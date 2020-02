DHA YURT BÜLTENİ 5

Erzurum\'a mevsimin ilk karı yağdı

ERZURUM\'da dün gece etkili olan sağanak, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Palandöken Kayak Merkezi\'nin ardından, Erzurum kent merkezine de mevsimin ilk karı yağdı. Ağaçlar ve otomobillerin üzeri karla kaplandı. Ekim ayının sonunda kar sürpriziyle karşılaşan kent sakinleri, baharda kışı yaşadıklarını ve güneşli günlerin yeniden gelmesini beklediklerini söyledi. Hava sıcaklığının düştüğü kentte, soba ve kaloriferler de yanmaya başladı.

Meteoroloji 12\'nci Bölge Müdürlüğü yetkilileri, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağışlı geçeceğini açıkladı. Gün içerisinde yağmur, akşam saatlerinde ise karla karışık yağmurun etkili olacağı belirtilen açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde ise kar yağışının yaşanacağı kaydedildi. Cumartesi sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pusun beklendiği bildirdi. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altında seyredeceği hatırlatılan açıklamada, buzlanma ve don uyarısında bulunuldu. Meydana gelecek olumsuzluklara karşın vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Ovacık\'ın organik ürünlerinden ilk parti Amerika ve İngiltere\'ye ihraç edildi

TUNCELİ\'nin Ovacık ilçesinde üretilen nohut, kuru fasulye ve organik bal, İngiltere ve ABD\'den yoğun talep görüyor. Ovacık Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, organik ürünlere büyük talep olduğunu; son aylarda özellikle Avrupa ülkeleri ile ABD\'den de yoğun talep üzerine ilk parti organik ürün ihracatını İngiltere ve Amerika\'ya gerçekleştirdiklerini söyledi.

ABD ve İngiltere\'ye yaklaşık 7 ton bal, kuru fasulye ve nohut gönderdiklerini belirten Başkan Maçoğlu, \"Oradaki bu ürünlerimizi tanıtma amaçlı kısa vadede bu kadar ama büyük taleplerin olduğunu biliyoruz. Şu an İngiltere\'ye, küçük bir miktar da Amerika\'ya ürünler gönderiliyor. Oradaki genel duruma göre arkadaşlara ürünlerimizi yollayacağız. Buradaki ürünlerin birçoğu bu ülkede küçücük bir çevrede kaldı. Son süreçte ürünlerimiz tüm şehirlere yayılmaya başladı. İnsanlardan yoğun bir talep var. Dış ülkelerde talep olmasının sebebi orada birçok mülteci arkadaşımızın olmasıdır. Bu durum bize keyif veriyor. Öyle ki buradan artık dünyanın birçok yerine burada üretilen organik ürünlerimizi yollamaya başladık. Özellikle Avrupa ülkelerinde yoğun talep var. Önümüzdeki dönem daha fazla organik ürün üreterek Avrupa\'ya ihraç etmeyi planlıyoruz. Bugün ABD ve İngiltere\'ye 6-7 ton ürün gönderiyoruz fakat bu rakam artacaktır\" dedi.

Ovacık halkı ile Tunceli\'nin farklı yörelerinde üretilen organik ürünleri Avrupa ülkelerinde tanıtmanın başarılı bir iş olduğunu belirten Başkan Maçoğlu, \"ABD ve İngiltere\'ye gönderilecek balların bizim tarafımızdan analizi yapıldı. Polen değeri 1200. Türkiye\'nin en kaliteli balı ve Türkiye\'nin en iyi organik kuru fasulye ile nohutunu bizler üretiyoruz ve hem yurt içine, hem de yurt dışına pazarlıyoruz. Türkiye\'de bu polen değerinde başka bal yok denilecek kadar az. Şimdiye kadar ürettiklerimizi bütün Türkiye\'ye gönderiyorduk. Şimdi halkın ürettiklerini sınırlar ötesine göndermek bize enerji veriyor\" dedi.

İzmir\'de, FETÖ\'nün gaybubet evlerine operasyon: 16 gözaltı

İZMİR\'de, FETÖ/PDY\'nin örgütsel faaliyetlerini gizlilik içinde sürdürmek için, \'temiz\' olarak adlandırdıkları, örgütsel kaydı bulunmayan kişiler üzerinden kiraladıkları \'gaybubet evleri\'ne eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 16 kişi gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü FETÖ/PDY\'nin, güncel faaliyetlerini gizlilik içinde sürdürmek için, örgütle ilgili herhangi bir kaydı bulunmayan ve \'temiz\' olarak adlandırdıkları kişiler üzerinden kiraladıkları tespit edilen gaybubet evlerine, bu sabah saatlerinde eş zamanlı baskınlar düzenledi. Operasyonda, FETÖ/PDY ile ilişkili oldukları gerekçesiyle haklarında yakalama kararı olan, örgütsel faaliyetlerine devam eden ve sahte kimlik kullanan, aralarında mahrem imamların da bulunduğu 16 kişi, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, örgüt ihtiyaçları doğrultusunda kullanıldığı tespit edilen 19 bin 260 TL, 2 bin 500 euro, 6 bin 20 dolar, 2 altın bilezik, 24 çeyrek altın, 2 yarım altın ve 4 Cumhuriyet altını ile çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi. Şüphelilerin, gaybubet evleri olarak adlandırdıkları evleri yakalanma tehlikesine karşı sürekli olarak değiştirdiği ve yakın akrabalarına bile bu evlerden söz etmedikleri öğrenildi.

Gözaltına alınan 16 şüpheli, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü.

İndirim kampanyası için el sıkışıp \'Dost düşman alışveriş görsün\' dediler



İZMİR Ticaret Odası (İZTO) ile Ege Perakendeciler Derneği (EGE PERDER) arasında Enflasyonla Topyekün Mücadele kapsamında, 16 ürün grubunu ve 31 ürün çeşidini kapsayan en az 3 ay süreli iş birliği protokolü imzalandı. İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, \"\'Dostlar alışverişte görsün\' mantığıyla değil, \'Dost düşman alışveriş görsün\' diyerek, kampanyayı bir adım öteye taşımayı ve etkin sonuçlar almayı hedefledik. Bugün de bir arada size seslendiğimiz EGE PERDER ile el ele vererek bir indirim kampanyası için düğmeye bastık\" dedi.

İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ve EGE PERDER Yönetim Kurulu Başkanı Vahdet Sarıkaya, yıl sonuna kadar devam edecek indirim kampanyası için iş birliği protokolü imzaladı. Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı kapsamında adeta ekonomik bir seferberlik havasının hakim olduğunu savunan İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, topyekun bir mücadelenin ancak topyekun bir halk sahiplenmesiyle mümkün olduğunu ifade etti. Merkezi ekonomi yönetiminin attığı isabetli adımların da bu yönde olduğunu anlatan Özgener, yerli malı kullanımından dövizle ilgili kararlara kadar her kampanyayı sahiplenerek, durumdan vazife çıkaran vatandaşlardan sonra şimdi de sıranın enflasyonla topyekun mücadeleye çağrılan iş dünyasında olduğunu vurguladı. İlk çağrının Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği\'nin (TOBB) bünyesinde yer alan 81 il ve 160 ilçedeki 365 oda ve borsada yankı bulduğunu söyleyen Özgener, \"Biz de ilk refleks gösteren odalardan biri olduk, anında kolları sıvadık, \'Dostlar alışverişte görsün\' mantığıyla değil, \'Dost düşman alışveriş görsün\' diyerek, kampanyayı bir adım öteye taşımayı ve etkin sonuçlar almayı hedefledik. Bugün de bir arada size seslendiğimiz EGE PERDER ile el ele vererek bir indirim kampanyası için düğmeye bastık\" dedi. Enflasyon ile mücadele programı kapsamında, asgari 3 ay süreyle en az yüzde 10 indirim yapabileceğini ifade eden Mahmut Özgener, bugüne kadar odaya 58 firmanın başvurduğunu belirterek sürece destek verdiğini açıkladı. EGE PERDER\'de enflasyonla mücadele kampanyasına derneğe üye 25 firma ile destek veriyor.

EGE PERDER\'in yüzde 10 sabit indirim yapılacak sözünü verdiği ürün sayısının 31, yüzde 10 ve üzeri indirim yapacağı sözünü verdiği ürün grubu sayısının ise 16 olduğunu ifade eden Özgener, şöyle konuştu:

\"Yakın tarihten hatırlarsanız ülkemiz, gelişmiş ülkeler kategorisine erişmek ve AB üyesi olmak için temel ekonomik kriterler olan Maastricht Kriterleri\'nin birçoğunu sağladı. Kamu borç stoku ve bütçe açığının milli gelire oranında birçok AB ülkesinden daha iyi konuma eriştik. Avrupa\'nın en hızlı büyüyen ülkelerden biri olduk. Ancak enflasyon ve faiz oranlarında yüzde 5\'lerin altında bir türlü kalıcı olamadık. Döviz kurlarının TL karşısında Ağustos ayı içerisinde ciddi değer kazanması, tek hane-çift hane arasında gidip gelen enflasyon oranlarının sıçramasına neden oldu. Bugün TÜFE yüzde 25\'e yaklaştı. ÜFE ise yüzde 45\'i aştı. 10 yılı aşkın bir zamandır genelde tek hanelerde seyreden TÜFE rakamlarının çift haneye yerleştiğini görüyoruz. Son aylık değişim yüzde 6,3. Mayıs 2016\'da yıllık yüzde 6,58 olan enflasyon, Eylül 2018\'de aylık yüzde 6\'nın üzerine çıktı. Bu durumu fırsat bilerek enflasyon oranlarının çok ötesinde fiyat yükselen firmalar da oldu. Ticaret Bakanlığımız bu durumu kullanmak isteyen fırsatçılara göz açtırmaması, ticaret etiği açısından da yüreğimize su serpiyor. Bu nedenlerden dolayı, ülkemiz ekonomisinin ilerlemesinin önünde engel konumunda olan enflasyonla mücadeleye özel önem veriyoruz. Biliyoruz ki, enflasyonla mücadelede ne kadar yol alabilirsek, ekonomik gelişme hedeflerimize o kadar yaklaşırız.\"

BANKALARDAN DESTEK İSTEDİ

İZTO Başkanı Mahmut Özgener, bankaların firmalara sadece güneşli günlerde değil, yağmurlu günlerde de şemsiye açmasını beklediklerini söyleyerek

\"Bankalarımızın kredi maliyetlerinin arttığı ve kredi olanaklarının daraldığı bu günlerde reel sektörü desteklemesi büyük önem taşıyor. Türkiye\'nin enflasyonla mücadelesinde başarıya ulaşması için kamu öncülüğünde başlatılan bu program, özel sektörün gönüllülük esasına dayalı desteğini hedefliyor. Enflasyonla mücadele ile eş zamanlı olarak yapısal reformların da hayata geçirilerek Enflasyonla Mücadele Kampanyasının taçlandırılması gerekiyor. Biz de İzmir iş dünyası olarak bu sürece tam destek veriyoruz. İzmir Ticaret Odası olarak da elimizi değil gövdemizi taşın altına koyuyor, başlattığımız kampanyanın çok olumlu sonuçlar doğuracağına yürekten inandığımızı bir kez daha vurguluyoruz\" diye konuştu.

\'KAR MARJIMIZI DÜŞÜK TUTUYORUZ\'

Tamamı yerli sermayeli olan 25 üye, 400 şube ve 6 binin üzerinde istihdamla önemli bir gücü temsil ettiklerini belirten EGE PERDER Yönetim Kurulu Başkanı Vahdet Sarıkaya, özellikle perakende sektöründe gıda perakendesinde fiyat artışları, fiyat etiketleri üzerine önemli bir gündem oluştuğunu ifade etti. Hükümetin konu nezdinde ciddi bir yeni ekonomi programı açıkladığını ardından da enflasyonla topyekün mücadele kampanyası başlattığını hatırlatan Sarıkaya şunları söyledi:

\"Kampanyaya sivil toplum kuruluşlarından iş dünyasından şirketlerden destek geldi. Kısa sürede inşaattan beyaz eşyaya, perakendeden gıdaya bilişimden otomotive kadar bine yakın firma programa katıldı. Aile bütçesine daha fazla destek olmak için böylesine bir rekabet ortamında kar marjımızı her zaman en düşük seviyede tutuyoruz. Bu nedenle enflasyonla topyekün mücadele kampanyasını EGE PERDER olarak tüm üyelerimizle destekliyoruz. Alışverişte yüzde 10 indirim uygulayacağız yapabilirsek daha fazlasını da yapacağız. Yerel ekonominin can damarı olan bizlerin son dönemde kamuoyunda fiyat artışları konusunda suçlu olarak gösterilmesi bizleri hem çok üzüyor hem rahatsız ediyor.\"

YÜZDE 30\'UN ÜZERİNDE ÜRETİCİ ENFLASYONU

Üyeleri olan zincir marketlerin bütün ürün gruplarında rakiplerinden daha ucuz satmak için pazardaki fiyatları tek tek incelediğini kaydeden Sarıkaya, satın alma görüşmelerini de buna göre yaptıklarını söyleyerek \"TÜFE\'nin yüzde 17.90 olarak açıklandığı bir dönemdeyiz. Çikolatadan helvaya şampuandan deterjana kadar üretime dayalı sektörlerde yüzde 30\'un üzerinde üretici enflasyonu var. İş sadece üreticiyle de bitmiyor. Karlılıkları zaten son derece düşük marjlarda olan market zincirlerinin işletme maliyetleri de her geçen gün artıyor. Ağır rekabetin yaşandığı, TÜFE\'nin yüzde 18\'lere dayandığı bir dönemde her birimizin mağaza kiralarına çok ciddi zamlar geldi. Minimum karlarla iş yapan perakendeciler olarak tüketicilerimize tüm gelişmeleri doğru anlatmayı kendimize bir görev biliyoruz\" dedi. Yerel perakendeciler olarak yıl sonunda yüzde 15 büyümeyi hedeflediklerini anlatan Vahdet Sarıkaya, bu şekilde istihdama ve ülke ekonomisine katkılarının artacağını söyledi.

Van\'da 2 operasyonda 105 kilo eroin ele geçirildi

Orhan AŞAN/VAN, (DHA) - VAN Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği 2 operasyonda toplam 105 kilo 194 gram eroin ele geçirildi. Eroinle ilgisi olduğu belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Van ve Düzce polisinin koordineli çalışması sonucu Edremit İlçesi Şabaniye Mahallesi\'nde bulunan bir ahıra operasyon düzenlendi. Narkotik madde arama köpeği \'Lisa\' ile yapılan detaylı aramada, toprağa gömülü 2 varil ve 2 çuval içerisine zulalanmış 84 kilo 585 gram eroin ele geçirildi.

LASTİKLERDEN EROİN ÇIKTI

Van polisi Tuşba İlçesi Erciş Yolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında durumundan şüphelendiği Tır\'da da arama yaptı. Madde arama köpeği \'Bozo\' ile yapılan detaylı aramada, lastikler içerisine zulalanmış 20 kilo 609 gram, eroin ele geçirildi. 2 ayrı operasyonda ele geçirilen 105 kilo 194 gram eroine el konulurken, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Terör operasyonunda gözaltına alınan 2\'si muhtar 4 şüpheli adliyede

ŞANLIURFA\'nın Viranşehir ilçesinde, terör örgütü PKK/PYD ile bağlantısı olduğu iddiasıyla jandarma ekiplerince gözaltına alınan, 2\'si muhtar 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/PYD ile bağlantısı olduğu ileri sürülen kişilerin yakalanması için jandarma ekipleri, operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, Çemdin Mahallesi\'nin muhtarı Mehmet V. ve Dinçtöy Mahallesi\'nin muhtarı Derviş A. ile 2 aza yakalanarak, gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı\'nda işlemleri tamamlanan 4 kişi, sağlık kontörlünden geçirilerek, Şanlıurfa Adliyesi\'ne gönderildi.

