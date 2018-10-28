DHA YURT BÜLTENİ 5

İzmir\'de 4.1 büyüklüğünde deprem

İZMİR, (DHA) - İZMİR\'in Seferihisar ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre il ve ilçelerden de hissedilirken, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Deprem Dairesi Başkanlığı, yerin 7.8 kilometre altında meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı. Merkez üssü İzmir\'in Seferihisar ilçesi olarak açıklanan deprem, Seferihasar\'ın yanı sıra Urla, Çeşme ve İzmir şehir merkezi başta olmak üzere çevre il ve ilçelerden hissedildi. 4 dakika sonra 3.6 büyüklüğünde ikinci bir sarsıntı daha yaşandı. Depremler, kısa süreli paniğe neden olurken, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathahesi Deprem Araştırma Enstitüsü ise yerin 4.8 metre derinliğinde meydana geldiği duyurduğu depremin büyüklüğünü ise 3.7 olarak açıkladı.



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Ormanda çocuk cesedi bulundu (2) - EK BİLGİLERLE



ANKARA\'nın Altındağ ilçesindeki ormanlık alanda 15 yaşındaki Suriyeli bir çocuğa ait ceset bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Doğantepe Mahallesi\'nde meydana geldi. Çevreden geçen vatandaşlar, yol kenarındaki ormanlık alanda ağaçlar arasında bir ceset gördü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kafası parçalanan cesedin Suriye uyruklu 15 yaşındaki Cumali Elselim\'e ait olduğunu belirledi. Elselim\'in cenazesi polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna götürüldü. Elselim\'in ilk incelemelere göre darp sonucu öldüğü tespit edilirken, olayla ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Olay yerinde görüntü

-Cenazenin araca konulması

-Detaylar

Haber-Kamera:Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)



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Hafif ticari araç alev alev yandı

İZMİT(Kocaeli),(DHA) - İZMİT’te, Ahmet Yılmaz’a ait park halindeki hafif ticari araç motorunun alev alması sonucu yandı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, araç kullanılmaz hale geldi.

Olay gece saatlerinde, İzmit Ayazma Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı üzerinde bulunan bir sitenin otoparkında meydana geldi. Ahmet Yılmaz’a ait 41 AAT 010 plakalı park halindeki hafif ticari aracın motoru bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangını gören site sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın söndürülürken, araç kullanılmaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

-Aracın itfaiye tarafından söndürülmesi

-Yanan aracın görüntüsü

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Çoban uyudu, koyun sürüne kurtlar saldırdı

KONYA\'nın Ereğli ilçesinde çoban Zeki G.\'nin uyuduğu sırada, arazideki 550 koyunun bulunduğu sürü kayboldu. Jandarmanın drone ile yaptığı aramalar sonucu kurtların saldırması üzerine 65 koyunun telef olduğu, 75\'i yaralı 475 koyuna ulaşılırken, 10 koyuna ise henüz ulaşılamadı.

Ereğli ilçesi Karaburun Mahallesi\'nde oturan Hasan Kırlar, Mehmet Gezer ve Mehmet Can\'a ait 550 koyunu 25 Ekim günü otlatmaya götüren çoban Zeki G., bir süre sonra uyudu. Uyandığında ise koyunları bulamadı.

Koyunların sahibi ve mahalleliler çevrede arama yaptı. Bulamayınca da jandarmaya haber verildi. Jandarma, karlı ve dağlık arazide drone ile dün yaptığı arama sonucu kurtların saldırması üzerine 65 koyunun telef olduğu, 75\'i yaralı 475 koyuna ulaşılırken, 10 koyuna ise henüz ulaşılamadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Arama çalışması

-Telef olan koyunun bulunması

- Röp.

- Yaralı koyunlardan ve araziden detay

- Bulunup ağıla götürülen koyunlar

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Atilla ATMACA ERELEĞLİ KONYA (DHA)

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Gazipaşa\'da iş yeri yangını

ANTALYA\'nın Gazipaşa ilçesinde zirai ilaç ve gübre bayiinde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

İstiklal Mahallesi\'ndeki bir iş yerinde saat 01.30 sıralarında yangın çıktı. Kapalı olan iş yerinden çıkan dumanı görenler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlı itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Haber verilmesi üzerine gelen iş yeri sahibi dükkanın kepenklerini açtı. Uzman ekip maske takıp iş yerine girerek yangına müdahale etti. Polis iş yerinin zirai ürün satışı yapması ve kimyasal maddeden kaynaklanan zehirlenme olayının yaşanmaması için önlem aldı. Yangın söndürme ve soğutma çalışmasından sonra iş yerinin arka cephesinde bulunan pencerenin korkuluk demirlerinin kesilmiş olduğu tespit edildi. Kundaklama olabileceği düşünülen yangın için polis geniş çaplı inceleme başlattı. İş yerindeki zirai ilaç ve gübrelerin büyük bölümü yangında zarar gördü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İtfaiye erlerinin yangına müdahalesi

- Yangını söndürülüşü

- İş yeri arka cephesinde bulunan kesilmiş olan pencere korkuluğundan

- Genel ve detay görüntüler

171 MB /// 02.48

HABER- KAMERA: Yücel BULUT/GAZİPAŞA, (DHA)

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Yörük Mutfağı Festivali düzenlendi

ANTALYA\'nın Demre ilçesinde Demre-Kekova Outdoor Yörük Mutfağı Festivali düzenlendi.

Demre\'ye bağlı Likya Yolu üzerindeki Kapaklı Mahallesi\'nde geçen yıl kurulan Kapaklı-Hoyran Kültür Turizm ve Kalkındırma Derneği öncülüğünde, Demre Kaymakamlığı, Demre Belediye Başkanlığı ve Kültür Rotaları Derneği\'nin desteğiyle bu yıl ilk kez Yörük Mutfağı Festivali düzenlendi. Festivalin açılışına Demre Kaymakamı Murat Uz, Belediye Başkanı Süleyman Topcu, Jandarma Komutanı Teğmen Emre Tırpancı, Emniyet Müdürü Kürşat Duman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Coşkun, Kapaklı Mahallesi Muhtarı Şahin Güdek, Kültür Rotaları Derneği Başkanı Cate Clow, Kapaklı-Hoyran Kültür Turizm ve Kalkındırma Derneği Başkanı Barış Yüksel, Kapaklılı vatandaşlar, yerli ve yabancı turistler katıldı.

Açılışta halk oyunları gösterileri yapıldı. Demre Anadolu Lisesi halk oyunları ekibi Antalya yöresi oyunlarını sergiledi. Kültür Rotaları Derneği Başkanı Cate Clow ve Demreli yazar Zekiye Yüksel okurlarına kitaplarını imzaladı.

Köy meydanında kurulan stantlarda kadınların pişirdiği Yörük yemekleri, pastalar, poğaçalar, katmerlerle keçi sütünden yapılmış dondurma satışa sunuldu. Ayrıca stantlarda keçiboynuzu, keçiboynuzu tozu (dövmeç), keçiboynuzu pekmezi, kekik, ada çayı gibi doğal ürünler satıldı. Kapaklılı kadınların yaptığı el işleri, dokudukları Yörük kilimleri, oyalı yazmalar, dokumalar sergilendi, isteyenlere satışa sunuldu. Festivale katılan bir grup Hoyran-Kapaklı Likya Yolu yürüyüşüne çıktı. Yerel sanatçılar da festival alanında türküler söyledi.

Kapaklılı kadınlardan Adile Demirel, \"Köyümüze alternatif turizm gelmeye başladı. Turist sayısının artmasıyla biz de evimizde el işleri yapıp aile bütçemize katkı yapmaya çalışıyoruz\" dedi.

Festivale katılan Axel Mainka, \"Doğal bir ortamda yapılan festivale katıldık. Gerçekten çok hoşumuza gitti. Doğal ürünler yeme olanağı bulduk. Çok güzeldi\" diye konuştu.

Dernek Başkanı Barış Yüksel, \"Festivalle birlikte amacımız Demre bölgesini, Kekova bölgesini, Likya Yolu\'nu, Yörük kültürünü, Kapaklı Mahallesi\'ni ve Yörük mutfağını tanıtmak. Bu festivalimizle beraber diğer kırsal kesimdeki mahallelere örnek teşkil etmek, alternatif turizm içerisinde örnek bir rol oynamak istiyoruz\" dedi.

Kaymakam Murat Uz da \"Bugün burada bu festivali düzenlememizin en önemli amacı şu; artık alternatif turizm olanaklarını yaygınlaştırmamız gerekiyor bu yörede. Sadece bu bölgeler deniz, kumla anılmasın. Bizler istiyoruz ki artık alternatif turizm olanaklarında yürüyüş yollarıyla bunun dışında Yörük mutfağıyla da ve diğer alternatif olanaklarla insanlarımızı tanıştırmak istiyoruz\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kapaklı Mahallesi ve festivalin levhaları

- Kapaklı\'dan genel görüntüler

- Açılış ve halk oyunları gösterileri

- Yemekler, el işleri ve köy ürünleri

- Kitap imzalama

- Yürüyüş

- Röportajlar

HABER- KAMERA: Ahmet ACAR/DEMRE, (DHA)

253 MB /// 07.57\"



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Talep görmeyen sarımsaklar çöpe gidiyor

ADANA Kabzımallar Odası Başkanı Ali Batman, pek çok meyve ve sebzenin zamlanmasına rağmen, en ucuzu 2 TL’den satılan sarımsağa talep olmadığı için Vedat Dalokay Hal Kompleksi’nde satılamayan tonlarca ürünü çöpe atmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Son dönemde pek çok meyve ve sebzenin fiyatı zamlanırken sofraların vazgeçilmez lezzeti sarımsağın fiyatının neredeyse her yıl pozisyonunu koruması dikkat çekti. Adana Kabzımallar Odası Başkanı Ali Batman, antibiyotik özelliği de bulunan sarımsağa talebin az olması nedeniyle fiyatların düşük kaldığını kaydetti. Kahramanmaraş sarımsağının kilosunun 2 liradan, Kastamonu sarımsağının ise kilosunun 7 liradan satıldığını kaydeden Ali Batman, Vedat Dalokay Hal Kompleksi’nde satılamayan yaklaşık 15 ton sarımsağı çöpe atmak zorunda kaldıklarını kaydetti.

“TÜM ESNAF BANKAYA BORÇLUö

Son dönemde pek çok ürünün zamlanmasını arz-talep dengesine bağlayan Batman, ürün zamlarında komisyoncuların rolünün bulunmadığına dikkat çekerek şunları söyledi:

“Bu farklar korsan satıcılar ve denetimsizlikten kaynaklanıyor. Künyesiz mal satışı yasak. Artık barkod sistemi ve telefon uygulaması çıktı. Ürünlerin nereden geldiği, alış ve satış fiyatları kontrol edilebiliyor. Bu uygulamayı ve denetimleri Pazar ve marketlerde yapsalar fiyatlar hep aşağı düşer. ‘Komisyoncular üreticiden 1 liraya alıyor, 10 liraya satıyor’ diyorlar. Böyle bir dünya yok. Öyle olsa hepimiz trilyoner oluruz. Buradaki hal kompleksinde 271 dükkanımız var. Tüm esnaf bankaya borçlu.ö

Görüntü Dökümü

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- Kabzımallar Odası Başkanı Ali Batman ile röp

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Nuri PİR-Kamera:Damla GÖL/ADANA,(DHA)

SÜRE:02\'52\" BOYUT:318MB

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Trabzon\'da park gerginliği

TRABZON’da mal indirmek için caddede duraklayan kamyonet sürücüsü ile ceza yazmak için ehliyetini isteyen trafik polisi arasında gerginlik yaşandı. Ehliyetini vermek istemeyen sürücü, polis tarafından zor kullanılarak araçtan indirilmesi, çevrede toplanan kalabalığın tepkisine neden oldu.

Kahramanmaraş Caddesi\'nde kamyonuyla duraklayan bir sürücü, mal indirmek istedi. Bu sırada sürücü ile kendisini uyaran trafik polisleri arasında gerginlik yaşandı. Trafik polisi ceza yazmak isteyen sürücünün ehliyetini istedi. Ehliyetini vermek istemeyen sürücü, polis tarafından zor kullanılarak yaka paça araçtan indirildi. Polisin boynunu sıkıca sardığı sürücü yere düştü. Çevrede toplanan kalabalık polisin müdahalesine tepki gösterdi. Gerginlik, sürücünün ehliyetini polis ekiplerine vermesi ile sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Araç ve çevredeki kalabalık görüntüsü

Polisin sürücüyü araracından indirmesi

Çevredekilerin tepkileri

HABER: Aleyna KESKİN KAMERA: Emre KOLTUK/TRABZON, (DHA) -



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\'Burdur Şeker Fabrikası 300 milyon TL\'lik katma değer sağlayacak\'

BURDUR Şeker Fabrikası\'nda 2018- 2019 alım sezonunda 470 bin ton pancar işleneceğini belirten fabrika müdürü Sezai Doğan, \"Fabrikamızın bu dönem bölgemize sağlayacağı katma değerin 300 milyon TL olması beklenmektedir\" dedi.

Özelleştirme kapsamındaki Burdur Şeker Fabrikası\'nın müdürü Sezai Doğan, Burdur ve çevresinde 6 il, 25 ilçe ve 151 köyde toplam 4 bin 117 üreticinin 78 bin 550 dekar alanda pancar ektiğini söyledi. Doğan, \"Fabrikamızda bu kampanya döneminde işlenen pancar 470 bin ton civarında olacak. Fabrikanın günlük pancar işleme kapasitesi 5 bin 200 ton olup bu kapasitenin üzerine çıkmak için gerekli gayret gösterilecek. Üçlü vardiya sistemiyle çalışılarak 92 gün aralıksız üretim yapılacak. İşlenecek 470 bin ton pancardan 62 bin ton kristal şeker, 19 bin ton melas, 120 bin ton yaş pancar posası üretimi hedeflenmektedir\" diye konuştu.

Burdur Şeker Fabrikası\'nın 2018 yılında şu ana kadar üreticilere 6 milyon 293 bin TL ayni, 22 milyon 357 bin TL nakdi olmak üzere toplam 28 milyon 650 bin TL avans ödemesi yaptığını vurgulayan Sezai Doğan, \"Fabrikamızın 2018- 2019 kampanya döneminde bölgemize sağlayacağı katma değerin 300 milyon TL olması beklenmektedir. Hedefimiz, işlediğimiz pancardan en yüksek randımanlı ve en kaliteli şekeri en düşük maliyetle üretmek. 64\'üncü pancar alımı ve işleme kampanyasının ilimize ve memleketimize hayırlı olmasını dilerim\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Fabrika dış görünüş

- Sezai Doğan\'ın açıklamaları

- Pancar yığınları

- Pancar boşaltılması

- Fabrika iç görünüş

- Şeker çuvallanması

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

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Şekeri düşüren, psikolojiyi düzelten hobi

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi\'nin emeklilerin toprakla uğraşıp, doğayla bütünleşmesini sağlayan \'Hobi Bahçesi\', yararlananların psikolojisini düzeltti, şekerini düşürdü.

Büyükşehir Belediyesi\'nce Konyaaltı ilçesine bağlı Bahtılı Mahallesi\'nde, geçen yılın Kasım ayında hizmete açılan \'Hobi Bahçesi\', yararlananların hayatlarında yeni sayfa açtı. Sadece Antalya\'da yaşayan emeklilerinin yararlanabildiği 348 \'hobi evi\'nin her birinin 4,5 metrekare kapalı alanı ve 13,5 metrekarelik açık verandası bulunuyor. 63 metrekare ekilebilir alana sahip bağımsız bahçelerden oluşan hobi evlerinde emekliler, şehrin gürültüsünden uzak, toprakla haşır neşir oluyor.

YILLIK KİRA 305 LİRA

Emekliler, bahçelerinde meyve, sebze, mevsimlik çiçek gibi her türlü tarımsal üretimi yapabiliyor. \'Antalya Hobi Bahçesi\' projesinde, kullanıcıların aileleriyle de hoşça vakit geçirebileceği sosyal alanlar yer alıyor. Çocuklar için oyun alanları, yarı olimpik yüzme havuzu, mescit, kafeterya, revir, yürüyüş parkuru, halı saha, rekreasyon alanları ve 96 araçlık otopark da projede bulunuyor.

Gece konaklamaya izin verilmeyen hobi evleri, her gün 05.00 ile 23.00 saatleri arasında kullanıma açık tutuluyor. Olası yangına karşı mangal yakmanın yasak olduğu alanda, sadece küçük tüp kullanımına izin veriliyor. Yıllık 305 liraya kiralanan hobi bahçelerinde emekliler, toprakla uğraşma imkanı buluyor.

\'PSİKOLOĞA PARA VERMEME GEREK KALMADI\'

\'Hobi Bahçesi\'nden yararlanan Süleyman Yanar (60), Anadolu çocuğu olduğunu, bahçeyi ve yeşili sevdiğini belirterek, \"Toprakla bütünleşmek özümüzde var. Büyükşehir Belediyesi böyle bir proje başlatınca da başvuru yaptık. Bana da çıktı, çok mutlu oldum. Haftanın 5- 6 günü geliyorum. Şahane bir proje. Hava güzel, toprak verimli. Psikolojime iyi geldi. Psikoloğa gidip seansına 150- 200 lira vereceğime burada topraklara psikolojimi düzeltebiliyorum. Yazlık sebzeleri bitirdik. İkinci ürün için bahçemizi temizledik. Küçük bir yer ama mucizeler yaratıyoruz\" diye konuştu.

KOMŞULUK İLİŞKİLERİ YENİDEN

Yetiştirmeyle ilgili hiçbir şey bilmediğini kaydeden Yaşar Güçlü (67) ise \"Yavaş yavaş öğrenmeye başladık. İnsan burada kendini kaybediyor. Tam bir dinlenme yeri. Tohumun ve fidenin yavaş yavaş büyüdüğünü görmek, onun harika meyve ve sebze verdiğini görmek müthiş bir şey. Burası sadece hobi ile de ilgili bir yer değil. Antalya\'da apartmanda unuttuğumuz komşuluk ilişkilerini yeniden yaşamaya başladık. Görmüş geçirmiş birçok yeni komşularım oldu. Herkes tohumunu meyvesini birbiri ile paylaşıyor. Bir yaşam biçimi oluştu\" dedi.

\'ŞEKERİM DÜŞMEYE BAŞLADI\'

Evinden \'Hobi Bahçesi\'ne gelmek için 2 otobüs kullanmak zorunda kalan Sultan Doğan (68) da 1 saatte ancak bahçeye ulaşabiliyor. Doğan, \"Haftada 3 gün gelmeye çalışıyorum. Yetiştirdiklerim organik, hayvan gübresi kullanıyoruz. İlaç veya suni gübre kullanmıyoruz. Şeker hastasıyım, o da stres ile birlikte yükseliyor. Burada stresten uzaklaşıyorum. Geldiğim günden beri şekerim sürekli düşmeye başladı. Yakın olsa her gün gelmek isterim\" diye konuştu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de \'Hobi Bahçesi\'ni sık sık ziyaret ederek, emeklilerle sohbet ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Hobi bahçesinden genel görüntü

- Hobi bahçesi sorumlusuyla röp

- Bahçe içerisinde yaşayanlardan ve evlerden detay görüntü

- Bahçe sahipleri ile röp (3 kişi)

- Bahçede yetişen sebzelerden görüntü

- Drone görüntüleri

HABER: Hasan DEMİRBAŞ- KAMERA: Emrah GÜL/ANTALYA, (DHA)

551 MB /// 04.35\" (HD)

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İzmit\'te Cumhuriyet Koşusu\'na 10 bin kişi katıldı

İZMİT(Kocaeli),(DHA)-KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Cumhuriyet Koşusu\'na yaklaşık 10 bin 417 kişi katıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Atletizm Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen Cumhuriyet Koşusu\'nun 6\'ncısı Sekapark\'ta düzenlendi. Cumhuriyet Koşusu kapsamında profesyonel sporcuların katıldığı 10 kilometre profesyonel koşu, 3 kilometre halk koşusu ve 1 kilometrelik çocuk maratonu gerçekleştirildi. Toplam 10 bin 417 kişinin katıldığı koşuda atletler birincilik için ter döktü. 10 kilometrelik koşuya Etiyopya, Fas, Kenya, Bulgaristan, Polonya ve Moldova ile Türkiye\'nin birçok ilinden gelen atletler katıldı. Çocuk maratonuna katılan tüm çocuklara hatıra madalyası verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Görüntü canlı yayından çekildi

-Drone görüntüleri

-Aktüel görüntüler

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA)