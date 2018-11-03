DHA YURT BÜLTENİ 5

Ayı saldırılarına karşı minareden anonslu uyarı

TRABZON\'un Şalpazarı ilçesinde son günlerde artan ayı saldırıları vatandaşları tedirgin ediyor. Mahalleye inen ayılar, arı kovanlarına, büyük ve küçükbaş hayvanlara saldırıyor, tarım ürünlerine zarar veriyor. Ayı saldırılarına karşı köy camisinin hoparlöründen uyarı anonsları yapılarak önlem alınıyor. Uyarı anonslarında çocukların tek başlarına bırakılmaması istenirken, yöre sakinlerinin dikkatli ve tedbirli olunması çağrısı da yapılıyor. Mahalle sakini Ali Komut, \"Para cezası var diye ayılara zarar veremiyoruz. Biz sürümüzün hepsini satsak cezayı karşılayamıyoruz. Ayıya teşekkür ediyoruz ki çocuklarımıza saldırmıyor\" diyerek yetkililerden yardım istedi.

Doğu Karadeniz\'de, bazı illerde yapılan yaban hayatı envanter çalışması sırasında sayılarında önceki yıllara oranla artış olduğu belirlenen ayılar, tehlike oluşturmaya başladı. Yerleşim yerlerine inen, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarına, arı kovanları ve tarım ürünlerine zarar veren ayılar, bölge halkını da tedirgin ediyor. Geçtiğimiz günlerde Trabzon\'un Şalpazarı ilçesi Gökçeköy Mahallesi\'nde köy merasında otlatılan Ali Komut\'a ait büyükbaş sürüsüne saldıran ve 2 hayvanının telef olmasına neden olan ayılar, yöre sakinlerine de korku dolu anlar yaşatıyor. Avlanması halinde 15 bin TL para cezası uygulanan, popülâsyonu gittikçe artan ayılar ve saldırılarına karşı mahalle muhtarlığı harekete geçip, camii hoparlörlerinden uyarı anonsları yaptırmaya başladı. Uyarı anonslarında; çocukların tek başlarına bırakılmaması istenirken, yöre sakinlerinin dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında da bulunuluyor. Camiden \'Artan ayı saldırılarından dolayı ormanlara tek başınıza gitmeyiniz, çoluk çocuğunuzu tek başlarına ormanlara salmayınız\' şeklinde uyarı anonsları yapılan mahallede, yöre sakinleri korku ve endişe duyduklarından yakındı, sorunlarının giderilmesi için de yetkililerden yardım talep etti.

\'İNSANLARA SALDIRMAYA BAŞLADI\'

Sürüsüne saldıran ayıların hayvanlarını telef ettiğini belirten yöre sakini Ali Komut, \"Ayılar, gündüz vakti merada otlayan sürümüze denk geldi ve sığırlarımıza saldırdı. Ben çok memnun oldum en azından çoluk çocuğa saldırmadı. Ayılara devlet sahip çıkıyor. Bu sene ormana korkudan kimse girmedi. Araba yollarının ve yerleşim yerlerinin kıyılarında dolaşıyoruz. Ayılar, her yıl evlerimizin kapılarını kırıyor. Yetkililer artık buna çare bulsun, ayılar artık insanlara saldırmaya başladı. Daha önce de ayı burada bir arkadaşımıza saldırdı. \'Para cezası var diye\' ayılara zarar veremiyoruz. Biz sürümüzün hepsini satsak da para cezasını karşılayamıyoruz\" dedi.

\'DEVLET BUNLARA BİR ÇARE BULSUN\'

Ayı saldırılarının her geçen gün arttığını kaydeden Maksut Çolak da, insanların tedirginlik yaşadıklarını söyledi. Çolak, \"Ayılar artık bize saldırmaya başladı. Devlet bunlara bir çare bulsun. Ayılar sürekli geliyorlar. Burada insanlar çok tedirgin. Geçen gün peteklerime geldiler. Torunlarımız çok korkuyor. Sürümüzü çobansız dışarı çıkaramıyoruz. Normalde bırakırdık meraya otlardı bizde tarlalarda işimizi hallederdik. Malımızı gözümüzden ayıramaz olduk\" diye konuştu.

\'CAMİLERDEN ANONS ETTİRİYORUZ\'

Gökçeköy Mahallesi muhtarı Turan Köse, ise av yasağının onları çaresiz bıraktığını belirterek, camilerden anons ettirip önlem aldıklarını anlattı. Köse, \"Köyümüzde ayı saldırısı var. Burası orman köyüdür. Ayılar sadece hayvanlarımıza değil yaylalarımızdaki evlerimize de saldırıyor. Bütün kapıları açıyor. Av yasağı olduğu için ayılara dokunamıyoruz. Burada insanlar hayvancılıkla geçimini sağlıyor. Birçok kişinin sürüsüne ayılar saldırdı. Camilerden anons ettiriyoruz insanlar dikkatli olsun diye. Köyümüzde ayı var diye burayı terk edecek değiliz\" diyerek yetkililerden yardım istedi.

\'KİLİT ÜSTÜNE KİLİT VURDUK\'

Ayıların kapıları kırdığını dile getiren Halime Küçük \"Evde yatarken bile \'içeri ayı girer\' diye korkudan uyuyamıyoruz. Kilit üstüne kilit vurduk. İneklerimizi yedi ayılar. Çocuklarımız korkuyor. Ayı nereden çıkacak belli değil. Tarlada tek başımıza duramıyoruz\" dedi.

Fatma Güler ise, \"Burada sürekli ayı ile karşılaşıyoruz. Allah ayıya rast getirmesin adamı. Buralarda gündüz dolaşabiliyoruz şenlik oluyor. Ama akşamları buradan geçmek mümkün değil. Hele hava bozuk ve sis olduğunda buralar zindana dönüyor\" şeklinde konuştu.

\'AYI ÖLÜMLERİNDE İLK SIRADAYIZ\'

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Şağdan Başkaya ise, ayıların bölgede popülasyonunun arttığını kaydederek şöyle dedi:

\"Eskiden olduğundan daha fazla ayı var doğada. Bunu arazide yaptığımız her çalışmada görüyoruz. Ayıların devlet eli ile avlattırılması lazım. Ayılar Türkiye\'de dokunulmazlık kazandı. Artık ormanların yanı sıra köyleri de ele geçirdiler. Hatta ilçelere de inmeye başladılar. 2009 yılından bu yana yapılan tespitlerde doğrudan ayı saldırısı ile 21 tane vatandaşımız hayatını kaybetti, 100 vatandaşımız ise ağır yaralanarak sakat kaldı. Dünyaya bakıldığı zaman ayı ölümlerinde ilk sırayı alıyoruz. Devlet vatandaşını arazide dağda sahipsizlik hissiyatı ile baş başa bırakmaması gerekiyor. Vatandaş önlemini alsa da ciddi bir şekilde ayı saldırıları ile karşı karşıya\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Mahalleden görüntüler

-Ayı arşiv görüntüleri

-Merada hayvanların otlama detayı

-Camiden uyarı anonsları

-Mahalle sakinleri röp

-Şadan Başkaya\'dan görüş

-Detaylar

BOYUT: 512 MB

HABER: Aleyna KESKİN KAMERA: Emre KOLTUK/ŞALPAZARI (Trabzon), (DHA)-

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Yurtta gazdan etkilenen 53 öğrencinin sağlık durumu iyi



Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK/KURTALAN (Siirt), (DHA)- SİİRT\'in Kurtalan ilçesinde imam hatip kız öğrenci yurdunda dogalgaz sızıntısından etkilendikleri iddiasıyla hastaneye kaldırılan 53 öğrencinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kurtalan ilçesinde, Garzan Mahallesi Kurtalan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrenci Yurdu\'nda dün akşam saatlerinde, iddiaya göre sızan dogalgaz gaz nedeniyle bazı öğrenciler rahatsızlandı. Yurt görevlilerinin ihbarı üzerine AFAD, UMKE, 112 acil servis ve polis ekipleri sevk edildi. Rahatsızlanan 53 öğrenci bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yurtta kalan diğer öğrenciler de tedbir amaçlı tahliye edildi. Olayı haber alan öğrenci yakınları da yurt binasının olduğu yere gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın, İlçe Devlet Hastanesi\'nde tedavi gören öğrencileri ziyaret edip, sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Çıkışta gazetecilere açıklama yapan Kaymakam Aydın, yurtta ve bölgede araştırmaların sürdüğünü belirterek, \"Olay tüm boyutlarıyla araştırılıyor. Bölgede şu an araştırdığımız gaz kokusu nedeniyle 53 öğrenci etkilenmiş. Hayati tehlikeleri yok. Bir kilometrelik mesafede yaptığımız gaz ölçümünde herhangi bir gaz sızıntısına da rastlamadık. Öğrencilerimizi sadece tedbir amaçlı hastanede tutuyoruz. En kısa sürede taburcu olacaklar\" dedi.

\'TERÖR SALDIRISI DEĞİL\'

Kaymakam Aydın ayrıca, biber gazına benzer bir kokunun olduğu yönünde kuşkular olduğu, ancak terör saldırısının söz konusu olmadığını açıkladı.

VALİLİK: GAZ SIZINTISI KAYNAKLI OLDUĞU DEĞERLENDİRİLİYOR

Siirt Valiliği\'nden yapılan açıklamada, 150 öğrencinin kaldığı yurdun tedbir amaçlı tahliye edildiği belirtilerek, \"Siirt ili Kurtalan ilçesi İmam Hatip Kız öğrenci yurdunda gaz sızıntısından kaynaklı olduğu değerlendirilen zehirlenmede; 53 öğrenci etkilenmiştir. 44 öğrencimiz Kurtalan Devlet Hastanesi\'ne, 7 öğrencimiz Siirt Devlet Hastanesi, 2 öğrencimiz de Siirt’teki özel hastanelerde tedavi altına alınmıştır. Öğrencilerimizin hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Tedbir amacı ile öğrenciler yurttan tahliye edilmiştir. AFAD, UMKE ve güvenlik birimlerimiz tarafından olay ile ilgili araştırma ve incelemeler devam etmektedir. Kız öğrenci yurduna gaz bombası atıldığı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır\" denildi.

Görüntü Dökümü

-Dün akşam rahatsızlanan öğrencilere ambulans içerisinde ilk müdahale

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK/KURTALAN (Siirt), (DHA)-

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Bitlis\'te üretip yurt dışına satıyor

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,(DHA)-BİTLİS’te 5 yıldan beridir işlettiği tekstil fabrikasında ürettiği ürünleri yurt dışına gönderen tekstilci Emirhan Uludil, doların yükseldiği ve krizin yaşandığı dönemlerde işçi çıkarmak yerine işçi alarak istihdama katkı sağladıklarını söyledi.

İstanbul\'dan 5 yıl önce memleketi Bitlis\'e gelen işadamı Emirhan Uludil, tekstil fabrikasını Bitlis-Diyarbakır Karayolu üzerinde bulunan Arıcılar mevkiine kurararak üretime başyladı. Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere Almanya ve İngiltere gibi bir çok ülkeye tekstil ürünü ihraç eden Uludil, yaklaşık 200 kişi istihdam ediyor. Daha önce personel sayılarının 170 olduğunu belirten Uludil, 30 kişi daha istihdam ederek 200 kişilik bir kadroya ulaştığını söyledi. Uludil, çalışan personel sayısını bine çıkarmayı hedeflediğini de belirterek şöyle konuştu: \"Bitlis genelinde yaklaşık 15 tekstil fabrikası var ve bu alanda istihdam edilenlerin sayısı ise 3 bin civarında. Destek olunması halinde bu rakam 10 bine de çıkar. Bitlis’e gelmek isteyen, ancak farklı nedenlerden dolayı gelemeyenler de çağrıda bulunuyoruz. Bölgemizdeki işsizlik sorunu ancak böyle çözülür diye düşünüyoruz. İş-Kur’un da eleman desteğini özellikle tekstil sektörüne vermesini istiyoruz. İş-Kur desteği bittikten sonra da sigortalarını biz sürdürelim diyoruz.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Tekstil atölyesinden detay görüntüler

-Çalışanlardan detaylar

-Üretilen ürünlerden detaylar

-Paketlenen ve ütülenen ürünlerden detaylar

-Ürünlerin incelenmesinden deyatlar

-Tekstilci Emirhan Uludil ile röportaj

-Genel görüntülerden detaylar

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Doğalgaz boru hattı, Hakkari\'ye ulaştı



Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- TÜRKİYE\'nin kış aylarında havası kirli illerinden biri olan Hakkari\'ye doğalgaz getirilmesi için yaklaşık 1 yıl önce başlatılan çalışmalar tamamlandı. Yüklenici firmanın şantiye şefi Mikail Canizci, doğalgaz hattı döşeme çalışmalarının kar, rüzgar, soğuk hava, yağmur ve zorlu arazi şartlarına rağmen tamamladıklarını söyledi.

Hakkari kent merkezine doğalgazın getirilmesi için çalışmalara geçen yıl başlandı. BOTAŞ\'ın 53 milyon 900 bin liraya ihalesini verdiği yüklenici firma VEMAK A.Ş. tarafından Van\'ın Özalp İlçesi Erçek Mahallesi\'nde başlatılan 203 kilometrelik yüksek basınç doğalgaz çelik boru hattı, 3 bin 800 rakımlı Berçelan Yaylası\'ndan Hakkari merkeze ulaştırıldı. Final çalışmalarının yapıldığı 3 bin 800 rakımda ekipler, döşenen doğalgaz boru hatlarında kaynak ve test çalışmalarını da yaparak boruları kapattı. Çalışmaları bitiren ekipler, burada BOTAŞ ve yüklenici firma yetkilileri, iş makinelerine astıkları Türk Bayrağı ile hatıra fotoğrafı çekti.

Yüklenici firmanın şantiye şefi Mikail Canizci, doğalgaz boru hattı çalışmalarını zorlu arazi koşullarına rağmen tamamladıklarını belirterek ekiplere teşekkür etti. Canizci, \"Biz bu projeye başlarken 3-4 yılda bitmez dediler. Ama biz VEMAK’ın güçlü makine parkıyla şu an 3800 rakımlı en yüksek dağlardan bile geçtik. Çalışmalarımızı yüksek rakımlı yerlerde bitirmiş bulunmaktayız. Biz bu hatta başlarken sadece boru hattı yapmakla kalmadık. Köylere servis yolları, bozduğumuz yolları, tüm su kanallarını da beraberinde tamamladık. Bu hattın en zor koşullarından biri ulaşım zorluluğuydu. Hakkari dağları bildiğiniz gibi Türkiye’nin en yüksek dağları. Ulaşım noktasında çok büyük sıkıntılar yaşadık. Ağır kış şartlarına rağmen biz tüm zorlukların üstesinden gelerek hattı yaklaşık 1 yıl içerisinde teslim ettik\" dedi.

BOTAŞ Hakkari Doğalgaz Projesi Kontrol Amiri Fatih Gökhan da aşılmaz denilen dağları aştıklarını söyledi. Gökhan, \"Karlı dağlar aşıldı. Zorlu arazi yapısına rağmen çalışmalarımızı tamamladık. Bu çalışmalarda emeği geçen tüm arkadaşlara, bize yardımcı olan köylülere ve güvenliğimizi sağlayan güvenlik güçlerine teşekkür ediyoruz.\"dedi.

Bu arada, şehir merkezindeki doğalgaz altyapı çalışmaları da başlatıldı. Yüklenici firma tarafından kenttin Yeni Mahalle ve Gupsi mevkiindeki TOKİ konutlarına doğalgaz şebeke hatları döşenerek hazır hale getirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- İş makinelerin doğal gaz borularına toprakla dolgu yapılması

- İşçilerin gaz borularına son kaynakları

- BOTAŞ Hakkari Doğalgaz Projesi Kontrol Amiri Fatih Gökhan konuşması

- Yüklenici firmanın şantiye şefi Mikail Canizci konuşması

- Ekiplerin Hakkari\'deki konutlara doğal gaz alt yapı çalışalarına başlaması

- Hakkari\'den genel görüntü

- Genel Detay

GÖRÜNTÜ HAKKARİ DOSYASINA GEÇİLDİ

6 DAKİKA 7 SANİYE - 686 MB

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200 liralık alışveriş yapıp, 20 liralık hediye kutusunu çaldılar

KONYA\'da ev eşyası satan bir işyerinden kredi kartıyla alışveriş yapan iki kadının 20 lira değerindeki hediye kutusunu çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 11 Ekim günü saat 13.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Hacı Hasan Mahallesi Keçeciler Caddesi\'nde meydana geldi. Mustafa Özkaya\'ya ait ev eşyası satan işyerine gelen iki kadın, mağazada dolaşıp, alışveriş yapmaya başladı. Ellerindeki malzemelerle bir ara kapının önüne çıkan iki kadından biri, aldığı hediye kutusunu dışarıya bıraktı. Daha sonra içeri girip alışveriş yapmaya devam eden kadınlar, yaklaşık 200 lira tutan eşyaların parasını kredi kartıyla Özkaya\'ya ödeyip işyerinden ayrıldı. Kadınlar önceden dışarıya bıraktığı hediye kutusunu da alıp işyerinden ayrıldı. Kadınlardan birinin, elindeki hediye kutusunu arkadaşına gösterip karşılıklı gülüşmeleri dikkat çekti. Hırsızlık olayı ise işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Güvenlik kameralarını izleyen Mustafa Özkaya, hediyelik kutuyu çaldıklarını fark ettiği kadınlardan şikayetçi oldu. Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kadınların alışveriş yapması

- Kadınların hediye kutusunu dışarıya çıkarması

- Kadınların hesap ödemesi

- Kadınların kutuyu alıp işyerinden ayrılması

(KJ:Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA))



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Madende felç kaldı, dernek kurup engellilere yardım ediyor

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)- ZONGULDAK\'ta çalıştığı özel maden ocağında 2007 yılında geçirdiği iş kazası sonucu belden aşağısı felç kalan maden işçisi Özcan Albas(37), 2014 yılında kurduğu ve halen başkanlığını yaptığı Çatalağzı Engelliler Derneği ile çevresindeki tüm engellilere yardımcı olarak ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.

Kilimli ilçesinde yaşayan Özcan Albas, 3 yıllık madenciyken çalıştığı özel bir şirkete ait kömür ocağında iş kazası geçirdi. Belden aşağı felç olan Albas, malulen emekliye ayrıldı. Yaşadığı kazanın ardından hayatı değişen Albas, çevresinin destekleriyle ayakta durmaya çalıştı. Albas, çevre illerdeki engelliler derneklerinin yaptığı çalışmaları yakından takip etmeye başladı. Bu sırada beldesindeki engellileri belirlemeye başlayan ve destek olmaya çalışan Albas, ilçede dahi olmayan engelliler derneğini kurmak için çalışma başlattı. Albas, 2014 yılında 60 üyeyle Çatalağzı Engelliler Derneği\'ni kurarak başkanı oldu. Halen başkanlık görevini sürdüren Albas, beldesindeki 250 engelliyi derneğe kayıt etti. Engellilerin sorunlarını kamu, kurum ve kuruluşlara taşıyan Albas, yaptığı girişimler sonucu 50 engelliye tekerlekli sandalye, 6 engelliye de akülü sandalye verilmesini sağladı. Dernek, aldığı desteklerle engelli ayırt etmeden beldede ki ihtiyaç sahiplerine gıda, kıyafet ve kömür yardımlarında da bulunmaya başladı.

BELDENİN YARDIM KURULUŞU OLDULAR

Beldede en önemli yardım kuruluşu haline geldiklerini söyleyen Albas ,\"Maden ocağında kaza geçirdikten sonra omur ilikten yaralanmam nedeniyle engelli durumuna düştüm. Uzun bir süre tedavi sürecim oldu. Tedavi süreci sonrasında tekerlekli sandalye ile yaşamıma devam etmek durumunda kaldım. 2012 yılında akülü tekerlekli sandalye ile dolaşmaya başladım. Buradaki engelli ailelerimizle görüşme halindeydik. Eksiklikleri desteğe ihtiyaçları olduğunu gördük. Onlara yardım yapmak isteyenlerle engelliler arasında köprü olmayı amaçladık ve bu derneği kurduk. Engellileri tespit ettik. Çatalağzı halkı, çevremiz derneğe sahip çıktı. Sadece engelli değil, yaşlılar, hastalar gibi hayat içinde engel sahibi olanlara elimizi uzatmaya çalışıyoruz. Kimseyi ayırmıyoruz. Kilimli ilçemizde engelliler derneği kurulmasına destek olduk.\"

\'GÜN GEÇTİKÇE BÜYÜYORUZ\'

Geçirdiği kaza sonrası geçirdiği zor günleri, kurduğu dernekle aştığını anlatan Albas, \"Engelli olduktan sonra hayata küsmedim. Bu şekilde neler yapabilirim diye düşündüm. Bir dernek kurduk. Şimdi kayıtlı 250 engelli vatandaşımızın ihtiyaçlarını karşılamaya, yanlarında olmaya çalışıyoruz. Derneğimiz gün geçtikçe büyüyor. Buda beni mutlu ediyor. Kimse yarın ne olacağını düşünmediği için bende hiç böyle olacağını düşünmezdim. Kaza sonrası engellileri daha iyi anladım. Her sağlıklı engelli adayıdır deriz ya bu çok önemli bir cümle. Herkesin bunu düşünmesini tavsiye ediyorum. Ben gittiğim yerlerde askerlik anılarımı veya gençlik yıllarımı anlatınca insanlar soruyor. Bende başımdan geçenleri anlatıyorum. İş güvenliğinin, sağlığın önemini anlatıyorum. Şimdi insanlara bir el uzatınca onların mutluluğu bana yetiyor.\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Özcan Albas\'ın dernekte çalışması

-Dernekten detaylar

-Tekerlekli sandayelerle ilgilenmesi

-Dışarıda dolaşması

-Özcan Albas ile röp.

Süre: (8.23) Boyut: (938 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)



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Uyuşturucuyu çoraplara gizlemişler

TEKİRDAĞ\'ın Çorlu ilçesinde polis ekiplerince arama yapılan N.A.\'nın evinin bahçesinde çoraplara gizlenerek saklanan 650 gram bonzai uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çorlu Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte ilçeye bağlı Kore mahallesinde uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Mahkeme kararıyla şüpheli N.A.\'nın evinde arama yapan polis ekipleri bahçede 10 çorap içine gizlenerek poşetlerle saklanmış 650 gram bonzai uyuşturucu maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili N.A. gözaltına alınırken, uyuşturucusu maddeler imha edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Bahçede poşetlerin bulunması

-Çorapların içinden uyuşturucu çıkarılması

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)