DHA YURT BÜLTENİ-5

Balıkesir\'in Ayvalık ilçesinden Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na gitmek üzere yola çıkan, olumsuz hava koşulları nedeniyle açıldıkları Ege Denizi\'nde Yumurta Adası\'na sığınan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 40 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Kaçak göçmenler, mahsur kaldıkları adadan alınarak, Sahil Güvenlik botuyla tahliye edildi. Kurtarılan kaçakların, Ayvalık\'taki Cunda Adası\'na getirileceği öğrenildi. Kaçak göçmenler için Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı önünde tedbir için ambulans içinde sağlık görevlilerinin bekletildiği belirtildi.

BALIKESİR/DHA

2)GEZMEYE GİTTİKLERİ DAĞDA MAHSUR KALAN AİLE KURTARILDI

KONYA\'da gezmek için gittikleri Loros Dağı\'na mahsur kalan aile, 6 saat sonra AFAD ve AKUT ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay, merkez Meram İlçesi Antalya Çevre Yolu üzerinde bulunan Loras Dağı\'nda meydana geldi. Şahinullah Akan (38) hafta sonu olması nedeniyle eşi Yasemin Akan (34) ve çocuğu Yavuz Selim Akan\'ı (7) alıp Loras Dağı\'na çıkmaya karar verdi. Akan, dönüş yolunda otomobilleri çamura saplanınca polisi arayıp yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve AKUT ekipleri sevk edildi. Akan ailesi yaklaşık 6 saat sonra ekipler tarafından bulundukları yerden kurtarıldı. Şahinullah Akan olayı şöyle anlattı: \"Hafta sonu olduğu için değişiklik yapmak istedik ancak fazla gitmişiz. Aracımız yolda kaldı. 112 acil ekiplerini aradık sağ olsunlar yardımcı olup bizi kurtardılar\" dedi.

3)VAN\'DA TAKSİNİN LPG DEPOSUNDA 23 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ

VAN\'ın Edremit ilçesinde, polisin yaptığı yol kontrolleri sırasında şüphe üzerine durdurulan taksinin LPG deposunda, 23 kilo 90 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili Y.K. gözaltına alındı. Van İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi\'ndeki uygulama noktasında yol kontrollerı yaptı. Kontrollerde, şüphe üzerine durdurulan takside arama yapıldı. Narkotik madde arama köpeği \'Lisa\' yardımıyla otomobilde yapılan aramada, aracın LPG deposu içerisinde zulalanmış 23 kilo 90 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili Y.K. gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

4)BALIK ADAMLAR SUALTI KÜLTÜR MİRASINI KORUYACAK

ANTALYA\'nın Kemer ilçesinde 140 balık adamın katılımıyla Sualtı Kültür Mirasının Korunması Eğitim Programı yapıldı. Uluslararası Sualtı Kültür Mirası Komisyonu Genel Sekreteri Doç. Dr. Hakan Öniz, programın dünyada ilk kez gerçekleştirildiğini belirterek, eğitimlerle Türkiye\'deki sualtı kültür mirasının daha iyi korunacağını söyledi.

Kemer\'de bir hafta süren \'Kemer Deniz Bilimleri Haftası\' etkinliklerinin son gününde Sualtı Kültür Mirasının Korunması Eğitmen Eğitim Programı düzenlendi. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından yapılan program Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Sualtı Arkeolojisi Vakfı, UNESCO ve ICOMOS ile sualtı arkeolojisi akademisyenlerinin desteğiyle düzenlendi. 140 balık adam eğitmeninin katıldığı programda katılımcılara \'Denizlerin altında eserler nasıl korunur? Bu eserler 2863 sayılı yasa ile bakanlığa ve müzelere nasıl bildirilir? Ne şekilde bildirilir? Ne şekilde korunur? Ne şekilde fotoğraflanır? Bu anlatılanlar kendi öğrencilerine nasıl aktarılır?\' konuları anlatıldı.

\'BÜTÜN DÜNYADA İLK KEZ GERÇEKLEŞTİRİLİYOR\'

Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi\'ne (ICOMOS) bağlı Uluslararası Sualtı Kültür Mirası Komisyonu Genel Sekreteri Doç. Dr. Hakan Öniz, \"Bu program bütün dünyada ilk kez gerçekleştiriliyor. Çünkü Türkiye çok önemli kültür mirası zenginliğine sahip bir ülke. Denizlerimizin derinliklerinde her döneme ait kalıntılar, mutlak korunması gereken değerlerimiz karşımızda. İşte Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu\'nun da önümüzdeki aydan itibaren uygulamaya başlayacağı bu program Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından bu bahsedilen değerlerin korunması nasıl gerçekleştirilebilir, bütün balık adamlar bunları nasıl koruyabilir, dünyaya örnek bir uygulama şeklinde bu programa başlamış durumda\" dedi.

\'ON BİNLERCE BALIK ADAMLA KORUMAYA BAŞLAYACAĞIZ\'

140 balık adam eğitmeni ile Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu ve Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu eğitmenlerinin programa dahil olduğunu vurgulayan Hakan Öniz, \"Biz Türkiye\'deki 8 bin 500 kilometrelik kıyıyı, yalnızca 3-4 akademisyenle değil, binlerce, on binlerce balık adamla korumaya başlayacağız. Sualtı mirasının koruyucularının sayısı Türkiye\'de rekor bir artışa şahit olacak. Şimdiden 140 balık adam eğitmeni bu eşsiz koruma gücüne katılmış durumda\" diye konuştu.

5)\'TAPUSU BENDE\' DEDİ, YOLU KAPATTI

TRABZON\'un Ortahisar ilçesinde Osman Gümrükçüoğlu, \'tapusu bende\' dediği yaklaşık 400 kişinin yaşadığı sitelere giden yolu, vekâlet verdiği emlak şirketi tarafından toprak dökülüp araç ulaşımına kapattı. Binaya yaya ulaşmak zorunda kalan vatandaşlar yüklerini ellerinde taşıyor, güçlükle evlerine ulaşıyor. Isıtmada kullanılan doğalgazın taşındığı tankerlerinde ulaşamadığı sitelerde kalanlar evlerini ısıtmada zorluk çekiyor. Vatandaşlar İmar Planı\'nda yol olarak belirlenen ancak özel mülkiyet olan arazinin kamulaştırılarak araç trafiğine açılmasını istiyor. Yurt dışında yaşayan Trabzonlu Osman Gümrükçüoğlu, Yalıncak Mahallesi\'nde yaklaşık 400 kişinin oturduğu, 80 dairenin yer aldığı siteye ulaşılan yolun, kendi tapulu arazisinden geçtiği ve bedeli verilmeksizin kullanıldığı gerekçesiyle kentte vekâlet verdiği emlak şirketi yetkililerinden yolu ulaşıma kapatmalarını istedi. Yaklaşık 5 yıl önce kullanıma başlanan ve konuyu yargıya taşıyan Gümrükçüoğlu\'nun talimatı üzerine, yol üzerine kamyonlarla taşınan toprağın dökülmesiyle ulaşıma kapatıldı. Olan bitenden habersiz site sakinleri de, kullandıkları yolun üzeri toprak yığınıyla kapatılması karşısında şaşkınlık yaşadı.

KALAN YOLU YAYA GİDİYORLAR

Yolun 2 haftayı aşkın süredir kapalı kalması, sitede oturanlar için çileye döndü. Apartmanlarına 75 metrelik mesafeyi yaya olarak ulaşmak zorunda kalan site sakinleri, alış verişlerinin yanı sıra eşyalarını da ellerinde taşıyıp, araçlarını da kapanan yolun kenarına park etmek durumunda kalıyor. Isıtmada kullanılan doğalgazın taşındığı tankerlerin yanı sıra çöp kamyonlarının da ulaşamadığı sitelerde kalanlar, ısınmada da zorluk çekiyor. Siteye ulaşamayan okul servisi araçlarına, çocuklarını yürüyerek götüren vatandaşlar, acil durum anında itfaiye ve ambulansın sitelerine ulaşmayacaklarından yakınıp, İmar Planı\'nda yol olarak belirlenen ancak özel mülkiyet olan arazinin kamulaştırılarak araç trafiğine açılmasını istiyor.

\'ÇÖZÜM BEKLİYORUZ\'

Site yöneticisi Hüseyin Üçüncü, yolun kapatılması nedeniyle zorluk yaşadıklarını belirterek, \"Arazi sahibi 4 kamyon malzeme dökerek yolumuzu kapattı. Mağdur olduk. Evimize giden yolumuz yok. Bir yangın olsa itfaiye, hasta olsa ambulans giremeyecek. Taşıma doğalgaz sistemi ile ısınıyoruz. Araç siteye giremediği için evlerimizde doğalgazımız da yok. Çöpler alınamıyor, sinekler evlerimizi sardı. Site sakinleri olarak aramızda anlaşıp nöbetleşe çocukları çamurlu yoldan alıp eve bırakıyoruz. Sabahları yine nöbet sistemi ile buradan okula gitmeleri için servise getiriyoruz. Yol sorununun bir an önce çözülmesini bekliyoruz\" dedi.

\'EVLERİMİZİ TERK ETMEYE BAŞLADIK\'

Sitede oturan Şaduman Hızarcı da, havaların soğuduğunu hatırlatarak, ısınmada güçlük yaşadıklarını söyledi. Hızarcı, \"Yol durumundan mağdur olduğumuz için evlerimizi terk etmeye başladık. Yok, pahasına satılığa çıkardığımız ve kiraya verdiğimiz evler var. Kimse gelip almıyor bile. Soğuk havalarda battaniye ile ısınmaya çalışıyoruz. Bize birileri yardım etsinö diye konuştu.

\'GÖKTEN Mİ İNİŞ SAĞLAYACAĞIZ\'

Yaşanan durumdan son derece mağdur kaldıklarını anlatan Tuğba Kaya ise \"Çocuklarımız ve bizler çok mağdur olduk. Okula gidip gelirken sıkıntı yaşıyorlar. Kendi evlerimizde mahsur kaldık. Siteye gökten mi iniş sağlayacağız. Bunu anlayamıyoruzö diyerek yola çözüm bulunmasını istedi.

\'ARSA SAHİBİ BÖYLE İSTEDİ\'

Bu arda araziyi toprak dökerek kapattıran Osman Gümrükçüoğlu\'nun vekâlet verdiği emlak şirketi yetkilileri de, bahse konu arsanın vekâletinin kendilerine verildiğini, bunun üzerine arsa sahibinin isteği üzerine yolun kapatıldığını söyledi.

6)SOKAK HAYVANLARI İÇİN \'DERT\' DİNLEDİLER

MERSİN\'de bir grup hayvansever, sokak hayvanları için vatandaşların dertlerini dinleyerek bağış topladı. 2 günde elde edilen bin 647 TL ile sokakta yaşayan hayvanların tedavi masrafları karşılanacak. Sosyal medya hesabı üzerinde bir araya gelen yaklaşık 20 hayvansever; üzerinde, \'Düşünün yağmurlu bir günde sırılsıklam ıslaksınız ve üşüyorsunuz, karnınız aç ve sığınacak bir eviniz bile yok. Bir hayvanın dostluğu birçok ilaçtan faydalı\' ifadelerinin yer aldığı pankartlar ile kentin çeşitli noktalarında vatandaşların \'dertlerini\' dinleyerek, sokak hayvanlarının tedavi masraflarını ödemek üzere 2 TL talep etti. Özellikle Uluslararası Narenciye Festivali\'nin düzenlendiği Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki Galatasaray Meydanı\'nda geniş bir kitleye ulaşan hayvanseverler 6 kumbara ile ilk günde bin 97, ikinci günde ise 550 TL olmak üzere toplam bin 647 TL topladı. Vatandaşların bağışları anlaşmalı veteriner hekime teslim edilirken, insanlar sokak hayvanlarına karşı duyarlı olmaya davet edildi.

Etkinliğe katılan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi mezunu Burak Çağatay Tekatlı (23), amaçlarından söz ederek şunları söyledi:

\"İnsanları bilgilendirmek, bilinçlendirmek adı altında bir etkinlik düzenledik. Bu etkinliğimizde 6 kumbaramız mevcut. Mersin\'de birçok bölgede bulunmaktayız ve herkesin desteğini topluyoruz. Hasta ve sakat hayvanlarımıza besleme konusunda, onların tedavi masrafları konusunda anlaşmalı veteriner hekimlerimize olan borçlarımızı ödemek ve onların bakımları için gerekli tutarları karşılamak için insanların desteğini alıyoruz.\"

Mersin Üniversitesi (MEÜ) İngiliz Dil Bilimi 2\'nci sınıf öğrencisi Öykü Zülkadiroğlu (19) ise \"Sokak hayvanları için bağış toplamak için bir aradayız. İsteyen derdini anlatıyor, isteyen sadece bağış yapıyor. Çeşitli yerlere grup olarak dağıldık. İlk günde bin 97 TL topladık. Bu para veteriner hekimimize verildi. Toplanan para ile yaralı olan sokak hayvanlarının tedavi masrafları karşılanacak\" şeklinde konuştu.

16 yaşındaki lise öğrencisi Efsun Tural da, \"Hayvanların ilaç masrafları için bağış topluyoruz. 6 kumbara açtık. İnsanlardan sokak hayvanları için anlayış bekliyoruz. Onlardan yardım bekliyoruz\" dedi.

