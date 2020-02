DHA YURT BÜLTENİ-5

Balıkesir’de kar nedeniyle yolda kalan araçlar kurtarıldı

BALIKESİR’in Sındırgı ilçesi Kerti Mevkii\'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan yolda 30 araç mahsur kaldı. Araçlar, belediye ve Karayolları ekiplerinin yoğun çalışmalarıyla kurtarılıdı.Sındırgı-Akhisar Karayolu\'nun Kertil Mevkii\'nde gece saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı, araçların yolda mahsur kalmasına neden oldu. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Sındırgı Belediyesi ile Karayolları ekiplerinin yoğun çabasıyla yolda kalan 30 araca ulaşıldı. Belediye ekipleri, mahsur kalan araç sürücülerine yiyecek ve çay dağıttı. Araç sürücüleri de kendilerine yardımcı olan ekiplere teşekkür etti.

Sındırgı Belediyesi tarafından ilçe sakinlerine atılan cep telefonu mesajında da \"Balıkesir, Simav, Demirci, Gördes ve Akhisar yönüne seyahat edecek vatandaşların araçlarında zincir olmadan yola çıkmamaları\" istendi.

Baraj suları çekildi, mezarlık ortaya çıktı

TOKAT\'ın Almus ilçesinde bulunan barajın suların çekilmesiyle yıllar önce sular altında kalan eski mezarlık ortaya çıktı.

Tokat\'ta Yeşilırmak üzerinde sulama, taşkın kontrolü ve enerji üretimi amaçlı olarak planlanan Almus Barajı\'nın inşaatına 1964 yılında başladı. İnşaat ile birlikte tarihi tam olarak bilinmeyen ilçenin ilk mezarlık alanı da baraj suları altında kaldı. Son dönemde baraj sularının bir hayli çekilmesiyle birlikte sular altında kalan mezarlık alanı da tekrar gün yüzüne çıktı. Yıllar sonra mezarlığın ortaya çıktığını görenler şaşkınlık yaşadı.

Almus İl Genel Meclis Üyesi Yüksel Mirzaoğlu mezarlığın barajdan önce 1934\'lerde kullanıldığını bildiğini belirterek, \"Baraj gölünün yapımından sonra eski Almus\'un mezarlığı suların çekilmesi ile ortaya çıktı. Biz de suların bu kadar çekilmesine ilk defa şahit oluyoruz. İlçenin daha önce tek mezarlığı burasıymış. Baraj yapımında su tutulmaya başlamasıyla mezarlık suların altında kalmış. Buradaki mezarlıkların çoğunu akrabaları şehrin diğer tarafındaki yeni mezarlığa taşımışlar. Eski mezarlık olan yerde de hala kemikler var. Göl bu kadar çekilince bu mezarlar ortaya çıktı\" dedi.

İlçede yaşayan işçi emeklisi Selahattin Şahin barajın sularının yol kenarına kadar geldiğini söyleyerek, \"Sular çekildi, eski mezarlık çıktı ortaya. Benden eskiler bile bilmiyor. Çok eski mezarlar var. 50-100 yaşında olan insanlar bile tam olarak tarihini bilmiyor\" dedi.

Restoranında \'bütün balık döner\' yaptı

ANKARA\'da 16 yaşından beri aşçılık yapan Mehmet Gezen (32), sahibi olduğu restoranda büyük tüm balıktan \'Balık Döner\' yapmaya başladı.

Ankara\'da oturan, aslen Bitlisli olan Mehmet Gezen, restoranında hazırladığı büyük tam balıktan hazırladığı \'Balık Döner\'in satışına başladı. Daha önce de kalamar döner, 1 metrelik balık Adana, hamsiburger, balık mantı gibi yemeklerin üzerinde çalıştığını belirten Gezen, kalabalık bir ailede büyüdüğünü ve çocukluğunda geniş sofralarda yemek yediklerini bu nedenle yemeğe olan ilgisinin o yıllarda başladığını dile getirdi. Mehmet Gezen, daha önce ailesinin lokantasında çalışırken tavuk ve et döner üzerine edindiği bilgileri balıkla sentezledikten sonra ortaya balık dönerin çıktığını kaydetti. Gezen, \"Annem tandırda ekmek yaparken yanına gider onu izlerdim. Sobanın üstünde pilav yaparken, gider tencereyi ben karıştırırdım. Oldum olası böyle gözlem içindeydim. O zamanlar meğerse içimde bir aşçı yatıyormuş, haberim yokmuş. Bunun farkına vardığımız an, mesleğe girdik zaten. Ondan sonra mesleğimi sevdikçe geliştirdim. İşin rengi değişmeye başladı\" diye konuştu.

\'DÖNER VE BALIK BİLGİMİ SENTEZLEDİM\'

Balık döneri müşterilerin çok beğendiğini söyleyen Gezen, şöyle konuştu:

\"Balık döneri ilk olarak 30 kişilik bir gruba yapmıştık. Çok beğendiler, özellikle et ve tavuk dönere göre daha faydalı olduğunu belirttiler. Balık döner de tıpkı et ve tavuk döner gibi tıraşladıkça ve döndükçe içi pişen bir yemek. Daha önce balık ve kalamar döner yaptığımda sosyal medyada fotoğraflarını paylaşmıştım. Fotoğrafları gören insanlar, ilk etapta olumsuz yorumlar yaptı. Çünkü insanlara garip geliyor, bu tür deniz mahsullerinden döner yapılması. Fakat buraya gelip tadınca, ne kadar lezzetli olduğunu görüyorlar. Ben kılçıkların olduğu bölgeleri bildiğim için dönerimizi keserken ona göre dikkat edip kesiyorum. Böylelikle dönerimiz içinde hiç kılçık çıkmıyor.\"

Şanlıurfa’nın son kalaycısı

Şanlıurfa’da 70 yıllık son kalaycı ustası Mustafa Ozan, (79) mesleğin unutulmaya yüz tuttuğunu, ilgisizliğin devam etmesi halinde bir sonraki neslin kalaycılığın ne olduğunu bilmeyeceğini söyledi.

Şanlıurfa’da Bakırcılar Çarşısında 70 yıldır kalaycılık mesleğini yapan Mustafa Ozan, daha önce sayıları 40 olan kalaycının şimdilerde 3 dükkan kaldığını ifade ederek atadan kalma mesleğin teknolojiye yenik düştüğünü belirtti. Mesleklerinin her geçen gün tükenme noktasına geldiğini belirten Ozan, \"1960\'lı yıllardan sonra alüminyum alaşımlı paslanmaz mutfak gereçleri ortaya çıktı ve kalaycılık mesleğine olan ilgi o günden günümüze düşüşe geçerek şimdilerde tükenme noktasına geldi\" dedi.

Çocukluğundan bu yana kalay tezgahında yıllarını geçiren Mustafa Ozan, mesleğinin eskisi kadar gözde olmadığını, zamanla unutulacak meslekler arasında gireceğinin üzüntüsü içinde şunları söyledi:

\"Ben 70 yıldır bu işi yapıyorum. Eskiden memleketimizde bir adet vardı. Çocuğun oldu mu babası elinden tutar getirir ustanın yanına \'Eti senin kemiği benim\' derdi. Bu benim evladım değil, senin evladın. Benim babam 8-9 yaşında elimden tuttu getirdi buraya. 40 dükkandık, kaldık 3 dükkan. Hepsi rahmete kavuştu. O zamanda bilmiyorlardı annemler bakırı ona buna çerçilere verdiler. Şimdi baktılar ki bütün kıymet bunda.\"

Gelişen teknoloji ile birlikte, bakır eşyanın yerini krom, çelik ve alüminyum alaşımlı mutfak ürünlerinin aldığını ifade eden Mustafa Ozan, bakırın insan sağlığı açısından çok önemli olduğunu ifade ederek, \"Bakır insan için sağlıklı. Bunda su içmek lezzetli. Bakırda pişen bir yemeğin tadına doymazsın. Eskiden Urfa\'da çok bağ bahçe vardı. Geceye kadar çalışırlardı. Şimdi onlar kalktı, millet bakıra dönüş yapıyor. İstanbul, Bursa, Ankara lokantalara gitmişiz, millete bakır serviste geliyor. Bakır oldu mu temiz ama alüminyum, çelik yaparsan kansere birebir. Bunu kullanırsan 1 sene gider, başka yerde 10 gün sürmez. Bizim kullandığımız dışarıdan geliyor, Türkiye\'de onu bulamazlar\" diye konuştu

\'BİZ ÖLDÜKTEN SONRA ARTIK YOK\'

İnsanların çok ucuz fiyatlara ellerindeki bakırı sattığını kaydeden Mustafa Usta, zamanla tekrar bakıra dönüşün başladığını ancak artık usta yetişmediğini söyledi. Kalaycı Mustafa Ozan, kendisinden sonra mesleği yapacak kimsenin kalmayacağını belirterek, \"Tava, tencere var, sarma- dolma olacak tabaklar var. Pilav leğenler var, büyük kazanlar var içinde pekmez, bastık olur. Onlar pahalı olur. Millet eskiden sattı 5-10 liraya, bundan kurtulalım dediler. Şimdi bir çelik kazan alıyor 70-80 liraya oysa 5 kuruş etmez. Biz öldükten sonra artık yok. Benim 1 kalfam var uğraştırmışım, 2 tanede öyle var başkada yok\" ifadelerini kullandı.

Kahve telvesinden yaptığı resimlerle sergi açtı

Edirne\'de atanamadığı için özel bir şirkette çağrı merkezinde çalışan resim öğretmeni Simge Akaret(28), içtiği kahve telvesinden kağıt üzerine yaptığı insan ve doğa resimlerlerinden oluşan bir sergi açtı.

Edirne\'de Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Öğretmenliği Bölümü\'nün 3 yıl önce mezun olan Simge Akaret, atanamadığı için özel bir şirketin çağrı merkezinde çalışmaya başladı. İşyerinde sürekli kalemle bir şey çizme gereği duyan Akaret,

kalite güvenliği açısından telefon, kalem gibi gereçlerin kullanımları yasak olması nedeniyle kağıt bardakta içtiği Türk kahvesi telvesini boya, tahtadan karıştırıcı çubuğunu da fırça olarak kullanıp resim yapmaya başladı. Kahve telvesiyle karalayarak başladığı resim çizme alışkanlığı daha sonra arkadaşları tarafından beğenilme nedeniyle Akaret, Atatürk başta olmak üzere sevdiği film afişlerini, sanatçıların portre resimleri ile kentte bulunan tarihi yapı ve doğa resimlerini tahta çubuk kullanarak çizmeye devam etti. Yaptığı 30\'dan fazla resimlerini kentte bulunan bir AVM\'de sergi olarak açan Simge Akaret, tek isteğinin mesleği olan resim öğretmenliğine atanmak.

Resim yapmayı çok sevdiği bu yüzden her an resim çizmek istediğini belirten Simge Akaret, içtiği Türk kahvesi telvesiyle resim yapmaya iş yerinde içtiği kahve sonrası başladığını söyledi. Resim çizmek için yasak olan kalem ve fırçanın yanında olmadığından kağıt üzerine kağıt bardak dibine çöken kahve telvesi ile fırça yerine tahta karıştırıcıyla başlayan Akaret, \"2015 yılında resim öğretmenliği bölümünden mezun oldum. Fakat atanamadım atanamayınca özel bir şirkette çağrı merkezinde çalışmaya başladım. Çalıştığımız şirkette kalite güvenliğinden dolayı telefon, kalem gibi bunları kullanamıyorduk, o yüzden bende ressam olduğum için can sıkıntısından biraz da sanatı bırakmamak adına bir takım taktikler geliştirdim. İçtiğim Türk kahvesinin telvesinden karıştırma çubuğunu fırça olarak kullanarak resimler yapmaya başladım\" dedi.

Kahve telvesinden insan doğa ve yapı resimleri yapan Akaret, yaptığı resimlerin çevresindekilerin beğenmesi nedeniyle sergi açmaya karar verdiğini söyledi. Akaret, \"Yaptığım resimler çevremdeki insanlar tarafından çok beğenildi. Bende yapmaya devam ettim. Atatürk başta olmak üzere sevdiğim sanatçılar Şener Şen, Kemal Sunal, Barış Manço, Cem Karaca, Türkan Şoray, gibi bir çok ünlünün portelerini yaptım. Ayrıca, İstanbul\'daki Galata Kulesi, Edirne Meriç ve Tunca nehirleri köprülerini kahve telvesiyle çizdim. Açtığım sergiyle daha çok kitleye ulaşmayı hedefliyorum\" dedi.

