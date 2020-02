DHA YURT BÜLTENİ 5

Çorlu\'daki tren faciasının güvenlik kamerası görüntüleri

Haber: Özden ATİK

Çorlu\'da 8 Temmuz\'da 25 kişinin öldüğü, 340 kişinin yaralandığı tren faciası tren içi ve dışındaki güvenlik kameralarına yansıdı.

Kokpit kamerasının görüntülerine göre ise çukura düşme anında makinist Halil Altınkaya oturduğu koltuktan sıçrayıp kafasının tavana çarpıyor. İkinci makinist Suat Şahin ise düşüyor. Makinistler treni durdurduktan sonra kokpitten çıkarak yardıma gidiyor. Tren durunca sağ kurtulan yolcular yola inerken, tren personeli ve diğer yolcularsa devrilen vagonlardakileri kurtarmaya çalışıyor.

Güvenlik kamerası görüntüleri

Dev platform, Çanakkale Boğazı\'ndan geçiyor



Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- TÜRKAKIM Doğal Gaz Boru Hattı\'nın derin sulardaki boru döşeme işlemini tamamlayan, 382 metre uzunluğuyla dünyanın en büyük yüzen platformlarından biri olan Malta Bayraklı \'Pioneering Spirit\', Çanakkale Boğazı\'ndan geçiyor.

Rus gazını Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşıyacak iki hattan oluşan TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı’nın derin sulardaki boru döşeme işlemini tamamlayan kablo ve boru döşeme platformu \'Pioneering Spirit\', Karadeniz\'den gelerek dün İstanbul Boğazın’dan geçti. Platform, İspanya\'nın Algeciras Limanı\'na gitmek üzere bu sabah saat 08.10\'da Marmara Denizi\'nden Çanakkale Boğazı\'na giriş yaptı. Güvenlik nedeniyle boğaz, transit gemi geçişlerine çift yönlü olarak kapatıldı. Dev platforma, güvenlik nedeniyle Kurtarma 4, Kurtarma 9, Kurtarma 10 römorkörleri ile Kıyı Emniyeti 9 Tahlisiye Botu eşlik ediyor.

Katamaran tipi ikiz gövdeye, 382 metre uzunluğa ve 124 metre genişliğe sahip platform, 36 millik Çanakkale Boğazı geçişini saat 12.30 sıralarında tamamlayarak Ege Denizi\'ne açılacak.

Geminin geçişinden görüntü

Tarım Bakanı: Tarımsal destek primleri bugün ödenmeye başlanacak



İZMİR (DHA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiftçilerin hesabına bugün saat 18.00\'den itibaren 490 milyon TL tarımsal destek ödemelerinin yapılmaya başlanacağını söyledi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Öğretmenler aileleri ikna etti, 3 yılda 40 kız öğrenci liseye gitti

SAMSUN\'un Canik ilçesinde aynı binadaki Başalan Cumhuriyet İmam Hatip ve Başalan Cumhuriyet Ortaokulu öğretmenleri, mezun olan kız çocuklarının örgün öğretimde liseye devam etme oranlarının düşük olması üzerine harekete geçti. Özellikle küçük yaşta evliliklerin de yaygın olarak görüldüğü mahallelerde ‘Birlikte Yürüyoruz\' projesi hazırlandı. Proje kapsamında öğretmenler ortaokuldan mezun olan kız çocuklarının lisede örgün öğretime devam edip etmediğini takibe aldı. Aileleri tarafından liseye gönderilmeyen kız çocukları belirlendi. Öğretmenler tek tek görüştüğü aileleri ikna etti. 3 yılın sonunda liseye kaydını yaptırarak örgün öğretimde okuyan kız öğrencilerin sayısı arttı. İlk yılda mezun olan kız çocukların yüzde 45’i, ikinci yıl yüzde 57’si, üçüncü yıl ise yüzde 62’si bir liseye kayıt yaptırdı.

Samsun’un Canik ilçesinde bulunan aynı binada hizmet veren Başalan Cumhuriyet İmam Hatip Ortaokulu ve Cumhuriyet Ortaokulu öğretmenleri okuldan mezun olan kız çocuklarının örgün öğretimde liseye devam etme oranlarının düşük olması üzerine harekete geçti. Özellikle küçük yaşta evliliklerin de yaygın olarak görüldüğü Başalan ve çevresindeki 21 mahalleden oluşan yaklaşık 2 bin kişinin yaşadığı bölge için ‘Birlikte Yürüyoruz\' projesi hazırlandı. Öğretmenler ortaokuldan mezun olan kız çocuklarının lisede örgün öğretime devam edip etmediğini sıkıca takip etti. Aileleri tarafından liseye gönderilmeyen kız çocukları belirlendi. Öğretmenler tek tek ailelerle görüşerek etti. 3 yılın ardından gelinen noktada mezun olan kız çocuklarından liseye kaydını yaptırarak örgün öğretimde okuyan kız öğrenci sayısı arttı. İlk yılda mezun olan kız çocukların yüzde 45’i, ikinci yıl yüzde 57’si, üçüncü yıl ise yüzde 62’si bir liseye kayıt yaptırdı. 2 okulun öğretmenlerinin girişimiyle 3 yılda 40 kız öğrenci örgün öğretimle liseye kaydını yaptırdı.

\'HEDEF YÜZDE 75\'

Canik İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar, 21 mahalledeki öğrencilerin taşımalı sistemle eğitim gördüğü iki okulun öğretmenlerinin büyük fedakarlık gösterdiklerini belirterek “3 yıl öncesinde buradaki durum tespitini yaptık ve kız öğrencilerimiz için okutulmasında aileler tarafından çekinceler vardı. Bu durum üzerine biz bu projeyi başlattık. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü, Müftülüğümüzün de işbirliğinde bu proje uygulandı. Ailelerle tek tek görüşülüp ikna edildi. Projenin başladığı ilk yılda mezun olan kız çocuklarımızın yüzde 45’i, ikinci yıl yüzde 57’si, üçüncü yıl ise yüzde 62’si bir liseye kayıt yaparak örgün öğretimde okumaya devam etti. Bu yüzdelerin dışındaki diğer öğrencilerimiz ise açık liseye kayıt oldu. Ama biz bunların örgün olarak devam etmelerini istiyoruz. Bu nedenle bu yılki hedefimiz bu oranı yüzde 75’e çıkarmakö dedi.

Başalan Cumhuriyet İmam Hatip Ortaokulu ve Cumhuriyet Ortaokulu Müdürü Halil Şişman ise “Ortaokulu bitiren öğrencilerimizin liseye devamları konusunda sıkıntılar yaşıyorduk. Özellikle kız öğrencilerin velileri göndermek istemiyordu. 3 yılda yaklaşık 40 öğrencimizin liseye devamını sağladık. Velilerle görüşmelerimiz sürekli devam ediyor. Kız çocuklarının okullaşma oranlarını artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kırsal bölge olduğu için vatandaşlar köydeki işlerde insan gücü gerektiği için çocuklarını göndermiyorlar köyde iş yapsın istiyorlar. Bu nedenle devam konusunda sorunlar yaşanıyorduö diye konuştu.

Okuldan detay

Liseye devam eden öğrencilerden okudukları lisede detay

Öğretmenlerden detay

Röportajlar

Detaylar

Haber-Kamera: Yaprak KOÇER, Hüseyin KALAY/SAMSUN

FETÖ\'nün TSK yapılanmasında gözaltına alınan 11 kişi adliyede

İZMİT(Kocaeli),(DHA) - KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın, FETÖ\'nün Türk Silahlı Kuvvetleri\'ndeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 kişi adliyeye çıkarıldı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın, FETÖ/PDY\'nin Türk Silahlı Kuvvetleri\'ndeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, \'Silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan 18 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi. Salı günü Kocaeli başta olmak üzere İstanbul, İzmir, Muğla ve Yalova\'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 1 emekli albay, 1\'i muvazzaf 2 binbaşı ve 8\'i muvazzaf 13 astsubay olmak üzere toplam 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 11 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

Zanlıların adliyeye çıkarılması

Detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli)

PKK\'nın şehit ettiği Necmettin öğretmen, isminin verildiği okulda anıldı

TUNCELİ- Pülümür yolunda geçen yıl PKK\'lı teröristlerce kaçırılarak, şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz için görev yaptığı Şanlıurfa\'nın Siverek ilçesindeki okulda, \'24 Kasım Öğretmenler Günü\' dolayısıyla anma programı düzenlendi. Yılmaz\'ın öğrencileri, isminin verildiği okuldaki tahtaya \'Seni unutmadık\' yazıp, sıralara karanfil bıraktı.

Siverek\'in Çiftçibaşı Mahallesi\'ndeki ilkokulda öğretmenlik yapan Necmettin Yılmaz, geçen yıl öğrencilerine karne dağıttıktan sonra, 16 Haziran\'da memleketi Gümüşhane\'ye dönmek üzere yola çıktı. Terör örgütü PKK mensuplarınca Tunceli- Pülümür yolunda aracı yakılan Yılmaz, kaçırıldıktan sonra şehit edildi. PKK\'lı teröristlerin şehit ettiği Necmettin Yılmaz\'in adı, Siverek\'te görev yaptığı ilkokula verildi. Necmettin öğretmen için adını taşıyan okulda, \'Öğretmenler Günü\' dolayısıyla anma programı düzenlendi. Necmettin Yılmaz\'ın öğrencileri, tahtaya \'Seni unutmadık\' yazıp, sıralara karanfil bıraktı.

Ataması yapıldıktan sonra Çiftçibaşı İlkokulu\'nda görevlendirilen ve ilk dersini şehit edilen Necmettin Yılmaz\'ın öğrencilerine vermesinin kendisi için büyük gurur olduğunu dile getiren öğretmen Özge Yaşar, \"Burası benim ilk görev yerim. Necmettin öğretmenin öğrencilerini devralmaktan büyük gurur duyuyorum. Dilerim, onun yetiştirdiği öğrencilere büyük umut oluruz\" diye konuştu.

\'Öğretmenler Günü\'nü buruk kutladıklarını kaydeden Siverek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Kürşat Harmankaya ise Necmettin öğretmenin emanetleri olan öğrencilere sahip çıktıklarını belirterek, \"Necmettin Yılmaz\'ı unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız\" dedi.

Sınıftan görüntüler

Öğrenciler ve öğretmenin fotoğrafı

Açıklama yapan sınıf öğretmeni

Öğretmenin fotoğrafına karanfil bırakan öğrenciler

Öğretmenin fotoğrafını öpen öğrenciler

Öğrencilerin konuşması

Okul tabelası

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA

Camileri kapalı Selanikli Türkler, dernek lokalinde namaz kılıyor

YUNANİSTAN\'ın ikinci büyük kenti Selanik\'te yaşayan yaklaşık 7 bin Türk, Yunan makamları camilerin açılmasına izin vermediği için ibadetlerini Makedonya ve Trakya Müslümanları Eğitim ve Kültür Derneği lokalinde yapmak zorunda kalıyor. Gümülcine\'den seçilmiş müftü tarafından gönderilen imamın namaz kaldırdığı Türkler, mescitlerinin de kapatılmasına tepki gösterdi.

Selanik\'te, Osmanlı döneminden bugün ayakta kalabilen Hamza Bey, Hortacı Süleyman Efendi, Yeni Cami ve Alaca İmaret Cami, devlet tarafından ibadete kapalı tutuluyor. Bazı camilerin kapılarına kilit vurulurken, bazıları ise müze olarak kullanılıyor. Yaklaşık 7 bin Türk\'ün yaşadığı kentte cemaat, cuma ve bayram namazlarını Makedonya ve Trakya Müslümanları Eğitim ve Kültür Derneği\'nin bir binanın zemin katındaki lokalinde kılmak zorunda kalıyor. Türkler, namaz kılmadan önce dernekteki eşyaları dışarıya çıkarıp, serdikleri halı üzerinde namazlarını kılıyor. Namazın ardından ise halılar kaldırılıp, masa ve sandalyeler yeniden içeriye taşınıp, yerlerine konuluyor.

İMAM 300 KİLOMETRE MESAFEDEN GELİYOR

Batı Trakya\'da Türk azınlık tarafından seçilmiş müftülerin görevlendirdiği imamlar, her hafta Selanik\'e giderek dernek lokalinde Cuma namazını kıldırıp, hafta sonlarında Türk çocuklarına dini eğitim veriyor. Dedeağaç\'ın Dimitoka ilçesinde görev yapan imam Abdurrahim Guru, yaklaşık 300 kilometre uzaklıktaki Selanik\'e gelerek, Cuma namazlarını kaldırıyor. Yaklaşık 1 yıldır Selanik Makedonya ve Trakya Müslümanları Eğitim ve Kültür Derneği\'ne gelerek namaz kıldırdığını anlatan Guru, kendisini Gümülcine seçilmiş müftüsünün görevlendiğini belirterek, \"Bu dernek 2005 yılından beri faaliyette olan bir dernek. Bu derneğin yanı başında bir mescit vardı. Bu mescit geçen yılın Haziran ayında 12 yıl hizmet verdikten sonra bazı gerekçelerle maalesef ibadete kapatıldı. Yaklaşık 22 hafta süreyle Cuma namazları maalesef derneğimizin bu yakınında Trogois Parkı\'nda kılındı. Ardından Cuma namazlarımızı biz burada derneğin lokalinde kılıyoruz. Cuma namazı vakti geldiğinde lokaldeki masa sandalyeleri dışarı çıkarıyoruz. Halıları yere yayıyoruz, namazımızı kıldıktan sonra tekrar halıları kaldırıp masa sandalyeleri içeriye taşıyoruz. Sıkıntılarıma rağmen Cuma namazlarımızı eda edebilmek için mücadelelerimizi veriyoruz\" dedi.



\'MESCİTİMİZİ KAPATTILAR\'

Makedonya ve Trakya Müslümanları Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Osman İsmailoğlu, yıllardır camilerinin kapalı olduğunu, defalarca başvurmalarına rağmen bir caminin kendilerine verilmediğini söyledi. Selanik\'te yaklaşık 7 bin Müslüman olduklarını söyleyen İsmailoğlu, Yunan makamlarının hep \'vereceğiz\' diyerek kendilerini gönderdiğini anlattı. Bir mescitlerinin olduğunu ve Yunanistan\'ın burayı \'izinsiz\' olduğu gerekçesiyle kapatması üzerine dernek lokalinde namaz kılmaya mecbur kaldıklarını ifade eden Osman İsmailoğlu, şöyle dedi:

\"Tabi biz bunun arkasını bırakmıyoruz. Biz şimdi yeni yer için izin çıkarıp, Allah\'ın izniyle orada namazımızı kılacağız. Biz çay kahve içtiğimiz yerde sandalye ve masları çıkarıp Cuma namazını kılıyoruz. Alaca İmaret Camii var burada Osmanlı\'dan kalma. Oranın açılmasını istedik ama orayı bize vermediler. Kışla Camisi var, Osmanlı döneminden, onu istedik onu da vermediler. Yeni Cami\'yi verdiler Kurban Bayramı için bize bu sene. Kurban Bayramı namazımızı camide kıldık. Ama tekrar ibadet yapmamıza izin vermediler. Biz her Cuma günü yine burada sandalyeleri çıkarıp, halıları yayarak namazımızı kılıyoruz. Ardından tekrar sandalyeleri koyarak lokal olarak kullanıyoruz. Bu ülkede yaşıyoruz, bu ülkenin insanıyız, bizimde burada ibadet yapma hakkımızın olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz burada vergimizi verip askerliğimizi yapıyor, oyumuzu kullanıyoruz. Bize neden bu kadar ayrım yapılıyor anlayamıyorum.\"

Selanik\'te bir Müslüman mezarlığı bulunmadığını belirten İsmailoğlu, \"Selanik\'te bir Müslüman mezarlığı yok. Osmanlı döneminde mezarlıklarımız vardı. Ancak oraları yıkıp yerine binalar yaptılar. Şimdi biz burada yaklaşık 6- 7 bin Müslüman varız, ama maalesef mezarlığımız yok. Burada vefat eden soydaşlarımızı en yakın İskeçe\'ye, Gümülcine\'ye ve Dedeağaç\'a götürerek defnediyoruz\" dedi.

Dernek lokalinden detaylar

Dernekten sandalye ve masaların çıkarılması

Halıların serilmesi

Detay görüntüler

İmam Abdurrahim Guru ile röp.

Cemaatin gelmesi

Dernek başkanı İsmailoğlu ile röp

İmamın hazırlanması

İmamdan genel detay

Ezan okuması

Sandalyeye çıkması

Cuma namazının kılınması

İbadete kapalı olan Yeni Cami'den genel detay

Haber-Kamera: Gurbet GÖKÇE-Ali Can ZERAY/SELANİK(Yunanistan)

Antalya\'da işçi taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 12 yaralı - (2)

ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde Suriyeli işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu Suriyeli Aziz Çino (5) yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı.

Şanlıurfa\'dan Antalya\'ya Suriyeli işçileri taşıyan Faik Gültekin\'in kullandığı 63 F 3240 plakalı minibüs, saat 08.00 sıralarında Akseki- Manavgat karayolunun 38\'inci kilometresindeki Güçlüköy mevkiinde kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, yol kenarındaki bariyere çarparak devrildi. 27 kişinin bulunduğu minibüsteki Aziz Çino yaşamını yitirdi, aralarında çocukların da olduğu 12 kişi yaralandı.

Kaza sonrasında olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı yaralılar, ambulanslarla Manavgat\'taki çeşitli hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Bir yaralının hayati tehlikesi bulunduğu, diğerlerinin sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi. Kazadan yara almadan kurtulan 14 işçi ise tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Kazada, işçilerin eşyalarının bulunduğu minibüsün arkasındaki römork da devrildi. Olay yerindeki incelemelerden sonra Aziz Çino\'nun cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu\'na gönderildi.

Şanlıurfa\'dan gelen işçilerin, portakal toplamak için Finike ilçesine gittiği belirtildi.

Kaza yapan araç

Örtü altındaki ceset

Haber- Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya)

Eskişehir\'deki kazalar mobesede

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de meydana gelen yaralamalı ve hasarlı trafik kazaları, Emniyet Müdürlüğü\'nün mobese kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

İl Emniyet Müdürlüğü\'nün Facebook sayfasında, çeşitli tarihlerde kent merkezinde meydana gelen yaralamalı ve hasarlı trafik kazaların mobese görüntüleri yayınlandı. Görüntülerde; refüje çıkan aracın, genç kadının koşarak seyir halindeki motosiklete çarpması, başka bir motosiklet sürücünün kavşakta otomobile çarpması, yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen kadına otomobilin çarpması, tramvay ile ticari taksinin karıştığı kaza, ticari taksinin yayaya çarpması, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması, bir otomobilin yaya kaldırımına çıkarak bisikletliyi sürüklemesi, cep telefonuyla konuşup yolun karşısına koşarak geçmeye çalışan bir gence otomobilin çarpması ve yola çıkan köpekleri görünce duran otomobile arkadan gelen minibüsün çarpma anları yer aldı.

Mobese kameraları tarafından kaydedilen kaza görüntüleri bulunuyor.

Haber-Kamera: ESKİŞEHİR/DHA

Kazada şehit olan Teğmen, memleketine uğurlandı



Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN\'ın Çaldıran ilçesinde askeri aracın yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp devrilmesi sonucu şehit olan Teğmen Muhammet Can Sevim (28) için Van Filo Komutanlığı\'nda tören düzenlendi. Törenin ardından Teğmen Sevim\'in cenazesi, memleketi Aydın\'a uğurlandı.

Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı\'nda görev yapan askerleri taşıyan araç, dün akşam saatlerinde kontrolden çıkıp devrindi. Kazada, 3 ay önce mezun olup Çaldıran İlçesi Jandarma Komutanlığı\'nda göreve başlayan Teğmen Muhammet Can Sevim şehit oldu.

Şehit Teğmen Muhammet Can Sevim için bugün Van Filo Komutanlığı\'nda tören düzenlendi. Törene, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dündar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü M. Suat Ekici, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, kaymakamlar, belediye başkanları, kurum amirleri ile askeri yetkililer katıldı.

Şehidin cenazesi tören alanına getirildikten sonra saygı duruşunda bulunulup, özgeçmişi okundu. İl Müftüsü Nimetullah Arvas tarafından dua okunduktan sonra Şehit Teğmen Sevim\'in cenazesi, bir süre omuzlarda taşınarak memleketi Aydın\'a gönderilmek üzere uçağa konuldu.

Şehit Teğmen Sevim\'in 6 ay önce dünya evine girdiği eşi Özlem Sevim\'in 5 aylık hamile olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ....

Lise öğrencileri okulda solucan gübresi üretiyor

TOKAT\'ın Zile ilçesinde Necmi Muammer Ortaokulu öğrencileri, Fen Bilimleri Öğretmeni Serdar Özcan yönetiminde okulda kutu içerisinde deney amaçlı solucan gübresi üretmeye başladı. Başarılı olunca 30 bin solucan satın alındı. Öğrencilerin evlerinde getirdikleri evsel atıklar, kağıt, sebze, yumurta kabuklarıyla beslenen solucanların sayısı kısa sürede yaklaşık 1 milyona ulaştı. Okul yönetimi şimdi solucan gübresi satışı yaparak, elde edilen gelirle ihtiyaçları karşılamaya hazırlanıyor.

Necmi Muammer Ortaokulunda görev yapan Fen Bilimleri Öğretmeni Serdar Özcan geçen yıl öğrencileri ile birlikte okulda koli içerisinde deney amaçlı solucan gübresi üretmeye karar verdi. Önce 15 solucan ile deney yapıldı. Başarılı sonuç alınınca internet üzerinden siparişle okula 30 bin solucan getirildi. Getirilen solucanlar koli içerisine konuldu. Öğrenciler evden getirdikleri yumurta kabukları, sebze ve evsel atıklarla solucanları beslemeye başladı. Solucanların sayısı her geçen gün artınca, okulun bodrum katında bulunan bir oda üretim alanı için seçildi. Yine okulda kullanılmayan dolaplar bir araya getirilerek, solucanlar buraya taşındı. Fen Bilgisi dersine katılan öğrenciler de, ders sırasında buraya inerek solucanları beslemeye başladı. Elde edilen gübrelerin bir kısmı okulun yeşil alanlarında kullanıldı ve iyi sonuçlar verdi.



\'ÇALIŞMAMIZ TAMAMEN DOĞAL\'

Solucan gübresi üretiminin öğrencilerin bir çalışması olduğunu kaydeden Fen Bilimleri Öğretmeni Serdar Özcan, \"Çalışma tamamen doğal ortamda ve evsel atıkları olan kağıt, sebze atıkları, yumurta kabuklarını solucanlar üzerinde kullanarak onların bunları tüketmesini sağlayıp geri dönüşüm halinde gübreye dönüştürüyor. Bu gübreyi de okulumuzun yeşil alanlarında, ağaçlarında gül gibi bitkilerinde değerlendirerek onların daha verimli daha güzel görünümlü olmasını sağlıyoruz. Bu gübre ile çimlerimiz kısa bir sürede istediğimiz boyuta ulaşabiliyor. Ağaçlarımız daha iyi gelişiyor. Bu uygulamayla öğrencilerimizle daha net ve verimli bir çalışma gerçekleştirdiğimizi düşünüyoruz bu anlamda\" dedi.



\'GELİRİ İLE OKULUMUZUN İHTİYAÇLARINI KARŞILAYACAĞIZ\"

Solucan gübresi üretimine 3-4 kiloluk koliler içerisinde eğitim amaçlı başladıklarını kaydeden Okul Müdürü Fatih Peşmen, \"İki hafta üç hafta sonra baktık ki solucan ve gübre çoğalıyor. Biz de kolileri büyütmeye başladık. Buda 10-15 koli civarında oldu. Daha sonra bu kolilere de sığmadı. Bunlara büyük alanlar yapmaya başladık. Eski kullanılmayan dolapları bir araya getirdik. Büyük alanlar oluşturduk. Gübre üretimine burada başladık. Bunlarda baya büyüdü ve 3 dolap şeklini aldı. Öğrencilerimizin bunun her aşamasında bizlere yardımcı oldular. Solucanlar çoğaldıkça öğrencilerin istekleri de arttı. Evlerinden yumurta kabukları atık malzemeler getirmeye başladılar. Bunları fen bilimleri dersinde öğretmenleri kontrolünde aşağı inerek besliyorlar. Gübre üretimi daha da arttı. Okulumuzda başka büyük alan yoktu. Küçük bir koli ile başladık, okulun müsait olan bodrum katını ayırdık. Solucanlar için nemli bir hava lazım. Bodrum da buna çok uygundu\" dedi.

Solucan sayısının 1 milyona ulaştığını belirten Peşmen, \"Bunların kontrolü ve eğitimini fen bilgisi öğretmenlerimiz, okul personellerimiz yaptı. Öğrencilerimizi de teşvik ettik ve giderek gübreleri çoğalttık. Buradaki amaçlarımızdan biri de devlet kontrolünde buradan sağlanan geliri okulumuz için kullanmak. Okulumuz neye ihtiyaç duyuyorsa, devletimize yük olmadan bunları sağlamak istiyoruz. Şu anda pazarlama için gerekli yasal izinleri tamamlamaya çalışıyoruz\" diye konuştu.

Solucan gübresi üretimine destek veren öğrenciler ise, farklı bir uygulama yaptıklarını ve büyük keyif aldıklarını dile getirdi. Öğrencilerden Bircan Bal, \"Evsel atıklarımızı buraya getiriyoruz. Solucanlara veriyoruz. Bu sayede okulumuzun bahçesindeki çimler ve ağaçlar için bu çalışmanın verimli olduğunu düşünüyoruz\" dedi.



Okuldan görüntüler

Solucan gübresi üretilen kısmın görüntüsü

Öğrencilerin atık malzemelerle solucanları beslemesi

Öğretmenin konuşması

Okul Müdürünün konuşması

Öğrencinin konuşması

Gübrelerin çiçek ve çimlere atılışı

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT

Öğrencileri için önce velilere öğrettiler

SAMSUN\'da Demirci İlk ve Orta Okulu anasınıfı öğretmeni Tuğba Cebiroğlu, \'Ailem benim için öğreniyor\' projesini hayata geçirdi. Çocukların davranış problemlerini çözmek ve velileri bilgilendirmek için çalışma yürüten Cebiroğlu, velilerin okula daha sık gelmesini sağladı, eğitim çalışmaları başlattı. Beslenme, çocuk gelişimi, psikoloji alanlarında uzmanları velilerle buluşturan Cebiroğlu, verilen eğitimler sonrasında çocuklardaki davranış problemlerinin ortadan kaldırılması ve çocukların sağlıklı gelişimine katkı sağladı.

Samsun\'da bulunan Demirci İlk ve Orta Okulu\'nda 3 yıldır görev yapan anasınıfı öğretmeni olan Tuğba Cebiroğlu, hazırladığı \'Ailem benim için öğreniyor\' projesi ile çocukların davranış problemlerini çözmek ve velileri bu noktada bilgilendirmek için harekete geçti. 14 öğrencisi bulunan Cebiroğlu, velilerin okula daha sık gelmesini sağlayıp eğitim çalışmaları başlattı. Beslenme, çocuk gelişimi, psikoloji alanlarında uzmanlar veliler ile bir araya getirildi. Velilerin eğitimleri sonrasında çocuklardaki davranış problemlerinin ortadan kaldırılmasının ve çocukların sağlıklı gelişiminin sağlanmasını amaçlandı.

11 yıllık anasınıfı öğretmeni olan Tuğba Cebiroğlu \"Çocuklarımızda gördüğümüz davranış problemlerini gidermek amacıyla formlar oluşturduk. Bu formlar ışığında öğrencilerimizin velilerine uzmanlar tarafından çeşitli alanlarda eğitimler verdik. Beslenme eğitimi vererek babalar ve anneler çocukları için sağlıklı beslenme çantaları hazırlamaya başladılar. Babalar çocuklarına sağlıklı sandviçler, krepler, kurabiyeler yapmaya başladı. Davranış problemleri için psikologlarımıza ulaştık. Ailelere çocukları konusunda danışma yaptılar, bilgi verip çocuklarına nasıl davranmaları gerektiğini anlattılar\" dedi.

Çocukların kişilik ve karakterinin gelişmesinde en önemli unsurun aile olduğuna dikkat çeken Cebiroğlu, \"Bu nedenle bu proje ile biz bilinçli, bilgili çocuklarına nasıl davranması gerektiğini bilen anne ve babalar olmasını istedik. Bizim ilk ulaşmamız gereken nokta anne ve babalar. Bizde bunu başardık. Anneler bana babaların artık çocuklarıyla daha fazla vakit geçirmeye çalıştıklarını anlatıyorlar. Bu zamana kadar 8 etkinlik gerçekleştirdik. Her etkinlik hem çocuklar hem de anne ve babalar için anınılmaz deneyimler sağladı. Bu proje güzel yürekerin minik yüreklere dokunduğu bir proje\" diye konuştu.

Cebiroğlu\'nun girişimiyle okula bir trafik eğitim histi ve bir de hobi bahçesi de oluşturuldu.

Okuldan detaylar

Öğrencilerden ve velilerinden detaylar

Öğretmenin öğrencilerle oyun oynaması

Röportajlar

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER, Hüseyin KALAY/SAMSUN

Van\'da teröristlere ait 2 barınak tespit edildi

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)-VAN\'ın Başkale ilçesi kırsalına düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK\'lıların kullandığı 2 barınak tespit edildi. Barınaklarda yapılan aramalarda patlayıcı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri dün Esenyamaç mahallesi kırsalına \"Şehit Uzman Jandarma 1. Kademeli Çavuş Kerem Aydın Operasyonu\" düzenledi. Düzenlenen operasyon kapsamında yapılan arazi arama tarama çalışmalarında PKK\'lı teröristlerin kullandığı iki barınak tespit edildi. Barınaklarda yapılan aramalarda ise 11 tüp, 1 güneş paneli, 2 akü, 2 uyku tulumu, 2 takım terörist kıyafeti, 2 battaniye, 50 metre kablo ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. Barınakların imha edildiği belirtilirken, bölgedeki operasyonlar sürüyor.

Barınağın imhası

Askerlerin incelemesi

5 kişilik araçtan 16\'sı kaçak 17 kişi çıktı

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)-VAN\'ın Muradiye İlçesi\'nde jandarma ekipleri tarafından durdurulan ve 5 kişilik olan hafif ticari araçta, şöför ve Afganistan uyruklu 16 kaçak indirildi.

Muradiye İlçesi Alpaslan Jandarma Komutanlığı ekiplyeri Van-Erciş karayolu üzerinde icra edilen önleyici hizmet devriyesi esnasında, şüphe üzerine hafif ticari aracı durdurararak arama yaptı. Durdurulan beş kişilik hafif ticari araçta, şöför ve yasadışı yollardan yurda giriş yaptıkları belirlenen Afganistan uyruklu 16 kaçak indirildi. Şoför gözaltına alınırken, kaçaklar yapılan işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne teslim edildi. Yetkililer, bu durumun ölümlü kazalara neden olduğunu söyledi.

Durdurulan araçtan indirilenler kaçakların görüntüsü



Yan yatan hafif ticari araç için seferber oldular

ÇORUM’un İskilip ilçesinde kamyonun çarptığı hafif ticari araç yan yattı. Kazada ölen ya da yaralananın olmazken yan yatan araç seferber olan vatandaşlar tarafından çevrildi.

Kaza, İskilip ilçe merkezinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Veysel Çöpatlamaz idaresindeki 19 FG 955 plakalı kamyonun kasa kapağı aniden açıldı. Kapağın açıldığı fark etmeyen sürücü, kamyonu ile yoluna devam etti. Açık kalan kasa kapağı Mustafa Hasta\'nın kullandığı 19 FG 101 plakalı otomobile çarptı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç yan yattı.Sürücü Mustafa Hasta kendi imkanları ile araçtan çıktı. Kazanın yaşandığı bölgede toplanan vatandaşlar el birliği ile yan yatan otomobili çevirdi.

Kaza yapan araçlar

Kaza sonrası vatandaşların telaşı

Yan yatan aracı vatandaşların elleriyle çevirmeleri

Detaylar

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR /ÇORUM