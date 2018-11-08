DHA YURT BÜLTENİ 5

Tunceli\'de caddeye Mustafa Koç\'un adı verildi

Ferit DEMİR/TUNCELİ,(DHA)-TUNCELİ\'nin Pülümür ilçesi Kırmeşe köyünde ihtiyar heyetinin aldığı karar ile köydeki caddeye, 2016 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren iş insanı Mustafa Vehbi Koç\'un ismi verildi. Caddenin açılış törenine katılan ve Koç Holding adına konuşan Tüplügaz Satış Direktörü Ercüment Polat, Koç ailesinin kendisini görevlendirdiğini ifade ederek, \"Mustafa Bey çok farklı, vizyoner, geleceğe yatırım yapan Koç topluluğunu bir noktaya taşıyan, yurtdışına açılmasına büyük emekler veren bir insandı. Yeteneklerinin haricinde halkla, toplumla iç içe yaşayan bir kişiydi. Bu caddeye onun ismini verdiğiniz; yaşattığınız için minnettarız\"dedi.

Pülümür ilçesine bağlı Kırkmeşe köyü ihtiyar heyeti, 2016 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden iş adamı Mustafa Vehbi Koç\'un ismini köylerinin 4 kilometrelik ana caddesine verdi. Köylüler tarafından törenle açılan caddeye, Özel İdare Genel sekreteri Nazif Yıldırım, Koç Holding\'den Tüplügaz Satış Direktörü Ercüment Polat ve köy halkı katıldı. 57 haneli köyün muhtarı Hıdır Eren, çağdaş Türkiye\'nin gelişimine büyük katkılar katan Koç Holding Yönetim Kurulu eski Başkanı Mustafa Vehbi Koç\'un isminin yaşatılması için böyle bir karar aldıklarını belirterek, \"Ülkemiz ekonomisine sunduğu son derece değerli katkılar ile üyesi olduğu ulusal ve uluslararası kuruluş ve organizasyonlardaki performansı, çağdaş eğitime verdiği destekleri hep taktirle karşılamışızdır. Çağdaş Türkiye\'nin gelişmesi için büyük katkılar yapmıştır. Özellikle eğitim alanında Türkiye\'ye yaptığı katkılar laik ve demokratik cumhuriyetimizin sonsuza kadar yaşatılması konusundaki hassasiyetleri nedeniyle Merhum Mustafa Vehbi Koç, ismini köyümüzdeki bir caddeye vermeyi uygun gördük. Köyümüz Koç ailesi gibi çağdaş eğitimli ve herzaman eğitime önem veren bir köy bu nedenle bu benzer yapı da bizleri etkiledi ve ismin köyümüzde yaşatılmasına karar verdik. Halktan çevreden ve herkesten Mustafa Vehbi Koç isminin bu caddemize verilmesinden çok olumlu tepkiler aldık\" diye konuştu.

\'BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR JEST\'

Törende Koç Holding adına bir konuşma yapan Tüplügaz Satış Direktörü Ercüment Polat ise, köy halkına ve köy muhtarına Koç Holding adına teşekkür ederek, Koç Holding hakkında kısa bir bilgi aktarımında bulundu. Koç Holding\'in Türkiye’nin en öncü kuruluşu olduğunu da söyleyen Polat, konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Koç Holdingi temsilen buradayım. Koç Ailesi beni görevli kıldı büyük bir keyifle buraya geldim. Mustafa Bey çok farklı, vizyoner, geleceğe yatırım yapan Koç topluluğunu bir noktaya taşıyan, yurtdışına açılmasına büyük emekler veren bir insandı. Bu caddeye onun ismini verdiğiniz; yaşattığınız için minnettarız. Bizim için çok önemli bir jest. Tunceli eğitimin en yüksek olduğu illerden biri. Eğitim ülkemizin en çok ihtiyacı olan konulardan biri. Bütün Türkiye’yi geziyorum. Ülkemiz cennet bir ülke. Her parçası ayrı güzel. Burası da apayrı bir güzel.\"

Yapılan konuşmaların ardında Mustafa Vehbi Koç Caddesi\'nde araçlar ile geçilerek köye gidildi. Köy halkı tarafından verilen yemek sonrası tören sona erdi.

Görüntü Dökümü:

-Mustafa Vehbi Koç tabelası önünde hatıra fotoğrafı

-Köy muhtarının konuşması

-Koç Holding adına Polat\'ın konuşması

-Köy içinde gezinti

-Hatıra fotoğrafının çekilmesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Ferti DEMİR/TUNCELİ,(DHA)

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İçişleri Bakanı Soylu: Uyuşturucudan ölüm oranını düşürmeyi başardık (1)

ADANA (DHA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucu ile mücadeleye değinerek, uyuşturucu ölümlerini 2017\'deki 941 seviyesinden şu ana kadar 228\'e düşürmeyi başardık. Uyuşturucu ile mücadelemiz devam edecek. Neredeyse 300 tona yaklaşacak bir bonzainin Türkiye\'ye sevkiyatını arkadaşlarımız engellediler. Bunu Türkiye\'ye getirenler var. Bu yıl gerçekleştirdiğimiz 19 bin 466 tutuklamanın 16 bin 603 kişisi sadece sokak satıcısıdır\" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, \"Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı\"nda konuştu.

\"300 TONA YAKLAŞACAK BİR BONZAİNİN TÜRKİYE\'YE SEVKİYATI ENGELLENDİ\"

Uyuşturucu ile mücadeleye değinen Soylu, \"Uyuşturucu ölümlerini 2017\'deki 941 seviyesinden şu ana kadar 228\'e düşürmeyi başardık. Uyuşturucu ile mücadelemiz devam edecek. Neredeyse 300 tona yaklaşacak bir bonzainin Türkiye\'ye sevkiyatını arkadaşlarımız engellediler. Bunu Türkiye\'ye getirenler var. Terör örgütleri uyuşturucu satıp silah alıyorlar. özellikle PKK, Avrupa\'daki uyuşturucu ticaretinin yüzde 80\'nini elinde tutuyor. Örgütün uyuşturucudan elde ettiği gelirin yıllık 1,5 milyar civarında olduğu uluslararası bütün kurumlar tarafından değerlendirilmektedir\" diye konuştu.

\"19 BİN 466 TUTUKLAMANIN 16 BİN 603 KİŞİSİ SADECE SOKAK SATICISIDIR\"

Soylu, \"Özellikle torbacı dediğimiz sokak satıcılarına karşı da ciddi bir çalışma içindeyiz. Bu yıl gerçekleştirdiğimiz 19 bin 466 tutuklamanın 16 bin 603 kişisi sadece sokak satıcısıdır\" dedi.

Görüntü dökümü

-Soylu\'nun açıklaması

-Detaylar



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APARSLAN KUYTUL YARGILANMAYA BAŞLIYOR

Adana\'da Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı\'na yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan ve hakkında 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul, Adana 11\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yargılanmaya başlanıyor.

Adana Bölge Adliye Mahkemesi önünde geniş güvenlik önlemleri alınırken, Kuytul\'a destek için vakfa bağlı kişiler bir araya geldi.

GENİŞ HABER GEÇİLECEK

Görüntü Dökümü

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-Adliye önünde toplanan kalabalık

-Güvenlik önlemleri

ADANA/DHA

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SİVAS\'TA ÜRETİLEN BASTONLAR, TÜRKİYE\'YE DAĞILIYOR

SİVAS\'ta 4 Eylül Sanayi Sitesi içerisinde bulunan Ali Tükek\'e (70) ait atölyede günde 350 baston üretiliyor. Tezgahlarda çeşitli işlemlerden geçtikten sonra kullanıma hazır hale getirilen bastonlar sipariş usulüyle Türkiye\'nin dört bir yanına gönderiliyor.

4 Eylül Sanayi Sitesi içerisinde küçük bir dükkanda 1991\'de kendi imkanlarıyla baston imalatına başlayan 6 çocuk babası Ali Tükek, zamanla işini büyüttü. Ürettiği bastonların ilgi görmesiyle birlikte önce şehir içinde başlayan baston satışları zamanla diğer şehirlere de yayılmaya başladı. İşini büyüten Tükek, oğulları Hamdi, Abdullah ve Ömer ile birlikte 1997 yılında daha büyük bir atölye kurdu. 6 kişinin çalıştığı atölye zamanla günlük 350 baston üretme kapasitesine ulaştı. Kayın ve gürgen ağacından üretilen ve desenleriyle dikkat çeken bastonlar İstanbul, İzmir, Ankara, Diyarbakır, Bursa ve Trabzon olmak üzere Türkiye\'nin bir çok şehrine sipariş usulüyle gönderilmeye başlandı.

Ali Tükek\'in oğlu Hamdi Tükek (33) yıllardır baston işi ile uğraştıklarını belirterek, \"Yıllardır bu işle uğraşıyoruz. Bu meslek bize babamızdan kalma. Geçimimizi bu şekilde sağlıyoruz. Baston mukavemetli, sağlam ve lifli ağaçlardan yapılmalıdır. Olabildiğince sağlam olmalıdır. Biz de bu nedenle genellikle kayın ve gürgen ağacını tercih ediyoruz. Bu ağaçların işlemesi güzeldir. Bizim bastonlarımızın özelliği ise oyma işçiliğine ve görsele sahip olması. Sadece güce dayalı da kullanıyoruz. Süs olarak da kullanılıyor. İşlemeli bastonlarımız da var\" dedi.

\'TÜRKİYE\'NİN İHTİYACININ BÜYÜK KISMI BU ATÖLYEDEN\'

Türkiye\'nin bir çok iline baston gönderdiklerini belirten Tükek, \"1997 yılından beri burada 6 kişi çalışıyoruz. Burada herkesin farklı görevleri var. Kimisi bastonun el tutma yerini, kimisi uzun sap kısmını yapıyor. Baston yapım süreci uzun bir süredir. Kullanılacak ağacın 1 yıl kuruması lazım. Ağacı 1 yıl boyunca ızgara halinde kurumaya bırakıyoruz. Daha sonra ise ağacın işlenmesine başlanıyor. Sonra yuvarlanıp sap kısmı yapılıyor. İki kat koruyucu ve parlak boyalar atılıyor. Bu şekilde baston üretimimizi yapıyoruz. Türkiye\'nin bir çok iline gönderiyoruz. Yıllardır bu işi yapıyoruz. Türkiye\'nin baston ihtiyacının büyük kısmı bu atölyeden karşılanıyor\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Atolyöden görüntüler

-Baston üretiminden görüntüler

-Hamdi Tükek\'in açıklaması

-Bastonların görüntüleri

-Siparişlerin gönderilişi

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)

(483 mb)

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HASTANIN 400 LİRASINI ÇALAN YANKESİCİ YAKALANDI

ANTALYA\'da, hastanede İ.T.\'nin cebinden 400 lirasını çaldığı iddia edilen R.Ü., kaldığı pansiyonda yakalandı.

Polisi harekete geçiren olay, 4 Ekim günü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'nde meydana geldi. Tedavi için hastaneye gelen İ.T.\'nin 400 lirası, yankesicilik yöntemiyle çalındı. Şikâyet üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden, şüphelinin \'dolandırıcılık\' ve \'tehdit\' suçlarından 4 kaydı bulunan R.Ü. olduğunu belirledi. R.Ü\'nün hastanede hasta gibi dolaşıp yankesicilik yaptığını tespit eden polis, şüpheliyi kaldığı pansiyonda gözaltına aldı. R.Ü, polisteki ifadesi sonrasında adliyeye sevk edildi.



Görüntü Dökümü

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- Şüphelinin polislerle birlikte asayişten çıkartılışı

- Polislerle ekip arabasına binmesi

- Aracın hareket etmesi

- Asayiş dış plan

- Detaylar

\'123 MB// 1 DK\'

Haber- Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,(DHA)

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BALIKESİRLİ SÜT ÜRETİCİSİ DERTLİ

SÜT üretiminde Türkiye\'nin ilk üç ili arasında yer alan Balıkesir\'de, üretici birlikleri ve çiftçilerden çiğ süt toplayan bazı şirketlerin konkordato ilan etmesi üreticileri zora soktu. Konkordato ilan eden sadece bir şirketten süt üreticilerinin 33 milyon liralık alacağı olduğunu söyleyen Karesi ve Altıeylül ilçeleri Süt Üreticileri Birliği Başkanı Cihat Şimşek, çiftçilerin zor günler yaşadığını söyledi.

Yıllık 800 bin tona yakın süt üretimi ile Konya ve İzmir\'den sonra Türkiye\'nin ilk üç ili arasında yeralan Balıkesir\'de süt üreticileri konkordato ilan eden firmalar nedeniyle zor günler yaşıyor. Konkordato ilan eden sadece bir firmadan 3 aylık süt satışı karşılığından 33 milyona yakın alacakları bulunan süt üreticileri yetkililerden yardım bekliyor. Balıkesir Bölgesi Hayvancılık Kooperatifleri Birliği (HAYKOOP) Başkanı Faruk Özen ile Balıkesir Karesi ve Altıeylül Süt Üreticileri Birliği (SÜB) Başkanı Cihat Şimşek çiftçilerin zor günler yaşadığını söyledi.

\'SÜT ÜRETİCİLERİNİN SİSTEMİ KİLİTLENMEK ÜZERE\'

Balıkesir Bölgesi Hayvancılık Kooperatifleri Birliği (HAYKOOP) Başkanı Faruk Özen, Balıkesirli çiftçilerin konkordato ilan eden firmalardan yaklaşık 33 milyon liralık alacağı olduğunu söyledi. Bu alacak miktarının üreticileri zor duruma soktuğunu belirten Faruk Özen, şöyle konuştu:\"Kış yaklaşırken masrafların yoğun olduğu bir dönemde çiftçimizin 70 günlük alacağının kalması ciddi sıkıntılar yaratıyor. Bu çiftçilerimiz hammadde yani yem alamaz duruma geldiler. Zira birliğimiz bünyesinde 8 kooperatifinde konkordato ilan eden firmalardan alacağı var. Bizim birliğimiz bünyesinde 2 milyon 200 bin lira civarı bir alacak bulunuyor. Bu kooperatiflerimizin devlete olan vergi borçları var. Buradan para gelmediği için vergi borçlarını ödeyemiyorlar. Personel çalıştırıyorlar, personellerine para ödeyemiyorlar. Sigortalarını ödeyemiyorlar. Sistem kilitlenmek üzere. Bu sebeple konkordato komiserlerinden bir talebimiz var. Belirsizliğin bir an önce kaldırılması gerekiyor. Bu belirsizlik bir an önce bitmeli. Ödeme planları açıklanmalı ve çiftçiye alacakları hangi tarihlerde ne şekilde ödeneceği bildirilmeli. Çiftçimiz bunu bekliyor. Çiftçi sabırsızlık ve özlemle parasını ne zaman alacağını bekliyor. Bu para ödenirse piyasa bir nebze rahatlayacak, çiftçi de rahatlıkla borçlanabilecek.\"

\'BALIKESİRLİ ÜRETİCİNİN ALACAĞI 33 MİLYON LİRA\'

Balıkesir Karesi ve Altıeylül Süt Üreticileri Birliği (SÜB) Başkanı Cihat Şimşek ise, Balıkesir\'in süt üretiminde Türkiye\'nin ilk üç ili arasında olduğunu söyledi. Balıkesirli süt üreticilerinin son aylarda sıkıntılı bir dönem yaşadığını ifade eden Cihat Şimşek, şunları söyledi: \"Balıkesir\'in en önemli süt alıcılarından biri geçtiğimiz yıllarda yerli sermayeden yabancı sermayeye geçti. El değiştirdi. El değiştirdikten sonrada sıkıntılar baş gösterdi. Şirket Eylül ayında konkordato ilan etti. Üreticinin de o tarihten itibaren geriye dönük 70 günlük süt alacağı var. Alınan sütün günlük 250 tonu Balıkesir ili içerisinden alınıyor. 200 tonu da çevre illerden geliyor. Alınan sütün rakamsal miktarı da 33 milyon liralık bir para. Üretici bu parasını alamadı. Şu anda muhatap da yok. Aşırı derecede mağduruz bunlardan dolayı. Bizim Balıkesir Süt Üreticileri Birliği olarak alacağımız 3 milyon 120 bin lira. Biz bu miktarın 1, 5 milyon lirasını birlik bütçesinden üreticimize ödedik. Elimizde böyle bir imkan vardı. Şirketi şu anki yönlendiren arkadaşların da ödemeye niyetleri yok ödemiyorlar. Konkordatodan sonra alınan sütlerin ücretleri ödeniyor. Bu da bizim Balıkesir üreticisine büyük darbe oluyor. Girdi maliyetlerinin yükseldiği bir dönemde üretici zor durumda.\"

Görüntü Dökümü

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- Yemlenen ineklerden görüntüler

- İneklerin sağılması, yavru buzağının beslenmesi

- Balıkesir Bölgesi Hayvancılık Kooperatifleri Birliği (HAYKOOP) Başkanı Faruk Özen açıklamaları

- Süt üreticileri ve süt toplayan ekiplerden görüntüler

- Balıkesir Karesi ve Altıeylül Süt Üreticileri Birliği (SÜB) Başkanı Cihat Şimşek açıklaması.

- Meralarda büyükbaş hayvanların otlaması.

Haber- Kamera: Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)

Görüntü: HD, Süresi: 4 Dakika 22 Saniye, Boyutu: 822 MB.



