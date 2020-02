DHA YURT BÜLTENİ-5 

Sakarya\'da doğal gaz hattında patlama sonrası yangın (4)

ERENLER KAYMAKAMI: HEYELAN SONUCU PATLAMA MEYDANA GELİYOR

Doğalgaz boru hattının bulunduğu bölgede ekipler çalışmalarını sürdürürken, patlamanın yarattığı etki görüldü. Borunun kağıt gibi yırtıldığı görülürken, heyelanın da etkileri fark edildi. Erenler Kaymakamı Salih Karabulut patlamanın olduğu bölgede incelemelerde bulundu. Heyelan sonucu patlamanın meydana geldiğini belirten Karabulut, \"BOTAŞ\'ın buradan geçen boru hattı var. Heyelan sonucu bu boruda patlama meydana geliyor. Şu an her şey kontrolümüz altında. Tüm görevlilerimizle birlikte olaya müdahale etti. Her şey kontrol altında. Can ve mal güvenliği sağlanmıştır. Can kaybı ve yaralanma yoktur\" dedi.

İzmir\'de ördek avında kayık battı: 3 kişi öldü, 1 kişi kurtarıldı



Halil İbrahim KARABIYIK- İbrahim DANIŞ/TORBALI (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Torbalı ilçesinde, yağmur sularının oluşturduğu göletin bataklık alanında ördek avına çıkan 4 kişinin bulunduğu kayık, alabora oldu. Kayıktan suya düşen Hüseyin Karakuş (37) sağ kurtarılırken, Mustafa Ölmez(46), kardeşi Erkin Ölmez (43) ve Mesut Yıkılmaz (58) yaşamını yitirdi.

Torbalı\'da oturan Mustafa Ölmez, kardeşi Erkin Ölmez, arkadaşları Hüseyin Karakuş ve Mesut Yıkılmaz, ördek avlamak üzere Çaybaşı Mahallesi Sinektepe Ovası bölgesine gitti. Burada yağmur sularının birikmesiyle oluşan göletin bataklık bölümünde, 4 avcının üzerinde bulunduğu kayık, dün akşam saatlerinde, arkadaşlardan birinin cep telefonuyla konuşmak için ayağa kalkmasıyla alabora oldu. Kayığın battığını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye ve AFAD ekipleri, bölgeye gelip kurtarma çalışmalarına başladı. Zodyak botla açılan ekipler, alabora olan tekneye tutunan ve donmak üzere olan avcılardan Hüseyin Karakuş\'u kurtardı. Karakuş, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Torbalı Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye altına alınan Hüseyin Karakuş\'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

3 KİŞİNİN CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

Aydınlatma sistemleri kullanan ekiplerin arama tarama çalışmaları sırasında gece Mustafa Ölmez ile kardeşi Erkin Ölmez\'in cansız bedenleri bulundu. Sudan çıkarılan kardeşlerin cansız bedenleri, savcının olay yerindeki ilk incelemesinden sonra otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı. Bu arada, kurtarılan Hüseyin Karakuş\'un verdiği bilgiler doğrultusunda aramalarını sürdüren ekipler ve balık adamlar, olumsuz hava koşulları nedeniyle gece yarısı çalışmalarına ara verdi.

Suda bir de av tüfeği bulup jandarmaya teslim eden ekipler, günün aydınlanmasıyla birlikte kayıp Mesut Yıkılmaz\'ı aramak için çalışmalarına tekrar başladı. Yapılan arama sırasında, Yıkılmaz\'ın cansız bedenine de ulaşıldı. Mesut Yıkılmaz\'ın cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu\'na götürüldü.

- Ölenlerden son olarak sudan çıkarılan Mesut Yıkılmaz'ın cesedinin getirilişi

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK - İbrahim DANIŞ / TORBALI (İzmir), (DHA)

Su baskını sonrası, cefayı sefaya çevirdiler

Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Sulhiye Mahallesi\'nde kar ve ardından yağan yağmur nedeniyle su baskını oldu. Tıkanan rögarlar nedeniyle köyün merkezi göle dönerken, mahalleli gençler bu cefayı sefaya çevirdi. Traktör şambreliyle kendilerine bot yapan gençler, göle dönen arazide tur attı.

Geçtiğimiz hafta içi yağan karın ardından hafta sonu başlayan yağmur nedeniyle İnegöl’e bağlı Sulhiye Mahallesi\'nde su baskınları meydana geldi. Mahalle meydanındaki boş bir arazi göle döndü. 1,5 metreye ulaşan derinlik nedeniyle hem tıkanan rögarı açmak, hem de eğlenmek isteyen mahalleli gençler, ilginç bir fikir geliştirdi. Traktörün şambrelini şişiren Samet Alper, Samet Atik ve Fırat Baykoz, üzerine yaptıkları düzenekle hem göle dönen arazide eğlendiler, hem de bir an önce çözüm bulunması için ilgililere çağrıda bulundular.

\'İŞİ EĞLENCEYE ÇEVİRDİK\'

Öncelikle sorunu çözmek için bunu yaptıklarını belirten Samet Alper, “Mahallemizde su baskını meydana geldi. Bu nedenle rögarlar tıkandı. Mahalleli gençler olarak bu sorunu çözmek istedik. Bunun için böyle bir şey yaptık. Rögarları bu şekilde açamayacağımızı anlayınca işi eğlenceye çevirdik. Ama yetkililerden bu sorunun bir an önce çözülmesini ve çare bulmalarını istiyoruzö dedi.

-Genel görüntü

-Balık tuttular

- Bot yüzdürdüler

HABER-KAMERA : Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(DHA)

Down sendromlu Musa\'nın hayali gerçek oldu

Mersin\'de, babasının görevli olduğu camide müezzinlik yapan ve en büyük isteği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelip, ona Kur\'an okumak olan down sendromlu Musa Alan\'ın (14) hayali gerçek oldu. Davet edildiği Ankara\'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluşan Musa, büyük sevinç yaşadı.

Merkez Eğriçam Mahallesi\'ndeki Kumluk Camii\'nde imamlık yapan babası Mahfuz Alan\'dan etkilenen, 8\'inci sınıf öğrencisi, down sendromlu Musa, aldığı eğitimlerle namaz kılmayı ve dua etmeyi öğrendi. Babasıyla birlikte gittiği camide müezzinlik yapmaya başlayan, sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarında camideki yerini alan Musa, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluşarak, ona Kur\'an\'ı Kerim okuma hayalini gerçekleştirdi. Erdoğan tarafından babası ile birlikte Ankara\'ya davet edilen Musa\'nın 27 Aralık\'ta hayatında ilk kez Adana\'dan bindiği uçak, Ankara Esenboğa Havalimanı\'na iniş yaptı. Cumhurbaşkanlığı görevlilerince kendisine tahsis edilen özel araçla Beştepe\'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi\'ne ulaştırılan Musa, Erdoğan\'la buluştu. Yaklaşık 15 dakika süren görüşmede Musa ve babası Mahfuz Alan\'la hatıra fotoğrafı çektiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, küçük çocuğa tablet bilgisayar hediye etti. Buluşmanın ardından Mersin\'e dönen Musa, Kur\'an derslerine tabletten devam ediyor.

ERDOĞAN\'I MERSİN\'E DAVET ETTİ

Görüşme sonrası duygularını paylaşan Musa Alan, \"Sayın Cumhurbaşkanı\'mla buluştum. Beni öptü, beraber fotoğraf çektirdik ve yemek yedik. Bana tablet hediye edip, \'Maşallah\' dedi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı\'m siz, bizi davet ettiniz. Ben de sizi Mersin\'e, evimize davet ediyorum\" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a teşekkür eden baba Mahfuz Alan ise \"Musa\'nın hayali gerçekleşti. Sayın Cumhurbaşkanı\'mız bizi güzel karşıladı, misafirperverliği çok güzeldi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanı\'mız Musa\'ya sarıldı. O da sarıldı, kendisini öptü. Bundan dolayı ben de Musa da çok mutlu olduk\" diye konuştu.

- Musa'nın camiye girmesi

- Cami içinden genel ve detay görüntüler

- Musa'nın ezan okuyup kamet getirmesinden genel ve detay görüntüler

- Tespih çekilmesinden görüntü

- Musa'nın dua etmesinden görüntü

- Erdoğan ile Musa'nın buluşmasından fotoğraflar

- Musa'nın ziyaret sonrası duygularını dile getirmesi

- Baba Mahfuz Alan ile röportaj

-Musa'nın Erdoğan'ın hediye ettiği tabletten Kur'an dinlemesi

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)

Kilis\'te, geçici iş kuyruğu

Kilis\'te, 6 ay süreyle çalıştırılacak 1500 kişilik işe başvuru için gelenler kuyruk oluşturdu.

Kilis\'te, Türkiye İş Kurumu tarafından kamu kurumlarında 6 ay süreyle istihdam edilmek üzere 1500 kişinin işe alınacağı duyuruldu. Duyurunun ardından bu sabah başlayan müracaatlar için sabahın erken saatlerinde gelenler, başvuruda bulunmak için İş Kur İl Müdürlüğü önünde kuyruk oluşturdu. Polis ekiplerinin önlem aldığı İş Kur İl Müdürlüğü önüne gelenler, işe girmek istediklerini ifade etti. Yetkililer, 18 Ocak tarihine kadar başvuruların devam edeceğini ve işe alınacak kişilerin daha sonra noter huzurunda yapılacak kura çekimiyle belirleneceğini ifade etti.

- İşkur önünde bekleyenler

- Uzun kuyruklar

- Başvuru yapanlarla röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

İslahiye\'de yağışlarla Tahtakörü Barajı doldu

Gaziantep\'in İslahiye ilçesinde, tarımsal sulama amaçlı kullanılan Tahta köprü Barajı, yağışlarla son 50 yılın en yüksek doluluk oranını yakalayarak 180 milyon metreküp kapasiteye ulaştı.

İslahiye\'ye 25 kilometre uzaklıkta bulunan, Yesemek, Şahmaran, Ağalarobası ve Filli Tepe mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve Amik Ovası\'nı sulayan Tahtaköprü baraj aynı zamanda göçmen kuşların en önemli göç yolu üzerinde bulunmasıyla da 22 türde 6 bin 447 kuşa ev sahipliği yapıyor.

Barajda yıllık 20 milyon kilovat saat elektrik üretilmesi ile daha fazla arazı sulamak amacıyla geçtiğimiz yıl başlatılan yükselme çalışması nedeniyle su seviyesi gözle görülür şekilde düşmesiyle birlikte balık ölümleriyle tedirgin yaşanmıştı.

Son iki ayda mekkâreye 532 kilogram yağışın düşmesi, Karasu çayı, kılavuzlu barajında gelen suyla birlikte Amik Ovası\'nı sulayan Tahtaköprü Barajı son 50 yılın en yüksek su seviyesini yakalayarak 180 milyon metreküp kapasiteye ulaşınca kapak açıldı.

İlçeye son iki ayda metrekareye 532 kilogram yağışın düştüğünü belirten İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, \"Yağışların çok aşırı olması sebebiyle, Tahtaköprü barajımızda doluluk oranı olması gereken 180 milyon metreküpü bulmuştur. Doluluk oranı nedeniyle barajın kapakları açıldı. Bu açılımdan dolayı Amik ovasında bir takım taşkınlarla su baskınları oluşmasına sebep oldu. Tabi 50 yılın en büyük doluluk oranını son iki ayda metrekareye 532 kilogramı yağışın düşmesi, kılavuzlu barajı için açılan tünelle birlikte emel gölünde biriken suların, karasu yatağıyla baraja ulaşmasıyla Tahtaköprü barajında yüzde yüz oranında doluluk yaşanmaktadır\" dedi.

- Tahtaköprü Barajı

- Barajda genel görünüm

- Salla Balık avlayan

- Baraj kapağı ve bırakılan su

- Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse ile röp

- Barajda su seviyesinin düşmüş hali, kuşlar ve koyunlar otlarken

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)