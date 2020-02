DHA YURT BÜLTENİ-5

1)PKK SIĞINAKLARINDA SİLAH, MÜHİMMAT VE YAŞAM MALZEMESİ ELE GEÇTİ

DİYARBAKIR\'ın Lice, Kulp ve Silvan ilçelerinde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlarda PKK\'lı teröristlerce kullanıldığı tespit edilen 3 sığınıkta, silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı\'nca 19 Aralık\'ta Lice, Kulp ve Silvan ilçelerinde düzenlenen, jandarma komando timleri ve güvenlik korucularının katıldığı operasyonda PKK\'lı teröristlerce kullanıldığı belirlenen 3 sığınak bulundu. 7 odalı 200 metrekare genişliğinde, 3 odalı 120 metrekare genişliğinde ve 25 metrekare genişliğindeki sığınaklarda arama yapıldı. Aramalarda, 2 mavzer tipi uzun namlulu tüfek, mayın/EYP düzeneği, havan mühimmatı, 46 kilo amonyum nitrat, 37 büyük tüp, 5 küçük tüp, akü, güneş paneli, güneş enerjisi kazanı ve parçası, ampermetre, lazer mesafe ölçer, gizlenme ağı, terörist kıyafeti, tüplü ocak, tüplü fırın, 30 metre kablo ve çok sayıda pil ile yaşamsal gıda ve giyecek ele geçirildi. Sığınaklar, kontrollü şekilde patlatılarak imha edildi. Operasyon kapsamında, bölgede 110 kişinin de kimlik sorgusunun yapıldığı belirtildi.

2)TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS KAZA YAPTI: 2 ÖLÜ, 16 YARALI

NİĞDE’de tarım işçilerini taşıyan minibüs, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp, bir evin duvarına çarptı. Kazada, 2 kişi öldü, 16 kişi de yaralandı. Kaza, bugün sabah saatlerinde merkeze bağlı Gölcük beldesinde meydana geldi. Patates hasadında çalışan işçileri taşıyan Ahmet Bayram yönetimindeki 51 HF 111 plakalı minibüs, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp, bir evin duvarına çarptı. Kazada, işçilerden Songül Demirtaş ve Reyhan Dündar hayatını kaybetti. 16 işçi de yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

3)DEVRİM ŞEHİDİ KUBİLAY ANILDI

İZMİR\'in Menemen ilçesinde 88 yıl önce yobazlar tarafından katledilen Şehit Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay ve arkadaşları, düzenlenen törenle anıldı.

Yüzlerce İzmirli, devrim şehitlerini anmak için sabahın erken saatlerinde, Yıldıztepe\'de bulunan şehitliğe akın etti. Şehitliğe karanfiller bırakılarak, dualar okundu.

Menemen\'de 88 yıl önceki ayaklanmada Cumhuriyet karşıtı güçler tarafından şehit edilen Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay, Bekçi Hasan ve Şevki Bey için anma töreni düzenlendi. Yıldıztepe\'deki şehitlikte düzenlenen resmi törene Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, İzmir Vali Yardımcısı Nihat Kaynar, Menemen Kaymakamı Mustafa Özkaynak, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve eşi Türkegül Kocaoğlu, Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin, bazı CHP\'li milletvekilleri ile ilçe belediye başkanları katıldı. Yıldıztepe\'deki şehitlikte düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Şehit Asteğmen Kubilay Anıtı\'na çelenk bırakıldı. Kubilay Ailesi adına anıta Mustafa Fehmi Kubilay\'ın torunu Mustafa Kubilay da çelenk koydu. Daha sonra Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) adına konuşma yapan Topçu Yüzbaşı Özhan Oktay, \"Kubilay olmak, Cumhuriyet için gerekirse başını vermek ama asla boyun eğmemektir, asla eğilmemektir. Kubilay olmak karanlıklar yerine aydınlığı, doğmaların yerine bilimselliği ve akılcılığı seçmektir. Kubilay olmak dinin ve dini duyguların sömürülmesi değil, özgürce yaşaması, yaşatılmasıdır. Şehit Kubilay ve arkadaşları rahat uyusunlar, onların bize emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk devrimlerini koruyan Cumhuriyet gençliği görev başındadır\" dedi.

\'BİZE BIRAKTIĞINIZ MİRASA SAHİP ÇIKACAĞIZ\'

Daha sonra Anı Özel Defteri imzalandı. Defteri imzalayan Menemen Kaymakamı Mustafa Özkaynak, defterde yazılanları okudu. Özkaynak, şöyle dedi:

\"Menemen\'de genç Cumhuriyetin birer neferi olarak sizler, Cumhuriyete kast etmek isteyenlerin karşısına kahramanca çıkarak şehit oldunuz. Bu kahramanlığınız tarihimize ve yüce milletimizin kalbine altın harfler ile yazıldı. Şehadetleriniz ile bırakmış olduğunuz meşale, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da Türkiye Cumhuriyeti\'nin n önemli ilham kaynaklarında biri olmaya devam edecek. Yüce milletimiz, mukaddes vatanımızın bekası için, sizler gibi gözünü kırpmadan canlarını feda eden aziz şehitlerimizi hiçbir zaman unutmayacak. Bizlere emanet ettiğiniz kutsal mirasa, vatanımıza, şanlı bayrağımıza, Atatürk ilke ve inkılaplarına ilelebet sadakatle ve onurla sahip çıkacaktır. Aziz şehitlerimiz, bu vatan sizlere minnettardır.\"

Konuşmaların ardından, tören birliği tarafından saygı atışı yapıldı, ardından da hatıra fotoğrafı çekildi. Törende ayrıca, bu yıl 12\'ncisi düzenlenen Cumhuriyet Şehitleri Ulusal Koşusu\'nda dereceye girenlere ödülleri verildi. Protokol üyeleri daha sonra, şehitliği ziyaret ederek, burada dua okudu. Resmi törenler, şehitlerin mezarlarına karanfil bırakılmasıyla son buldu.

YÜZLERCE İZMİRLİ YÜRÜDÜ

Resmi törenlerin ardından, sivil toplum örgütleri, dernekler, siyasi parti ve vatandaşların katılımı ile Menemen İZBAN İstasyonu önünden, Yıldıztepe\'ye kadar \'Demokrasi ve Laiklik Yürüyüşü\' düzenlendi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, CHP İzmir milletvekillerinden Kani Beko, Bedri Serter, Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Süheyl Batum, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, üzerinde \'İrticaya geçit yok\' yazılı pankart ile birlikte yürüdü. Yüzlerce kişinin katıldığı yürüyüşte, \'Türkiye laikti laik kalacak\' sloganları atıldı. Yüzlerce kişi Yıldıztepe\'deki şehitliğe gelerek dualar okudu, karanfil bıraktı.

4)KÖYE İNEN TİLKİ, KEDİLERLE EKMEK KAPMA MÜCADELESİ VERDİ

ARTVİN\'in Yusufeli ilçesinde, doğal yaşam alanları karla kaplanan ve yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları köylere inmeye başladı. Yaylalar köyüne inen ve vatandaşlar tarafından beslenen bir tilkinin, kedilerle ekmek kapma mücadelesi görüntülendi.

Kaçkar Dağları eteğinde yer alan Yaylalar köyünde vatandaşlar evlerin çevresinde dolaşan bir tilki fark etti. İnsanlardan kaçmayan tilki ilgi odağı oldu. Köy sakinleri, yaklaşık 1 metreyi bulan kar kalınlığında yiyecek bulmakta güçlük çektiği için köye inen tilkiyi elleriyle besledi. Köyde dolaşan ve vatandaşların verdiği yiyecekleri yiyen tilki, bir süre yöre sakinlerinin kedileriyle ekmek kapma mücadelesi de verdi. Tilkinin kedilerle arasında geçen yiyecek kapma mücadelesi isee o anlara tanık eden köylüler tarafından cep telefonu kamerasınca görüntülendi.

5)ULUDAĞ\'DA HEM KAYAK, HEM MANGAL

ULUDAĞ’da kayak sezonun açılmasıyla birlikte Oteller Bölgesi yerli ve yabancı turist akınına uğradı. Ziyaretçilerin bazıları pistlere akın ederken bazıları ise bin 500 rakımda mangal yapmanın keyfini çıkardı. Bursa’nın ‘Beyaz Cenneti’ Uludağ’da hafta sonu yoğunluğu ağırlamaya devam ediyor. Havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesini fırsat bilen tatilciler kayak pistlerine akın etti. Yeni yıla sayılı günler kala bölgedeki hareketlilik de gözle görülür bir şekilde artış gösterdi. Kayak meraklıları pistlerdeki yerini alırken bazı vatandaşlar ise zirvede mangal keyfi yaptı. Kütahya’dan günübirlik olarak Uludağ’a gelen bir grup, bin 500 rakımlı Oteller Bölgesi’nde mangal yapmanın tadını çıkardı.

Uludağ’ın havasını solumak için sık sık Kütahya’dan Bursa’ya geldiklerini belirten Ahmet Doğru (21), “Arkadaşlarımla birlikte geldim. Eğlenmek ve kayak yapmak için geldik. Buraya gelmişken mangal yapmayı düşündük. Geçtiğimiz yıl da gelmiştim. Uludağ’ı çok seviyorum. Bu sene de geldim. İlerleyen yıllarda da gelmeye devam edeceğim. Kış döneminde her zaman buradayızö dedi. Uludağ’a her geldiklerinde mangal yaptıklarını söyleyen Ahmet Kormkaz (25), “Bugün teleferiğe bindim. Kayak yapmayı öğrenmeye çalıştım. Kar üzerinde mangal yaptık. Bizim için güzel bir gün oldu. Her yıl Uludağ’a geliyorum. Zaman buldukça gelmeye de devam edeceğimö ifadelerini kullandı.

6)MERSİNLİ ÖZGE, AVRUPA 3\'ÜNCÜSÜ OLDU

TÜRKİYE Tekvando Milli Takımı\'nın 14 yaşındaki sporcusu Özge Özbey, 29 Kasım-2 Aralık tarihleri arasında İspanya\'nın Valencia kentinde düzenlenen Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası\'nda 3\'üncü olarak bronz madalyaya uzandı.

Mersin\'de yaşayan Özge Özbey, Türkiye Şampiyonası\'nda şampiyonluğunu ilan ettikten sonra, 51 sporcunun birincilik mücadelesi verdiği İspanya\'nın yolunu tuttu. Valencia\'daki 3 maçını nakavtla kazanan Özge, yarı finalde Hırvat rakibi ile karşılaştı. 3-3 sona eren müsabakanın son bölümünde \'altın vuruş\' olarak adlandırılan, ilk hamleyi yapanın kazanacağı raundda rakibine puan veren Özge, turnuvadan 3\'üncülükle ayrılıp bronz madalya almaya hak kazandı.

Şampiyonanın ardından Mersin\'e dönerek, gelecek süreçteki turnuvalar için hazırlıklarını ara vermeden başlayan Özge, elde ettiği başarıyı anlattı. Tekvandoya 10 yaşında başladığını belirten Özge Özbey, \"Ailemin desteği ile kendimi korumak için Özgecan\'ın ölümü sonrası başladım. 25\'e yakın madalyam var. Türkiye Şampiyonası\'nda 8 maç yaparak 1\'inci oldum. Daha sonra seçmesiz Avrupa Şampiyonası\'na gittim. Buradaki 3 maçımı nakavtla aldım. Dördüncü maçımda altın vuruşla yenildim ve İspanya\'da yapılan Yıldızlar Avrupa Şampiyonası\'nda 3\'üncü oldum. Ülkemi temsil ettiğim için gururlu ve mutluyum. Bundan sonra ilk defa katılacağım Gençler Türkiye Şampiyonası\'nda birinci olmak istiyorum. Daha sonra Dünya Şampiyonası\'na katılıp ülkemi temsil ederek orada da birinci olmak istiyorum. Dünya Şampiyonası\'na tüm ülkeler katılacak ve ben de orada birinci olmak istiyorum\" dedi.

\'HEDEF 2024\'

Başarılı sporcunun antrenörü Ercan Aldemir ise hedeflerinin 2024 Olimpiyat Oyunları olduğunu dile getirerek, \"İspanya\'da yapılan Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası\'nda Özge büyük bir performans sergileyerek Avrupa 3\'üncüsü olma başarısını gösterdi. 2019\'da gençler kategorisinde yarışacak. Hedefimiz Türkiye birinciliği yine. Ülkemizi gençlerde Avrupa\'da ve dünyada temsil edeceğiz ancak koyduğumuz hedef Avrupa ve dünya değil, olimpiyatlar. Bir sporcunun en başarılı olabileceği hedef kriteri olimpiyatlar olduğu için çıtamızı yüksek tutuyoruz. Allah\'ın izni ile bu sporcularımızı Mersin\'den ülkemizi olimpiyatlarda temsil edecek puanları toplayıp, 2024 olimpiyatlarına çıkartacağız\" diye konuştu.

7)PARK HALİNDEKİ 22 ARACIN DİKİZ AYNALARINI KIRDILAR

ERZURUM\'da sabaha karşı 4 genç tarafından park halindeki 22 aracın dikiz aynaları kırıldı. Vatandaşın ihbarı üzerine polis zanlıları yakalayarak gözaltına aldı. Aynaları kırma anında yaralanan gençlerden biri tedavi için hastaneye götürüldü.

Olay bugün saat 04.00 sıralarında merkez Palandöken ilçesindeki Solakzade Mahallesinde meydana geldi. Sokak ve caddelerde park halinde bulunan yaklaşık 22 aracın dikiz aynaları, yaşları 15 ila 18 arasında 4 kişi tarafından kırıldı. Olayı gören bir vatandaşın ihbarı üzerine polis S.Y., M.E., A.T. ve M.C.\'yi kıskıvrak yakaladı. Camları kırarken yaralanan gençlerden bir de hastaneye götürüldü. Gençler ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Polisin bilgi vermesi üzerine sokağa çıkan araç sahipleri gördükleri manzara karşısında şaşkınlık yaşadı. Vatandaşlar, olayı yapan gençler hakkında şikâyetçi oldu. Olay yeri inceleme ekipleri de bölgede araştırma yaptı.

Gece duyduğu sesler üzerine balkona çıktığında 4 gencin otomobillerin camlarını kırarak gittiğini söyleyen Ergün Albayrak, \"Hemen 155 polis imdadı aradım. Onlarda gerekli bilgiler aldılar. Sanıyorum yakalamışlar. Yazık günah. Umarım gereken cezayı alırlar\" diye konuştu.

Sabah polislerin araması ile uyandığını belirten Hamit Erdem ise, \"Araçlarımızın başına geldiğimizde aynaların kırıldığını gördük. Polis parmak izlerini almış. Bende kırılan dikiz aynamı bantla yapıştırdım. Bunların yaptığına ne söyleyeyim. Yazık, günah. Milli servet. Gecemizi, gündüzümüze katıp bunlar için mi çalışıyoruz?\" dedi.

8)ÇALDIĞI KEPÇEYİ BOYAYIP SAHİBİNE SATMAYA KALKTI

ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde park halindeki kepçeyi çalıp, farklı bir renge boyayarak, sahibine satmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan Ali Sarıkaya, tutuklandı.

Manavgat ilçesi Evrenseki Mahallesi\'nde 30 Kasım günü, Mehmet Sürücüoğlu\'na ait park halindeki sarı renkli tekerlekli kepçe, çalındı. Sürücüoğlu, İlçe Jandarma Komutanlığı\'na başvurup, şikayetçi oldu. Jandarma ekipleri çalışmalarını sürdürürken, Mehmet Sürücüoğlu da kendi imkanlarıyla iş makinesini araştırmaya başladı.

Bir süre sonra Mehmet Sürücüoğlu\'nu arayan bir tanıdığı, kepçesinin sosyal medya üzerinden satışa çıkarıldığını söyledi. Mehmet Sürücüoğlu, kepçenin 3 fotoğrafıyla birlikte paylaşılan satış ilanında, \"2011 model, devri yok, satılık. Fiyatı 80 bin, pazarlık vardır. Aldığım şirket battı. Başka da bir şey sormayın. Ciddi alıcılar yazsın, boş muhabbete gerek yok\" yazdığını gördü.

Satıcıyla irtibata geçen Sürücüoğlu, kendisini Burdurlu bir iş adamı olarak tanıtıp, kepçeyi almak istediğini söyledi. Sürücüoğlu, satıcıyla görüşmek için Akseki ilçesine bağlı Hocaköy Mahallesi\'ne gitti. Burada iş makinesini inceleyen Sürücüoğlu, motor ve şase numaralarının yazılı olduğu plakaların söküldüğünü, kendi bildiği bazı izlerden kepçenin kendisine ait olduğunu gördü.

Mehmet Sürücüoğlu\'nun bilgi verdiği jandarma ekipleri, Ali Sarıkaya ile telefonla irtibata geçti. 20 Aralık Perşembe akşamı Hocaköy Mahallesi\'nde Ali Sarıkaya ile buluşan jandarma ekipleri, Sarıkaya\'yı gözaltına aldı. Beyaza boyanan iş makinesi ise Mehmet Sürücüoğlu\'nun personeline teslim edildi.

\'ADINI BİLMEDİĞİM KİŞİLERDEN ALDIM, 100 BİN LİRA VERDİM\'

Jandarmada işlemlerinın ardından adliyeye sevk edilen Ali Sarıkaya, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Ali Sarıkaya\'nın verdiği ifadede, kepçenin kendisine ait olduğunu ve 1 ay önce, bir arkadaşının aracılığıyla tanımadığı iki kişiden aldığını söyledi. Sarıkaya\'nın ifadesinde, \"İki şahsa 100 bin lira vermek suretiyle kepçeyi Manavgat\'ın Ilıca yol kavşağında tarihini hatırlamadığım bir gün aldım. Kepçeyi satın aldığım bu şahıslarla herhangi bir şekilde senet, sözleşme ve evrak yapmadık. Ben bu şahıslarla kepçeyi satın almak için 150 bin liraya anlaştım. Şahıslara iş makinesinin plakasını ve ruhsatını sorduğumda makinenin üzerinde tedbir olduğunu, benden aldıkları 100 bin lira ile tedbiri kaldırdıktan sonra bana 10 gün içerisinde satışını vereceklerini söylediler. Ben de o zaman kendilerine kalan 50 bin lirayı ödeyecektim\" dediği belirtildi.

\'SOSYAL MEDYADA İLAN VERENE ULAŞTIM\'

Mehmet Sürücüoğlu ise, kepçesinin çalınmasının ardından tanıdıkları herkese haber verdiğini belirterek, \"Daha önceden bizimle çalışan ve şimdi Adana\'da olan bir arkadaşımız beni arayarak, \'Ağabey, sizin kepçeyi beyaza boyamışlar ve sosyal medyada satışa çıkarmışlar\' dedi. Bunun üzerine sosyal medyada ilanı verene ulaştık\" dedi.

