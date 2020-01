DHA YURT BÜLTENİ-6 

2 yıl arayla balkondan düşen iki çocuklarını kaybeden ailenin büyük acısı

RİZE’de, 2 yıl arayla 2.5 yaşındaki Recep Ali ve 2 yaşındaki Hayrünisa adlı çocuklarını balkondan düşmesi sonucu kaybeden Fatma ve Dilaver Özcü çifti büyük acı yaşıyor. Öldüğüne inanmadığı kızının oyuncak bebeğine Hayrünisa diyerek sarılan acılı anne görenlerin yüreklerini dağladı. Baba Dilaver Özcü\'de acılarının paylaşılacak gibi olmadığını anlattı.

Müftü Mahallesi Akın Apartmanı B Blok’ta iki gün önce Fatma ve Dilaver Özcü çiftinin kızları Hayrünnisa Özcü, oyun oynadığı sırada balkona çıktı. Bu sırada aşağıya sarktığı sanılan çocuk dengesini kaybederek beşinci kattaki evin balkonundan beton zemine düştü. Ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı Rize Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Fatma ve Dilaver Özcü çiftinin 2.5 yaşındaki oğulları Recep Ali de yaklaşık 2 yıl önce Çaykent Beldesi Kokulukaya Mahallesi’ndeki evlerinin ikinci katındaki balkonundan düşerek hayatını kaybetmişti.

\"BAK KIZIM KUCAĞIMDA\"

İki yıl arayla aynı kaderi paylaşan çocuklarını kaybeden Fatma ve Dilaver Özcü çifti büyük acı yaşıyor. Öldüğüne inanmadığı kızının oyuncak bebeğine Hayrünisa diyerek sarılan acılı anne “Bir şey olmadı bakın kızım burada. Ayakkabıları, biberonu ve eşyaları burada.Kızıma bir şey olmadıö sözleri yürekleri dağladı.

Olayı anlatan baba Dilaver Özcü, kızını düştükten sonra yerde yatarken gördüğünü belirterek “Daha öncede çocuğum tabureyi alıp balkona çıkmıştı ve oradan düşerek hayatını kaybetmişti. O zaman çocuğumu yerde ben bulmuştum. Bu kez annesi olayı fark edip yerde çocuğumuzu gördü.ö dedi ve acılarının paylaşılacak gibi olmadığını dile getirdi.

Fatma ve Dilaver çifti 5 yaşındaki Orkun adlı çocukları ile yaşama tutunmaya çalışıyor. Çifti ziyaret eden komşuları taziyelerini bildiriyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Vesikalıklar

Olay yeri detayları

Baba ile röp.

Annenin kucağında oyuncak bebekle görüntüsü

Taziye bildirenler

Detaylar

Haber-Kamera:Muhammet KAÇAR RİZE- (DHA)

=====================================

Temel kazısından Osmanlı dönemine ait \'Bakır kalhanesi\' çıktı

TOKAT’ta Mahmut Paşa Mahallesi’nde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü hizmet binası olarak başlanan inşaatın temelinden Osmanlı döneminde ağır sanayi olarak adlandırılan bakır kalhanesine ait su tahliye kanalı ve kalhanede işlenen bakır cevheri bulundu.

Mahmut Paşa Mahallesi’nde bulunan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı erkek yetiştirme yurdu binası 2016 yılında depreme dayanaklı olmadığı gerekçesiyle yıkıldı. Yıkılan binanın yerine ise Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü hizmet binası yapılmak üzere çalışma başlatıldı. Temel kazısının esnasında tarihi kalıntılara rastlandı. İnşaat yetkililerinin durumu Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bildirmesi üzerine inşaata çalışmalar durduruldu. Tokat İl Kültür Turizm Müdürlüğü’nden gelen yetkililer yaptıkları ilk incelemede kalıntıların Osmanlı döneminde ağır sanayi olarak adlandırılan bakır kalhanesine ait su tahliye kanalı olduğunu belirledi.

\'500 YILLIK BİR YAPI\'

İlk belirlemelere göre en az 500 yıllık bir yapı olduğu tahmin etiklerini kaydeden Tokat İl Kültür Turizm Müdürü Adem Çakır, Osmanlı döneminde çıkartılan hammaddelerin eritilip işlenmeye hazır bakır levhalar haline getirildiği Anadolu\'nun en eski 4 bakır kalhanesinden birisi olduğunu söyledi. Çakır, \"Kalhane Osmanlı döneminde Anadolu\'nun en önemli bakır üretim merkezlerinden birisi. Bildiğiniz gibi antik dönemlerden beri madenin işlendiği yerlerden birisi. Antik dönemde de bakır kullanılmış, üretilerek mamul haline dönmüş. Kalhane\'de özellikle Elazığ bölgesinden ve Tokat bölgesinden çıkan bakırlar zenginleştiriliyor. Zenginleştirilmiş cevher olarak buraya geliyor. Burada yıkanıyor, fırınlarda eritilip ayrıştırılarak bakır levha haline getiriliyor.1852\'de üretime kapatılıyor zarar ettiği için. O günden bugüne de buraların Kalhane olduğunu biliyoruz ancak kalhaneye ilişkin bir yapı elemanı yoktu. Bu inşaat çalışmalarında kalhanenin su taşıyıcı sistemlerinden birisi ortaya çıktı. Bir kısmı tahrip olmakla birlikte çok önemli bir buluntu bizim için. Çünkü bildiğim kadarıyla Anadolu\'da Osmanlı kalhaneleriyle ilgili ciddi bir buluntu yok. Diyarbakır\'ın bir ilçesinde Kalhane olduğunu biliyoruz. Burası 4 büyük Kalhane olarak Osmanlı\'nın en büyük üretim merkezi. Şöyle söyleyebiliriz belki, en önemli ağır sanayi tesisi diyebiliriz. 1750\'lerde de Osmanlı bu kalhaneyi yenilemek için hali hazır planını yaptırmış. O planla oturttuğumuzda bu bölge 4\'üncü kalhanenin olduğu bölge. Yaklaşık 500 yıla ulaştırır elimizdeki yapının yaşını. Horasan harcı ile örülmüş, çok ustalıklı özel bir yapı. Yüzlerce yıldır kullanılmış ve orada duran bir yapı orası’’ dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü hizmet binası olarak başlanan inşaatın durdurulduğunu ifade eden Kültür ve Turizm İl Müdürü Adem Çakır, \"Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu\'ndan arkadaşlar gelecek. Yaptıkları incelemeler sonrasında ise burası koruma altına alınacak\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Temelden görüntü

-Bulunan su kanalının görüntüsü

-Turizm müdürünün konuşmaları

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT(DHA)

====================================

Anne-kız otomobille şarampole yuvarlandı

AYDIN\'ın Germencik İlçesi\'nde, otoyolda ilerlerken bariyerleri aşan otomobilin 5 metreden şarampole yuvarlandığı kazada, Raife Burcu Korkmaz (30) ile annesi Jale Korkmaz (52) yaralandı.

Kaza, bugün saat 09.00 sıralarında, Aydın- İzmir Otoyolu Germencik gişeleri yakınında meydana geldi. İzmir yönünden Aydın yönüne doğru ilerleyen, yanında annesi Jale Korkmaz\'ın (52) bulunduğu Raife Burcu Korkmaz\'ın (30) kullandığı 34 JE 5408 plakalı otomobil, kontrolden çıktı. Yol kenarındaki demir bariyerleri aşan otomobil, 5 metreden şarampole yuvarlandı. Kazada anne ile kızı yaralandı. Yaralıları görenler kazayı, sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri 2 yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılar tedaviye alındı. Ayrıca otomobilde bulunan köpekte sağlık ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı. Yaralı köpekte başka bir araçla Aydın\'daki bir hayvan hastanesine götürüldü. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

--------------------

- Kaza yerinden görüntü

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)

=================================================

Kurbanlık pazarında besicinin ulaşım isyanı

ANTALYA\'nın en büyük büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık pazarındaki besiciler, pazar yeri kent merkezine 30 kilometre uzakta olduğu için vatandaşların gelemediğinden dert yandı.

Kurban Bayramı\'na sayılı gün kala Antalya\'daki büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık pazarlarında besiciler, alıcıların yolunu gözlüyor. Kepez İlçesi\'nde yaklaşık 100 çadırın kurulduğu kurbanlık pazarında özellikle doğu illerinden gelen besiciler kurbanlıklarını satmaya çalışıyor.

Kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta kurulan ve çadır başına 4 bin 500 TL yer kirası, 2 bin 500 TL de çadır parası alınan pazarda besicilerin en büyük sıkıntısı ulaşım. Vatandaşların kurbanlık pazarının yerini dahi bilmediğinden dert yanan besiciler, yerini bilen çoğu vatandaşın da uzak olması nedeniyle gelemediğini söyledi.

KURBANLIKLAR ELDE KALDI

Çadırların çoğunluğunda kurbanlıkların 3\'te 2\'si elde kaldı. Besiciler, zarar ettiklerini, evlerine dönecek yüzlerinin de maddi güçlerinin de kalmadığını söyledi. Kars\'tan 32 büyükbaş kurbanlık getiren Mikail Yurdalan, belediyenin hizmetinden memnun olmadığını belirterek, \"1500 kilometre yol geldim. Yer, çadır, kamyon parası verdim. Hayvanların yedikleriyle birlikte bana 20 bin TL\'ye mal oldu. Toplam 200 bin TL masrafım oldu. Ancak belediye bizi dağın başına getirmiş bırakmış. Çoğu çadır daha siftah bile yapamadı. Belediyenin buraya acil olarak servis ya da ulaşım sağlaması olacaktır. 32 kurbanlık getirdim. Kurban Bayramı\'na 1 hafta kaldı sadece 7 kurbanlık satabildim. Bu hayvanları tekrar geri götüremem\" dedi.

\'ACİL ULAŞIM SAĞLANMALI\'

İki küçük kardeşiyle Van\'dan gelen Sinan Belen de satış olmadığından ve ulaşım sorunundan dert yandı. 30 büyükbaş kurbanlık getirdiğini belirten Belen, \"20 bin TL masrafım oldu. Burada toplu ulaşım yok. İnsanlar satış yapamadı. Çadırlara müşteri giremiyor. Tek isteğimiz belediye buraya acil bir ulaşım sağlamalı\" dedi.

Kars\'tan gelen bir başka besici Fuat Polat, satışlardan memnun olmadığını söyledi. Ulaşımın sorun olduğunu belirten Polat, \"Bizi uzak bir yere atmışlar. Vatandaş buraları bulamıyor. Satış olmuyor, çok sıkıntıdayız. Belediyeden buraya servis vermesini talep ediyoruz\" dedi.

Van\'dan gelen Aydın Çiftçi ise \"Bu sene hiç memnun değiliz. Müşteri gelip gitmiyor, burası kent merkezine çok uzak. Kurbanlıkların başında bekliyoruz. 32 kurbanlık getirmiştim 4\'ünü satabildim. İnşallah bayrama kadar satabiliriz. Yetkililerden buraları daha iyi yapmasını ve ulaşım sağlamasını bekliyoruz\" diye konuştu.

Pazar yerindeki imkanlardan memnun olduğunu, ancak uzaklığından rahatsız olduğunu belirten Dilaver Çevik de satış yapamadığını söyledi. Vatandaşın gelemediğini, bu nedenle bekledikleri satışı yapamadıklarını söyleyen Çevik, \"30 büyükbaş getirdim, 20\'si elimde kaldı. Ulaşım olsa, vatandaş gelse bu kadar olmazdı\" dedi.

Büyükbaş kurbanlıklarda düve fiyatları 4 bin 500 ile 7 bin TL arasında alıcı bulurken büyükbaş danalar ise 6 bin 500 ile 12 bin TL arasında satılıyor. Küçükbaşlarda ise fiyat aralığı 1200 TL ile 2 bin TL arasında.

Görüntü Dökümü

----------------

Besicilerden röp

Kurbanlık dana ve düvelerden detay

Çadırların boş görüntüsü

Pankartlardan detay

Genel detaylar

Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) -

======================================================

Acılı aile sürücünün tutuklanmasını istedi

İZMİR\'de 3 gence çarparak birinin hayatını kaybetmesine diğer ikisinin ise yaralanmasına sebep olan sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Hayatını kaybeden Mehmet Can Ardil\'in ailesi sürücünün alkollü olduğu halde serbest bırakıldığını söyleyerek karara itiraz etti. Urla Adliyesi önünde basın açıklaması yapan aile ve avukatları, kararın acılarını artırdığını belirterek, sürücü hakkında yeniden tutuklama kararı verilmesini istedi.

İzmir- Çeşme Otoyolu\'nda 6 Ağustos\'ta sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, motosikleti bozulduğu için orta refüj bitiminde yardım bekleyen 3 kişiye çarpmış, kazada Mehmet Can Ardil Hayatını kaybetmiş, Birol Güven yaralanmış, Ozan Ergün ise son anda kendisini refüje atarak kurtulmuştu. Otomobilin sürücüsü 27 yaşındaki Burcu Göpür, 0,87 promil alkollü olduğu tespit edilmiş, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından 3 aylık adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Mehmet Can Ardil\'in ailesi, arkadaşları ve avukatları bugün Urla Adliyesi önünde konuya ilişkin basın açıklaması yaptı. Ellerinde \'Kaza değil cinayet, Mehmet Can için adalet\' yazılı pankartlarla adliye önüne gelen yaklaşık 30 kişilik grup, \"Adalet istiyoruz\" sloganı attı. Konuya ilişkin açıklama yapan Avukat Murat Ölmez, seslerini duyurmak için bu basın açıklaması yaptıklarını belirterek, \"Şüphelinin dosya kapsamında edindiğimiz bilgiler ve kaza tutanağında 0.87 promil alkollü ve asli kusurlu olduğu mevcuttur. Sürücü şahıs hakkında Urla Cumhuriyet Başsavcılığınca her ne kadar tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği\'ne gönderilmişse de henüz aradan 1 gün dahi geçmeden adli kontrol talebiyle 3 aylığına serbest bırakılma kararı vermiştir. Biz avukatlar olarak zaman geçirmeden itirazımızı yaptık. Henüz sonuç çıkmadı. Bu karar acılı ailelerin ve avukatların vicdanında derin yaralar açmıştır\" dedi.

\"TOPLUM VİCDANINDA HUKUK VE ADALETE OLAN İNANCI SARSMIŞTIR\"

Avukat Erhan Koçyiğit ise, itirazda bulunduklarını belirterek, \"Kaçma şüphesi olduğu ve henüz dosyaya girmeyen mevcut delilleri karartma ihtimalinin bulunduğu düşünüldüğünde şahsın tedbir amacıyla bir an önce tutuklanması yönünde taleplerimizi ilettik. Dosyaya elde ettiğimiz mevcut delilleri sunduk. Savcılık makamından yeniden tutuklanma istemiyle Sulh Ceza Hakimliği\'nden bu yönde karar vermesini bekliyoruz. Hukuki mücadelemiz devam ediyor. Toplum vicdanında hukuk ve adalete olan inancı sarsmıştır. Umarım bu hatadan en kısa sürede dönülür ve şahıs tutuklanarak yargılanmasına bu şekilde başlanır\" diye konuştu.

\"BENİM YAVRUMU DAHA 17 YAŞINDA KARA TOPRAĞA GÖMDÜ\"

Konuşurken gözyaşlarını tutamayan acılı anne Duygu Özkan, henüz acılarının taze olduğunu belirterek karara isyan etti. Özkan, \"Ben 17 yaşındaki yavrumu kaybetmişken bu yapılamaz haksızlık. Katliam bu. Benim yavrum öldü diğer yavrular yaralı. Bu katliamı yapanın içeri girmesini istiyorum. Benim yavrumu daha 17 yaşında kara toprağa gömdü. Adaletin yerini bulmasını istiyorum. Ben yavrumun acısını yaşarken bana bu acıyı terar yaşattılar. Evlat anası olanlar bilir, yavrusu olanlar bilir. Benim acım kat kat arttı\" dedi. Mehmet Can Ardil\'in babası Ferhat Ardil adalet istediğini söyledi. Ardil, 2 defa öldüğünü belirterek, \"Bir evladımı toprağa verdiğimde öldüm, bir de bu alkollü sürücü serbest bırakıldığında öldüm. Daha benim 17 yaşındaki evladımın kanı yerde kurumamışken bu alkollü ve yüzde 100 kusurlu sürücünün serbest kalması hangi adalete hangi vicdana sığar. Avukatlarımızla, ailemizle, dostlarımızla bu hukuk mücadelesini sonuna kadar götüreceğiz. Bu sürücünün en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti\'nin adaletine güveniyorum\" diye konuştu.

Açıklamanın ardından, acılı anne Duygu Özkan yeğeni Ecrin Gündüz ve kardeşi Osman Gündüz\'e sarılarak gözyaşı döktü.

Görüntü Dökümü

-----------------------

- Aileninin açıklaması

- Avukatların açıklaması

- Pankartlar,

- genel ve detay

Haber: Timur TARLIĞ- Kamera: Mücahit BEKTAŞ



===========================================================

Kocaeli\'de Bylock operasyonunda 6 kişi adliyeye sevk edildi

KOCAELİ\'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Bylock kullandıkları belirlenen 6 kişi adliyeye sevk edildi. Gözaltındaki kadın adliyenin merdivenlerinden çıkarken ağladı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Bylock kullandıkları tespit edilen farklı meslek gruplarından 6 kişiyi düzenlenen operasyonlarla gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından 2\'si kadın 6 kişi bugün Kocaeli Adliyesi\'ne sevk edildi. Gözaltına alınan bir kadın adliyenin merdivenlerinden yukarı çıkarken ağladı.

Görüntü Dökümü

---------------------------

Adliyeye sevk edilmeleri

Selda Hatun TAN-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli), (DHA) -

========================================================

Apartman yöneticisini vuran kadın adliyeye sevk edildi

SAMSUN\'da aidat almaya gelen apartman yöneticisi 52 yaşındaki Muhammet Atila\'yı tabancayla ateş ederek sırtından yaraladığı iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan 24 yaşındaki Döne Y. adliyeye sevk edildi.

Olay dün Atakum İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre apartman yöneticisi olan Muhammet Atila apartman aidatını almak için 4. katta 2 kız kardeşiyle birlikte oturan Döne Y.\'nin kapısını çaldı. Kapıyı açan şüphelinin kızkardeşi ile tartışan yönetici \"Evinize gelen giden belli değil. Bir sürü yabancı şahıs gelip gidiyor. Rahatsız oluyoruz. Bu apartmanda fuhuş yapılmasına müsade etmem\" deyip kıza vurdu. Olayı gören Döne Y. evde bulunan ve erkek arkadaşına ait olan nuhsatsız tabancayla merdivenlerden kaçan yöneticiye ateş ederek sırtından vurdu. Yaralı ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis tarafından tabancayla birlikte gözaltına alınan Döne Y.ifadesinde \"Daha önceleri apartman yöneticimizle aramız iyiydi. Kapımıza gelip kardeşimle tartışıp kafasını duvara vurup bizlere hakaret etti. Bende erkek arkadaşıma ait silahı alıp ateş ettim. Pişmanım\" dedi.

Polisteki işlemleri tamalanan şüphli kadın bugün adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Şüphelinin adliyeye getirilişi

-Adliye dışından detay

(SÜRE:41 Sn) (BOYUT:21.91 MB)

Haber-Kamera:Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)



======================================================

Bodrum caz festivaline hazır

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde 1-17 Eylül tarihleri arasında yarımadanın çeşitli mekanlarında gerçekleştirecek olan Turkcell Bodrum Caz Festivali\'nde yurt dışından ve yurt içinden birçok caz sanatçısı Bodrumlular ile buluşacak.

LEO Organizasyon; Bodrum Belediyesi ve Caz Derneği\'nin destekleri ile Muğla\'nın Bodrum ilçesinde Turkcell Bodrum Caz Festivali düzenlenecek. LEO Organizasyon yönetici ortağı Devrim Erol, Caz Derneği ve Bodrum Belediyesi ile el ele vererek uluslararası bir caz festivalini Bodrum\'da bu yıl ilk kez başlattıklarını söyleyerek Bodrum ve cazın birbirine çok yakıştığını savundu. Erol \"Biz Bodrum\'a caz çok yakışır diyoruz. Bizim amacımız Bodrum\'da uluslararası Caz Festivali organize ederek bütün çevreden çeşitli misafirleri ileriki yıllarda Bodrum\'da ağırlamak böylece Bodrum\'un cazibesini arttırmak. Özellikle eylül aylarında bu organizasyonu yaparak Bodrum\'da sezonu uzatmak istiyoruz. Ege türkülerini ayın 16\'sındaki konserde Jülide Özçelik caz formunda yorumlayacak ve ilk defa Bodrum\'da katamaran üzerinde caz dinleyeceğiz. Ömür Göksel\'den caz klasiklerini dinleyeceğiz. Özellikle cazın yerleşmesini, Bodrum\'a ve Bodrum\'da yaşayanlara dokunmasını hedefliyoruz\" dedi.

17 GÜN SÜRECEK

Bodrum Kalesi\'nde 4 büyük konser düzenleneceğini, Club Catamaran\'da ise denizin üzerinde ilk defa bir caz festivali yapılacağını anlatan Devrim Erol, Off Gümüşlük\'te yurt dışından da gelecek olan caz sanatçılarının yer alacağı kulüp konserlerinin olacağını söyledi. Ortakent Kefi Beach\'de de İtalya\'dan gelecek BS Quartet\'i ağırlamaktan büyük keyif alacaklarını dile getiren Erol, \"Belediye Başkanımız Mehmet Kocadon\'un gerçekten inanarak yaptığı destekler sonrasında böyle bir Caz Festivali, 22 yıllık bir Caz Derneği\'nin de üstatları ile Bodrum\'da tekrar hayat bulacak. Yaklaşık 17 gün sürecek olan festivalde caz sadece sahnelerde, kapalı mekanlarda değil sokağa inecek, tekneye binecek, pazara çıkacak yani halkla buluşacak. Cazın ruhunda var bu. Kenar mahallelerden sokaklardan gelip halkla bütünleşen bir müzik türü. Bir de bizim Bodrum\'da yüzyıllardan beri dinlediğimiz ezgilerimiz, türkülerimiz, şarkılarımız var. Bu seslerimizi caz formunda dünyaya duyurma gibi bir düşüncemiz var. Bu sene birkaç tanesi olacak ama seneye tamamen bir programımızı böyle yapacağız. Bodrum hepimizin bildiği gibi antik çağlardan bu güne her zaman sanatın ve kültürün merkezi olmuştur. Bu özelliğimizi bugün de yine değişik etkinlikler ile sürdürmekteyiz. Caz Festivali de buna ciddi bir katkı koyacaktır diye düşünüyoruz. Tüm Bodrum sevenlerini, Bodrum insanlarını, herkesin bu etkinliklerden en az birini izlemesini ve dinlemesini istiyoruz\" diye konuştu.

Bodrum gibi birçok ünlü ve iyi mekanı olan bir yerin doğru sanat ile anılmasının da kendileri için önemli olduğunu vurgulayan ünlü caz sanatçısı Ayhan Sicimoğlu ise şöyle konuştu:

\"Bodrum\'daki insanlar için hayatı sadece yeme, içme, gezme eğlenme olarak ve çalışma olarak değerlendirmiyoruz. İnsanlar akşam olduğunda eve giderken ruhlarının da doyması gerekiyor. Biz bu sanat festivali ile Bodrum\'daki insanların ruhlarını doyuracağız\"

DOPDOLU PROGRAM

Küratörlüğünü Özlem Oktar Varoğlu\'nun yaptığı festival için özel hazırlanan Caz Derneği Karma Fotograf Sergisi 1 Eylül\'de OASİS\'te açılacak. Açılışta Murat Arkan- Michael Franks projesi ile sahne alacak. Festival Galası, denizle bütünleşen Bodrum\'a ithafen 8 Eylül\'de ülkemizin sayılı Bigband orkestralarından Türk Deniz Kuvvetleri Deniz Yıldızları Caz Orkestrası feat. Sibel Köse konseri ile gerçekleşecek. 9 Eylül\'de kendine özgü anlatımı ile Bodrum anılarını da dinleyeceğimiz Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars grubu ile yer alacak. Hollanda\'da doğup büyüyen ve şimdi sesiyle ve Hollandalı ekibiyle sevenlerini büyüleyen Karsu, 10 Eylül\'de sahne alacak. 16 Eylül 2017 tarihinde Bodrum Kalesi\'nde Jülide Özçelik sevilen şarkıların caz formunda uyarlamaları yanısıra sürpriz Bodrum türküleri de yer alacak. Festival kapsamında 4-17 Eylül tarihleri arasında birçok yerli ve yabancı isim Off Gümüşlük\'te sahne alacak. 11 Eylül\'de Club Catamaran\'da tarihinde Türk Deniz Kuvvetleri Deniz Yıldızları Caz Orkestrası denizde muhteşem bir konser verecek. Orkestraya konuk solist olarak Ömür Göksel katılacak. Sadece Bodrum için değil, ülkemiz için de çok önemli bir kurum olan INA- Sualtı Araştırmaları Enstitusu\'nde Ayşe Sicimoğlu ile Ali Tolga Demirtaş dinletisi ile özel bir gece gerçekleşecek. Festivale İtalya\'dan katılan BS Quartet, 7 Eylül\'de Kefi Beach\'te sahne alacak. Etkinliklere BİLETİX\'den bilet alınabilecek ve festival programı www.bodrumcazfest.org adresinden takip edilebilecek.

Görüntü Dökümü

------------------------:

-Bodrum\'un genel detay görüntüleri

-Limandan genel detay görüntüler,

-Caz Festivali\'nin afişinden görüntüler

-Devrim Erol ile röp,

-Mehmet Kocair ile röp.

Haber -Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM Muğla, (DHA)

==============================================

Safiye Soyman ve Faik Öztürk Bodrum\'da

TÜRK Sanat Müziği\'nin sevilen sesi Safiye Soyman ve hayat arkadaşı Faik Öztürk, Muğla\'nın Bodrum İlçesi\'nde tatil yapıyor. Ünlü çift, Kasım ayında yeni bir sinema filmi projesine başlayacaklarını, bunun için senaryo okuduklarını söyledi.

Türk Sanat Müziği\'nin sevilen isimlerinden ve Show TV\'de yayınlanan Dünya Güzellerim programında yer alan Safiye Soyman, hayat arkadaşı Faik Öztürk ile tatillerini geçirdiği Bodrum\'da, bazı evrak işlemleri için Bodrum Kaymakamlığı\'na geldi. Sabah işini halleden çift, Bodrum Kaymakamlığı\'ndan çıkışta DHA muhabirlerini sorularını yanıtladı. \'Dünya Güzellerim\' programının yayından kaldırılacağı yönündeki söylentileri değerlendiren Safiye Soyman, \"Program ratingi çok iyi. Ekim\'in sonuna kadar devam edecek. Vietnam, Hindistan ve Nepal\'de toplu çekimler yaptık. Devam edilip edilmeyeceği, Kasım ayında belli olacak. Çok güzel, her şey yolunda gidiyor. Bir sorun bir problem yok\" dedi.

Yeni projelerin gündemde olduğunu belirten Faik Öztürk ise, \"Sinema projemiz var. Safiye hanım ile birlikte bir sinema filmi çekeceğiz. Allah nasip ederse Kasım ayında. 3 senaryo var. 3 senaryo üzerinde çalışıyoruz. İkimizde de okuma yazma yok, senaryo okuyoruz. Film çekeceğiz. Ama tam olarak hangisi olacağına karar vermedik. Ekim ayı başında karar vereceğiz. Komedi türünde bir yapım olacak\" dedi.

ÖZTÜRK\'TEN ÖĞÜTLER

Safiye Soyman ile dram tarzında bir filmde oynayamayacaklarını belirten Faik Öztürk, \"Biz ikimiz hayatta dram yapamayız ki. Hayatta olmaz. Biz sabah evden çıkarken bile bir video çektik. Ben oynuyordum. Hayat güzel, yaşamaya değer. Her pazartesi güne güzel başlayacaksın. Hiç sıkıntı stresi taşımayacaksın\" dedi.

Turizm ve çeşitli yatırımların öneminden bahseden Öztürk, \"Ülkede bir süreçten geçiyor. Bu süreçte ekonomik olarak, ülkenin devletin, hükümetin yanında olmak gerekiyor. Onun için ne gerekiyorsa yapılacak, ne kadar insan çalıştırırsak, ne kadar istihdam sağlarsak o kadar iyi olacak. O yüzden biz de koşturuyoruz\" dedi.

Tatil için genellikle Bodrum\'un tercih edilmesine değinen Öztürk, \"Türkiye\'de bir tek Bodrum var zaten. Başka bir yer tatil yeri değil zaten. Bodrum\'a gelen 1 ay geliyor, 11 ay acından ölüyor. Tüm parayı Bodrum götürüyor. Sıkıntı. Masraf çok burada. Her yer var. Datça, Marmaris Antalya var. Neyse Bodrum. Bu Bodrum\'u çözemedim\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Safiye Soyman ve Faik Öztürk\'ün kaymakamlıktan çıkışı

- Arabaya binerek ayrılmaları.

- Ünlü çift ile röp.

Haber: Nilüfer DEMİR- Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)

======================================================