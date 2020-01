DHA YURT BÜLTENİ-5 /// yeniden ///

Kuzey Irak\'taki PKK\'ya ait barınak ve sığınaklar hava harekatı ile tahrip edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede, Irak kuzeyindeki Gara, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla bölücü terör örgütü mensubu teröristlerce kullanıldığı tespit edilen barınak ve sığınakların düzenlenen hava harekatı ile tahrip edildiği belirtildi.

Bingöl\'de 4\'ü ölü, 1\'i sağ olmak üzere 5 terörist ele geçirildi (2)

GRİ LİSTEDE YER ALAN TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Bingöl\'ün Karlıova ilçesine bağlı Çatakta köyü yakınlarında 4\'ü ölü, 1\'i sağ olmak üzere PKK\'lı 5 erkek teröristin ele geçirildiği operasyana ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, \"Bingöl Karlıova\'da, güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü mensubu teröristler arasında çıkan çatışmada biri arananlar gri listede (Soreş\' (K) Şahabettin Naşa -sözde Erzurum eyaleti doğu gücü tim komutanı) olan 4 terörist etkisiz hale getirilmiş, bir terörist sağ olarak, bir adet M-16 piyade tüfeği, 150 adet M-16 piyade tüfeği fişeği ve iki adet el bombası ile birlikte ele geçirilmiştir.\" denildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi\'nden engellilere özel etkinlik

ADANA\'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü\'ne özel düzenlenen etkinliklerin ilki 75. Yıl Sanat Galerisi\'nde gerçekleştirildi. Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen \'Birlikte Değerliyiz\' konulu konferansta Yasemin Kutlu Varan bir seminer verirken konferansın ardından engelli çocukların bilmecelerle Türkçe anlatımı resim sergisi açıldı. Sergiye Adanalı vatandaşların ilgisi yoğundu.

GÖNÜLLERİNCE EĞLENDİLER

Konferans ve resim sergisinin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, engelli dernekleri ve üyeleri ile akşam yemeğinde bir araya geldi. Sürmeli Otel\'de düzenlenen yemekte konuşan Başkan Hüseyin Sözlü, en büyük engelin gönüllerde olduğunu, sevginin her engeli aşabilecek yegane kuvvet olduğunu ifade etti. Yemeğin ardından Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, engelli çocukların dansına katıldı, birlikte eğlendi.

İLK UÇUŞ DENEYİMLERİNİ YAŞADILAR

Engelliler Günü\'nün son programı ise Kabasakal Rüzgarlı Tepe\'de gerçekleştirildi. AHAS ve Adana Büyükşehir Belediyesi\'nin ortaklaşa organize ettiği yamaç paraşütü etkinliğinde engelli çocuklar eğitmenlerle birlikte ilk uçuş deneyimini gerçekleştirdi. Çocukların uçuş esnasındaki heyecanına Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü de ortak oldu. Çocukların yamaç paraşütü esnasındaki sevinci görülmeye değerdi.

Öğrencilerden engellilere \"Yalnız değilsin\" videosu

DENİZLİ\'de Pamukkale Üniversitesi Çalışma Ekonomisi Topluluğu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü için farkındalık yaratmak amacıyla Çınar Meydanı\'nda 9 dakikalık video çekti.

Çekimde, Aleyna Koca, Taha Göktuğ, Anıl Kerem Yıldız, Birgül Bayram, Durali Buran, Osman Manay, Gülşah Karadaş, Ecem İnan, Gülizar Yıldırım, Onurcan Yenievli görev aldı. Filmde bedensel engelli birinin banka şubelerine girerken yaşadığı zorluklar, kent mimarisinde çektiği sıkıntı anlatıldı. Engellilerle röportajların yapıldığı videoda, sokakta müzik yapan bir grup, \"Hayat bayram olsa\" şarkısını seslendirdi. Videonun sonunda işaret dili ile şunlar ifade edildi:

\"Bugün burada sana sesleniyorum tüm sessizliğimle yalnız değilsin bunu anlamanı istiyorum.Tüm kalbinle hissetmeni istiyorum sadece bugün değil her gün senin günün senin sesin olmak mutluluklarına ve acılarına arkadaş olmak istiyorum. Seni anlıyorum bu yüzden burdayım. Durma anlat güneşin doğuşunu, ayı, yıldızları, bulutları anlat dinlemek istiyorum. Yalnız değilsin, seni seviyorum ne olmak istediğini hayatını, anneni, babanı, arkadaşlarını anlat. Biz seninleyiz sende bizimlesin.Yalnız değilsin seni seviyorum ve her gün senin günündür durma bizlere insan olmayı anlat.\"

Video, YouTube\'a yüklendi.

Hakkari\'de, engelliler unutulmadı

HAKKARİ\'de, Vangölü Elektrik Dağtım Anonim Şirketi (Vedaş), 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle, engellileri kahvaltıda buluşturdu.

Kahvaltı programına, Vedaş Hakkari İl Müdürü İsmail Özdemir, Epsaş Hakkari İl Müdürü Mehmet Salih Eroğuz, Hakkari Belensel Engelliler Derneği Başkanı Mesut Keskin, Sümbül Bedensel Engeliler Basketbol takımı yöneticileri ve Vedaş personeli katıldı.

Vedaş Hakkari İl Müdürü İsmail Özdemir, bütün engellilerin, 3 Aralık Dünya Engelliler gününü kutladıklarını belirterek, “Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, özelde Hakkari’deki engellilerin, genelde dünyadaki tüm engellilerin bu anlamlı günün kutluyoruz. Vedaş ailesi olarak kendi sektörel faaliyetlerimiz dışında, bu tür sosyal sorumluluk projeleri kapsamında önemli ve anlamlı günleri insanlarımızı hatırlama adına Hakkari Engelliler Derneği Başkanımız, Sümbül Bedensel Engelliler Basketbol Takımı başkanı ve sporcuları ile kahvaltıda bir araya gelmenin mutluluğu içerisindeyiz. Önemli olan bu tür günlerde engellilerimiz anımsamak, hatırlatmaktır. Biz, Vedaş ailesi olarak engellerimizin sportif faaliyetlerine gücümüz nispetinde destek olmaya çalışıyoruz. Türkiye’nin en ücra köşesinde bulunan dağ kentimizde bu tür gönlü zengin yüreği zengin gençlerimizin engelli olmalarına rağmen Hakkari’yi dışarıda en iyi şekilde temsil ediyorlar. Bütün işadamlarımızı ve yetkileri bu gençlerimize destek vermeye davet ediyoruz. Hakkari’de yapılacak yeni yapıların, cadde ve sokakların engelliler düşünülerek yapılmasını talep ediyoruz\" dedi.

Hakkari Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Mesut Keskin ise böyle anlamlı bir günde kendilerini hatırlayıp kahvaltıda bir araya getiren Vedaş yetkililerine teşekkür etti.

Bedensel engelli genç kız zumba eğitmeni oldu

BALIKESİR\'in Bandırma ilçesinde zumba eğitmenleri Gülden Kanık, Özlem Yörük, Handan Yiğit, Bandırma Engelli ve Engelli Aileleri Derneği ile ortaklaşa hazırladıkları \'3 Aralık Dünya Engelliler Günü\' projesi kapsamında, 50 zumba eğitmeni ve farklı yaşlardaki 60 engelli zumba gösterisi düzenlendi.

Şehit Mehmet Günenç Lisesi spor salonunda 2 Aralık akşamı Türkiye\'nin farklı illerinden gelen 50 zumba eğitmenin de takıldığı gösteride, ilk olarak derneğin halk oyunları ekibi sahne aldı. Ardından kent dışından gelen eğitmenlerle birlikte engelliler hazırladıkları zumba danslarını sergiledi. Etkinlikte; 1 hafta önce Türkiye\'nin ilk ve tek engelli zumba eğitmeni olduğu belirtilen doğuştan bedensel engelli 18 yaşındaki lise öğrencisi Rabia İlteriş de sahne alarak hünerlerini sergiledi. 1.5 yıldan bu yana zumba (Latin esintili dans fitness programı) ile ilgilenen ve Balıkesir\'in Dursunbey ilçesinde oturan Rabia, dansa başlama hikâyesini anlattı. Rabia, şöyle dedi:

\"İlk defa zumba eğitmeni olarak katıldığım bir etkinlik. Önceleri zumbaya gidiyor, katılıyordum. Kendi başıma yapıyordum. Bu sefer ilk oldu. Zumbaya Özlem Hocam sayesinde başladım. O sevdirdi bana, böylece devam ettik. İçimdeki aşk devam etti. Her gün üst üste koyarak dans etmeye başladım. Özlem Hocam, Gülden Hocam çok yardımcı oldu. Hayalim zumba eğitmeni olmaktı. Başta ailem olmak üzere hep arkamda durdular, bana güven verdiler, yapabilirsin dediler, yaptım.\"

Kenndisi gibi engelli olanlara da seslenen Rabia İlteriş \"Kapatmayın kendinizi, bir tane hayatınız var. Dans edin, gülümseyin\" dedi. Anne Aysel İlteriş ise kızlarına her konuda destek olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

\"Onun mutlu olması beni mutlu ediyor. Ne isterse istesin elimizden geleni yaptık, o mutlu olduğunda ben de mutlu oluyorum\" dedi. Bandırma Engelli ve Engelli Aileleri Derneği Başkanı Hüseyin Uçar, dernek olarak dokuz yılı geride bıraktıklarını söyledi. Etkinliğin amacının engelliler konusunda farkındalık yaratmak olduğuna işaret eden Uçar, \"Derneğimiz kurulalı 9 yıl oldu. Bu gece Rabia arkadaşımız gibi Türkiye\'nin değişik illerinden destek olmak için 50 zumba hocamız geldi. Bandırma\'dan 20, Gönen\'den 20, Dursunbey\'den 20 çocuğumuz olmak üzere toplam 120 kişi zumba gösterisi yaptı. Buradaki amaç engelliler konusunda duyarlılığı artırmak.\"

\"ZUMBA CAMİASI ONA SEVGİ VERDİ\"

Rabia İlteriş\'in zumba hocası Özlem Yörük ise, birlikte çıktıkları zumba serüvenini anlattı. Zumbaya başlamadan önce Rabia\'nın evden dışarı çıkmadığını, zumba ile tanıştıktan sonra hayata yeniden tutunduğunun altını çizen Yörük, \"Rabia ile komşusu vasıtasıyla tanıştık ve Rabia\'nın hiç evden dışarı çıkmadığını öğrendim. Ben de onun hayata bağlanması için bir şeyler yapmaya karar verdim. İlk tanışmamız öyle oldu. İlk başlarda belden aşağısı tutmadığı için nasıl çalışacağımız bilemedik ama sonra zumbanın kol varyasyonu ile kollardaki incelmeler bariz görünür kıvama geldi. Zumba camiası ona istediği ilgiyi, toplumdan göremediği sevgi ve şefkati verdi\" diye konuştu.

Zonguldak\'ta öldürülen anne- kız, yan yana toprağa verildi

ZONGULDAK\'ın Gökçebey ilçesinde önceki gün eski eşi Güngör Kaçar\'ın öldürdüğü Gülay Gökdemir (39) ile kızı Betül Kaçar\'ın (11) cenazeleri, Afyonkarahisar\'da yan yana toprağa verildi.

Zonguldak\'ın Gökçebey ilçesi Yeni mahallede 1 Aralık gecesi meydana gelen olayda, pide fırınında çalıştığı belirtilen Güngör Kaçar, çocuklarını ziyarete gelen bir süre önce boşandığı Gülay Gökdemir ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Kaçar yanındaki tabancayla Gülay Gökdemir ile kızı Betül Kaçar ve oğlu B.K.\'ye ateş etti. Gülay Gökdemir ile Betül Kaçar\'ın yaşamlarını yitirdiği olayda B.K. ağır yaralandı. Güngör Kaçar ise polis tarafından gözaltına alındı.

Gülay Gökdemir ile kızı Betül Kaçar\'ın cenazeleri, dün Zonguldak\'tan memleketleri Afyonkarahisar\'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Balmahmut köyüne getirildi. Anne ve kızın cenazeleri, köy mezarlığında öğle vaktinden önce kılınan namazın ardından, yan yana toprağa verildi.

Cip hafif ticari araca çarptı: 5 yaralı

KOCAELİ\'nin Kandıra ilçesinde cipin önünde ilerlemekte olan hafif ticari araca çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, İzmit ile Kandıra arasındaki karayolunun Davuldere mevkiinde meydana geldi. Kandıra istikametine gitmekte olan Selim Dede idaresindeki 41 FS 434 plakalı cip önünde ilerlemekte olan Erdoğan Çay idaresindeki 34 UU 1979 plakalı hafif ticari araca çarptı. Cip çarpışmanın etkisiyle yol kenarındaki arsaya savruldu. Kazada, Selim Dede, Erdoğan Çay, Sadettin Filiz, Gazi Davulcu ve İsmet Günaydın yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçlarda sıkışanları kurtarırken, 112 Acil ekipleri yaralılara müdahale etti. Kocaeli Devlet Hastanesi ve Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle ulaşım bir süre kontrollü sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Davutoğlu: Yine deriz ki ya istiklal ya ölüm

İZMİR\'de Konyalılar Federasyonu ile bir araya gelen 26. Dönem Başbakanı ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, New York\'ta devam eden mahkemeye ilişkin, \"New York\'ta o mahkemede sunulan belgelerin 17- 25 Aralık ile irtibatı dolayısıyla bizim açımızdan hükmü yoktur. Rıza Zarrab başta olmak üzere bu ateş çemberindeki ülkenin düştüğü zor şartlarda kim kendi çıkarını düşünmüşse, kim servetini artırmayı planlamışsa, kim rüşvet almışsa, kim haksız kazanç peşinde olmuş ve elde etmişse onlardan da hesap sorulmalıdır. Mücadele yürütürken eğer Türkiye\'de yanlış bazı işler olmuşsa bu yanlışın hesap verilme makamı da New York değil Ankara\'dır, Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleridir\" dedi.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Konyalılar Federasyonu tarafından Buca Atlı Spor Kulübü\'nde düzenlenen 2. Konya Hemşehri Buluşması\'na katıldı. AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Başçı, AK Parti İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık ve AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican\'ın da bulunduğu buluşmada Konyalı hemşehrileri ile bir araya gelen Davutoğlu, atlı spor merkezini gezdi. Atlara yem veren Davutoğlu, \"Küçük kızım ve ben de iyi biniciyizdir\" dedi. Davutoğlu, New York\'ta görülen ve Rıza Sarraf\'ın sanıklıktan tanıklığa geçtiği davaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Davutoğlu, şöyle dedi:

\"İzzeti ve adaleti olmayan bir devletin yaşama şansı yoktur. Bugünlerde ciddi sınamalarla karşı karşıyayız. Bugünlerde ülkemize, devletimize vatanımıza dönük farklı kuşatma faaliyetinin farkında olmamız lazım. New York\'ta bir Türkiye Cumhuriyeti ve yöneticilerini de izam etmeye çalışan bir mahkeme görülüyor. Bir kere şunun bilinmesini ve bütün dünya tarafından ve zihinlerden çıkarılmamasını isteriz. Devletimiz izzet temeli üzerine kurulmuştur. Devletimizin izzetine kim el uzatırsa 80 milyon tek yürek olarak çelik bir sur gibi oluruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti\'nin izzeti, bağımsızlığı ve egemenliği ile inşa edilmiştir. Biz onun için Selçuklu\'da Moğollara ve haçlılara karşı, Osmanlı\'da yedi düvele karşı, İstiklal harbinde \'ya istiklal ya ölüm\' dedik. Kimse bizi böyle bir tercihle karşı karşıya bırakmasın. Yine deriz ki ya istiklal ya ölüm.\"

\"KONYA MERKEZSE, İZMİR UFUKTUR\"

Konya ile İzmir arasında farklı bir ilişki olduğunu, İzmir\'in gönüllerinin diğer yarısı olduğunu söyleyen Davutoğlu, \"Konya merkezse, İzmir ufuktur. İzmir penceredir. Dünyaya açılan kapıdır. Anadolu\'ya girenler İzmir\'e doğru yürümüşlerdir bizim medeniyetimizi taşımak için. Bir merkezden bir ufka yürümüştür Konya-İzmir ilişkisi. İzmir\'in tarihimizde oynadığı rol Konya ile bütündür. Bazı kısır ve kıt görüşlülerin Konya ve İzmir\'i iki farklı ideoloji gibi görme anlayışının karşısında İzmir\'de yaşan Konyalıların asli görevi, \'Konya ve İzmir hiçbir zaman ve hiçbir şartta ayrılmayacaktır\' demektir. İzmir\'deki Konyalı temsilciler İzmir ve Konya arasındaki bu manevi ve tarihi bağı mutlaka yaşatacaktır\" dedi

Davutoğlu, toplantının ardından hemşehrileri ile fotoğraf çektirdi.

