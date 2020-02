DHA YURT BÜLTENİ 5

DİYARBAKIR\' DA DEHŞET GÖRÜNTÜLER

DİYARBAKIR\'DA KALDIRIM ÇÖKTÜ, DOKTOR VE HEMŞİRE İÇİNE DÜŞTÜ

DİYARBAKIR\'da, çalıştıkları Aile Sağlığı Merkezi\'nden çıkan Dr. Suzan Kuday Balık ve hemşire Özlem Duymaz, evlerine gitmek için yolda yürüdükleri sırada bastıkları yer büyük gürültüyle çöktü. Oluşan çukura düşerek hafif yaralanan doktor ve hemşireyi, yardıma koşan çevredekiler çıkarttı. O anlar, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi\'nde meydana geldi. Görev yaptıkları Aile Sağlığı Merkezi\'nden çıkan Dr. Suzan Kuday Balık ve hemşire Özlem Duymaz, sohbet ederek kaldırımda yürürken, bastıkları yer büyük gürültüyle çöktü. Altının bir dükkanın uzantısı olduğu belirtilen yolun çökmesi ile çığlıklar atarak çukura düşen Dr. Balık ve hemşire Duymaz, neye uğradıklarını şaşırdı. Doktor ve hemşirenin yardımına çevredekiler koştu. Herkesin seferber olması olmasıyla düştükleri çukurdan çıkarılan Dr. Suzan Kuday Balık ve hemşire Özlem Duymaz, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hafif yaralanan iki kadın, ayakta tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Olay yerine ise polis ve itfaiye ekipleri çağrıldı. Bölge şerit çekilerek geçişe kapatıldı.

Öte yandan Dr. Suzan Kuday Balık ve hemşire Özlem Duymaz\'ın oluşan çukura düşme anı ve ardından yaşananlar, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Hastane kavşağında yolun karşısına geçmeye çalışırken canının oldu

ORDU\'nun Ünye ilçesinde hastane kavşağındaki yolun karşısına geçmeye çalışırken hafriyat kamyonunun çarptığı Salim Ateş (88), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Ünye Devlet Hastanesi önündeki kavşakta meydana geldi. İddiaya göre, Fatsa\'dan Ünye ilçesi istikametine seyir halinde olan Tayfur B. (31) yönetimindeki 52 K 4181 plakalı hafriyat kamyonu, hastane kavşağında geldiğinde yolun karşısına geçmeye çalışan Salim Ateş\'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle elindeki bastonu, gözlüğü ile ayakkabısı çevreye savrulup yere yığılan yaşlı adama, ilk müdahaleyi hastane personeli yaptı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Ateş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kamyon sürücüsü Tayfur B., gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

SAKARYA\'NIN YÜKSEK KESİMLERİ BEYAZA BÜRÜNDÜ

SAKARYA\'nın Hendek ve Akyazı ilçelerinde yüksek kesimlere kar yağdı. Beyaza bürünen yaylalarda muhteşem bir güzellik oluştu.

Sakarya\'da dün geceden bu yana devam eden sağanak yağış, Akyazı ve Hendek\'in yüksek kesimlerinde yerini kara bıraktı. Birkaç gündür şehirde etkisini gösteren soğuk hava, beraberinde kar yağışını da getirdi. Bu sabah saatlerinde yüksek kesimlerde bulunan birçok yaylaya kar düştü. Hendek ilçesindeki bin 725 rakımlı Dikmen Yaylası\'nda bembeyaz bir görüntü oluştu. Sabahın erken saatlerinde etkili olan kar yağışı, yaylayı beyaza bürüdü. Kar kalınlığı 5 santimetreye ulaşırken, Dikmen Yaylası\'nda kartpostallık görüntüler oluştu.

AFGANLIYI GASP EDİP BIÇAKLAYAN SURİYELİ 3 KİŞİ YAKALANDI

KONYA\'da Afganistan uyruklu Khalil Rahman\'ı elinden bıçaklayarak cebindeki 3 bin 856 lira ve bin lira değerindeki cep telefonunu zorla alan Suriye uyruklu Fuad El C. (27), Cuma Ali C. (21) ve F.A. (14) polis tarafından yakalandı.

Olay, geçen 23 Ekim Salı günü saat 23.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Sabır Sokak üzerinde meydana geldi. İnşaat işçisi Khalil Rahman işten çıkıp, evine gittiği sırada yüzü atkıyla sarılı elinde bıçak ve elektro şok cihazı bulanan 3 kişi önünü kesip, durdurdu. Ardından Khalil Rahman\'dan üzerindeki değerli eşyaları isteyen şüpheliler, kendilerine direnen Rahman\'ı elinden bıçaklayarak 3 bin 856 lira ile bin lira değerindeki cep telefonunu zorla alıp kaçtı. Yaralı Rahman, çevredekiler tarafından çağrılan ambulansla hastaneye kaldırdı.

Polis, olayın ardından Rahman\'ın verdiği eşkal üzerinden şüphelilerin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Şüphelilerin Suriye uyruklu Fuad El C., Cuma Ali C. ve F.A. olduğunu belirledi. 3 kişi dün Çaybaşı Mahallesi\'nde kaldıkları evde gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.

Küçük Kerim\'in hayali, gerçek oldu



Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, (DHA) - NEVŞEHİR merkeze bağlı Özyayla köyünde yaşayan ve itfaiyeci olmak isteyen kısmi görme engelli ilkokul 1\'inci sınıf öğrencisi Kerim Türkmen’in (7) hayali gerçek oldu. Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, itfaiye aracı ile ziyaret ettikleri Kerim’i evinden alıp, itfaiyeci kıyafetleri giydirerek okuluna götürdü. Kerim bir süreliğine de olsa onun bir itfaiye personeli olarak çalışmasını sağladı.

Özyayla Köyü İlkokulu 1\'inci sınıf öğretmeni Ayşe Demirel, bir arkadaşı ile konuşurken öğrencisi kısmi görme engelli öğrencisi Kerim Türkmen’in en büyük arzusunun, gelecekte bir itfaiye eri olmak istediğini aktarmasının ardından konu Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen’e iletildi. Belediye Başkanı Seçen de İtfaiye Müdürlüğü’nden bir ekibi, itfaiye aracı ile birlikte minik Kerim Türkmen için görevlendirdi. İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Kerim Türkmen’i evinin önünden İtfaiye aracıyla aldı, kıyafetini giydirdi ve öğrenim gördüğü okula götürdü. İtfaiye aracında siren çalarak okuluna ulaşan Kerim’i arkadaşları okul kapısında karşıladı. İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, daha sonra Kerim’in sınıf arkadaşlarına da itfaiye giysileri giydirdi ve yaptıkları çalışmalara ilişkin olarak bilgiler verdi. Daha sonra okul bahçesinde yangın hortumunu kullanarak itfaiye eri ağabeyleri ile birlikte su sıkan Kerim’in sevinçli olduğu gözlendi.

OĞLUMUN EN BÜYÜK HAYALİ GERÇEKLEŞTİ

Küçük Kerim\'in annesi Aysel Türkmen, kendilerine böyle bir imkan sunduğu için Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen ve İtfaiye Müdürlüğü personeline teşekkür etti. Kerim’in en büyük hayalinin gelecekte itfaiye eri olmak olduğunu söyleyen Türkmen, “Oğlum Kerim, oyun oynadığı bahçemizde kontrollü bir şekilde ateş yakar, sonra da yaktığı ateşi söndürüp \'Ben itfaiyeci olacağım anne\' derdi. Bugün oğlumun hayali gerçekleşti. Emeği geçenlere teşekkür ederimö derken, baba Sami Türkmen de 7 yaşındaki Kerim’in telefon ile sürekli itfaiye oyunu oynadığını söyledi.

Öğrenciler Burdur Gölü\'ne su döktü

BURDUR\'da ilkokul öğrencileri kuruma tehlikesiyle karşı karşıya olan Burdur Gölü\'ne dikkati çekmek için pet şişelerle göle su döktü.

Burdur Özel Bahçeşehir Koleji öğrencileriyle Antalya\'dan gelen öğrenciler, öğretmenleri ve okul yöneticileriyle birlikte Burdur Gölü sahilinde toplandı. \'Gölümüze sahip çıkalım\', \'Gölümüz canımızdır\', \'Burdur Gölü\'nü koruyalım\', \'Doğayı koruyalım\' yazılı pankartlar taşıyan öğrenciler her geçen gün kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalan gölün sahilindeki kurumuş alanlara pet şişelerle getirdikleri suları döktü.

Burdur Bahçeşehir Koleji Koordinatör Müdürü Ersin Kaplan, Burdur Gölü\'ndeki kurumaya dikkati çekmek için böyle bir etkinlik için Antalya\'dan gelen öğrencilere ev sahipliği yaptıklarını belirtti. Kaplan, \"Gölümüzün suyundaki azalmaya, kurumaya dikkati çekmek için birlikte olduk. Destek olan tüm öğrencilerimize teşekkür ederim\" dedi.

Antalya\'dan gelen özel okulun mütevelli heyet başkanı Nadir Çiçek de \"Burdur Gölü\'müzün suyunun her yıl çekildiğine tanık oluyoruz. Gölümüze sahip çıkalım diye düşündük ve öğrencilerimizle bu etkinliği gerçekleştiriyoruz. Gölümüz kurumasın, gölümüze sahip çıkalım diye mesaj veriyoruz. İnşallah bu göl kurumaz ve kaybolan canlı türleri de bu göle döner. Dileğimiz gölümüzü yaşatmak\" diye konuştu.

Daha sonra öğrenciler ellerinde getirdikleri pet şişelerdeki suyu göl sahilindeki kuruyan alanlara döktü.

