbreği, ÇOMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi organ nakil ekibi tarafından nakledildi.

Mahmut Altıntaş\'ın, 5 yıldır böbrek yetmezliği tanısı ile diyalize girdiğini belirten ÇOMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Organ Nakil Merkezi Müdürü Doç. Dr. Cabir Alan, \"Mahmut bey 20 yıldır şeker hastası. Şeker hastalığına bağlı olarak böbreklerde yetmezlik durumu ortaya çıkmış. Şeker hastalığı kontrol altına alınmadığı zaman tüm organları hasar gördüğü gibi, böbrekler de hasar görüp, organ yetmezliğine sebep olabiliyor. Bu nakil ona bir bayram hediyesi oldu. Bursa\'da bayramın 4\'ncü günü 65 yaşındaki bir erkek hasta beyin ölümü gerçekleşmesi üzerine, yakınları organlarını bağışlama kararı aldı. Organ nakil sırası bizde olduğu için bizimle irtibata geçildi. Sağlık Bakanlığı\'nın verdiği listede Mahmut Bey 3\'ncü sıradaydı. Gerekli tetkikler yapıldığında, doku ve diğer uyumların Mahmut Bey\'le uyumlu olması üzerine kendisini operasyona aldık. Çanakkale bölgesinde böbrek yetmezliği olan hastaların merkezimize başvurmalarını, kayıt altına alınmalarını ve bir an önce şifaya kavuşmalarını diliyorum\" dedi.

5 yıl sonra böbrek nakli ile eski sağlığına kavuşan Mahmut Altıntaş ise, \"Bu ızdırabı 5 yıldır çekiyordum. Diyalize girebilmek için günde 4 saat yol gidiyordum. Şimdi çok mutluyum. Dün 2 litrenin üstünde su içtim\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-ÇOMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi\'nden görüntüler,

-Cabir Alan\'ın konuşmasından görüntü,

-Mahmut Altıntaş\'ın konuşmasından görüntü,

-Mahmut Altıntaş su içmesinden görüntü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

=================================================

Kuyuda mahsur kalan yavru köpeği itfaiye kurtardı

BOLU\'da, su kuyusuna giren ve çıkmak isterken içindeki mazgala kafası sıkışan yavru köpek itfaiye tarafından kurtarıldı.

Civril Köyü\'nde sokak köpeği ve yavrusu, yol kenarında mazgal kapağı içine düşen yağmur suyu kuyusuna girdi. Yavru köpek, yaklaşık 1 metre derinliğindeki kuyudan çıkmak isterken kafası mazgala sıkıştı. Kuyunun etrafında dolaşan köpek ile kuyudaki yavrusunu fark eden İsmail Kalaycı, itfaiyeye haber vredi. Gelen itfaiye ekibi kenardaki mazgala kafası sıkışan yavru köpeği, mazgalı keserek kurtarıp çıkardı.

Uzun süre suyun içinde kaldığı için bitkin düşen köpek, kısa süre sonra bayıldı. Bu sırada annesi köpeğin yanından ayrılmadı. Bunun üzerine belediye veteriner işleri müdürlüğüne haber verildi. Gelen ekip, yavru köpek ile yanından ayrılmayan annesini uyuşturucu iğne atarak bayıltıp yakalayarak araçla Aşağısoku Mahallesi\'nde bulunan hayvan barınağına götürdü. Yavru köpek burada tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------

-Köpeğin kurtarılması

-Köylülerin köpeği sevmesi

-Yavru köpeğin annesinin beklemesi

-Köpeğin belediye yetkilileri tarafından tedavi edilmek üzere alınması

-Detaylar

Haber-Kamera: Mutlu YUCA-Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)

================================================

Motosiklet sürücüsünü ekipmanları kurtardı

Kaza anı kamerada

DENİZLİ\'nin Honaz İlçesi\'nde motosikletiyle takla atarak 24 metre savrulan 24 yaşındaki Yılmaz Kara, üzerindeki giysi ve ekipmanları sayesinde kazadan hafif sıyrıklarla kurtuldu. Kaza anı ise güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Kaza, 25 Temmuz 2016\'da, Kaklık Mahallesi\'nde meydana geldi. Yılmaz Kara, yönetimindeki 20 BV 516 plakalı motosikletiyle şerit değiştirmek istedi. Ancak rüzgarın da etkisiyle akaryakıt istasyonu girişindeki toprak yola giren Kara, motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybetti. İstasyon girişindeki kaldırıma çarpan motosiklet, takla atarak 24 metre ilerideki çimlere savruldu. Motosiklet sürücüsü Kara, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Motosiklette ise yaklaşık 11 bin lira maddi hasar meydana geldi. O anlar, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Kara, kaza anını sosyal medya hesabından paylaştı.

Kazanın ardından göğsünde ve belinde zedelenme olduğunu belirten Kara, üzerindeki ekipmanları sayesinde hayatta kaldığını söyledi. Kara, motosiklet sürücülerinin trafikte kask takmalarının hayati bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak, \"Ekipmanlarım sayesinde hayatta kaldım. Üzerimde, kaskım, ceketim, dizliğim ve eldivenlerim vardı. Kazanın ne zaman geleceği belli olmuyor. İyi ki kıyafetlerimi eksiksiz giymişim. Motosiklet kullananlara ekipmanlarını eksiksiz giymelerini tavsiye ediyorum. Ekipmanları yoksa bile kesinlikle kaliteli bir kask taksınlar\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Kazanın güvenlik kamerası görüntüsü

Haber- Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)

===========================================

Türk Sağlık Sen’den \'Yıpranma payı\' talebine uygulamalı ipe un sermeli tepki

TÜRK Sağlık-Sen Kayseri Şube Başkanı Kamil Ünal, sağlık çalışanlarına yıpranma paylarının verilmesi gerektiğini savunarak, “Yıpranma payında ipe un serilmesine son verilsinö dedi. Ünal, basın toplantısında temsili olarak ipe un da serdi.

Türk Sağlık-Sen Kayseri Şube Başkanı Kamil Ünal, sendika binasında düzenlediği basın toplantısında sağlık çalışanlarına yıpranma payı verilmesini istedi. Yıpranma payı konusunda yetkili sendika Memur-Sen’e tepki gösteren Ünal, “Malum-Sen’in her sene ‘kazandık, hayırlı olsun’ broşürleri bastırdığı yıpranma payı hakkımızda 3 yılın sonunda somut bir gelişme olmaması tüm sağlık çalışanlarını hayal kırıklığına uğratmıştırö dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu konuda söz verdiğini ancak 3 yıldır adım atılmadığını ifade eden Ünal, “Sayın Cumhurbaşkanı söz vermesine rağmen ve bir Kanun Hükmünde Kararname ile bile bu hak rahatça verilirken, neden sağlık çalışanlarının 3 yıldır ısrarla bu hakkının oyalandığı açıklanmalıdır. Sağlık çalışanlarının hakkı olan yıpranma payında ipe un serilmekten bir an önce vazgeçilmelidir. Son olarak kamu çalışanlarını sukutü hayale uğratan toplu sözleşmede de yıpranma payı konusunda varılan anlaşma tabiri caizse endişe vericidir. Sağlık çalışanlarının hakkı olan yıpranma payında ipe un serilmekten bir an önce vazgeçilmelidirö diye konuştu. Ünal, şunları söyledi, “Biz Türk Sağlık-Sen olarak yılın 12 ayı, 365 günü, haftanın 7 günü 24 saat gece-gündüz demeden aralıksız hizmet veren sağlık hizmetlerinde görevli tüm çalışanlara herhangi bir ayrıma tabi tutulmadan tüm mesleklerde olduğu gibi bir yıpranma payı verilmesini istiyoruz. Daha önce yayınlanan nöbete göre yıpranma payı, 82 yıl çalışılırsa 2.5 yıl yıpranma payı hakkı gibi gerçekleşmesi imkansız bir yıpranma payı istemiyoruz. Bunun için mücadelemizi sürdüreceğiz. Toplu sözleşmeyi ambulansla götürüp, ilk görüşeceğiz dedikleri yıpranma payı ile ilgili kabul edilen bir maddeyi metne ekleyip çalışanın haklarını masada bırakan, masada kalan hakların bölünüp parçalanmasına da yol açacak maddeleri kabul edenleri de sağlık çalışanlarının takdirine bırakıyoruz. 244 bin sağlık ve sosyal hizmet çalışanına bunların yaptığını görün ve gereğini yapın diye sesleniyoruz.ö Türk Sağlık Sen Kayseri Şube Başkanı Kamil Ünal, yaptığı basın açıklamasının ardından temsili olarak ipe un serdi ve tepkisini dile getirdi. Ünal, masada iki şişe arasındaki ipe un serperek, dikkat çekmek için objektiflere poz verdi. Ünal, “Gördüğünüz gibi ipe un serdik ancak un kalmadı. Bu da yetkili ama yetkisiz sendikanın sağlık çalışanlarına verdiği önemi göstermektedirö ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

---------------------------

-Türk Sağlık Sen Kayseri Şube Başkanı Kamil Ünal’ın açıklamaları

-Detaylar

Haber-Kamera: Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)

================================================