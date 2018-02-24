DHA YURT BÜLTENİ-5 /// yeniden /// 

TIR\'ın dorsesi koptu, trafiği birbirine kattı: 16 yaralı

DENİZLİ\'de karayolunda hareket halindeki TIR\'ın dorsesi yerinden çıkıp, geriye doğru hızla gitmeye başlayınca trafik birbirine girdi. Hareketli trafikteki sürücüler, bağımsız şekilde ilerleyen dorseye çarpmamak için çeşitli manevralar yaptı. Üç servis otobüsü, iki otomobil ve bir minibüsün karıştığı kazada 16 kişi hafif yaralanırken, dorsenin TIR\'dan kopma anı güvenlik kamerasına yansıdı. TIR şoförünün dorsenin peşinden koştuğu ve sürücüleri uyarmaya çalıştığı görüldü.

İlginç kaza, bugün saat 09.00 sıralarında, Denizli- Ankara Karayolu Akhan Mahallesi girişindeki meydana geldi. Denizli yönüne giden Veli Kölemen\'in yönetimindeki 20 RS 130 plakalı, bir market zincirine ait gıda maddesi yüklü iki ayrı dorsenin bağlı olduğu TIR\'ın arkasındaki 2\'inci dorse, bağlı bulunduğu yerden ayrılıp geriye doğru bağımsız hareket etti. Bir işyerinin güvenlik kamerasınca görüntülenen o anlarda; TIR\'dan inen sürücü Kölemen, dorsenin peşinden koşmaya başladı. Dorseyi durduramayan Kölemen, bu kez kendi canını da hiçe sayıp kaza olmaması için sürücüleri uyarmaya çalıştı. Ancak hızla akan trafikte geriye doğru ilerleyen dorseye önce Hasan Hüseyin Karakaya, kullandığı 20 S 1148 plakalı servis otobüsüyle çarptı. Ardından aynı yöne giden iki otomobil, iki servis otobüsü ve bir servis minibüsü de dorse yüzünden kazaya karıştı. Dorse kazaya karışan araçlardan bir otobüse çarpıp 200 metre sonra durabildi, Kazada araçlardaki toplam 16 kişi yaralandı. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Denizili yönüne karayolu yaklaşık 2 saat ulaşıma kapandı. Trafik akışı, yan yoldan sağlandı. Kazaya karışan araçların çekilmesini ardından karayolu trafiğe açıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Dorsenin kopma anı kamerada

- TIR sürücüsünün dorsenin peşinden koşması

- Kaza yerinden araçlardan görüntüler

- Dorseden ve otobüsten, otomobilden görüntü

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)

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Kreşte öğrencilere şiddet iddiasında 2 öğretmen tutuklandı

Güvenlik kamerası görüntüleri

SAMSUN’un Çarşamba ilçesindeki özel bir kreşte, öğrencilere şiddet uyguladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 öğretmenden 2\'si, tutuklandı.

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri, Sungurlu Mahallesi\'ndeki özel bir kreşte eğitim gören 35 çocuğa görevli öğretmenler tarafından şiddet uygulandığı iddiası üzerine çalışma başlatıldı. Kreşin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, çocuklara terlikle ve elle vurdukları iddiasıyla öğretmenler G.Ş., S.Ö., S.K. ve M.K.K.’yı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden G.Ş. ve S.Ö. tutuklandı, S.K. ve M.K.K., ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yapılan incelemede evrak eksikliği tespit edilen kreş, belediye tarafından süresiz olarak kapatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Kreşin güvenlik kamerası görüntüleri

Haber: Sait KUZU/ÇARŞAMBA (Samsun), (DHA)-

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Bakan Bak, Kaçkarlarda teleferik projesi sahasını havadan inceledi

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rize’nin Kaçkar Dağları\'nda, 37 kilometrelik hat uzunluğuyla Türkiye\'nin en büyük kayak tesisi projesinin yapılacağı sahaları helikopterle havadan inceledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, geldiği Rize’nin Çamlıhemşin ilçesi Ayder Yaylasında beraberinde Rize Valisi Erdoğan Bektaş ile birlikte helikopterle havalandı. Bak Bak ve beraberindekiler helikopterle, Kaçkar Dağlarında 37 kilometrelik hat uzunluğuyla Türkiye\'nin en büyük kayak tesisi projesinin yapılacağı sahaları helikopterle havadan inceledi.

İncelemelerinin ardından Ayder Yaylasına geri dönen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, kayak tesisi projesi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kaçkar Dağları’na Türkiye’nin en büyük kayak tesisi projesinin planlandığını ifade eden Bak, şöyle dedi: \"Bu projenin uygulanabilirliği ile alakalı uzmanlar değerlendirme yapıyor. Bende havadan bölgeyi inceledim ve çok keyif aldım. Bölgede inanılmaz bir kayak potansiyeli ve doğa var. Kaçkarların zirvesi, gölleri, yaylalar inanılmaz güzel. Bu kayak tesisi ile uzmanların çeşitli görüşleri var. Rüzgar, eğim, kar değerleri inceleniyor. Uzmanların değerlendirmeleri çok önemli. Bu tamamlandığında projeyi Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz. Ardından bir yol haritası çizilecek. Rize’nin turizm ekseninde gelişmesi için planlı çalışmalar yürütülüyor.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Bakan Bak’ın proje incelemesi

Bakan Bak’ın açıklamaları

Haber-Kamera: Aytekin KALENDER RİZE- (DHA)

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Vali halkla beraber sokak hayvanları için yiyecek ve su bıraktı

IĞDIR Valisi Enver Ünlü, hayvanseverlerle birlikte sokak hayvanları için belirli noktalara su ve mama kabı bıraktı.

Valilik ile Orman ve Su İşleri Doğa Koruma Şubesi müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği oranizede sokak hayvanları için yaptrılan su ve mama kapları, pilot bölge olarak seçilen Topçular Mahallesi bırakıldı. Vatandaşların sokak hayvanları için gereken hassasiyeti göstermesi gerektiğini söyleyen Vali Ünlü, onlarında yaşama haklarının olduğunu belirtti. Programa katılan öğrencilere yapılan proje hakkında bilgi veren Vali Enver Ünlü şunları söyledi: \"Son zamanlarda sokak hayvanları ile ilgili çok şikayet alıyorduk. Köylerden getirilen hayvanların şehir merkezine bırakılması mahallerin dengesini bozuyordu. Köpekler, kediler ve kuşlar bizim dilsiz dostlarımızdır. Her zaman söylediğim gibi isanlardan korkun ama hayvanlardan korkmayın. Bunlar zarar vermez. Çok sayıda hayvan aç ve susuz dolaşmaktadır. Iğdır sıcak ve kurak geçen bir il bundan dolayı hayvanların su ve yiyecek ihtiyacını karşılamak için parklarımıza ve restoranların yakınlarına beslenme istasyonları planladık. İlk etapta 10 tane yaptırdık. Bunları şehrimizin farklı yerlerine monte edeceğiz. Daha sonra şehrin çeşitli yerlerine çok sayıda yapacağız. Amacımız çocuklarımıza hayvan sevgisi aşılamak, aynı zamanda bu dilsiz dostlarımıza, arkadaşlarımıza yiyecek içecek sağlayarak aç kalmalarını önlemek. Hayvan sevgisinin artmasını istiyoruz. Bizim kadar onarlında yaşamaya hakkı var.\"

Orman ve Su İşleri Şube Müdürü Mete Türkoğlu da, \"Sokak hayvanlarının yemle ihtiyacını gidermek için bu projeyi valiliğimizce yaptık. Halktan isteğimiz yemek artıklarını bu alana getirip, bırakırmaları. Hem hayvanlar doyacak hem de israfın önüne geçilecek\" dedi

Kazma ve ve küreklerle kazılan yerlere dikilen yem kaplarının içerisine yem bırakılarak etkinlik sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Genel görüntü

-Yem kabının dikilmesi

-Öğrenci ve vatandaşlarla röp

-Vali ile röp

-Mete Türkoğlu ile röp

Haber-Kamera: Suat DENİZ / IĞDIR, (DHA)

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Öğrenciler \'Zeytin Dalı\' yazısını oluşturdu

DÜZCE\'nin Gümüşova ilçesinde bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri okulun bahçesinde bir araya gelerek \'Zeytin Dalı\' yazısını oluşturdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'e düzenlediği operasyon devam ederken, Gümüşova Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden Mehmetçiğe deste geldi. Öğrenciler okulun bahçesinde bir araya gelerek \'Zeytin Dalı\' yazısını oluşturdu. Görüntüler mehter marşı eşliğinde sosyal medyada paylaşıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Öğrencilerin Zeytin Dalı yazısını oluşturması

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) -

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AK Parti İzmir\'de teşkilat gençler ve kadınlara emanet edilecek

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, kongre döneminde parti teşkilatında yüzde 70 yenilenme yaşanacağını söyleyerek, 25-35 yaş arası siyasete girmemiş gençler ile kadınlara öncelik vereceklerini belirtti. Partideki ilçe başkanlarının belediye başkanı adayı olmak için bir engellerinin bulunmadığını ifade eden Şengül, \"Önce teşkilatları değiştireceğiz, sonra İzmir\'i değiştireceğiz\" diye konuştu.

İzmir\'de 15 Şubat Perşembe günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Ankara\'ya davetiyle ikinci dönem il başkanlığı görevine başlayan AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, basın mensuplarına yaptığı açıklamada partisinin kongre sürecinden yerel yönetimle sürdürecekleri muhalefet ilişkilerine dair bilgilendirmede bulundu. İl Başkanı Şengül, İzmir\'de 11 ilçe başkanıyla yola devam etmeyi planladıklarını söyleyerek, \"AK Parti\'nin 6\'ncı olağan kongre süreci birçok ilde yürütülüyor. En son atama İzmir\'e oldu. İlçe kongrelerinde delege seçimleri yapıldı fakat kongreler beklemeye alınmıştı. Atamayla birlikte ilçe başkanlarımızla değerlendirme yaptık. Milletvekili arkadaşlarla görüştük. Bundan sonraki süreçte hangi ilçe başkanlarıyla yolumuza devam edeceğimize karar verdik. Yolumuza devam edeceğimiz 11 ilçe başkanı için kongre takvimi 3 Mart\'ta başlıyor. Diğer ilçelerle ilgili değerlendirme yapılacak. 5 koordinatör arkadaşımız gelecek. 19 ilçede 2 günde önümüzdeki hafta perşembe ve cuma günü geniş çaplı mülakat yapılıp son değerlendirmeler yapıldıktan sonra ilçe başkanlarımızı belirleyeceğiz\" dedi.

YENİ KADROLAR OLUŞACAK

İlçe başkanlarının değişiminde eski milletvekillerinin görüşünü alacaklarını kaydeden Şengül, mevcut ilçe başkanı, eski ilçe başkanı, belediye meclis üyeleri, gençlik, kadın kolları temsilcileri, sivil toplum örgütleri ile yapacakları geniş araştırma sonucu isimlerin belirleneceğini dile getirdi. Genel merkezle son görüşmenin ardından yeni görev alacak kişilerin seçileceğini dile getiren Şengül, \"19 ilçede hepsi değişecek diye bir şey yok. Büyük bir çoğunluğu değişecek ama içlerinde 3-4 tane kalabilir. Bazı ilçe başkanlarımızla kongreye gidilecek, orada devir teslim olacak. Önümüzde bir süreç var. Tüm siyasi partiler 2019 seçimlerine hazırlanıyor. Teşkilatlarımız bu sürece önem arz ediyor. 2002\'den bugüne kadar gelip görev yapmış, daha sonra görevden alınmış, bir şekilde dışarıda kalmış herkesle bir şekilde görüşme yapacağız. Yeni kadrolarımızı oluşturacağız\" diye konuştu.

YÜZDE 70 YENİLENME

AK Parti\'nin her kongre dönemlerinde yüzde 70 yenilenme yaşadığını ifade eden Aydın Şengül, siyasetin okulunun parti teşkilatları olduğunu vurguladı. Başkan adaylarını yetiştirmek için ilçelere talimat verdiğini anlatan Şengül şunları söyledi: \"25-35 yaş arası genç, siyasete girmemiş, vizyon sahibi kardeşlerimizi teşkilatlarımıza kazandırmalıyız. İlçe başkanları seçerken hedefim olabildiğinde bayan yapabilmektir. Tüm İzmir\'e duyuruyorum. Siyasete girmek isteyen genç kardeşlerimiz, bayan kardeşlerimiz, internet ortamından, CV\'leri ile birebir başvurabilir. Aralarından geleceğin siyasetçileri çıkabilir. Maalesef siyaset kendi içinde kurulduğu anda bir kısır döngüye girip, belli insanlar belki farkında olmadan kendi kişisel ikballerini korumak istiyor. Önümüzdeki süreçte il yönetiminde, görevi bıraktığımda il başkanlığını yapacak 10 arkadaşımızın olmasını istiyorum. Önceliğimiz kongre sürecini tamamlamak. 3 Mart\'ta başlayıp 15 Nisan\'da bitirmeyi düşünüyoruz. Nisan sonuna kadar il kongremizi yapıp seçime hazır hale geleceğiz.\"

İZMİR\'E YAKIN TAKİP

İzmir\'e dair gündem belirleneceğini söyleyen AK Partili Şengül, İzmir\'i yakından tanıdığını ve hassasiyetlerini çok iyi bildiğini vurguladı. İzmir ile geçmişte frekans sorunu olabildiğini belirten Şengül, aynı frekansa gelmek için çalışacaklarını anlattı. Şengül, \"İzmir\'in çok sorunu var. Siyaseten uzakta gibi görünsek de uzaktan İzmir\'i hep takip ettik. Teşkilatıma verdiğim talimat, insanlardan oy istemek için seçim çalışması yapmayacağız. İnsanların kalplerini kazanmak için çalışacağız. Gerisi gelir zaten. İnsanların duymak istediğini söyleyerek kimseye umut vermeyeceğim. Hak eden, çaba sarf eden kişilerle yolumuza devam edeceğiz\" diye konuştu.

\"ÖNCE TEŞKİLATLARI SONRA İZMİR\'İ DEĞİŞTİRECEĞİZ\"

Mevcut görevdeki isimlerin seçimlerde aday olabileceğini söyleyen Şengül, \"Aday olma noktasında engeller yok. İlçe başkanlarımız da seçimlerde belediye başkanı olmak için istifa edebilir. Genel merkezden alınmış bir kararımız yok. Önce teşkilatları değiştireceğiz, sonra İzmir\'i değiştireceğiz\" dedi.

\"KOCAOĞLU\'NUN DOSYALARLA GELECEĞİNİ UMUYORUM\"

Şengül, muhalefetteki üslubunu Cumhuriyet Halk Partisi\'nin tutumunun belirleyeceğini belirterek, \"Sert bir üslubumuzun olup olmaması onlara bağlı. Söylemlerimizin altı dolu olacak, sadece muhalefet olsun diye konuşmayacağız. Kentin varsa sorunu çözmek için uğraşacağız. Sayın Kocaoğlu ile aramızda saygı sevgide sorun yok. Beni arayıp tebrik etti ve ziyarete geleceğini söyledi. İktidar partisi olarak bizden beklentisi vardır. Dosyalarla geleceğini umuyorum. Bir, iki ay sadece gözlemleyeceğim. Kongreden sonra \'bismillah\' deyip sahaya ineceğiz\" dedi.

\"İZMİR\'DE EN SON SEÇİMDEN DAHA İYİ DURUMDAYIZ\"

İYİ Parti İzmir İl Başkanı Yıldırım Ulupınar\'ın kent genelinde yüksek bir oy oranı yakalayacaklarına ilişkin açıklamasını da değerlendiren Şengül şöyle konuştu:

\"Yıldırım Bey\'in kendisini yakından tanıyoruz. Kısa bir süre de olsa beraber çalışma imkanımız oldu. Kendilerine başarılar diliyorum. Hangi ilçede ne kadar öndeler bilmiyorum. Kendi tabanlarını motive etmek için bu tür açıklamalar yapıyor olabilir. Biz gerçekçi olmayan, elimizde olmayan verileri sunmayacağız. Şu an İzmir\'de bir çalışma yapıyoruz. En son seçimden daha iyi durumdayız. Belediyelerimizle ilgili araştırmalar yapıyoruz.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Toplantıdan genel ve detay görüntü,

-Aydın Şengül\'ün konuşmasından görüntü.

Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, (DHA)

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10 yaşında Galatasaray\'a transfer oldu

KAHRAMANMARAŞ\'ta 10 yaşındaki forvet oyuncusu Ali Osman Kalın, Galatasaray\'a transfer oldu. Futbol hayatına gelecek yıldan itibaren İstanbul\'da, Galatasaray\'ın alt yapısında devam edecek olan Kalın\'ın en büyük hedefi ise A takımda kaptanlık pazubandını takmak.

Galatasaray\'ın futbolda gelecek vaat eden çocukları küçük yaşta keşfedip takımına katmak adına Kahramanmaraş\'ta açtığı futbol okuluna 4 yıl önce, 6 yaşındayken kaydolan Ali Osman Kalın, yetenekleriyle kısa sürede göz doldurdu. Aynı zamanda Galatasaray Futbol Okulu\'nun amatör ligde mücadele eden Kahramansaray\'ın lisanslı futbolcusu da olan Kalın, zaman zaman Florya\'dan gelen Galatasaraylı teknik heyetin de dikkatini çekmeyi başardı. Galatasaray tarafından 2 yıl önce takibe alınan Kalın, kamplara ve turnuvalara davet edildi. Kendini Galatasaray\'ın altyapısından sorumlu teknik heyete kanıtlamayı başaran Ali Osman Kalın, 13 Şubat\'ta Kahramansaray\'dan Galatasaray\'a transfer oldu.

\'HEDEFİM, GALATASARAY\'IN A TAKIMI OYUNCUSU OLMAK\'

Hayalini kurduğu Galatasaray\'a transfer olan Ali Osman Kalın, çok mutlu olduğunu söyledi. Kalın, transfer sürecini şöyle anlattı: \"4 senedir Kahramansaray\'da oynuyorum. 3 kere İstanbul\'a kamplara gittim. 2 kere Antalya\'ya, 1\'er kere de Ankara ve Elazığ\'a gittik. Oralarda seçildim, İstanbul\'da denemeye aldılar, orada da seçtiler. Antalya kampında turnuvalara gittik, finale çıktık İstanbul takımıyla. Finalde Fenerbahçe ile oynadık ve 4-0 yenip şampiyon olduk. Mutluyum, orada forma giymeyi çok isterim. Arkadaşlarımla da tanıştım, kaynaştık. Mutluyum, orada forma giymeyi ve kaptan olmayı çok isterim. Bundan sonraki hedefim Spor Toto Süper Lig\'de oynamak isterim, Galatasaray\'ın A takımı oyuncusu olmak.\"

CANLI: GURURLUYUZ

Futbol Okulu Koordinatörü Yahya Canlı ise okulun 5 yıl önce açıldığını ve Ali Osman Kalın\'ın bu süre zarfında okulda futbol eğitimi alan 500 civarında çocuktan biri olduğunu söyledi. Kalın\'ın bu kadar öğrenci arasından Galatasaray\'ın radarına girmeyi başardığını kaydeden Canlı, transferin Kahramanmaraş açısından çok önemli olduğunu ifade etti. Ali Osman Kalın\'ın, 1988\'de Kahramanmaraşspor\'da forma giyerken Beşiktaş\'a transfer olan Mehmet Özdilek\'ten sonra kentten üç büyüklere transfer olan tek futbolcu olduğunu ifade eden Yahya Canlı, \"Ali Osman Kalın, Galatasaray\'ın resmi lisanslı futbolcusudur ve yaşı itibariyle altyapıda forma giyecek\" dedi.

Volkan Dalyan, İlyas Karageçen, Hasan Cino ve Esat Kazancı gözetiminde çalışmalarını sürdüren çocuklardan 4\'ünün daha Galatasaray\'ın takibinde olduğunu ifade eden Yahya Canlı, şöyle devam etti:

\"2 yıldan beri gerek Florya\'da, gerek yaz ve kış kamplarımızda Ali Osman izlenmekteydi. Hatta önümüzdeki yıl ailesiyle birlikte İstanbul\'a yerleşmesi söylendi, ama babasının işlerinden dolayı olmamıştı. Ali Osman\'ın lisansı Galatasaray\'a çıktı. Artık Türk futbolunun medarı iftiharı, Avrupa fatihi Galatasarayımızın Kahramanmaraş\'tan da bir futbolcusu var. Bu gururu Galatasaray Futbol Okulu ve Kahramansaray Kulübü olarak yaşıyoruz\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Ali Osman Kalın antrenman yaparken

- Sahada antrenman yapan çocuklar

- Kalın\'dan detaylar

- Ali Osman Kalın ile röp.

- Kalın\'ın top saydırması

- Kalın antrenman yaparken detaylar

- Yahya Canlı (beyaz saçlı) Ali Osman Kalın ve antrenörlerle birlikte

- Canlı ile röp.

- Yahya Canlı\'nın Kalın\'ı çalıştırması

- Ali Osman kalın arkadaşlarıyla antrenman yaparken

- GS Futbol Okulu\'nun öğrencileri

- Kalın, arkadaşlarının önünde poz verirken

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

NOT : GÖRÜNTÜ SPOR BÖLÜMÜNE GEÇİLDİ

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