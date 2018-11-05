DHA YURT BÜLTENİ 5

Edirne Valisi Erkem Canalp görevine başladı

EDİRNE\'ye atanan Vali Ekrem Canalp, valilik bahçesindeki karşılamanın ardından görevine başladı. Vali Canalp, Edirne\'nin Balkanlara e Avrupa\'ya açılan pencere olduğunu ifade ederek, \"Bütün kamu görevlileriyle birlikte çalışacağız. Edirne\'yi daha müreffeh bir hale getireceğiz. Bundan sonra emeğimiz, çabamız, gayretimiz Edirne için olacak\" dedi.

Valiler Kararnamesiyle Edirne\'ye atanan İçişleri Bakanlığı Mülga Mahalli İdareler eski Genel Müdürü Ekrem Canalp, bu sabah valilik bahçesinde törenle karşılandı. Polis mangasını selamlayan Vali Canalp, protokol üyeleri, daire müdürleri ve personelle tanıştı. Edirne\'nin üç büyük din ve üç büyük medeniyete ev sahipliği yaptığını ifade eden Vali Ekrem Canalp, \"İçinde yaşamış olduğumuz bu il pek çok özelliği ve güzelliği bünyesinde taşıyan bir iledir. Bir kere üç büyük medeniyeti Traklar, Bizans ve Osmanlı medeniyetinin çok farklı izlerini kentin her yerinde görmek mümkündür. Bunun dışında üç büyük dinen Hıristiyanlığın, Museviliğin ve İslam\'ın bütün güzelliklerini bu ilin içerisine sinmiş olarak ruhunuzda hissedebilirsiniz. Aynı zamanda bu il Meriç, Tunca ve Arda\'nın kesiştiği bir coğrafyanın içerisinde yer alıyor. Bunların dışında fethedildiği günden beridir Osmanlı ve bugün içinde ülkemizin Balkanlara ve Avrupa\'ya açılan kapısıdır. Sahip olduğu beş büyük sınır kapısıyla da yine aynı şekilde Avrupa\'ya açılan penceresidir. Balkanlarda yaşayan Türk ve Müslümanlar Edirne\'yi çok farklı bir gözle görmektedir. Görevimizi yürütürken Edirne\'ye ve Edirnelilere ilişkin sorumluluklarımızı her zaman göz önünde bulunduracağız. Bu coğrafyada yaşayanların insanların da bizlerden beklentilerini uygun şekilde ümit ediyorum ki hepimiz çaba ve gayretlerimizi göstereceğiz\" dedi.

\'YÖNETİŞİM ANLAYIŞINDA HİZMET VERECEĞİZ\'

Edirne Valisi Ekrem Canalp, kamu yönetiminin 1900\'lardan itibaren değiştiğini ve kenti hep birlikte yöneteceklerini belirterek şunları söyledi:

\"Dünyada hiç bir şey olduğu yerde durmuyor. Her şey değişim içerisinde. Kamu yönetimi de aynı şekilde değişiyor. 1990\'lardan itibaren bütün dünyada kamu yönetimi de esaslı bir değişime girdi. Daha önceden kamu yönetimi olarak bildiğimiz alan artık kamu yönetimi olarak bilinmiyor. Özel sektörde de aynı mantık geçerli. Bundan sonra hakim olan anlayış artık yönetişim anlayışıdır. Yönetim ile yönetişim arasındaki temel fark aslında Türkçenin bir güzelliğidir. Yönetişim, birden fazla kişinin karşılıklı olarak yapabildiği işi ifade eder. Bütün kararları, partnerlerimizle, ortaklarımızla, vatandaşlarımızla beraber alacağız. Sivil toplum kuruluşlarımızla, mahalli idarelerimizle beraber çalışacağız. Bütün kamu görevlileriyle birlikte çalışacağız. Edirne\'yi daha müreffeh bir hale getireceğiz. Bundan sonra emeğimiz, çabamız, gayretimiz Edirne için olacak\"

Vali Canalp, konuşmasının ardından makamına geçerek görevine başladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Vali Canalp\'in gelişi ve karşılanması

-Polis mangasını selamlaması

-Protokolle tanışması

-Vali Canalp\'in konuşması

-Makamına geçmesi

-Makamdan görüntü

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)-

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Engellilerin ahşap ürünleri Avrupa\'dan talep görüyor

ŞANLIURFA Büyükşehir Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezinde açılan kurslara katılan yaşlı ve engelliler, boş vakitlerini değerlendirdikleri kurslarda yaptıklara ürünleri satıp elde edilen gelirle hayatta tutunmaya çalışıyor. Kursiyerlerin ahşap ürünlerine özellikle Avrupa\'dan talep geldiği belirtildi.

Paşabağı Mahallesi\'nde açılan Engelli Koordinasyon Merkezinde; deri, bakırcılık, ahşap oymacılık gibi kurslara katılan engelli kursiyerler, hem zamanlarını değerlendiriyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor. Günde 370 yaşlı ve engellinin 20 farklı branşta eğitim gördüğü kurslarda elde edilen 55 bin liralık gelirin, 44 bin lirasının kursiyerlere dağıtıldığını anlatan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Emin Özçınar, “Kursiyerlerimiz hem meslek öğreniyorlar hem emeklerinin karşılığı olarak aile bütçelerine katkıda bulunuyorlar. Ürünlerin ortaya çıkmaya başlamasıyla kursiyerlerimiz mutlu oluyorö dedi.

2 YILDA HAYATLARI DEĞİŞTİ

Engelli Koordinasyon Merkezi\'nin hizmette girmesinin ardından 2 yıldır hayatları değiştiğini anlatan engelliler, \"Daha önceden evden çıkmıyorduk. Bütün günümüz dört duvar arasında geçiyordu. Şimdi bu kursların açılmasıyla birlikte dünyaya bakış açımız ve ufkumuz gelişti. Bu kez de bu merkezden eve gitmek istemiyoruz. Burada hem arkadaşlık ediniyoruz. Hem de sosyal aktivitelere katılıyoruz. Yapmış olduğumuz işlerden ise payımızı alıyoruz. Kısacası burada yaşama tutunuyoruz\" diye konuştu.

Şanlıurfa Engelli Koordinasyon Merkezi\'nin Türkiye’de ve bölgede sayılı bir merkez olduğunu ifade eden Özçınar şunları söyledi:

“Burada 4 atölyede farklı el ürünleri hazırlanıyor. Engelli kardeşlerimiz ve 65 yaş üzerindeki yaşlılarımız hem zamanlarını geçiriyor, hem de bakır, deri, ahşap kurslarına gelip iş öğreniyorlar. Burada yaptıkları el ürünlerini daha sonra Balıklıgöl bölgesinde bulunan satış mağazasında yerli ve yabancı turistlere satılıyor. Satılan ürünlerden elde edilen gelir daha sonra eşit şekilde kursiyerlerimize dağıtılıyor. Bu sayede hem onlar hayata bağlanıyor, hem de aile bütçelerine katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyorlar.

\'AHŞAP ÜRÜNLERE AVRUPADAN TALEP GELİYOR\'

Burada evden çıkmamış engelli kardeşlerimiz vardı. Buranın hizmette girmesiyle birlikte artık onların ikinci evi oldu. Merkez bir aile gibi işliyor. Bu atölyede alınan malzemeleri büyükşehir belediyesi karşılıyor. Özellikle ahşap kursundaki kursiyerlerimizin yapmış olduğu ürünlere Avrupa’dan oldukça talep geliyor.ö

2 yıldır hizmette bulunan Engelli Koordinasyon Merkezi\'nde şimdiye kadar engelliler tarafından hazırlanan ürünlerden elde edilen 55 bin liralık gelirin 44 bin lirası kursiyerlere eşit olarak dağıtıldı. Son olarak ahşap ürünlerin satışından elde edilen gelirden kursiyerlerin ücretleri zarflara konularak engelli kursiyerlere dağıtıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi\'nde devam eden meslek edindirme kurslarını sık sık belediye yöneticileri de ziyaret ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Engelli Koordinasyon Merkezinde kurs gören engelliler

- Bakır işlemeciliği yapan kursiyerler

- Deri ve ahşap kurslarına katılan kursiyerle el işi yapması

- Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Emin Özçınar açıklaması

- Engellilere zarf içinde dağıtılan para

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Ali LEYLAK-ŞANLIURFA (DHA)

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Tosya\'da 3 ev yangında kül oldu

KASTAMONU\'nun Tosya ilçesine bağlı Kilkuyu köyünde çıkan yangında 3 ev küle döndü.

Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde Kilkuyu köyünde. Hüseyin Baloğlu\'na ait evde yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahale ettiği yangın daha sonra Muammer Uysal ve Hanife Uysal\'a ait evlere sıçradı. Yangın, çevre ilçelerden gelen arazözlerle yapılan müdahale sonrası 5 saat süren bir çalışma ile kontrol altına alındı.

\'3 EV KÜLE DÖNMÜŞ VAZİYETTE\'

Yangında, alt katları ambar olarak kullanılan 2 katlı 3 ahşap ev kullanılamaz hale geldi. Olay yerinde incelemede bulunan Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, \"Evlerin ikisinde oturan kimse yoktu. Diğer evimizde de yaşamakta olan bir çiftimiz hemen tahliye edildi. Yangında herhangi bir yaralı ya da can kaybımız yok. Sistemli ve kontrollü bir şekilde yangın söndürme ve soğutma çalışmalarımızı tamamladık. Aynı zamanda telef olan hiç bir hayvanımız da yok. Altları ambar olan üç ev yangın sonucu tamamen küle dönmüş vaziyette\" dedi.



Yangın sırasında dumandan etkilenen 4 itfaiye eri olay yerinde tedavi edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yangın yerinden görüntü

- Yangın söndürme çalışması

- Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin\'in yangın hakkında bilgilendirmesi

- Detaylar

Haber-Kamera:Emre ÇİLOĞLU/TOSYA, (Kastamonu), (DHA)-

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Uludağ\'da lüks tuvaletler villayı andırıyor

TARIM ve Orman Bakanlığı tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Uludağ Milli Park Müdürlüğü ile birlikte yaptırılan villa görünümlü 5 yıldızlı tuvaletler beğeni topluyor.

Uludağ\'daki 50 yıllık tuvalet sorunuTarım ve Orman Bakanlığı tarafından çözüme kavuşturuluyor. Bakanlık tarafından ayrılan 2,5 milyon liralık bütçe ile Sarıalan kamp alanında 2 adet hamamlı lüks, piknik alanında 2 adet, Kirazlıyayla\'da 1 adet, 2\'nci Oteller Bölgesinde de ise 1 adet tuvalet yapımına başlandı. Bakanlık tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Uludağ Milli Park Müdürlüğü ile birlikte yapılan 5 yıldızlı tuvaletler içerisinde her türlü konfor düşünülmüş. Özellikle kampçıların bulunduğu Sarılan bölgesindeki her birinin maliyeti 550 bin lirayı bulan hamamlı tuvaletlerin dış görüntüsü villayı andırıyor. Tamamen ahşap ve taş kullanılarak yapılan tuvaletler doğalgaz ile ısınıyor. Lüks tuvaletin içerisinde hamam, duşakabinler, soyunma dolapları, engelli vatandaşlar için özel tuvaletler bulunuyor.

Görüntü dökümü:

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- Sarıalandan görüntüler

- Ormanlık alanlardan görüntüler

-Villaya benzeyen tuvaletlerden görüntlüer

SÜRE: 1 dakika 11 saniye BOYUT: 114 MB

Haber/Kamera: BURSA-DHA

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Yaşlı kadın, Yalova Valisi Tuğba Yılmaz\'ı ardından su dökerek uğurladı

CUMHURBAŞKANLIĞI Kararnamesi ile Yalova Valiliği\'nden, Mülkiye Başmüfettişliği\'ne atanan Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, valilik bahçesinde düzenlenen bir törenle Yalova’ya veda etti. Alanda bulunan İsmet Soygür (96), Vali Yılmaz’ı uğurlarken yollarına su döktü.

Vali Tuğba Yılmaz’ı uğurlamaya vali yardımcıları, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve şehit aileleri katıldı. Kendisini uğurlamaya gelen herkesle tek tek tokalaşan Vali Yılmaz, şehit aileleri ile vedalaşırken duygu dolu anlar yaşadı. Tören mangasını selamlayan Vali Yılmaz’a çiçek takdim edildi. Basın mensuplarıyla da vedalaşan Vali Yılmaz, makam aracına bindi. Bu esnada araca yaklaşan İsmet Soygür, Vali Yılmaz için su döktü. Bunun üzerine Vali Yılmaz makam aracından inerek yaşlı kadının elini öptü ve kendisini Ankara’da ağırlamak istediğini söyledi.

Soygür, gazetecilere açıklamada bulunarak, “O benim bir kızımdı. Bir oğlum vardı, şimdi bir de kızım varö diyerek üzüntüsünü dile getirdi. Vali Yılmaz eşi Hakim Çelebi Yılmaz ile birlikte daha sonra alkışlar eşliğinde Yalova’dan ayrılarak görev yapacağı Ankara’ya hareket etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Valinin kurum müdürleriyle tokalaşması

-Tören mangası selamlama

-Nine tarafından su dökülmesi

Haber: İsmail ÖZTÜRK/ Kamera:Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, DHA

Boyut:292mb - Süre:2.37 dk