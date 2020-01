DHA YURT BÜLTENİ-6 

Çanakkale feribot iskelesinde tatilcilerin dönüş yoğunluğu

ÇANAKKALE Feribot İskelesi\'nden boğazın Avrupa yakasındaki Eceabat İlçesi ile Kilitbahir Köyü\'ne geçmek isteyenler, uzun araç kuyruğu oluşturdu. Deniz ulaşımını sağlayan Gestaş\'ın feribotları ise dolmuş usulü çalışarak tatilcileri boğazın diğer yakasına taşıyor.

Tatilini Akdeniz, Ege ve Edremit Körfezi sahilleri ile Çanakkale\'nin Bozcaada ve Assos gibi turizm merkezlerinde geçiren vatandaşların dönüş yolculuğuyla birlikte feribot iskelesinde de araç yoğunluğu başladı. Dönüş yolunun kalabalık olacağını düşünerek erken yola çıkan vatandaşların araçları, Çanakkale Feribot İskelesi\'nde dün de yaklaşık 1 kilometrelik feribot kuyruğu oluşturmuştu. Bu sabah erken saatlerde sakin olan feribot iskelesine gelenler, hiç beklemeden boğazın Avrupa yakasındaki Eceabat İlçesi ile Kilitbahir Köyü\'ne geçmişti. Ancak, öğle saatlerinden itibaren dönüş yolundaki tatilcilerin aynı anda kente giriş yapmasıyla Çanakkale Feribot İskelesi\'ndeki araç kuyruğu yaklaşık 2 buçuk kilometreye uzadı. İskele Kavşağı\'nda trafik polisleri bir yandan feribot kuyruğunu düzenlerken, bir yandan da şehiriçi trafiğinin akışını sağlıyor.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması ise Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir hatlarında toplam 8 feribot ile saatsiz olarak sefer yapıp, uzayan araç kuyruğunu eritmeye çalışıyor. Bu arada daha çok Bursa istikametinden gelen araçların geçiş için kullandığı Lapseki ve Çardak feribot iskelelerinde ise birer buçuk kilometre uzunluğunda kuyruk oluştu.

Polis ekipleri, Gelibolu\'ya geçişin sağlandığı Lapseki ve Çardak feribot iskelelerinin sakin olması nedeniyle, İzmir güzergahından Çanakkale merkezine seyir halindeki tatilcileri, uygulama noktalarında bilgilendirerek, Lapseki ve Çardak feribot iskelelerine yönlendiriyor.

Haber - Kamera: Burak GEZEN / ÇANAKKALE, (DHA)

Bandırma\'da erken dönüş yoğunluğu

KURBAN Bayramı tatilini fırsat bilip, Balıkesir\'in sahil ilçeleri ve Ege\'ye giden tatilciler dönüşe başladı. Bugün karayolu ile Balıkesir\'in Bandırma ilçesine gelen tatilciler daha önce biletlerini aldıkları feribot ve deniz otobüsleri ile İstanbul\'a döndüler.

Kurban bayramı nedeniyle verilen 10 gün tatili Balıkesir\'in sahil ilçelerinde geçirip Ege\'ye giden İstanbullu tatilciler dönüş için son günü beklemediler. Karayolu ile Balıkesir\'in Bandırma İlçesi\'ne gelen tatilciler, önceden aldıkları biletler ile İDO\'ya ait feribot ve deniz otobüsleri ile İstanbul\'a döndüler. İDO, yaşanabilecek yoğunluk nedeniyle Bandırma\'dan İstanbul-Yenikapı-Bostanc\'ya yaptığı deniz ulaşımı sefer sayısını 5\'den 12\'ye çıkardı. Bugün, Bandırma\'dan İstanbul-Yenikapı-Bostancı\'ya 7 bin 440 yolcu ve bin 353 motorlu araç taşımayı hedefleyen İDO; bayramın son günü olan yarın ise sefer sayısını 12\'den 13\'e yükseltecek.

İDO, sabah saat 04.00\'de başlayan karşılıklı yolcu taşıma seferlerini, gece 23.55\'e kadar sürdürüyor.

Haber-Kamera: Erdem ÖZCAN/BANDIRMA( Balıkesir),(DHA)-

Çanakkale\'de 53 kaçak yakalandı

ÇANAKKALE\'nin Ayvacık İlçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na geçiş yapmak isteyen 53 kaçak göçmen bir minibüsün içerisinde yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı ile mücadele eden Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı\'na bağlı ekipler, Ayvacık\'ın Koyunevi Köyü Sokakağzı mevkiinde şüphelendikleri 48 AT 491 plakalı minibüsü durdurdu. Durdurulan minibüste yapılan aramada aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye ve Afgan uyruklu 53 kaçak yakalandı. Yakalanan kaçak göçmenler Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı\'na getirildi.

Jandarma ekipleri göçmen kaçakçılığı şüphesiyle minibüs şoförünü de gözaltına aldı. Kaçak göçmenler, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı\'ndaki işlemlerinin ardından İlçedeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi\'ne teslim edildi.

Haber-Kamera: İpek GÜNEY/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)

40 hayvan nedeni bilinmeyen bir şekilde telef oldu



KURBAN Bayramı\'nın üçüncü gününde Manisa\'nın Şehzadeler İlçesi\'nde hayvancılıkla geçimini sağlayan Levent İmen\'in, 60 baş koyunundan 40\'ı nedeni bilinmeyen bir şekilde telef oldu. İlk defa böyle bir şey yaşadığını ifade eden İmen, hayvanlarının birileri tarafından zehirlenebileceğini iddia etti.

Şehzadeler İlçesi Turgut Özal Mahallesi\'nde geçimini hayvancılıkla sağlayan 55 yaşındaki Levent İmen, Kurban Bayramı\'nın üçüncü gününde şaşırtıcı bir olay yaşadı. Dün akşam saatlerinde evinin yakınındaki bir merada 60 koyununu otlatan İmen, bugün sabah ahıra geldiğinde hayvanlarının tek tek bayıldığını gördü. Öğle saatlerine kadar 40 koyunu nedeni bilinmeyen bir şekilde telef olan İmen, geriye kalan 20 koyunun da baygın vaziyette olduğunu ifade etti. Hayatında ilk defa böyle bir şeyin başına geldiğini dile getiren Levent İmen \"Dün akşam küçükbaş hayvanlarımı evimin yakınındaki bir yere otlamaya götürdüm. Birkaç saat hayvanlarımı otlattıktan sonra ahıra getirdim. Bugün sabah namazına kalktığımda hayvanlara bir bakayım dedim. Ahıra geldiğimde birçok hayvanın yerde kıvrandığını, baygın vaziyette olduğunu gördüm. Önce ne yapacağımı şaşırdım. Saatler ilerledikçe baygınlaşan hayvan sayısı arttı. Ölmek üzere olanları hemen kestim. Öğleye kadar telef olan hayvan sayım 40\'ı buldu. Geriye kalan ise baygın bir şekilde ve ölmek üzere. Ne olduğunu anlamadım. Otlattığım yerden olacağını sanmıyorum. Çünkü her zaman aynı yerde hayvanlarımı otlatıyorum. Birisi gece yemlerine zehir mi attı bilemiyorum. Durumu hemen Şehzadeler Belediyesi Zabıta ekiplerine ve polise bildirdim. Şimdi ne yapacağımı bilmiyorum. İlk defa başıma böyle bir acı geliyor\" diye konuştu.

Evde 70 yaşındaki annesi Ayşe İmen, eşi Fahriye İmen (53) ve zihinsel engelli kızı Dilan İmen (16) ile 20 yaşındaki zihinsel engelli oğlu Bülent İmen ile birlikte kaldığını ifade eden Levent İmen, yaklaşık zararının 60 bin lira olduğunu ifade etti. Levent İmen yetkililerden destek beklediğini ifade ederek, hayvanlarına ne olduğu konusunda biran önce bir çalışma yapılması gerektiğini dile getirdi. Polis ise koyunların telef olmasıyla ilgili araştırma başlattı.



Haber - Kamera: İlker KILIÇASLAN/MANİSA,(DHA)

Gazeteciler, otomobilde mahsur kalan kediyi kurtardı

DÜZCE\'de basın mensupları, habere giderken otomobilin motor bölümünde mahsur kaldığını fark ettikleri yavru kediyi kurtardı.

Aydınpınar Caddesi üzerindeki yaralamalı trafik kazasına giden basın mensupları, otomobilin motor bölümünden gelen kedi sesini fark edince durdu. DHA muhabiri Tezcan Solmaz, aracın kaputunu açarak kediyi aradı. Solmaz, kedinin alta kaçması üzerine bu kez aracı kriko ile kaldırdı. Solmaz, tekrar motorun üst tarafına çıkan yavru kediyi yakalayıp yol kenarındaki evin bahçesine bıraktı.

Haber: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

Avşa\'da Soner Sarıkabadayı rüzgarı

BALIKESİR\'in Marmara İlçesi\'ne bağlı Avşa Adası\'nda tatilciler, gündüz denizin keyfini çıkartıyor akşamda konserler ile coşuyor. Avşa\'da gece kulübünde sahne alan Sonar Sarıkabadayı seslendirdiği parçalarla tatilcilere unutamayacakları gece yaşattı.

Kurban Bayramı tatilinin 10 güne çıkartılması ile yoğunluk yaşayan Avşa Adası\'nda tatilciler, gündüz denize giriyor akşamları ise eğleniyorlar. Avşa Adası\'nda, bir gece kulübünde konser veren Soner Sarıkabadayı özellikle İstanbul\'dan gelen ve gençlerden oluşan hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. İzleyenleri ile sık sık sohbet eden Soner Sarıkabadayı, yaklaşık 1.5 saat süren konserinde bazı parçalarını hayranları ile seslendirdi. Sanatcı konser sonrası hayarnalır ile bol bol hatıra fotoğrafları çektirdi.

Haber-Kamera: Emir YILDIZ/MARMARA(Balıkesir)(DHA)-

Off-Road Karadeniz\'de nefesleri kesti

ARTVİN Arhavi Belediyesi tarafından 45\'incisi düzenlenen Arhavi Kültür ve Sanat Festivali kapsamında gerçekleştirilen Arhavi Off-Road yarışları nefes kesti .

Türkiye ve yurt dışından katılan Off Road\'a gönül veren usta pilotlar Arhavi Balıklı Köyü parkurlarını geçerken zaman zaman çamurlu suya ve dik rampalarda takılmalarına neden oldu. Yarışmanın bitimine doğru bulutlu havanın yağmura dönüşmesi münasebetiyle toprağın çamur deryası olması ve su birikintilerin fazla olması Off Road pilotlarının tam istediği parkur elde edilmiş oldu. ARDOS (Arhavi Doğa Sporları) derneğinin de destek verdiği zorlu yarışmalar 3 Klasmanda gerçekleşti. 32 Off Road aracının dahil olduğu kalasman yarışlarında pilotlar zorlu parkurları geçerken bir hayli zorlandıkları gözlendi. Zaman zaman bazı araçlar çamura saplansa da yarışseverler ve acil müdahale ekipleri tarafından araçların yarışa dönmesi sağlandı. Bölgenin dağlık olması sebebiyle bazı pilotlar tecrübeleriyle kazasız belasız yarış parkurunu tamamladı. Yarışmada S1 kategorisinde Doğukan Pekal ve Kağan Güzel birinci, Mustafa Gürsoy ve Çağdaş Alkan ikinci Hikmet ve Didem Tibukoğlu ikilisi ise üçüncü oldu. S2 kategorisinde; Serdar Dinler ve Salih Çavuş birinci olurken Murat Yılmaz ve Talha Taşkın ikinci, Ramazan Özdemir ve Uğur Hallaç ise üçüncülüğü elde etti. S3 Kategorisinde ise; Zafer ve İsmail Sinir kardeşler birinci, Gürcistan\'dan katılan Mamuka Nasvidavilli Ve David Berketi ikinci, Oğuzhan ve Abdi Tatarhan kardeşler üçüncü oldu. Vatandaşların da büyük ilgi gösterdiği yarışmalar sonucunda dereceye giren pilotlara ödüllerini Arhavi Belediye Başkanı Coşkun Hekimoğlu verdi.

Haber-Kamera: ARTVİN (DHA)

