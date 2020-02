DHA YURT BÜLTENİ-5

1)FIRAT\'IN DOĞUSUNA YÖNELİK OPERASYON HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

ÖSO GÜÇLERİNİN, OPERASYON BÖLGESİNE SEVKİYATI YAPILDI

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan\'ın Fırat\'ın doğusunun teröristlerden temizlenmesine yönelik harekat düzenleneceği yönündeki açıklamaların ardından sınır hattının yanı sıra Suriye\'deki ÖSO güçleri de hazırlıklarını tamamlayıp operasyon bölgesine sevk edildi. Görüntülere göre, ÖSO askerlerinin otobüslerle, üzerlerinde otomatik tüfeklerin bulunduğu arazi araçlarının da TIR\'larla sevkiyatı yapıldı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye\' nin batısının Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytindalı operasyonlarıyla terör örgütlerinden temizlenmesinden sonra , doğusuna yönelikte harekat düzenleneceği açıklaması yaptı. Bu açıklamadan sonra Suriye sınır hattında yaşanan TSK\'nın sevkiyatlarıyla yaşanan hareketlilik Suriye topraklarında da sürdü. Özellikle Cerablus ile farklı bölgelerde bulunan ÖSO güçleri, terör örgütü kontrolünde bulunan Ayn el-Arab kırsalına kaydırıldı.ÖSO güçlerinin sevkiyatı da görüntülere yansıdı. Görüntülere göre, ÖSO askerlerinin otobüslerle, üzerlerinde otomatik tüfeklerin bulunduğu arazi araçlarının da TIR\'larla sevkiyatı yapıldı.

2)KAYSERİ\'DE 15 MEHMETÇİĞİN ŞEHİT OLDUĞU CANLI BOMBA SALDIRISININ 2.YILDÖNÜMÜNDE HÜZÜNLÜ ANMA

KAYSERİ\'de PKK\'lı Çektar kod adlı canlı bombanın, 1. Komando Tugayından çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsünün , ERÜ kampusu önündeki otobüs durağında kendini ve kullandığı hafif ticari aracı patlatmasıyla 15 Mehmetçiğin şehit oluşunun 2.yıldönümünde, anma töreni yapıldı. Otobüs durağındaki anmaya, olaydan yaralı olarak kurtulan gaziler şehitlerin yakınları , tugayda daha önce görev yapan silah arkadaşları katıldı. Talas Bulvarında Mehmetçiklerin şehit olduğu durağın önünde STK temsilcileri ve Kayserili gençler ellerindeki Türk bayrakları kafalarında mavi komando bereleriyle günün erken saatlerinden nöbet tuttu. Daha sonra 1. Komando Tugayı Köşk kışla önünde buluşan Erciyes Mavi Kartallar Derneği üyesi eski askerler, Türkiye Harp Malülü Gaziler,Şehitlerin dul ve yetimleri Derneği Kayseri Şubesi üyeleri ellerinde Türk bayrakları ve bir çelenkle birlikte otobüs durağına geldi. Burada saygı duruşu, İstiklal marşının ardından hain saldırıda yaşamını yitirerek şehit olan komandolar için dua edildi, isimleri tek tek okundu. İstanbul\'dan gelerek anma törenine katılan Erciyes Mavi Kartalları Derneği üyeleri adına başkan Erkan Hiçyılmaz \" 2 yıl önce burada 15 silah arkadaşımızı hain terör saldırısında yitirdik. Kendilerini anıyor ve unutmuyoruz.1. Komando Tugayında daha önce görev yapan asker, subay, astsubay ve uzmanlar olarak, her yıl Kayseri\'de buluşacağız\" dedi. , Türkiye Harp Malülü Gaziler,Şehitlerin dul ve yetimleri Derneği Kayseri Şubesi Başkanı Yıalmaz Uçkan\'da \" Terör olayının meydana gelmediği Kayseri, geçtiğimiz 17 Aralık 2016\'da terör örgütü tarafından özellikle seçildi. O hainler şunu bilsinki bu tür saldırılar milletimizi birbirne daha çok yaklaştırmakta bu gün olduğu gibi kenetlemektedir. Şehitlerimizi rahmetle, saygıoyla anıyor, bu hain saldırıda gazi olan kardeşlerimize uzun ömürler diliyoruz\"şeklinde konuştu.

Anma töreni sırasında Talas bulvarının gidiş istikameti trafiğe bir süre kapatılırken,2 yıldan beri durakta Türk bayrağıyla nöbet tutan Fevzi Kurtoğlu\'da, şehitlerin can verdiği Komandolar Durağı adı verilen durağının yanındaki Erciyles Üniversitesinin tel örgülerinin üzerinde şehitlerin isim ve fotoğraflarının bulunduğu birer Türk bayrağı astı. Şehit aileleri de durağa mavi bere ve çicek bıraktı. Anmaya katılanlar \" Kahrolsun PKK \", \" Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez \" sloganları attı

3)ADIYAMAN\'DA SAĞANAK HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Adıyaman\'da dün akşam saatlerinde başlayan ve devam eden sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kentte dün başlayan, gece şiddetini artıran yağmur, cadde ve sokakları göle çevirdi. Sabah saatlerinden itibaren sokağa çıkan vatandaşlar, suyla kaplı yollardan geçmekte zorlandı. Adıyaman Belediyesi tarafından oluşacak olası su baskınlarına karşı vatandaşları anonslar ile uyardı. Trafik polisleri ise sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılardı bulundu.

4)BİTLİS\'TE, VEDAŞ EKİPLERİNİN ZORLU KIŞ MESAİSİ

BİTLİS\'in Adilcevaz ilçesinde, Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) ekipleri, bölgedeki kar ve tipiye rağmen devrilen elektrik direklerini onarmak için büyük çaba sarf ediyor. Ekipler, kar nedeniyle yolu kapanan bir köye, devrilen elektirk direği yerine dikilecek olan direği omuzlarında taşıyarak, ulaştırdı.

Adilcevaz\'da etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle başta köyler olmak üzere pek çok yerde elektrik arızası yaşanıyor. VEDAŞ ekipleri de arızaları gidermek için zorlu uğraşlar veriyor. Ekipler, ilçeye 28 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bin 300 rakımlı Aydınlar Beldesi\'ne bağlı Kışıklı Mahallesi\'nde fırtına nedeniyle devrilen elektrik direklerini onarmak için zorlu bir mücadele verdi. . Araçların çıkamağı noktalara zaman zaman yürüyerek giden ekipler, direkleri omuzlarında taşımak zorunda kaldı. Devrilen elektrik direkleri yeni direkler ile değiştirlerek, köye enerji verdi.

5)KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ ANLAŞILAMAYAN HASTANIN ÖLÜMÜNE SORUŞTURMA

BARTIN Devlet Hastanesi\'nin acil servisinde kalp krizi geçirdiği doktorlar tarafından anlaşılamayan ve 7 saat sonra kardiyoloji uzmanı tarafından tespit edilince sevk edildiği Karabük\'teki özel hastanede hayatını kaybeden Sakinur Çıvak\'ın(57) ölümü üzerine, Zonguldak\'ta yaşayan avukat oğlu hukuk mücadelesi başlattı. Hastane yönetimi konuyla ilgili idari soruşturma başlatırken, Cumhuriyet Başsavcılığı ise sorumlular hakkında soruşturma açmak için Bartın Valiliği\'nden izin istedi.

Evli ve 3 çocuk annesi Sakinur Çıvak, 2 Ekim gecesi Bartın Devlet Hastanesi\'nin acil servisine göğüs bölgesinde şiddetli ağrı ve yanma şikayetiyle başvurdu. Sakinur Çıvak, iddiaya göre görevli doktor tarafından endişe edilecek bir şey olmadığı söylenerek ağrı kesici ve alerjik ilaçlar verilerek 7 saat acil servis müşahede odasında bekletildi. Bu sürede çekilen EKG\'lerde de Sakinur Çıvak\'ın kalp krizi geçirdiği anlaşılamadı. Sabah hastaneye gelen kardiyoloji uzmanı Sakinur Çıvak\'ın kalp krizi geçirdiğini tespit ederek acil olarak ambulansla Karabük\'te ki özel hastaneye sevk etti. Durumu daha da kötüleşen Sakinur Çıvak, özel hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ TESPİT EDİLEMEDİ

Sakinur Çıvak\'ın Zonguldak\'ta yaşayan avukat oğlu Soner Çıvak, annesinin ölümünde acil servis doktoru Y.H. ve ilgili personelin eksik tedavi uyguladığını, çekilen EKG\'lerde kalp krizini tespit edemedikleri gerekçesiyle Bartın Cumhuriyet Savcılığı\'na suç duyurusunda bulundu. Soner Çıvak, avukatı aracılığıyla savcılığa sunduğu dilekçede, \"Acil servis doktoru tarafından hasta yakını olarak yanında bulunan hastanın eşi ile yanında bulunan diğer yakınlarına hastanın endişe edilecek bir şeyi olmadığı beyan edilmiş, kalp krizine yönelik hiçbir müdahale yapılmamıştır. En az 3 kez kan testi ve 3 kez EKG çekilmesi gerekirken acil servis doktor ve çalışanlarının hastanın geçirdiği kalp krizinden bihaber şekilde diğer işlerine devam etmişler, hasta müşahede odasında adeta kaderine terk edilmiştir. Saat 02.27 de 07.00\'de hasta yakınlarının tepkisi üzerine çekilen EKG ve kan testinde kalp krizi geçirdiği belliyken yine ilgililer tarafından kalp krizi tespit edilememiştir. Müvekkilimin annesinin hayatını kaybetmesinde ihmaller zincirinin sebep olduğu açıkça ortadır.\" denildi. Bartın Cumhuriyet Savcılığı, Sakinur Çıvak\'ın ölümüyle ilgili ihmali olan sağlık personelinin tespiti hakkında soruşturma açmak için Bartın Valiliği\'nde izin istedi. Bartın Devlet Hastanesi de Sakinur Çıvak\'ın ölümüyle ilgili idari soruşturma başlattı.

\'ANNEMİN ÖLÜMÜNE SEBEP OLDULAR\'

Soner Çıvak, annesinin ölümünden acil serviste görevli doktor ve sağlık personelinin ihmali olduğunu söyledi. Bartın Valiliği\'nden soruşturma izninin beklendiğini belirten Soner Çıvak, şöyle dedi:

\"Annem saat 02.17\'de Bartın Devlet Hastanesi\'ne giriş yaptı. Giriş yapılmasıyla birlikte görevli doktor tarafından kan tahlili ve EKG\'si istendi, ancak sonrasında acil bölümünde yer alan acil müşahede odasına alındı. 02.27\'de çekilen EKG\'sinde tarafımızca yapılan araştırmada kalp krizinin görüldüğü tespit edilmiş ayrıca saat 04.00\'da yapılan kan tahlilinde yine kalp krizi belirtileri açıkça görülmektedir. EKG ve kan tahlili sonuçlarının sağlık personeli tarafından anlaşılmaması kabul edilemez. Buna rağmen yine 07.00\'de tekrar yapılan EKG ve kan tahlilinde kalp krizinin net şekilde gözükmesine rağmen yine görevli doktorlar tarafından hiçbir işlem yapılmamıştır. Saat 09.20\'de hastaneye gelen kardiyoloji uzmanının tarafından kalp krizi olduğu tespit edilmesiyle annemin hemen sevki gerçekleştirildi. Biz burada acil serviste ihmali olan doktor ve diğer sağlık görevlilerinden şikayetçiyiz. 1 dakikanın bile hayati önem taşıdığı kalp krizi teşhisinde, tüm tahlillere rağmen 7 saat acı içinde kalp krizi geçirdiği anlaşılamayan annemin ölümüne bu ilgililer sebep olmuştur.\"

6)\'TALİH KUŞU’ SAYESİNDE CİROSUNU İKİYE KATLADI

ADANA’da seyyar milli piyango bileti satıcısı Halit Akdeniz, tezgahına ayağından iple bağladığı beyaz güvercin sayesinde günlük cirosunu 500 TL\'den, bin TL\'ye yükselttiğini söyledi.

Tarihi Büyüksaat çevresinde bugüne kadar yaklaşık 1 milyon TL değerinde ikramiye dağıttığını belirten Halit Akdeniz(57), büyük yılbaşı ikramiyesi olan 70 milyon TL’yi hayal eden vatandaşları ilginç bir yöntemle tezgahına çekti. Kuş pazarından satın aldığı beyaz bir güvercini ayağından iple tezgahına bağladı.

‘Talih Kuşu’nu tezgahına koymadan önce günde 500 TL\'lik satış yaptığını aktaran Akdeniz, “Kuş pazarından aldığım talih kuşu sayesinde şu anda bin lira civarında satış yapıyorum. Günde 40 ila 50 bilet satıyorum. Vatandaşlar gelip güvercini seviyor. Kuşun pislediği biletin uğur getireceğini düşünüp, o bileti alıyorlarö diye konuştu.

7)SIRAYLA HER GÜN 3 ÖĞÜN YEMEK YAPIYORLAR

BALIKESİR\'in Gömeç ilçesi Hacıhüyesinler Mahallesi’nde yaklaşık bir asırdır devam eden ‘Gezek’ geleneği ile köyde yaşayan aileler, sırayla her gün 3 öğün yemek yapıyor. Geçmişte köyden geçen yolcular için yapılan yemek, şimdilerde ise yaşlı ve muhtaçlara dağıtılıyor. Gömeç ilçesine bağlı kırsal Hacıhüseyinler Mahallesi\'nde ‘Gezek’ geleneği yaklaşık bir asırdır devam ediyor. 550 haneli ve bin 300 nüfuslu mahallede, aileler her gün sırayla sabah, öğlen ve akşam olmak üzere 3 öğün yemek hazırlıyor. Günün 3 öğün yemeği, 3 farklı aile tarafından yapılıyor. Her aileye yılda 2 kez yemek sırası geliyor. Hazırlanan yemekler mahalledeki caminin altında yer alan köy odasına getiriliyor. Köye gelen misafirler burada yemek yiyor. Son dönemde mahalleye gelen misafir sayısı azalmış olsa da, gelenek devam ettiriliyor. Yemekler yaşlı ve ihtiyaç sahiplerine ikram ediliyor. Mahalle sakinleri geleneği uzun yıllar devam ettirmekte kararlı olduklarını söylüyor.

‘GELENEĞİMİZİ DEVAM ETTİRMEK İSTİYORUZ’

\'Gezek\' geleneğinin dedelerinden günümüze ulaştığını anlatan Muhtar Musa Sarı, \"Bizim bu \'Gezek\' dediğimiz gelenek nedeniyle sabah, öğlen, akşam 3 öğün yemek çıkmaktadır. Hazırlanan yemeğimizi, köyümüze gelen misafirlerimize ikram ediyoruz. Misafir olmadığı zamanlar köyümüzün garibanı, yaşlısı gezek yemeğinden sebeplenmekte. Geleneği devam ettiriyoruz ve mutluyuz. Türkiye’nin her yerinde bu geleneğin olmasını istiyoruz\" dedi.

‘KEŞKE TÜRKİYE’NİN HERYERİNE YAYILSA’

Mahalleye yeni atanan İmam Muhammed Günay da \"Çok güzel bir gelenek. Keşke Türkiye’nin her yerine bu gelenek yayılsa\" diye konuştu. Mahallenin yaşlılarından Mehmet Sarıbaş yemekten bazen kendilerinin de yediğini belirterek, \"Yapanlardan Allah razı olsun\" dedi.

8)BULDUĞU YAVRU SİNCAPLARA SAHİP ÇIKTI

HAKKARİ\'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Übeydullah Kartal, ceviz toplamak için gittiği köyde bulduğu 3 yavru sincaba evinde bakıyor. Ceviz ve fındıkla beslenen sincaplar, ailenin neşe kaynağı oldu.

Yüksekova ilçesine bağlı Yeşiltaş köyüne Ekim ayında ceviz toplamaya giden Übeydullah Kartal, bölgede yavru sincaplar olduğunu gördü. Aynı yerde 2 yavru sincabın ölmüş olduğunu gören Kartal, sağ kalan 3 yavru sincabı ise eve getirdi. Kartal, evinde sincapları ceviz ve fındıkla besliyor. Ev ortamına alışan yavru sincaplar, kısa sürede ev halkının da neşe kaynağı oldu. Yavru sincaplara çok alıştığını belirten Kartal , \"Köye ceviz toplamaya giderken halsiz durumda olan 3 yavru sincap ile o yavruların yanında ölmüş 2 yavru sincap gördüm. Sincapların durumu iyi değildi, çok halsizdiler. Orada bırakmak istemedim. Evime getirdim. Sürekli ceviz ve fındık vererek, beslemeye başladım. Sincapların durumu şimdi iyi\" diye konuştu.

Yavru sincapların evin neşe kaynağı olduğunu belirten Kartal, \"Ailece bu sincaplara çok alıştık. Evin içinde dolaşıyorlar, çocuklarla oyun oynuyorlar. Fakat onların hayatta kalmaları ve beslenmeleri için aldığım ceviz ve fındıklar çok pahallı. Sincapları, hayatta kendi hallerinde yaşayabilecek düzeyde oldukları zaman yani ilkbaharın gelmesiyle birlikte doğaya salacağız\" dedi.

9)BARAKASINA GELEN AYILARDAN SON ANDA KURTULDU

TRABZON\'un Sürmene ilçesinde, Yeniay beldesi eski Belediye Başkanı İbrahim Sedef, arı kovanları için yaptığı barakaya gelen ayılardan 3 dakikayla kurtuldu. Sedef, bu anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Sürmene ilçesinde kendisine ait bahçede arıcılık yapan Yeniay Beldesi eski Belediye Başkanı İbrahim Sedef, 3 yıl önce 30\'a yakın kovandaki balların ayılar tarafından yenilmesi nedeniyle kovanlarını beton zemin üzerine inşa ettirdiği çelik kafes içinde koruma altına aldı. Kovanlarını kontrol etmek için sabahın erken saatlerinde barakadan dışarı çıkarak etrafı kontrol eden Sedef, ayı saldırısıyla karşı karşıya kalmaktan son anda kurtuldu. Sabah saat 06.00 sıralarında elindeki el feneriyle etrafı kontrol ettikten sonra barakasına giren Sedef’in barakaya girmesinden 3 dakika sonra ayılar barakanın önüne geldi. Burada bal bulamayan ayılar bir süre etrafı kolaçan ederek barakanın önünden ayrıldı. Sedef ise o anlara ait güvenlik kamerası görüntülerini “Bu akşam kocaoğlanlar beni bekliyordu. Saat 06.02’de içeriye girdim, 06.05’te kapıdaydılar. Konteynere gelir gelmez tam 3 dakika içerisinde geldiler, dolaştılar ama bal bulamadılar, yarına inşallah balları hazırö yorumuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde aracıyla seyir halindeyken önüne çıkan ayıları kovalayan Sedef, sonrasında barakanın önüne koyduğu bal kovanları ile ayıları beslemişti. Sedef bu görüntüleri ise \"Kocaoğlanlar işte size iki kovan bal, yaramazlık yapmayın devamı gelecek\" başlığıyla sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

10)DVD CİHAZINDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

BURSA\'da narkotik polislerinin 3 farklı adrese gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonda, uzun zamandır fiziki takipte olan uyuşturucu çetesi çökeltildi. Operasyonda 16 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda DVD okuyucu cihazın içine gizlenmiş uyuşturucular polisi bile şaşırttı. Bursa Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Ekipleri, bir uyuşturucu çetesinin yüklü miktarda uyuşturucuyu torbacı diye bilinen satıcılara teslim edip satış yaptıracağını belirledi. Şüphelileri fiziki takibe alan polis ekipleri, operasyon için düğmeye bastı. Sabah saatlerinde 3 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekiplerii 16 kişiyi gözaltına aldı.

UYUŞTURUCUYU DVD OKUYUCUYA GİZLEMİŞLER

Evlerde yapılan aramalarda 760 gram esrar, 255 gram metamfetamin, 2 ruhsatsız tabanca ve hassas terazi ele geçirildi. Şüphelilerin uyuşturucu maddeyi gizledikleri yer polis ekiplerini bile şaşırttı. Narkotik köpeği Rona\'nın, evde DVD okuyucu cihazına tepki vermesiyle, ekipler cihazı söktü. Cihazın içinde 255 gram metamfetamin ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 11\'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

