DHA YURT BÜLTENİ -5

YALOVA\'DA 4.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM(EK)

İTÜ ÖĞRETİM ÜYESİ OKAN TÜYSÜZ: BU DEPREM MARMARA\'DA BEKLEDİĞİMİZ BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİ İLE ALAKALI DEĞİLDİR

Yalova Çınarcık merkezli 4.5 büyüklüğünde meydana gelen depreme ilişkin CNN Türk ekranlarında açıklama yapan İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz, \"17 Ağustos depremi sonrası Yalova açıklarına kadar kırılan Kuzey Anadolu fayının batısında özelikle Yalova\'dan İmralı Adası\'na kadar uzanan alanda bir stres birikimi, gerilme artışı var 17 Ağustos\'tan kaynaklanan. Bu deprem Marmara\'da beklediğimiz büyük İstanbul depremi ile alakalı değildir. 30 Kasım\'daki 4.2 depreminden sonra onu izleyen artçı depremler oldu giderek küçüldüler. Bu da aynı sistem içerisinde meydana gelen bir depremdir. Öncekinin artçısı veya öncüsü olarak sayılamayacak kadar birbirine yakın değerler. Ama bu bölgede stresin olduğunu burada bir takım küçük fayların da mevcut olduğunu zaten biliyoruz çalışmalarla. Buradaki kırılmamış fay boyuna baktığımız zaman 4\'ün üzerinde bir depremin olması gibi bir beklentimiz yok\" dedi. İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz, İstanbul\'da da hissedilen Yalova Çınarcık merkezli 4.5 büyüklüğünde meydana gelen depremi değerlendirdi.

\"BİR FAYIN KIRILDIĞI YERDE BİR DAHA YENİ BİR DEPREM OLMAZ\"

\"Bir fayın kırıldığı yerde bir daha yeni bir deprem olmaz\" diyen Tüysüz, \"17 Ağustos 1999\'da Kuzey Anadolu fayı üzerinde büyük bir deprem oluştu. Bu depremin sorumlusu olan fayın nereye kadar kırıldığı önemli bir tartışma konusu. Bu depremden sonra yapılan çalışmalarla bu fayın Yalova açıklarına kadar uzandığı burada kırılmasının sonlandığı ortaya kondu. Bu ne demek; bir fayın kırıldığı yerde bir daha yeni bir deprem olmaz. O kırıldıktan sonra uçlarında deprem olma olasılığı artar\" dedi.

\"YALOVA\'DAN İMRALI ADASI\'NA KADAR UZANAN ALANDA BİR STRES BİRİKİMİ, GERİLME ARTIŞI VAR\"

Tüysüz, \"17 Ağustos depremi sonrası Yalova açıklarına kadar kırılan Kuzey Anadolu fayının batısında özelikle Yalova\'dan İmralı Adası\'na kadar uzanan alanda bir stres birikimi, gerilme artışı var 17 Ağustos\'tan kaynaklanan. Bunu nereden biliyoruz; Buradaki çok sayıda küçük deprem takip edildiği zaman bugün deprem olan alanda bir yoğunlaşma olduğunu görüyoruz. Bu yoğunlaşma bir stres birikiminin olduğunu gösteriyor. Burada 4 büyüklüğünde, 4 buçuk büyüklüğünde, 5 büyüklüğünde depremler olağandır. Bunlar zaman içerisinde olabilir. Bunun arkasında bir takım artışlar gelecektir. Burada çok sayıda küçük faylar var bunların kırıldığını görüyoruz\" diye konuştu.

\"BU DEPREM MARMARA\'DA BEKLEDİĞİMİZ BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİ İLE ALAKALI DEĞİLDİR\"

Tüysüz, \"Bu deprem Marmara\'da beklediğimiz büyük İstanbul depremi ile alakalı değildir. 30 Kasım\'daki 4.2 depreminden sonra onu izleyen artçı depremler oldu giderek küçüldüler. Bu da aynı sistem içerisinde meydana gelen bir depremdir. Öncekinin artçısı veya öncüsü olarak sayılamayacak kadar birbirine yakın değerler. Ama bu bölgede stresin olduğunu burada bir takım küçük fayların da mevcut olduğunu zaten biliyoruz çalışmalarla. Buradaki kırılmamış fay boyuna baktığımız zaman 4\'ün üzerinde bir depremin olması gibi bir beklentimiz yok\" açıklamasında bulundu.

BÖLGEDEN GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

YALOVA,(DHA)

=======================

ALKOLLÜ YAKALANAN ADAY SÜRÜCÜ: BEN BİTTİM

Karabük\'te, 0.75 promil alkollü olduğu belirlenen aday sürücü Ahmet B.Ö.(18), ehliyetinin iptal edildiğini ve 1002 TL de ceza yediğini öğrenince arkadaşlarına, \"Ben bittim\" dedi.

Karabük Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri gece saatlerinde 100. Yıl Mahallesi\'nde alkol denetimi yaparken kontrol noktasından kaçan bir otomobilin peşine düştü. Polisten çok fazla kaçamayan sürücü, yaklaşık 500 metre mesafede otomobilini bırakarak kaçtı. Ruhsat sahibine kontrol noktasından kaçmak, trafiği tehlikeye düşürmek ve fenni muayeneden para cezası kesildi.

Kontrol noktasında durdurulan otomobilden arkadaşlarıyla inen aday sürücü Ahmet B.Ö.\'nün 0.75 promil alkollü olduğu belirlendi. Ahmet B.Ö., kendisine ceza yazan polise, \"Abi ne olacak şimdi?, ehliyetim gidecek mi? Yapmayın. Ben 2,500 TL bir daha mı vereceğim kursa.\" diye sordu. Ehliyetinin iptal edildiğini, 1002 TL ceza yediğini ve otomobilinde ehliyetli ve alkolsüz başka birine teslim edileceğini öğrenen Ahmet B.Ö, \"Geçmiş olsun. Yapacak bir şey yok. Ben bittim.\" dedi.

Başka bir aracın sürücüsü Zühtü D.(45)\'nin ise 1.30 promil alkollü olduğu belirlendi. Zühtü D. kendisine ceza yazan polise, \"Alkol alalı 2 saat kadar oluyor. Bir arkadaş yardıma çağırdı. Orada da 3 bira içtik.\" dedi. Zühtü D.\'nin ehliyetine 6 ay el konulurken, 1002 TL ceza kesildi. Otomobili ise arkadaşına teslim edildi.

KAHRAMAN GENCİN İSMİ PARKA VERİLDİ

Almanya\'nın Frankfurt kentindeki metro istasyonunda raylara düşen Alman vatandaşını kurtarmak isterken yaşamını yitiren 17 yaşındaki Mustafa Alptuğ Sözen\'in ismi, memleketi Aydın\'ın Nazilli ilçesinde parka verildi.

Almanya\'nın Frankfurt kentinde Ostendstrasse metro istasyonunda geçen ay meydana gelen olayda, raylara düşüp bayılan Alman vatandaşını kurtarmaya çalışan Mustafa Alptuğ Sözen, vagonun çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kahraman Türk genci Sözen, olay sonrası memleketi Aydın\'ın Nazilli ilçesinde toprağa verildi. Nazilli Belediyesi, kahraman gencin ismini, kentte yaptırdığı parka verdi.

Nazilli Belediye Başkanı MHP\'li Haluk Alıcık, Mustafa Alptuğ Sözen\'in babası Ejder Sözen, yakınları ile çok sayıda vatandaşın katılımıyla, \'Mustafa Alptuğ Sözen Meyve Bahçesi Parkı\' törenle hizmete açıldı. Toplam 6 bin 225 metrekare alana sahip, içinde yaklaşık 40 türden toplam 150 meyve ağacı bulunan parkın, 500 bin TL\'ye mal olduğu belirtildi.

Sözen\'in babası Ejder Sözen, \"başkanımız Haluk Alıcık\'a, oğlumun anısını yaşatmak adına verdiği sözü hemen yerine getirdiği için kendim ve ailem adına çok teşekkür ediyorum. Bir ay gibi kısa bir sürede parkı bitirerek oğlumun ismini bu meyve parkına verdi\" dedi.

Başkan Alıcık ise, \"Nazillili kahramanımız Mustafa Alptuğ Sözen kardeşimiz, Türk\'ün yardımseverliğini, hayatına mal olmasına rağmen herkese gösterdi. Burada anlamlı bir günde birlikteyiz. Dünyaya hoşgörüyle hükmetmiş bir milletin duruşunu, Mustafa kardeşimiz tüm Avrupa\'ya ve tüm dünyaya gösterdi. Onun bu kahramanlığını unutturmamak ve ailesinin acısını hafifletmek için böyle bir düşüncemiz oldu. Allah rahmet eylesin\" dedi.

12 YILDIR YAREN GECESİ DÜZENLEYİP, İLÇE KÜLTÜRÜNÜ YAŞATIYORLAR

AFYONKARAHİSAR\'ın Sandıklı ilçesinde çoğunluğu esnaftan oluşan 30 kişilik grup 12 yıldır Yaren Gecesi adı altında düzenledikleri programlarda ilçeye özgü halk oyunları, orta oyunları ve kılıç kalkan gösterilerini yaşatmaya çalışıyor.

Sandıklı\'da 2006 yılında çoğunluğu esnaftan oluşan bir grup \'Sandıklı İlçesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Yaşatma Derneği\' çatısı altında bir araya geldi. Afyonkarahisar ve Sandıklı bölgesinde Gezek kültürü kapsamında daha önce mahalle ve köy odalarında yöresel oyunların sahnelendiği kültürü yaşatmak isteyen dernek üyeleri, \'Yaren Gecesi\' dedikleri bir program düzenlemeye başladı. Yaren Gecesi\'ni rahat ve kültürel bir mekanda sergilemek isteyen dernek üyeleri ilçede tarihi bir evi satın alarak kendi imkanlarıyla restore ettirdi. \'Sandıklı Kültür ve Sanat Evi\' adı verilen mekanda ahşap oyma, ahşap işleme gibi birçok faaliyet de yürüten dernek üyeleri, 12 yıldır düzenledikleri \'Yaren Gecesi\'nde ilçenin kültürünü yaşatmaya çalışıyor.

İLÇENİN TANITIMINA KATKI SUNUYOR

Ekimde başlayıp nisan ayında sona eren dönemde her hafta cumartesi gecesi; Türkiye\'nin değişik il ve ilçelerinden misafirlerine Yaren Gecesi düzenleyen dernek üyeleri, ilçeye özgü halk oyunları, orta oyunları ve kılıç kalkan gösterileriyle konuklarını eğlendirirken, yöresel türküleri ve konuklarına hediye ettikleri yöresel ürünlerle de ilçenin tanıtımına katkı sunuyor. Konuklara ikram edilen saç yemeği, yöresel bükme ve közde pişirilen Türk kahvesi ise damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor.

\"KÜLTÜRÜMÜZÜ KORUMAK ÜZERE KURDUK\"

Yaren\'in kelime anlamının \'dost\' ve \'arkadaş\' olduğunu söyleyen Yaren Çavuşu Ahmet Nayan, \"Bizler bir avuç gönüllü insan 2006 yılında bir araya gelerek dernek kurduk. Derneğimizin adı Sandıklı İlçesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Yaşatma Derneği. Adından da anlaşılacağı üzerine kültürümüzü korumak üzere kurduk. Somut ve somut olmayan olmak üzere iki tür kültür vardır. Somut kültür evler, hanlar, hamamlar ve camiler gibi, somut olmayan kültür de Yaren Gecelerinde yaptığımız oyunlardır. Yaren kültürü ufak tefek nüans değişiklikleriyle günümüze kadar gelmiştir. Bizim amacımız da büyüklerimizden aldığımız bu kültürü bir sonraki kuşağa aktarabilmektir. Biraz da gençleri kahve köşesinden kurtararak yetiştirmek amaçlı bir çalışma. Yaren sadece eğlence geceleri değil bir ders verir niteliktedir\" dedi.

\"PROGRAMIMIZ YAKLAŞIK 3 BUÇUK SAAT SÜRER\"

Yaren Gecesi hakkında da bilgi veren Ahmet Nayan, \"Yarenler 24 kişiden oluşur. Her biri bir oğuz boyunu temsil eder. Bir ağa bir de çavuşu vardır. Duayla gecemizi açarız. Arkasından Sandıklı\'ya mahsus halk oyunları, türküler, televizyon çıkmadan önce mahalle ve köy odalarında oynanan seyirlik oyunlar, 2 bin yıllık tarihe sahip olduğumuz kılıç kalkan gösterimiz vardır. Yemek ikramımız vardır. Yemekten önce elleri yıkatırız. Yemekten sonra kahve ikramımız vardır. Yaren meclisine gelen konuklarımızı orta oyunlara alırız. Başarılı olanlara yöresel hediyelerimiz vardır. Başarısız olanlara da küçük cezalarımız olur. Programımız yaklaşık 3 buçuk saat sürer\" diye konuştu.

\"AMACIMIZ YAREN KÜLTÜRÜNÜ GÖRMEK\"

Denizli\'den Yaren Gecesi\'ne katılan Türker Özden, \"2014 yılından beri bu geceye geliyoruz. Denizli\'den kültür etkinliği olarak geliyoruz. Çocuklarımız da bunu görsün istiyoruz. Her sene ekibimizde değişiklikler oluyor. Amacımız Yaren kültürünü görmek. Geçmiş zamanlarda insanlar nasıl vakit geçiriyorlarmış, kültürleri nasılmış, bunları görmek\" dedi.

\"YAŞATILMASI GEREKEN BİR KÜLTÜR\"

Bir başka konuk Zeki Özben de \"Yaren Gecesi bizim geçmişimizi, kültürümüzü yansıtan güzel bir görsel. Geçmişimizi en iyi şekilde yansıtıyor. Bizim yaşlardaki ve orta yaşlardaki insanların özlemi daha çok artıyor. Hakikaten sürekli yaşatılması gereken bir kültür\" diye konuştu.

GEZGİNLERİN YENİ TRENDİ VAN GÖLÜ EKSPRESİ

VAN Gölü Ekspresi gezgincilerin yeni gözdesi oldu. Ankara\'dan hareket ederek Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Malatya, Elazığ ve Muş güzergahını izleyip Bitlis\'in Tatvan ilçesine gelen Van Gölü Ekspresi\'nin yolcuları sefer sırasında eğlenceli anlar yaşadı.

Kış aylarının sosyal medyadaki seyahat trendi Doğu Ekspresi\'yle Kars yolculuğunun ardından yeni bir turizm atağına geçen ve gençlerin gözdesi olarak tanımlanan Van Gölü Ekspresi, Ankara İstasyonu\'ndan hareket ederek Kırıkkale, Kayseri, Malatya, Elazığ, Muş ve son olarak Bitlis\'in Tatvan ilçesine 24 saat süren keyifli bir yolculuğun ardından dün akşam saatlerinde ulaştı. Van Gölü Ekspresi\'yle seyahet eden gençler, sefer sırasında eğlenceli bir yolculuk geçirdiklerini ifade etti.

Van Gölü Ekpresi ile Tatvan\'a gelen Büşra Kaya (23), tek hayalinin Van Gölü Ekpresi ile Türkiye\'yi gezmek olduğunu, bu hayalini gerçekleştirmek için Bitlis\'in Tatvan ilçesine geldiğini söyledi. Kaya, \"Ben Türkiye\'yi gezme hayalimi gerçekleştiriyorum. Bugüne kadar 20\'inin üzerinde ili gezdim. Van Gölü Ekspresi benim için de yeni bir deneyim. Anadolu insanını ve yaşadığım ülkeyi tanımak ve tecrübe etmek amacıyla bu yolculuğa çıktım. Sonuçta Türkiye olarak bir millet ve bir bütünüz. Farklı bölgelerde birbirimizden uzak yaşıyor olsak bile, birbirimizin kültürünü tanımak hepimizin boynunun borcu olduğunu düşünüyorum. Van Gölü Ekspresi\'ni kesinlikle herkese tavsiye ederim. Konfor ve alan yeterliliği açısından çok güzel. Özellikle üniversite çağındaki arkadaşlarımızın mutlaka ve mutlaka Van Gölü Ekspresi\'nde yolculuk yapmalarını öneriyorum\" dedi.

Geziye katılan Sultan Dalyan ise İzmir\'de yaşadığını, Van Gölü Ekpresi ile yolculuk yapmak için uçakla Ankara\'ya gittiğini söyleyerek, \"Bu kez bir doğu turu yapalım dedik. Doğu Ekspresi\'nin ne kadar popüler olduğunu gördük. Ancak Doğu Ekspresi\'ne bilet bulamadık. Tesadüfen Van Gölü Ekspresi\'ne bilet bulduk. 3 günlük bir tatil planladık. İzmir\'den Ankara\'ya uçakla geldik. Buradan Van Gölü Ekspresi ile Tatvan\'a ve Van\'a gideceğiz. Burada rezervasyonlarımızı yaptık. Van\'da Akdamar adasını ziyaret edeceğiz. Kedi Evi, Muradiye Şelalesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve Van kahvaltısını merak ediyoruz. Buradan da Uçakla İzmir\'e döneceğiz\" diye konuştu.

Van Gölü Ekspresi ile 24 saat yolculuk eden yolcular, burada kendilerini bekleyen araçlarla bölgedeki turizm bölgelerine götürüldü

ALAŞEHİR\'DE CAN DOSTLARI SOĞUKTA UNUTULMADI

Manisa\'nın Alaşehir Belediyesi, ilçedeki tüm parklara kedi ve köpek evleri yapıp yerleştirmeye başladı.

Alaşehir Belediyesi, havaların her gün biraz daha soğuduğu bugünlerde sokak hayvanları için harekete geçti. İlk etapta 50 kedi, 70 ise köpek evi yapılarak kentteki parklara yerleştirilmeye başlandı. Ayrıca yiyecek ve su bölümleri bulunan hayvan beslenme noktaları da barınakların yanına yerleştirdi. Bazı barınakların yanında ayrıca yiyecek ve içecek yerinin bulunduğu belirtildi. Beslenme noktaları ve kedi evlerinin, görevliler tarafından her gün düzenli kontrol edileceği kaydedildi.

Alaşehir Belediye Başkanı MHP\'li Ali Uçak, \"İnşallah tüm mahallelerimizde önümüzdeki günlerde hem kedi hem köpek evlerinin montajları tamamlanacak. Montajlar tamamlandığında 350 kedimiz ve 70 köpeğimizin konaklayacağı evlerimizin düzenli mama kontrolleri ise görevlilerimiz tarafından yapılacak. Tabii kuşlarımızı da unutmadık. Yaptığımız kedi evlerinin çatılarına onlar için yem bölmeleri monte ettik\" dedi. Alaşehirlilerden artan yemeklerini sokak hayvanları ile paylaşmalarını istedi.

DHMİ İŞLETTİĞİ HAVALİMANLARINDA DIŞ HAT YOLCU BAŞINA GÜVENLİK ÜCRETİ ALACAK

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ), işlettiği havalimanlarından dış hat uçuşlarında 1 Ocak 2019 yılından itibaren, her bir yolcu başına \"1 ile 3 euro\" arasında güvenlik ücreti alacak.

Yolcu güvenlik ücreti, hava yolu taşıyıcıları tarafından DHMİ\'ye ödenecek. Havayolu şirketlerinin bilet fiyatlarına ücreti yansıtması bekleniyor. Ücretlendirmede; hava taşıyıcıları ya da anlaşma yaptıkları yer hizmet kuruluşlarının DHMİ\'ye vereceği Yolcu ve Yük Bildirimi veya diğer ilgili belgelerdeki beyanları esas alınacak. Adana, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Kayseri ve Trabzon havalimanlarındaki dış hat yolcusu için belirlenen güvenlik ücreti her bir yolcu başına 3 euro olarak belirlendi.

Dış hat uçuşlarında 1 euro alınacak havalimanları şöyle

Adıyaman, Ağrı, Amasya Merzifon, Balıkesir Koca Seyit, Batman, Bingöl, Bursa Yenişehir, Çanakkale, Denizli Çardak, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Kapadokya, Kars, Kastamonu, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Muş, Ordu Giresun, Samsun Çarşamba, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa GAP, Şırnak, Tekirdağ Çorlu, Tokat, Uşak, Van ve yıl içinde dış hat trafiğine açılacak havalimanları için ise dış hat yolcuları için 1 euro olarak ücretlendirildi.

2019 otopark tarifesi de belli oldu

Havalimanlarında DHMİ tarafından kiraya verilen / işletilen otoparklarda uygulanacak 2019 tarifesi de belirlendi.

Adana ve Trabzon Havalimanları Otopark Tarifesi şöyle:

Otomobil, Pikap, Minibüs: 0-1 saat 11.50 TL, 1-3 saat 7 TL, 3-6 saat 24 TL, 6-12 saat 26.50TL, 12-24 saatleri 37 TL

Midibüs, Otobüs, Kamyon, Kamyonet:0-1 saat 17 TL,.1-3 saat 24 TL,.3-6 saat 30 TL,.6-12 saat 37TL,.12-24 saat 50.50 TL

Motor, Motosiklet: 0-1 saat 5.50 TL, 1-3 saat 8.50 TL, 3-6 saat 11 TL, 6-12 saat 12 TL, 12-24 saat 18.50 TL

Erzurum, Gaziantep, Batman, Denizli Çardak, Diyarbakır, Elazığ, Hatay, Kars, Kayseri, Konya, Malatya, Mardin, Ordu Giresun, Samsun Çarşamba, Sivas, Şanlıurfa GAP ve Van Havalimanları Otopark Tarifesi:

Otomobil, Pikap, Minibüs: 0-1 saat 8.50 TL, 1-3 saat 9.50 TL, 3-6 saat 12 TL, 6-12 saat 17 TL, 12-24 saatleri 24 TL

Midibüs, Otobüs, Kamyon, Kamyonet: 0-1 saat 9.50 TL,.1-3 saat 11.50 TL,.3-6 saat 17 TL,.6-12 saat 24 TL,.12-24 saat 32 TL

Motor, Motosiklet: 0-1 saat 4 TL, 1-3 saat 5.50 TL, 3-6 saat 6 TL, 6-12 saat 9 TL, 12-24 saat 11.50 TL

Diğer Havalimanları Otopark Tarifesi:

Otomobil, Pikap, Minibüs: 0-1 saat 5.50 TL, 1-3 saat 8.50 TL, 3-6 saat 9.50 TL, 6-12 saat 15 TL, 12-24 saatleri 18.50 TL

Midibüs, Otobüs, Kamyon, Kamyonet:0-1 saat 8.50 TL, 1-3 saat 9.50 TL, 3-6 saat 16 TL, 6-12 saat 18.50 TL, 12-24 saatleri 24 TL

Motor, Motosiklet: 0-1 saat 3 TL, 1-3 saat 4 TL, 3-6 saat 5 TL, 6-12 saat 7 TL, 12-24 saatleri 9.50 TL

Otoparklara kimler ücret vermeyecek

Otoparktan zorunlu giriş yapılarak terminale geçilebilen havalimanlarında, otoparkta ilk 15 dakika ücretsiz. Kapalı otoparklarda tarifenin yüzde 20 fazlası uygulanır. Otomatik giriş - çıkış araç tanıma sistemi bulunan otoparklarda, sistemdeki giriş çıkış saatlerine göre park ücreti alınır. Otomatik giriş - çıkış sistemi bulunmayan otoparklarda, çıkışta otopark kartını / fişini ibraz etmeyerek aynı gün giriş çıkış yapan araçlardan, park süresine bakılmaksızın 12-24 saatlik park ücreti alınır. Otopark işletmecileri; DHMİ\'ye bilgi verilmesi kaydıyla ücretsiz uygulama ya da tarifede indirim yapabilirler. 24 saati aşan parklamalarda; tam günler için tablolardaki tam gün (12-24 saat) ücreti, geriye kalan saatler için ise; tam gün ücretinin 24\'e bölünmesiyle bulunan saatlik ücretin, artık saat süresiyle çarpılmasıyla hesaplanacak tutar alınır. Devlet Personel Başkanlığının \"Devlet Teşkilatı Bilgi Bankasındaö listelendirilmiş olan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli kurumlar, düzenleyici ve denetleyici kuruluşlar, sosyal güvenlik kurumları, mahalli idareler ve 5018 Sayılı Kanun dışında kalan özel bütçeli kuruluşların (hizmet satın alma yoluyla kiralanan araçları dahil) araçlarına (azami 8 saat süre ile) Kordiplomatik plakalı araçlara (bir saate kadar), Engelli ve gazilerin belgelerini ibraz etmeleri kaydıyla kullandığı / bulunduğu araçlara (her defasında azami 15 güne kadar), 1. dereceden şehit ailelerinin özel araçlarına (her defasında azami 15 güne kadar), DHMİ personelinin kullandığı özel araçlara, DHMİ tarafından işletilen otoparkları kullanan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü personelinin özel araçlarına tarife uygulanmayacak.

