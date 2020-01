DHA YURT BÜLTENİ-6

1)ESKİ BAŞBAKAN DAVUTOĞLU: İNSANLIK VİCDANINA SAHİP OLAN HERKESİN AYAĞA KALKMASI LAZIM

ESKİ Başbakan ve Ak Parti Milletvekili Ahmet Davutoğlu, Arakan\'da yaşanan olaylara tepki göstererek, \"Arakan\'da yaşanan bu hüznün bir an önce sona ermesi için bütün İslam aleminin harekete geçmesi, insanlık vicdanına sahip olan herkesin ayağa kalkması lazım\" dedi.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, bayram namazını Mevlana Müzesi\'nin yanındaki Sultan Selim Camii\'nde kıldı. Namazın ardından cemaatle bayramlaşan Davutoğlu, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Arakan\'da yaşanan olaylara da değinen Davutoğlu, \"Her dönem, her bayram çok güzel, mutlu haberlerin yanı sıra acı olayları da duyuyoruz. Bu yılda Arakan nedeniyle yüreklerimizde bir hüzün var. 5 yıl önce dışişleri bakanı olarak ziyaret ettiğimde oradaki halkın çektiklerine şahit olmuştum. Onlara Türkiye Cumhuriyeti olarak yardım yapmıştık. Aradan yıllar geçti hala hüzün Arakan ‘da yaşanıyor. Bu hüznün bir an önce sona ermesi için bütün İslam aleminin harekete geçmesi, insanlık vicdanına sahip olan herkesin ayağa kalkması lazım.\" dedi.

Davutoğlu, daha sonra kendisi bekleyenlere selamlaşıp, bazılarıyla da selfie çektirdi. Davutoğlu, aracına binip uzaklaşacağı sırada kendisi bekleyenlerle selamlaşıp, sohbet etti. Ardından aracına binip, ayrıldı.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bu sırada kadın yakın koruması, Din Kültür ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olduğunu söyleyen Yakup Büyükkaragöz\'e, biraz geri çekilmesi yönünde uyarıda bulundu. Büyükkaragöz de, \"Etrafta birçok kişi var. Niçin bana geri çekilin diyorsunuz. Ben sadece izliyorum.\"dedi. Bunun üzerine kadın koruma polisi ve Büyükkaragöz tartışmaya başladı. Tartışmaya diğer yakın korumalarda katıldı. Ardından yakın korumaları, görevli polislere, \'Polise hakaret\' ettiği iddiasıyla Büyükkaragöz’ün gözaltına alınmasını istedi. Poliste, Büyükkaragöz\'ü, gözaltına aldı. Büyükkaragöz, \"Benim kötü bir niyetim yoktu. Sayın Davutoğlu\'nu yakından ilk kez gördüm ve sadece izliyordum. Etrafta da o kadar izleyen kişi var. Aramızda 2-3 metre mesafe vardı. Sonuçta kendisi bizim hemşerimiz, başbakanımız. Anlam veremediğim şekilde yakın korumaları tepki gösterdi.\" dedi.

2)PKK SALDIRISINDA YARALANAN GARSON YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

MARDİN\'in Kızıltepe ilçesinde geçen yıl polis aracının geçişi esnasında PKK\'lı teröristlerin düzenlediği 1 polis ile 1 sivilin şehit olduğu, 50 kişinin yaralandığı bombalı saldırıda ağır yaralanan garson Aykan Aktaş, tedavi gördüğü Diyarbakır\'da hayatını kaybetti.

Kızıltepe Devlet Hastanesi\'nin yakınlarında 10 Ağustos 2016 tarihinde PKK\'lı teröristlerin polis aracının geçişi sırasında düzenlediği saldııda 1\'i polis 2 kişi şehit oldu, 50 kişi yaralandı. Saldırıda ağır yaralanan 2 çocuk babası 43 yaşındaki garson Aykan Aktaş, Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde tedaviye alındı. Aktaş, dün gece tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Yaklaşık 13 aydır verdiği yaşam savaşını kaybeden Aykan Aktaş\'ın cenazesi, memeleketi Mardin\'in Derik İlçesine götürülerek, Bahçelievlerdeki Abdullah Akın mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.



Emrullah KARAKAŞ/DERİK,(Mardin),(DHA)-

3)TRABZON’DA KAÇAN BOĞA TRAFİĞE DALDI

TRABZON’da hayvan pazarından satın alınan ve kesim için götürüldüğü sırada sahibin elinden kurtularak kaçmaya başlayan boğa Tanjant karayoluna girdi. Karayolu üzerinde koşan boğa uyuşturucu iğne atılarak yakalandı

Kentte sahibinin elinden kurtulan kurbanlık boğa Karşıyaka Mahallesi Tanjant karayoluna girdi, trafiği tehlikeye düşürdü. Trafikte ilerleyen ve zaman zaman da başka şeride geçerek kaçışını sürdüren boğayı yakalamak için vatandaş ve sürücüler seferber oldu. Peşinden koşanlara ve kendisine korna çalan araçlara aldırış etmeden hızla ilerleyen boğa bir sonra yorularak yol ortasındaki refüjde durdu. Gelen ekipler tarafından uyuşturucu iğne ile vurulan yorgun boğa sakinleşmesi sonrası yakalandı.

4)İSLAHİYE\'DE, KURBANLIKLAR OTOMOBİLDE TAŞINDI

GAZİANTEP\'in İslahiye İlçesi\'nde, bayram sabahı birçok kişi kesmek için aldıkları kurbanlık koyunları otomobillerinin bagajında taşıyarak evlerine götürdü.

İslahiye\'de, bayram sabahı canlı hayvan satışı yapılan pazardan aldığı kurbanlıkları otomobillerinin bagajında ve arka koltuğunda taşıyanlar görenlerin ilgisini çekti. İslahiye-Hassa karayolunda peş peşe iki binek otomobilin arkasındaki kurbanlıkların yolculukları diğer sürücülerin de ilgi odağı oldu.



5)KADIN KASAPLAR İŞBAŞINDA

TEKİRDAĞ\'ın Çorlu İlçesi\'nde mezbahaların yoğun olması nedeniyle kurbanlıklar belediyenin gösterdiği pazar yerlerinde de kesildi. Kadın kasapların kesilen kurbanların etlerini ayırdığı pazar yerinde kurbanlıkların yine çocukların gözü önünde kesildiği görüldü.

Çorlu\'da kurban kesim işlemleri için Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi\'ne ait mezbahada yoğunluk yaşandı. Çorlu Belediyesi de yoğun kalabalık nedeniyle mezbahanın yanı sıra Halk Pazar yerlerini kesim için açtı. Geçen yıla oranla bu yıl tek bir giriş çıkıştan yapılan kesim yerine vatandaşlar yer kapmak için bayram namazının ardından gelip, kurbanlarını kesti. Kadın kasapların da kesin kurbanların etlerini ayırdığı görülen pazarda, kurbanlıkların çocukların gözü önünde kesildiği görüldü. Bir çocuğun ise elindeki iki satırla oynaması dikkat çekti. Bazı çocuklar ise kurbanlıklar kesilirken korkarak gözlerini kapatınca çevredekiler tarafından uzaklaştırıldı.

