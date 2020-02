DHA YURT BÜLTENİ-5

1)PKK\'LI TERÖRİSTLERİN 3 KATLI, 5 ODALI KIŞ SIĞINAĞI

DİYARBAKIR\'ın Lice Hani ile Silvan ilçeleri kırsalında düzenlenen operasyon kapsamında yapılan aramalarda, PKK\'lı teröristlerin kullandığı, biri 3 katlı ve 5 odalı olmak üzere toplam 4 kış sığınağı, 6 doğal mağara tespit edilerek, kullanılamaz hale getirildi. Sığınaklarda, patlayıcı, havan, silah, mühimmat ve bol miktarda yaşam ile gıda malzemesi bulundu. Narko-terör operasyonu kapsamındaki aramalarda ise 264 kilo toz esrer ele geçirildi.

Jandarma ve polis özel harekat timleri, jandarma komandı ile güvenlik korucularının da katıldığı ve 1 Aralık günü saat 22.00\'da başlayan operasyon sonuçlarına ilişkin Diyarbakır Valiliği\'nce yapılan yazılı açıklamada, \"Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, Diyarbakır ili Lice, Hani ve Silvan ilçeleri mülki sınırları içerisinde, 01 Aralık 2018 Cumartesi günü saat 22.00\'dan itibaren jandarma özel harekat timleri, jandarma komando timleri, polis özel harekat timleri ve güvenlik korucularıyla icrasına başlanılan Bayrak-106 Şehit J.Uzm.Çvş. Fatih Efiloğlu-02 müşterek operasyonu, 04 Aralık 2018 salı günü saat 02.00 itibariyle başarıyla tamamlanmıştır\" denildi.

Operasyon bölgesinde yapılan aramalarda, teröristlerin kullandığı, 1\'i 3 katlı ve 5 odalı kış sığınağı olmak üzere toplam 4 kış sığınağı ile 6 doğal mağaranın ele geçirilerek kullanılmaz hale getirildiği belirtilen valilik açıklamasında, şu bilgilere yer verildi:

\"Söz konusu operasyonel faaliyet esnasında; Bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan, 1\'i 3 katlı ve 5 odalı olmak üzere toplam 4 adet kış sığınağı, 6 adet doğal mağara tespit edilmeyi müteakip, tahrip edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir. Hani ilçesi Yukarı Turalı mahallesi mülki sınırları içerisinde yapılan arazi aramasında hazır mevzi içerisine gömülü, 120 mm.lik havan mühimmatına tuzaklanmış 1 adet mayın/EYP düzeneği ile Diyarbakır-Bingöl karayolu kenarında taşın altına bırakılmış vaziyette, kırmızı-mavi led ışığı bulunan 1 adet mayın/EYP düzeneği tespit edilmeyi müteakip, Patlayıcı Madde Tespit ve İmha (PAMİ) Timi tarafından yerinde imha edilmiştir. Gerçekleştirilen temas ve adli arama faaliyetlerinde bahse konu sığınaklar, toprağa gömülü vaziyetteki jelikan bidonlar içerisinde ve arazi aramasında; 2 adet mayın/EYP düzeneği, 2 adet büyük tüp, 1 adet küçük tüp, 1 adet pil bloğu, 1 adet teröristlerce kullanılan motosiklet, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet termal şemsiye, 1 adet ocak, çok sayıda yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirilmiş, delil niteliğine haiz olan malzemeler muhafaza altına alınmış, diğer malzemeler Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince yerinde imha edilmiştir.\"

Valilik açıklamasında, narko-terörizmle mücadele faaliyetleri kapsamında yapılan aramalarda da toplam 264 kilo toz esrar maddesinin ele geçirildiği belirtilerek, şu bilgiler verildi:

\"Narko-terörizmle mücadele faaliyetleri kapsamında, icra edilen temas ve adli arama faaliyetleri neticesinde; 5 adet jelikan bidon içerisinde toplam 264 kg toz esrar maddesi ele geçirilmiş, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince esrar maddesi muhafaza altına alınmıştır. Yol kontrol ve adli arama faaliyetleri neticesinde; geçici olarak teşkil edilen 5 adet yol kontrol ve arama noktalarında (YKN) görevli personel tarafından, 723 şahıs ve 142 aracın Jandarma Asayiş Bilgi Sistemi (JABS) marifetiyle, KİHBİ, UYAP ve ASAL sorgulamaları yapılmış, operasyon bölgesi içerisindeki 44 konut ve eklentisinde yetkili makamlardan alınan karar uyarınca adli arama faaliyeti gerçekleştirilmiş, 12 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem başlatılmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir.\"

Görüntü Dökümü

-------------------------------

- Bulunan sığınak

- Malzemeler

- İmha anı

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: DİYARBAKIR-DHA

================================================

2)DİKENLİ SALATALIKTAKİ FİYAT DÜŞÜŞÜ BEKLENTİLERİ KARŞILAMIYOR

ANTALYA\'nın Gazipaşa ilçesinde örtü altında yetiştirilen dikenlik salatalığın fiyatı 1 lira 30 kuruşa kadar geriledi. Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çelik, \"3 liraya, 4 liraya gitmesi gereken dikenli salatalık şu anda 1 liraya gitmiyor\" dedi.

Gazipaşa\'da toplam 30 bin dekar alanda örtü altı sebze ve meyve yetiştiriciliği yapılırken, bunun 5 bin dekarını dikenli salatalık oluşturuyor. İlçede kasım ayında başlayıp ocak ayının ortalarında biten sezonda ortalama 100 bin ton dikenli salatalık üretilerek, ihraç ediliyor. Geçen yıl sezon boyunca üreticiden 2 lira ile 4 lira arasında alınarak ihracatı yapılan dikenli salatalığın fiyatı bu sezon 2 liradan başlayıp, 1 lira 30 kuruşa kadar geriledi. Girdi maliyetleri artmasına rağmen fiyatlardaki düşüş hem üreticiyi hem de ihracatçıyı sıkıntıya soktu.

\'SATILMAYACAK BİR DURUMA GELDİ\'

Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çelik, \"İlk ürünler 1 liradan alıcı buldu, 2 liraya kadar yükseldi. Çiftçilerimiz kısa da olsa bir umuda kapıldı ama şu anda satılmayacak bir duruma geldi. Bunun sebepleri Tır\'ların geç ulaşımından kaynaklanıyor. Hükümetimizden bu problemlerin önlemini alıp çiftçinin yüzünü güldürmesini bekliyoruz. Şu anda çiftçilerimiz zor durumda, girdi maliyetleri ikiye katladı. 3 liraya, 4 liraya gitmesi gereken dikenli salatalık şu anda 1 liraya gitmiyor\" dedi.

\'TAMAMEN ÇİFTÇİ BİTTİ\'

Çiftçilerin zarara uğradığını vurgulayan Başkan Yusuf Çelik, \"Gübre alındı parası duruyor, kredi çekildi parası duruyor, çocuğu okuyacak parası duruyor. Ödeyecek hiçbir durumu kalmamış, devletimizden, hükümetimizden destek bekliyoruz. Bunun çaresinin bulunması için yazıp, çiziyoruz, gönderiyoruz bir cevap gelmiyor. Doğal afet oluyor ondan da bir şey gelmiyor. Gazipaşa\'da biz 12 ay çalışıp, devletimize, milletimize, dış devletlere ihracat yaparak bütün milleti geçindirmek için çalışıp, çabalıyoruz. Salatalıkların tohum parasını alamadan sökenler var. Çiftçinin ayakta durma şansı kalmamış\" diye konuştu.

\'İHRACATÇILAR ÜRÜN ALMAK İSTEMİYOR\'

İhracat firması sahibi Ahmet Yeşilkılınç da \"Bu yıl dikenli fiyatları beklentilerimizin altında gidiyor. Geçen yıl dolar 3 lira 10 kuruştu, dikenli salatalık 2 lira 40 kuruştan satılıyordu. Bu yıl dolar 5 lira 10 kuruşken, dikenli 1 lira 30 kuruşa satılıyor. Dikenli salatalığın yüzde 80\'ini Rusya\'ya ihraç ediyoruz. Limanlarda büyük sorunlar var. 5 bin dolara giden Tır\'lar 8 bin dolara gidiyor. Şu anda nakliyeyle ilgili sorunlar var. Yeterli kaliteye ulaştık ama 4 günde Rusya\'ya ulaşması gereken ürünler 20 günde gidiyor. Bu yüzden ürün almak istemiyoruz. Gönderdiğimiz mallar kuru bakliyat değil. Rusya limanına indiği zaman 1 gün veya en geç 2 gün içinde çıkması lazım ama gönderdiğimiz ürünler 20- 25 günü buluyor\" dedi.

\'ÜRÜNLER İSTEDİĞİMİZ FİYATTA DEĞİL\'

Masraflar iki katına çıkmasına rağmen ürünlerin istenilen fiyatta olmadığını vurgulayan Ahmet Yeşilkılınç, \"Yetkililerin bu işe bir an önce el atması gerekiyor. Türkiye\'deki yetişen ürünlerin nakliye sorunlarının giderilmesini istiyoruz. Özellikle limanlardaki sorunların giderilmesini istiyoruz. Maliyetin yüksek olması çiftçiye fiyat düşüşüyle yansıyor. Sezonun bitmesine bir ay kaldı, bu ürünler bu fiyatlara satılırsa bütün sektör zarar eder, sıkıntı yaşanır, ihracat sekteye uğrar\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

------------------------------

- Seradan görüntü

- Sera içinde dikenli salatalıktan görüntü

- İhracatlık salatalığın işlenişi ve paletlenişi

- Genel ve detay görüntüler

- RÖP 1: Yusuf Çelik (Ziraat Odası Başkanı)

- RÖP 2: Ahmet Yeşilkılınç (İhracat firması sahibi)

(Haber- Kamera: Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA)

===================================================

3)AVANS TALEBİ KABUL EDİLMEYEN BELEDİYE ÇALIŞANI TABANCA İLE ATEŞ AÇTI

KOCAELİ\'nin Körfez ilçesinde, belediye binasına silahla giren belediye çalışanı İbrahim Çankaya, belediye başkanı ile görüşmek istedi. Belediye başkanının yerinde olmadığını öğrenen İbrahim Çankaya, avans isteği talebinin kabul edilmemesi üzerine kuru sıkı tabanca ile bir el ateş etti. Polis, İbrahim Çankaya\'yı gözaltına aldı.

Olay sabah saatlerinde, Körfez Belediyesi binasında meydana geldi. Belediye binasına gelerek binanın arka kapısından içeri giren ulaşım birimi çalışanı İbrahim Çankaya, başkanlık makamına gitti. Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ile görüşmek isteyen İbrahim Çankaya, daha sonra binanın 3. katına çıkarak burada tabanca ile 1 el ateş etti. Belediye çalışanları panik yaşarken, polise haber verildi. Olay yerine hızla gelen polis ekipleri, hemen binaya girerek İbrahim Çankaya\'yı etkisiz hale getirdi. İbrahim Çankaya\'nın elindeki silahın kuru sıkı tabanca olduğu anlaşılırken, daha önce bir çok kez belediyeden avans aldığı ve borcunu ödemediği öğrenildi. Bugün tekrar avans isteyen İbrahim Çankaya\'nın bu talebinin kabul edilmemesi üzerine belediye binası içerisinde havaya ateş açtığı öğrenildi. Gözaltına alınan İbrahim Çankaya, Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne götürülürken, soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

------------------------------

-Belediye önünde bekleyen polisler

-Alınan güvenlik önlemleri

-Şüphelinin belediyeden çıkarılması

-Detay

Haber: Dinçer AKBİR-Kamera: Alişan KOYUNCU/KÖRFEZ(Kocaeli),(DHA)

===============================================

4)\'ENGELLİLER\' İÇİN FARKINDALIK OLUŞTURMAK AMACIYLA İŞARET DİLİYLE \'HAYAT SEVİNCE GÜZEL\' KLİBİ

KONYA\'nın Beyşehir ilçesinde Kamil Akkanat Özel Eğitim Uygulama Okulu, öğretmen, öğrenci ve velileri; toplumun engellilere yönelik ön yargılarını yıkmak ve farkında oluşturmak için işaret diliyle \'Hayat Sevince Güzel\' şarkısına klip hazırladı.

Kamil Akkanat Özel Eğitim Uygulama Okulu öğretmenleri, toplumun engelli bireylere karşı olan ön yargılarını ortadan kaldırmak ve farkındalık oluşturmak için klip hazırladı. \'Hayat Sevince Güzel\' şarkısı için hazırlanarak ve kentin farklı noktalarında çekilen klip, işaret diliyle söylendi. Öğrenci ve velilerinde destek olduğu klip, sosyal medyaya yayınlandı.

Özel Eğitim Öğretmeni Zeliha İncer, toplumun engelli bireylere yönelik ön yargısının yıkılması gerektiğini belirtti. Bunu yapmak için öğretmen arkadaşlarıyla yola çıktıklarını ifade eden İncer, şunları söyledi:

\"Okul öğretmenleri olarak, toplumun zihnindeki ön yargıları nasıl yıkarız diye yola çıktı. Bu ön yargılardan da görmezden gelerek, kulaklarımızı tıkayarak, üzerini örterek ya da konuşmayı kapatarak değil. Farkında olarak ve tüm toplumunda farkında olmasını sağlayarak kurtulabiliriz. Bu düşünceyle yola çıktık ve engel tanımıyoruz, dedik. Aynı zamanda şehrimizi de tanıtmak istedik. Farklı noktalarda çekimler yaparak yine farkındalık oluşturmak istedik. Çekimler sırasında gruplar halinde insanlar bizim yanımıza gelip, ne çektiğimizi soruyorlardı. Amacımız. toplumun engellilere olan farkındalığını artırmaktı. Biz, şarkımızda olduğu gibi \'Hayat Sevince Güzel\' diyoruz. Toplumda ön yargıları yıkıp, tüm insanları kucaklayarak, herkese eşit bir şekilde davranarak aramızda engel yok, diyoruz.\"

Görüntü Dökümü

---------------

- Hazırlanan klip

- Röportaj

(Haber- Kamera: Muhammed SIDAL BEYŞEHİR KONYA DHA)

==================================================

5)DOWN SENDROMLU BENAY\'IN HEDEFİ \'DÜNYANIN EN İYİSİ\' OLMAK

DOWN sendromlu milli sporcu Benay Balcı (42), son 3 yıldır masa tenisinde katıldığı uluslararası şampiyonalarda elde ettiği ikinciliklerin ardından gelecek yıl dünya şampiyonasında altın madalya hedefliyor. Antalya\'da annesinin sosyal hayata tutunabilmesi ve daha iyi eğitim alması için spora yönlendirdiği down sendromlu Benay Balcı, yüzme, masa tenisi, koşu gibi sportif etkinliklerde yer aldı. Benay spordaki başarısıyla 2010-2011 yıllarında Türkiye down sendromlu engelliler 200 metre serbest yüzmede Türkiye birinciliğini kazandı. Annesinin yönlendirmesiyle masa tenisine başlayan Benay, kısa sürede Türkiye şampiyonluğunu kazanarak milli takıma adını yazdırdı. 5 yıldır masa tenisi milli takımında yer alan Benay, 2015\'te dünya ikincisi, 2016\'da Avrupa ve dünya ikincisi oldu. 2017\'de Avrupa, 2018\'deki şampiyonada da yeniden dünya ikinciliğini elde eden Benay\'ın şimdiki hedefi down sendromlular bayan masa tenisinde dünya şampiyonluğunu kazanmak.

HEDEFİ DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU

Benay, Antalya Spor Salonu\'nda antrenörleri eşliğinde haftanın 5 günü yaptığı antrenmanlarla gelecek yıl düzenlenecek şampiyonalara hazırlanıyor. Şubat ayında yapılması planlanan Türkiye şampiyonasında altın madalya hedefleyen Benay, 2019\'da Avrupa ve dünya şampiyonluğunu kazanmak istediğini söyledi. Benay, \"Masa tenisini çok seviyorum. Dünya ikincisi oldum. Avrupa ikincisi oldum. Ben hep ikinci oldum. Şampiyon olmak dünya birincisi olmayı çok istiyorum. Dünyanın en iyisi olmak istiyorum\" dedi.

Görüntü Dökümü

---------------

- Masa tenisi oynarken

- Genel antrenman

- Detay

- Röp: Benay

Haber: Tolga YILDIRIM- Kamera: Aslı DURAN/ANTALYA-DHA