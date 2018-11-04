DHA YURT BÜLTENİ 5

Renk cümbüşünün yaşandığı Yedigöller, ziyaretçilerle doldu

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)- BOLU\'da, sonbaharın tüm renklerini barındıran doğa harikası Yedigöller Milli Parkı, hafta sonunda ziyaretçi akınına uğradı. Yedigöller\'in içindeki park alanları, tamamen dolarken, girişte uzun araç kuyrukları oluştu. Yedigöllerin drone ile havadan görüntülenen manzaraları büyüledi.

Nazlıgöl, Seringöl, Deringöl, Sazlıgöl, Küçükgöl, İncegöl ve Büyükgöl\'den oluşan Yedigöller, sonbaharla birlikte ayrı bir güzelliğe büründü. Yeşil ve sarının tüm tonlarını içinde barındıran milli parkta renk cümbüşü oluştu. Bolu kent merkezine 44 kilometre uzaklıktaki Yedigöller ziyaretçi akınına uğradı. Milli parka gelenler, girişte uzun araç kuyrukları oluşturdu. Girişteki görevliler, sürücüleri yönlendirmeye çalışırken milli parkın içindeki park alanları, tamamen doldu. Sürücüler, araçlarını yürüyüş yollarına ve girişteki yolun kenarına park etti. Aracını park edip, milli parka girmeyi başaran ziyaretçiler, eşsiz manzaranın ve doğanın keyfini çıkardı. Zaman zaman göl kenarındaki iskele ve ahşap yürüyüş yollarında da kuyruk oluştu. Ziyaretçiler, sırayla arkalarına göl manzarası alıp, fotoğraf çektirdi. Kimi ziyaretçiler göllerin etrafında kimileri de milli park içindeki parkurlarda yürüyüş yapıp, fotoğraf çekti. Fotoğrafçılardan oluşan gruplar, milli park içinde en güzel fotoğrafları çekebilmek için deklanşöre basarken, bazı doğa tutkunları da milli park içindeki alanda çadır kurup, kamp yaptı. Yedigöller\'deki çadır kamp alanları da tamamen doldu.

Yedigöllere gelen bazı ziyaretçiler, aşırı kalabalık ve araç kuyruklarına çözüm bulunmasını istedi. Yedigöllerin eşsiz güzelliği drone ile havadan çekilen görüntüleri ile büyüledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Drone manzaraları

-Röportajlar

-Yedigöllerden manzaralar

-Fotoğraf çekilenler

-Kalabalık

-Araç kuyrukları

-Detaylar

Süre: 05.35-Boyut: 654 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)

DGS\'DE

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MHP\'li Depboylu\'nun acılı günü

MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu\'nun kayınvalidesi Fatma Depboylu, yaşlılığa bağlı nedenlerden yaşamını yitirdi. Fatma Depboylu, düzenlenen törenle toprağa verildi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu\'nun eşi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Fatih Depboylu\'nun annesi Fatma Depboylu yaşlılığa bağlı nedenlerden yaşamını yitirdi. Depboylu için Nazilli Zafer Camii\'nde dün (cumartesi) tören yapıldı. Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, Nazilli Belediye Başkanı MHP\'li Haluk Alıcık, MHP Manisa İl Başkanı Erkan Öztürk, MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, AK Parti Nazilli İlçe Başkanı Bülent Sayar, MHP Nazilli İlçe Başkanı Cüneyt Korkmaz, Aydın Ülkü Ocakları Başkanı Emre Özbey, Nazilli Belediyespor Başkanı Özgen Türker, merhumun yakınları, partililer ve vatandaşlar törene katıldı.

Öğlende kılınan cenaze namazının ardınan Fatma Depboylu, Evranlı Mezarlığı\'nda toprağa verildi. Cenaze boyunca Deniz ve Fatih Depboylu sevdiklerinin desteğiyle ayakta dururken, üzgün ve bitkin olduğu görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Zafer Camiinden görüntü

- Cenaze namazı sırasında cami hocasının vatandaşlardan helallik istemesi

- Cenazenen omuzlar üzerinde camiden çıkarılışı

- Cenazenin cenaze aracına götürülüşünden görüntüler

- Cami önünden ve evi önünden detay görüntüler

Haber- Kamera: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA)

DGS\'DE

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Tabiat parkından geçen yol ve ağaç kesimine tepki



Dinçer AKBİR/GEBZE(Kocaeli),(DHA)- KUZEY Marmara Otoyolu\'nun Gebze\'de bulunan Ballıkayalar Tabiat Parkı\'ndan geçecek olan 1,7 kilometrelik kısmına tepki gösteren Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Sait Ağdacı, inşaat sırasında 17 binden fazla ağacın da kesileceğini öne sürerek, \"Bu parkın içerisinde yaşayan ve nesli çok ciddi şekilde tükenme tehlikesine sahip kuşlar var. Bu kuş türlerinin de tamamen yok olmasına sebep olacağız\" diyerek tepki gösterdi.

İstanbul Çatalca\'dan başlayarak Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden Anadolu\'ya bağlanan ve Sakarya\'nın Akyazı ilçesine kadar devam eden Kuzey Marmara Otoyolu\'nun 2\'nci etap inşa çalışmaları devam ediyor. Pendik ile Akyazı arasında devam eden çalışmalar kapsamında Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Osmangazi Köprüsü\'nü birbirine bağlayacak olan bağlantı yolları ile birlikte toplam 258 kilometre yol inşa edilecek. Kuzey Marmara Otoyolu\'nun 1,7 kilometrelik kısmının ise Kocaeli\'nin Gebze ilçesinde bulunan Ballıkayalar Tabiat Parkı\'nın kuzey sınırından geçmesi planlanıyor. İnşaat sırasında 17 binden fazla ağacın kesileceğini ve Ballıkayalar\'da yaşayan nesli tükenmekte olan kuşların tamamen yok olacağını savunan Kocaeli Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Sait Ağdacı, duruma tepki gösterdi.

ÇED raporunda Kuzey Marmara Otoyolu\'nun Ballıkayalar\'dan geçmesinin sakıncalı olduğunun yazıldığını söyleyen Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Sait Ağdacı, \"Yapımı planlanan İstanbul ile Kocaeli arasındaki yolun, eski hali 75 kilometreydi. Bu yolun yapılması ile projeye göre 11 kilometre daha kısalacak bu yol. Duble yol olması sebebiyle de 35-40 dakika kadar zamandan tasarruf ettireceği varsayılıyor. Bu yolun 1,7 kilometrelik kısmı Ballıkayalar Tabiat Parkı\'nın içini de kapsayacak şekilde üst sınırından geçmekte olup, ayrıca orman alanı diye tabir edilen şekilde de 841 bin 552 metrekare orman sahasından geçiyor. Yani 841 kilometrekarelik bir alanı kapsıyor. Bu da demektir ki, Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü ve İzmit İşletme Müdürlüğü raporlarında belirtildiği üzere bu güzergahta 17 bin ağaç kesilecek. Ballıkayalar Vadisi, 200 milyon yıllık bir oluşum sonucunda meydana gelmiştir. Kilsel, kireçsel oluşumların neticesinde meydana gelmiş bir parktır burası. Zaten ÇED raporunda Kocaeli Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu\'nun olumsuz görüşü var. Orada, \'Bu yol, 200 milyon yıl geçmişe sahip olan tabiat parkının sınırından geçse bile orada oluşacak emisyonların neticesinde bu park zarar görecektir\' diyor\" dedi.

Ballıkayalar Tabiat Parkı\'nda nesli tükenmekte olan kuş türlerinin de bulunduğunu vurgulayan Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Ağdacı, \"Bunların yanında bu parkın içerisinde yaşayan ve nesli kırmızı seviyede tükenme tehlikesinde olan, çok ciddi şekilde nesli tükenme tehlikesine sahip kuşlar var. Çilli Keklik, Kınalı Keklik, Kukumav Kuşu, Kara Saksağan, Kaya Sıvacısı gibi kuş türlerinin de tamamen yok olmasına sebep olacağız. Buradaki emisyonlar neticesinde çevredeki tarım arazilerinin yok olmasına sebep olacağız. Su havzalarının kirlenmesine sebep olacağız\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Ballıkayalar\'dan drone görüntüsü

- tabiat parkından görüntüler

- hayvan görüntüleri

- Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Sait Ağdacı ile röp.

- detay

HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR/GEBZE(Kocaeli),(DHA)



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CHP\'li Torun: Doğu ve Güneydoğu\'da adaylık için partimize inanılmaz bir ilgi var

ORDU’da partililerle bir araya gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, “Birçok bölgede özellikle Doğu ve Güneydoğu’da adaylaşma noktasında sıkıntı çekiyorduk. Şu anda inanılmaz bir ilgi var. Bu da 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nin başarılı olacağının en büyük teminatı, en büyük göstergesiö dedi.

CHP\'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, partililerle bir araya geldi. Parti il binasında 2019 yılında yapılacak olan yerel seçimlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Torun, 1398 belediyeye aday göstereceklerini belirtti. Torun, Doğu ve Güney Doğu bölgelerinde ilgi gördüklerini kaydederek, “Şunu açıkça ifade etmek istiyorum; Cumhuriyet Halk Partisi 1398 belediyede her yerde adayını gösterecek ve en iddialı, en başarılı olacak olan adaylarla 31 Mart 2019 yerel seçimlerine katılacaktır. Geçmişte aday bulmakta zorlandığımız seçim bölgelerinde, bugün en az 2-3 aday ile onların arasından seçimi kazanabilecek, başarılı olabilecek adayları tercih etme noktasına geldik. Birçok bölgede, özellikle Doğu ve Güneydoğu’da adaylaşma noktasında sıkıntı çekiyorduk. Şu anda inanılmaz bir ilgi var. Bu da 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nin başarılı olacağının en büyük teminatı, en büyük göstergesi. Bu anlamda da kampanyamızı başlattığımızda da göreceksiniz ki, birçok belediyede en iddialı parti Cumhuriyet Halk Partisi olacakö diye konuştu.

16 İLİN ADAYLARI BELLİ OLUYOR

44 ilde aday belirleme sürecini tamamladıklarını da aktaran Torun, 16 ilin adaylarının da bugün belirleneceğini ifade etti. Torun, “Genel merkez olarak daha önceden 44 ilimize parti meclis üyelerimizi, milletvekillerimizi 44 ile gönderdik ve oralardan belli verileri toplamasını, adaylaşma noktasında belli çalışmaları yapmalarını istedik. Bu 44 ilin raporları hazırlandı. Ardından 16 ilimize daha arkadaşlarımızı yönlendirdik. O da bugün itibariyle gelecek ve 60 ilimizde adaylaşma noktasında önemli ölçüde belli verileri elde etmiş olacağız. Geriye 21 ilimiz kalıyor onu da mutlaka bu ay içerisinde gerçekleştirmiş olacağız. Bütün örgütlerimizle bu anlamda diyaloga geçtik ve onların görüşleri doğrultusunda eğilim yoklaması, anketler veya ön seçim tercihlerini aldık ve buna göre parti meclisinde de bu kararları değerlendireceğizö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Seyit Torun’un konuşmasından detay görüntü

-Seyit Torun’un konuşması

(SÜRE: 2.19 Dk.) (BOYUT:142 MB)

Haber-Kamera: Mustafa KIRLAK ORDU-DHA

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Definenin üzerinde oturduğunu öne süren köylüye kazı izni verilmedi



Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA)- ARDAHAN merkeze bağlı Çalabaş köyünde yaşayan Mikail Gökçe (65), Hitit medeniyetine ait yerleşkenin üzerinde oturduğunu öne sürdü. Arazisinde define olduğunu iddia ederek kazı yapmak için başvuruda bulunan Gökçek\'e, alanın, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli olduğu belirtilerek izin verilmedi. Gökçe, \"Varsa defineyi çıkarayım. Ben de bu fakirlikten kurtulayım\" dedi.

Kent merkezine 25 kilometre uzaklıktaki 40 haneli Çalabaş köyünde oturan Mikail Gökçe, 6 yıl önce köye yol yapılırken, evinin yanındaki harmanlığın yolunu açması için dozer operatörüne ricada bulundu. İş makinesinin çalışması sırasında tünel ortaya çıktı. Tünelin içinde kırık testi parçaları ile karşılaşan Gökçe, tapulu alanında kazı yapmak için Kültür ve Turizm Bakanlığı\'na başvurdu. Kars Müze Müdürlüğü\'nden uzmanlar gelerek tünelde inceleme yaptı. Uzmanlar evin altında Hitit medeniyetinden kalma yerleşke olduğunu belirtti.

EVİNDE TAMİR BİLE YAPAMIYOR

Definecilerin kaçak kazı yapmasından korktuğunu söyleyen 5 çocuk babası Mikail Gökçe, yıllardır geceleri rahat uyuyamadığını anlattı. Üzerinde yaşadığı tarihi yerleşke yüzünden can güvenliklerinin kalmadığını ileri süren Mikail Gökçe, şöyle konuştu:

\"Yaklaşık 6 yıl önce köyümüzün yolu yapılıyordu. Yolu yapanlardan rica ettim. Bana evimden harman yoluna bir yol yapmalarını istedim. Dozerin vurduğu yerde derin bir çukur oluştu. Çukurun içinde ise uzun bir tünel ortaya çıktı. Biz bu tünelin içine girdik, sadece içinde kırık testi parçaları vardı. Yaklaşık 13 metre derinlikte Hitit medeniyetine ait eserler var. Çocuklar büyüyüp yuvadan uçunca köyde hanımla baş başa kaldık. Hayvanımız yok. Ben çok fakir bir insanım. Uzmanların söylediğine göre hazinenin üzerinde yatıp kalkıyorum. Ama ben kuru ekmeğe muhtacım. Buradan yetkililere sesleniyorum, bir an önce kazı yapılması için izin verilsin. Varsa defineyi çıkartayım. Ben de bu fakirlikten kurtulayım. SİT alanı ilan edilmesinden dolayı evimde tamir bile yapamıyorum. Mağduriyetimin bir an evvel giderilmesini istiyorum.\"

DEFİNE KAZISINA İZİN VERİLMEDİ ?

Mikail Gökçe’nin 2013 yılında verdiği dilekçeye yanıt olarak Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 1 Ağustos 2013 tarihli resmi yazı gönderdi. Tapulu arazisinde define kazısı yapmak isteyen Gökçe’nin belirttiği adresin Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli olduğunu anımsatılan yazıda, \"2863 sayılı kanun gereği, tescil edilerek koruma altına alınan taşınmaz kültür varlıklarında define arama izni verilemeyeceği, aynı kanunun 50’nci maddesinde ifade edilmekte olduğundan, söz konusu alan için define arama ruhsatı düzenlenmesi mümkün olmamaktadır\" denildi.

Köy Muhtarı Mehmet Çelik ise, Mikail Gökçe\'nin mağdur olduğunu ifade ederek, \"Mikail Gökçe, Kars Müze Müdürlüğü ile sürekli yazışmalar yapıyor, fakat neticeye varılamadı. Kendisine bir ev yapamıyoruz. Çünkü arazisi sit alanı. Kendisinin evinde ekmeği yok ama hazinenin üzerinde oturuyor. Burada hazine olduğunu biliyoruz. Kapıları da vardı, ancak çökmeler olduğundan kapılar da kayboldu. Ne gelen var, ne giden. Eğer bir hazine varsa çıkarsınlar. Bu adamında mağduriyeti giderilsin\" diye konuştu.

Ardahan Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü yetkilileri ise eskiden sığınak olarak kullanıldığı tahmin edilen alanın Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından tescillenerek koruma altına alındığını ve kültür varlıkları kapsamında olduğundan kazıya izin verilmediğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Hazine olduğu iddia edilen alandan görüntü

-Mikail Gökçenin ve Köy muhtarının göçük olan yerde incelemeleri

-Mikail Gökçe ile röp

-Köy muhtarı ile röp.

-Detay görüntüler.

Haber-Kamera -Deniz BAŞLI / ARDAHAN (DHA)

