DHA YURT BÜLTENİ 5

Öğretmen seminere katıldı, öğrencilere 5 gün izin verildi

GEBZE(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Gebze ilçesi Kadıllı Mahallesi\'nde bulunan Kadıllı İlkokulu\'nun tek öğretmeni 5 gün sürecek seminere katılınca öğrencilere tatil verildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, 5 günlük tatilin her gün ders sonrası 2 saat ek ders işlenerek telafi edileceğini bildirdi.

Gebze\'ye yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Kadıllı Mahallesi\'ndeki Kadıllı İlkokulu, 1960 yılında yapılan tek katlı taş binada 7 öğrenciye eğitim veriyor. Rengarenk boyanarak dikkat çeken okulun tek öğretmeni Cemalettin Çelik, 5 gün sürecek eğitim seminerine katıldı. Okulun tek öğretmeni seminere katılınca öğrencilere de hafta başından itibaren 5 gün izin verildi. Cemalettin Çelik seminere mecburen katılması gerektiğini, öğrencilerin başında kimsenin olmamasından ve başlarına bir şey gelmesinden çekindiği için 7 öğrenciye 5 gün boyunca izin verdiğini ifade etti.

Gebze ilçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan ise okulda ders saatlerinin sabah 09.00 ile 14.40 saatleri arası olduğunu, 5 günlük izni ileriki haftalarda her gün 2 saat ders işleyerek telafi edeceklerini belirtti.

Otobüs bekleyen kadına 3 çocuğunun önünde cinsel taciz

Avukat: “Şüphelinin bırakılması kabul edilemezö

ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde 3 çocuğuyla otobüs bekleyen H.Y. adlı kadına yaklaşan K.A., elini pantolonunun içine sokarak, \"Aşkım, hadi gel, motosiklete binelim, dağlara gidelim. Hadi bin sevgilim\" diye tacizde bulundu. Kadın ve eşinin şikayeti sonrası yakalanan K.A. adli kontrolle bırakıldı. Taciz anı güvenlik kamerasınca da kaydedilirken, kadının avukatı Ali Öksüz, daha önce de cinsel taciz suçundan ceza aldığı ortaya çıkan şüphelinin bırakılmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Hasta olan küçük çocuğunun tedavisi için 31 Ekim Çarşamba günü eşi ve diğer 2 çocuğuyla birlikte Manavgat Devlet Hastanesi\'ne giden H.Y., muayeneden sonra hastanenin yakınında bulunan bir eczaneden ilaç aldı. H.Y., Manavgat Adliyesi\'nde çalışan eşi ve çocuklarıyla birlikte yürüyerek ilçenin en işlek yerlerinden Antalya Caddesi\'ne geldi. Eşi adliyedeki mesaisine gitmek için yanlarından ayrılan H.Y. otobüs beklerken, yanlarına yaklaşan motosikletli bir kişi, çocuklarının gözü önünde H.Y.\'ye, \"Aşkım, hadi gel, motosiklete binelim, dağlara gidelim. Hadi bin sevgilim\" diyerek tacizde bulundu. Şüpheli bu sözleri söylerken, elini pantolonunun içine soktu. H.Y.\'nin bağırması ve yardım istemesi üzerine motosikletli hemen olay yerinden uzaklaştı.

DAHA ÖNCE DE TACİZ SUÇUNDAN YARGILANMIŞ

Olayın şokunu atamayan H.Y. akşam mesaiden sonra eve gelen eşine durumu anlattı. Eşiyle birlikte ertesi gün sabah polis merkezine giden H.Y., şüpheliden şikayetçi oldu. Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan araştırmada, şüphelinin daha önce 2010 yılında cinsel taciz suçundan yargılanan K.A. olduğu tespit edildi. Polis ekiplerinin yaptığı araştırma, cadde boyunca bulunan güvenlik kameralarının incelenmesinde şüphelinin, H.Y.\'yi devlet hastanesinden itibaren takibe başladığı, hatta ilaç aldıkları eczane önünde beklediği belirlendi.

ADLİ KONTROLLE BIRAKILDI

Cumartesi günü gözaltına alınan K.A. polis merkezinden işlemlerinin tamamlanmasının ardından, savcılığa gönderildi. Şüphelinin ifadesinde, \"H.Y.\'yi daha önce çalıştığım bir iş yerinde bulunan bir kadına benzettim. Onun için yaklaştım\" dedi. Sulh ceza hakimliğine sevk edilen K.A., tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Evli olan K.A.\'nın 2010 yılında da yine hastaneden çıkan bir kadını takip ederek, taciz ettiği için yargılanıp, ceza aldığı belirtildi.

\'ASLA KABUL EDİLEMEZ\'

H.Y.\'nin avukatı Ali Öksüz, olaydan dolayı müvekkilinin büyük bir şok yaşadığını, 1 haftadır evinden dışarı yalnız başına çıkamadığını belirterek, bir kadına karşı işlenen bu şekildeki eylemlere tolerans gösterilmesinin mümkün olmadığını söyledi. Ali Öksüz, sulh ceza hakimliğinin adli kontrol kararına itiraz edeceklerini belirterek, \"Müvekkilimin yanında küçük yaşlarda 3 çocuğu olmasına rağmen şüphelinin böyle bir eylemi gerçekleştirmiş olması asla kabul edilemez. Ayrıca böylesine hastalıklı ruh hali içinde olduğunu düşündüğümüz birinin serbestçe dolaşması toplum için tehlike arz etmektedir. Kadınların ve çocukların korunması bakımından bu tür kişilerin ceza infaz kurumunda bulunması kanunen, ahlaken ve vicdanen gerekmektedir\" dedi.

TACİZ ANI KAMERADA

Diğer yandan K.A.\'nın H.Y.\'yi taciz anı çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletiyle durakta bekleyen ve yanında çocukları bulunan H.Y.\'ye yaklaşan K.A.\'nın birkaç saniye kadının yanında durduğu, daha sonra da olay yerinden uzaklaştığı yer aldı.

İzmir’de DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

İZMİR’de, DEAŞ terör örgütüne finansal kaynak sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden öpropagandasını yaptıkları gerekçesiyle 4’ü Türk vatandaşı 9 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah saatlerinde DEAŞ terör örgütüne yönelik, şehir merkezinin yanı sıra Menemen, Aliağa ve Torbalı ilçelerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Ortadoğu’daki çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları, DEAŞ terör örgütüne İzmir’de finans kaynakları sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden örgütün propagandasını yaptıkları belirtilen 4’ü Türk, 5’i Suriye uyruklu 9 şüpheli, adreslerine yapılan operasyonlarda gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda örgüte gönderileceği değerlendirilen yüklü miktarda para, örgüte ait sözde bayraklar ve çok sayıda doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

ÇOBANBEY SINIR KAPISI KAPANDI, ÖNCÜPINAR\'DA YOĞUNLUK OLUŞTU

KİLİS\'in Elbeyli ilçesinde bulunan Çobanbey Sınır Kapısı\'nın teknik sebeplerden dolayı geçişlere kapatılmasından sonra buradaki TIR ve kamyonlar Öncüpınar Sınır Kapısı\'ndan Suriye tarafına geçiş yapmaya başladı. Kapıda bu nedenle araç yoğunluğu meydana geldi.

GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü, geçen Pazartesi günü Kilis\'in Elbeyli ilçesinde bulunan Çobanbey Sınır Kapısı\'nın teknik sebeplerden dolayı ticari geçişlere kapatıldığını duyurdu. Birkaç gündür bölgede kapının yeniden faaliyete geçmesini bekleyen sürücüler, yetkililer tarafından Öncüpınar Sınır Kapısı\'na yönlendirildi. Çobanbey Sınır Kapısı\'ndan geçiş yapamayan TIR ve kamyonların gelişinin ardından Öncüpınar Sınır Kapısı\'nda da yoğunluk oluşmaya başladı.

CEZAEVİ FİRARİSİ HIRSIZ YAKALANDI

İZMİT\'te, cezaevinden firar ettikten sonra bir alışveriş merkezi ve PTT Kocaeli Başmüdürlüğü\'ne girerek hırsızlık yapan R.K.(25) yakalandı.6 Ekim tarihinde İzmit Ömerağa Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan bir alışveriş merkezinden 50 bin TL değerinde cep telefonu, bitişiğinde bulunan PTT Kocaeli Başmüdürlüğü\'nden ise bin TL nakit para, 3 bin TL değerinde cep telefonu ve bir masanın altında duran kadın ayakkabısı çalındı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalar neticesinde hırsızlık yapan kişinin cezaevi firarisi R.K. olduğunu tespit etti. Yaklaşık 1 ay boyunca Gebze, Darıca ve İzmit ilçelerinde yapılan takip çalışmasının ardından R.K., İzmit Kemalpaşa Mahallesi\'nde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen R.K. adliyeye sevk edildi.

91 YAŞINDA TARLA SÜRÜYOR, EKİP, BİÇİYOR

BALIKESİR\'in Bigadiç ilçesinde 79 yıldır çiftçilikle uğraşan Hüseyin Aşık (91), ilerleyen yaşına rağmen tarlasını sürüyor, ekip, biçiyor.

Bigadiç\'te 2 çocuk, 5 torun sahibi Hüseyin Aşık, ilerleyen yaşına karşın çiftçiliği sürdürüyor. 12 yaşında başladığı çiftçiliğe, ilk günkü heyecanla devam etiğini belirten Hüseyin Aşık\'ın en iyi dostu ise tarlasını sürdüğü atı. 15 yıl önce eşini kaybeden Hüseyin Aşık, her sabah ayağına çizmesini, başına kasketini takarak, atıyla tarlasının yolunu tutuyor. Atla tarlasını sürüp, ekip, biçerek gençlere taş çıkartan Hüseyin Aşık, çocukları ve torunlarından gelen yardım isteklerini kabul etmediğini söyledi. Her işini kendisinin yaptığını belirten Hüseyin Aşık, \"Toprak beni hayata bağlıyor. Her işimi kendimi yapıyorum. Tarlada da bütün işlerimi kendim yapıyorum. Tarlamı ekiyorum, biçiyorum. Bu şekilde toprakla iç içe olmaktan mutluyum.\"

KAÇAKLARIN BOTUNUN BATTIĞI BÖLGEDE ARAMA KURTARMA SONLANDIRILDI

MERSİN\'in Erdemli ilçesinin 5 mil açığında batan zodyak bottaki 11\'i kaçak, 12 kişi kurtarıldı. Sabaha kadar süren arama kurtarma çalışmalarında kayıp kimsenin olmadığı belirlenince, çalışmalar sonlandırıldı.

İlçeye bağlı Kızkalesi Mahallesi açıklarında, dün akşam saatlerinde kaçakları taşıyan zodyak bot battı. Bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edilirken, teknedeki 11\'i kaçak, biri zodyak botun sahibi 12 kişi, balıkçılar tarafından kurtarılarak karaya çıkarıldı. 12 kişi, sağlık kontrolü için Erdemli Devlet Hastanesi\'ne götürüldü.

Sahil Güvenlik ekipleri ise kayıp kişilerin olma ihtimaline karşın sabaha kadar arama kurtarma çalışmalarını sürdürdü. Kayıp kimsenin olmadığı belirlenince çalışmalar sonlandırıldı. Kurtarılan 11 kaçak, hastanedeki kontrollerinin ardından Kızkalesi Jandarma Karakol Komutanlığı\'na götürüldü. İfadeleri alınan kaçaklar, İl Göç İdaresi\'ne teslim edildi.

Kaçak göçmen taşımaktan kaydı bulunduğu öne sürülen ismi açıklanmayan zodyak botun sahibi ise gözaltına alınarak Narlıkuyu Jandarma Karakol Komutanlığı\'na götürüldü.

TIR ŞOFÖRÜNÜN SATTIĞI 27 TON SALÇANIN 24 TONU BULUNDU

İZMİR\'den Gaziantep\'e gönderilmek üzere bir TIR\'a yüklenen ancak şoför tarafından Mersin\'de Suriyelilere satılan 27 ton salçanın 24 tonu polis ekiplerince bulunarak firma sahibine teslim edildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken, TIR şoförü aranıyor.

Türkiye\'de tanınmış bir markanın sahibi Halit Göndüz, Gaziantep\'ten sipariş edilen 27 ton salçayı bu kente götürülmesi için bir TIR\'a yükledi. Aracın geçen pazartesi gününe kadar Gaziantep\'e ulaşmamasından şüphelenen Göndüz, polise başvurarak şikayetçi oldu. TIR\'ın Mersin\'de olduğunu belirleyen Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, araçtaki salçaların Mersin Toptancılar Sitesi\'ndeki Suriyelilere ait bir işyerine satıldığını belirledi. 24 ton salça bulunarak firma sahibine teslim edilirken, 3 ton salçanın bulunması için de çalışmalar sürüyor. Polis olayla ilgli Suriye uyruklu A.S. ve A.E.S.\'yi gözaltına aldı. Suriyelilerin ifadesi doğrultusunda Adana\'da da Türk şüpheli A.E. yakalandı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakılırken, TIR, şoförü ise aranıyor.

(ÖZEL) VAN\'IN TEK KADIN MUHTARI HERKESİN SEVGİSİNİ KAZANDI

VAN\'da iki dönem erkek rakiplerine büyük fark atarak 10 bin nüfuslu Cuhhuriyet Mahallesi\'ne muhtar seçilen Leyla Tanrıtanır (47), mahalllesine yaptığı hizmetler ve kurduğu sıcak diyalog sayesinde 7\'den 70\'e herkesin gönülünde taht kurdu. Van\'ın ilk ve tek kadın muhtarı olduğunu söyleyen Tanrıtanır, Ankara Kamu Derneği ile Samsun Valiliği tarafından da \'yılın en iyi kadın muhtarı\' seçildi.

Van\'ın Merkez İpekyolu ilçesi 10 bin nüfuslu Cumhuriyet Mahalllesi Muhtarı, evli ve 2 çocuk annesi Leyla Tanrıtanır, kent merkezi ve ilçelere bağlı 630 erkek muhtara karşılık görev yapan tek kadın muhtar. 2009\'da yapılan yerel seçimlerde bazı kişilerin \'Kadından muhtar mı olur?\' dediği Tanrıtanır, 4 erkek adaya karşı yarıştı. Tanrıtanır, rakiplerine fark atarak muhtar oldu. Bir sonraki 2014 yerel seçimlerinde yaptığı güzel hizmetlerden dolayı mahallesindeki seçmenin neredeyse tümünün oyunu alan ve 2 oğlu üniversite mezunu, kendisi de Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü\'nde okuyan Tanrıtanır, kadınların sorunları, evde bakım hizmeti ve yoksul vatandaşların sıkıntılarına kadar her türlü sorunla ilgilenerek büyük çaba sarf ediyor. Muhtar Tanrıtanır, kışın valiliğin gönderdiği yardım kömürlerini de kendi elleriyle yoksul ailelere dağıtırak sık sık esnaf ve aile ziyaretlerinde bulunuyor. 10 yıldır muhtarlık yapan Tanrıtanır, seçildiği günden bu yana mahallenin aranan kişisi haline geldi.Yaptığı hizmetlerinden dolayı, bir çok ödül olan Tanrıtanır, son olarak Samsun Valiliği ile Kamu Derneği tarafından yılın en iyi muhtarı seçildi.

\'KADINDAN ÇOK İYİ MUHTAR OLUR\'

Van\'ın Cumhuriyet tarihindeki tek kadın Muhtarı Tanrıtanır, bölgede kadın muhtar olmanın hem avantajını hem de dezavantajlarını yaşadıklarını anlattı. 2009 yılında aday olurken bazı kişilerin tepkisi ile karşılaştığını söyleyen Tanrıtanır, \"Yaptığımız çalışmaların ardından, kadın olmamızın çalışmalara olan katkısını insanlar gördü. Biz yeri geldiğinde erkeklerden daha iyi iş yaptık. Muhtarlık yapmanın hakkını fazlasıyla veriyoruz. Mahallemize en iyi hizmet getirmenin peşindeyiz\" dedi.

Leyla Tanrıtanır, 10 bin nüfuslu ve yaklaşık 5 bine yakın seçmeni olan Cumhuriyet Mahallesi\'nde kadınların yanı sıra erkeklerin de büyük desteğini aldığını söyledi. Tanrıtanır,\"2009\'daki yerel seçimlerinde 4 erkek rakibime karşı bin 500 oy fark atarak tarihte Van\'ın ilk kadın muhtarı ünvanını aldım. 2014 yerel seçimlerinde ise kadın rakibim vardı. Bu seçimde 3 bin 312 seçmen oy kullandı. Burada 3 bin 80 oy aldım. Biliyorsunuz bölgemiz erkek feodal yapının olduğu bir bölge. İlk başta \'Kadından muhtar olmaz\' söylemi çok vardı.Tabi insanlar yaptığım çalışmaları görünce kadının önemini orada çok iyi anladılar.Yaptğım çalışmalarımdan dolayı kadınların yanı sıra erkeklerin de büyük desteğini gördüm. Ben 2012\'de depremde yaptığım çalışmalarımdan dolayı Samsun Valiliğinin yaptığı bir proje kapsamında, 2016\'da da Ankara\'da Kamu Derneği tarafından Türkiye\'nin en başarılı ve en iyi kadın muhtarı seçildim\" diye konuştu.

\'HALKIMIZLA GÖNÜL BAĞI KURDUK\'

Tanrıtanır, yapısı gereği çok cesur, çok çalışkan ve kadın-erken demeden her toplumun içine giren bir insan olduğunu da ifade ederek, \"İnsanlar o kadar çabuk ısındalar ki bir de insanlara güven verdikten sonra ister istemez bir gönül bağı kuruluyor. O nedenle halkla bir gönül bağımız var.Kısa zamanda sevildim, sayıldım.10 yıllık muhtarlık dönemimde gelen yardım kömürlerini kendi ellerimle vatandaşlara teslim ediyorum. Bunun yanı sıra, \'Kardeş-aile\' başlattık. Bu projede, durumu iyi olan aileler, diğer ailelere yardımcı olmalarını sağladık.\"dedi. Tanrıtanır, 2019 yılında yapılacak olan yerel seçimlerde mahellesinde tekrar muntar adayı olacağını belirtti.

